Hogyan hozhat létre hatékony elfogadási kritériumokat a csapatának?

Mikor tekinthető egy feladat elvégzettnek? Amikor a feladat megfelel a követelményeknek. A követelmények azonban szándékosan homályosak lehetnek, vagy magas szinten megfogalmazottak. A követelmények megmondják, hogy mit kell tennie a terméknek összességében, de nem határozzák meg az összes szabványt, amelynek meg kell felelnie.

Ez egy másik agilis projektmenedzsment eszköz, az úgynevezett elfogadási kritériumok feladata. Ebben a blogbejegyzésben megvizsgáljuk, hogy mik az elfogadási kritériumok, miért van rájuk szükség, és hogyan írhat elfogadási kritériumokat a projektjéhez.

Mik az elfogadási kritériumok?

A szoftverfejlesztésből származó elfogadási kritériumok egy olyan feltételek összessége, amelyeknek egy új funkciónak/bővítménynek meg kell felelnie ahhoz, hogy teljesnek tekinthető legyen.

Szó szerinti értelemben ezek azok a kritériumok, amelyek alapján egy funkciót a termék tulajdonosa vagy az ügyfél elfogad.

A hatékony elfogadási kritériumok jellemzői

Az elfogadási kritériumok az utolsó ellenőrzési pontok, amelyek meghatározzák, hogy a termék/funkció készen áll-e a felhasználók számára. Ezek jelzik, hogy a termék/funkció elég jó-e a gyártáshoz.

Ahhoz, hogy hatékonyak legyenek, az elfogadási kritériumoknak a következőket kell teljesíteniük:

Felhasználóközpontú: A csapatok a felhasználók szemszögéből hoznak létre elfogadási kritériumokat, hogy biztosítsák az üzleti célokkal való összhangot.

Eredményorientált: A felhasználói történettel ellentétben az elfogadási kritériumok meghatározzák a kívánt eredményt. Ezért mérhetőnek is kell lenniük.

Konkrét: Minden kritériumnak konkrétnak és a funkció egy aspektusára alkalmazhatónak kell lennie.

Például az „OWASP tíz legfontosabb sebezhetőségének megfelelőnek kell lennie” hatékony kritérium lehet, mivel kizárólag a biztonságra vonatkozik.

Tömör: Rövid mondatoknak kell lenniük. Olyan nyelvet és terminológiát kell használniuk, amelyet a fejlesztőcsapat is használ és amelynek használata kényelmes számukra.

Függetlenség: Fontos biztosítani, hogy az egyik elfogadási kritérium ne függjön a másiktól, ami bonyolult hálót eredményezne.

Tesztelhető: Ez a legfontosabb szempont. Egy jó elfogadási kritériumnak tesztelhetőnek kell lennie. Általában igen vagy nem eredmény formájában.

Miért fontosak az elfogadási kritériumok?

Minden szoftverfejlesztő csapat tudja, hogyan kell agilis módon összegyűjteni a követelményeket, hogy pontosan meghatározza a termék tulajdonosának/ügyfélnek a szükségleteit. Akkor miért van szükségünk egy másik eszközre, kérdezheti? Íme az ok.

Gyakori kontextus

Az elfogadási kritériumok közös megértést teremtenek a termék tulajdonosok, fejlesztők és minőségbiztosítási elemzők között az egyes funkciókról. Elkerülik a zavart, a szubjektív értelmezést és a lehetséges félreértéseket.

Termékek összehangolása

Az elfogadási kritériumok olyan mércéül szolgálnak, amelyekkel mérhető, hogy a termék/funkció mennyire felel meg a követelményeknek, céloknak és célkitűzéseknek. Összekapcsolják a kódot az üzleti tevékenységgel.

A tesztelés hatékonysága

Ha egyértelműen meghatároztad az elfogadási kritériumokat, minőségbiztosítási csapatod automatizálhatja és felgyorsíthatja az agilis tesztelési folyamatot. Ezenkívül biztosítja a sprintek közötti ismételhetőséget is.

A projektmenedzsment hatékonysága

A jó elfogadási kritériumok jobb nyomon követést, nyomon követést és projektirányítási intézkedéseket tesznek lehetővé. Világosan láthatóvá teszik, hogy egy funkció miért került vissza átdolgozásra, segítve a projektmenedzsereket a folyamatok optimalizálásában.

Pozitív lezárás

Az elfogadási kritériumok lényegében az agilis projektekben a „kész” fogalmát határozzák meg. Tehát, ha az összes elfogadási kritérium teljesül, akkor magabiztosan szállíthatja a terméket, tudva, hogy mindent megtett, ami szükséges volt.

