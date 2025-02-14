Apple Notes kontra Google Keep: melyik jegyzetelési alkalmazás nyer?

Az Apple Notes és a Google Keep megváltoztatta, ahogyan gondolatainkat, feladatainkat és ötleteinket rendszerezzük. A gyors emlékeztetőktől a részletes listákig, sőt a fényképekig és hangjegyzetekig is, mindent könnyedén egy helyen tárolhatunk.

Az összes eszközödön történő szinkronizálásnak köszönhetően jegyzetek mindig csak egy érintésre vannak tőled – többé nem veszítheted el a fontos részleteket.

Az Apple Notes az Apple ökoszisztémába való zökkenőmentes integrációjával tűnik ki, míg a Google Keep egyszerűségével és színes kialakításával nyeri el a felhasználók tetszését.

De hogyan válasszuk ki a megfelelőt ezek közül vagy más jegyzetelési alkalmazások közül? Ez már nem olyan egyszerű. Íme egy részletes összehasonlítás a Google Keep és az Apple Notes között, hogy megtalálja a tökéletes digitális jegyzetfüzetet.

Bónuszként bemutatjuk a ClickUp AI Notetaker alkalmazását is. Használja megbeszélésein, és élvezze az automatikusan generált jegyzeteket, összefoglalókat és részletes betekintést a legfontosabb megbeszéléseibe!

Most pedig nézzük meg a Google Keep és az Apple Notes összehasonlítását! ⬇️

Mi az a Google Keep?

A Google Keep a Google módszere arra, hogy a jegyzetelést olyan egyszerűvé és hatékonnyá tegye, mint a post-it cetlikre való írás – de több előnnyel. Együttműködhetsz másokkal a jegyzeteken, és az alkalmazás lehetővé teszi színekkel való jelölést, rajzolást, sőt hangjegyzetek hozzáadását is, amelyeket szöveggé konvertálhatsz az összes jegyzetedben.

A Google Keep egy praktikus, ingyenes jegyzetalkalmazás, amely webalkalmazáson vagy mobil eszközön keresztül érhető el. Szeretsz rajzolni? A rajzeszköz tökéletes gyors vázlatok készítéséhez vagy a kreativitás kibontakoztatásához.

Rendezze jegyzetét szín szerint, szűrje őket könnyedén, és soha többé ne aggódjon azok elvesztése miatt az archiválás és helyreállítás funkcióknak köszönhetően. Felhőalapú, így jegyzetéhez Android telefonról, iPhone-ról, táblagépről vagy asztali számítógépről is hozzáférhet.

🧠 Érdekes tény: Kutatások kimutatták, hogy a jegyzetelés segít jobban emlékezni a dolgokra. Ahelyett, hogy passzívan fogadnád az információkat, aktívan részt vehetsz a folyamatban, és az információkat a hosszú távú memóriádban tárolhatod.

A Google Keep funkciói

Vessünk egy pillantást a Google Keep funkcióira, amelyek kiváló alternatívává teszik az Apple Notes alkalmazáshoz képest:

1. funkció: Többféle jegyzetelési lehetőség

via Google Keep

A Google Keep többféle jegyzetelési módszerrel teszi élvezetessé a jegyzetelést. Az egyszerű szövegbejegyzésektől a részletes gondolatokig, a feladatok könnyed nyomon követését segítő ellenőrzőlistákig, az alkalmazás az Ön igényeihez igazodik.

Vázolja fel ötleteit sima, vonalas vagy rácsos háttérre, vagy rajzoljon feltöltött képekre brainstorming céljából. A Keep mesterséges intelligenciájával kereshetővé teheti a firkáit. Készítsen fényképet a kézzel írt jegyzetekről, és a Keep OCR funkciója kereshető szöveggé alakítja azokat.

Hangjegyzeteket rögzíthet automatikus átírással, hogy ötletei mindig kéznél legyenek.

