A 12 legjobb fájlkezelő 2025-re

A Gartner szerint a digitális munkavállalók közel 50%-a naponta küzd azzal, hogy időt veszteget el a rendezetlen fájlrendszerek miatt. De mi lenne, ha ez nem így lenne?

Bemutatjuk a modern fájlkezelőket: olyan eszközöket, amelyek digitális munkaterületének javítására lettek tervezve, és gyorsabbá és okosabbá teszik a fájlok közötti navigálást.

Akár ügyfélmegbízásokat kezel, médiakönyvtárakat irányít, vagy csapatprojekteket koordinál, ezek a fájlszervező szoftverek megmentik a napját (és az ép elméjét).

Az AI-alapú kereséstől az automatizálásig, ez a lista bemutatja a legjobb fájlkezelőket, amelyek segítenek megszervezni a munkáját és produktívnak maradni.

⏰ 60 másodperces összefoglaló Függetlenül attól, hogy hány fájlja van, vagy mennyire bonyolult a rendszere, ezek a fájlkezelők megoldást kínálnak: ClickUp: A legjobb fájlok létrehozásához, szervezéséhez és megosztásához A legjobb fájlok létrehozásához, szervezéséhez és megosztásához

Total Commander: A legjobb azoknak a tapasztalt felhasználóknak, akik fejlett fájlkezelésre van szükségük.

Directory Opus: A legjobb testreszabható fájlkezelési megoldásokhoz

xplorer²: A legjobb a modern és hatékony fájlszervezéshez

Q-Dir: A legjobb többpaneles fájlnézethez

Double Commander: A legjobb platformok közötti fájlkezeléshez

X-plore: A legjobb mobil fájlkezelő Android rendszeren

FreeCommander: A legjobb hordozható Windows fájlkezelő

Explorer++: A legjobb a könnyű fájlkezeléshez

Fájlok: A legjobb a modern Windows-élményhez

Dolphin File Manager: A legjobb sokoldalú Linux-felhasználók számára

Windows File Manager: A legjobb nosztalgikus fájlkezelés-rajongóknak

Mit kell keresni a fájlkezelőkben?

A megfelelő fájlkezelő kiválasztása jelentősen befolyásolhatja napi munkamenetét és termelékenységét. A legjobb fájlkezelők intuitív kialakítást és hatékony funkciókat ötvöznek, amelyek egyszerűsítik a komplex fájlkezelést és segítenek a digitális rendrakásban.

Íme a figyelembe veendő legfontosabb funkciók:

Keresési funkciók: Keressen olyan eszközöket, amelyek fejlett keresési szűrőkkel, például tartalomalapú kereséssel és metaadatok szűrésével gyors fájlkeresést tesznek lehetővé.

Felület rugalmassága : Testreszabhatja a nézetet több panellel, fülkékkel és részletes fájlinformációk megjelenítésével, hogy jelentősen javítsa a munkafolyamat hatékonyságát.

Fájlműveletek: Keressen olyan fájlkezelőket, amelyek tömeges műveleteket, fejlett átnevezési eszközöket és fájl-összehasonlítási funkciókat kínálnak az alapvető másolási és áthelyezési funkciókon túl.

Felhőintegráció: Használjon olyan eszközöket, amelyek könnyen integrálhatók a felhőszolgáltatásokkal, mivel a modern fájlrendszerek gyakran több platformot is lefednek.

Biztonsági funkciók: Gondoskodjon a fájlok titkosításáról, a biztonságos törlésről és a jogosultságok kezeléséről, hogy megvédje az érzékeny adatokat.

Formátumtámogatás: Keressen átfogó fájlformátum-támogatást, beleértve a különböző dokumentum- és médiatípusok előnézeti funkcióit.

Ha ezekre az alapvető funkciókra koncentrál, kiválaszthatja azt a fájlkezelőt, amely megfelel az aktuális igényeinek és a növekvő követelményeknek is. Fedezzük fel a legnépszerűbb fájlkezelőket, amelyek kiemelkednek ezeken a fontos területeken.

Olvassa el még: Hogyan rendszerezze a felhasználói kézikönyveket és a jótállási jegyeket

A 12 legjobb fájlkezelő

A fájlkezelőnek nem csak a fájlok áthelyezésére kell képesnek lennie. A legjobb megoldások hatékony szervezési funkciókat ötvöznek intuitív felületekkel és innovatív funkciókkal, amelyek alkalmazkodnak az Ön munkastílusához.

Ezek a legjobb fájlkezelők a digitális szervezés legmodernebb megoldásait képviselik.

1. ClickUp (A legjobb fájlok létrehozásához, szervezéséhez és megosztásához)

A ClickUp egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely projektmenedzsmentet, tudásmenedzsmentet és csevegést ötvöz, mindezt AI-alapú technológiával, amely segít gyorsabban és hatékonyabban dolgozni.

Intelligens szervezési és együttműködési funkcióival átalakítja a hagyományos fájlrendszereket. Gondoljon rá úgy, mint digitális központjára, ahol a fájlok, feladatok és csapatmunka zökkenőmentesen összefonódnak.

