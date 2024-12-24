SAFe és Scrum: válassza ki az Önnek legmegfelelőbb keretrendszert

A Spotify egyedülálló felépítésű: kis, autonóm csapatok dolgoznak egymástól függetlenül, mindegyik a termék egy-egy meghatározott részére koncentrálva.

Ezek a csapatok lényegében mini-startupok a Spotify-on belül, amelyek jogosultak a saját részlegük finomítására, fejlesztésére vagy akár átalakítására anélkül, hogy bármi mást megzavarnának. Nincs várakozás – csak tiszta, agilis scrum keretrendszer működés közben.

Eközben a Philips, egy globális óriásvállalat, amely többek között hardver, szoftver és ügyfélszolgálat területén rendelkezik funkciók közötti csapatokkal , a SAFe agilis gyakorlatokat alkalmazza a földrajzilag elszórt csapatok munkájának összehangolására. Céljuk a piacra jutás idejének csökkentése és a minőség javítása.

Egy dolog biztos: Scrum vagy SAFe, minden vállalatnak integrálnia kell egy agilis keretrendszert a munkafolyamatába a működés zökkenőmentessége érdekében. Ez a blog a SaFe és a Scrum, valamint a Scrum@Scale keretrendszerekkel foglalkozik, és segít megérteni a két keretrendszer hasonlóságait, különbségeit és a figyelembe veendő tényezőket.

A Scrum részletes bemutatása

A Scrum egy menedzsment keretrendszer, amely segít a csapatoknak a szervezésben, az együttműködésben és az alkalmazkodásban, hogy hatékonyan érjenek el eredményeket. Rövid munkacyklusok (sprintok), egyértelműen meghatározott szerepek és rendszeres visszajelzések alapján működik.

Vegyünk egy egyszerű példát!

Ha éttermet szeretne nyitni, kétféleképpen irányíthatja a vállalkozást: vagy Ön és partnere beavatkoznak egymás feladataiba, ami káoszt eredményez, vagy kisebb, fókuszált csapatokra osztják a munkát.

Az egyik csoport tökéletesíti a recepteket, a másik a csomagolást végzi, a harmadik pedig a marketinget kezeli. Minden csapat felelős a saját feladataiért, rövid ciklusokban dolgozik, naponta találkozik, hogy megossza a friss híreket, és az ízpróbák és a vásárlói visszajelzések alapján módosítja a feladatokat.

A Scrum előnyei és hátrányai

Előnyök Hátrányok Rugalmasság: A csapatok gyorsan alkalmazkodnak a változásokhoz. Megtanulása nehéz: Megfelelő képzésre van szükség. Gyorsabb szállítás: Az inkrementális kiadások elégedettséget biztosítanak az érdekelt felek számára. Méretezési kihívások: Nem ideális nagy, összetett projektekhez. Együttműködés: A nyílt kommunikáció javítja a csapatmunkát. Csapatfüggőség: Tapasztalt és motivált egyénekre támaszkodik. Ügyfél-elégedettség: A rendszeres frissítések figyelembe veszik a felhasználói visszajelzéseket. Kis csapatokra korlátozódik: 3–10 tagú csapatoknál működik a legjobban.

📌 Példa: Egy játékgyártó cég a Scrumot használja az alkalmazásának heti frissítéseihez, hogy a játékosok érdeklődését új funkciókkal fenntartsa. Azonban egy nagyobb, többjátékos projektre való kiterjesztéskor az agilis csapatok közötti koordináció szűk keresztmetszetté válik, ami rávilágít a Scrum skálázhatóságának kihívásaira.

Kiknek ajánlott a Scrum?

Egy szó: szoftvercsapatok. De ennél többről van szó.

A Scrum szoftver- és lean termékfejlesztés, startupok és kisebb csapatok esetében nyújt kiemelkedő teljesítményt, amelyek dinamikus projektekkel, ismeretlen megoldásokkal vagy gyakori ügyfél-visszajelzésekkel foglalkoznak. Tökéletes azoknak a csapatoknak, amelyeknek iteratív folyamatokra van szükségük az eredmények gyorsabb eléréséhez.

