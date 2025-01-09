A 10 legjobb vagyonkezelési CRM szoftver 2025-ben

A pénzügyi eszközök kezelése és az erős ügyfélkapcsolatok kiépítése elengedhetetlen a vagyonkezelési ágazatban való sikerhez.

A megfelelő eszközök nélkül hatékonysági problémákkal, rendezetlen adatokkal és elszalasztott növekedési lehetőségekkel szembesülhet. Egy hatékony vagyonkezelési CRM megváltoztathatja az eszközök nyomon követésének módját, az ügyfelek kezelését, növelheti az ügyfélhűséget és segít megfelelni a szabályozási követelményeknek.

Hogyan találhatja meg a megfelelő vagyonkezelési CRM megoldást?

Ez az útmutató bemutatja a 10 legjobb vagyonkezelési szoftvermegoldást, amelyek segítségével hatékonyan kezelheti vagyonát. 🚀

Mit kell keresni egy vagyonkezelési CRM szoftverben?

A legjobb vagyonkezelési megoldás keresésekor helyezze előtérbe azokat a funkciókat, amelyek növelik a termelékenységet, optimalizálják a folyamatokat és erősítik az ügyfélkapcsolatokat. Íme néhány fontos funkció, amelyet érdemes figyelembe venni a CRM szoftvereknél:

Központi irányítópult : áttekintést nyújt az eszközkezelőknek az eszközadatokról, az ügyfélkapcsolatokról és a portfólió teljesítményéről a zökkenőmentes kezelés érdekében.

Ügyféladatok kezelése : Lehetővé teszi az eszközkezelő cégek számára az ügyféladatok szervezését és frissítését, biztosítva a hatékony jelentéstételt és a befektetői kapcsolatok kezelését.

Eszközkövető eszközök : Megkönnyítik a távoli eszközkezelést azáltal, hogy valós időben figyelemmel kísérik a fizikai és pénzügyi eszközöket, biztosítva ezzel a jobb portfóliókezelést.

Többféle nézet : Rugalmas lehetőségeket kínál, például lista, naptár vagy Kanban nézeteket, amelyek segítségével az eszközkezelők hatékonyan vizualizálhatják a feladatokat, kezelhetik a tevékenységeket és nyomon követhetik a portfólió teljesítményét.

Testreszabható mezők : lehetővé teszik az eszközkezelő társaságok számára, hogy a CRM-rendszereket az adott üzleti igényekhez igazítsák, így az iparág számára speciális megoldássá válnak.

Dokumentumkezelés : Lehetővé teszi az eszközkezelő társaságok számára, hogy a CRM-rendszeren belül tárolják, rendszerezzék és visszakeressék a kritikus dokumentumokat, például szerződéseket, szoftverlicenceket és ügyféljelentéseket.

Szabályozási megfelelés : Segítség a cégeknek az új szabályozások és megújítási határidők betartásában, miközben biztosítja a pontos jelentéstételt az intézményi befektetők és a fedezeti alapok számára.

E-mailkezelés: Egyszerűsítse a kommunikációt egy helyen, hogy nyomon követhesse az interakciókat, kezelhesse a visszajelzéseket és javíthassa az ügyfélkapcsolatokat az egész iparágban.

A 10 legjobb vagyonkezelési CRM szoftver

Íme a 10 legjobb vagyonkezelő szoftver, amelyek segítenek finomítani a működést és ösztönözni a növekedést a versenyképes vagyonkezelési iparágban:

1. ClickUp (🏆 A legjobb pénzügyi projektmenedzsmenthez és ügyfélkapcsolatokhoz)

A ClickUp a mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely ötvözi a projektmenedzsmentet, a tudásmenedzsmentet és a csevegést – mindezt AI-támogatással, amely segít gyorsabban és okosabban dolgozni.

A ClickUp segítségével optimalizálhatja pénzügyi projektjeinek feladatait, nyomon követheti a kiadásokat és kezelheti a pénzügyi munkafolyamatokat. Emellett lehetővé teszi egyértelmű célok kitűzését, a haladás könnyed nyomon követését és a csapattal való valós idejű együttműködést.

