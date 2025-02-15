ClickUp blog

Legyen fit, legyen szervezett: ingyenes edzésnapló sablonok fitneszrajongóknak

Uma Kelath
Uma KelathStaff Content Editor
2025. február 15.

🔍 Tudta? 1,8 milliárd felnőtt, vagyis a világ felnőtt lakosságának 31%-a nem éri el az ajánlott fizikai aktivitási szintet.

Egy olyan korban, amikor folyamatosan próbálunk időt szakítani az élet különböző területeire – karrier, család, készségek fejlesztése és még sok más –, az egészség és a fitnesz gyakran háttérbe szorul. Ez a hanyagság aggasztó tendencia.

Az edzésnapló kiváló módszer arra, hogy elkezdje prioritásként kezelni a napi fitneszprogramját. A véletlenszerű jegyzetek vagy táblázatok helyett ezek az edzésnapló sablonok segítenek rögzíteni a megfelelő információkat, hogy elérje fitneszcéljait.

Akár izomépítésre, fogyásra vagy maratoni edzésre készül, a megfelelő edzésnaplózás elengedhetetlen ahhoz, hogy megértse, mi működik és mi nem.

Nézzük meg a legjobb edzésnapló sablonokat, amelyek segítenek elérni a fitnesz céljaidat. 🏋️

Mik azok az edzésnapló sablonok?

Az edzés- vagy testmozgás-napló sablonok strukturált megközelítést kínálnak fizikai aktivitásának nyomon követéséhez. Ezek a sablonok általában előre meghatározott szakaszokat tartalmaznak az edzés típusának, időtartamának, intenzitásának, ismétlésszámának és sorozatszámának rögzítéséhez.

Ez a strukturált megközelítés lehetővé teszi, hogy nyomon kövesse edzéseit, és igényeinek megfelelő ideális önápolási tervet készítsen.

Céljaitól és a fitnesz tevékenység típusától függően ezek a sablonok olyan mezőket tartalmaznak, mint:

  • Dátum: Az edzés dátuma
  • Edzés típusa: Kardió, erősítő edzés, jóga stb.
  • Időtartam: Az edzés hossza
  • Intenzitás: Mennyire volt megterhelő az edzés (pl. könnyű, közepes, nehéz)
  • Elvégzett edzések: A befejezett edzések listája
  • Sorozatok és ismétlések: Az egyes gyakorlatok sorozatainak és ismétléseinek száma
  • Súly/ellenállás: Az egyes gyakorlatokhoz használt súly vagy ellenállás
  • Pihenőidők: A sorozatok közötti pihenőidő hossza
  • Távolság/égetett kalóriák: Ha alkalmazható, a megtett távolság vagy az elégetett kalóriák száma.
  • Megjegyzések: Bármilyen észrevétel, például hogy hogyan érezte magát, vagy milyen kihívásokkal szembesült, hogy ennek megfelelően tervezhesse a hetét és az edzés intenzitását.

Az edzésnapló sablonok tehát olyanok, mint egy útiterv a fitnesz útján, amelyek segítenek elérni a céljait és vizualizálni az idővel elért előrehaladást.

💡 Profi tipp: Az önellátási terv sablonok a mentális, érzelmi és fizikai jóléted alapjai. Segítenek felismerni a stresszt, reális célokat kitűzni és nyomon követni az előrehaladást, miközben ösztönzik az önfegyelmet. Testreszabhatod őket, hogy stratégiákat alkoss a kiegyensúlyozottság érdekében, és figyelheted, ahogy belső és külső egészséged virágzik.

Mi jellemzi a jó edzésnapló-sablont?

Az edzésnapló sablon hasonlóan működik, mint a szokások nyomon követő sablon, strukturált formátumot biztosítva a fizikai aktivitás naplózásához, emlékeztető beállításához és az előrehaladás vizualizálásához. Mivel ezeket a sablonokat kezdők és fitneszszakértők egyaránt használják, ideális esetben a következő tulajdonságokkal kell rendelkezniük:

  • Könnyen használható: A sablonnak intuitívnak és egyszerűen kezelhetőnek kell lennie, hogy gyorsan és könnyedén rögzíthesse edzésadatait.
  • Testreszabható: Az edzésnapló sablonoknak alkalmazkodniuk kell az Ön egyéni fitnesz céljaihoz és preferenciáihoz. Lehetőséget kell biztosítani a mezők és a formátum igényeinek megfelelő módosítására.
  • Vizuálisan vonzó: egy jól megtervezett sablon növelheti a motivációját és élvezetesebbé teheti az előrehaladás nyomon követését.
  • Hordozható: A sablonnak bármilyen eszközről elérhetőnek kell lennie. Lehetővé kell tennie az edzések nyomon követését útközben, vagy nyomtatható formátumot kell kínálnia.
  • Integrációk: Ideális esetben a sablonnak szinkronizálnia kell a célkövető alkalmazásokkal vagy fitneszkövetőkkel a jobb adatok és az előrehaladás nyomon követése érdekében.

