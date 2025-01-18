Hogyan lehet a keresést szolgáltatásként kihasználni a jobb eredmények érdekében?

Mi az első dolog, amit megtesz, ha valamit meg kell tudnia, meg kell értenie vagy meg kell vásárolnia? Megkeresi a Google-on (vagy megkérdezi a ChatGPT-t). A Google.com havonta több mint 85 milliárd látogatót fogad.

A Google azonban csak a csúcspontja online keresési viselkedésünknek. Ma, függetlenül attól, hogy a helyi fájlmappában böngészi, egy e-kereskedelmi oldalon fejhallgatót vásárol, vagy egy több száz soros táblázatot nézel át, a keresés a természetes felhasználói viselkedés.

Erre a növekvő igényre válaszul megjelent a keresés szolgáltatásként koncepció. Ez a blogbejegyzés bemutatja, hogy mi is ez, hogyan működik, és hogyan használhatja az üzleti tevékenységében.

⏰ „Keresés szolgáltatásként” 60 másodpercben A keresés szolgáltatásként egy szoftver szolgáltatásként nyújtott megoldás, amely lehetővé teszi a keresési funkciók integrálását bármilyen digitális termékbe, például weboldalakba, blogokba, e-kereskedelmi platformokba stb. A keresőszolgáltató gondoskodik az adatok indexeléséről, a lekérdezések kezeléséről, az eredményekről, a relevanciáról, a rangsorolásról és a frissítésekről. Emellett felelősséget vállal az adatok biztonságáért, a magánélet védelméért és a szabályoknak való megfelelésért is. A keresés szolgáltatásként mind a nagyvállalatok, mind a kisvállalkozások számára előnyös, mivel minden digitális termék számára a leghatékonyabb funkciót kínálja anélkül, hogy azt házon belül kellene kifejleszteni. A keresés szolgáltatásként való integrálása a digitális eszközeibe: Válassza ki az Ön igényeinek leginkább megfelelő szolgáltatót!

Állítsa be és integrálja a keresés mint szolgáltatás eszközt.

Személyre szabhatja a keresési élményt

Fontolja meg az AI-alapú keresés bevezetését

Tesztelje a keresési eredményeket

Figyelje és javítsa a keresést az optimalizálás érdekében.

Mi az a keresés szolgáltatásként?

A keresés szolgáltatásként egy felhőalapú megoldás, amely lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy hatékony keresési funkciókat integráljanak alkalmazásaikba anélkül, hogy saját infrastruktúrát kellene kiépíteniük és karbantartaniuk.

Lényegében egy külső szoftvert csatlakoztathat a rendszereihez, és lehetővé teheti a felhasználók számára, hogy az adatok között keresgéljenek.

Tegyük fel például, hogy van egy e-kereskedelmi webhelye. Már rendelkezik adatokkal a terméknevekről, leírásokról, árakról, kapcsolódó termékekről stb. A keresés szolgáltatásként történő használatával integrálhat egy harmadik fél megoldását, hogy ügyfelei megkereshessék, amit keresnek.

Miért fontos a keresés szolgáltatásként?

Robusztus keresőmotor építése nem könnyű feladat. Komplex folyamatokat foglal magában, mint a feltérképezés, címkézés, indexelés, rangsorolás, személyre szabás és a keresési eredmények megjelenítése. Ilyen rendszer építése intenzív, drága és időigényes feladat lehet.

A webhelyeken belüli belső keresés azonban a jó ügyfélélmény egyik alappillére. Minél hamarabb megtalálja az ügyfél, amit keres, annál nagyobb az esélye, hogy meg is vásárolja. Minél hamarabb megtalálja az alkalmazott a szükséges információt, annál produktívabb lesz.

A keresés szolgáltatásként megoldás összehangolja a kettőt. Lehetőséget ad a szervezeteknek, hogy termékeiknek a leghatékonyabb funkciót biztosítsák anélkül, hogy azt ténylegesen házon belül kellene kifejleszteniük!

A keresés szolgáltatásként történő kínálatának további előnyeit később tárgyaljuk ebben a blogbejegyzésben.

