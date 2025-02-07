A 10 legjobb Webex alternatíva 2025-re

2022-ben az amerikaiak 83,13%-a a hét egyharmadát értekezleteken töltötte. A válaszadók 50%-a pedig elismerte, hogy az audio-problémák jelentik a legnagyobb gondot a videokonferenciák során.

A Cisco Webex sok felhasználója hasonló problémákról számol be. Függetlenül attól, hogy miért keres Webex alternatívát – mert költséghatékonyabb videokonferencia-szoftverre van szüksége, vagy jobb testreszabási lehetőségeket szeretne –, ebben a blogbejegyzésben megtalálja a legjobb lehetőségeket.

A ClickUp csapata és én összeállítottuk ezt a listát a Webex alternatíváiról, tapasztalataink és kiterjedt kutatásaink alapján. Nézzük meg őket egyenként!

⏰60 másodperces összefoglaló Próbálja ki ezeket a Webex alternatívákat a kiváló minőségű audio- és videotalálkozókhoz: Zoom (A legjobb egyszerű audio- és videokonferenciákhoz)

Microsoft Teams (A legjobb a Microsoft ökoszisztémával való integrációhoz)

Workplace (A legjobb a közösségi hálózati funkciók használatához)

GoTo Meeting (A legjobb online értekezletekhez és távoli együttműködéshez)

RingEX (A legjobb all-in-one üzleti kommunikációhoz)

Skype (A legjobb ingyenes, megbízható hang- és videohívásokhoz világszerte)

Google Workspace (A legjobb a könnyű együttműködéshez)

Slack (A legjobb a csapatok kommunikációjának és együttműködésének központosításához)

Zoho Meeting (A legjobb üzleti együttműködéshez)

Dialpad (A legjobb AI-alapú eszközökhöz)

Egyéb videokommunikációs eszközök: ClickUp

Mit kell keresnie a Webex alternatíváiban?

A zökkenőmentesen működő, könnyen beállítható értekezletkezelő szoftver mindenki idejét és türelmét megkíméli. Webkonferencia-platformján a következőket helyezheti előtérbe:

Videó- és hangminőség: Keressen olyan videokonferencia-szoftvert, amely nem késlelteti a videó- és hangbeállításokat. A képernyőmegosztási funkciók elengedhetetlenek az online értekezletekhez és a világos kommunikációhoz is.

Együttműködési eszközök: Biztosítson egy videokonferencia-platformot beépített csevegővel, vizuális kommunikációs eszközökkel, fájlmegosztással és tárolási lehetőségekkel Biztosítson egy videokonferencia-platformot beépített csevegővel, vizuális kommunikációs eszközökkel, fájlmegosztással és tárolási lehetőségekkel a munkahelyi együttműködés zökkenőmentesebbé tétele érdekében.

Teljesítmény és megbízhatóság: Győződjön meg arról, hogy az internetkapcsolat minimális zavarai nem befolyásolják a videó minőségét.

Fejlett funkciók: Keressen olyan funkciókat, mint az automatikus felvétel és az AI által generált találkozó-leiratok, hogy a találkozó utáni nyomon követés hatékonyabb legyen.

Integrációk: Győződjön meg arról, hogy az Ön eszköze támogatja a harmadik féltől származó alkalmazásokkal való integrációt a munkafolyamatok zökkenőmentesebbé tétele érdekében.

Skálázhatóság: Tervezze meg az együttműködéseket olyan eszközökkel, amelyek kis csapatok és nagy szervezetek igényeit is kielégítik.

Könnyű használat: Húzza ki azokat a platformokat, amelyeknél a találkozókhoz való csatlakozáshoz bonyolult lépések és beállítások szükségesek, vagy amelyek navigációs vezérlői összetettek.

Végül is a Cisco Webex Meetings alternatíváinak jobb felületet kell kínálniuk az üzleti tevékenységéhez. Nézzünk meg néhányat közülük, hogy megtaláljuk az Ön számára legmegfelelőbb videokonferencia-szoftvert.

