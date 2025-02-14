A 10 legjobb kiskereskedelmi CRM-rendszer az ügyfél-elkötelezettség növelése és az értékesítés ösztönzése érdekében

Azok a kiskereskedelmi márkák, amelyek kiemelkedő ügyfélélményt nyújtanak, háromszor nagyobb nyereséget érnek el, és nehéz időkben gyorsabban talpra állnak. Ez a tagadhatatlan ereje annak, ha az ügyfeleket helyezed az első helyre. 🛍️

A mai dinamikus kiskereskedelmi ágazatban a siker nem csak az eladásokról szól, hanem a bizalom kiépítéséről, az ügyfelek hűségének elnyeréséről és felejthetetlen élmények teremtéséről is. 🛒🤝

De ezt a szintű személyre szabást számtalan ügyfélkapcsolat és több csatorna esetén megvalósítani igazi kihívás.

Itt jönnek képbe a kiskereskedelmi CRM (ügyfélkapcsolat-kezelő) rendszerek. Segítenek megismerni az ügyfeleket, előre jelezni igényeiket, és olyan kapcsolatokat építeni, amelyek az alkalmi vásárlókat élethosszig tartó márka-támogatókká változtatják.

Érdekli? Maradjon velünk, és ismerje meg a kiskereskedelem jövőjét átalakító 10 legjobb kiskereskedelmi CRM-megoldást. 🚀

⏰ 60 másodperces összefoglaló: Az ügyfélkapcsolat-kezelő szoftverek minden kiskereskedőnek kínálnak valamit – a kisvállalkozásoktól a stratégiájukat finomító nagyvállalatokig. Íme a 10 legjobb kiskereskedelmi CRM szoftver listája: SAP: A legjobb vállalati szintű kiskereskedelmi menedzsmenthez

ClickUp: A legalkalmasabb a kiskereskedelmi feladatok egyszerűsítésére és a CRM integrációjára

Zoho CRM: A legjobb skálázhatóság és testreszabhatóság szempontjából

Salesforce: Legalkalmasabb nagy léptékű kiskereskedelmi és B2B tevékenységekhez

Shopify Plus: A legjobb e-kereskedelemre összpontosító kiskereskedők számára

ActiveCampaign: A legjobb kisvállalkozások számára e-mail marketinghez

HubSpot CRM: A legjobb a kiskereskedelmi marketingkampányok személyre szabásához

Pipedrive: A legjobb értékesítési folyamatok kezeléséhez

Monday CRM: A legjobb vizuális munkafolyamat-kezeléshez

Zendesk Sell: A legjobb ügyfélszolgálati integrációhoz

Mit kell keresnie a kiskereskedelmi CRM szoftverekben?

De mielőtt beszállna a kiskereskedelmi CRM-be, győződjön meg róla, hogy a legjobb választást hozza! Minden vásárló útja egyedi, akárcsak az Ön üzleti igényei.

Íme a legfontosabb CRM-komponensek, amelyekre elsősorban figyelnie kell:

Könnyű használat: Válasszon egy felhasználóbarát és intuitív kiskereskedelmi CRM megoldást. Mivel a felhasználók Válasszon egy felhasználóbarát és intuitív kiskereskedelmi CRM megoldást. Mivel a felhasználók 40%-a küzd a nehézkes eszközökkel, válasszon olyan megoldást, amelyet értékesítési munkatársai gyorsan elsajátíthatnak. Mi az előnye? Kevesebb hiba és gyorsabb döntéshozatal.

Testreszabhatóság: Igazítsa CRM-jét egyedi kiskereskedelmi tevékenységéhez! Testreszabhatja a műszerfalakat, hogy kiemelje a legkelendőbb termékeket, optimalizálja a kiárusítási munkafolyamatokat, és alkalmazkodjon vállalkozása növekedéséhez.

360°-os ügyfélnézet: Ismerje meg vásárlóit úgy, mint még soha. Használja a prediktív betekintést az ügyfelek demográfiai adatainak megértéséhez, a vásárlási előzmények elemzéséhez és a rendkívül célzott marketingkampányok kidolgozásához, hogy ösztönözze a visszatérő vásárlásokat.

Értékesítési és marketing automatizálás: Javítsa a megszakított kosarak utáni nyomon követést, kövesse nyomon az értékesítési folyamatokat és jelezze előre a bevételeket. A CRM-vásárlók Javítsa a megszakított kosarak utáni nyomon követést, kövesse nyomon az értékesítési folyamatokat és jelezze előre a bevételeket.A CRM-vásárlók 98%-a szerint az automatizálás elengedhetetlen, hiszen ez a kulcsa a gyorsabb felárértékesítésnek, keresztértékesítésnek és üzletkötésnek.