Keresés szolgáltatásként vs. hagyományos keresési megoldások

Mielőtt részletesen belemennénk a keresés szolgáltatásként való megvalósításába, nézzük meg, hogyan viszonyul ez a hagyományos keresési megoldásokhoz.

Hagyományosan a szervezetek beépítették és implementálták a keresősávot a termékekbe. Például, ahogyan az e-kereskedelmi webhelyén a fizetési folyamatot, úgy a keresést is kódolta. Ez számos kihívást jelentett, amelyeket a keresés szolgáltatásként hatékonyan lehet leküzdeni.

Paraméter Hagyományos keresési megoldások Keresés szolgáltatásként Fejlesztés Cégünk által tervezett, fejlesztett és megvalósított Plug-and-play előfizetés a szolgáltatásra Sebesség Kis fejlesztési és infrastruktúra-beállítási időt igényel. Gyors integráció minimális beállítással Skálázhatóság Kézi méretezést és erőforrás-kezelést igényel. Automatikusan alkalmazkodik a növekvő igényhez Költség Magas előzetes infrastrukturális költségek Fizessen csak a ténylegesen igénybe vett szolgáltatásokért, előzetes hardverköltségek nélkül. Karbantartás Folyamatos belső karbantartás és frissítések szükségesek. A szolgáltató által kezelt, minimális karbantartási igényű Fejlett funkciók Minden új funkció további fejlesztést igényel. A szolgáltató AI-t, gépi tanulást stb. alkalmaz, hogy versenyképes maradjon. Teljesítmény Lehetséges teljesítményproblémák nagy forgalom vagy összetett lekérdezések esetén Sebesség és megbízhatóság szempontjából optimalizált

Hogyan működik a keresés szolgáltatásként?

Láttuk, hogy a keresés szolgáltatásként eltér a szervezetek által eddig használt hagyományos modellektől. De hogyan működik ez valójában?

A keresés szolgáltatás alapvetően egy külső alkalmazás, amelyet integrálhat webhelyébe, alkalmazásába, e-kereskedelmi platformjába, belső munkavállalói elkötelezettségi rendszereibe stb. Ez pontosan olyan, mint a GMail/Apple/X integrálása hitelesítés vagy generatív AI implementáció céljából.

Miután mindent integrált, a keresés szolgáltatásként a következőket fogja nyújtani:

✅ Adatindexelés: Először az alkalmazás indexeli az adatokat, azaz összegyűjti és rendszerezi a keresendő információkat, legyenek azok online áruházak termékei, blogbejegyzések vagy vásárlói vélemények, és kereshető indexbe rendezi őket. Hagyományosan ez egy üzleti adatbázis funkciója volt.

✅ Kérdéskezelés: Amikor a felhasználó beír egy keresési kérdést, a szolgáltatás végrehajtja a kérés feldolgozását, indexelését, az információk lekérését és a relevancia alapján történő rangsorolást.

✅ Keresés végrehajtása: Ezután a szolgáltatás megjeleníti a lekérdezéshez leginkább releváns keresési eredményeket.

Ha például egy e-kereskedelmi webhelyen a „vezeték nélküli fejhallgató” kifejezésre keres, a legrelevánsabb termékek jelennek meg. Ha a „zajszűrés” népszerű funkció, a keresési szolgáltatás előnyben részesítheti az ezzel a tulajdonsággal rendelkező termékeket.

✅ Relevancia és rangsorolás: Az idő múlásával, ahogy egyre több felhasználó lép kapcsolatba a rendszerrel, a motor megtanulja finomítani a relevancia szerinti rangsorolást, így az intuitívabbá és pontosabbá válik. A Spotify-on, ha beírja a „jazz” szót, a keresési eredmények nem csak a legrelevánsabb jazz albumokat jelenítik meg, hanem azokat is, amelyek a hallgatási előzményei alapján valószínűleg tetszeni fognak Önnek.

✅ Valós idejű frissítések: Amikor új tartalom kerül hozzáadásra vagy a meglévő tartalom frissül, a keresőmotor automatikusan tükrözi ezeket a változásokat a keresési eredményekben. Ez biztosítja, hogy a felhasználók mindig a legfrissebb információkat lássák, manuális beavatkozás nélkül.