A ClickUp dokumentumkezelő rendszerének középpontjában a ClickUp Docs áll. Itt a csapatok valós időben együttműködhetnek a dokumentumokon, beágyazott dokumentumhierarchiákat hozhatnak létre a tudásbázisok szervezéséhez, és beágyazhatnak fájlokat a Google Drive-ból vagy a Dropboxból.

Könnyedén hozhat létre új Clickup Doc dokumentumot a munkaterületén belül bármely helyről.

A dokumentumsablonok létrehozásának képessége biztosítja a következetességet, függetlenül attól, hogy SOP-kat szerkesztesz vagy vállalati wikit építesz.

A ClickUp Hierarchy Guide logikus szervezeti struktúrát biztosít, amely kiegészíti ezt a dokumentum-együttműködési funkciót. A munkaterületek az egész szervezetet befogadják, míg a terek osztályokra vagy csapatokra osztják azt.

Minden térben a mappák csoportosítják a kapcsolódó projekteket, a listák szervezik a hasonló elemeket, a feladatok pedig lebontják a konkrét eredményeket.

A ClickUp Project Hierarchy segítségével minden fájlt könnyedén rendszerezhet, így azokhoz bármikor könnyen hozzáférhet, amikor szüksége van rájuk.

Ez az intuitív fejlődés segít a csapatoknak a fájlok természetes szervezésében, miközben elég rugalmasak maradnak ahhoz, hogy alkalmazkodjanak a különböző munkafolyamatokhoz.

A fájlok gyors megtalálása egyre fontosabbá válik, ahogy a munkaterületed növekszik, és ez az, ahol a ClickUp Connected Search kiemelkedik.

Felejtse el a végtelen mappákban való kattintgatást és turkálást – függetlenül attól, hogy egy fájl egy feladat megjegyzésében, egy dokumentumhoz csatolva vagy egy integrált felhőszolgáltatásban van tárolva, a Connected Search azonnal megtalálja.

Szabaduljon meg a szigetelt rendszerektől a ClickUp Connected Search segítségével, amely az Ön szervezetének minden tagjának azonnal hozzáférhetővé teszi az ismereteket.

Sőt, a keresési szokásaitól tanulva egyre relevánsabb eredményeket nyújt.

A ClickUp Brain továbbfejleszti a keresési intelligenciát azáltal, hogy valós idejű válaszokat ad a munkaterületén található információk alapján – legyen szó feladatokról, dokumentumokról vagy csapatról.

A ClickUp Brain segítségével azonnal hozzáférhet minden csatlakoztatott alkalmazásához, anélkül, hogy el kellene hagynia a munkaterületét.

Segít megérteni és kiaknázni a fájlokból nyerhető információkat, nem csak megtalálni őket. Összefoglalhatja a dokumentumok tartalmát, elemezheti az integrált alkalmazások adatait, vagy gyors válaszokat kaphat a munkaterületébe integrált különböző eszközök segítségével.

A ClickUp natív integrációi a Google Drive-val, a Dropboxszal és a Microsoft Office-szal biztosítják, hogy meglévő eszközei zökkenőmentesen működjenek ebben a továbbfejlesztett rendszerben.

Gemma Kuenzi, a Kredo Inc. művészeti igazgatója kiemeli a ClickUp integrációinak hihetetlen sokoldalúságát:

Az időkövetéshez a Toggl integrációt használjuk. A fájlmegosztáshoz pedig a Sharepoint integrációt. A rendelkezésre álló integrációk széles skálája lehetővé teszi, hogy az összes termelékenységet egy felületen keresztül kezeljük.

Az időkövetéshez a Toggl integrációt használjuk. A fájlmegosztáshoz pedig a Sharepoint integrációt. A rendelkezésre álló integrációk széles skálája lehetővé teszi, hogy az összes termelékenységet egy felületen keresztül kezeljük.

Mi több? A ClickUp Automations lehetővé teszi a fájlkezelés automatizálását és időt szabadít fel, hogy a fontos munkákra koncentrálhasson – nincs szükség programozási ismeretekre. Állítson be automatikus fájl jóváhagyásokat, testreszabhatja a frissítésekkel kapcsolatos értesítéseket, és hozhat létre feladat sablonokat, amelyek egyszerű if-then szekvenciák segítségével automatikusan rendszerezik a csatolt fájlokat.

📮ClickUp Insight: A tudásmunkások 83%-a elsősorban e-mailre és csevegésre támaszkodik a csapatkommunikációban. Munkaidejük közel 60%-át azonban ezeknek az eszközöknek a váltogatásával és az információk keresésével töltik. A ClickUp-hoz hasonló , mindenre kiterjedő munkaalkalmazással a projektmenedzsment, az üzenetküldés, az e-mailek és a csevegések egy helyen összpontosulnak!

A ClickUp legjobb funkciói

Egy kattintással alakítsa át a dokumentumokat végrehajtható feladatokká, hogy egyszerűsítse a projekt megvalósítását.

Védje az érzékeny információkat azáltal, hogy egyedi hozzáférési jogosultságokat állít be dokumentum-, mappa- vagy tárhelyszinten.

