Hogyan készíthet saját AI-asszisztenst (alkalmazási példák és eszközök)

Az AI-asszisztensek elválaszthatatlan részévé váltak mindennapi életünknek, legyen szó otthoni asszisztensek használatáról receptek kereséséhez vagy a közeli éttermek ellenőrzéséről okostelefonjainkon.

Valójában a becslések szerint jelenleg több mint 8,4 milliárd AI-asszisztens van használatban – ami szinte több, mint a világ népessége! 👀

Manapság ezek az asszisztensek sokkal többet tesznek, mint csak kérdésekre válaszolnak. Segítenek a tartalomkészítésben, a munkafolyamatok automatizálásában és még sok másban. Van azonban egy bökkenő: a nyilvánosan elérhető csevegőasszisztensek nem igazán alkalmasak az Ön egyedi igényeinek kielégítésére.

Éppen ezért fontosabb, mint valaha, hogy tudd, hogyan készítheted el a saját AI-asszisztensedet. Mi pedig itt vagyunk, hogy segítsünk neked!

A blog befejeztével nemcsak azt fogja tudni, hogyan készíthet saját csevegőasszisztenst az Ön egyedi igényeinek megfelelően, hanem egy okosabb, egyszerűbb alternatívát is kínálunk Önnek, amely kiküszöböli a találgatásokat!

⏰60 másodperces összefoglaló Az AI-asszisztens egy csevegésalapú AI-alkalmazás, amelyet munkával kapcsolatos és személyes feladatok elvégzésére terveztek. A rendszer gépi tanulást és természetes nyelvfeldolgozást használ a köznyelvi lekérdezések megértéséhez, és felhasználható konkrét funkciók végrehajtására. Gondos tervezéssel és modellek betanításával saját AI-asszisztenst készíthet A munkahelyi mindenes alkalmazásként a ClickUp egy beépített AI-asszisztenst kínál, amely közvetlenül integrálódik a munkaterületébe A ClickUp Brain funkcióit felhasználva könnyedén elvégezhet projekt-specifikus feladatokat, mint például dokumentumok létrehozása, az előrehaladás ellenőrzése stb.

Mi az a mesterséges intelligencia-asszisztens?

Az AI-asszisztens egy olyan számítógépes program, amelyet arra terveztek, hogy automatikusan elvégezze azokat a feladatokat, amelyek egyébként emberi erőfeszítést és intelligenciát igényelnének. Az AI segítségével automatizálhatja a feladatokat, így idejét összetettebb projektekre fordíthatja.

Ezek a digitális segítők a természetes nyelvfeldolgozás (NLP) és a gépi tanulás (ML) segítségével értik meg az emberi nyelven megfogalmazott kérdéseket. Ez segít nekik abban, hogy elvégezzék az Ön, a felhasználó által kért konkrét műveleteket.

Bár az AI-asszisztens képességei attól függnek, hogy mire programozták, néhány példa a feladatokra, amelyeket elvégezhet:

Kérdéseire a tudásuk vagy az internetről származó információk alapján válaszolnak

Emlékeztetők beállítása és végrehajtása a választott időpontban

E-mailek vagy szöveges üzenetek írása

Az otthonunkban található okos eszközök vezérlése

Képek és grafikák generálása

Weboldal (vagy bármely más információ) összefoglalása

Néhány népszerű AI virtuális asszisztens példája a ClickUp Brain, a Google Assistant, a Siri, az Alexa és a ChatGPT. Nézze meg például, hogyan működik a Brain a ClickUp-ban. 👇🏼

A saját AI-asszisztens készítésének előnyei

Bár a személyes AI-asszisztensek számos feladatra használhatók és API-k segítségével integrálhatók, az AI-asszisztens saját készítése négy egyedülálló előnnyel jár.

