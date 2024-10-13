Hogyan és mikor kell lebonyolítani a Scrum of Scrums-ot?

A tapasztalt projektmenedzser, akire a fontos szoftvertermékek pontos szállítását bízzák, gyakran az Agile módszertanon belüli Scrum keretrendszerhez fordul.

A projektet kisebb, kezelhetőbb részekre, úgynevezett sprintekre bontva a csapat hatékonyan tud együttműködni, ahelyett, hogy az egész projektet egyszerre kellene megoldania. Így nem csak egy terméket fejleszt, hanem minden lépéssel finomítja azt, hogy megfeleljen az ügyfél igényeinek.

Ha azonban a projekt kezd idegőrlő labirintussá válni, akkor több Scrum csapat bevonására lehet szükség a feladat megoldásához. Ekkor kell egy szinttel feljebb lépni, és bevezetni a Scrum of Scrums-ot. De hogyan lehet rendszeres scrum megbeszéléseket tartani anélkül, hogy elveszítené az áttekinthetőséget? Nézzük meg!

A Scrum of Scrums megértése

A Scrum of Scrums elengedhetetlen a hatékony projektmenedzsmenthez. Ha megérted, mi ez és hogyan működik, javul a csapat koordinációja és a átláthatóság.

Mi az a Scrum of Scrums?

A Scrum of Scrums (SoS) egy olyan találkozó, ahol az Agile Scrumot alkalmazó különböző csapatok képviselői összegyűlnek, hogy összehangolják munkájukat, megosszák az előrehaladást és megoldják a nagyobb, Agile módszertanokat alkalmazó projektekkel kapcsolatos problémákat.

Bár ez egyszerűnek tűnhet, gondos tervezést igényel.

A kezdés előtt a szervezeteknek egyensúlyt kell teremteniük a Scrum-csapatok mérete és száma között, miközben biztosítaniuk kell, hogy minden csapat ugyanazon az oldalon álljon, bízzon egymásban, és közös projektcél elérése érdekében dolgozzon.

Ha jól végzik, a SoS elősegíti a átláthatóságot, a rendszeres ellenőrzéseket és a rugalmasságot az alkalmazkodáshoz. A nagy csapatok kisebb csapatokra való felosztása segít a szervezetnek összekapcsolni a több csapatot, megerősíteni a kapcsolatokat és fenntartani a fókuszt.

Mi a Scrum of Scrums célja?

Egyszerűbben fogalmazva, a Scrum of Scrums egy olyan megbeszélés, ahol a különböző csapatok képviselői összehangolják munkájukat, hogy elkerüljék az akadályokat. Ez elengedhetetlen az agilis gyakorlatok komplex, több csapatot érintő projektekben történő kiterjesztéséhez.

A többféle kommunikációs csatorna számának csökkentése biztosítja a zökkenőmentes együttműködést és az integrált termék szinkronizált szállítását minden sprint végén.

Röviden összefoglalva, a Scrum of Scrums segít Önnek:

Tartsa mindenkit a képben : Gondoskodjon arról, hogy az egyes csapatok előrehaladásáról és tevékenységeiről egyértelműen tájékoztassák a nagyobb csoportot, hogy senki ne maradjon a sötétben.

Gyorsabb problémamegoldás: Sürgős kérdések kezelése, lehetővé téve az agilis csapatok számára az akadályok elhárítását és a projektek előrehaladásának biztosítását.

Javítsa az agilis csapatok koordinációját : Felügyeli a csapatok együttműködését, biztosítja az összehangoltságot és megakadályozza a hibákat.

Fontos döntések meghozatala: elősegíti az összes csoportot érintő kollektív döntések meghozatalát, fenntartva a koordinációt és az előrehaladást.

Ha tehát folyamatosan több Scrum-csapatot kell összehangolnia, az SOS mindent rendbe hoz, miközben mindenki naprakész marad. Ez a szilárd Scrum-projektmenedzsment elengedhetetlen eleme.

De hogyan néz ki egy SoS?