Omnichannel lead management: Gyűjtse össze a potenciális ügyfeleket minden érintkezési pontról – online, üzletben és a közösségi médiában. Priorizálja a legígéretesebb potenciális ügyfeleket, és irányítsa őket a megfelelő értékesítési munkatársakhoz, javítva ezzel a konverziót és az ügyfél-elkötelezettséget.

Rendelés- és szállításkezelés: Növelje a rendelések teljesítésének hatékonyságát az egész ellátási láncban. A megrendeléstől a szállításig optimalizálja Növelje a rendelések teljesítésének hatékonyságát az egész ellátási láncban. A megrendeléstől a szállításig optimalizálja CRM-folyamatát a zökkenőmentes nyomon követés és a jobb ügyfél-elégedettség érdekében.

🎁 Bónusz tipp: Növelje hatékonyságát a mobil CRM segítségével! 📱Mobilbarát CRM stratégiával lehetővé teszi értékesítési csapatának, hogy útközben is üzleteket kössön. 2034-re a mobil CRM piac 58 milliárd dollárra fog emelkedni, 50%-os termelékenységnövekedéssel és 65%-os célsikerrel. Nyilvánvaló, miért választják a kiskereskedők elsősorban a mobil megoldásokat.

🧠 Érdekes tény: A hatékony CRM-bevezetés után a legtöbb vállalkozás 21–30%-os növekedést jelent az árbevételében. 🎉

A 10 legjobb kiskereskedelmi CRM-megoldás

A vállalkozások 18%-a már az első évben CRM szoftvert vezet be. Öt éven belül ez az arány közel 65%-ra ugrik. Mi áll tehát ennek a gyors elterjedésnek a hátterében?

A legfontosabb, hogy előnyt szerezzen az intelligens működéssel, a mélyebb ügyfélkapcsolatokkal és a jobb üzleti eredményekkel. Ezért az intelligens kiskereskedők a hatékonyságra és az átfogó ügyféladat-kezelésre koncentrálnak. A megfelelő kiskereskedelmi CRM-rendszer ezt lehetővé teszi.

Készen áll a forradalmi változásokra?

1. ClickUp (A legalkalmasabb a kiskereskedelmi feladatok egyszerűsítésére és a CRM integrációjára)

A ClickUp kiskereskedelmi CRM-jével egyszerűsítheti a készletkezelést, kezelheti az értékesítési folyamatokat és felügyelheti az ügyfélkapcsolat-kezelési stratégiákat.

Unod már a nehézkes kiskereskedelmi CRM-rendszerekkel való küzdelmet, amelyek nem érik el a céljukat? A ClickUp – a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás – újragondolja a narratívát AI-alapú eszközökkel, amelyek egységesítik az ügyféladatokat, automatizálják a munkafolyamatokat és kiemelkedő ügyfélélményt nyújtanak.

A ClickUp CRM középpontjában a kiskereskedelmi igényekhez igazodó, testreszabható munkafolyamatok állnak. Akár több helyszínen történő készletkezelésről, akár az ügyfelek preferenciáinak nyomon követéséről, akár az omnichannel értékesítési stratégiák finomításáról van szó, a ClickUp az Ön üzleti tevékenységéhez igazodik.

Több mint 15 dinamikus nézet, például lista, Kanban és Gantt-diagram segítségével pontosan úgy ábrázolhatja kiskereskedelmi sikereit, ahogyan szeretné. Ha aggódik a technológiai eszközkészletében található egyéb eszközök miatt, a ClickUp több mint 1000 alkalmazással integrálható.

ClickUp nézetek

Optimalizálja kiskereskedelmi stratégiáját a ClickUp dinamikus Gantt-diagram nézetével, amely segítségével vizualizálhatja és rangsorolhatja kampányait.

A ClickUp több mint 10 rugalmas CRM-nézetével könnyedén rendezheti fiókjait az ügyfelek egyszerű szegmentálása érdekében.

Növelje termelékenységét az időigényes feladatok, például a nyomon követés, a készletfrissítés és az e-mailes emlékeztetők automatizálásával. Valós idejű frissítésekre van szüksége? A ClickUp együttműködési eszközei integrált csevegéssel, fájlmegosztással és élő kommentekkel segítik a csapat munkáját – platformok közötti váltás nélkül.

De ez csak a kezdet! A ClickUp kiterjedt CRM-sablonok könyvtárát kínálja , hogy gyorsan elindulhasson.