Scrum folyamatok és szerepek

Folyamatok:

A termék tulajdonos létrehoz egy termék-backlogot, amelyben a feladatokat fontossági sorrendbe állítja. A csapat kisebb részekre bontja a feladatokat, hogy Sprint Backlogot hozzon létre. A munka sprintekben (2–4 hét) történik. A napi standupok biztosítják, hogy mindenki összhangban legyen A sprint végén az eredményeket áttekintik, és a tanulságokat jegyzetbe veszik.

Szerepek:

Termék tulajdonos : Prioritásba helyezi a feladatokat és biztosítja, hogy a csapat üzleti értéket teremtsen.

Scrum vezető : A csapatot edzi, megkönnyíti a megbeszéléseket és eltávolítja az akadályokat.

Fejlesztőcsapat: többfunkciós szakértők, akik a feladatokat végzik és teljesítik.

🌟 Érdekesség: Jeff Bezos, az Amazon alapítója alkotta meg a „két pizza szabályt”, amely szerint egy Scrum csapatnak annyira kicsinek kell lennie, hogy két pizzával el lehessen látni.

Bevezetés a SAFe-be (Scaled Agile Framework)

Egyszerűen fogalmazva, a SAFe (Scaled Agile Framework) egy agilis keretrendszer, amelynek célja, hogy segítse a nagy szervezeteket a komplex projektekben dolgozó több csapat irányításában. Három metaforikus pillérre épül: csapat, program és portfólió. Ezek a pillérek rugalmasságot nyújtanak, miközben megoldják az agilis gyakorlatok méretezése során felmerülő kihívásokat.

Amikor az Ericsson, a globális távközlési piac vezetője, kontinensek közötti csapatok irányításával kapcsolatos kihívásokkal szembesült, a SAFe-hez fordult segítségért.

A SAFe Agile Release Trains és strukturált irányítási rendszerének köszönhetően az Ericsson a következőket érte el: Jobb összehangolás : A különböző helyszíneken dolgozó csapatok zökkenőmentesen működtek együtt a következetes Agile gyakorlatok alapján.

Gyorsabb piacra lépés : Gyorsabb kiadási ciklusok folyamatos integrációval

Jobb együttműködés : Funkciók közötti tudásmegosztás és kollektív problémamegoldás

Előre jelezhető teljesítés : A világos mérföldkövek biztosították az átláthatóságot és a megbízhatóságot.

Magasabb ügyfél-elégedettség: A gyorsabb szállítás és a minőség javulása növelte a bizalmat.

A SAFe előnyei és hátrányai

Előnyök Hátrányok Skálázható: Tökéletes nagy, elosztott csapatok számára Összetett: A megvalósítás jelentős erőfeszítést és képzést igényel. Összhang: Biztosítja, hogy a csapatok közös célok elérése érdekében dolgozzanak. Bürokratikus: Felügyeleti rétegeket vezethet be Gyorsabb szállítás: A folyamatos integráció felgyorsítja a kiadásokat. Testreszabási kihívások: Lehet, hogy nem minden szervezeti kultúrához illeszkedik. Jobb minőség: A beépített minőségbiztosítási gyakorlatok csökkentik a hibák számát. Általános költségek: Olyan folyamatokat ad hozzá, amelyek lassíthatják a kisebb csapatok munkáját. Előrejelzhetőség: A világos mérföldkövek javítják a haladás nyomon követését. Eszközfüggőség: A sikerhez nagyban támaszkodik bizonyos eszközökre.

📌 Példa: Egy multinacionális gyártó vállalat a SAFe-t alkalmazta a funkciók közötti együttműködés racionalizálására. Bár jobb összehangoltságot és gyorsabb termék szállítást értek el, a kezdeti képzési szakasz hónapokig tartott, ami jól mutatja a SAFe meredek tanulási görbéjét.

Kiknek a legalkalmasabb a SAFe?

A SAFe ideális nagy szervezetek számára, amelyek többfunkciós csapatokat és komplex projekteket irányítanak.

