Legyen fit, legyen szervezett: ingyenes edzésnapló sablonok fitneszrajongóknak

🔍 Tudta? 1,8 milliárd felnőtt, vagyis a világ felnőtt lakosságának 31%-a nem éri el az ajánlott fizikai aktivitási szintet.

Egy olyan korban, amikor folyamatosan próbálunk időt szakítani az élet különböző területeire – karrier, család, készségek fejlesztése és még sok más –, az egészség és a fitnesz gyakran háttérbe szorul. Ez a hanyagság aggasztó tendencia.

Az edzésnapló kiváló módszer arra, hogy elkezdje prioritásként kezelni a napi fitneszprogramját. A véletlenszerű jegyzetek vagy táblázatok helyett ezek az edzésnapló sablonok segítenek rögzíteni a megfelelő információkat, hogy elérje fitneszcéljait.

Akár izomépítésre, fogyásra vagy maratoni edzésre készül, a megfelelő edzésnaplózás elengedhetetlen ahhoz, hogy megértse, mi működik és mi nem.

Nézzük meg a legjobb edzésnapló sablonokat, amelyek segítenek elérni a fitnesz céljaidat. 🏋️

Mik azok az edzésnapló sablonok?

Az edzés- vagy testmozgás-napló sablonok strukturált megközelítést kínálnak fizikai aktivitásának nyomon követéséhez. Ezek a sablonok általában előre meghatározott szakaszokat tartalmaznak az edzés típusának, időtartamának, intenzitásának, ismétlésszámának és sorozatszámának rögzítéséhez.

Ez a strukturált megközelítés lehetővé teszi, hogy nyomon kövesse edzéseit, és igényeinek megfelelő ideális önápolási tervet készítsen.

Céljaitól és a fitnesz tevékenység típusától függően ezek a sablonok olyan mezőket tartalmaznak, mint: Dátum: Az edzés dátuma

Edzés típusa: Kardió, erősítő edzés, jóga stb.

Időtartam: Az edzés hossza

Intenzitás: Mennyire volt megterhelő az edzés (pl. könnyű, közepes, nehéz)

Elvégzett edzések: A befejezett edzések listája

Sorozatok és ismétlések: Az egyes gyakorlatok sorozatainak és ismétléseinek száma

Súly/ellenállás: Az egyes gyakorlatokhoz használt súly vagy ellenállás

Pihenőidők: A sorozatok közötti pihenőidő hossza

Távolság/égetett kalóriák: Ha alkalmazható, a megtett távolság vagy az elégetett kalóriák száma.

Megjegyzések: Bármilyen észrevétel, például hogy hogyan érezte magát, vagy milyen kihívásokkal szembesült, hogy ennek megfelelően Bármilyen észrevétel, például hogy hogyan érezte magát, vagy milyen kihívásokkal szembesült, hogy ennek megfelelően tervezhesse a hetét és az edzés intenzitását.

Az edzésnapló sablonok tehát olyanok, mint egy útiterv a fitnesz útján, amelyek segítenek elérni a céljait és vizualizálni az idővel elért előrehaladást.

💡 Profi tipp: Az önellátási terv sablonok a mentális, érzelmi és fizikai jóléted alapjai. Segítenek felismerni a stresszt, reális célokat kitűzni és nyomon követni az előrehaladást, miközben ösztönzik az önfegyelmet. Testreszabhatod őket, hogy stratégiákat alkoss a kiegyensúlyozottság érdekében, és figyelheted, ahogy belső és külső egészséged virágzik.

Mi jellemzi a jó edzésnapló-sablont?

Az edzésnapló sablon hasonlóan működik, mint a szokások nyomon követő sablon, strukturált formátumot biztosítva a fizikai aktivitás naplózásához, emlékeztető beállításához és az előrehaladás vizualizálásához. Mivel ezeket a sablonokat kezdők és fitneszszakértők egyaránt használják, ideális esetben a következő tulajdonságokkal kell rendelkezniük:

Könnyen használható: A sablonnak intuitívnak és egyszerűen kezelhetőnek kell lennie, hogy gyorsan és könnyedén rögzíthesse edzésadatait.

Testreszabható: Az edzésnapló sablonoknak alkalmazkodniuk kell az Ön egyéni fitnesz céljaihoz és preferenciáihoz. Lehetőséget kell biztosítani a mezők és a formátum igényeinek megfelelő módosítására.