A Scrum of Scrums legfontosabb elemei

Első pillantásra a Scrum of Scrums bonyolult folyamatábra lehet, túl sok mozgó alkatrésszel. De ha lebontjuk, akkor látható, hogy csak néhány kulcsfontosságú komponens irányítja a folyamatot.

1. Résztvevők

A Scrum of Scrums-on egy képviselő, általában a Scrum Master vesz részt. Ez lehet egy csapat tag, termék tulajdonos vagy technikai vezető is – bárki, aki képes megvitatni a csapat előrehaladását és kihívásait. Esetenként egy érdekelt fél vagy vezető is csatlakozhat, ha szükség van a véleményére.

2. Gyakoriság

A megbeszélések általában hetente 2-3 alkalommal kerülnek megrendezésre, de ha sok csapatközi függőség létezik, akkor naponta is tarthatók. Azoknál a projekteknél, ahol kevesebb a csapatközi probléma, a megbeszélések hetente tarthatók, a gyakoriságot a projekt igényeihez igazítva.

3. Időtartam

A Scrum of Scrums találkozók hatékonyságuk érdekében 15-30 perces időkeretbe vannak szorítva. Meghosszabbíthatók, de nem haladhatják meg a 45 percet.

A Scrum of Scrums előnyei

A Scrum of Scrums számos előnnyel jár, amelyek elengedhetetlenek az agilis gyakorlatok nagyobb projektekben való kiterjesztéséhez. Ezek közé tartoznak:

Jobb koordináció és problémamegoldás

Komplex projektekben, ahol különböző csapatoknak kell együtt dolgozniuk, a Scrum of Scrums biztosítja az összehangolást és gyorsan kezeli a függőségeket, ami hatékonyabb működést és zökkenőmentes munkafolyamatot eredményez.

Ez több kulcsfontosságú gyakorlat révén valósul meg: Csapatok közötti szinkronizálás: összehangolja a csapatok prioritásait és előrehaladását, kezeli a csapatok közötti függőségeket és csökkenti a szűk keresztmetszeteket.

Gyorsabb problémamegoldás: több csapatot érintő problémák kezelése és kollektív megoldások ösztönzése a gyorsabb eredmények érdekében.

Kockázatcsökkentés: Lehetővé teszi a csapatok számára, hogy a problémákat még azok eszkalálódása előtt megoldják, megelőzve ezzel a potenciális akadályokat.

Erőforrás-optimalizálás: Javítja a koordinációt, és azonosítja a potenciális erőforrás-konfliktusokat vagy -hiányokat, mielőtt azok kritikusvá válnának.

Fokozott kommunikáció, átláthatóság és együttműködés

A Scrum of Scrums segít a csapatoknak nyíltan kommunikálni egymással, miközben közös célokért dolgoznak. Ez növeli a projekt sikeres megvalósításának esélyét.

Ehhez hozzájáruló legfontosabb elemek: Jobb információáramlás: A rendszeres frissítések megosztásával lebontja a szilókat, és átfogó képet ad a projektről.

Jobb átláthatóság: Világosabb képet ad a projekt előrehaladásáról, és kiemeli azokat a problémákat vagy mintákat, amelyek csapat szinten nem feltétlenül láthatók.

Fokozott együttműködés: elősegíti a csapatmunkát és az ötletek megvitatását a különböző csapatok között.

A szervezeti célokkal való összhang: Összehangolja a csapatokat a fő célokkal, és közli a stratégiai prioritásokat a csapatok között.

A Scrum of Scrums előnyeinek megértése segít felmérni annak relevanciáját és a folyamatokra gyakorolt hatását. Ez a tudás lehetővé teszi, hogy megalapozott döntéseket hozzon arról, hogy javítja-e a csapat munkáját, koordinációját, problémamegoldását és a projekt hatékonyságát.

Hogyan lehet Scrum of Scrums-ot lebonyolítani?

Elhatároztad: Scrum of Scrums-ot fogsz lebonyolítani. De hol kezdj hozzá?

Kezdjük a struktúrával, amelyet két fő részre bontunk: „Miről szól (napirend)?” és „Ki mit fog csinálni (szerepek)?”