Ez előnyös a következőkre:

Olyan vállalkozások, amelyeknek szükségük van a részlegek közötti összehangolásra

Földrajzilag elszórt csapatokkal rendelkező szervezetek

Azok a vállalatok, amelyek az Agile integrálását célozzák vállalati szinten

🧠 Tudta-e: Annak ellenére, hogy a SAFe a leginkább értelmes megoldás a vállalatok számára a többi keretrendszer közül, az Agile felhasználók csupán 26%-a jelentette, hogy a SAFe-t alkalmazza.

Végrehajtási stratégia és irányítás a SAFe-ben

A SAFe irányítása jól meghatározott folyamatok és mutatók révén biztosítja az összehangoltságot és a felelősségre vonhatóságot.

A legfontosabb elemek: Tervezés : A szerepek, felelősségek és munkafolyamatok meghatározása az egyértelműség érdekében

KPI-k figyelemmel kísérése : A haladás nyomon követése olyan mutatók segítségével, mint a piacra jutás ideje és a minőség.

Megfelelőségi jelentések: Az iparági szabványok betartásának biztosítása

A kormányzás a SAFe-n belüli Lean portfóliókezelés központi eleme, és a felelősség gyakran olyan szerepkörökre hárul, mint a SAFe programtanácsadó (SPC) vagy a fő Scrum mester (CSM).

Ezek a vezetők:

Felügyelje az Agile Release Trains-t

Kockázatkezelés és megfelelőség

Ösztönözze az együttműködést a programok között

A Scrum és a SAFe közötti legfontosabb különbségek

Bár ugyanazon Agile család tagjai, a Scrum és a SAFe különböző igényeket elégítenek ki. Nézzük meg, miben különböznek egymástól!

1. Szervezeti struktúra és keretrendszer

📀 A Scrum könnyű és kis, önszerveződő csapatokban (5–9 tag) működik, amelyek rövid, 2–4 hetes sprintekben dolgoznak. Nincs hierarchia – több scrum csapat és tagjaik egyenlő felelősséget viselnek, és olyan szerepek irányítják őket, mint a Scrum Master és a Product Owner. A keretrendszer követelményei között szerepel a Product Backlog, a Sprint Backlog és a rendszeres sprint ciklusok.

💿 A SAFe azonban több csapatot foglalkoztató nagyvállalatok számára készült. Rendkívül strukturált, portfólió-, program- és csapat szintű rétegekkel rendelkezik a komplex projektek kezeléséhez. A SAFe részletes tervezési üléseket igényel, mint például a Program Increment (PI) Planning, és a csapatok közötti munkák összehangolását 8–12 héten keresztül.

📌 Példa: Egy új alkalmazásfunkciót fejlesztő startup számára előnyös lenne a Scrum egyszerűsége és gyorsasága.

Egy olyan multinacionális távközlési vállalatnak, mint az Ericsson, szüksége van a SAFe-re az elosztott csapatok irányításához és az összehangolás biztosításához.

2. Szerepek és függőségek

📀 A Scrum három szerepkörre épül: termék tulajdonos, Scrum mester és fejlesztő. A csapatok önállóan irányítják magukat és kezelik a függőségeket napi kommunikáció, sprint-áttekintések és retrospektívák segítségével.

💿 A SAFe több speciális szerepkört vezet be, mint például termékmenedzserek, rendszertervezők és Release Train Engineers, ami tükrözi a több csapat koordinálására való összpontosítását. A függőségeket a PI tervezés és a rendszeres szinkronizálási események során kezelik, hogy biztosítsák a zökkenőmentes együttműködést.

📌 Példa: Egy e-kereskedelmi webhely frissítésével foglalkozó Scrum-csapat közvetlenül kommunikálna a függőségek megoldása érdekében.

Egy önvezető autót fejlesztő SAFe-csapat strukturált megbeszéléseket és eszközöket használna a hardver-, szoftver- és tesztelő csapatok összehangolásához.

3. Szállítási megközelítés

📀 A Scrum hangsúlyt fektet a rövid ciklusokban történő gyakori, fokozatos frissítésekre, lehetővé téve a visszajelzések alapján történő gyors kiigazításokat. A cél az, hogy a termék funkcionális elemeit gyorsabban szállítsák.