10 edzésnapló sablon

Bár a fitnesz nyomon követése és a munka-magánélet egyensúlyának biztosítása gyakran nehéz feladat, az edzésnapló sablonok segíthetnek ebben.

Itt találsz egy válogatott listát a legjobb edzésnapló sablonokról, amelyeket könnyedén testreszabhatsz egyedi preferenciáidnak és fitnesz tevékenységednek megfelelően.

1. ClickUp edzésnapló sablon

Edzésnapló sablonok: ClickUp edzésnapló sablon
Töltse le ezt a sablont
Kövesse nyomon edzéseit könnyedén a ClickUp edzésnapló sablonjával.

A ClickUp edzésnapló sablon segítségével strukturált formában rögzítheti az edzéseket, a sorozatokat, az ismétlések számát és további részleteket, például a súlyokat vagy az időtartamot. Ráadásul teljes mértékben testreszabható, hogy illeszkedjen a fitnesz céljaihoz – függetlenül attól, hogy súlyemel, fut vagy a határait feszegeti.

Miért fogja szeretni?

  • Rögzítsd a különböző gyakorlatokat, a sorozatok számát, az ismétlések számát és a súlyokat.
  • Állítson be konkrét fitneszcélokat, hogy nyomon követhesse az időbeli előrehaladást.
  • Ábrázolja a fejlődést diagramokkal és összefoglalásokkal.
  • Adjon hozzá személyes megjegyzéseket vagy módosításokat a jövőre nézve.
  • Egyszerűsítse a naplózást a könnyen kezelhető elrendezéssel.

Ideális: Edzésnaplókat és célokat követni kívánó fitneszrajongók számára

💡 Bónusz tipp: Szeretnéd elérni a fitnesz céljaidat? Akár fogyni szeretnél, akár izmokat építeni, ne felejtsd el: a diéta és a táplálkozás kulcsfontosságú! Használd az étkezés-tervező sablonjainkat, hogy elősegítsd az eredményeket és a tervedet.

2. ClickUp 75 Hard Wellness Challenge sablon

ClickUp 75 Hard Wellness Challenge sablon
Töltse le ezt a sablont
Kövesse nyomon 75 napos kihívásának minden aspektusát a ClickUp 75 Hard Wellness Challenge Template segítségével.

A fitneszcélokhoz való ragaszkodás nehéz lehet, még akkor is, ha csak „egy hétre” ígéred magadnak. Képzeld el, hogy ezt 75 napig csinálod – ez aztán a fitneszkihívás! A ClickUp 75 Hard Wellness Challenge sablon a tökéletes eszköz, amely végigkísér a teljes 75 Hard programon.

Ez a sablon segít a napirend betartásában azáltal, hogy megszervezi a napi feladatokat, mint például a vízfogyasztás, az olvasás és az edzések. Ezenkívül ismétlődő feladatokat és emlékeztetőket is beállíthat, hogy biztosan ne hagyjon ki egyetlen napot sem.

Miért fogja szeretni?

  • Kövesse nyomon a kihíváshoz szükséges napi feladatokat
  • Állítson be konkrét fitnesz- és wellness-célokat, hogy nyomon követhesse az előrehaladást.
  • Értékelje az előrehaladását minden hét végén, hogy felelősségteljes maradjon.
  • Kövesse nyomon az előrehaladását olyan állapotokkal, mint „Megcsináltam”, „Folyamatban” és „Teendő”.
  • Többféle nézet (kihívás összefoglaló, Gantt-diagram, táblázat) segítségével hatékonyan vizualizálhatja útját.
  • Használja a címkézést, a beágyazott alfeladatokat és a prioritási címkéket a jobb tervezés érdekében.

Ideális: mindenkinek, aki részt vesz a 75 Hard kihívásban, és struktúrát keres, hogy a pályán maradjon.

3. ClickUp napi cselekvési terv sablon

Edzésnapló sablonok: ClickUp napi cselekvési terv sablon
Töltse le ezt a sablont
Tervezze meg és rangsorolja napi feladatait a ClickUp napi cselekvési terv sablonjával, hogy produktív maradjon.