A Webex 10 legjobb alternatívája

Ha Ön is unja már, hogy folyton azt kell kérdeznie: „Hallasz engem?” vagy „Látsz engem?”, akkor ezek a videokonferencia-szoftverek hatalmas segítséget nyújthatnak!

1. Zoom (A legjobb egyszerű audio- és videokonferenciákhoz)

via Zoom

Akár egy informális csapatmegbeszélést, akár egy globális webináriumot szervez, a Zoom egyszerűvé teszi az együttműködést HD videohívásokkal és ütemezéssel.

Főbb funkciói, mint például a beépített táblaszerszámok, lehetővé teszik a csapatok számára, hogy ötleteiket vázlatosan megrajzolják vagy vizuálisan brainstormingozzanak a megbeszélések során. A távoli csapatok jelentősen profitálnak ebből, mivel ez utánozza a személyes brainstorming ülés kreativitását. Ezenkívül elrejtheti a rendetlen szobáját a megbeszélések során, és lenyűgözheti csapatát lenyűgöző virtuális háttérrel.

A Zoom legjobb funkciói

Gyűjtse össze a résztvevők visszajelzéseit és véleményét a Zoom beépített értekezlet-szavazási funkciójával.

A Zoom rajzeszközeivel a képernyő megosztása közben valós időben jegyzeteket fűzhet a megosztott tartalomhoz, kiemelhet fontos pontokat vagy megjegyzéseket fűzhet hozzá.

A rögzített ülés és az automatikusan generált jegyzőkönyvek segítségével pótolhatja az elmulasztott értekezleteket.

A Zoom korlátai

Az ingyenes csomagban a találkozók maximális időtartama 40 perc, ami akadályozhatja a produktív megbeszéléseket.

A Zoom Phone, a felhőalapú telefonos szolgáltatás az ügyfélhívások kezeléséhez, csak bizonyos csomagokban érhető el.

Zoom árak

Alapszintű: Ingyenes

Pro: 15,99 USD/felhasználó havonta

Üzleti: 21,99 USD/felhasználó havonta

Business Plus: Egyedi árazás

Vállalati: Egyedi árazás

Zoom értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 55 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 14 000 értékelés)

Mit mondanak a Zoomról a valódi felhasználók?

A Zoom segítségével könnyedén kapcsolatba léphetek és cseveghetek a csapatommal virtuálisan, és az élmény nem kevésbé jó, mintha személyesen végeznék a munkát. Egyszerű felületével nagyon könnyű használni. Nagyon jól integrálódik más alkalmazásokkal, például az Outlookkal, és megkönnyíti a naptárkezelést.

👀 Tudta? A egymást követő értekezleteken való részvétel kimerültséghez vezethet. Ezt „Zoom-fáradtságnak” is nevezik. A nők 7%-a és a férfiak 20%-a vallotta be, hogy erősen érezte ezt.

2. Microsoft Teams (a legjobb a Microsoft ökoszisztémába való integráláshoz)

/image

A Microsoft Teams, amelyet gyakran a legjobb Google Meet alternatívák között emlegetnek, az azonnali üzenetküldés, a felhőalapú fájlmegosztás és a korlátlan hívások keveréke, mindez egy távoli csapatmunkát szervező platformba csomagolva.

Kompatibilis a Microsoft 365-tel, és lehetővé teszi a csapatok számára, hogy dokumentumokon dolgozzanak együtt, projekteket kezeljenek és valós időben kommunikáljanak a beépített csapatcsevegő és naptártervező funkciók segítségével, ezzel megduplázva a termelékenységet.

Akár brainstorming üléseket tart, webináriumokat szervez, vagy a csapat napi feladatait kezeli, a Microsoft Teams mindent összekapcsol és egy digitális tető alatt szervez meg a felhőalapú felvételek segítségével.

A Microsoft Teams legjobb funkciói

A ingyenes csomagban 720p felbontású HD videóhoz, a többi csomagban pedig 1080p felbontású videóhoz férhet hozzá.