ClickUp CRM sablon

Töltse le ezt a sablont Gyorsabban induljon el, építsen ki erősebb ügyfélkapcsolatokat, és kezelje kiskereskedelmi munkafolyamatait a ClickUp CRM sablonjával!

Kiemelkedő termék a ClickUp CRM Template, amely kiskereskedelmi ügyfélkezelési stratégiáinak finomhangolására lett tervezve . Központosítsa a műveleteket, kövesse nyomon a készleteket és optimalizálja az értékesítési folyamatokat egyetlen, intuitív platformon. Az eredmény? Hatékonyabb csapat és elégedettebb, hűségesebb vásárlók.

Íme, miért fogja szeretni ezt a sablont:

Könnyedén kövesse nyomon a potenciális ügyfeleket és a konverziókat, hogy növelje bevételeit!

Összesítse az ügyféladatokat és a vásárlási előzményeket a személyre szabott szolgáltatás érdekében

Zökkenőmentes együttműködés a beépített csevegőfunkciók, megjegyzések és fájlmegosztás segítségével

Ideális: Több helyszínen működő kiskereskedők számára, akik szinkronizálják a készleteket, e-kereskedelmi márkák számára, akik finomhangolják a boltok megjelenését, valamint hibrid kiskereskedők számára, akik online és offline csatornákat kezelnek valós idejű frissítésekkel a zökkenőmentesebb működés érdekében.

⭐Esettanulmány: Nézzük meg, hogyan optimalizálta a Lids, a sportruházat globális piacvezetője, kiskereskedelmi tevékenységét, javította az együttműködést és figyelemre méltó eredményeket ért el a ClickUp segítségével. ✅ A ClickUp hatása a Lidsnél: 🕒 66%-kal nőtt a heti értekezletek hatékonysága. A csapatok most hatékonyabban együttműködnek és gyorsabban hoznak döntéseket.

💼 Több mint 100 óra megtakarítás a csapatok között. Az automatizálás és a racionalizált munkafolyamatok értékes időt szabadítottak fel a nagy hatással bíró feladatokra.

🏬 Fokozott elkötelezettség 25 üzletben: A továbbfejlesztett programkezelés biztosította a zökkenőmentesebb működést és a jobb összehangolást. Csatlakozzon a Lidshez és számtalan más kiskereskedőhöz, akik a ClickUp segítségével intelligensen bővítik vállalkozásukat, időt takarítanak meg és kiemelkedő ügyfélélményt nyújtanak.

A ClickUp legjobb funkciói

ClickUp Dashboards : Vizuálisan kövesse nyomon ügyfelei életre szóló értékét, az üzletek méretét (és átlagát), és rögzítse Vizuálisan kövesse nyomon ügyfelei életre szóló értékét, az üzletek méretét (és átlagát), és rögzítse értékesítési csapatának teljesítményét , hogy megbizonyosodjon marketingstratégiájának hatékonyságáról.

Figyelje a csapat teljesítményét, a készletmutatókat és az értékesítési adatokat, amelyek alkalmazkodnak a kiskereskedelmi KPI-khez

Állítson be csapatcélokat, kövesse nyomon az értékesítési mérföldköveket, és vizualizálja az előrehaladást a ClickUp Goals segítségével.

Használja a beépített időkövetési funkciót, hogy nyomon kövesse, hogyan használja csapata az időt a feladatok és az értékesítési folyamatok során.

Élvezze a mobil CRM globális hozzáférhetőségét, amely az irodán kívül is biztosítja a termelékenységet.

A ClickUp korlátai

A széles körű funkciók és testreszabási lehetőségek tanulási görbét jelenthetnek.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

A felhasználók lelkesen fogadják a ClickUp CRM funkcióit, kiemelve azok rugalmasságát és testreszabási lehetőségeit. Egy elégedett G2-felhasználó így nyilatkozik:

Imádom a ClickUp-ot! Az üzleti tevékenységem minden területén használom, az értékesítési folyamatok és a CRM értékesítési ciklusok kezelésétől a csapatkommunikációig és a termelési ütemtervekig... A Gantt-diagram segítségével mindent össze tudom kapcsolni, így teljes áttekintést kapok a termelési tervezésről.

Imádom a ClickUp-ot! Az üzleti tevékenységem minden területén használom, az értékesítési folyamatok és a CRM értékesítési ciklusok kezelésétől a csapatkommunikációig és a termelési ütemtervekig... A Gantt-diagram segítségével mindent össze tudom kapcsolni, így teljes áttekintést kapok a termelési tervezésről.

Gyors tipp: Szeretné átalakítani kiskereskedelmi vállalkozásának ügyfélkezelési és értékesítési stratégiáját? Olvassa el ezeket a praktikus CRM-tippeket, hogy javítsa stratégiáját: Térképezze fel az ügyfelek útját, hogy azonosítsa a legfontosabb érintkezési pontokat és javítsa az elkötelezettséget.