Testreszabás: Amikor elkészíti az AI-asszisztensét, a felhasználói felületét és bármely más funkcióját tetszése szerint testreszabhatja, ami harmadik féltől származó AI-asszisztensek esetében nem lehetséges. Hatékonyság: Egy harmadik fél által fejlesztett asszisztens gyakran egyszerre több millió felhasználó lekérdezését dolgozza fel. A saját AI-asszisztensed viszont csak a te és a szervezeted lekérdezéseit dolgozná fel, így biztosítva a hatékonyságot Adatvédelem: A saját AI-asszisztens jobb adatvédelmet és biztonságot nyújt, mint egy harmadik fél által nyújtott szolgáltatás. Az adatok a szervezeten belül maradnak, és Ön dönti el, hogyan használják fel őket Skálázhatóság: A szervezetére szabott AI-asszisztens rendkívül skálázható és rugalmas. Bármelyik egyedi alkalmazásába integrálhatja, és könnyedén új funkciókat vagy képességeket adhat hozzá

Hogyan készítsen saját AI-asszisztenst: lépésről lépésre

Vessünk egy pillantást a saját AI-asszisztens létrehozásának részletes lépéseire.

1. lépés: Határozza meg a felhasználási esetet és a képességeket

Az első lépés az AI-asszisztens felhasználási eseteinek meghatározása – azaz képességeinek és korlátainak.

Ha ezt a tervezést nem végzi el gondosan, olyan rendszerrel fog szembesülni, amely nem képes a kívánt módon elvégezni a tervezett feladatokat. Íme azok a dolgok, amelyeket egyértelműen meg kell határoznia és fel kell jegyeznie az AI-asszisztensével kapcsolatban, mielőtt nekilátna a munkának:

Az asszisztens típusa

Személyes AI-asszisztenst készít? Vagy olyan asszisztenst, amelyet ügyfélszolgálati vagy üzleti feladatokhoz használna? Míg egy általános célú személyes AI-asszisztens számos képességgel rendelkezik, amelyek lehetővé teszik számára sokféle feladat elvégzését, az esetspecifikus asszisztensek speciális képzést igényelnek.

Célcsoport és szükséges ismeretek

Kik az AI-asszisztens célcsoportja, és milyen készségekkel rendelkeznek? Ismerje meg, mennyire ismerik az AI-alkalmazásokat, milyen nyelvet használnak a problémák leírására, és hogyan szeretnek virtuális asszisztenst használni (azaz parancsok küldésével, hangvezérléssel, alkalmazáson keresztül vagy a weben).

📮ClickUp Insight: A munkavállalók 37%-a küld követő jegyzeteket vagy értekezletjegyzőkönyveket a teendők nyomon követése érdekében, de 36% még mindig más, széttagolt módszerekre támaszkodik. Ha nincs egységes rendszer a döntések rögzítésére, a szükséges kulcsfontosságú információk elvészhetnek a csevegések, e-mailek vagy táblázatok között. A ClickUp segítségével az összes feladat, csevegés és dokumentum között azonnal cselekvésre késztető feladatokká alakíthatja a beszélgetéseket, így biztosítva, hogy semmi ne maradjon ki.

Megoldandó problémák

Gondolja át, mire képes az AI-asszisztens, és mit szeretne, hogy megoldjon. Például egy termelékenységi asszisztensnek legalább a naptár, az e-mailek és a teendőlista kezelésére kell képesnek lennie. Vagy lehet, hogy azt is szeretné, hogy összefoglalja az értekezleteket és e-maileket írjon Ön helyett.

Korlátozások

A fejlesztők gyakran korlátozzák az AI-asszisztens működését, hogy az ne vezessen kedvezőtlen következményekhez. Ezért érdemes ezeket a korlátokat jó előre meghatározni. Például mennyi ideig tárolja a felhasználói adatokat? Milyen típusú műveleteket ne hajtson végre? Határozza meg és dokumentálja ezeket, valamint az asszisztensben kívánt egyéb korlátozásokat.

💡Profi tipp: A korlátozások beállításakor készítsen egy „Megteszi / Nem teszi” listát. Például: ✅ Feladatok: Válaszoljon az ügyfelek gyakori kérdéseire, adjon meg rendeléskövetési információkat ❌ Nem alkalmas: fizetések feldolgozására, érzékeny felhasználói adatok tárolására

2. lépés: Határozza meg a technológiai stacket

Miután dokumentálta AI-asszisztensének képességeit és korlátait, elgondolkodhat a fejlesztéshez szükséges megfelelő technológiai stacken. Ez magában foglalja az összes olyan könyvtárat és keretrendszert, amelyet az asszisztens fejlesztésének felgyorsításához használ, valamint egyéb infrastruktúrát, például:

A használni kívánt programozási nyelv (pl. Python, Java, C++ stb.)