Kövesse nyomon a dokumentumok változásait a részletes verziótörténet és az egymás melletti összehasonlítások segítségével.

Hozzon létre egyéni dokumentumállapotokat a tartalom előrehaladásának vizualizálásához (tervezet, felülvizsgálat, jóváhagyás).

Készíts gazdag beágyazásokat, hogy videókat, kódokat és külső alkalmazások tartalmát is beépíthesse a dokumentumokba.

Dokumentumok exportálása több formátumban (PDF, Word, HTML) a formázás megőrzése mellett

A ClickUp korlátai

A komplex munkaterületi struktúra átgondolt kezdeti beállítást igényel.

A fejlett dokumentum-automatizálási funkciók megtanulása nehezebb.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9900+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4300 értékelés)

Olvassa el még: Miért fontos a dokumentumok verziókezelése?

2. Total Commander (A legjobb azoknak a tapasztalt felhasználóknak, akik fejlett fájlkezelési funkciókra van szükségük)

via Total Commander

A Total Commander egyedülálló megközelítésével a tömeges fájlműveletekhez és a nagy teljesítményű feldolgozáshoz kiemelkedik a többi közül.

A hagyományos fájlkezelőktől eltérően katonai szintű sorkezelőt kínál, amely lehetővé teszi a rendszergazdák és a tapasztalt felhasználók számára, hogy több nagy fájlátvitelt is kezeljenek a rendszer terhelése nélkül.

Robusztus FTP-képességei akár 10 egyidejű kapcsolatot és a megszakított átvitelek automatikus helyreállítását teszik lehetővé, ami nélkülözhetetlenné teszi távoli szerverek kezeléséhez.

A többfájl-átnevező eszköz a fárasztó fájlszervezési feladatokat egyszerű, szabályalapú műveletekké alakítja.

A nagyméretű fájlkezelés módszerei különböztetik meg: az automatizált ellenőrzés, az integritásellenőrzés és a sorba állított műveletek szükségtelenné teszik az átvitelek kézi figyelemmel kísérését.

Ezek a képességek közvetlenül megnövelik a termelékenységet azoknak a csapatoknak, amelyek naponta hatalmas fájlműveleteket végeznek.

A Total Commander legjobb funkciói

Navigáljon a komplex fájlstruktúrákban a kétpaneles felület és a fülekkel ellátott böngészés segítségével.

Konfigurálja a háttérben futó fájlműveleteket testreszabható átviteli sebességkorlátozásokkal.

Keresés PDF-fájlokban és archívumokban szöveges tartalomra

Kivonhatja a kívánt fájlokat egyszerre több archívumból is.

Hasonlítsa össze a könyvtárak fájlainak tartalmát, hogy azonosítsa az ismétlődéseket és a különbségeket.

A Total Commander korlátai

A fizetési folyamat néhány napot igényel a kulcsok kézbesítéséhez.

Shareware modell kötelező 30 napos próbaidőszakkal

Total Commander árak

Diák/tanuló licenc: 31,50 € (~34 USD)

Standard licenc: 42 € (~46 USD)

(Megjegyzés: Az USD árak hozzávetőlegesek és az aktuális árfolyamok alapján változhatnak)

Total Commander értékelések és vélemények

G2: Nincs értékelés

Capterra: Nincs értékelés

Mit mondanak a Total Commanderről a valódi felhasználók?

Így helyettesíti a Windows Intézőt, és sok szempontból javítja azt, például: sokkal több miniatűrt jelenít meg (grafikus tervező vagyok, ezért hasznos számomra, hogy lássam a PSD, EPS, PDF stb. fájlok miniatűrjeit), szükség esetén kiegészítőkkel rendelkezik, FTP funkciókat tartalmaz, elképzelhetetlenül sokféleképpen konfigurálható, és a keresési funkciója is sokkal hatékonyabb. Például sokat használom azt a funkciót, hogy amikor egy könyvtárban vagyok, beírok egy vagy két betűt a keresett fájl nevéből, és akkor elrejti az összes fájlt, amely nem tartalmazza a beírt betűket... Ez a leggyakrabban használt szoftverem, mióta 10-15 évvel ezelőtt iskolába jártam.

Így helyettesíti a Windows Intézőt, és sok szempontból javítja azt, például: sokkal több miniatűrt jelenít meg (grafikus tervező vagyok, ezért hasznos számomra, hogy lássam a PSD, EPS, PDF stb. fájlok miniatűrjeit), szükség esetén kiegészítőkkel rendelkezik, FTP funkciókat tartalmaz, elképzelhetetlenül sokféleképpen konfigurálható, és a keresési funkciója is sokkal hatékonyabb. Például sokat használom azt a funkciót, hogy amikor egy könyvtárban vagyok, beírok egy vagy két betűt a keresett fájl nevéből, és akkor elrejti az összes fájlt, amely nem tartalmazza a beírt betűket... Ez a leggyakrabban használt szoftverem, mióta 10-15 évvel ezelőtt iskolába jártam.