Központosítsa az ügyféladatbázist, hogy pontosabb betekintést nyerjen a preferenciákba és a vásárlási előzményekbe.

Automatizálja az ismétlődő feladatokat, mint például a visszajelzések és a megrendelések frissítése, hogy optimalizálja a kiskereskedelmi tevékenységeket.

Tegye játékossá a CRM bevezetését, hogy inspirálja értékesítési csapatát és javítsa az ügyfélmegtartást.

2. Zoho CRM (A legjobb skálázhatóság és testreszabhatóság szempontjából)

via Zoho CRM

A Zoho CRM for Retail funkcionalitását testreszabhatóságával ötvözi, hogy egyszerűsítse üzleti tevékenységeit. Ez az omnichannel megoldás túlmutat az alapvető ügyféladat-kezelésen, mivel az értékesítést, a marketinget, a támogatást és a készletkezelést egyetlen, zökkenőmentes megoldásba integrálja.

Egyetlen irányítópultról testreszabhatja célzott marketingkampányait, valós időben nyomon követheti a készleteket és javíthatja az ügyfélkommunikációt. Akár butikot, akár nagy kiskereskedelmi üzleteket üzemeltet, a Zoho alkalmazkodik az Ön igényeihez, és segít kihasználni az információkat a visszatérő vásárlások növelése érdekében.

A Zoho CRM legjobb funkciói

Automatizálja a készletnyilvántartást, a számlázást és a rendeléskezelést

Mutassa be termékkatalógusait, hogy ügyfelei könnyedén böngészhessenek és vásárolhassanak

Kövesse nyomon a közösségi média trendjeit, hogy finomítsa CRM-stratégiáját és növelje az elkötelezettséget.

Használja a prediktív elemzéseket az ügyfelek preferenciáinak azonosításához, hogy okosabb kampányokat készíthessen.

A Zoho CRM korlátai

A nem technikai felhasználóknak képzésre lehet szükségük a fejlett funkciók elsajátításához.

Egyes fejlett funkciókhoz kiterjesztésekre van szükség, ami növeli a költségeket.

Zoho CRM árak

Ingyenes

Alapcsomag: 20 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 35 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 50 USD/hó felhasználónként

Ultimate: 65 USD/hó felhasználónként

Zoho CRM értékelések és vélemények

G2: 4. 1/5 (2700+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 6800 értékelés)

Íme, miért részesíti előnyben a G2 felhasználó a Zoho CRM-et:

A Zoho az egyik legszebb, legjobban megtervezett és legkönnyebben kezelhető CRM, amit valaha használtam. Felhasználói felülete vonzó és intuitív, így mindenki számára könnyen kezelhető.

A Zoho az egyik legszebb, legjobban megtervezett és legkönnyebben használható CRM, amit valaha használtam. Felhasználói felülete vonzó és intuitív, így mindenki számára könnyen kezelhető.

3. Salesforce (legalkalmasabb nagy léptékű kiskereskedelmi és B2B tevékenységekhez)

via Salesforce

A komplex kiskereskedelmi értékesítési folyamatok és a nagy ügyfélkör kezelése nem feltétlenül jelent túl nagy terhet. A Salesforce biztosítja a szükséges pontosságot és skálázhatóságot a bonyolult értékesítési ciklusok egyszerűsítéséhez, az ügyféladatok egységesítéséhez és a csatornák közötti ügyfélkapcsolatok javításához.

Az ügyfélkereslet előrejelzésétől a többcsatornás műveletek kezelésén át a vállalatok közötti (B2B) kapcsolatok ápolásáig – a Salesforce robusztus eszközökkel látja el Önt az adatokon alapuló döntések meghozatalához.

A Salesforce legjobb funkciói

Kombinálja az online és offline ügyféladatokat a célzott marketing és a gyorsabb, vonzóbb e-kereskedelmi élmény érdekében.

Automatizálja a potenciális ügyfelek prioritásainak meghatározását, optimalizálja a kampányokat és gyorsítsa fel a problémák megoldását autonóm, adatközpontú AI-ügynökök segítségével.

Egyszerűsítse a műveleteket azáltal, hogy a beszállítókat, az alkalmazottakat és az ügyfelekkel való interakciókat egy egységes platformon integrálja.

Személyre szabhatja minden érintkezési pontot olyan skálázható eszközökkel, amelyek alkalmazkodnak a nagy léptékű kiskereskedelmi értékesítési tevékenységekhez.