Ha ez meggyőzte Önt arról, hogy az elfogadási kritériumokat beépítse projektjeibe, itt találja a kezdéshez szükséges információkat.

Hogyan írjunk elfogadási kritériumokat

Bármennyire is csábító, az elfogadási kritériumok megírása nem egy ember feladata. Ahhoz, hogy hatékonyak legyenek, az elfogadási kritériumoknak be kell építeniük a különböző érdekelt felek véleményét. A termék tulajdonos általában a fejlesztőcsapat technikai segítségével írja meg az elfogadási kritériumokat.

Az alábbiakban egy stratégiai és átfogó megközelítést mutatunk be az elfogadási kritériumok közös megírásához egy olyan all-in-one termékmenedzsment eszköz segítségével, mint a ClickUp.

1. Ismerje meg az elfogadási kritériumok célját

Az első lépés annak feltárása, hogy miért ír elfogadási kritériumokat. Csak a minőségbiztosítási szakemberek tesztelése miatt? Az ügyfél határozza meg? Ezek megfelelési követelmények? Ez egy koncepció igazolása? Ismerje meg az elfogadási kritériumok célját, hogy biztos lehessen benne, hogy azok hatékonyak az adott közönség és igény számára.

Míg a tényleges elfogadási kritériumok világosak és tesztelhetőek lesznek, a célkitűzés dokumentuma részletesen vizsgálja a miért kérdést. Például, tegyük fel, hogy az egyik elfogadási kritérium a „kontrasztos színséma engedélyezése gyenge látásúak számára”.

A célkitűzés dokumentumában például ez állhat: „Az alacsony látású funkciók alapvető fontosságúak alkalmazásunk számára, mivel 50 év feletti ügyfeleket szolgálunk ki. Egy olyan termék, amely könnyen használható ennek a célközönségnek, jelentősen csökkenti a helyszíni csapatunk házi látogatásainak terheit.”

A ClickUp Docs kiváló hely arra, hogy összegyűjtse az összes információt és meghatározza a célját. Használja ezt útmutatóként, hogy minden érdekelt fél ugyanazon az oldalon álljon (szó szerint!) az elfogadási kritériumok szükségességét és fontosságát illetően.

Valós időben együttműködhet, szerkeszthet, megjegyzéseket fűzhet és embereket jelölhet meg visszajelzés céljából. Ha elkészült, akkor közvetlenül a ClickUp Docs-ból is létrehozhat feladatokat.

Írja le és tegye egyértelművé a ClickUp Docs segítségével

Bónusz: Bevezető az epikák és a funkciók közötti különbségekről, amely segít a felhasználói történetek megírásában.

2. Kezdje a felhasználói történetekkel

Most, hogy a kontextus megvan, ideje írni. Kezdje a felhasználói történettel. Nézze át a felhasználói utat, amelyet minden funkciónak lehetővé kell tennie, és írja meg a megfelelő elfogadási kritériumokat.

A ClickUp Tasks használatával a felhasználói történetekhez egyedi mezőket hozhat létre olyan konkrét részletekhez, mint a felhasználó szerepe, célja, kívánt eredménye, függőségei stb. Miután minden információ egy helyen van, gondolja át, hogy milyennek kell lennie a „kész” állapotnak.

Ha ez teljesen új Önnek, itt talál egy kezdőknek szóló sablont, amely segít az indulásban. Használja a ClickUp felhasználói történet sablonját a történetek kezeléséhez, feladatokra bontásához, a funkciók fontossági sorrendjének megállapításához, fejlesztéséhez és világszínvonalú termékek szállításához.

3. Írja meg az elfogadási kritériumokat

A felhasználói történet alapján írja meg az elfogadási kritériumokat. A legegyszerűbb módszer erre egy ellenőrzőlista. Például, ha egy mezős űrlapot készít hírlevél-előfizetésekhez, az elfogadási kritériumok listája a következőképpen nézhet ki:

A felhasználónak képesnek kell lennie e-mail címének megadására.

A rendszernek megerősítő e-mailt kell küldenie a megadott és érvényesített e-mail címre.

A ClickUp feladatellenőrző listák mindezt kezelni tudják közvetlenül a felhasználói történethez létrehozott feladatban. Minden feladat alá adjon hozzá ellenőrző listákat az arra alkalmazandó elfogadási kritériumokhoz.