A használni kívánt nyelvhez tartozó csomagkezelők (pl. Pythonhoz egy Python csomagkezelő)

Tárhelykörnyezet (azaz saját tárhely, felhőalapú tárhely stb.)

NLP-könyvtár vagy keretrendszer (pl. NLTK, spaCy, Gensim stb.)

ML-könyvtárak és keretrendszerek (SciPy, TensorFlow, NumPy stb.)

Hangfelismerő könyvtárak (ha azt szeretné, hogy asszisztense beszédalapú funkciókkal is rendelkezzen)

💡Profi tipp: Válasszon olyan technológiai megoldásokat, amelyek skálázhatóságot és könnyű integrálhatóságot biztosítanak. ✅ Kerülje el a túltervezést a korai szakaszokban

3. lépés: Keressen képzési adatokat

Most meg kell találnia az adatokat a személyes AI-asszisztens betanításához. Ezeket az adatokat számos forrásból szerezheti be, például harmadik fél adatoldalairól, felhasználók által generált adatforrásokból, valamint a szervezet tevékenységi naplóiból vagy ügyféladataiból.

Ami az adattípusokat illeti, háromféle képzési adatra lesz szüksége az AI-asszisztenséhez:

Emberi nyelvi adatok az NLP-képzéshez

Beszédadatok a beszéddel kapcsolatos képzéshez (ha beszéddel kapcsolatos funkciókat szeretne integrálni)

Feladatspecifikus adatok az asszisztens betanításához az elvégzendő feladatokra

💡Profi tipp: Függetlenül attól, hogy melyik adatkészletet választja, győződjön meg róla, hogy az elég nagy ahhoz, hogy egy AI-modellt lehessen vele betanítani. Jó kiindulási pont a 10-szeres szabály , amely szerint az adatkészletnek legalább tízszer nagyobbnak kell lennie, mint a modell paramétereinek száma.

4. lépés: A képzési adatok tisztítása és előkészítése

Miután megszerezte az adatait, itt az ideje megtisztítani, címkézni és előkészíteni azokat az asszisztens modelljének betanításához. Ez egy kulcsfontosságú lépés, mert ez határozza meg, hogyan értelmezi a modell az adatait, ezért ne siesse el ezt a lépést. Íme, hogyan hajtsa végre mindegyiket:

Tisztítás: Ebben a folyamatban eltávolítja az adatokból az összes hibát és rendellenességet, például az üres sorokat, a kiugró értékeket, az ismétlődő értékeket stb. Ez azért szükséges, hogy a modell edzéséhez használt adatok pontosak legyenek, és mentesek legyenek mindenféle félrevezető információtól.

Címkézés: Ez az a folyamat, amelynek során az adatkészletben szereplő adatokat helyesen címkézi, kategorizálja és jelöli meg, hogy a modell a képzés során helyesen tudja értelmezni azokat. A modell által a különböző adatpontok között létrehozott kapcsolatok ettől a folyamattól függenek

💡Profi tipp: Miután megtisztította és címkézte az adatait, ossza két adatkészletre – egyet a képzéshez, egyet pedig a teszteléshez. Az adatkészlet 70%-át tartsa meg a képzéshez, 30%-át pedig a teszteléshez.

5. lépés: Tanítsa meg az asszisztensét

Az adatok már készen állnak, és a technológiai háttér is rendben van. Itt az ideje elkezdeni az AI-asszisztens betanítását. Telepítse és indítsa el a szükséges eszközöket a tárhelykörnyezetben, majd töltsön be rájuk a betanítási adatkészletet. Finomítsa a betanítási paramétereket, például a betanítási sebességet és a kötegméretet, majd indítsa el a betanítási folyamatot.

A folyamat pontos lépései a választott NLP- és ML-könyvtáraktól függően változnak, ezért olvassa el a technológiai stackjéhez tartozó kézikönyveket. A hibák elkerülése érdekében folyamatosan figyelje a képzési folyamatot.