A Salesforce korlátai

Magasabb árkategória, leginkább nagyvállalatok számára alkalmas

A beállításhoz és testreszabáshoz technikai szakértelem szükséges.

Salesforce árak

Starter Suite: 25 USD/hó felhasználónként

Pro Suite: 100 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 165 USD/hó felhasználónként

Korlátlan: 330 USD/hó felhasználónként

Einstein 1 Sales: 500 USD/hó felhasználónként

Salesforce értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 23 000 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 18 000 értékelés)

4. Shopify Plus (a legjobb e-kereskedelemre összpontosító kiskereskedők számára)

A Shopify Plus rugalmasságot és skálázhatóságot biztosít a kiskereskedőknek, hogy egyszerűsítsék a modern kiskereskedelem komplexitását.

Az üzleti növekedés elősegítésére tervezett kiskereskedelmi CRM szoftver áthidalja az online és offline műveletek közötti szakadékot. Kezelje a villámgyors vásárlásokkal járó akciókat, terjeszkedjen a globális piacokra lokalizált megoldásokkal, vagy könnyítse meg a nagykereskedelmi megrendeléseket – mindezt egyetlen platformról.

A Shopify Plus legjobb funkciói

Egyszerűsítse a nagykereskedelmi műveleteket a hatékony tömeges megrendeléskezeléshez szükséges B2B-központú eszközökkel.

Sajátítsa el az omnichannel értékesítést azáltal, hogy szinkronizálja a készlet-, értékesítési és ügyféladatokat az összes platformon.

Ismerje meg a trendeket és preferenciákat a fejlett értékesítési elemzések segítségével, hogy adat alapú döntéseket hozhasson.

Optimalizálja technológiai eszközeit API-k, headless commerce és egy robusztus alkalmazás-ökoszisztéma segítségével.

A Shopify Plus korlátai

Az árak túl magasak lehetnek a kisebb kiskereskedők vagy a terjeszkedésbe most belekezdő vállalkozások számára.

A pénztárgép testreszabásához technikai szakértelem vagy fejlesztői támogatás szükséges.

Shopify Plus árak

Egyedi árazás

Shopify Plus értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 650 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (100+ értékelés)

Egy G2 felhasználó így nyilatkozik:

Ez egy kiváló platform az e-kereskedelem számára, és remek CRM-mel rendelkezik, amely lehetővé teszi minden szintű tag számára, hogy szerepkörének megfelelően hozzáférjen az adatokhoz.

Ez egy kiváló platform az e-kereskedelem számára, és remek CRM-mel rendelkezik, amely lehetővé teszi minden szintű tag számára, hogy szerepkörének megfelelően hozzáférjen az adatokhoz.

5. ActiveCampaign (A legjobb kisvállalkozásoknak szóló CRM e-mail marketinghez)

az ActiveCampaign segítségével

Nehéznek találja, hogy a megfelelő üzenetet a megfelelő időben a megfelelő közönségnek eljuttassa? Az ActiveCampaign segít Önnek. Ez a kiskereskedelmi CRM ötvözi az e-mail marketinget az AI-vezérelt automatizálással, így Ön okosabban, nem pedig nehezebben célozhat meg ügyfeleket.

Szeretne személyre szabott e-maileket küldeni az egyes ügyfelek preferenciái alapján, vagy visszacsábítani a távozó vásárlókat? Az ActiveCampaign testre szabja és érvényesíti marketingkampányait, biztosítva, hogy minden ügyfélkapcsolat időszerű és releváns legyen.

Az ActiveCampaign legjobb funkciói

Válasszon több mint 250 lenyűgöző sablon közül, és használja a fejlett szegmentálást személyre szabott marketingkampányok létrehozásához.

Érje el ügyfeleit ott, ahol a legaktívabbak, hogy növelje az elkötelezettséget és ösztönözze a kiskereskedelmi növekedést.

Kezelje a magas szállítási költségeket vagy a fizetési akadályokat az online vásárlási élmény optimalizálása érdekében.

Elemezze a vásárlási előzményeket és az ügyfelek életre szóló értékét a bevételek maximalizálása érdekében.

Az ActiveCampaign korlátai

Az árak a kapcsolattartói lista növekedésével emelkednek, függetlenül az e-mailek mennyiségétől.

Az új felhasználók számára meredek a tanulási görbe.

ActiveCampaign árak

Starter: 15 USD/hó 1000 névjegyért

Plusz: 49 USD/hó 1000 névjegyért

Pro: 79 USD/hó 1000 névjegyért

Vállalati: 145 USD/hó 1000 névjegyért

ActiveCampaign értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 13 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 2400 értékelés)

Íme, mit mond egy G2 felhasználó:

Imádom, hogy a kisvállalkozások számára az Active Campaign költséghatékony módja a CRM és a marketing területén való indulásnak.