A ClickUp napi cselekvési terv sablon segít koncentrálni, felosztani a feladatokat és prioritásokat felállítani a fitnesz és a személyes fejlődés érdekében.

Könnyedén hozzáadhat határidőket, emlékeztetőket és alfeladatokat, hogy semmi ne maradjon ki. Ezenkívül a testreszabható funkciók lehetővé teszik, hogy a sablont mozgási céljaihoz és napi szokásaihoz igazítsa. Tehát vegye kézbe az ütemtervét, és gondoskodjon arról, hogy a napi teendői összhangban legyenek az átfogó terveivel.

Miért fogja szeretni?

  • Kövesse nyomon a feladatok állapotát olyan opciókkal, mint Befejezett, Folyamatban és Teendő.
  • Használja a Feladat komplexitása, Osztály, Feladat típusa és Cél előrehaladása leírásokat a jobb szervezés érdekében.
  • Különböző nézetekhez férhet hozzá, többek között Cselekvési lépések, Bevezető útmutató, Célok és Idővonal a projekt átfogó kezeléséhez.
  • Figyelje a feladatokra fordított időt a hatékonyság javítása érdekében.
  • Azonosítsd a feladatok függőségét, hogy biztosítsd a kapcsolódó tevékenységek időbeni elvégzését.

Ideális: azok számára, akik szeretnék napjukat rendszerezni, növelni termelékenységüket, és elérni fitneszzel kapcsolatos vagy személyes céljaikat.

4. ClickUp napi tervező sablon

ClickUp napi tervező sablon
Töltse le ezt a sablont
Tervezze meg hatékonyan az egész napját a ClickUp napi tervező sablonjával.

A ClickUp napi tervező sablon tökéletes azok számára, akik szeretnének szervezettek maradni és maximalizálni a termelékenységüket. Ez a sablon lehetővé teszi, hogy profi módon tervezd meg az egész napodat, a fontos feladatok prioritásainak meghatározásától a mozgási célokig és a szünetek ütemezéséig.

Könnyedén nyomon követheti a teendőit és bejelölheti a teljesített edzésnapokat, így folyamatosan érezheti az elért eredményeket. Ez a sablon az egészség, a termelékenység, a jóllét és minden más területet lefedő, egy helyen elérhető megoldás, amely biztosítja, hogy okosan használja ki a napját.

Miért fogja szeretni?

  • Szánjon konkrét időt a mozgásra és az étkezésekre, hogy hatékonyan tudja kezelni a napirendjét.
  • Szervezze meg a napját prioritási szintek szerint, hogy a legfontosabb tevékenységeket elsőként intézze el.
  • Személyes megjegyzéseket vagy emlékeztetőket is felvehet, hogy a nap folyamán nyomon követhesse a fontos információkat.
  • Egyszerűsítse napi tervezését és javítsa a használhatóságot az intuitív elrendezéssel.

Ideális: azok számára, akik egy eszközzel szeretnék szervezni a napi feladataikat és fitnesz céljaikat.

5. ClickUp személyes fejlesztési terv sablon

Edzésnapló sablonok: ClickUp személyes fejlesztési terv sablon
Töltse le ezt a sablont
Vedd kézbe a személyes fejlődésedet a ClickUp személyes fejlesztési terv sablonjával!

A ClickUp személyes fejlesztési terv sablonja a hosszú távú siker és növekedés kulcsa.

Ez a sablon lehetővé teszi, hogy meghatározza fitnesz céljait, nyomon kövesse az előrehaladást, és elérje azokat a mérföldköveket. A fogyástól az izomnövekedésig, nézze meg, hogyan viszik közelebb az edzések és az ismétlések a célhoz.

Ráadásul alkalmazkodik a karrierhez, az egészséghez és a jóléthez, feladatok prioritásainak meghatározására, emlékeztetőkre és jegyzetelésre szolgáló eszközökkel, így teljes körű önfejlesztési megközelítést kínál.

Miért fogja szeretni?

  • Határozz meg konkrét személyes fejlődési célokat egyértelmű idővonalakkal.
  • Bontsa le minden nagy egészségügyi célját kezelhető feladatokra, határidőkkel.
  • Kövesse nyomon az előrehaladást vizuális mutatókkal és a teljesítés százalékos arányával.
  • Módosítsd a sablont az egyéni igényeidnek és preferenciáidnak megfelelően.