A ClickUp CRM eszközzel zökkenőmentesen kezelheti összes ügyfélkapcsolatát. Lehetővé teszi, hogy egy platformon belül nyomon kövesse a potenciális ügyfeleket, az üzleteket, a kapcsolatokat és az értékesítési szakaszokat. Számos funkciójával, például az egyéni állapotokkal, egyéni mezőkkel és több nézettel, a CRM rendszert tökéletesen az eszközkezelési munkafolyamatához igazíthatja.

Például létrehozhat egyéni mezőket, mint a Követési dátum vagy Ügylet mérete, hogy jobban rendszerezhesse potenciális ügyfeleit és rangsorolhassa feladatait. Az eszköz lehetővé teszi, hogy a ClickUp Kanban nézetben vizualizálja az összes értékesítési szakaszt, és az ügyletek előrehaladtával drag and drop módszerrel áthelyezze őket.

A CRM-megoldás használatát még jobbá teszi a ClickUp Automations funkció. Segít emlékeztetőket beállítani a nyomon követéshez, vagy értesítést kapni, ha egy ügylet státusza megváltozik, így semmi sem marad figyelmen kívül.

Ezenkívül a ClickUp több ezer testreszabható sablont kínál minden üzleti igényhez.

Akár követési feladatokat állít be, értékesítési szakaszokat figyel, vagy automatizálást használ a feladatok esedékességéről szóló értesítések küldéséhez, a ClickUp CRM sablon mindent egyszerűsít.

A ClickUp vagyonkezelési sablon segít nyomon követni és kezelni az eszközöket, például a berendezéseket, a szoftvereket vagy a készleteket. Lehetővé teszi az eszközök állapotának figyelemmel kísérését, a javítások nyomon követését és a vásárlási adatok hatékony rögzítését, mindenféle gond nélkül.

📍A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp Kanban segítségével egyetlen felületen láthatja és szervezheti az ügyfelek előrehaladását a különböző számlázási szakaszokban, az ügyfélszerzéstől a megtartásig.

Widgetek segítségével valós időben figyelemmel kísérheti a legfontosabb mutatókat, mint például az ügyfelek életre szóló értéke, az átlagos ügyletméretek és a megtartási arányok a ClickUp Dashboards segítségével.

Javaslatok, szabványos működési eljárások (SOP) és wikik kidolgozása a ClickUp Docs segítségével

Automatizálja az ismétlődő feladatokat, mint például a feladatok kiosztása, az állapotok frissítése vagy a nyomon követő e-mailek küldése a ClickUp Automations segítségével.

A ClickUp Time Tracking segítségével figyelemmel kísérheti a feladatok időtartamát, biztosítva a pénzügyi projektek pontos számlázását és költségelemzését.

🔍 A ClickUp korlátai

A ClickUp mobilalkalmazás nem rendelkezik a desktop verzió összes funkciójával.

A platform bonyolult lehet az új, technológiailag kevésbé jártas felhasználók számára.

💰 ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, tagonként havi 7 dollárért.

⭐ ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

A ClickUp egy kivételesen átfogó projektmenedzsment eszköz, amely lehetővé teszi számunkra, hogy egyetlen környezetben szervezzük munkacsoportunkat, hatékonyan együttműködjünk és automatizáljuk a feladatokat. Olyan funkciókat kínál, mint a Kanban táblák, Gantt diagramok, együttműködési dokumentumok, kód nélküli automatizálások és időkövetés.

2. Salesforce (🏆 A legjobb az ügyfélkapcsolatok hatékony kezeléséhez)

A Salesforce egy hatékony, felhőalapú CRM, amely segít az eszközkezelőknek, pénzügyi tanácsadóknak és befektetési cégeknek az ügyféladatok szervezésében, a pénzügyi eszközök nyomon követésében és a befektetői kapcsolatok kezelésének javításában.