2. funkció: Szervezés és testreszabás

A Keep segítségével a Google jegyzetek rendezettek, színesek és könnyen megtalálhatók lesznek. A színkódos rendszer lehetővé teszi a jegyzetek vizuális rendezését – például a piros szín jelzi a sürgős teendőket, a kék pedig a hétvégi terveket.

A címkék hasonlóan működnek, mint a tagek: a jegyzeteket kategóriákba csoportosítják, például „magas prioritású” vagy „személyes”, és egy címke alatt minden jegyzet egy munkaterületen jelenik meg.

Állíts be színes háttérképet, vagy rögzítsd a fontos jegyzeteket, hogy mindig szem előtt legyenek.

3. funkció: Együttműködés és megosztás

A Google Keep megkönnyíti a csapatmunkát, mivel lehetővé teszi a jegyzetek megosztását és a valós idejű együttműködést. E-mailben hozzáadhatja a közreműködőket, és mindenki azonnal hozzáférhet a jegyzetek megtekintéséhez vagy szerkesztéséhez, a frissítések pedig zökkenőmentesen szinkronizálódnak minden résztvevő számára.

Külön listákat is létrehozhatsz a munkahelyi és a személyes csoportok számára, hogy minden rendezett és könnyen elérhető legyen.

4. funkció: Keresési funkció

A Google Keep keresési funkciója biztosítja, hogy soha ne veszítsd el a jegyzeteket. Színek, kulcsszavak, címkék vagy jegyzet típusok szerint szűrve másodpercek alatt megtalálhatod az összes jegyzetedet, beleértve az audio feljegyzéseket, listákat vagy rajzokat is.

Olyan, mintha személyes asszisztensed lenne az ötleteidhez – írd be, amire emlékszel, és a Keep azonnal előhívja.

5. funkció: Intelligens emlékeztetők

A Google Keep új szintre emeli az emlékeztetőket olyan intelligens funkciókkal, amelyekkel soha nem marad le semmiről. Legyen szó megbeszélésről, termelékenységi naplózásról vagy kreatív ötletről, a Keep szinkronizálja az emlékeztetőket a Google-fiókjával, így azok más alkalmazásokban is elérhetőek lesznek az összes eszközön.

Állíts be időalapú emlékeztetőket konkrét határidőkhöz, vagy válassz helyalapú emlékeztetőket (térképek segítségével), amelyek értesítenek, amikor megérkezel a kiválasztott helyre. Az emlékeztető létrehozása egyszerű: csak meg kell érintened a „Remind Me” (Emlékeztess) gombot, és testreszabhatod az igényeidnek megfelelően.

6. funkció: Integráció a Google szolgáltatásokkal

A Google Keep könnyedén integrálható a Google Workspace-be, így egyszerűen hozzáférhet a Gmail-fiókokban, a Google Docs-ban és a Google Naptárban található jegyzetekhez.

Egy kattintással exportálhatja a jegyzeteket a Google Docsba, vagy beállíthat emlékeztetőket, amelyek közvetlenül szinkronizálódnak a naptárával. Szüksége van átírásokra? A Keep automatikusan átalakítja az audiojegyzeteit szöveggé. Ráadásul a szinte minden Google-alkalmazásban megtalálható oldalsávnak köszönhetően a jegyzetek mindig csak egy kattintásra vannak.

A Google Keep árai

Ingyenes

💡 Gyors tippek: Íme néhány tipp az okosabb jegyzeteléshez: Minden jegyzetet egy témára koncentrálj. Így később könnyebb megtalálni, és elkerülhető az információtúlterhelés.

A hosszú bekezdéseket bontsa fel pontokba. Így a szöveg rövid és érthető marad, és gyorsabban olvasható.

Ne bonyolítsd túl a jegyzeteket felesleges részletekkel

Ha ötleted támad, ne várj a begépeléssel! Rögzíts hangjegyzetet, és írd le később!

Használj jegyzetelési sablonokat , hogy gyorsabbá és hatékonyabbá tedd a folyamatot

Mi az Apple Notes?