🧠 Érdekesség: A NASA egyedi fájlkezelő rendszereket használt a küldetés szempontjából kritikus adatok szervezésére az űrkutatási projektek során.

3. Directory Opus (A legjobb testreszabható fájlkezelő megoldásokhoz)

via Directory Opus

Ha prémium fájlkezelőt keres, ne keressen tovább, mint a Directory Opus. Ez a program teljesen újragondolja a Windows fájlkezelési műveleteit.

Ez a nagy teljesítményű eszköz ötvözi a nagy teljesítményű működést a páratlan testreszabhatósággal, így tökéletes azoknak a felhasználóknak, akik teljes ellenőrzést akarnak gyakorolni a fájlkezelési élményük felett.

A vizuális szkriptrendszer automatizálja az ismétlődő feladatokat anélkül, hogy kódolási ismeretekre lenne szükség, míg az intelligens mappák automatikusan rendszerezik a fájlokat testreszabható szabályok és kritériumok alapján.

A beépített képfeldolgozó eszközök zökkenőmentesen kezelik a tömeges konverziókat, így felbecsülhetetlen értékűek a kiterjedt médiagyűjtemények kezelésében.

A szoftver mappaspecifikus memóriája megőrzi az egyéni nézeteket és a rendezési beállításokat, így egyszerűsítve a navigációt a komplex projektstruktúrákban.

A Directory Opus legjobb funkciói

Hozzon létre egyéni eszköztárakat a parancsok drag-and-drop konfigurációjával.

Átfogó fájlkezelési munkafolyamatokat tervezhet az Explorer Replacement móddal.

Állítson be feltételes fájlszűrőket a metaadatok és a fájl tulajdonságai alapján.

A többszálas architektúra segítségével több fájlműveletet is egyszerre végezhet.

Testreszabhatja a megjelenítési módokat az egyszerű listáktól a részletes, többpaneles elrendezésekig.

A Directory Opus korlátai

A prémium árak nem feltétlenül alkalmasak alkalmi felhasználók számára.

Csak Windows platformok támogatása

Directory Opus árak

Egyedi: 89 AUD (~58 USD)

Kettős: 129 AUD (~84 USD)

Öt: 249 AUD (~162 USD)

Megjegyzés: Az USD árak hozzávetőlegesek és az aktuális árfolyamok alapján változhatnak.

Directory Opus értékelések és vélemények

G2: Nincs értékelés

Capterra: Nincs értékelés

Mit mondanak a Directory Opusról a valódi felhasználók?

Soha nem foglalkoztam ennyi fájllal, de van egy csomó pdf-em, amit minden hónapban át kell nevezni. A Directory Opus segítségével beállíthatom a rendezést „Kézi” módra, majd elkezdek átnevezni a fájlokat a legfelsőktől kezdve, anélkül, hogy azok átnevezés közben elmozdulnának. Van egy előnézeti ablaka is, így nem kell minden fájlt megnyitnom. Támogatja a saját címkéket is (ha NTFS-t használ), így valószínűleg megjelölheti a mappákat, mint befejezett. Van egy gyorsbillentyűje is, amellyel gyorsan elhelyezheti az összes kijelölt fájlt egy dátummal ellátott mappába. Támogatja a RAR archívumokat is.

Soha nem foglalkoztam ennyi fájllal, de van egy csomó pdf-em, amit minden hónapban át kell nevezni. A Directory Opus segítségével beállíthatom a rendezést „Kézi” módra, majd elkezdek átnevezni a fájlokat a legfelsőktől kezdve, anélkül, hogy azok átnevezés közben elmozdulnának. Van egy előnézeti ablaka is, így nem kell minden fájlt megnyitnom. Támogatja a saját címkéket is (ha NTFS-t használ), így valószínűleg megjelölheti a mappákat, mint befejezett. Van egy gyorsbillentyűje is, amellyel gyorsan elhelyezheti az összes kijelölt fájlt egy dátummal ellátott mappába. Támogatja a RAR archívumokat is.

👀 Tudta? A Directory Opus virtuális mappákat hozhat létre, amelyekben a fájlok helyük helyett metaadatok alapján vannak csoportosítva, így új lehetőségeket kínálva a legfontosabb információk szervezéséhez.

4. xplorer² (A legjobb a modern és hatékony fájlkezeléshez)

via xplorer²

Az xplorer² azoknak a szakembereknek szól, akiknek nagyobb teljesítményre van szükségük, mint amit a szokásos fájlkezelők kínálnak. Kétpaneles felülete és fejlett keresési funkciói különösen hasznosak a tartalomkészítők és az informatikai szakemberek számára.

Fejlett fájlkezelőként az xplorer² áthidalja a hagyományos fájlkezelés és a modern felhasználói élmény közötti szakadékot.

Az xplorer²-t az innovatív funkciók és a hatékony fájlrendszer átgondolt ötvözete teszi különlegessé. Jellegzetes „Sticky Selecting” funkciója megakadályozza a fájlok véletlen kijelölésének megszüntetését tömeges műveletek során, míg a beépített duplikált fájlok felismerése segít a lemez szervezettségének fenntartásában.