Rendben, tehát egy külső eszköz segít a felhasználóknak a „keresésben”? Igen. Mi még?

A keresés szolgáltatásként nyújtott szolgáltatás főbb jellemzői

A digitális élmények kontextusában az egyszerű „keresés” szó mögött egy széles körű, hatékony technológia rejtőzik. Íme néhány fontos jellemzője.

🛠️ Testreszabhatóság: A keresés szolgáltatásként lehetővé teszi, hogy testreszabja a felhasználónak megjelenített eredményeket. A keresési eredményeket relevancia, felhasználói preferenciák és termék rendelkezésre állása alapján rangsorolhatja.

Beállíthatja úgy is, hogy a szponzorált eredmények a legfelső helyen jelenjenek meg. Ez a rugalmasság biztosítja, hogy a felhasználók először a legrelevánsabb eredményeket lássák, ami javítja az elkötelezettséget és a konverziós arányokat.

🛠️ Személyre szabás: Egy jó keresés-szolgáltatásként nyújtott termék személyre szabott keresési eredményeket kínál az Ön rendelkezésére álló adatok, például a korábbi vásárlások, a keresési előzmények, a preferenciák stb. alapján. Lehetnek dinamikus eredmények is, például a felhasználó helyéhez legközelebb eső üzletek.

🛠️ Faceted search: Ez a funkció lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy szűrjék az eredményeket, és gyorsan megtalálják, amit keresnek.

Például, ha egy e-kereskedelmi weboldalon keres tervezőt, akkor szűrhet dátummal/dátum nélkül, keménykötésű/puhakötésű/gyűrűs kötésű, vonalas/pontos oldalak stb. szerint.

🛠️ Többnyelvű támogatás: A modern keresés-szolgáltatásként megvalósított eszközök többnyelvű lekérdezéseket is képesek kezelni, így külön nyelvspecifikus keresőmotorokba való befektetés nélkül is globális közönséget tud kiszolgálni.

🛠️ Több forrásból történő keresés: A jó keresés-szolgáltatásként működő eszközök lehetővé teszik több adatforrás integrálását. Ha például a belső alkalmazotti platformhoz használja a keresés-szolgáltatásként működő eszközt, integrálhatja a naptáraikat, a Google Drive-ot, a projektmenedzsment eszközöket, a jegyrendszereket, a tudásbázist stb.

🛠️ Természetes nyelvfeldolgozás (NLP): Az NLP, a gépi tanulás és a mesterséges intelligencia megjelenésével a keresés szolgáltatásként képes kezelni a természetes nyelvű lekérdezéseket (ahelyett, hogy a felhasználókat arra kényszerítené, hogy az indexelt adatokból a pontos szót válasszák ki). Ezenkívül jobban megértik a különböző forrásokból származó adatok kontextusát is.

Nézzük meg, hogyan működik ez a gyakorlatban.

A keresés szolgáltatásként való használatának gyakori esetei

Kinek van szüksége jó keresőmotorra a termékeihez? Nos, mindenkinek, mert a keresés szolgáltatásként gyors, releváns és intelligens keresési lehetőségeket kínál, amelyek javítják a felhasználói élményt, racionalizálják a műveleteket és gyorsan skálázhatók.

Néhány gyakori felhasználási eset a következő.

Termékkeresés : E-kereskedelmi webhelyek, különösen kisvállalkozások esetében, amelyek nem rendelkeznek a hagyományos keresőeszközök létrehozásához szükséges erőforrásokkal.

Tartalom felfedezése : Receptblogot ír? Új magazint indít? Influencer platformot hoz létre? Szüksége van egy robusztus webhelykeresőre.

Álláskeresés : A jelöltek megtalálhatják a számukra legmegfelelőbb állásokat, a toborzók pedig a keresés mint szolgáltatás segítségével megtalálhatják a tökéletes jelöltet.

Vállalati keresés : Vállalatok, szakmai szervezetek és tanácsadó cégek a keresés mint szolgáltatás segítségével gyorsan megtalálhatják a válaszokat a dokumentumok, szerződések, táblázatok, e-mailek és : Vállalatok, szakmai szervezetek és tanácsadó cégek a keresés mint szolgáltatás segítségével gyorsan megtalálhatják a válaszokat a dokumentumok, szerződések, táblázatok, e-mailek és tudásmenedzsment-rendszerek hatalmas tárházában.