Ideális: Azok számára, akik egyértelmű, megvalósítható célokat szeretnének kitűzni maguknak a személyes fejlődés érdekében, és követni szeretnék az előrehaladásukat.

💡 Barátos tipp: A testmozgás nem csak a testnek jó, hanem élesíti az emlékezetet és megakadályozza az agy elbutulását, ami az Oxford 2024-es év szava volt. Nézz meg néhány neuroplaszticitási gyakorlatot, amelyekkel erősítheted és átprogramozhatod az agyad.

6. ClickUp személyes szokások nyomon követő sablon

ClickUp személyes szokások nyomon követő sablon
Töltse le ezt a sablont
Kövesse nyomon és javítsa szokásait naponta a ClickUp személyes szokáskövető sablonjával.

Készen állsz arra, hogy tartós szokásokat alakíts ki az edzésnapló sablonok segítségével? A ClickUp személyes szokáskövető sablonja segít nyomon követni mindent, a fitnesztől a mentális egészségig. Állíts fel célokat, maradj következetes és motivált. Ezen felül kövess nyomon minden ismétlést, és tartsd szem előtt az eredményeket!

Ez a sablon lehetővé teszi, hogy emlékeztetőket állíts be minden szokáshoz, vizualizáld az előrehaladásodat, és úgy módosítsd a tervedet, hogy továbbra is a céljaid felé haladj.

Miért fogja szeretni?

  • Rögzítsd napi szokásaidat és tevékenységeidet, hogy nyomon kövesd a következetességedet.
  • Használjon táblázatokat és grafikonokat, hogy vizuálisan is nyomon követhesse szokásai kialakításának folyamatát.
  • Állítson be konkrét célokat minden egyes szokáshoz, hogy motivált maradjon.
  • Hagyjon helyet személyes reflexióknak a sikerekről és a kihívásokról.
  • Módosítsd a sablont, hogy az illeszkedjen a saját szokásaidhoz és preferenciáidhoz.

Ideális: Mindenkinek, aki követni és kialakítani szeretne új szokásokat a következetesség és a hosszú távú siker érdekében.

7. ClickUp személyes termelékenységi sablon

Edzésnapló sablonok: ClickUp személyes termelékenységi sablon
Töltse le ezt a sablont
Növelje hatékonyságát és kövesse nyomon edzéseit a ClickUp személyes termelékenységi sablonjával.

Akár napi feladatokkal foglalkozik, akár nagy projektekkel, a ClickUp személyes termelékenységi sablon segít Önnek a teendőlistáján maradni és a személyes célokra koncentrálni. Lehetővé teszi a feladatok, határidők és prioritások beállítását, miközben nyomon követi a nap folyamán elért termelékenységét.

Ráadásul a ClickUp testreszabható funkciói lehetővé teszik, hogy integrálja a munkafolyamatába, ismétlődő feladatokat állítson be, jegyzeteket adjon hozzá és vizuális eszközökkel kövesse nyomon az előrehaladást.

Miért fogja szeretni?

  • Rendezze a feladatokat sürgősség és fontosság szerint, hogy a legfontosabbakra koncentrálhasson.
  • Kövesse nyomon a feladatok előrehaladását testreszabható állapotokkal, mint például Befejezve, Folyamatban és Még nem kezdődött el.
  • A teljesítés százalékos arányával és az állapotfrissítésekkel láthatóvá teheti az előrehaladást.
  • Adjon hozzá személyes megjegyzéseket vagy emlékeztetőket az egyes feladatokhoz a jobb kontextus érdekében.

Ideális: azok számára, akik szeretnék növelni termelékenységüket és naprakészen követni napi feladataikat.

8. ClickUp napi teendőlista sablon

ClickUp napi teendőlista sablon
Töltse le ezt a sablont
Tartsa kézben a teendőit a ClickUp napi teendőlista sablonjával, hogy hatékonyan kezelhesse feladatait.

A ClickUp napi teendőlista sablonja úgy lett kialakítva, hogy egyetlen egyszerű nézetben racionalizálja napi feladatait. Segít megszervezni, fontossági sorrendbe állítani és hatékonyan nyomon követni a teendőlistáját. Akár munkával kapcsolatos projekteket, akár edzéseket kezel, ez a sablon megkönnyíti a célok kitűzését, a határidők létrehozását és biztosítja, hogy semmi ne maradjon el.