💿 A SAFe a hosszabb programkiterjesztésekkel integrált megoldások szállítására összpontosít. Strukturált szállítási modellje biztosítja a kiszámíthatóságot és a minőséget, ami ideális nagy léptékű projektekhez.

📌 Példa: A Scrum alkalmas a közösségi média alkalmazások heti frissítéseinek bevezetésére.

A SAFe alkalmas vállalati szintű pénzügyi platformok telepítésére, amelyek több egymástól függő modulból állnak.

🔮 A különbségek áttekintése

Összefoglalás:

Aspect Scrum SAFe Csapat mérete Kicsi (5–9 tag) Nagy (több csapat több részlegen) Hatály Egycsapatos projektek Vállalat-szintű koordináció Időkeret 2–4 hetes sprintek 8–12 hetes programkiterjesztések Legalkalmasabb Startupok és kis csapatok Komplex projekteket végző nagy szervezetek

A Scrum és a SAFe közötti hasonlóságok

„Az emberek közötti különbségek semmiségek ahhoz képest, hogy milyen sok hasonlóság köt össze bennünket.” Sophie Grégoire Trudeau egyszer ezt mondta az emberekről, de ki gondolta volna, hogy ez az agilis keretrendszerekre is érvényes!

1. Az agilis szoftverfejlesztés közös alapelvei

Mindkét keretrendszer alapvetően az Agile Manifesto és annak elveiből merít. A következőket tartják fontosnak:

Ügyfél-együttműködés a merev szerződések helyett

Változásokra reagáljon ahelyett, hogy ragaszkodna egy rögzített tervhez

Értékteremtés működő szoftverekkel, mint a siker elsődleges mércéje

Önállóan szerveződő csapatok támogatása az innováció és az alkalmazkodás érdekében

2. Együttműködés és inkrementális fejlesztés

A Scrum és a SAFe a kollaboratív megközelítést támogatja, lehetővé téve a csapatok számára, hogy gyakrabban szállítsanak kisebb értékű eredményeket. Ez biztosítja:

Folyamatos visszajelzés az érdekelt felektől

Gyorsabb reagálás a változó ügyféligényekre

Kockázatok csökkentése a korai és rendszeres szállítás révén

Tehát, ha túl sokat aggódsz a Scrum és a SAFe közötti választás miatt, akkor soha nem fogsz rosszul dönteni.

Akár egy Scrum-csapat hetente frissíti az alkalmazást, akár egy SAFe-vonat negyedévente integrált vállalati megoldásokat szállít, mindkét keretrendszer a munkát kezelhető részekre bontja, biztosítva az egyenletes haladást.

Szóval, mikor érdemes a Scrumot és mikor a SAFe-et választani?

1. Gyorsan változó termékeken dolgozó kis csapatok

📱Szituáció: Startup vállalkozása új alkalmazást indít, és kis csapatával gyorsan kell iterálnia.

✅ Megoldás: Scrum

Kiválóan alkalmas 5–9 tagú csapatok számára, amelyek rövid távú célokra koncentrálnak.

Gyakori frissítéseket és gyors visszajelzési ciklusokat tesz lehetővé.

📌 Példa: Egy étel-házhozszállítási alkalmazás csapata a Scrumot használja, hogy a felhasználói visszajelzések alapján hetente frissítse az alkalmazás funkcióit.

2. Több csapattal és függőségekkel rendelkező nagy szervezetek

📱Szituáció: Vállalatánál több funkcióközi csapat dolgozik egymással összefüggő projektekben.

✅ Megoldás: SAFe

Kezelje a csapatok közötti függőségeket olyan eszközökkel, mint a PI Planning.

Összehangolja a csapatok erőfeszítéseit a közös célok elérése érdekében.

📌 Példa: Egy távközlési vállalat a SAFe-t alkalmazza a szoftver- és hardvercsapatok globális szinkronizálására.

3. Gyorsan változó ügyféligényekkel rendelkező projektek

📱Szituáció: Olyan terméket fejleszt, amelyhez gyakori ügyfél-visszajelzésekre és gyors módosításokra van szükség.