Hozzon létre témakörökre szabott csatornákat, és adjon hozzá füleket alkalmazásokhoz, fájlokhoz vagy projektmenedzsmenthez szolgáló irányítópultokhoz.

Használja ki a végpontok közötti titkosítást és olyan funkciókat, mint a kétfaktoros hitelesítés a maximális biztonság érdekében.

A Microsoft Teams korlátai

A funkciók sokasága ijesztő lehet, különösen az első alkalommal használók vagy a kisebb csapatok számára.

A nagy csapatok vagy a túlzott fájltárolás lelassíthatja az alkalmazást.

A Microsoft Teams árai

Microsoft Teams Essentials: 4 USD/felhasználó/hónap

Microsoft 365 Business Basic: 6 USD/felhasználó/hónap

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/felhasználó/hónap

Microsoft 365 Business Premium: 22 USD/felhasználó/hónap

Microsoft Teams értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (több mint 15 500 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (9500+ értékelés)

Olvassa el még: Hogyan lehet produktív értekezleteket tartani és optimalizálni a csapat hatékonyságát

3. Workplace (a legjobb a közösségi hálózati funkciók használatához)

via Workplace

A Meta Workplace olyan, mint egy közösségi hálózat az irodájában. Csoportokat, csevegéseket és videohívásokat ötvöz, hogy a csapatok kapcsolatban maradjanak és tájékozottak legyenek. Ha az alkalmazottai ismerik a Facebookot, itt is otthon fogják érezni magukat.

Bár ez egy hasznos alternatíva a Webex helyett, a Meta 2026 májusában történő Workplace leállítása azt jelenti, hogy listánk még hasznosabbá válik azoknak a felhasználóknak, akik más alternatívákat keresnek.

A munkahely legjobb funkciói

Csatlakozzon különböző alkalmazásokhoz, például a Google Drive-hoz és a Microsoft Office-hoz.

Hatékony együttműködés bárhonnan, mobil hozzáféréssel

Könnyítse meg a külső partnerekkel vagy ügyfelekkel való együttműködést biztonságos környezetben.

A munkahely korlátai

Mivel a platform 2025 augusztusában leáll, a Workplace-be való befektetés hosszú távú tervezés szempontjából nem feltétlenül életképes.

A felhasználók túlzott értesítési terhelésről számoltak be, ami zavaró lehet.

A platform korlátozott testreszabási lehetőségeket kínál a konkrét szervezeti igényekhez való igazításhoz.

Munkahelyi árak

Alapcsomag : 4 USD/felhasználó/hónap

Vállalati csomag: Egyedi árazás

Munkahelyi értékelések és vélemények

G2 : 4/5 (1500+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (1000+ értékelés)

Mit mondanak a Workplace-ről a valódi felhasználók?

Miután évekig használtam a Facebookot, ez hasonlóan működik, kiválóan alkalmas egyszerre több emberrel való kommunikációra. Alig okoz problémát, annak ellenére, hogy több nagy csoportos csevegés is folyik rajta. Hasznos funkciók, mint például az egyes beszélgetésekhez csatolt fájlcsík, amelynek segítségével láthatja az egész beszélgetés során elküldött fájlokat vagy médiát.

4. GoTo Meeting (A legjobb online értekezletekhez és távoli együttműködéshez)

via GoTo Meeting

A Cisco Webex Meetings másik alternatívája, a GoTo Meeting, könnyen használható, még akkor is, ha nem vagy technikai szakértő. Az audio- és videominőség kristálytiszta, így nem kell állandóan aggódnod. Ráadásul szinte bármilyen eszközről csatlakozhatsz – PC-ről, Mac-ről, amit csak akarsz.

Az egyetlen előzetes bökkenő? A résztvevőknek általában le kell tölteniük a szoftvert, ami kellemetlen lehet, ha a vállalat szigorúan szabályozza a letöltéseket.

A GoTo Meeting legjobb funkciói

Vegyen részt éles és tiszta kommunikációban HD videóval, és előzze meg a félreértéseket.