Projektmenedzsment: A projektcsapatok a keresés mint szolgáltatás segítségével könnyebben megtalálhatják a tűt a szénakazalban.

Ha ez felkeltette az érdeklődését, és szeretné megtudni, hogyan használhatja a keresés mint szolgáltatás funkciót a működésében, itt talál egy bevezető útmutatót!

Hogyan valósítsa meg a keresést szolgáltatásként?

Akár e-kereskedelmi áruházat, tartalomplatformot vagy vállalati tudásbázist üzemeltet, a keresés szolgáltatásként való bevezetése egyszerű!

1. Válassza ki a megfelelő keresés-szolgáltatás-szolgáltatót

A keresési termék képességei meghatározzák vállalkozása képességeit. Az első lépés tehát egy olyan szolgáltató kiválasztása, amely megfelel platformja speciális igényeinek. Néhány fontos kérdés, amit fel kell tennie:

Van automatikus valós idejű adatindexelés?

Rendelkezik-e NLP-képességekkel a keresési lekérdezések jobb megértése érdekében?

Képes PDF-fájlokban is keresni

Testreszabhatja-e a rangsort, hogy jobban bemutathassa saját termékeit/szolgáltatásait?

Megfelel-e a biztonsági, adatvédelmi és titkossági követelményeknek?

Megszünteti az információs szigetek kialakulását, és jól integrálható az összes meglévő eszközével, még akkor is, ha azok régebbi technológiát használnak?

Például a ClickUp Connected Search lehetővé teszi több tucat alkalmazás integrálását, beleértve a Slacket, a Zoomot, a Google Drive-ot és a HubSpotot. Így például marketingmenedzsere közvetlenül a ClickUpból hívhatja elő az e-mail kampányt, a releváns felhasználói szegmenseket és a kapcsolódó korábbi beszélgetéseket.

2. Állítsa be és integrálja a szolgáltatást

Miután kiválasztotta a szolgáltatót, a beállítás általában nagyon egyszerű. Online regisztrálhat, és saját maga kezdheti el a szolgáltatások integrálását. A jó keresés-szolgáltatásként elérhető eszközök készen használható API-kat, irányítópultokat és felhasználói felület-összetevőket kínálnak, így a kezdés nagyon egyszerű.

Egy kattintással integrálható vállalati eszközökhöz a kapcsolódó keresési élmény érdekében

Ha már használja a ClickUp-ot a projektmenedzsmenthez, akkor ez még könnyebb. A ClickUp Connected Search API-alapú integrációkat használ, hogy a szervezeti tudást egy helyre, vagyis egyetlen megbízható forrásba összegyűjtse.

3. Testreszabhatja a keresési élményt

Állítsa be a rangsorolási szabályokat, hozzon létre egyéni szűrőket, és optimalizálja a felhasználói felületet a jobb használhatóság és a konzisztens keresési élmény érdekében. Például a következőket teheti:

Határozza meg a relevanciát : állítsa be, hogy a saját keresési eredményei hogyan legyenek rangsorolva olyan tényezők alapján, mint a kulcsszavak egyezése, a felhasználói előzmények vagy a tartalom népszerűsége.

Facettás keresés engedélyezése : Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy az eredményeket olyan attribútumok alapján szűrjék, mint az ár, a márka, a helyszín vagy egyéb egyéni paraméterek.

Automatikus kiegészítés beállítása : Amint a felhasználók gépelnek, javaslatokat vagy „ezt akartad mondani?” típusú kérdéseket jelenítsen meg, javítva ezzel a keresés hatékonyságát.

Billentyűparancsok: Engedélyezze az egyéni keresési parancsokat, például a linkekhez tartozó billentyűparancsokat vagy a szövegek későbbi tárolását.