✅ Megoldás: Scrum

Ideális iteratív fejlesztéshez és folyamatos visszajelzések beépítéséhez.

📌 Példa: Egy e-kereskedelmi vállalat a Scrumot használja arra, hogy minden sprintben a felhasználói felületet a vásárlói javaslatok alapján módosítsa.

A csapatának megfelelő keretrendszer kiválasztása

Mára már egyértelmű, hogy mindegyik keretrendszer egyedi célt szolgál.

A Scrum és a SAFe közötti választás azonban teljes mértékben a csapat igényeitől függ.

Ezért érdemes feltenni néhány kérdést, hogy megkönnyítse a döntéshozatalt: Mekkora a csapata, és hány csapatnak kell együttműködnie?

Egyszerűek a projektjei, vagy tele vannak egymástól való függőségekkel?

Gyors iterációkra van szüksége, vagy a hosszú távú tervezés a fontosabb?

Az érdekelt felek részletes frissítéseket vagy átfogó képet szeretnének?

Szüksége van egy olyan keretrendszerre, amely több földrajzi területen is skálázható?

Mennyire érett a csapata az agilis gyakorlatok terén? Miután megkapta a válaszokat, könnyebb lesz a csapat igényeinek megfelelő keretrendszert kiválasztani.

Figyelembe veendő tényezők

👥 Csapatméret és együttműködési igények

A Scrum tökéletes megoldás kis, önszerveződő csapatok számára, akik független projektekben dolgoznak.

A SAFe nagy szervezetekben működik jól, ahol többfunkciós csapatok szinkronizált munkavégzésre szorulnak.

💻 A projekt összetettsége

Ha a projektje egyszerű és nem tartalmaz függőségeket, válassza a Scrumot.

A nagyfokú függőségekkel és többszintű komplexitással rendelkező projektek esetében a SAFe a legjobb választás.

⌛ Szállítási határidők

A Scrum lehetővé teszi a gyakori szállításokat rövid sprintekben, így ideális a gyors ütemű projektekhez.

A SAFe a strukturált, előre jelezhető eredményekre összpontosít hosszabb időtávon.

📈 Az érdekelt felek elvárásai

Használja a Scrumot, ha az érdekelt felek elégedettek a kisebb, iteratív frissítésekkel.

Válassza a SAFe-t, ha az érdekelt feleknek integrált képet kell kapniuk a több csapat által elért előrehaladásról.

📄 Agilis érettség

A Scrum leginkább azoknak a csapatoknak megfelelő, akik ismerik az agilis és lean elveket, és készek az önmenedzsmentre.

A SAFe azoknak a szervezeteknek megfelelő, amelyek már túlléptek az egyes csapatok agilitásán, és vállalati szintű koordinációra van szükségük.

Scrum@Scale: a két keretrendszer legjobb elemeinek ötvözése

Ha nehezen tud dönteni, választhatja a két világ legjobbjait. Igen, ez lehetséges!

Ismerje meg a Scrum@Scale-t – a Scrum egyszerűségének és a SAFe skálázhatóságának hatékony kombinációját.

Így működik: A Scrum@Scale kiterjeszti a Scrum elveit nagyobb szervezetekre. Ahelyett, hogy további hierarchikus rétegeket halmozna fel, skálafüggetlen architektúrát épít, amelyben kis, hatékony csapatok alkotnak összetartó hálózatokat.

A cél? Lineáris skálázhatóság elérése anélkül, hogy elmerülne a bürokráciában.

Gondoljon rá úgy, mint minimális életképes bürokráciára (MVB) – éppen elegendő struktúrát biztosít a szervezettség fenntartásához és a felesleges késedelmek elkerüléséhez, anélkül, hogy gátolná a kreativitást vagy a sebességet.

📌 Példa: Képzeljünk el egy globális kiskereskedelmi láncot, amely omnichannel platformot indít. Kis Scrum csapatok foglalkoznak az alkalmazás tervezésével, a logisztikai integrációval és az ügyfélszolgálati funkciókkal. A Scrum@Scale segítségével ezek a csapatok a Scaled Daily Scrums segítségével hangolják össze a függőségeket, míg az Executive Action Team irányítja az átalakulást és a döntéshozatalt.