Ossza meg képernyőjét csapattársaival vagy ügyfeleivel gond nélkül.

Hozzon létre egyedi URL-eket, hogy a résztvevők könnyebben csatlakozhassanak a találkozókhoz.

A GoTo Meeting korlátai

A résztvevőknek telepíteniük kell egy alkalmazást, ami lelassíthatja a folyamatot.

Az ingyenes verzióban a találkozók maximális időtartama 40 perc, és legfeljebb három résztvevő vehet részt rajtuk.

Nincsenek olyan fejlett funkciók, mint a táblák vagy a fájlok szerkesztése a megbeszélés közben.

GoTo Meeting árak

Professzionális: 14 USD/szervező havonta (éves számlázás)

Üzleti: 19 USD/szervező havonta (éves számlázás)

Vállalati: Egyedi árazás

GoTo Meeting értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 13 000 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 11 500 értékelés)

Mit mondanak a GoTo Meetingről a valódi felhasználók?

A GoTo Meeting a legjobb hang- és képminőség, valamint valós idejű élő közvetítés tekintetében. Imádom, hogy milyen egyszerűen lehet megbeszéléseket szervezni, meghívókat és mellékleteket küldeni biztonságos digitális linkeken keresztül. A meghívó elfogadásának folyamata egyszerű, ami megkönnyíti a meghívottak hatékony részvételét. A virtuális megbeszélések során a szerepek elosztása egyszerű, mivel a mikrofont könnyen ki lehet kapcsolni és átadni egy másik résztvevőnek.

5. RingEX (A legjobb all-in-one üzleti kommunikációhoz)

via RingEx

A RingEx kommunikációs eszközkészletet kínál vállalkozások számára. Az üzenetküldést, a videohívásokat és a telefonos szolgáltatásokat egyetlen platformba integrálja. Csevegni szeretne, videokonferenciára szeretne csatlakozni vagy gyorsan telefonálni szeretne? A RingCentral RingEX alkalmazása minden igényét kielégíti.

Minden eszközén működik, így mindig kapcsolatban maradhat, akár az irodában, akár úton van. Ugyanakkor a beállítása eleinte kissé bonyolultnak tűnhet, és egyeseknél előfordultak hívásminőségi problémák.

A RingEX legjobb funkciói

Használja a fájlmegosztás, a feladatkezelés és a csapatüzenetküldés funkciókat a termelékenység javítása érdekében.

Tartson megbízható videotalálkozókat a hatékony virtuális együttműködés érdekében.

Integrálja népszerű üzleti alkalmazásokkal, mint a Microsoft 365 és a Google Workspace.

A RingEX korlátai

A kezdeti konfigurációs folyamat kihívást jelenthet és időigényes lehet.

Előfordulhatnak hívásmegszakadások vagy rossz hangminőség.

RingEX árak

Core : 30 USD/hó 1–5 felhasználó esetén

Haladó : 35 USD/hó 1–5 felhasználó esetén

Ultra: 45 USD/hó 1–5 felhasználó esetén

RingEX értékelések és vélemények

G2: 4. 1/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (1000+ értékelés)

Olvassa el még: 10 ingyenes jegyzet sablon a jobb jegyzeteléshez

6. Skype (A legjobb ingyenes, megbízható hang- és videohívásokhoz világszerte)

A Skype segítségével kapcsolatba léphet barátaival, üzleti hívásokon vehet részt, vagy megoszthatja kollégáival a közös jegyzeteket. Ez a Webex alternatíva különböző eszközökön – asztali számítógépen, táblagépen vagy okostelefonon – egyaránt zökkenőmentesen működik, így ideális választás a kommunikációhoz.

Mint minden eszköz, ez sem tökéletes. Egyes felhasználók rossz hívásminőséget, kapcsolódási problémákat vagy alkalmi zavarokat tapasztaltak, ami frusztráló lehet.

A Skype legjobb funkciói

Ossza meg képernyőjét hívások során prezentációkhoz vagy együttműködéshez

Csevegjen valós időben egyénekkel vagy csoportokkal

Küldjön dokumentumokat, képeket és egyéb fájlokat közvetlenül a csevegésen keresztül.