💡Profi tipp: Ha a képzés lassú, állítsa be a tanulási sebesség és a kötegméret paramétereit, majd indítsa újra a folyamatot. Ha bármilyen hiba ütközik, olvassa el a könyvtárak hibaelhárítási tippjeit.

6. lépés: Tesztelje az asszisztenst

Miután az AI-asszisztensed betanítása befejeződött, teszteld a tesztadatkészleten. Ellenőrizd a teljesítményének pontosságát. Ebben a szakaszban kétféle problémával találkozhatsz:

Túlillesztés: Ez akkor fordul elő, amikor a képzési modell a képzési adatokat memorizálja, ahelyett, hogy azokból általánosítana. Ennek eredményeként pontosan teljesít, ha a képzési adatkészlettel teszteli, de gyengén teljesít, ha új adatokkal teszteli. A probléma megoldására alkalmazható technikák közé tartozik a regularizáció, az ensembling stb.

Alulillesztés: Ez akkor fordul elő, amikor a modell nem épít ki kapcsolatokat a felhasználói bemeneti és kimeneti paraméterek között, és végül sem a képzési, sem a tesztelési adatkészleteken nem működik. Általában ezt a problémát a képzési idő meghosszabbításával vagy egy nagyobb/bonyolultabb adatkészlet használatával lehet orvosolni. Ha ez nem segít, kipróbálhat olyan fejlett technikákat, mint a jellemző-tervezés, vagy áttérhet egy bonyolultabb modellarchitektúrára.

A fenti megoldások segítségével képezze át AI-asszisztens modelljét a funkciók finomhangolása érdekében. Amint a tesztadatkészlettel pontos eredményeket kezd generálni, folytassa a következő lépéssel.

💡Profi tipp: Készítsen olyan forgatókönyveket, amelyek feszegetik az asszisztens képességeinek határait, például hosszú/rövid beviteli adatokat, különböző nyelveken írt beviteli adatokat, speciális karaktereket vagy szokatlan formázást tartalmazó beviteli adatokat, valamint hiányos vagy kétértelmű kéréseket.

7. lépés: Tervezze meg a felhasználói felületet (UI)

Amikor az AI-asszisztensed már a várakozásoknak megfelelően működik, a figyelmet a felhasználói felületre (UI) fordíthatod. Végül is egy csevegőasszisztens személyisége annyira jó, amennyire a felhasználói élménye (UX) – senki sem akar olyan eszközt használni, amelynek megjelenése és működése akadozik. Ezért felhasználóbarát felhasználói felületet kell tervezni hozzá. Ha még soha nem terveztél ilyet, vegyél fel egy UX-tervezőt a feladatra!

Miután elkészült a felhasználói felület, egyesítse azt az asszisztenssel, és telepítse a tárhelykörnyezetbe a végső tesztelés és hibakeresés elvégzéséhez.

💡Profi tipp: Adjon hozzá intelligens felhasználói felületi funkciókat, például automatikus javaslatokat és gyors válaszokat, hogy intelligens előrejelzésekkel gyorsítsa fel az interakciókat.

8. lépés: Végezze el a végső tesztelést és hibakeresést

Itt az ideje, hogy elvégezze a végső tesztelést az Ön által létrehozott AI-asszisztensen. Győződjön meg arról, hogy a felhasználói élmény, az asszisztens AI-modellje és az összes többi elem a tervezett módon működik. Küldje el a parancsokat a kívánt feladatok elvégzéséhez, és ellenőrizze, mennyire pontosak az eredmények. Tesztelje a beszédalapú funkciókat is.

Ehhez hívjon meg néhány felhasználót az asszisztens célközönségéből, hogy kipróbálják. Figyelje meg, hogyan fogalmazzák meg a kérdéseiket, és mennyire jól reagál rájuk az asszisztens. Ha valami nem úgy működik, ahogy kellene, hibakeresést végezzen, és javítsa ki.