1. rész: Napirend

Minden Scrum of Scrums-találkozó egy világos, strukturált napirendet követ, hasonlóan a napi scrumhoz, de olyan kérdésekre koncentrál, amelyek több csapatot is érintenek.

Ez általában olyan kérdésekre koncentrál, mint: „Mit csinált a csapatom az utolsó találkozó óta?” Minden csapat képviselője megosztja a legfontosabb eredményeket, különösen azokat, amelyek hatással vannak más csapatokra vagy a projekt egészére.

„Mit fog a csapatom csinálni a következő találkozóig?” A csapatok felvázolják a közelgő munkájukat, kiemelve azokat a feladatokat, amelyek hatással lehetnek másokra, és jelölve azokat a támogatásokat, amelyekre szükségük lehet.

„Vannak-e akadályok vagy függőségek?”A csapatok megbeszélik az előrehaladást lassító akadályokat, és felhívják a figyelmet más csapatoktól való függőségekre. Felvetik azokat a kockázatokat vagy potenciális aggályokat, amelyek több csapatot is érinthetnek.

A Scrum of Scrums napirendje tartalmazhat változásokat, mutatókat és előrehaladást is, hogy átfogó képet adjon a projekt aktuális állapotáról.

2. rész: Szerepek

A Scrum of Scrums-ban különböző emberek vesznek részt, és mindegyikük meghatározott scrum szerepet játszik, hogy a találkozó hatékony legyen. Ezek a szerepek a következők:

Csapatképviselők: Minden csapat küld egy képviselőt, akit általában Scrum mesternek neveznek, hogy megossza a haladásról és a kihívásokról szóló friss információkat. Aktívan hallgatnak és segítenek megoldani a többi csapat által felvetett problémákat.

Koordinátor: Egy Scrum mester is betöltheti a koordinátor szerepét, biztosítva, hogy a megbeszélés a terv szerint haladjon, kövesse a napirendet és időben befejeződjön. Ő fogja kezelni a teendők nyomon követését is.

Termék tulajdonos: Ez a személy biztosítja a termék vízióját és segít megoldani a csapat prioritásai közötti konfliktusokat. Szerepe kulcsfontosságú, amikor a termék irányvonalának összehangolására van szükség.

Műszaki vezető vagy építész: A műszaki építész néha részt vesz a technikai kihívások, függőségek vagy integrációs problémák megoldásában, és gondoskodik arról, hogy a csapatok között összehangolt műszaki döntések szülessenek.

Érdekelt felek vagy vezetőség (opcionális): Az érdekelt felek megfigyelőként csatlakozhatnak, hogy betekintést nyerjenek. Csak akkor érdemes hozzászólniuk, ha kifejezetten felkérik őket.

Hogyan lehet ClickUp segítségével Scrum of Scrums találkozót lebonyolítani?

Nem meglepő, hogy sok teendő és feladat vár rád, ha sikeres Scrum of Scrums találkozót szeretnél lebonyolítani. A megoldás? Egy olyan all-in-one Scrum platform, mint a ClickUp.

A ClickUp a legjobb projektmenedzsment megoldás, amely segít kezelni a legnagyobb projektekhez kapcsolódó folyamatos agilis megbeszéléseket.

A Scrum tábláktól a sprint tervezési sablonokig, a ClickUp Agile Project Management platform minden szükséges eszközt biztosít a Scrum of Scrums egyszerű lebonyolításához. Ezen felül beépített együttműködési eszközök is rendelkezésre állnak, amelyek segítenek a csapatoknak az agilis, akár virtuális megbeszélések lebonyolításában.

Tervezze meg Scrum of Scrums-ját a ClickUp Agile projektmenedzsment platform segítségével.

Ez a platform segít létrehozni egy testreszabható munkaterület-struktúrát, amely terekből, mappákból, listákból és feladatokból áll, és amelynek hierarchiája az agilis módszertanokhoz igazítható. Számos agilis funkcióval rendelkezik, például sprintkezelő eszközökkel, valamint burnup és burndown diagramokkal.