A Salesforce funkciói egyszerűsítik az olyan összetett folyamatokat, mint az ügyfelek bevonása és a megfelelés nyomon követése, például automatizált munkafolyamatok, valós idejű elemzések és testreszabható irányítópultok.

📌 Példa: A tanácsadók felhasználhatják intézményi befektetők számára személyre szabott jelentések készítésére, biztosítva ezzel a jobb döntéshozatalt és az ügyfélhűséget.

📍A Salesforce legjobb funkciói

Kövesse nyomon a célokat, a befektetéseket és a családi ökoszisztémákat a jobb pénzügyi tervezés érdekében.

Növelje hatékonyságát az automatizált ügyfél-bevonással és dokumentumkezeléssel

Használjon prediktív elemzéseket az ügyfelek igényeinek előrejelzéséhez

🔍A Salesforce korlátai

A magas költségek miatt leginkább nagyvállalatok számára alkalmas, nem pedig kisvállalkozások számára.

A felhasználók nagy adathalmazok feldolgozása során munkafolyamat-zavarokról számoltak be.

💰Salesforce árak

Értékesítés : 300 USD/hó felhasználónként

Szolgáltatás : 300 USD/hó felhasználónként

Értékesítés és szolgáltatás : 325 USD/hó felhasználónként

Einstein 1 értékesítéshez és szolgáltatáshoz: 700 USD/hó felhasználónként

⭐Salesforce értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (20+ értékelés)

Capterra: N/A (nincs elegendő értékelés)

A Salesforce az a platform, amelyet cégünknél használunk ügyfeleink kiszolgálására és kielégítő élmény biztosítására. A Salesforce mesterséges intelligencia rendszerrel rendelkezik, amely elemzi ügyfeleink viselkedését és igényeit, és automatikusan alkalmazási javaslatokat generál azok kielégítésére.

💡 Profi tipp: Optimalizálja CRM-folyamatát az alábbi öt alapvető lépéssel, hogy hatékonyan kidolgozhassa stratégiáját! Használja az adatokat és a marketing tevékenységeket a potenciális ügyfelek felkutatásához.

Zárja le az üzletet világos, időszerű ajánlatokkal és nyomon követéssel.

Határozza meg, mely potenciális ügyfelek felelnek meg célközönségének és prioritásainak.

Biztosítsa az elégedettséget a kérdések megválaszolásával és a lojalitás ösztönzésével.

Építsen kapcsolatokat személyre szabott kommunikáció és ajánlatok révén

3. Microsoft Dynamics (🏆A legjobb az ellátási lánc műveleteinek racionalizálásához)

Microsoft Dynamics segítségével

A Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management segítségével hatékonyan kezelheti eszközeit, működését és ügyfélkapcsolatait.

A gyártástól a kiskereskedelemig különböző iparágak felhasználói élvezik a szoftver előnyeit. Intuitív irányítópultjai lehetővé teszik a felhasználók számára a költségek és a teljesítmény egyszerű nyomon követését, csökkentve ezzel a működési kockázatokat.

Az eszközök helyének feltérképezése, az életciklus nyomon követése és a valós idejű jelentések olyan funkciók, amelyek segítségével a vállalkozások csökkenthetik az állásidőt és kezelhetik a karbantartást, javítva ezzel a működési hatékonyságot.

📍A Microsoft Dynamics legjobb funkciói

Az eszközkövetés és az életciklus-kezelés automatizálása a működés átláthatóságának javítása érdekében.

Az AI segítségével előre jelezhető a berendezések karbantartási igénye, ami költségmegtakarítást eredményez.

Hasznos információk előre beépített teljesítménymutatókkal, például a leállások nyomon követésével.

🔍 A Microsoft Dynamics korlátai

Magas előzetes költségekkel jár, ami visszatarthatja a kisebb vállalkozásokat.

A felhasználók alkalmankénti teljesítménycsökkenésről számoltak be nagy forgalmú használat esetén.