Az Apple Notes egy mindenre kiterjedő digitális jegyzetfüzet, amely zökkenőmentesen integrálódik minden iOS-eszközbe. Tökéletes gyors ötletek rögzítésére, részletes teendőlisták készítésére vagy tervek vázlatos megrajzolására.

Az iPhone, iPad és Mac közötti egyszerű szinkronizálásnak köszönhetően egy eszközön elkezdett jegyzetet egy másik eszközön folytathatja, anélkül, hogy elveszítené a lendületét. Jegyzetét eszköz PIN-kód, egyéni jelszó, Face ID vagy Touch ID is védi.

A jegyzetek rendezése és a feladatok nyomon követése egyszerű a mappák, címkék és intelligens keresési funkcióknak köszönhetően. Ráadásul az Apple Notes alkalmazásban könnyedén csatolhat fotókat, menthet beolvasott PDF-fájlokat vagy írhat szöveget a jegyzetekbe.

Az együttműködés is gyerekjáték, hiszen akár 100 emberrel is lehet valós időben megosztani és szerkeszteni a jegyzeteket – ez tökéletes csapatprojektekhez vagy utazások tervezéséhez. 🤝

Az Apple Notes funkciói

Az Apple Notes lenyűgöző funkciókkal rendelkezik, így jó alternatívája a Google Keepnek. Vessünk rá egy pillantást:

1. funkció: Intelligens keresés

Fejlett keresési funkcióival az Apple Notes segítségével könnyedén megtalálhatja korábban létrehozott vagy legutóbbi jegyzetét. Az alkalmazás mélyrehatóan elemzi a szöveget, a mellékleteket, a beolvasott dokumentumokat és a firkálmányokat, hogy másodpercek alatt pontos eredményeket jelenítsen meg.

Sok képet tartalmazó jegyzeted van? Semmi gond – az Apple Notes a képeket is felismeri, így könnyen megtalálhatod a kívánt képeket. A „Keresés a jegyzetben” opció még tovább megy, és pontosan megjelöli az egyes szavakat vagy kifejezéseket az egyes jegyzetekben.

2. funkció: A jegyzetek mellékletekkel való gazdagítása

via Apple Support

Az Apple Notes melléklet funkciója egyszerű jegyzeteket dinamikus információs központokká alakít. Fényképeket, videókat, beolvasott dokumentumokat vagy akár a tartózkodási helyét is hozzáadhatja, hogy ötleteinek mélyebb kontextust adjon.

Hands-free érintéssel rögzítheti és leírhatja az audiót közvetlenül az alkalmazásban.

3. funkció: Szervezés intelligens mappákkal

Az Apple Notes intelligens mappái automatikusan csoportosítják a jegyzeteket a címkék alapján, így minden könnyen megtalálható egy helyen, kézi rendezés nélkül.

Adjon hozzá címkéket, például #munka, #receptek vagy #ötletek közvetlenül a jegyzetekhez, és nézze meg, ahogy azok szépen rendeződnek a megfelelő mappákba.

4. funkció: Rajzolás, firkálás, megoldás

Az Apple Notes a jegyzetelést művészi formává teszi – szó szerint. Vázolja fel ötleteit ceruzával, filctollal vagy színek palettájával. Állítsa be a vastagságot és az átlátszóságot, hogy minden részlet tökéletes legyen.

Az Apple Pencil segítségével kézzel írt jegyzeteket készíthet, amelyek zökkenőmentesen bekerülnek az alkalmazásba, ahol a Scribble funkció azonnal átalakítja őket tiszta, gépelt szöveggé. A matematika zsenik számára az Apple Notes egy praktikus eszköz egyenletek megoldásához, grafikonok rajzolásához, változók hozzárendeléséhez, sőt, a számítások előzményeinek megtekintéséhez is.

5. funkció: Hivatkozás más jegyzetekre

Az Apple Notes lehetővé teszi, hogy ötleteit összekapcsolja a jegyzetek összekapcsolási funkciójával. Az Add Link (Link hozzáadása) opcióval zökkenőmentesen összekapcsolhatja az egyes jegyzeteket, és beírhatja a jegyzet címét, így létrehozva gondolatait, hivatkozásait vagy projektjeit összekapcsoló hálózatot.