9. lépés: Indítás és figyelemmel kísérés

Végül elérhetővé teheti azt a célcsoport számára a szervezeten belül vagy kívül. Figyelje, hogyan teljesít a valós környezetben, és elemezze a felhasználói visszajelzéseket. A visszajelzések alapján szükség szerint fejlessze tovább.

💡Profi tipp: Segítsen mesterséges intelligenciájának folyamatos fejlődésében azzal, hogy új adatokkal táplálja. Adjon hozzá valós interakciókat a pontosság javítása érdekében, és módosítsa a nyelvi modelleket, hogy azok jobban megértsék a felhasználói szándékot.

Íme egy lépésről lépésre bemutató videó arról, hogyan készíthet saját AI-ügynököt a ClickUp segítségével. 👇🏼

Nem akarja a nulláról kezdeni? Vegyen példát a nagyágyúkról! Egy népszerű megközelítés az OpenAI hatékony nyelvi modelljeinek használata. Ezekhez a modellekhez többféle módon is hozzáférhet: közvetlenül az API-jukon keresztül (ehhez API-kulcsra van szükség), vagy – ami kényelmesebb – a Python-könyvtáruk használatával, ami sokkal zökkenőmentesebbé teszi a dolgokat. Bármely AI-asszisztens esetében kulcsfontosságú tipp a beszélgetési előzmények kezelése. Ez olyan, mintha jó memóriát adna az asszisztensének! A korábbi interakciókat el kell mentenie, akár a gyors csevegésekhez használt kódjában, akár egy fájlban a bonyolultabb beszélgetésekhez, akár egy adatbázisban a komplex projektekhez. Amikor valamit kérdez az AI-jétől, foglalja bele a releváns előzményeket a „promptjába”, hogy az megértse a kontextust. Ha az OpenAI-t használja, a Python-könyvtáruk lesz a legjobb barátja, amely kezeli a szervereikkel való kommunikáció összes technikai részletét.

A saját AI-asszisztens létrehozásának kihívásai

A rendelkezésre álló könyvtárak, keretrendszerek és közösségi támogatás ellenére sem egyszerű saját AI személyi asszisztenst készíteni. Számos kihívással kell szembenéznie, többek között:

Technikai bonyolultság: Az AI-asszisztens létrehozásának folyamata bonyolult. Itt egyszerűsített formában mutattuk be, de a valóságban technikailag nehéz feladat (különösen, ha nem szoftverfejlesztő vagy mérnök).

Költség: Egy egyedi AI-asszisztens létrehozásának, karbantartásának és folyamatos fejlesztésének költségei meglehetősen magasak. Az UI-tervezés, a szerverköltségek és a fejlesztési költségek könnyen több ezer dollárba kerülhetnek, ha Egy egyedi AI-asszisztens létrehozásának, karbantartásának és folyamatos fejlesztésének költségei meglehetősen magasak. Az UI-tervezés, a szerverköltségek és a fejlesztési költségek könnyen több ezer dollárba kerülhetnek, ha a lehető legtöbbet szeretné kihozni az AI-asszisztenséből

Adatvédelmi kérdések: Bár egy egyedi AI-asszisztens nagyobb ellenőrzést biztosít az adatvédelem felett, ez a nagyobb ellenőrzés nagyobb felelősséggel is jár. Amikor az összes felhasználói adat a szerverén tárolódik, az adatok biztonságának biztosítása az Ön felelőssége. Adatvédelmi incidens esetén Ön és szervezete vonható felelősségre.

Miért a ClickUp Brain a saját AI-asszisztensednél okosabb alternatíva?

Ha el akarja kerülni a saját AI-asszisztens készítésével járó kihívásokat, de mégis szeretne egyet használni a szervezetében, máris rendelkezésre áll egy problémamentes megoldás!

A ClickUp – a munka mindenre kiterjedő alkalmazása – saját AI-asszisztenssel, a ClickUp Brain-nel rendelkezik, amelyet a csapatok számos különböző felhasználási esetben alkalmazhatnak.

A ClickUp projektmenedzsment funkcióival való szoros integrációjának köszönhetően a ClickUp Brain segít információkat keresni, tartalmakat létrehozni és egyéb projektspecifikus műveleteket végrehajtani egy egyszerű szöveges parancs segítségével.