A Skype korlátai

Előfordulhat, hogy időnként rossz a hang- vagy videóminőség.

A kapcsolatproblémák, például a hívásmegszakadások gyakoriak.

Nincsenek fejlett funkciók az integrált értekezletek és projektmenedzsmenthez

Skype árak

Ingyenes csomag

Mobil és vezetékes telefon, Egyesült Államok: 3,59 USD/hó

Mobil és vezetékes telefon, Észak-Amerika: 8,39 USD/hó

Skype értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 22 000 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (több mint 500 értékelés)

👀Tudta? Az Egyesült Államokban évente 37 milliárd dollár megy veszendőbe a nem produktív értekezletek miatt.

7. Google Workspace (a legalkalmasabb a könnyű együttműködéshez)

a Google Workspace segítségével

A Google Workspace szintén egy népszerű Microsoft Teams alternatíva. Úgy tervezték, hogy a csapatok irodában vagy távolról is kapcsolatban maradjanak egymással. Az alkalmazáscsomag integrációja – Google Naptár, Meet, Drive, Sheet stb. – azt jelenti, hogy egyetlen eszközkészletből indíthat dokumentumot, vehet részt videohíváson és oszthat meg fájlokat, anélkül, hogy lemaradna valamiről.

A Google Workspace legjobb funkciói

Tárolja és érje el fájljait bárhonnan a bőséges felhőalapú tárhely segítségével.

Integrálja olyan eszközökkel, mint a Gemini, a fejlett generatív AI-képességek érdekében.

Bármilyen eszközről hozzáférhet munkájához, legyen az PC, Mac vagy mobil eszköz.

A Google Workspace korlátai

Az alkalmi hibák vagy problémák megzavarhatják a munkafolyamatot.

Bár offline mód is elérhető, ez nem annyira érzékeny és megbízható.

Kompatibilitási problémák adódhatnak a nem Google-alkalmazásokkal vagy bizonyos Windows-verziókkal.

A Google Workspace árai

Ingyenes verzió: 14 napos próba

Business Starter: 7,20 USD/felhasználó/hónap

Üzleti alapcsomag: 14,40 USD/felhasználó/hónap

Business Plus: 21,60 USD/felhasználó havonta

Google Workspace értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 40 000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 16 000 értékelés)

Olvassa el még: 10 egyéni megbeszélés sablon menedzsereknek

8. Slack (A legjobb a csapatok kommunikációjának és együttműködésének központosításához)

via Slack

A Slack Huddles funkciója az irodai munkaidő alatti „vízhűtő melletti beszélgetéseknek” felel meg. Gyors, spontán hanghívások, amelyekkel az alkalmazás (vagy az asztal) elhagyása nélkül lehet megbeszélni a dolgokat. Tökéletes brainstorminghoz és asztali megosztáshoz, anélkül, hogy egy teljes értekezletet kellene megtervezni.

Bár ezek a platformok kiválóan alkalmasak az azonnali együttműködésre, ezeknek a gyors hívásoknak a kezelése néha túlterheléshez vezethet, ha nem tartják őket ellenőrzés alatt, és az új felhasználóknak még mindig meg kell küzdeniük egy kis tanulási görbével.

A Slack legjobb funkciói

Ossza meg képernyőjét, dokumentumait, képeit és egyéb fájljait a beszélgetések során.

Hozzon létre csatornákat különböző projektekhez vagy csapatokhoz, hogy a megbeszélések szervezettek maradjanak.

Csatlakozzon vagy lépjen ki a Huddlesből, ahogy szükséges

Keresse meg a korábbi üzeneteket és fájlokat a Slack hatékony keresőfunkciójával.

A Slack korlátai

A Huddles nem tekinthető értekezlet-felvételnek, ezért nincs hivatkozási pont a kihagyott megbeszélésekre.

A Slack egyes funkciói a Huddles használata közben nem elérhetők.