Az Apple Notes ára

Ingyenes

🔍 Tudta? Kutatások szerint a jegyzetekhez hozzáadott vázlatok jelentősen befolyásolják a tanulást. A rajzolás javítja a memóriát és segít jobban megjegyezni az információkat.

Google Keep és Apple Notes: funkciók összehasonlítása

Nézzük meg, melyik eszköz nyeri az Apple Notes és a Google Keep összecsapását.

1. funkció: Jegyzetelés

Az, hogy egy alkalmazás hogyan kezeli a jegyzeteket, nagyban befolyásolja a jegyzetelési élményt. Nézzük meg, melyik alkalmazás teljesít jobban!

Google Keep

A Google Keep az egyszerűségről szól. Támogatja a sima szöveget, a csekklistákat, a hangjegyzeteket és a gyors rajzokat. A szövegformázás, például a vastag, dőlt, aláhúzott és fejléc stílusok csak Android-eszközökön érhetők el.

A jegyzetek olyanok, mint a hűtőre ragasztott cetlik: egyszerűek, funkcionálisak és könnyen kezelhetők. Tökéletesek gyors gondolatok vagy teendők feljegyzésére útközben.

Apple Notes

Az Apple Notes egy hatékony jegyzetelési eszköz. Támogatja a táblázatokat, a felsorolásokat, a címsorokat és a formázott szövegeket, mint például a vastag, dőlt és kiemelt betűket. Lehetővé teszi ellenőrzőlisták létrehozását, linkek beágyazását, vázlatok rajzolását, sőt dokumentumok beolvasását is az alkalmazással.

A Scribble funkció kézzel írt jegyzeteket gépelt szöveggé alakít, az Apple Intelligence pedig további réteget ad hozzá a szöveg lektorálásával, összefoglalásával vagy átfogalmazásával. Ráadásul zökkenőmentesen szinkronizálódik az Apple-eszközök között, így bármikor hozzáférhet.

🏅 Győztes: Az Apple Notes nyeri ezt a kört fejlett formázási eszközei és funkciói miatt.

2. funkció: Keresési funkció

A jó keresési funkció biztosítja, hogy soha ne veszítsd el a fontos jegyzeteket, függetlenül attól, hogy hányat hoztál létre.

Google Keep

A Google Keep keresője egyszerű, de hatékony. A jegyzeteket kulcsszavak, címkék, színek és jegyzet típusok (például képek, listák vagy hangfájlok) szerint szűri. Emellett a felület tiszta, és könnyű megtalálni a konkrét tartalmakat.

Apple Notes

Az Apple Notes egy lépéssel tovább megy hatékony keresőjével. Kulcsszavakat, képeket, mellékleteket, beolvasott dokumentumokat, sőt kézírásokat és firkálmányokat is beolvas. A „Keresés a jegyzetben” opció segít átkutatni a hosszabb jegyzeteket.

🏅 Győztes: Az Apple Notes nyeri ezt a kört, mivel képes különböző tartalmak, például kézzel írt jegyzetek és képek között is keresni.

3. funkció: Szervezés és testreszabás

A jegyzetek rendezettségének és személyre szabásának fenntartása kulcsfontosságú a stresszmentes jegyzeteléshez. Nézzük meg, melyik eszközök kínálnak jobb lehetőségeket.

Google Keep

A Google Keep a színekkel jelölt jegyzetek és címkék segítségével az egyszerűségre helyezi a hangsúlyt. A színek segítenek vizuálisan elkülöníteni a feladatokat, míg a címkék a kapcsolódó jegyzeteket csoportosítják, hogy könnyebben megtalálhatóak legyenek. A testreszabási lehetőségek azonban ezekre a funkciókra korlátozódnak, így az alkalmazás alapszintűnek tekinthető.