Imádom, hogy a kisvállalkozások számára az Active Campaign költséghatékony módja a CRM és a marketing területén való indulásnak.

6. HubSpot CRM (a legjobb a kiskereskedelmi marketingkampányok személyre szabásához)

via HubSpot CRM

A HubSpot CRM kiválóan segít a kiskereskedőknek a vásárlók vonzásában, elkötelezésében és megtartásában személyre szabott bejövő marketing stratégiák és zökkenőmentes ügyfélkapcsolat-kezelés révén.

A HubSpot sokoldalúságra lett tervezve, és automatizálja az e-mail marketinget, a potenciális ügyfelek nyomon követését és az ügyfelek szegmentálását. Intuitív irányítópultja és központosított adatai lehetővé teszik a kiskereskedelmi csapatok számára, hogy összehangoltan működjenek, ápolják a potenciális ügyfeleket, és személyre szabott vásárlási élményt nyújtsanak nagy léptékben.

A HubSpot legjobb funkciói

Személyre szabott vásárlási élményt nyújt az ügyféladatok központosításával

Használjon AI eszközöket a marketing automatizálásához és a jobb ügyfélismeretek megszerzéséhez.

Javítsa a csapat együttműködését az értékesítés, marketing és szolgáltatás közös irányítópultjaival.

Készítsen személyre szabott munkafolyamatokat az ügyfélszegmensek létrehozásához, a potenciális ügyfelek ápolásához és üzleti teljesítményének javításához.

A HubSpot korlátai

Az ingyenes verzió korlátozott testreszabási lehetőségeket kínál.

A nagyüzemi méretűre történő bővítéshez további integrációkra lehet szükség.

HubSpot árak

Ingyenes eszközök: Legfeljebb 2 felhasználó számára ingyenes

Starter: 16 USD/hó felhasználónként (további felhasználók 20 USD/hó)

Professzionális: 1000 USD/hó három felhasználó számára (további felhasználók 50 USD/hó)

Vállalati: 3800 USD/hó öt felhasználó számára (további felhasználók 75 USD/hó)

HubSpot értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 12 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 4200 értékelés)

7. Pipedrive (a legjobb értékesítési folyamatok kezeléséhez)

via Pipedrive

A szervezetlen értékesítési folyamatok és az elmulasztott utánkövetések gyakori kihívások a kiskereskedelmi szektorban. A Pipedrive vizuális CRM platformjával közvetlenül kezeli ezeket a problémákat, amelynek célja a folyamatok kezelésének egyszerűsítése és a csapat hatékonyságának növelése.

A valós idejű jelentések és a mesterséges intelligencia által támogatott betekintés segítségével tisztán láthatja az értékesítési folyamatot, és optimalizálhatja azt. A Pipedrive előrejelzési, célkitűzési és fejlett értékesítési mutatói segítségével a kiskereskedők okosabb és gyorsabb döntéseket hozhatnak, ami elősegíti az értékesítés növekedését és az ügyfelek elégedettségét.

A Pipedrive legjobb funkciói

Vizualizálja az értékesítési erőfeszítéseket és az előrehaladást egy intuitív, drag-and-drop típusú folyamatábrával.

Automatizálja a nyomon követést és a feladat-emlékeztetőket az ügyfél-elkötelezettség javítása érdekében.

Részletes értékesítési elemzésekkel nyerjen betekintést és optimalizálja stratégiáit

Központosítsa az ügyféladatbázist, hogy személyre szabhassa az interakciókat és növelhesse a márkahűséget.

A Pipedrive korlátai

Nincs ingyenes csomag, ami korlátozza a kisebb kiskereskedelmi csapatok hozzáférését.

Más kiskereskedelmi CRM-rendszerekhez képest korlátozott marketingautomatizálási funkciók

Pipedrive árak

Essential: 14 USD/hó felhasználónként

Haladó: 29 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 59 USD/hó felhasználónként

Teljesítmény: 69 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 99 USD/hó felhasználónként

Pipedrive értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 2100 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 3000 értékelés)

8. Monday CRM (A legjobb vizuális munkafolyamat-kezeléshez)

A Monday CRM úgy lett kialakítva, hogy lépést tartson a kiskereskedelmi ágazat dinamikus igényeivel. A készletkezeléstől a kiskereskedelmi médiakampányokig ez a platform központosítja működését, miközben vizuális, testreszabható munkafolyamatokkal hangolja össze a csapatokat.