Slack árak

Ingyenes csomag

Pro : 7,25 USD/felhasználó/hónap

Business+ : 12,50 USD/felhasználó havonta

Enterprise Grid: Egyedi árazás

Slack értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 30 000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 20 000 értékelés)

🧠 Érdekes tény: 2022-ben az emberek 71%-a állította, hogy emojikat használt a munkahelyén. Közülük 68% elismerte, hogy szereti, ha kollégái emojikat használnak a munkahelyi kommunikáció során, míg 63% úgy érezte, hogy ezáltal jobban kapcsolódik csapattársaihoz.

9. Zoho Meeting (A legjobb üzleti együttműködéshez)

via Zoho

A Zoho Meeting egy egyszerű, böngészőalapú Webex alternatíva. Ezzel a videokonferenciák és webináriumok könnyen beállíthatók, végtelen letöltések és technikai problémák nélkül.

Kiváló választás azoknak a csapatoknak, amelyek már használják a Zoho alkalmazáscsomagját, és költséghatékonyabb lehet, mint a listánkon szereplő néhány másik eszköz.

A Zoho Meeting legjobb funkciói

Rögzítse az értekezleteket és webináriumokat későbbi felhasználás vagy megosztás céljából.

Csatlakozzon a találkozókhoz közvetlenül a Google Chrome vagy más böngészőjéből, anélkül, hogy bármit is le kellene töltenie.

Integrálja más Zoho alkalmazásokkal, javítva a munkafolyamatot

A Zoho Meeting korlátai

Előfordulhatnak alkalmi problémák az audio és videó tisztaságával kapcsolatban.

A márkajelzés és a testreszabási lehetőségek némileg korlátozottak.

Zoho Meeting árak

Örökre ingyenes

Standard Meeting: havi 1 dollártól/házigazda

Professional Meeting: havi 3 USD-tól/házigazda

Standard webinárium: havi 7,50 USD/házigazda áron

Professzionális webinárium: havi 16 dollártól/házigazda

Vállalati webinárium: 66 USD/szervező havonta

Zoho Meeting értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (850+ értékelés)

Mit mondanak a Zoho Meetingről a valódi felhasználók?

Más platformokkal, például a Google Meet-tel összehasonlítva, a Zoho Meetings stabilabb és kellemesebb élményt nyújt. A videó és az audio minősége folyamatosan kiváló, minimalizálva a frusztráló késleltetést és biztosítva a zökkenőmentes kommunikációt. A felhasználói felület is rendkívül intuitív, így csapatunk könnyedén navigálhat és kihasználhatja az összes funkciót.

via Dialpad

A Dialpad AI Meetings egyszerű, de intelligens megoldást kínál. Ez egy videokonferencia-eszköz, amely olyan AI-funkciókkal rendelkezik, mint a valós idejű átírás és a találkozók összefoglalása, így nem kell végtelen jegyzeteket készítenie. A beállítás gyors, és ha már használ más Dialpad-alkalmazásokat, akkor minden tökéletesen működik együtt.

Ugyanakkor ez a megoldás sem mentes a hibáktól: az audio és a videó néha meghibásodhat, különösen hosszú hívások során, és a mobilalkalmazás kissé leegyszerűsítettnek tűnik a desktop verzióhoz képest.

A Dialpad legjobb funkciói

Használja a platform egy kattintással elérhető beállítási funkcióját, és néhány perc alatt elvégezheti a beállítást.

Hozzáférés az ügyfelek dokumentumaihoz, e-mailjeihez és naptári eseményeihez a hívások során

Integrálja olyan termelékenységi eszközökkel, mint a Google Workspace és a Microsoft 365.

A Dialpad korlátai

Ez a Cisco Webex alternatíva alapvető testreszabási lehetőségeket kínál, például találkozók háttérképeinek, logók vagy személyre szabott e-mail meghívók beállítását.

Az olyan funkciók, mint az élő átírás és a hívásösszefoglalók hasznosak, de előfordulhat, hogy képzésre vagy gyakori használatra van szükségük ahhoz, hogy kiaknázhassa előnyeiket.