Fedezzük fel, mi is ez valójában, és hogyan segíthet abban, hogy többet tudjon elvégezni a munkahelyén.

Mi az a ClickUp Brain?

A ClickUp Brain a ClickUp beépített AI-asszisztense. Mivel szorosan integrálódik a munkafolyamatokba és a munkaterületen elérhető dokumentációba, a ClickUp Brain mindig kontextusérzékeny.

Akár üzenetet szeretne írni kollégáinak a projektekkel kapcsolatban, akár dokumentumot keres, az asszisztens mindig megtalálja a megfelelő információkat a ClickUp munkaterületén.

A ClickUp Brain használatának előnyei

A ClickUp Brain lehetővé teszi, hogy kihasználja az AI előnyeit anélkül, hogy saját asszisztenst kellene készítenie. Íme a négy legfontosabb előnye:

Magasabb termelékenység: Lehetővé teszi, hogy könnyedén alkalmazhassa Lehetővé teszi, hogy könnyedén alkalmazhassa azokat az AI-termelékenységi trükköket , amelyek szorosan integrálódnak minden projektjébe, azok fájljaiba, feladataiba, tábláiba stb. Ezzel elkerülhető, hogy a munkafolyamat során különböző eszközök között kelljen váltogatnia.

Könnyű beállítás és használat: A ClickUp Brain beállítása és használata is lényegesen egyszerűbb, mint egy egyedi AI-asszisztensé. Csak regisztráljon egy ClickUp-fiókot, és azonnal elkezdheti használni a ClickUp Brain-t

Megfizethetőség: A ClickUp Brain havi díja mindössze 7 dollár, ami jelentősen alacsonyabb, mint egy egyedi AI-asszisztens fejlesztésének és üzemeltetésének költsége. Emellett sokkal olcsóbb, mint más, hasonló képességekkel rendelkező AI-asszisztensek (pl. a ChatGPT Plus és a Gemini Advanced).

Jobb biztonság és adatvédelem: Végül a ClickUp Brain jobb biztonságot és adatvédelmet is kínál az adataid számára, mivel megfelel az olyan adatbiztonsági szabványoknak, mint a GDPR, a HIPAA és az AICPA SOC2.

Hogyan használhatja a ClickUp Brain-t AI-asszisztensként

Számos módon használhatja a ClickUp Brain-t munkájához választott AI-asszisztensként. Kérdezhet tőle a projektek és feladatok állapotáról, és a rendszer naprakész választ ad.

Váltson LLM-ek között a ClickUp Brain-ben, hogy személyre szabhassa AI-élményét

Kérheti tőle továbbá, hogy összefoglalja a dokumentumokat, megbeszéléseket, csevegési szálakat, leírja a rögzített klipeket vagy bármely más információt, amelyet máshol talált. A ClickUp Brain nem hagy ki egyetlen fontos részletet sem!

Ez segíthet Önnek:

Találkozók azonnali lefoglalása: Csak mondja meg, kivel szeretne találkozni, és a ClickUp Brain beütemezi a találkozót, elküldi a meghívókat, és elkerüli az ütközéseket

Beépített AI jegyzetelő: Csatlakozik a hívásaihoz, élőben leírja a beszélgetéseket, és automatikusan világos, hasznosítható értekezleti jegyzeteket készít Csatlakozik a hívásaihoz, élőben leírja a beszélgetéseket, és automatikusan világos, hasznosítható értekezleti jegyzeteket készít

Egyedi AI-ügynökök létrehozása: Automatizálja az ismétlődő feladatokat, jóváhagyásokat vagy emlékeztetőket, a csapata egyedi munkafolyamataihoz igazítva

Feladatok, dokumentumok és projektek összefoglalása: Azonnal kapjon tömör, cselekvésre ösztönző áttekintést anélkül, hogy hosszú szálakat vagy dokumentumokat kellene végigolvasnia

Tartalom generálása a kontextusnak megfelelően: Készítsen e-mail-tervezeteket, jelentéseket, blogbejegyzéseket vagy feladatleírásokat a projekt igényeinek megfelelően