Testreszabható keresési élmény a ClickUp segítségével

4. Fontolja meg az AI-alapú keresés bevezetését

Miután megteremtette a keresés szolgáltatás alapjait, fontolja meg mesterséges intelligencia alapú keresőmotorok bevezetését, hogy a felhasználók könnyebben megtalálják a válaszokat. Ezzel egyúttal bővítheti a felhasználási lehetőségeket is. A mesterséges intelligencia alapú keresés szolgáltatásával a felhasználók feltehetik a kérdést: „Ez a nadrág jó lesz rám?” vagy „Hány kalória van ebben a csomag chipsben?”.

A válaszok a keze ügyében a ClickUp Brain segítségével

A ClickUp Brain intelligens keresést biztosít a vállalati AI tudásbázishoz. Elemezi a projektadatokat és kontextust mutat be, hogy személyre szabott és kontextusfüggő keresési eredményeket nyújtson. A projektmenedzser megkérdezheti a ClickUp Brain-től: „Hány jegy van magas prioritással?” vagy „Mennyi Ben munkaterhelése ezen a héten?”

5. Tesztelje a keresési eredményeket

Tesztelje a keresés szolgáltatásként történő bevezetésének hatékonyságát. Végezzen el különböző kereséseket, beleértve általános lekérdezéseket, speciális kereséseket és szélsőséges eseteket, hogy megbizonyosodjon az eredmények relevanciájáról és pontosságáról.

6. Figyelje és javítsa

Állítson be figyelést a legfontosabb teljesítménymutatókra, például a válaszidők, a pontosság és a felhasználói elkötelezettség tekintetében.

Figyelje meg a felhasználói trendeket is, például mely kifejezéseket keresik leggyakrabban, mely eredményekre kattintanak, és hol találkozhatnak a felhasználók problémákkal (pl. nulla eredményt adó lekérdezések). Használja ezeket az információkat a keresés optimalizálásához.

A keresés szolgáltatásként nyújtott előnyei

A keresés szolgáltatásként (SaaS) számos egyedülálló előnyt kínál mindenféle vállalkozás számára.

🎯 Sebesség: A hagyományos keresési alkalmazások hosszú beállítási időt, egyedi konfigurációkat és dedikált erőforrásokat igényelnek a fejlesztéshez. A keresés szolgáltatásként szinte azonnali.

🎯 Költséghatékonyság: Mint minden Software-as-a-Service (SaaS) eszköz, a keresés szolgáltatásként is pay-as-you-go modelleket kínál, amelyek csak a felhasznált erőforrások alapján skálázódnak. Ez lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy előre jelezhető költségstruktúrával működjenek, elkerülve a magas előzetes költségeket és a folyamatos karbantartási kiadásokat.

🎯 Integrációk: A keresés szolgáltatásként bármilyen szoftverrel integrálható, beleértve a tárolási megoldásokat (például Google Drive vagy Dropbox), a tartalomkezelő rendszereket (például WordPress), az ügyfélkapcsolat-kezelő eszközöket (például Hubspot vagy Salesforce) és az üzenetküldő platformokat (például e-mailek vagy Slack).

Ezek az eszközök API-alapú integrációkat és AI-as-a-service szolgáltatást használnak, ami kényelmessé teszi azok hozzáadását vagy eltávolítását, ha már nincs rájuk szükség.

🎯 Biztonság és megfelelőség: A keresés mint szolgáltatás szolgáltatói befektetnek a biztonsági és megfelelőségi funkciókba, mint például az adat titkosítás, a hozzáférés-vezérlés, a megosztás-vezérlés, a hitelesítés, valamint a SOC 2 Type 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 és PCI DSS megfelelőség.

🎯 Megbízhatóság: A keresés szolgáltatásként platformok úgy lettek kialakítva, hogy magas megbízhatóságot és rendelkezésre állást biztosítsanak, amit robusztus szolgáltatási szintű megállapodások (SLA-k) támasztanak alá. A szolgáltatók általában redundáns rendszereket, elosztott adatbázisokat és fejlett felügyeleti eszközöket használnak, hogy a szolgáltatás nagy forgalmú időszakokban vagy rendszerhibák esetén is elérhető maradjon.

A keresés szolgáltatásként egyértelműen jobb modell, mint a saját keresőmotor házon belüli fejlesztése – hatékonyság, költség, pontosság és adatvédelem szempontjából. Ez azonban nem jelenti azt, hogy nincsenek kihívások.