Dialpad árak

Ingyenes

Üzleti: 20 USD/felhasználó havonta

Dialpad értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 1500 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (több mint 500 értékelés)

A Cisco Webex helyett más eszközöket keresve a növekvő vállalkozásoknak érdemes megfontolniuk más lehetőségeket is a projektmenedzsment és a csapat igényeinek kezelésére.

Például, nem szeretne regisztrálni egy olyan all-in-one platformra, amely ingyenes projektmenedzsment szoftvernek álcázza magát, jobb videokonferencia-élményt nyújt és további feladatokat is elvégez?

ClickUp

A ClickUp (még) nem egy teljes értékű videokonferencia-eszköz, de kiegészíti a listán szereplő egyéb lehetőségeket, mint a mindenre kiterjedő munkaalkalmazás. Íme, hogyan használhatja Cisco Webex alternatívaként.

Rögzítsd és oszd meg a képernyődet közvetlenül bármely feladatból a ClickUp Clips segítségével.

Fontolja meg a ClickUp Clips használatát. Ez a program új színt visz a videokonferenciákba, mivel lehetővé teszi a képernyő hanggal kísért rögzítését, megosztását a csapattal és az aszinkron együttműködést – így nem szükséges, hogy mindenki egyszerre legyen elérhető a közös munkához.

A csapat tagjai élő találkozók helyett aszinkron videokommunikációval kommunikálhatnak, megoszthatják a frissítéseket és visszajelzéseket adhatnak. Tehát, ha az időzónák gondot okoznak a csapatának, használja ezt a funkciót.

📮ClickUp Insight: A szakemberek körülbelül 41%-a az azonnali üzenetküldést részesíti előnyben a csapatkommunikációhoz. Bár ez gyors és hatékony kommunikációt tesz lehetővé, az üzenetek gyakran több csatornára, szálra vagy közvetlen üzenetre oszlanak, ami megnehezíti a későbbiekben az információk visszakeresését. Egy olyan integrált megoldással, mint a ClickUp Chat, a csevegési szálak konkrét projektekhez és feladatokhoz vannak rendelve, így a beszélgetések kontextusban maradnak és könnyen elérhetők.

A ClickUp Chat segít a beszélgetések fókuszáltan tartásában, függetlenül attól, hogy ötleteket gyűjt, frissítéseket ad vagy csapattagokat jelöl meg gyors visszajelzésért.

Csatlakozzon gyors audio-videohívásokhoz, és ossza meg képernyőjét a ClickUp Chat SyncUps funkciójával.

A ClickUp Chat SyncUps funkciójával gyors videó- és hanghívásokat (például Huddles!) is kezdeményezhet. Az eredmény? Egy Webex alternatíva, amely valós idejű és aszinkronos beszélgetésekhez egyaránt kiválóan alkalmas.

Összehangolja feladatait, beszélgetéseit és mesterséges intelligenciáját a ClickUp Chat segítségével.

Ha már a felzárkózásról van szó, párosítsa a ClickUp Chatet a ClickUp Brain mesterséges intelligenciájával, és így sokkal többet tehet, mint csak üzeneteket küldeni és válaszolni rájuk:

Egyetlen kattintással alakítsa üzeneteit feladatokká

Kössön össze beszélgetéseket a megfelelő feladatokkal, hogy a kontextus központosított maradjon.

Az AI által készített azonnali összefoglalók segítségével pótolhatja a lemaradt üzeneteket.

Tegyen fel kérdéseket a csevegésben folyó megbeszélésekről, és kapjon egyértelmű válaszokat anélkül, hogy kollégáit zavarná.

A ClickUp egy másik remek funkciója a ClickUp Meetings. Ez egy központi hub a találkozók szervezéséhez, tervezéséhez és nyomon követéséhez, még beépített videokonferencia-megoldás nélkül is. A videohívások lebonyolítása helyett a találkozók előkészítésére és utómunkálataira koncentrál, segítve a csapatokat az összehangolt és produktív munkavégzésben.