Vizuálisan vonzó: egy jól megtervezett sablon növelheti a motivációját és élvezetesebbé teheti az előrehaladás nyomon követését.

Hordozható: A sablonnak bármilyen eszközről elérhetőnek kell lennie. Lehetővé kell tennie az edzések nyomon követését útközben, vagy nyomtatható formátumot kell kínálnia.

Integrációk: Ideális esetben a sablonnak szinkronizálnia kell Ideális esetben a sablonnak szinkronizálnia kell a célkövető alkalmazásokkal vagy fitneszkövetőkkel a jobb adatok és az előrehaladás nyomon követése érdekében.

10 edzésnapló sablon

Bár a fitnesz nyomon követése és a munka-magánélet egyensúlyának biztosítása gyakran nehéz feladat, az edzésnapló sablonok segíthetnek ebben.

Itt találsz egy válogatott listát a legjobb edzésnapló sablonokról, amelyeket könnyedén testreszabhatsz egyedi preferenciáidnak és fitnesz tevékenységednek megfelelően.

1. ClickUp edzésnapló sablon

Töltse le ezt a sablont Kövesse nyomon edzéseit könnyedén a ClickUp edzésnapló sablonjával.

A ClickUp edzésnapló sablon segítségével strukturált formában rögzítheti az edzéseket, a sorozatokat, az ismétlések számát és további részleteket, például a súlyokat vagy az időtartamot. Ráadásul teljes mértékben testreszabható, hogy illeszkedjen a fitnesz céljaihoz – függetlenül attól, hogy súlyemel, fut vagy a határait feszegeti.

Miért fogja szeretni?

Rögzítsd a különböző gyakorlatokat, a sorozatok számát, az ismétlések számát és a súlyokat.

Állítson be konkrét fitneszcélokat, hogy nyomon követhesse az időbeli előrehaladást.

Ábrázolja a fejlődést diagramokkal és összefoglalásokkal.

Adjon hozzá személyes megjegyzéseket vagy módosításokat a jövőre nézve.

Egyszerűsítse a naplózást a könnyen kezelhető elrendezéssel.

Ideális: Edzésnaplókat és célokat követni kívánó fitneszrajongók számára

💡 Bónusz tipp: Szeretnéd elérni a fitnesz céljaidat? Akár fogyni szeretnél, akár izmokat építeni, ne felejtsd el: a diéta és a táplálkozás kulcsfontosságú! Használd az étkezés-tervező sablonjainkat, hogy elősegítsd az eredményeket és a tervedet.

2. ClickUp 75 Hard Wellness Challenge sablon

Töltse le ezt a sablont Kövesse nyomon 75 napos kihívásának minden aspektusát a ClickUp 75 Hard Wellness Challenge Template segítségével.

A fitneszcélokhoz való ragaszkodás nehéz lehet, még akkor is, ha csak „egy hétre” ígéred magadnak. Képzeld el, hogy ezt 75 napig csinálod – ez aztán a fitneszkihívás! A ClickUp 75 Hard Wellness Challenge sablon a tökéletes eszköz, amely végigkísér a teljes 75 Hard programon.

Ez a sablon segít a napirend betartásában azáltal, hogy megszervezi a napi feladatokat, mint például a vízfogyasztás, az olvasás és az edzések. Ezenkívül ismétlődő feladatokat és emlékeztetőket is beállíthat, hogy biztosan ne hagyjon ki egyetlen napot sem.

Miért fogja szeretni?

Kövesse nyomon a kihíváshoz szükséges napi feladatokat

Állítson be konkrét fitnesz- és wellness-célokat, hogy nyomon követhesse az előrehaladást.

Értékelje az előrehaladását minden hét végén, hogy felelősségteljes maradjon.

Kövesse nyomon az előrehaladását olyan állapotokkal, mint „ Megcsináltam ”, „ Folyamatban ” és „ Teendő ”.

Többféle nézet (kihívás összefoglaló, Gantt-diagram, táblázat) segítségével hatékonyan vizualizálhatja útját.

Használja a címkézést, a beágyazott alfeladatokat és a prioritási címkéket a jobb tervezés érdekében.

Ideális: mindenkinek, aki részt vesz a 75 Hard kihívásban, és struktúrát keres, hogy a pályán maradjon.