Van olyan általános biztonsági vagy teljesítménykritériuma, amely minden feladatra alkalmazható? Semmi gond! Készítsen egy ellenőrzőlista-sablont, és alkalmazza azt automatikusan minden releváns feladatra.

Tartsa elfogadási kritériumait a feladathoz közel a ClickUp segítségével

4. Használja a „Given-When-Then” formátumot

Az elfogadási kritériumok meghatározásának másik módja a Given-When-Then (GWT) formátum használata. Egyszerűen fogalmazva, így néz ki.

Adott : A szoftver kezdeti állapota vagy kontextusa

Mikor : A felhasználó által végzett művelet vagy esemény

Ezután: Várható eredmény

Lényegében ez azt jelenti, hogy egy adott felhasználói felületen ( ) a célzott felhasználó egy adott műveletet ( ) hajt végre, majd egy adott eredmény ( ) következik be. Nézzünk egy példát!

Ha ugyanazt a hírlevél-előfizetési funkciót építi, Adott : A felhasználó fel szeretne iratkozni a hírlevélre.

Mikor : A felhasználó megadja érvényes hivatalos e-mail címét.

Ezután: automatikus e-mail kerül elküldésre, amely megerősíti a feliratkozást.

5. Együttműködés az érdekelt felekkel

A jó elfogadási kritériumok nem elszigetelten íródnak. Általában a termékmenedzserek a felhasználói és üzleti igényeket veszik figyelembe. A tervezőcsapat a felhasználói élményre, a használhatóságra, az akadálymentességre stb. koncentrál. A fejlesztőcsapat a műszaki specifikációkhoz járul hozzá. A DevOps a teljesítményt és az erőforrások kihasználtságát tartja szem előtt.

Annak érdekében, hogy terméke minden követelménynek megfeleljen, az elfogadási kritériumokat közösen kell megfogalmazni. A ClickUp segítségével ez meglepően egyszerű lehet.

Minden felhasználói történet feladatához adjon hozzá elfogadási kritériumokat, akár ellenőrzőlistaként, egyéni mezőként, leírásként vagy megjegyzésként. Használja a ClickUp beágyazott megjegyzéseit az egyes elfogadási kritériumok megvitatásához, és az @mention funkciót az érdekelt felekkel való kommunikációhoz. Rendeljen hozzá teendőket és egyebeket.

Egyéni mezők, megjegyzések és könnyed projekt együttműködés a ClickUp Tasks segítségével

6. Legyen egyszerű és tömör

Próbáljon meg nem használni kötőszavakat az elfogadási kritériumokban. Ne használjon „és” vagy „vagy” szavakat. Legyen rövid, lehetőleg egy egyszerű mondat. Használja a „kell” és „kötelező” szavakat a „lehet”, „talán” vagy „esetleg” helyett.

7. Biztosítsa a tesztelhetőséget

Annak érdekében, hogy az elfogadási kritériumok teljesüljenek, azokat tesztelni kell. A kritériumok megfogalmazása ebben döntő szerepet játszik. Győződjön meg arról, hogy az elfogadási kritériumok alkalmasak tesztesetek megírására. Folytassuk az előző példát.

Ha az elfogadási kritérium az, hogy „a felhasználónak képesnek kell lennie e-mail címének megadására”, akkor a teszteset a következő lenne:

Lépések: Írja be az e-mail címet

Nyomja meg az Enter billentyűt

Eredmény: Ha nem, akkor jelenítse meg az üzenetet: „Kérjük, adja meg hivatalos e-mail címét”.

Ellenőrizze az e-mail cím hivatalosságát

Ha igen, jelenítsen meg egy üzenetet: „Köszönjük, hogy feliratkozott. Megerősítő e-mailt küldtünk Önnek.”

8. Felülvizsgálat és módosítás

A fejlesztési folyamat során figyelemmel kísérje és optimalizálja az elfogadási kritériumokat. A ClickUp segítségével jelentéseket is készíthet mindegyikről, hogy lássa, mire kell figyelnie.

Használja a ClickUp Dashboards alkalmazást, hogy testreszabható widgeteket hozzon létre az Ön számára fontos elfogadási kritériumokhoz. Nézze meg, mely funkciók maradnak le, és dolgozzon ki stratégiákat a kiváltó okok kezelésére.

Mérje meg a fontos dolgokat a ClickUp Dashboards segítségével

Ezzel megtanulta, mit kell tennie. Most pedig fordítsuk figyelmünket arra, mit ne tegyen.