A sablon legnagyobb előnye, hogy tökéletesen illeszkedik a ClickUp intuitív elrendezéséhez. Lehetővé teszi a feladatok színekkel való jelölését, határidők hozzáadását és emlékeztetőket beállítását, így mindenről naprakész maradhat.

Miért fogja szeretni?

  • Jelöld be a feladatokat egyszerű jelölőnégyzetekkel, ha befejezted őket.
  • Rendeljen prioritási szinteket a feladatokhoz, hogy a legfontosabbakra koncentrálhasson.
  • Határidőket állítson be minden feladathoz, hogy biztosan időben befejezze azokat.
  • Adjon meg további részleteket vagy emlékeztetőket minden feladathoz.
  • Adjon hozzá helyet, hogy a nap végén kiemelje az elért eredményeket.

Ideális: azok számára, akik egyszerű, de hatékony eszközt keresnek a napi feladatok és edzések könnyed kezeléséhez.

9. Edzésnapló sablon a Vertex42-től

Edzésnapló sablonok: Edzésnapló sablon a Vertex42-től
via Vertex42

A Vertex42 edzésnapló sablon egy egyszerű és hatékony eszköz a fitnesz előrehaladásának nyomon követéséhez. Ez az Excel-alapú sablon testreszabható szakaszokat tartalmaz az edzések, sorozatok, ismétlések, súlyok és az edzés időtartamának rögzítéséhez.

Akár kezdő vagy, akár naponta jársz edzőterembe, ez a kinyomtatható edzésnapló sablon elég rugalmas ahhoz, hogy különböző edzésprogramokhoz is alkalmazható legyen.

Miért fogja szeretni?

  • Kövesse nyomon az egyes gyakorlatok sorozatainak számát, az ismétlések számát és a testsúlyt.
  • Tekintse át heti edzésprogramját egy pillanat alatt!
  • Jegyezze fel az egy ismétléses maximális teljesítményét (1RM) referencia céljából az edzőtermi edzések során.
  • Kövesse nyomon az aerob edzések időtartamát, távolságát és intenzitását.

Ideális: Mindenkinek, aki egyszerű, Excel-alapú eszközt keres az edzések, súlyok, ismétlések és izomcsoportok nyomon követéséhez.

10. Excel edzésnapló sablon a TEMPLATE. NET-től

Excel edzésnapló sablon a TEMPLATE.NET-től
via Template.net

A listát a Template.net Excel edzésnapló sablonja zárja. Ez strukturált megközelítést kínál az edzések táblázatos formátumban történő rögzítéséhez. Ez a sablon lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egy könnyen kezelhető elrendezésben adjanak meg alapvető edzésadatokat, mint például a gyakorlatok típusát, a sorozatok számát, az ismétlések számát, a súlyt és az időtartamot.

Egyszerűséget keres? Tiszta kialakítása megkönnyíti az edzések nyomon követését – tökéletes azok számára, akik zavartalanul szeretnék figyelemmel kísérni teljesítményüket.

Miért fogja szeretni?

  • Rögzítse a naponta elvégzett edzéseket
  • Kövesse nyomon az időbeli fejlődést vizuális adatábrázolással.
  • A mezőket személyes edzéspreferenciái alapján állítsa be.
  • Nyomtassa ki a naplót, hogy edzés közben kéznél legyen.

Ideális: Microsoft Excel felhasználók számára, akik testreszabható, vizuálisan vonzó edzésnapló sablont keresnek.

Turbózd fel fitnesz utazásodat a ClickUp segítségével 💪

Az edzések nyomon követése nem csupán a ismétlések és sorozatok rögzítését jelenti. Arról szól, hogy értékes betekintést nyerj a teljesítményedbe, azonosítsd a fejlesztendő területeket, és motivált maradj a fitnesz utazásod során.

A testmozgás-napló sablonok segítenek nyomon követni az eredményeket és motiválnak a folytatásra. De mi is ezeknek a sablonoknak a valódi ereje?

Ezek időben emlékeztetnek, segítenek megtervezni a hetet, és beiktatni az edzéseket – legyen szó reggeli rutinról vagy a megbeszélések közötti időről!

Ezekhez a részletes döntésekhez a ClickUp az ideális alkalmazás a munkához, a termelékenységhez és a fitneszhez.

A testreszabható nézetekkel, az előrehaladás nyomon követésével és az ütemtervével való szinkronizálással a ClickUp az edzésnaplókat a „meh” kategóriából a „misszióvezérlés” kategóriába emeli.

Regisztrálj ingyenesen a ClickUp-ra, és érj el még ma a fitnesz céljaidat!