A Scrum és a SAFe integrációjának előnyei

✅ A rugalmasság és a skálázhatóság találkozása

Ötvözi a Scrum adaptív, csapat szintű fókuszát a SAFe strukturált skálázási megközelítésével.

A csapatok függetlenül dolgoznak, de a Scrum@Scale ökoszisztémáján keresztül összehangolják közös céljaikat.

✅ Egyszerűsített együttműködés

A Scaled Daily Scrum biztosítja a csapatok közötti folyamatos koordinációt.

A megosztott tudás és az átláthatóság minimalizálja a szűk keresztmetszeteket.

✅ Hatékony szervezeti növekedés

Ösztönözze a saját tempójában történő organikus méretezést anélkül, hogy túlterhelné a csapatokat.

Minimális zavarokkal támogatja az agilis elveket nagyvállalatoknál.

Ahogy Mike Cohn találóan megfogalmazta: „Ha a következő hónapban nem leszel jobb, akkor már nem vagy agilis.” Míg az agilis keretrendszerek a folyamatos fejlesztést, az együttműködést és az alkalmazkodóképességet ösztönzik, a csapatoknak továbbra is szükségük van a projektmenedzsmentre a feladatok prioritásainak meghatározásához.

A folyamatos fejlesztéshez megfelelő eszközökre van szükség.

1. lépés: Ossza fel a teljesítendő feladatokat megvalósítható feladatokra

Kezdje azzal, hogy a teljesítendő feladatokat kisebb, megvalósítható feladatokra bontja. Gondoljon ezekre úgy, mint az agilis ház építőköveire.

A felhasználói történetek segítségével pontosan tükrözheti a végfelhasználók igényeit, akár új funkciókról, akár a felvetett problémák kijavításáról van szó.

✨ Scrum-szemléletben ez a sprinttervezés. A ClickUp segítségével kiválaszthatja a termékbacklogból az elemeket, rendszerezheti őket egy sprintbacklogba, és elindíthatja a folyamatot – nincs szükség Post-it cetlikre.

Automatizálja a sprintek létrehozását a ClickUp-on, és takarítson meg időt és erőfeszítést

💜 Esettanulmány: Sideways NYC 🤝🏻 ClickUp A Sideways NYC egy olyan csapat, amely a ClickUp segítségével elsajátította a sprint automatizálását. Vessünk egy pillantást az útjukra. Kihívás: A csapat az időkövetésről a sprintpontokra akart áttérni, hogy rugalmasabb megközelítést alkalmazzon a kapacitás figyelemmel kísérésére. A sprintütemények kézi kezelése azonban időigényes volt és hibalehetőségeket rejtett magában a csapatok és projektek között. Így segített a ClickUp: A ClickUp automatizált sprint funkciójának segítségével két hetes ciklusokat állítottak be, amelyek minden hétfőn kezdődtek, automatizálva ezzel az egész sprint folyamatot. A projektmenedzser egyszerűen megadta a projekt hatókörében szereplő ciklusok számát, és a ClickUp automatikusan létrehozta az összes sprintlistát. Ez jelentős időmegtakarítást jelentett, és biztosította a csapatok közötti konzisztenciát anélkül, hogy manuális frissítésekre lett volna szükség.

2. lépés: Kezelje hatékonyan agilis projektjeit

Az Agile projektek kezelésében a ClickUp olyan, mint a projektmenedzsment iránytűje.

A ClickUp Docs segítségével vázolhatja fel Agile Chartáját, és megoszthatja azt csapatával anélkül, hogy végtelen e-mail láncokat kellene küldözgetnie.

A folyamat a következő: Miután megszervezte feladatait, használja a ClickUp együttműködési funkcióit, hogy mindenki naprakész legyen. Megjelölheti a releváns csapattagokat megjegyzésekkel vagy @említésekkel, így biztosítva, hogy értesítést kapjanak és szükség esetén bekapcsolódhassanak.