Elkerülendő gyakori hibák az elfogadási kritériumok megírásakor

A műszaki, funkcionális és működési paraméterek tekintetében számos hibát elkövethet az elfogadási kritériumok megírása során. Íme a csapatok által általában elkövetett gyakori hibák.

Egyedül csinálni

A termék tulajdonosok gyakran érzik azt a nyomást, hogy maguk írják meg az elfogadási kritériumokat. Még ha jó szándékú is, ez a megközelítés nem veszi figyelembe a fejlesztőcsapat technikai szakértelmét.

Az elfogadási kritériumokat mindig közösen írja meg.

A felhasználó figyelmen kívül hagyása

Mivel az elfogadási kritériumok a fejlesztési folyamat legvégén szerepelnek, könnyű megfeledkezni a felhasználói élményről. Ez súlyos hiba.

Az elfogadási kritériumokat mindig a végfelhasználó szempontjából állítsa össze.

Összpontosítson arra, hogyan

Az elfogadási kritériumok nem arról szólnak, hogy egy szoftvereszköz hogyan kell működjön. Arról szólnak, hogy milyen eredményeket kell produkálnia. Olyan elfogadási kritériumok megfogalmazása, amelyek meghatározzák, hogy „hogyan” kell megírni a funkciót, kontraproduktív lehet.

Mindig a várt eredményekre és kimenetelekre koncentráljon.

Maradjon homályos

A homályos vagy tág elfogadási kritériumok éppen az ellenkezőjét eredményezik annak, amit elérni szeretnének: értelmezésükre lehetőséget hagynak. Ez azt jelenti, hogy az eredmény a tesztelőtől, a körülményektől vagy akár a környezettől függően is változhat.

Az elfogadási kritériumokat mindig világosan, konkrétan és egyértelműen fogalmazza meg.

Túl sok hozzáadása

Bár nincs skála arra, hogy mi számít ésszerű számnak, hatalmas hiba túl sokat megfogalmazni. Valójában a túl sok elfogadási kritérium arra utalhat, hogy a felhasználói történetet kisebb részekre kell bontani. Nézze meg a felhasználói történet agilis történetpontjait, hogy megerősítse ezt az elméletet.

Mindig csak a feltétlenül szükséges elfogadási kritériumokat sorolja fel.

Bevált gyakorlatok az elfogadási kritériumok megírásához

Az elfogadási kritériumok fontos együttműködési kommunikációs eszközök a szoftverfejlesztő csapatok számára. Ebben a részben arra fogunk összpontosítani, hogyan teheti azokat a lehető leghatékonyabbá.

Legyen egyértelmű

Tegye az elfogadási kritériumokat minden érdekelt fél számára egyértelművé. A fejlesztőnek meg kell értenie, mit jelentenek az elfogadási kritériumok. A minőségbiztosítási elemzőnek pedig tudnia kell, hogyan alakíthatja azokat teszteseteket.

Használjon egyszerű nyelvet

Az elfogadási kritériumokat egyszerű nyelven fogalmazza meg. Ne használjon szaknyelvet. Különösen ne térjen rá arra, hogy megmondja a fejlesztőnek, hogyan kell megírni a kódot.

Tartsa az eredményeket bináris formában

Az elfogadási kritérium vagy teljesül, vagy nem. Nincs olyan, hogy részben teljesül vagy 80%-ban teljesül. Tehát az elfogadási kritériumokat úgy írja meg, hogy azok vagy teljesülnek, vagy nem teljesülnek.

Tegye mérhetővé

A legegyszerűbb módja a siker vagy kudarc eredményének elérése az, ha mérhetővé tesszük azokat. Például, ha az elfogadási kritérium „kevesebb mint 3 másodperces oldalbetöltési sebesség”, akkor azt könnyű tesztelni és teljesíteni.

Csak ésszerű feltételezéseket tegyen

Gyakran előfordul, hogy a termék tulajdonosok valamit „nyilvánvalónak” tartanak, mivel közel állnak a felhasználókhoz. Ez azonban nem feltétlenül nyilvánvaló a fejlesztők számára. Ezért ha lehet, ne tegyen feltételezéseket. Ha szükséges, tegyen ésszerű feltételezéseket a csapattal együttműködve.

Példák elfogadási kritériumokra

Vizsgáljuk meg néhány elfogadási kritérium példáját a valós világban, nem csak a szoftverfejlesztés területén, hanem más funkciókban is.

1. példa: Szoftverfejlesztés (ellenőrzőlista módszer használatával)

Feladat: Keresési funkció egy tartalomvezérelt weboldalon.