💰 Microsoft Dynamics árak

Dynamics 365 Supply Chain Management : 210 USD/hó felhasználónként

Dynamics 365 Supply Chain Management Premium : 300 USD/hó felhasználónként

Dynamics 365 Intelligent Order Management: 300 USD/hó

⭐ Microsoft Dynamics értékelések és vélemények

G2: 3,7/5 (több mint 100 értékelés)

Capterra: N/A (nincs elegendő értékelés)

4. Altvia (🏆 A legjobb magántőke-ügyletek kezeléséhez)

via Altvia

Ha alternatív vagyonkezelésre tervezett CRM-et keres, az Altvia kiváló választás. Magántőke, kockázati tőke és egyéb alternatív befektetésekre szabott.

Az Altiva optimalizálja a befektetői kapcsolatokat, az ügyletkezelést és a kommunikációs folyamatokat, így hatékonyabbá téve a működést.

Befektetői portálokat, adatszobákat és megfelelőségi eszközöket is kínál, amelyek segítségével zökkenőmentesen kezelheti a befektetői jelentéseket, biztonságosan megoszthatja a dokumentumokat és nyomon követheti a megfelelőségi tevékenységeket.

📍Az Altvia legjobb funkciói

Részletes ellenőrzőlisták és mutatók segítségével hatékonyan értékelheti az ügyleteket és figyelemmel kísérheti az alapok fejlődését.

Kezelje a kommunikációt, és biztosítson az érdekelt felek számára könnyű hozzáférést a jelentésekhez és frissítésekhez.

Testreszabható irányítópultok a portfólió teljesítményének és a csapat termelékenységének valós idejű nyomon követéséhez.

🔍Az Altvia korlátai

A szoftvernek nincs ingyenes verziója vagy próbaverziója, amelyet a vásárlás előtt kipróbálhatna.

Elsősorban magántőke-befektetésekhez használható, általános vagyonkezelési feladatokra való alkalmazása korlátozott.

💰Altvia árak

Egyedi árazás

⭐Altvia értékelések és vélemények

G2: N/A (nincs elegendő értékelés)

Capterra: N/A (nincs elegendő értékelés)

Az Altvia megérti a befektetési cégek igényeit, ami a bevezetési folyamat során is megmutatkozik. Kiváló, azonnal használható funkcionalitás, amely a remek csapat segítségével könnyen testreszabható.

Az Altvia megérti a befektetési cégek igényeit, ami a bevezetési folyamat során is megmutatkozik. Kiváló, azonnal használható funkcionalitás, amely a remek csapat segítségével könnyen testreszabható.

5. DealCloud (🏆 A legjobb pénzügyi szolgáltatások üzletkötési folyamatainak kezeléséhez)

via DealCloud

A DealCloud egy vezető vagyonkezelési CRM, amelyet befektetési banki, magántőke-, ingatlan- és egyéb szakmai szolgáltatásokhoz alakítottak ki. Használhatja csatornák kezelésére, kapcsolatok nyomon követésére és az ügyletek végrehajtásának javítására.

A Deal Cloud lehetővé teszi a cégek számára az adatok központosítását, a munkafolyamatok optimalizálását és az együttműködés javítását. Emellett olyan funkciókat is kínál, mint a testreszabott irányítópultok, jelentéskészítő eszközök és AI-alapú betekintések.

Ezek a funkciók egyszerűsítik a portfólió figyelemmel kísérését, a megfelelés kezelését és a lehetőségek nyomon követését.

📍A DealCloud legjobb funkciói

Testreszabható irányítópultok az üzletkötési folyamatok, a KPI-k és a csapat tevékenységének egy helyen történő megtekintéséhez.

Kövesse nyomon a kapcsolatokat a névjegyek és fiókok összekapcsolásával, így biztosítva, hogy ne maradjon ki egyetlen kapcsolat sem az üzletkötések során.

Részletes jelentések készítése beépített elemzési funkciókkal a teljesítmény nyomon követéséhez és a befektetők tájékoztatásához.