Az xplorer² legjobb funkciói

A fájlok egyidejű megtekintése és kezelése a könyvtárakban, villámgyors összehasonlítás és átvitel lehetővé tétele

Váltson a modern szalag és a klasszikus menü felületek között a személyre szabott fájlkezelési élmény érdekében.

Színkódokkal vizuálisan kategorizálhatja a fájlokat, egyszerűsítve a navigációt és a digitális tartalom szervezését.

Fedezze fel gyorsan a könyvtárstruktúrákat a Miller oszlopok és a füles böngészés segítségével a fájlkezelés javítása érdekében.

xplorer² korlátai

A vízszintes ablaktáblák elrendezése nem minden munkafolyamatnak megfelelő.

Az alapértelmezett konfiguráció testreszabást igényel.

xplorer² árak

Pro: 29,95 dollár

Ultimate: 49,95 USD

xplorer² értékelések és vélemények

G2: Nincs értékelés

Capterra: Nincs értékelés

5. Q-Dir (A legjobb többpaneles megtekintéshez)

Válasszon egyedi megközelítést a fájlkezeléshez a Q-Dir (Quad Directory Explorer) programban, amelyben akár négy ablakot is megnyithat egyszerre.

Ez az ingyenes, könnyű alternatíva a Windows File Explorerhez egyszerre több mappa átfogó nézetét biztosítja, ami tökéletes azoknak a felhasználóknak, akik gyakran dolgoznak különböző könyvtárakban.

A Q-Dir kiemelkedő tulajdonsága a hatékony, hordozható Quadro-view rendszer. A program nem igényel telepítést, és bármelyik helyről futtatható, így kiváló választás azoknak az IT-szakembereknek, akik különböző rendszerek között mozognak.

A Q-Dir legjobb funkciói

Hozzon létre azonnali mappa könyvjelzőket a gyakran használt könyvtárak gyors eléréséhez.

Alkalmazzon színszűrőket a fájlokra és mappákra , javítva ezzel a vizuális szervezést és a fájlok azonosítását.

Azonnali, átfogó mappaméret-információk megjelenítése, amely segít a lemezterület hatékony kezelésében.

Könyvjelzővel jelölje meg a gyakran használt mappákat a gyors könyvtárhozzáférés érdekében.

Fájlok zökkenőmentes átvitele az ablakok között intuitív drag-and-drop funkcióval.

A Q-Dir korlátai

Kis felületelemek nagy felbontású kijelzőkön

Korlátozott fájlátviteli képességek nagy műveletek esetén

Q-Dir árak

Ingyenes

Q-Dir értékelések és vélemények

G2: Nincs értékelés

Capterra: Nincs értékelés

Mit mondanak a Q-Dir-ről a valódi felhasználók?

Sok különböző fájlkezelőt használtam már, de mindig visszatértem ehhez, és még ma is ezt használom. Sokkal többet tud, mint amire szükségem van, de mindig azt csinálja, amit elvárok tőle. Az egyetlen probléma, amit nem tudok megérteni, hogy én magam többnyire a kettős ablakos nézetet használom, de a jobb oldali ablak nem tárolja az elemek rendezésének sorrendjét. Mindig ábécé sorrendben rendezem az elemeket. Próbáld ki egy ideig, és nézd meg, hogy csak én vagyok-e így, vagy valóban ez a probléma. Megtanultam hozzászokni, és naponta megnyomom a rendezés gombot, de még mindig egy fantasztikus fájlkezelő!

Sok különböző fájlkezelőt használtam már, de mindig visszatértem ehhez, és még ma is ezt használom. Sokkal többet tud, mint amire szükségem van, de mindig azt csinálja, amit elvárok tőle. Az egyetlen probléma, amit nem tudok megérteni, hogy én magam többnyire a kettős ablakos nézetet használom, de a jobb oldali ablak nem tárolja az elemek rendezésének sorrendjét. Mindig ábécé sorrendben rendezem az elemeket. Próbáld ki egy ideig, és nézd meg, hogy csak én vagyok-e így, vagy valóban ez a probléma. Megtanultam hozzászokni, és naponta megnyomom a rendezés gombot, de még mindig egy fantasztikus fájlkezelő!

💡 Profi tipp: A kétpaneles fájlkezelők esetében az egyik panelt rendelje a gyakran használt könyvtárakhoz, a másikat pedig az aktuális feladatokhoz. Ezzel csökkentheti a navigációs időt és növelheti a hatékonyságot.

6. Double Commander (A legjobb platformok közötti használatra)

via Double Commander

A Double Commander egy nyílt forráskódú megoldás, amelyet a Total Commander ihletett, és amely fejlett fájlkezelési funkciókat kínál Windows, Linux és macOS rendszerekhez.

Ez a kettős paneles fájlkezelő a hatékony parancssori funkcionalitást egy hozzáférhető grafikus felülettel ötvözi, így a komplex fájlműveletek minden szintű felhasználó számára egyszerűvé válnak.