Elfogadási kritériumok: A felhasználók számára egy szövegmezőnek kell lennie, ahová beírhatják a keresési lekérdezést.

Az eredményeket listaként kell megjeleníteni.

Az eredmények új oldalon nyílnak meg.

Az eredményeket oldalszámozással kell ellátni.

2. példa: Szoftverfejlesztés (GTW módszer használatával)

Feladat: Időpontfoglalási funkció

Elfogadási kritériumok: Feltételezve, hogy egy meglévő ügyfél időpontot szeretne foglalni

Megadják e-mail címüket, és kiválasztják a kívánt időpontot.

A találkozót e-mailben kell lefoglalni és visszaigazolni.

3. példa: Tartalomírás (ellenőrzőlista módszerrel)

Feladat: Írjon egy 1000 szavas blogbejegyzést a legújabb Tom Cruise-filmről!

Elfogadási kritériumok: Használja az amerikai angol nyelvet

Használja az oxfordi vesszőt

A bevezetés ne haladja meg a 200 szót.

3-5 belső linket is mellékeljen

4. példa: Marketing (GTW használatával) módszer

Feladat: Indítson szándékalapú hirdetési kampányt a Google Keresőben

Elfogadási kritériumok: Feltételezve, hogy a felhasználó a Google bármelyik keresőfelületén tartózkodik

Amikor a felhasználó beír egy kulcsszót a listánkba

Ezután jelenítsd meg

Az elfogadási kritériumok szerepe az agilis módszertanokban

Ha az agilis módszer lényege a monolitok kis, kezelhető részekre bontása és azok fokozatos felépítése, akkor az elfogadási kritériumok ezt hangsúlyozzák.

Például felbonthatja nagy e-kereskedelmi platformját kisebb részekre, amelyek közül az egyik a kosárba helyezés funkció.

A kosárba helyezés funkcióban több kisebb funkció is lehet, például mi történik, ha a termék nincs raktáron, vagy hogyan állíthatja be a felhasználó a kosárba helyezendő mennyiséget. A jól megfogalmazott elfogadási kritériumok segítenek ezeket a részleteket is figyelembe venni.

Az agilis módszertanokban az elfogadási kritériumok a következőket segítik:

Az eredmények meghatározása: Az elfogadási kritériumok megmutatják a minőségbiztosítási csapatnak, hogy milyennek kell lennie egy elkészült funkciónak.

A megbeszélések elősegítése: Az agilis fejlesztés nem csak a kódról szól. Arról szól, hogy technológiai eszközökkel oldjuk meg az üzleti problémákat. Az elfogadási kritériumok elősegítik ezeket a megbeszéléseket, hogy a megfelelő kompromisszumok és a kapcsolódó döntések megszülethessenek.

Keresztfunkcionális csapatok összeállítása: A termék tulajdonosok, üzleti elemzők, tervezők, fejlesztők, tesztelők és üzemeltetési csapatok mindannyian közös megértést nyernek a termékről az elfogadási kritériumok alapján.

A haladás elősegítése: Az elfogadási kritériumok teljesülése után a feladat a szoftverfejlesztési életciklus következő szakaszába lép.

Jobb termékeket szállíts gyorsabban a ClickUp segítségével

A jó szoftver fejlesztésének egyik legfontosabb lépése a meghatározott elfogadási kritériumok teljesítése. Azonban a több tucatnyi dokumentum, jelentés, megbeszélés, tervezés és vita között gyakran előfordul, hogy egyes elemek elsikkadnak. Kerülje el ezt egy olyan termékmenedzsment eszközzel, mint a ClickUp.

A ClickUp nem csak egy feladatkezelő. Ez egy átfogó platform, amelyet kifejezetten termékfejlesztő csapatok számára terveztek. A hatékony ClickUp Tasks segítségével tervezheti és ütemezheti a felhasználói történeteket, hozzáadhat elfogadási kritériumokat, összekapcsolhatja őket tesztesetekkel, és gyorsan és hatékonyan továbbíthatja őket a folyamatban.

Gyorsabb szállítás a ClickUp Brain segítségével, amely ötleteket generál, ütemterveket készít, megbeszéléseket összefoglal és dokumentációt állít össze. A ClickUp Dashboards segítségével egy helyen figyelheti a nagy képet és a részleteket is. Nézze meg, hogy a ClickUp megfelel-e az Ön elfogadási kritériumainak egy kiváló termékmenedzsment megoldáshoz.

Próbálja ki még ma ingyen a ClickUp alkalmazást.