🔍 A DealCloud korlátai

A felhasználók megjegyezték, hogy az e-mail marketing funkciója nem intuitív és felhasználóbarát.

A jelentéskészítési és exportálási funkciói lassúak és hibásak.

💰DealCloud árak

Egyedi árazás

⭐ DealCloud értékelések és vélemények

G2: N/A (nincs elegendő értékelés)

Capterra: 4,5/5 (20 értékelés)

6. HubSpot (🏆 A legjobb az ügyfél-elkötelezettség növeléséhez)

via HubSpot

Azok számára, akik javítani szeretnék az ügyfélkapcsolatokat és az adatok szervezését, a HubSpot átfogó CRM platformot kínál.

Központi irányítópultja lehetővé teszi az eszközkezelők számára, hogy egy helyen kövessék nyomon az ügyfelekkel való interakciókat – e-maileket, hívásokat és találkozókat.

A HubSpot emellett elemzési és jelentéskészítő eszközöket is tartalmaz, amelyek intuitív betekintést nyújtanak az ügyfelek viselkedésébe és a portfólió teljesítményébe. Az adatok segítségével megalapozott döntéseket hozhat, azonosíthatja a trendeket és optimalizálhatja stratégiáit a jobb eredmények érdekében.

📍A HubSpot legjobb funkciói

Tároljon és rendszerezzen akár egymillió névjegyet részletes információkkal

E-mailek és munkafolyamatok létrehozása és ütemezése a potenciális ügyfelek ápolása érdekében, manuális erőfeszítés nélkül.

Valós idejű értesítéseket kap, amikor a kapcsolattartók megnyitják az e-maileket vagy rákattintanak a linkekre, így időben tud utánajárni a dolgoknak.

🔍 A HubSpot korlátai

Az ingyenes csomagok korlátozzák a havonta elküldhető e-mailek számát.

Éves szerződésekkel és korai felmondás nélkül rendkívül drága lesz.

💰 HubSpot árak

Ingyenes

Starter ügyfélplatform : 20 USD/hó (egy felhasználó számára)

Professzionális ügyfélplatform : 1300 USD/hó (öt felhasználói helyre)

Vállalati ügyfélplatform: 4300 USD/hó (hét felhasználói helyre)

⭐ HubSpot értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (12 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (4000 értékelés)

„A HubSpot Marketing Hub egy rendkívül sokoldalú platform, amely ötvözi a könnyű használatot és a hatékony marketingeszközöket. Kiemelkedő jellemzői közé tartozik az intuitív felület, amelynek köszönhetően a komplex kampányok között való navigálás egyszerűnek tűnik – még azok számára is, akik nem rendelkeznek széles körű technikai ismeretekkel.”

7. Pipedrive (🏆 A legjobb az ügyletkezelés egyszerűsítéséhez és a munkafolyamat automatizálásához)

via Pipedrive

A Pipedrive egy könnyen használható CRM platform, amely vizuális folyamatábrákkal segít megszervezni az értékesítési folyamatot. Lehetővé teszi az ügyletek kezelését, a feladatok nyomon követését és a munkafolyamatok automatizálását, valós idejű áttekintést nyújtva arról, hogy az egyes ügyfelek vagy ügyletek hol tartanak az értékesítési folyamatban.

A Pipedrive olyan funkciókat kínál, mint a potenciális ügyfelek és a kapcsolattartók kezelése, jelentési műszerfalak, e-mail nyomon követés és mobilalkalmazás, amelyek növelik a termelékenységet.

Emellett zökkenőmentesen integrálható az e-mail rendszerével, így nyomon követheti a kommunikációt és biztosíthatja, hogy egyetlen ügyfélkapcsolat se maradjon ki.

📍A Pipedrive legjobb funkciói

Használjon munkafolyamat-sablonokat az ügyletek előrehaladásának kezeléséhez és az automatikus emlékeztető küldéshez.