A Double Commander különlegessége, hogy a praktikus funkcionalitásra helyezi a hangsúlyt. Minden menüpontnak megvan a maga célja, és közvetlen hozzáférést biztosít olyan fejlett műveletekhez, mint a szimbolikus linkek létrehozása, tömeges átnevezés és fájlok összehasonlítása – olyan feladatokhoz, amelyek általában a parancssorban végezhetők el.

A Double Commander legjobb funkciói

Hozzon létre és kezeljen szimbolikus linkeket és kemény linkeket több fájlrendszeren keresztül.

Kivonhat és kezelhet átfogó archív formátumokat egyetlen kattintással.

Csatlakozzon és továbbítson fájlokat biztonságosan FTP, SFTP és SSH protokollok segítségével.

Végezze el a háttérben a fájlműveleteket anélkül, hogy megszakítaná az elsődleges munkafolyamatot.

Végezzen teljes szövegű keresést több könyvtárban és fájltípusban egyszerre, azonnal.

A beépített szintaxiskiemelő szövegszerkesztővel gyorsan módosíthatja a fájlokat.

A Double Commander korlátai

Teljesítményproblémák a macOS rendszeren

Inkonzisztens görgetési viselkedés

Double Commander árak

Ingyenes

Double Commander értékelések és vélemények

G2: Nincs értékelés

Capterra: Nincs értékelés

Mit mondanak a Double Commanderről a valódi felhasználók?

1 percig kipróbáltam a Double Commandert, és ennek eredményeként azonnal töröltem a OneCommandert, és áttértem rá. A FOSS fantasztikus.

1 percig kipróbáltam a Double Commandert, és ennek eredményeként azonnal töröltem a OneCommandert, és áttértem rá. A FOSS fantasztikus.

7. X-plore (A legjobb mobil fájlkezelő Android rendszeren)

A telefonon található kiterjedt fájlkönyvtárakban való navigálás különösen nehéz feladat lehet. Az X-plore átalakítja a mobil fájlkezelést átfogó, kétpaneles felületével, így hatékony eszközzé válik az Android-felhasználók számára.

Ez a Lonely Cat Games által fejlesztett, sokfunkciós mobil fájlkezelő asztali szintű fájlkezelési lehetőségeket kínál okostelefonokra és táblagépekre.

Az X-plore-t a kiterjedt funkcionalitása és a root hozzáférési képességei teszik egyedivé.

A kétpaneles fa nézetű felület intuitív navigációt biztosít, míg a felhőszolgáltatások, az USB OTG és a különböző fájlformátumok támogatása egy teljes körű mobil fájlkezelési megoldást eredményez.

Az X-plore legjobb funkciói

A beépített kép-, hang- és PDF-fájlnézegetők növelik a kényelmet és az elérhetőséget.

A Google Drive és az OneDrive felhőalapú tárolókkal való integráció egyszerűsíti a fájlkezelést.

Az USB OTG támogatás lehetővé teszi a külső tárolóeszközökhöz való egyszerű hozzáférést útközben is.

A Disk Map funkció vizualizálja a tárhely elosztását a hatékony helykezelés érdekében.

A root hozzáférési lehetőségek lehetővé teszik a rendszerfájlok böngészését és módosítását.

Az SSH fájlátvitel támogatása biztonságos és hatékony fájlátvitelt tesz lehetővé (prémium funkció)

X-plore korlátai

Egyes fejlett funkciók fizetős szolgáltatások.

A felület kisebb képernyőkön bonyolultnak tűnhet.

X-plore árak

Ingyenes

Prémium funkciók adományok révén elérhetők a Google Play Áruházon keresztül.

X-plore értékelések és vélemények

G2: Nincs értékelés

Capterra: Nincs értékelés

8. FreeCommander (A legjobb hordozható Windows fájlkezeléshez)

via FreeCommander

A FreeCommander rugalmas alternatívát kínál a Windows Intézőhöz, a hordozhatóságra és a praktikus fájlkezelési funkciókra összpontosítva.

Ez a könnyű, hordozható fájlkezelő alkalmazás ötvözi a Windows alapvető funkcióit olyan fejlett funkciókkal, amelyek mind az alkalmi felhasználók, mind az IT-szakemberek igényeit kielégítik.

A FreeCommander valódi hordozhatóságot kínál – a teljes program közvetlenül USB-meghajtóról vagy CD-ről futtatható –, így tökéletes azoknak a felhasználóknak, akiknek különböző Windows-gépeken is egységes fájlkezelési funkciókra van szükségük.

A FreeCommander legjobb funkciói

Komplex fájltípusok azonnali előnézete egy átfogó, több formátumot támogató nézőprogram segítségével.

Könnyedén túlléphet a hagyományos 255 karakteres elérési út hossza korlátozásain.

Alkalmazzon hatékony, reguláris kifejezésen alapuló szűrést a fejlett, pontos fájlkereséshez.

Rendezze fájljait hatékonyan a rugalmas, kétpaneles fa nézetű felület segítségével.

Közvetlenül érje el a rejtett rendszer mappákat és a Windows vezérlőpult felületeit.

Könnyedén csatlakoztathatja és kezelheti a fájlokat több mobil eszköz platformon.