3. ClickUp napi cselekvési terv sablon

Töltse le ezt a sablont Tervezze meg és rangsorolja napi feladatait a ClickUp napi cselekvési terv sablonjával, hogy produktív maradjon.

A ClickUp napi cselekvési terv sablon segít koncentrálni, felosztani a feladatokat és prioritásokat felállítani a fitnesz és a személyes fejlődés érdekében.

Könnyedén hozzáadhat határidőket, emlékeztetőket és alfeladatokat, hogy semmi ne maradjon ki. Ezenkívül a testreszabható funkciók lehetővé teszik, hogy a sablont mozgási céljaihoz és napi szokásaihoz igazítsa. Tehát vegye kézbe az ütemtervét, és gondoskodjon arról, hogy a napi teendői összhangban legyenek az átfogó terveivel.

Miért fogja szeretni?

Kövesse nyomon a feladatok állapotát olyan opciókkal, mint Befejezett , Folyamatban és Teendő .

Használja a Feladat komplexitása , Osztály , Feladat típusa és Cél előrehaladása leírásokat a jobb szervezés érdekében.

Különböző nézetekhez férhet hozzá, többek között Cselekvési lépések , Bevezető útmutató, Célok és Idővonal a projekt átfogó kezeléséhez.

Figyelje a feladatokra fordított időt a hatékonyság javítása érdekében.

Azonosítsd a feladatok függőségét, hogy biztosítsd a kapcsolódó tevékenységek időbeni elvégzését.

Ideális: azok számára, akik szeretnék napjukat rendszerezni, növelni termelékenységüket, és elérni fitneszzel kapcsolatos vagy személyes céljaikat.

4. ClickUp napi tervező sablon

Töltse le ezt a sablont Tervezze meg hatékonyan az egész napját a ClickUp napi tervező sablonjával.

A ClickUp napi tervező sablon tökéletes azok számára, akik szeretnének szervezettek maradni és maximalizálni a termelékenységüket. Ez a sablon lehetővé teszi, hogy profi módon tervezd meg az egész napodat, a fontos feladatok prioritásainak meghatározásától a mozgási célokig és a szünetek ütemezéséig.

Könnyedén nyomon követheti a teendőit és bejelölheti a teljesített edzésnapokat, így folyamatosan érezheti az elért eredményeket. Ez a sablon az egészség, a termelékenység, a jóllét és minden más területet lefedő, egy helyen elérhető megoldás, amely biztosítja, hogy okosan használja ki a napját.

Miért fogja szeretni?

Szánjon konkrét időt a mozgásra és az étkezésekre, hogy hatékonyan tudja kezelni a napirendjét.

Szervezze meg a napját prioritási szintek szerint, hogy a legfontosabb tevékenységeket elsőként intézze el.

Személyes megjegyzéseket vagy emlékeztetőket is felvehet, hogy a nap folyamán nyomon követhesse a fontos információkat.

Egyszerűsítse napi tervezését és javítsa a használhatóságot az intuitív elrendezéssel.

Ideális: azok számára, akik egy eszközzel szeretnék szervezni a napi feladataikat és fitnesz céljaikat.

5. ClickUp személyes fejlesztési terv sablon

Töltse le ezt a sablont Vedd kézbe a személyes fejlődésedet a ClickUp személyes fejlesztési terv sablonjával!

A ClickUp személyes fejlesztési terv sablonja a hosszú távú siker és növekedés kulcsa.

Ez a sablon lehetővé teszi, hogy meghatározza fitnesz céljait, nyomon kövesse az előrehaladást, és elérje azokat a mérföldköveket. A fogyástól az izomnövekedésig, nézze meg, hogyan viszik közelebb az edzések és az ismétlések a célhoz.

Ráadásul alkalmazkodik a karrierhez, az egészséghez és a jóléthez, feladatok prioritásainak meghatározására, emlékeztetőkre és jegyzetelésre szolgáló eszközökkel, így teljes körű önfejlesztési megközelítést kínál.

Miért fogja szeretni?

Határozz meg konkrét személyes fejlődési célokat egyértelmű idővonalakkal.

Bontsa le minden nagy egészségügyi célját kezelhető feladatokra, határidőkkel.

Kövesse nyomon az előrehaladást vizuális mutatókkal és a teljesítés százalékos arányával.