Akár termékcsaládot indít, akár hűségprogramokat indít, a Monday CRM az automatizálást és a valós idejű irányítópultokat ötvözi a zökkenőmentes együttműködés érdekében. Tartsa csapatát produktívnak, koncentráltnak és készen arra, hogy kiemelkedő vásárlási élményt nyújtson.

A Monday CRM legjobb funkciói

Gyorsítsa fel a termékbevezetéseket optimalizált munkafolyamatokkal és rövidebb piacra jutási idővel!

Növelje a keresletet személyre szabott marketingkampányokkal és optimalizált folyamatokkal

Növelje működési hatékonyságát a készlet-, értékesítési és promóciós menedzsment eszközök integrálásával.

Kezelje az értékesítés utáni tevékenységeket, hogy egy helyen nyomon követhesse az ügyfélprojekteket, a behajtásokat és egyebeket.

A Monday CRM korlátai

Az alapcsomagok nem tartalmaznak olyan fejlett CRM funkciókat, mint a részletes jelentések és elemzések.

A költségek gyorsan emelkednek, ahogy a csapat mérete és a funkciók iránti igény növekszik.

Monday CRM árak

Alap: 15 USD/hó felhasználónként

Alapcsomag: 20 USD/hó felhasználónként

Pro: 33 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Monday CRM értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (900+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (390+ értékelés)

Egy G2 felhasználó így nyilatkozik:

A Monday CRM legnagyobb előnye, hogy nagy szabadságot kínál. Lehetővé teszi, hogy a saját igényeinek és követelményeinek megfelelően konfigurálja a rendszert.

A Monday CRM legnagyobb előnye, hogy nagy szabadságot kínál. Lehetővé teszi, hogy a saját igényeinek és követelményeinek megfelelően konfigurálja a rendszert.

9. Zendesk Sell (A legjobb ügyfélszolgálati integrációhoz)

a Zendesk Sell segítségével

A Zendesk Sell áthidalja az értékesítés és a támogatás közötti szakadékot, és egy kiskereskedelmi CRM-et hoz létre az ügyfélkapcsolatok ápolására. 360 fokos rálátást biztosít az ügyfél útjára, lehetővé téve a kiskereskedők számára, hogy személyre szabják minden interakciót, legyen az online, a boltban vagy a vásárlás után.

Könnyű lead-követést, pipeline-kezelést és feladat-automatizálást kínál a kiskereskedelmi munkafolyamatok egyszerűsítéséhez. A villámakciók során történő potenciális ügyfelek megszerzésétől a visszaküldések egyszerűsítéséig ez a kiskereskedelmi CRM segít az értékesítési csapatnak a koncentrációban, az ügyfeleknek pedig az elégedettségben.

A Zendesk Sell legjobb funkciói

Naplózza a hívásokat, küldjön szöveges üzeneteket, és kövesse nyomon az ügyfelekkel való kommunikációt egy központi platformról.

Automatizálja a potenciális ügyfelekkel való kapcsolattartást testreszabott folyamatokkal és intelligens nyomon követéssel.

Elemezze a folyamatok szűk keresztmetszeteit és jelezze előre a bevételeket előre elkészített irányítópultokkal.

Szegmentálja a potenciális ügyfeleket valós időben, és mentse el a dinamikus listákat az azonnali hozzáférés érdekében.

A Zendesk Sell korlátai

Az árak kisebb kiskereskedelmi csapatok számára nem feltétlenül megfelelőek.

Kevesebb testreszabási lehetőség a versenytársakhoz képest

Zendesk Sell árak

Csapat: 25 USD/hó felhasználónként

Növekedés: 69 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 149 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 219 USD/hó felhasználónként

Zendesk Sell értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (480+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (150+ értékelés)

Íme, miért szereti a G2 felhasználó a Zendesk Sell-t:

A platform hatékony funkciói a potenciális ügyfelek és üzletek kezeléséhez, valamint automatizálási képességei jelentősen javították csapatunk hatékonyságát az üzletek lezárásában és az ügyfelekkel és potenciális ügyfelekkel való kapcsolatok fenntartásában.

A platform hatékony funkciói a potenciális ügyfelek és üzletek kezeléséhez, valamint automatizálási képességei jelentősen javították csapatunk hatékonyságát az üzletek lezárásában és az ügyfelekkel és potenciális ügyfelekkel való kapcsolatok fenntartásában.