Hatékonyan szinkronizálja a mappákat a különböző helyi és hálózati tárolási helyeken.

Helyezze vissza véletlenül törölt fájljait kifinomult integrált helyreállítási mechanizmusok segítségével.

A FreeCommander korlátai

Csak Windows platformon

Korlátozott felhőintegrációs lehetőségek

FreeCommander árak

Ingyenes (32 bites verzió)

Egyszeri letöltés: 10 dollár (64 bites verzió)

Egyéves hozzáférés: 20 dollár (32 bites és 64 bites verziók)

Két évre szóló hozzáférés: 28 dollár (32 bites és 64 bites verziók)

FreeCommander értékelések és vélemények

G2: Nincs értékelés

Capterra: Nincs értékelés

9. Explorer++ (A legjobb a könnyű fájlkezeléshez)

Ha Windows-felhasználó vagy, és kompakt, hatékony alternatívát keresel az alapértelmezett fájlkezelő rendszerhez, akkor ne keress tovább, mint az Explorer++.

Ez az open source alternatíva alapvető fájlkezelési funkciókat kínál, és a sebességre és az egyszerűségre összpontosít, a Microsoft Explorer alapvető funkcióin túlmutató értékes funkciókkal.

A fülekkel ellátott felület és a háttérben zajló feldolgozás zökkenőmentes működést biztosít még intenzív fájlműveletek során is, így ideális azoknak a felhasználóknak, akik egy könnyű, de mégis hatékony fájlkezelőt preferálnak.

Az Explorer++ legjobb funkciói

Vezessen be könyvjelző rendszert a gyakran használt könyvtárak gyors eléréséhez a hatékonyság növelése érdekében.

Végezzen fejlett fájlműveleteket a fájlok egyesítéséhez és felosztásához, hogy sokoldalúan kezelhesse őket.

Futtassa a fájlkezelőt közvetlenül USB-meghajtókról vagy más adathordozókról a hordozható konfigurációs opciók segítségével.

A kényelem érdekében testreszabhatja a felhasználói beállításokat a rendszerleíró adatbázis vagy a konfigurációs fájl tárolási opcióival.

Az Explorer++ korlátai

Csak valódi fájlrendszer-mappák figyelése

Csak Windows platformon

Explorer++ árak

Ingyenes

Explorer++ értékelések és vélemények

G2: Nincs értékelés

Capterra: Nincs értékelés

10. Fájlok (A legjobb a modern Windows-élményhez)

via Files

A Files újragondolja a Windows fájlkezelését modern dizájnnal és továbbfejlesztett termelékenységi funkciókkal. Ez a harmadik féltől származó fájlkezelő modern esztétikát ötvöz robusztus funkcionalitással, és új megközelítést kínál a felhasználók fájljaikkal és mappáikkal való interakciójához.

A Files különlegessége, hogy a Windows-központú tervezési filozófiára összpontosít, miközben kiegészíti a natív fájlkezelőből hiányzó funkciókat. A felhőintegráció, a lapok közötti böngészés és a gazdag fájlelőnézetek kombinációja egy modern fájlkezelési élményt teremt, amely a Windows-felhasználók számára természetesnek tűnik.

A fájlok legjobb tulajdonságai

Használja a tiszta, modern felületet testreszabható elrendezéssel, hogy javítsa a felhasználói élményt és a személyre szabást.

Használja a beépített előnézeti támogatást dokumentumok, médiafájlok és kódok gyors megtekintéséhez a fájlok megnyitása nélkül.

Integrálja a OneDrive, Google Drive és iCloud felhőszolgáltatásokat a fájlkezelés platformok közötti egyszerűsítése érdekében.

Vezessen be egy egyedi, színkódokkal ellátott címkézési rendszert, amely segít a fájlok rendezésében, így azok könnyebben megtalálhatók és azonosíthatók.

Használja ki a Markdown és a szintaxiskiemelés támogatását, hogy javítsa a fejlesztők és írók számára a használhatóságot.

Fájlkorlátozások

Alkalmi teljesítményproblémák

Szinkronizálási kihívások a felhőszolgáltatásokkal

Fájlok árazása

Ingyenes

Fájlok értékelései és vélemények

G2: Nincs értékelés

Capterra: Nincs értékelés

11. Dolphin File Manager (a legjobb Linux-felhasználók számára)

via Dolphin

A népszerű ingyenes szoftver közösség, a KDE alapértelmezett fájlkezelője, a Dolphin könnyű teljesítményt és gazdag testreszabási lehetőségeket kombinál.

Ez a sokoldalú fájlkezelő hatékonyan navigál és kezeli a fájlokat különböző tárolóeszközökön, miközben megőrzi a felhasználók rugalmasságát a tartalmak kezelésében.

A Dolphin kiemelkedő tulajdonsága az alkalmazkodóképessége és a termelékenységre fókuszáló funkciói. Az egyszerűség és a hatékony funkcionalitás közötti egyensúly ideális azoknak a Linux-felhasználóknak, akik egy fejlett fájlkezelőt keresnek, amely igényeiknek megfelelően bővíthető.