Módosítsd a sablont az egyéni igényeidnek és preferenciáidnak megfelelően.

Ideális: Azok számára, akik egyértelmű, megvalósítható célokat szeretnének kitűzni maguknak a személyes fejlődés érdekében, és követni szeretnék az előrehaladásukat.

💡 Barátos tipp: A testmozgás nem csak a testnek jó, hanem élesíti az emlékezetet és megakadályozza az agy elbutulását, ami az Oxford 2024-es év szava volt. Nézz meg néhány neuroplaszticitási gyakorlatot, amelyekkel erősítheted és átprogramozhatod az agyad.

6. ClickUp személyes szokások nyomon követő sablon

Töltse le ezt a sablont Kövesse nyomon és javítsa szokásait naponta a ClickUp személyes szokáskövető sablonjával.

Készen állsz arra, hogy tartós szokásokat alakíts ki az edzésnapló sablonok segítségével? A ClickUp személyes szokáskövető sablonja segít nyomon követni mindent, a fitnesztől a mentális egészségig. Állíts fel célokat, maradj következetes és motivált. Ezen felül kövess nyomon minden ismétlést, és tartsd szem előtt az eredményeket!

Ez a sablon lehetővé teszi, hogy emlékeztetőket állíts be minden szokáshoz, vizualizáld az előrehaladásodat, és úgy módosítsd a tervedet, hogy továbbra is a céljaid felé haladj.

Miért fogja szeretni?

Rögzítsd napi szokásaidat és tevékenységeidet, hogy nyomon kövesd a következetességedet.

Használjon táblázatokat és grafikonokat, hogy vizuálisan is nyomon követhesse szokásai kialakításának folyamatát.

Állítson be konkrét célokat minden egyes szokáshoz, hogy motivált maradjon.

Hagyjon helyet személyes reflexióknak a sikerekről és a kihívásokról.

Módosítsd a sablont, hogy az illeszkedjen a saját szokásaidhoz és preferenciáidhoz.

Ideális: Mindenkinek, aki követni és kialakítani szeretne új szokásokat a következetesség és a hosszú távú siker érdekében.

7. ClickUp személyes termelékenységi sablon

Töltse le ezt a sablont Növelje hatékonyságát és kövesse nyomon edzéseit a ClickUp személyes termelékenységi sablonjával.

Akár napi feladatokkal foglalkozik, akár nagy projektekkel, a ClickUp személyes termelékenységi sablon segít Önnek a teendőlistáján maradni és a személyes célokra koncentrálni. Lehetővé teszi a feladatok, határidők és prioritások beállítását, miközben nyomon követi a nap folyamán elért termelékenységét.

Ráadásul a ClickUp testreszabható funkciói lehetővé teszik, hogy integrálja a munkafolyamatába, ismétlődő feladatokat állítson be, jegyzeteket adjon hozzá és vizuális eszközökkel kövesse nyomon az előrehaladást.

Miért fogja szeretni?

Rendezze a feladatokat sürgősség és fontosság szerint, hogy a legfontosabbakra koncentrálhasson.

Kövesse nyomon a feladatok előrehaladását testreszabható állapotokkal, mint például Befejezve , Folyamatban és Még nem kezdődött el .

A teljesítés százalékos arányával és az állapotfrissítésekkel láthatóvá teheti az előrehaladást.

Adjon hozzá személyes megjegyzéseket vagy emlékeztetőket az egyes feladatokhoz a jobb kontextus érdekében.

Ideális: azok számára, akik szeretnék növelni termelékenységüket és naprakészen követni napi feladataikat.

8. ClickUp napi teendőlista sablon

Töltse le ezt a sablont Tartsa kézben a teendőit a ClickUp napi teendőlista sablonjával, hogy hatékonyan kezelhesse feladatait.

A ClickUp napi teendőlista sablonja úgy lett kialakítva, hogy egyetlen egyszerű nézetben racionalizálja napi feladatait. Segít megszervezni, fontossági sorrendbe állítani és hatékonyan nyomon követni a teendőlistáját. Akár munkával kapcsolatos projekteket, akár edzéseket kezel, ez a sablon megkönnyíti a célok kitűzését, a határidők létrehozását és biztosítja, hogy semmi ne maradjon el.