Apple Notes

Az Apple Notes alkalmazás több lehetőséget kínál a szervezés és a testreszabás terén. A mappák és az intelligens mappák lehetővé teszik a címkék segítségével történő automatikus kategorizálást. A testreszabási lehetőségek között megtalálhatók a formázási eszközök, mint a vastag, dőlt és kiemelt betűk, a csekklisták, a rajzok, valamint a készülékek közötti szinkronizálás a még nagyobb kényelem érdekében.

🏅 Győztes: Az Apple Notes nyerte a versenyt, mert gazdagabb szervezési eszközöket kínál. Emellett magasabb szintű testreszabási lehetőségeket biztosít, amelyek kielégítik a részletesebb jegyzetelési igényeket.

4. funkció: Mellékletek hozzáadásának lehetősége

A mellékletek hozzáadása segít az összes jegyzetet átfogó forrásává alakítani.

Google Keep

A Google Keep képekkel, rajzokkal és hangjegyzetekkel egészíti ki személyes vagy értekezletes jegyzeteit. Egyszerű és hatékony, de mellékletkezelési lehetőségei meglehetősen alapszintűek.

Apple Notes

Az Apple Notes még egy lépéssel tovább megy, és sokféle mellékletet támogat. Lehetővé teszi fotók, videók, beolvasott dokumentumok, linkek, helyek és az aláírásod hozzáadását. Az alkalmazás lehetővé teszi a közvetlen beolvasást a Notes felületéről, ami rendkívül kényelmes. Az audio szerelmeseinek a felvétel mellett átírást is kínál.

🏅 Győztes: A koronát az Apple Notes viszi el, köszönhetően kiterjedt melléklet-opcióinak.

5. funkció: Hozzáférhetőség

Egy kiváló jegyzetelési alkalmazás nem csak funkcionális, hanem mindenki számára hozzáférhető és könnyen használható is kell, hogy legyen, függetlenül az eszközétől vagy a helyzetétől.

Google Keep

A Google Keep platformok közötti elérhetősége miatt kiemelkedő. Jegyzetei mindig kéznél vannak, függetlenül attól, hogy iOS, Android vagy webböngészőt használ.

Apple Notes

A Notes alkalmazás az Apple ökoszisztémán belül kiemelkedő teljesítményt nyújt, zökkenőmentes szinkronizálást biztosítva iPhone, iPad, Mac és Apple Watch között. Használata azonban Apple-eszközökre korlátozódik.

🏅 Győztes: A Google Keep vezet, mivel többféle eszközön és operációs rendszeren is elérhető.

6. funkció: Együttműködés és megosztás

A jegyzetek valós idejű megosztása és közös szerkesztése elengedhetetlen a termelékenységhez, különösen csapatokban vagy családtagokkal való együttműködés esetén.

Google Keep

A Google Keep lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy e-mailben megosszák jegyzetüket másokkal, így valós időben együttműködhetnek feladatokon, listákon és ötleteken.

Apple Notes

Az Apple Notes alkalmazás támogatja a közös használatot is, így a felhasználók másokat is meghívhatnak a jegyzetek megtekintésére vagy szerkesztésére. Az alkalmazás valós idejű frissítéseket támogat, így tökéletes csapatmunkához vagy a bevásárlólista megosztásához a családdal.

🏅 Győztes: Bár az Apple Notes külön említést érdemel az Apple ökoszisztémába való jobb integrációja miatt, a Google Keep nyer a több platformon való szélesebb körű együttműködés miatt.

Google Keep és Apple Notes a Redditen

Meglátogattuk a Reddit oldalt, hogy megnézzük, mit gondolnak az emberek az Apple Notes és a Google Keep közötti vitáról. Sokan egyetértettek abban, hogy bár mindkét alkalmazás jó a gyors jegyzeteléshez, a Notes alkalmazás több lehetőséget és mélyebb funkciókat kínál.

Egy felhasználó így fogalmazott:

Mindkettő remekül működik, és kiválóan alkalmas gyors jegyzetek készítésére és hasonló feladatokra, de az Apple Notes sokkal részletesebb jegyzetalkalmazásként is használható.