A Dolphin legjobb funkciói

Használja a többféle nézetmódot (rácsos, részletes és fa nézet) a navigáció és a fájlok szervezésének javításához.

Engedélyezze a split-view és a lapok közötti böngészés támogatását, hogy egyszerre több könyvtárhoz is hozzáférhessen.

Hozzáférhet egy átfogó jobb egérgombbal elérhető menühöz, amely testreszabható műveletekkel rendelkezik a gyors fájlkezeléshez.

Használja a nézetek közötti drag-and-drop funkciót a fájlok egyszerű áthelyezéséhez vagy másolásához.

Használja az egyszerű fájl tömörítési és megosztási lehetőségeket az együttműködés és a fájlkezelés egyszerűsítéséhez.

Testreszabhatja az alkalmazkodó felület konfigurációját, hogy munkaterületét igényei szerint személyre szabhassa.

Csatlakoztasson különböző tárolóeszközöket (merevlemezek, USB, SD-kártyák) a fájlkezelés sokoldalúságának biztosítása érdekében.

A Dolphin korlátai

Csak Linux/KDE platformon

Egyes funkciók KDE-függőségeket igényelnek.

A Dolphin árai

Ingyenes

Dolphin értékelések és vélemények

G2: Nincs értékelés

Capterra: Nincs értékelés

12. Windows File Manager (A legjobb nosztalgikus fájlkezelés-rajongóknak)

via Microsoft

A Windows File Manager egy nosztalgikus emlék a múltból. A Microsoft újjáélesztette a Windows 3. x eredeti verzióját, és nyílt forráskódú projektté tette a GitHubon.

Ez a klasszikus eszköz a retro számítástechnika rajongóinak és azoknak szól, akik értékelik a régi iskola fájlkezelésének egyszerűségét.

Ikonikus kétpaneles felületével és egyszerű funkcionalitásával a Windows File Manager egy funkcionális, nosztalgikus alternatíva a modern fájlkezelőkkel szemben.

Az 1990-es évek elején tervezett Windows File Manager modernizálásra került, hogy a jelenlegi Windows rendszereken is működjön.

Bár nem rendelkezik a mai eszközök látványos funkcióival, ez az alapvető fájlkezelő szilárd teljesítményt nyújt az alapvető fájlműveletekhez, és kiemelkedik, mint egy ablak a Windows számítástechnika korai napjaiba.

A Windows Fájlkezelő legjobb funkciói

Két ablakban navigálhat és kezelheti a fájlokat, ami megkönnyíti az olyan műveletek végrehajtását, mint a fájlok másolása és áthelyezése a könyvtárak között.

Töltse le és használja a könnyű, nyílt forráskódú alkalmazást, amely nem terheli a rendszer erőforrásait.

Másoljon, mozgasson, nevezzen át és töröljön fájlokat hatékonyan és egyszerűen, akárcsak az 1990-es évek elején.

A Windows Fájlkezelő korlátai

Nincs olyan kifinomult funkciója, mint a lapok közötti böngészés, a fejlett keresés vagy a felhőintegráció, amelyek a modern fájlkezelőkben megtalálhatók.

A retro dizájn ismeretlennek vagy elavultnak tűnhet azoknak a felhasználóknak, akik a modern fájlkezelőkhöz vannak szokva.

Elsősorban a rajongóknak szól, nem pedig a fejlett munkafolyamatokra szoruló szakembereknek.

Windows Fájlkezelő árak

Ingyenes

Windows Fájlkezelő értékelések és vélemények

G2: Nincs értékelés

Capterra: Nincs értékelés

💡 Profi tipp: Párosítson egy fájlkezelőt, például a Windows File Manager-t a könnyű műveletekhez, és a ClickUp-ot a fejlett projektkezeléshez, hogy minden területet lefedjen.

Válassza ki a fájlok jobb szervezéséhez vezető utat

A megfelelő fájlkezelő jelentősen javíthatja termelékenységét és digitális szervezettségét. A megfelelő fájlkezelő eszközök kiválasztásakor vegye figyelembe a munkafolyamat követelményeit, a csapat méretét, a digitális ökoszisztémát és a termelékenységgel kapcsolatos konkrét kihívásokat.

Fedezze fel a különböző megoldásokat, tesztelje a különböző felületeket, és hasonlítsa össze a funkciókat, hogy megtalálja a tökéletes fájlkezelési módszert.

A hatékony fájlkezelési technológia elősegíti a professzionális termelékenységet, nem pedig bonyolítja a munkát. Az ideális digitális szervezési megoldás kiegészíti a meglévő képességeket, lehetővé téve a csapatok számára, hogy pontosan és hatékonyan összpontosítsanak a fő célokra.

Ajánlásunk? A ClickUp a legjobb központi fájlkezelő és termelékenységi központ azoknak a szakembereknek, akik átfogó digitális munkaterületi megoldásokat keresnek. Robusztus platformja a hagyományos fájlkezelést intelligens, adaptív rendszerré alakítja.

Regisztráljon a ClickUp-ra, hogy átalakítsa fájlkezelési élményét, és fedezze fel, milyen szervezett lehet a digitális munkaterülete.