10. SAP (A legjobb vállalati szintű kiskereskedelmi menedzsmenthez)

via SAP

Az SAP CX és CRM szoftverek újragondolják, hogyan kezelik a nagykereskedelmi kiskereskedők a műveleteket, hogyan vonzzák be az ügyfeleket és hogyan ösztönzik a növekedést. Ez a robusztus kiskereskedelmi CRM ötvözi az AI-alapú betekintést, az e-kereskedelmet és az ügyféladatokat, hogy minden érintkezési ponton személyre szabott ügyfélélményt nyújtson.

Szeretné észrevenni a késedelmeket, mielőtt azok hatással lennének az ügyfeleire? Vagy optimalizálni szeretné a legfontosabb mutatókat, mint például az átlagos rendelési érték és az ügyfél életre szóló költése? Az SAP zökkenőmentes ügyfélhűséget és rendelés teljesítést biztosít – függetlenül attól, hogy offline vagy online kiskereskedelmi üzleteket fejleszt.

Az SAP legjobb funkciói

Egységes vásárlási élményt biztosíthat a digitális és fizikai platformokon egyaránt.

Az ügyfelek preferenciáihoz igazított promóciók a jobb elkötelezettség érdekében

Egyszerűsítse a megrendelések teljesítését és a visszaküldéseket az ügyfélszolgálat javítása érdekében.

Népszerűsítse a környezetbarát vásárlást azáltal, hogy új és használt termékeket egymás mellett mutat be.

SAP korlátozások

Magas költségek, ezért inkább nagy kiskereskedelmi vállalkozások számára alkalmas

A beállításhoz és karbantartáshoz technikai szakértelem szükséges.

SAP árak

Egyedi árazás

SAP értékelések és vélemények

G2 : 4,1/5 (több mint 800 értékelés)

Capterra: N/A

NetSuite: Finomítja az ügyfélkezelést, a készletgazdálkodást és a pénzügyeket, segítve a kiskereskedőket a személyre szabott szolgáltatások nyújtásában és a működés optimalizálásában. Finomítja az ügyfélkezelést, a készletgazdálkodást és a pénzügyeket, segítve a kiskereskedőket a személyre szabott szolgáltatások nyújtásában és a működés optimalizálásában.

Copper CRM : Integrálja az ügyféladatokat és a munkafolyamatokat, segítve a kiskereskedőket a kapcsolatok és az értékesítés hatékonyabb kezelésében. Integrálja az ügyféladatokat és a munkafolyamatokat, segítve a kiskereskedőket a kapcsolatok és az értékesítés hatékonyabb kezelésében.

Insightly : Az ügyfélkapcsolatokat, az értékesítést és a projekteket egyetlen platformon egyesíti, hogy javítsa az elkötelezettséget és racionalizálja a műveleteket. Az ügyfélkapcsolatokat, az értékesítést és a projekteket egyetlen platformon egyesíti, hogy javítsa az elkötelezettséget és racionalizálja a műveleteket.

🎁 Bónusz: Fokozza ügyfelei vásárlási élményét egy személyre szabott CRM-kampánnyal, amely minden értékesítési csatorna szakaszában a megfelelő hangot üti meg: A vásárlási folyamat legeleje: vonzza a vásárlókat trendtermékekkel kapcsolatos e-mailekkel, közösségi hirdetésekkel és VIP-meghívókkal az üzletbe, hogy javítsa az ügyfél-elkötelezettséget.

A vásárlási folyamat közepe: ápolja a potenciális ügyfeleket személyre szabott termékajánlásokkal, játékos kvízekkel és elhagyott kosarakra irányuló retargeting hirdetésekkel.

A vásárlási folyamat végső szakasza: Zárja le az üzletet exkluzív kedvezményekkel, új termékek előzetes bemutatásával és ragyogó vásárlói véleményekkel.

A kiskereskedelmi CRM-forradalom itt kezdődik a ClickUp-pal

Íme, a kiskereskedelmi CRM-rendszerek legjobbjai, amelyek készen állnak arra, hogy átalakítsák az ügyfelekkel való kapcsolattartását és bővítsék vállalkozását!

A megfelelő CRM megtalálása azonban nem csak egy egyszerű jelölőnégyzet bejelöléséről szól. Arról szól, hogy olyan megoldást építsen ki, amely Önnel együtt növekszik, racionalizálja működését, és minden lépésnél lenyűgöző ügyfélélményt nyújt.

Itt kerül a ClickUp a reflektorfénybe. Ez egy hatékony eszköz az egyedi munkafolyamatok tervezéséhez, a csapatok teljesítményének növeléséhez és olyan ügyfélélmény megteremtéséhez, amelyről az ügyfelek lelkesen beszélnek.

Ne várjon tovább – kezdje meg még ma a ClickUp használatát, és nézze meg, hogyan változik meg kiskereskedelmi vállalkozása! 🚀