Ezenkívül a ClickUp Brain segítségével könnyedén elkészítheti az agilis dokumentációt, hogy megfogalmazza a következő szoftveriteráció követelményeit. Egyszerűen adja meg az alapvető részleteket egy funkció működéséről vagy frissítéseiről, és az AI generálja a legfontosabb elemeket, például a vázlatokat.

A ClickUp Brain egyszerűvé teszi az agilis dokumentációt

Szeretnéd rendszerezni a Scrum folyamataidat? A ClickUp Kanban nézet intuitív vizuális munkafolyamatot kínál, amely mindenki számára átláthatóvá teszi a folyamatokat.

Rendezze munkáját a határidő szerint, és rangsorolja feladatait a ClickUp Kanban táblák segítségével

Az alfeladatok és ellenőrzőlisták segítségével pedig soha többé nem kell aggódnia az elfelejtett lépések vagy az apró, bosszantó „részletek” miatt.

3. lépés: Valós idejű együttműködés elősegítése

Az agilis módszer lényege az együttműködés; a valós idejű kommunikáció döntő hatással lehet a csapat lendületére. A ClickUp csevegési funkciója átalakítja a csapatok kommunikációját azáltal, hogy a beszélgetéseket közvetlenül integrálja a munkafolyamatokba.

Minden lista, mappa és tér rendelkezik saját csevegővel, amely lehetővé teszi a csapat tagjainak, hogy megvitassák a projekteket, miközben minden releváns nézet és feladat csak egy kattintásra van.

Ezen felül hozzáadhat csapattagokat, megoszthat frissítéseket, és akár privát csevegést is létrehozhat – mindez zökkenőmentesen kapcsolódik a megfelelő munkaterülethez.

✨ Mivel minden egy helyen található, könnyedén válthat a csevegés és a feladat elvégzése között.

4. lépés: Szerezzen betekintést az agilis folyamatba

A láthatóság egy másik fontos eleme a kirakósnak, és a ClickUp Dashboards nem okoz csalódást.

A testreszabható irányítópultokkal nyomon követheti az előrehaladást, figyelemmel kísérheti a teljesítményt, és naprakész lehet az agilis mutatókkal, például a burnup és burndown diagramokkal kapcsolatban.

Kövesse nyomon a legfontosabb mutatókat, és figyelje a burnup és burndown diagramokat a ClickUp Dashboards segítségével

Akár a feladatok csapaton belüli áramlásának megértéséről, akár a szűk keresztmetszetek felismeréséről van szó, a ClickUp valós időben biztosítja az adatokhoz és betekintéshez szükséges információkat a folyamatok korrekciójához.

5. lépés: Használja ki a támogatási és közösségi erőforrásokat

Természetesen a eszközök önmagukban nem elegendőek. Az Agile keretrendszerek bevezetéséhez támogatásra és közösségre van szükség. A ClickUp mindkettőt bőségesen kínálja, a sablonoktól és oktatóanyagoktól kezdve az aktív felhasználói közösségig, amely szívesen megosztja tippjeit és trükkjeit.

És ha akadályba ütközik? A támogató csapatuk mindig készen áll, hogy segítsen Önnek.

Sprintelje az utat a siker felé a ClickUp segítségével

A Pulse of the Profession Report szerint az IT-szakemberek 53%-a jelenti, hogy rendszeresen használja az Agile módszertanokat.

Mostanra már jobb képet kaphatott arról, hogy melyik keretrendszer – a Scrum vagy a SAFe – a megfelelő a szervezetének. Ahhoz, hogy a kihívások előtt járjon és biztosítsa a határidőre történő teljesítést, olyan agilis projektmenedzsment eszközre van szüksége, amely ugyanolyan agilis, mint a csapata.

Itt jön be a ClickUp, mint az Ön all-in-one termelékenységi erőműve. A munkája többé nem fog megszakadni.

A ClickUp segítségével, amely mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, felkészülhet a projektmenedzsment, a tudásmenedzsment és a csevegés új távlatainak megnyitására – mindezt egyetlen platformon, AI-támogatással.

Miért várna? Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és adjon az Agile keretrendszereknek a megérdemelt lendületet!