A ClickUp segítségével részletes értekezlet-napirendeket hozhat létre, feladatokat kapcsolhat megbeszélési pontokhoz, nyomon követési feladatokat rendelhet hozzá, és nyomon követheti az eredményeket.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp Meetings Template segítségével könnyedén kezelheti a találkozókat.

A ClickUp Meetings Template segítségével kezelheti a találkozók napirendjét és a teendőket, valamint közvetlenül nyomon követheti azokat. Öt ClickUp nézetet kínál: „Lista”, „Tábla”, „Beágyazás”, „Beszélgetés” és „Naptár”. Emellett olyan egyéni állapotokat is kihasználhat, mint „Nem ütemezett”, „Ütemezett” és „Folyamatban”.

A ClickUp legjobb funkciói

Rögzítsen és osszon meg gyors videófrissítéseket vagy utasításokat aszinkron módon, így elkerülve a felesleges értekezleteket.

Hozzon létre egyedi kapcsolatokat a feladatok között, például függőségeket, akadályokat vagy kapcsolódó elemeket.

Használja a ClickUp Zoom integrációt , hogy egy helyen ütemezzen megbeszéléseket, hozzáférjen a jegyzőkönyvekhez, szinkronizálja a frissítéseket és nyomon kövesse az eredményeket – nem kell többé az alkalmazások között váltogatnia.

Csatlakoztassa a ClickUp-ot az MS Teams-hez a ClickUp Microsoft Teams integrációk segítségével. Gyorsan alakítsa a beszélgetéseket végrehajtható feladatokká, kapcsolja a frissítéseket közvetlenül a ClickUp projektekhez, és ossza meg a feladatok előrehaladását anélkül, hogy elhagyná a Teams-t.

A ClickUp korlátai

A kiváló integrációs lehetőségek ellenére a ClickUp nem rendelkezik teljes, beépített videokonferencia funkcióval.

A felhasználóknak eltarthat egy ideig, amíg megismerik a ClickUp számos funkcióját.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 USD/munkaterület/tag áron.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9500+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

A ClickUp egyik ügyfele, Samantha Dengate, a Diggs vezető projektmenedzsere így nyilatkozik:

A ClickUp bevezetése előtt a megbeszélések és az e-mailes levelezés olyan fekete lyukhoz vezetett, ahol a tételek láthatatlanok és figyelmen kívül maradtak. Emiatt a feladatok nem kerültek időben felülvizsgálatra, és senki sem tudta, hogyan halad a kreatív fejlesztés. Most a csapat minden tagja egyértelműen láthatja, mikor esedékesek a teendők, és cseveghet és együttműködhet a feladatokon belül.

💡Profi tipp: Tegye a ClickUp-ot a találkozók „memóriabankjává”. Rögzítse a fontos megbeszéléseket, adja hozzá őket klipekként, és kapcsolja őket közvetlenül a projektjeihez vagy feladataikhoz. A csapata így visszatérhet a korábbi találkozók legfontosabb pillanataihoz anélkül, hogy régi jegyzeteket kellene átnéznie.

Szervezze meg és kezelje következő találkozóját a ClickUp segítségével

A Cisco Webex meetingek sok vállalkozás számára lehettek a legnépszerűbbek, de a videokonferenciák nem elegendőek a termelékenység és az együttműködés szempontjából. A csapatoknak olyan eszközökre van szükségük, amelyek integrálódnak a munkafolyamatokba, jobb kommunikációt biztosítanak és alkalmazkodnak az egyedi igényeikhez. Itt jönnek képbe az olyan megoldások, mint a ClickUp!

A ClickUp, mint a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, integrációs képességei, aszinkron frissítései és AI-alapú csevegőfunkciója segítségével szervezi csapata kommunikációját, feladatait és tudásmegosztását.

Ingyenes csomagjával és több mint 1000 integrációjával csapata azonnal elkezdheti a hatékonyabb együttműködést.

Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-ra!