Most nézzük meg, hogyan lehet Scrum of Scrums-ot végrehajtani ezzel a platformmal.

1. lépés: Állítsa be a ClickUp-ot a Scrum of Scrums számára

Használja a ClickUp listanézetét, hogy ellenőrizze az összes, a projektjeihez tervezett eseményt.

Használja a ClickUp Sprints szolgáltatást, hogy a Scrum és Agile csapatok hatékonyan tudjanak együttműködni a közös célok elérése érdekében. Így állíthatja be:

Először is gondoskodhat arról, hogy a Scrum of Scrum tevékenységei összhangban legyenek az egyes csapatok előrehaladásával.

Kezdje azzal, hogy létrehoz egy új teret a ClickUp-ban a „Scrum of Scrums” számára, hogy az SoS tevékenységeket elkülönítse az egyes Scrum csapatoktól, így azok könnyebben kezelhetők lesznek.

Ebben a térben hozzon létre mappákat, hogy rendszerezze a Scrum of Scrums találkozó különböző aspektusait. Például használja a Csapatok közötti problémák mappát az egyes csapatokat érintő akadályok, függőségek és kihívások nyomon követésére, valamint az Akcióelemek mappát a nyomon követéshez, hogy semmi ne maradjon ki.

Minden találkozó feladatnak tekinthető, és az Ismétlődő feladatok opcióval automatizálható. Konkrét napirendi pontokhoz adjon hozzá alfeladatokat, például csapatfrissítéseket, akadályokat és integrációs pontokat, majd rendelje hozzá őket a megfelelő csapatképviselőkhöz.

A ClickUp segítségével nagyobb kontrollt tudtunk gyakorolni tagjaink termelékenységére, emellett segítettünk a SCRUM módszertan bevezetésében a Dinâmica-nál! Ez valóban nagy változást hozott, mivel a platform által rendelkezésre álló különböző eszközök sok hasznos információval szolgálnak a vezetés számára.

ClickUp Scrum-megbeszélés sablon

Ezenkívül használja a ClickUp Scrum Meeting Template sablont, hogy előnyt szerezzen az egyéni Scrum-megbeszéléseken és a fejlesztőcsapatok közötti megbeszéléseken.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp Scrum Meeting Template segítségével biztosíthatja, hogy csapata összehangoltan és a sprint célokra koncentrálva dolgozzon.

Ez a sablon segít megszervezni és testreszabni a Scrum-találkozókat a maximális hatékonyság érdekében. Íme, hogyan:

Tervezze meg és vizualizálja a sprinteket: Használja ezt Használja ezt a sablont a sprintek , feladatok és célok egyetlen nézetben történő megtervezéséhez a csapat összehangolása érdekében.

Figyelje az előrehaladást és az akadályokat: Kövesse nyomon a projekt állapotát az előrehaladás és az akadályok figyelemmel kísérésével, és ennek megfelelően tegyen lépéseket.

A sprint alapvető elemeinek összevonása: A sikeres sprintokhoz szükséges anyagokat, például a találkozók jegyzetét és a bemutatókat, helyezze egy közös munkaterületre.

Növelje a megbeszélések hatékonyságát: Szervezzen megbeszéléseket világos napirenddel és megvalósítható feladatokkal a koncentrált megbeszélések érdekében.

2. lépés: Hozzon létre egy értekezlet-sablont

A Scrum of Scrums elindításának egyik ideális módja a sablonok használata. A ClickUp egy teljes könyvtárat kínál, amelyből választhat. Vegyük például a ClickUp SCRUM Sprint Planning sablont.

ClickUp SCRUM Sprint tervezési sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp SCRUM Sprint Planning Template (Sprinttervezési sablon) célja, hogy zökkenőmentes sprinttervezéssel segítse a csapatok együttműködését és kommunikációját.

Ez a sablon egy könnyen használható felülettel rendelkezik, amelynek segítségével egyértelmű sprint célokat állíthat be és hatékonyan tervezheti meg a sprinteket. Használja ezt a sablont a következőkre:

Célok meghatározása: A Scrum of Scrums megbeszélések során világosan határozza meg a sprint céljait, hogy minden csapat közös célként kezelje a konkrét eredmények elérését.