Hatékonyan kövesse nyomon a potenciális ügyfeleket egy központi beérkező levelek mappával, amely összegyűjti a potenciális ügyfeleket, amíg azok készen állnak a minősítésre.

Szinkronizálható a Gmail vagy az Outlook programmal az e-mailek megnyitásának és a kattintások nyomon követése érdekében.

🔍 A Pipedrive korlátai

Nincs fejlett elemzési funkció az adatokon alapuló döntésekhez.

A dokumentumkezelés csak a magasabb szintű csomagokban érhető el.

💰 Pipedrive árak

Alapvető : 14 USD/hó/felhasználó

Haladó : 29 USD/hó/felhasználó

Professzionális : 59 USD/hó/felhasználó

Power : 69 USD/hó/felhasználó

Vállalati: 99 USD/hó/felhasználó

⭐ Pipedrive értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (2000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (3000 értékelés)

8. Backstop Solutions (🏆 A legjobb befektetői kapcsolatok és portfólió kezelésére)

via Backstop Solutions

A Backstop Solutions optimalizálja a befektetők, fedezeti alapok és magántőke-társaságok működésének irányítását. Ez az eszközkezelő szoftver egyszerűsíti a munkafolyamatokat, javítja a átvilágítást és elősegíti az együttműködést.

Használhatja olyan funkcióit, mint a központosított adattárolás, a jelentéskészítő eszközök és a teljesítményelemzés a befektetői kapcsolatok, a portfóliókezelés és a megfelelés nyomon követése érdekében.

Például lehetővé teszi az ügyfélfrissítések automatizálását és a portfólió valós idejű betekintését a kommunikáció és a hatékonyság javítása érdekében.

📍 A Backstop Solutions legjobb funkciói

Központosított kapcsolattartás és tevékenységkövetés segítségével kezelje a befektetői kapcsolatokat, hogy javítsa az ügyfélkommunikációt.

A munkafolyamatok automatizálása a gyorsabb és hibamentes működési folyamatok érdekében az összes részlegen.

A portfólió teljesítményének figyelemmel kísérése valós idejű elemzések segítségével a jobb befektetési döntések érdekében.

🔍A Backstop Solutions korlátai

Nem kínál ingyenes próbaverziót vagy ingyenes verziót, amelyet a előfizetési csomagok megvásárlása előtt kipróbálhatna.

A felhasználók észrevették, hogy a szoftver nagy adatállományok feldolgozása közben lassú.

💰Backstop Solutions árak

Egyedi árazás

⭐ Backstop Solutions értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (40 értékelés)

Capterra: N/A (nincs elegendő értékelés)

💡 Profi tipp: Kíváncsi arra, hogy az effektív IT-eszközkezelés hogyan segíti vállalkozását? Az IT-eszközök hatékony nyomon követésével és kezelésével csökkentheti a költségeket, javíthatja a termelékenységet és növelheti a biztonságot. Ezért: A meglévő IT-erőforrások használatának optimalizálásával elkerülhetőek a felesleges vásárlások.

Az összes eszköz frissítésének és megfelelőségének biztosításával azonosítsa és csökkentse a kockázatokat.

Optimalizálja a működést azzal, hogy megismeri a rendelkezésre álló és működő eszközöket és rendszereket⚙

9. Satuit (🏆 A legjobb befektetői kapcsolatok építéséhez)

via Satuit

A Satuit egy testreszabott vagyonkezelő szoftver vagyonkezelők, magántőke-társaságok és vagyonkezelők számára. Kiválóan teljesít a kapcsolattartás, az ügyfélkommunikáció és a szabályozási előírások betartása terén.

A Satuit segítségével az e-mailek nyomon követése és az ügyfélkapcsolatok kezelése meglehetősen egyszerű. Emellett elősegíti az üzleti növekedést és növeli az ügyfelek elégedettségét.

A DocuSign és a portfóliórendszerekhez hasonló eszközökkel való zökkenőmentes integrációja javítja a munkafolyamatok pontosságát és a működési hatékonyságot.