Egy másik felhasználó említette, hogy a Google Keep és a Google Docs együttes használata megoldhatja a problémát.

Ahhoz, hogy az Apple Notes funkcióihoz közel kerülj, a Keep és a Docs alkalmazásokat együtt kell használnod. Gyors rögzítés és vázlatos jegyzetek a Keepben, formázott jegyzetek a Docsban. Jól integrálódnak egymásba, és a Keepből egyszerűen linkelhetsz a Docsba. Az Apple Notes azonban még mindig erősebb.

Egyes felhasználók egyetértenek abban, hogy a Google Keep integrációja a Google szolgáltatásokkal és a platformok közötti hozzáférhetősége erős versenyzővé teszi.

Egy felhasználó szerint

A Google Tasks és a Keep nem egyenértékűek az Apple Reminders és a Notes funkcióival. De a Keep és a Tasks könnyen elérhető és teljes mértékben működőképes bármely böngészőben vagy számítógépen, ezért is döntöttem úgy, hogy áttérek rájuk.

Ismerje meg a ClickUp-ot – a legjobb alternatívát a Google Keep és az Apple Notes alkalmazásokhoz

Átfogóbb jegyzetelési és feladatkezelési megoldást keres? A ClickUp a megoldás.

A Google Keep és az Apple Notes alkalmazásokkal ellentétben, amelyek főként az alapvető jegyzetelésre koncentrálnak, a ClickUp rengeteg funkcióval rendelkezik. Ez a munka minden területét lefedő alkalmazás: a projektmenedzsmenttől a jegyzetelésig, ezért is nevezik második agynak.

Használja a ClickUp alkalmazást a projekt mérföldköveinek nyomon követéséhez

Emellett a ClickUp együttműködési eszközei és több mint 1000 integrációja ideálisvá teszi csapatok számára, lehetővé téve a jegyzetek megosztását, feladatok kiosztását és a haladás nyomon követését valós időben. Az olyan funkcióknak köszönhetően, mint a ClickUp Knowledge Management, hatékonyan rögzítheti, rendszerezheti és visszakeresheti az információkat.

Régebben a leírt jegyzetek alapján éltem, de miután két napig teszteltem a ClickUp alkalmazást, rájöttem, hogy ez a megoldás nekem való.

Fedezzük fel, hogyan javítja a ClickUp a jegyzetelési élményt:

ClickUp előnye #1: ClickUp Docs

A ClickUp Docs segítségével biztosíthatja, hogy jegyzetek jól szervezettek legyenek

A ClickUp Docs új szintre emeli a digitális jegyzetelést. A Docs mindenre képes, függetlenül attól, hogy wikiket készít, feladatokhoz kapcsolódó jegyzeteket hoz létre vagy projektterveket tervez.

Táblázatokra van szüksége? Megtalálja. Rengeteg formázási lehetőség? Természetesen. Ráadásul a beágyazott oldalak és a könyvjelzők beágyazásának lehetősége révén pontosan úgy szervezheti tartalmát, ahogyan szüksége van rá. A ClickUp Docs nem csak a szervezésben jeleskedik, hanem a együttműködésben is. A valós idejű csapatmunka segítségével megjegyzéseket fűzhet, csapattagokat jelölhet meg és feladatokat oszthat ki anélkül, hogy lemaradna valamiről.

A Fókusz mód biztosítja, hogy zavartalanul dolgozhass a feladataidon. Amikor pedig megosztani szeretnéd őket, a megosztási linkek és a hozzáférés-vezérlés segítségével könnyedén kezelheted a adatvédelmet. 🔒

ClickUp előnye #2: ClickUp Brain

Próbáld ki ingyen a ClickUp Brain alkalmazást! Jegyzetek készítése és összefoglalása a ClickUp Brain segítségével

A ClickUp Brain mesterséges intelligenciával támogatja a jegyzetelést. A beépített helyesírás-ellenőrzéssel ellátott írási segédlet, amely az audiót szöveggé alakítja, gyorsabbá és pontosabbá teszi a folyamatot.