A haladás figyelemmel kísérése: Kövesse nyomon az egyes csapatok céljaik elérésében elért haladását, és azonosítsa a potenciális kockázatokat, hogy proaktívan kezelhesse a kihívásokat és kezelhesse a függőségeket.

Javítsa az együttműködést: Ösztönözze a nyílt kommunikációt az Agile Scrum csapatok között, hogy megosszák egymással a tapasztalataikat és megoldják a csapatok közötti problémákat, ezzel elősegítve a támogató és együttműködő légkör kialakulását.

Dokumentálja a sprinteket: Készítsen jegyzeteket a Scrum of Scrums találkozókon elhangzott beszélgetésekről és meghozott döntésekről, hogy azok később is rendelkezésre álljanak, és segítsék a folyamatos fejlesztést és a stratégia finomítását.

Akár termékeket kell kezelnie, feladatokat nyomon követnie, hibákat kezelnie vagy jelentéseket készítenie, minden szempontot testreszabhat és saját igényeihez igazíthat.

Készítsen cselekvési tételekből álló ellenőrzőlistákat, amelyeket ClickUp feladatokká alakíthat.

Ellenőrzőlistákat, alfeladatokat és egyéni mezőket is használhat a megbeszélések vázlatos megtervezéséhez. Ha a megbeszélés napirendje egy adott projekt csapatának frissítéseiről szól, akkor készíthet egy ellenőrzőlistát a fent említett kérdésekkel.

Ezen ellenőrzőlista alapján alfeladatokat is létrehozhat minden, a megbeszélésen részt vevő Scrum csapat számára. Mindezeket egyedi mezőkkel követheti nyomon, például:

A blokkoló súlyossága (magas, közepes, alacsony)

Függőségtípus (technikai, erőforrás, információ)

Érintett csapatok (címkék)

Megoldás dátuma (dátum)

Felelős személyek

Ez a beállítás segít abban, hogy minden Scrum of Scrums-találkozó zökkenőmentesen zajlódjon, és minden fontos részlet kéznél legyen.

ClickUp Agile Scrum menedzsment sablon

Ha valami kicsit fejlettebbet szeretne, próbálja ki a ClickUp Agile Scrum Management Template-jét. Ez kifejezetten szoftverfejlesztő csapatok számára készült, így felbecsülhetetlen értékű forrás IT-központú projektekhez.

Töltse le ezt a sablont Optimalizálja a sprinteket és az ütemterveket a ClickUp Agile Scrum Management Template segítségével, amely praktikus vizuális elemeket tartalmaz.

Ez a sablon olyan eszközöket tartalmaz, amelyekkel Scrum-eseményeket lehet lebonyolítani, például backlog groomingot és sprint retrospektívákat. 30 különböző státusszal és 6 különböző nézettel ez a sablon az agilis projektmenedzsmenthez van optimalizálva. A következőket kínálja:

Rugalmas feladatkövetés, -kezelés és -jelentés

Hasznos vizuális elemek, amelyek segítenek optimalizálni a sprinteket és a roadmap terveket

Együttműködési eszközök a munkafolyamat konzisztenciájának fenntartásához

Összességében ez a sablon átfogó megoldást kínál a scrum menedzsmenthez, amely kiválóan alkalmas a Scrum of Scrums kezelésének bonyolult feladataival való megbirkózásra.

3. lépés: Ülések ütemezése és lebonyolítása

Vizualizálja a tervezett feladatait, és foglaljon időt számukra a ClickUp naptárnézetével.

Miután minden feladatot és sablont elhelyezett a Scrum of Scrums felületén, váltson át a ClickUp Naptár nézetre, hogy megszervezze a találkozók ütemezését.

Csak kattintson a „Nézetek” gombra, válassza a Naptár lehetőséget, és nevezze el „SoS Meeting Schedule” néven. Most már világos képet kap az összes csapat közelgő Scrum of Scrums projektjéről.