A beszélgetéseket feladatokká alakítja: Egy kattintással alakítja az értekezletek jegyzetét vagy a csevegések legfontosabb részeit megvalósítható, kiosztott feladatokká

Intelligens keresés és információkeresés: Azonnal megtalál bármely dokumentumot, feladatot vagy döntést a munkaterületén – nincs többé keresgélés

Kontextusfüggő javaslatok: Javaslatokat ad a következő lépésekre, jelzi az akadályokat, és felkínálja a kapcsolódó forrásokat, hogy továbbhaladhasson

Zökkenőmentes együttműködés: Segít megjegyzések megfogalmazásában, ötletek kidolgozásában és a csapatmegbeszélések lebonyolításában, pontosan ott, ahol dolgozik

Egyedi munkafolyamat-automatizálás: AI-vezérelt eseményeket állít be emlékeztetőkhöz, állapotfrissítésekhez vagy értesítésekhez, hogy a folyamatok zökkenőmentesen működjenek

Személyre szabott termelékenységi tippek: Javaslatokat ad a munkafolyamat optimalizálására, és kiemeli a legfontosabb feladatait

Több formátum támogatása: Összefoglalja, kivonja és feldolgozza a PDF-ekből, dokumentumokból, táblázatokból és egyéb forrásokból származó információkat – mindezt egy helyen

Biztonságos munkahelyi integráció: Minden AI-műveletet és adatot bizalmasan kezel, rendszerezve tárol, és csak a csapata számára elérhetővé tesz

💡Profi tipp: Ha még egy lépéssel tovább szeretne menni, a Brain MAX segíthet ! Mint AI asztali társ, lehetővé teszi a hangparancsokkal való kommunikációt, 10-szer gyorsabb keresést biztosít, képeket generál, egyetlen felületen keresztül több LLM-hez is hozzáférést biztosít, és még sok mást! Ez az egyetlen ügynök, amire szüksége van!

Hogyan készíthet saját ügynököket a ClickUp-ban

Képzelje el, hogy van egy digitális csapattársa, aki elvégzi az ismétlődő feladatokat, válaszol a kérdésekre vagy előreviszi a projekteket – mindezt anélkül, hogy Önnek egy ujját is meg kellene mozdítania. Pontosan ezt kapja, ha saját ügynököket hoz létre a ClickUp-ban! Az ügynökök beállítása meglepően egyszerű, és nem kell hozzá egyetlen sor kódot sem írnia.

Így működik:

Kezdje egy céllal: Gondolja át, mit szeretne, hogy az ügynöke csináljon. Lehet, hogy szüksége van egy tartalomíróra, aki blogvázlatokat készít, egy hibakezelő segédre, aki a beérkező problémákat osztályozza, vagy egy ügyfélkapcsolati ügynökre, aki nyomon követi az ügyfelek visszajelzéseit

Írja le az utasításokat: A ClickUp-ban pontosan leírhatja, mit szeretne, hogy az ügynöke intézzen. Csak egyszerű nyelvet használjon – nincs szükség technikai zsargonra

Válassza ki, milyen ismereteket használjon: Döntse el, mely dokumentumokra, feladatokra vagy terekre hivatkozzon az ügynöke. Így az ügynöke mindig a megfelelő kontextusban fog működni, és be tudja vonni a releváns információkat

Válassza ki a megfelelő eszközöket: Válasszon a ClickUp beépített műveletei közül – például feladatok létrehozása, frissítések küldése vagy dokumentumok összefoglalása –, hogy az ügynöke minden feladatot el tudjon végezni

Aktiválja és pihenjen: Ha elégedett a beállításokkal, csak kapcsolja be az Agentet. Az automatikusan elkezdi a munkát, és a háttérben gondoskodik a munkafolyamatok zökkenőmentes működéséről

Hozzon létre saját ügynököket természetes nyelv és parancsok segítségével

És a legjobb az egészben? Annyi ügynököt készíthet, amennyire szüksége van, mindegyiket a csapata egyedi folyamataihoz igazítva. Mintha egy egész csapat digitális segítő állna az Ön rendelkezésére, készen arra, hogy bármikor beugorjon, amikor szüksége van rájuk.