A keresés szolgáltatásként való használatával kapcsolatos kihívások

A keresés szolgáltatásként történő megvalósításának legnagyobb kihívásai gyakran belső jellegűek. Például a jó keresés szinte teljes mértékben a jó minőségű adatoktól függ. Ha szervezetének nincs minőségi adata – strukturált adat, például relációs adatbázis, vagy strukturálatlan adat, például PDF-fájlok –, akkor még a legerősebb keresőeszköz is csak korlátozottan tud segíteni.

Mielőtt bevezetné a keresést szolgáltatásként, győződjön meg arról, hogy adatai rendben vannak. Fontolja meg az üzleti folyamatok átalakítását az adattal kapcsolatos munkafolyamatok szervezése érdekében. Ezt követően előre lássa és enyhítse a következőket.

🚫 Túlzott testreszabás: A keresési élmény megtervezése során kísértésbe eshet, hogy túl sokat testreszabjon, például túl sok szponzorált eredményt jelenít meg, vagy automatikusan az ár szerint rendezi az eredményeket a relevancia helyett. Ez frusztráló felhasználói élményt eredményezhet.

Csak a feltétlenül szükséges elemeket testreszabja. Adjon lehetőséget a felhasználóknak, hogy maguk testreszabják az eredményeket.

🚫 Összetettség: Ahogy vállalkozása növekszik, a felhasználók egyre összetettebb lekérdezéseket fognak végrehajtani, beleértve a hosszú kulcsszavakat, a több lépésből álló feladatokat vagy a projektek közötti kereséseket.

Győződjön meg arról, hogy a keresés mint szolgáltatás eszköz valós időben indexel, tanul a tapasztalatokból és folyamatosan optimalizál.

🚫 Magas felhasználói elvárások: A felhasználók gyakran sokkal többet várnak el, mint amit bármely eszköz nyújtani tud, és a keresés szolgáltatásként sem kivétel ez alól. A felhasználók azonnali, tökéletes keresési eredményeket várnak, de ennek a pontosságnak az eléréséhez a rendszer idővel történő finomhangolása szükséges.

A felhasználók számára biztosítson alapos bevezetést, hogy reális elvárásaik legyenek. A termék tekintetében gondoskodjon a folyamatos finomhangolásról.

🚫 Skálázhatóság: Elméletileg a szoftver-szolgáltatás modellnek korlátlan dinamikus skálázhatóságot kell biztosítania. A gyakorlatban azonban ez a szolgáltató megbízhatóságától és infrastruktúrájától függhet. Ennek eredményeként a keresőmotor teljesítménye nehezen tud lépést tartani a megnövekedett adatmennyiséggel és a felhasználói lekérdezésekkel.

A kezdetektől fogva beszélje meg a teljesítményt és a skálázhatóságot szolgáltatójával. Szimulálja a skálázás költségeit a várható növekedési szintekhez, és győződjön meg arról, hogy azok a költségvetésen belül maradnak.

A válaszok keresése a ClickUp-hoz vezet

Manapság már mindenki számára természetes, hogy valamit „keres”. Legyen az a legközelebbi étterem egy országos utazás során, vagy az a sajtóközlemény, amelyet a Google Docs-ban írt, a keresés ma a leggyakoribb módja annak, hogy valamit megkeressünk.

A sikeres vállalkozások megértik ezt, és minden érdekelt fél számára lehetővé teszik, beleértve az ügyfeleket, alkalmazottakat, részvényeseket és beszállítókat.

Az all-in-one termelékenységi platformként a ClickUp robusztus keresési funkcióval rendelkezik, amely azonnal használható. A ClickUp segítségével bármelyik feladatát, tervét, dokumentumát, felhasználóját, eseményét, megjegyzését és egyebeket átkutathatja, hogy azonnal megtalálja a szükséges információkat.

Valami ClickUp-on kívül van? Semmi gond. Integrálja külső eszközét a ClickUp-ba néhány másodperc alatt, és ott is kereshet! Addig nem fogja elhinni, amíg nem látja. Próbálja ki a ClickUp-ot még ma ingyen!