Rendszeres értekezletek ütemezéséhez kattintson egy dátumra a Naptárban, hozzon létre egy Ismétlődő feladatot, és alkalmazza azt a Scrum of Scrums értekezlet sablonjára. A hatékonyság növelése érdekében használja a Naptárban a Time Blocking funkciót a konkrét értekezletek időpontjának beállításához. Csak húzza az értekezlet feladatot a kívánt időpontra, és állítsa be az időtartamot.

Ha csapata külső naptárakat használ, például Google-t vagy Outlookot, a ClickUp naptárszinkronizálási funkciója biztosítja, hogy a Scrum of Scrums-találkozók mindenki naptárában megjelenjenek.

Hagyj megjegyzéseket a feladatokon belüli fontos műveletekről a @mention használatával.

A proaktív kommunikáció érdekében használja a ClickUp Kommentek szakaszát az egyes Scrum of Scrums feladatokon belül a strukturáltabb megbeszélések érdekében. A @mention funkcióval megjelölheti a csapat tagokat, hogy fontos pontokra hívja fel a figyelmet, vagy a szálakba rendezett válaszok segítségével rendezetté teheti a beszélgetéseket.

Kommunikáljon csapattagjaival valós időben a ClickUp Chat View segítségével.

Ha azonban gyors, valós idejű frissítésekre van szüksége, próbálja ki a ClickUp Chat View funkcióját. Hozzon létre egy dedikált csevegőcsatornát a Scrum of Scrums számára, hogy megkönnyítse az informális megbeszéléseket és a gyors tisztázásokat a találkozó során.

Így a beszélgetések folyékonyak maradnak, felesleges formalitások nélkül.

4. lépés: Dokumentumok és jegyzetek kezelése

Szerencsére minden találkozóhoz külön ClickUp Docs dokumentumot hozhat létre, és minden jegyzetét és információját egy helyen tárolhatja. Ezeket a dokumentumokat különböző témák szerinti fejlécekkel rendezheti, és táblázatok segítségével összefoglalhatja a legfontosabb pontokat.

A ClickUp formázási opciói biztosítják, hogy a dokumentumok könnyen olvashatók legyenek. Ha készen vannak, ossza meg őket a csapatával a Megosztás gombbal, és állítsa be a megtekintés, kommentelés vagy szerkesztés engedélyeit. A ClickUp verziótörténete lehetővé teszi a változások nyomon követését és szükség esetén a visszaállítást is.

Ha nem szeretne kézzel jegyzetelni, használja a ClickUp Brain alkalmazást a megbeszélések összefoglalásához és az AI Assist eszköz segítségével gyorsan generálhat cselekvési tételeket. Időt takaríthat meg az AI átírás integrálásával a rögzített megbeszélésekhez. Egy lépéssel továbbmenve automatikusan átalakíthatja a hangot szöveggé, és az AI segítségével válaszolhat a megbeszéléseken felmerülő kérdésekre.

Bónusz: A dokumentumban a „+” gombra kattintva és a Feladatlista widgetet kiválasztva közvetlenül beágyazhatja a feladatokat a találkozó jegyzetébe, hogy hozzáadja a Scrum of Scrums találkozóval kapcsolatos feladatokat.

5. lépés: Kövesse nyomon az előrehaladást és végezzen utánkövetést

Az alfeladatok és az egyéni mezők segítségével a Scrum of Scrums találkozók nyomon követése gyerekjáték. Használjon olyan címkéket, mint #ActionItem, #Decision, #Blocker és #QuickWin, hogy könnyedén szűrje és rangsorolja a feladatokat. Az intézkedési tételek hosszú listájához hozzon létre egy ellenőrzőlistát a feladatban, hogy könnyebben kezelhesse azokat.

A feladatok állapotának vizualizálásához és nyomon követéséhez állítson be egy táblázatos nézetet olyan oszlopokkal, mint „Teendők”, „Folyamatban”, „Blokkolva” és „Kész”. A feladatok előrehaladásának frissítéséhez egyszerűen áthúzhatja őket az oszlopok között.