A sablon legnagyobb előnye, hogy tökéletesen illeszkedik a ClickUp intuitív elrendezéséhez. Lehetővé teszi a feladatok színekkel való jelölését, határidők hozzáadását és emlékeztetőket beállítását, így mindenről naprakész maradhat.

Miért fogja szeretni?

Jelöld be a feladatokat egyszerű jelölőnégyzetekkel, ha befejezted őket.

Rendeljen prioritási szinteket a feladatokhoz, hogy a legfontosabbakra koncentrálhasson.

Határidőket állítson be minden feladathoz, hogy biztosan időben befejezze azokat.

Adjon meg további részleteket vagy emlékeztetőket minden feladathoz.

Adjon hozzá helyet, hogy a nap végén kiemelje az elért eredményeket.

Ideális: azok számára, akik egyszerű, de hatékony eszközt keresnek a napi feladatok és edzések könnyed kezeléséhez.

9. Edzésnapló sablon a Vertex42-től

via Vertex42

A Vertex42 edzésnapló sablon egy egyszerű és hatékony eszköz a fitnesz előrehaladásának nyomon követéséhez. Ez az Excel-alapú sablon testreszabható szakaszokat tartalmaz az edzések, sorozatok, ismétlések, súlyok és az edzés időtartamának rögzítéséhez.

Akár kezdő vagy, akár naponta jársz edzőterembe, ez a kinyomtatható edzésnapló sablon elég rugalmas ahhoz, hogy különböző edzésprogramokhoz is alkalmazható legyen.

Miért fogja szeretni?

Kövesse nyomon az egyes gyakorlatok sorozatainak számát, az ismétlések számát és a testsúlyt.

Tekintse át heti edzésprogramját egy pillanat alatt!

Jegyezze fel az egy ismétléses maximális teljesítményét (1RM) referencia céljából az edzőtermi edzések során.

Kövesse nyomon az aerob edzések időtartamát, távolságát és intenzitását.

Ideális: Mindenkinek, aki egyszerű, Excel-alapú eszközt keres az edzések, súlyok, ismétlések és izomcsoportok nyomon követéséhez.

10. Excel edzésnapló sablon a TEMPLATE. NET-től

A listát a Template.net Excel edzésnapló sablonja zárja. Ez strukturált megközelítést kínál az edzések táblázatos formátumban történő rögzítéséhez. Ez a sablon lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egy könnyen kezelhető elrendezésben adjanak meg alapvető edzésadatokat, mint például a gyakorlatok típusát, a sorozatok számát, az ismétlések számát, a súlyt és az időtartamot.

Egyszerűséget keres? Tiszta kialakítása megkönnyíti az edzések nyomon követését – tökéletes azok számára, akik zavartalanul szeretnék figyelemmel kísérni teljesítményüket.

Miért fogja szeretni?

Rögzítse a naponta elvégzett edzéseket

Kövesse nyomon az időbeli fejlődést vizuális adatábrázolással.

A mezőket személyes edzéspreferenciái alapján állítsa be.

Nyomtassa ki a naplót, hogy edzés közben kéznél legyen.

Ideális: Microsoft Excel felhasználók számára, akik testreszabható, vizuálisan vonzó edzésnapló sablont keresnek.

Turbózd fel fitnesz utazásodat a ClickUp segítségével 💪

Az edzések nyomon követése nem csupán a ismétlések és sorozatok rögzítését jelenti. Arról szól, hogy értékes betekintést nyerj a teljesítményedbe, azonosítsd a fejlesztendő területeket, és motivált maradj a fitnesz utazásod során.

A testmozgás-napló sablonok segítenek nyomon követni az eredményeket és motiválnak a folytatásra. De mi is ezeknek a sablonoknak a valódi ereje?

Ezek időben emlékeztetnek, segítenek megtervezni a hetet, és beiktatni az edzéseket – legyen szó reggeli rutinról vagy a megbeszélések közötti időről!

Ezekhez a részletes döntésekhez a ClickUp az ideális alkalmazás a munkához, a termelékenységhez és a fitneszhez.

A testreszabható nézetekkel, az előrehaladás nyomon követésével és az ütemtervével való szinkronizálással a ClickUp az edzésnaplókat a „meh” kategóriából a „misszióvezérlés” kategóriába emeli.

Regisztrálj ingyenesen a ClickUp-ra, és érj el még ma a fitnesz céljaidat!