📍A Satuit legjobb funkciói

Az ügyfélkapcsolatok nyomon követése egyedi irányítópultokon keresztül, valós idejű betekintés érdekében.

A megfelelőségi feladatok nyomon követése audit nyomvonalakkal és jelentési funkciókkal

Automatizálja a kommunikáció nyomon követését e-mailek, hívások és találkozók között.

🔍Satuit korlátai

A felhasználók szerint a szoftver árazási tervei nem túl átláthatóak.

A szoftver felhasználói felülete nem túl intuitív.

💰Satuit árak

Satuit Essentials : 150 USD/hó

Satuit Premium : 200 USD/hó áron

Satuit Enterprise: 300 USD/hó áron

⭐Satuit értékelések és vélemények

G2: N/A (nincs elegendő értékelés)

Capterra: N/A (nincs elegendő értékelés)

A szoftver megfelel CRM-igényeinknek, és folyamatosan fejlesztik. Az ügyfélkapcsolati csapat kiváló, és mindig rendelkezésre áll, hogy segítsen nekünk. Emellett rendszeresen tartanak képzési webináriumokat.

10. Redtail CRM (🏆 A legjobb ügyféladatok nyomon követésére és ügyfélkapcsolatok kezelésére)

via Redtail CRM

A Redtail CRM egy vagyonkezelési szoftver, amelyet pénzügyi szakemberek, különösen tanácsadók és tervezők számára fejlesztettek ki az ügyfélkapcsolatok kezelésének javítása érdekében.

Intuitív felületet kínál, amely javítja a munkafolyamatokat, nyomon követi az ügyféladatokat, és automatizálja a legfontosabb feladatokat, mint például a tömeges e-mailes marketing és a jelentések készítése.

A Redtail segítségével könnyedén rendszerezheti ügyféladatbázisát és potenciális ügyfeleit, sőt bizonyos feladatokat, például konkrét feladatok ügyfelekhez vagy csapattagokhoz való hozzárendelését is automatizálhatja. Ez időt takarít meg és növeli a termelékenységet.

📍A Redtail CRM legjobb funkciói

Átfogó profilokkal zökkenőmentesen nyomon követheti az ügyféladatokat, biztosítva a legfontosabb információkhoz való könnyű hozzáférést.

A munkafolyamatok hatékony automatizálása az ismétlődő feladatok kezelése és a haladás nyomon követése érdekében.

Integrálható olyan pénzügyi eszközökkel, mint a Morningstar és a Riskalyze, a funkcionalitás javítása érdekében.

🔍 A Redtail CRM korlátai

Egyes felhasználók szerint a szoftver felhasználói felülete elavult.

Más népszerű CRM-megoldásokhoz képest korlátozott integrációs lehetőségeket kínál.

💰 Redtail CRM árak

Bevezetés 45 USD/hó felhasználónként

Növekedés : 65 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

⭐ Redtail CRM értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (130 értékelés)

Capterra: 4,1/5 (80 értékelés)

Hagyjon nyomot az eszközkezelési iparban a ClickUp segítségével!

A hatékony vagyonkezelés elengedhetetlen, mivel biztosítja az erőforrások optimális kihasználását, csökkenti a költségeket és minimalizálja a kockázatokat.

Például egy portfóliókezelő a fent felsorolt vagyonkezelési CRM-platformokat felhasználhatja az ügyfelek befektetéseinek nyomon követésére, a piaci trendek elemzésére és testreszabott jelentések készítésére.

Ha azonban fejlett és sokfunkciós eszközt keres pénzügyi projektjeinek kezeléséhez, ügyféladatok tárolásához és ügyfélkapcsolatainak javításához, akkor érdemes megfontolnia a ClickUp használatát.

Segít nyomon követni az eszközöket, kezelni a karbantartási ütemterveket, jelentéseket készíteni és együttműködni a csapat tagjaival – mindezt egyetlen platformon.

Akkor mire vár még? Regisztráljon még ma a ClickUp-on, és forradalmasítsa vagyonkezelési folyamatait!