A Docs alkalmazásban közvetlenül szerkesztheti, lektorálhatja és összefoglalhatja a jegyzeteket, így még zökkenőmentesebbé téve a munkát. Az előre strukturált táblázatok, fejléc és egyéb formázási lehetőségek segítségével könnyedén rendszerezheti a jegyzeteket.

Azok számára, akik több nyelven kell jegyzeteket kezelniük, a ClickUp Brain másodpercek alatt lefordítja a tartalmat. Ha pedig megbeszéléseken vesz részt, ez az alkalmazás segít a hatékony jegyzetelésben.

ClickUp előnye #3: ClickUp Notepad

Készíts gyors jegyzeteket útközben a ClickUp Notepad segítségével

A ClickUp Notepad a legjobb eszköz gyors gondolatok, ötletek és teendők pillanatnyi lejegyzéséhez. Könnyen használható felületével a gyors, útközbeni jegyzeteléshez lett tervezve.

Nem kell attól tartania, hogy elveszíti a jegyzeteket; a Docs automatikusan elmenti és szinkronizálja a jegyzeteket az összes eszközén. A Notepad integrálódik a ClickUp feladatkezelő rendszerével is, így a jegyzetekből könnyedén, egyetlen gombnyomással cselekvési tételekké alakíthatók.

ClickUp előnye #4: ClickUp AI Notetaker

De ez még nem minden. A jegyzetelés tízszeresére hatékonyabbá válik a ClickUp AI Notetaker alkalmazással, amelynek célja, hogy a megbeszélések után a zavaros jegyzeteket világos, hasznosítható információkká alakítsa.

Így segít:

Biztosítja, hogy minden meghozott döntés rögzítésre kerüljön, és könnyen megosztható legyen bárkivel – függetlenül attól, hogy az illető a helyszínen volt-e vagy sem.

Rögzíti a teendőket, és hozzárendeli őket a megfelelő személyekhez

Minden beszélgetést összekapcsol a releváns feladatokkal és fájlokkal, miközben teljes kontextust biztosít, így csapata előrehaladhat anélkül, hogy újra fel kellene dolgoznia a múltat.

ClickUp előnye #5: ClickUp MindMaps

A ClickUp Mind Maps segítségével vizuálisan, kreatív és könnyen érthető formában szervezheti ötleteit és információit, ami tökéletes brainstorminghoz és jegyzeteléshez.

A ClickUp Mind Maps segítségével informatív módon jelenítheti meg jegyzetét

Íme, mit tudsz vele csinálni:

Gyorsan létrehozhat, szerkeszthet és törölhet feladatokat (és alfeladatokat) a Feladat módban.

Hozzon létre üres módot, ahol a csomópontoknak nem kell kapcsolódniuk semmilyen feladatstruktúrához – a szabad formájú gondolattérképek legjobb formája.

Húzza az ágakat, hogy beállítsa a csomópontok helyét, és logikus útvonalakba rendezze őket.

Ossza meg gondolattérképeit a munkaterületén kívül állókkal, hogy mindenki naprakész legyen a projekt előrehaladásáról és egyebekről.

Végül a ClickUp Tasks funkció segít a jegyzeteket megvalósítható teendőkvé alakítani, így biztosan nem marad ki egyetlen lépés sem.

Jegyzetek fejlesztése a ClickUp segítségével

A Google Keep és az Apple Notes egyaránt alkalmas gyors jegyzetelésre és egyszerű szervezésre.

A Keep egyszerű kialakítása és az Apple Notes zökkenőmentes integrációja az Apple ökoszisztémába ideális alapvető, egyéni használatra.

A ClickUp azonban átfogó funkcióival új szintre emeli a jegyzetelést.

A feladatkezelés integrációjától a fejlett együttműködési eszközökig és az AI-alapú jegyzetelési segítségig, a ClickUp segít ötleteit leírni és azokat megvalósítható tervekké alakítani.