A ClickUp Dependencies egy másik hasznos funkció, amely lehetővé teszi a kapcsolódó feladatok összekapcsolását. Állítsa be a „Várakozás” és „Blokkolás” kapcsolatokat, hogy lássa, hogyan hatnak a késések a többi feladatra. Ez segít a függőségek hatékony kezelésében.

Cégünknél a Click Up segít a projektek szervezésében és prioritásainak meghatározásában minden részlegen. A Click Up automatizálási és egyéb funkciói (amelyek nem kevés számúak) segítségével nagyon egyszerűvé válik a projektek végrehajtása során a következetes folyamatok létrehozása. A projektek állapotának nyomon követése is nagyon egyszerű.

A Scrum of Scrums legjobb gyakorlata

Annak érdekében, hogy a Scrum of Scrums találkozója sikeres legyen, összeállítottunk néhány bevált gyakorlatot, amelyek segíthetnek Önnek. Ezeknek a gyakorlatoknak a követése előre jelezhetőbb és megbízhatóbb projekt eredményekhez vezet.

💡1. tipp: Legyen rövid és lényegre törő

Az SoS-megbeszéléseknek rövidnek kell lenniük, körülbelül 15-30 percig tarthatnak. A státuszmegbeszélés során összpontosítson a főbb pontokra: a csapat előrehaladására, az akadályokra és a csapatok közötti függőségekre. A részleteket tartsa minimális szinten, és használjon időzítőt, hogy ne térjen el a témától.

💡2. tipp: Legyen világos napirendje

A következetesség a kulcs. Ezért van szükség egyértelmű struktúrára minden találkozóhoz, amely olyan témákat tartalmaz, mint a csapat előrehaladása, a közelgő feladatok, az akadályok és a csapatok közötti függőségek. Próbálja meg előre megosztani a napirendet, hogy a résztvevők felkészülhessenek és koncentrálhassanak rá.

💡3. tipp: Ösztönözze a részvételt

Gondoskodjon arról, hogy minden csapat képviselője lehetőséget kapjon a felszólalásra. Fontos olyan légkört teremteni, ahol az emberek nyugodtan felvethetik kérdéseiket vagy aggályaikat. Ha valaki csendes, kérdezze meg, hogy nem maradt-e ki valami fontos.

💡4. tipp: Használjon inkluzív kommunikációt

Mindenkinek meg kell értenie, miről van szó. Kerülje a zavaros szakzsargont és rövidítéseket, vagy szánjon egy percet azok tisztázására. Ösztönözze az aktív hallgatást, és gondoskodjon arról, hogy a távoli résztvevők is teljes mértékben bekapcsolódjanak és egyenlő mértékben hozzájárulhassanak a munkához.

💡5. tipp: Összpontosítson a folyamatos fejlesztésre

Rendszeresen kérjen visszajelzést a Scrum of Scrums találkozókról, hogy meghatározza, mi működik és mi javítható. Legyen rugalmas – szükség szerint módosítsa a formátumot, a gyakoriságot vagy a struktúrát, és gondoskodjon arról, hogy a megfelelő résztvevők vegyenek részt a találkozókon, hogy azok relevánsak és hatékonyak maradjanak.

Fokozza Scrum-találkozóit a ClickUp segítségével

A dedikált munkaterületek, kész sablonok és feladatellenőrző listák mellett a ClickUp teljes körű funkciókat kínál az agilis csapatok és üléseik támogatásához.

Több mint 15 testreszabható nézettel, rugalmas irányítópultokkal, automatizálással és rengeteg eszközzel a sprintek kezeléséhez a ClickUp segít Önnek a legnagyobb projektek könnyű megtervezésében és kezelésében is.

Készen állsz a Scrum of Scrums lebonyolítására, és élvezni szeretnéd ennek az agilis megközelítésnek az összes előnyét, miközben a csapatod növekszik?

Regisztráljon a ClickUp-ra, és fedezze fel annak funkcióit, hogy elindíthassa SoS-utazását!