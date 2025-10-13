Hogyan készítsünk ellenőrzőlistát a projekt hatóköréhez?

Előfordult már Önnel, hogy elindított egy projektet, de az aztán teljesen eltért a tervezett iránytól? Ennek oka valószínűleg a hatókör-kiterjedés volt, ami a legtöbb projektben gyakori buktató – a szoftverfejlesztéstől és a marketingtől kezdve az építőiparon és a nehézgépgyártáson át egészen a közszféra kezdeményezéseiig.

De van megoldás. Egy jól kidolgozott hatókör-kezelési terv segítségével a projekt a tervek szerint haladhat, és pénzt is megtakaríthat.

Ez a praktikus ellenőrzőlista felvázolja azokat a lépéseket, amelyekkel bármely iparág számára tökéletes projektterjedelem-leírást készíthet.

A projekt hatókör-leírás megértése

A projekt hatókör-leírás egy hivatalos dokumentum, amely felvázolja a projekt határait, és meghatározza, hogy mi tartozik bele, és mi nem. Biztosítja, hogy a projektcsapat megértse a célokat, a várható eredményeket és a korlátokat.

A projekt hatókör-leírás általában négy kulcsfontosságú elemet tartalmaz:

A projekt céljai: A projekt által elérni kívánt konkrét célok és eredmények

Teljesítendő feladatok: A projekt során létrehozandó „kézzelfogható” eredmények

A hatókörbe tartozó (és nem tartozó) elemek: A projektbe tartozó (és nem tartozó) konkrét projektfeladatok, tevékenységek vagy összetevők

Korlátozások: A projektre hatással lehetnek a következő korlátozások vagy megszorítások

Egy jól meghatározott projekt hatókör-leírás elkészítése segíthet megelőzni a hatókör kiterjedésének kúszását és a projektet a terv szerint tartani. A projekt hatókör-leírás a következő célokat szolgálja:

Csökkenti a kockázatokat : A projekt határainak egyértelmű meghatározásával segít csökkenteni a hatókör-tágulással, a költségtúllépésekkel és az ütemterv-késésekkel kapcsolatos kockázatokat

Növeli a hatékonyságot: Mivel már a kezdetektől tudja, mi a legfontosabb, jobban tudja elosztani az erőforrásokat és kezelni a költségvetést

Biztosítja az érdekelt felek elégedettségét : Mivel mindenki előre egyetért a projekt eredményeivel, minimalizálhatja a későbbi konfliktusokat és a határok eltolódását.

Referenciapontként szolgál: Ha bizonytalanságok merülnek fel vagy a csapat tagjai változnak, a projekt hatókör-leírás megbízható információforrásként szolgálhat.

Röviden: a projekt hatókör-leírás egyértelműséget, iránymutatást és ellenőrzést biztosít, ami a projekt határidőre és költségkereten belüli befejezéséhez vezet.

Hogyan írjunk projektterjedelem-leírást (példákkal)

Most, hogy már tudjuk, mi az a projektterjedelem-leírás és miért van rá szükség, nézzük meg, hogyan készíthetünk ilyet a pontosabb projektirányítás és a csapat jobb összehangolása érdekében. Megvizsgáljuk azt is, hogy a ClickUp-hoz hasonló projektmenedzsment-eszközök hogyan támogathatják a folyamatot, segítve a csapatokat a feladatok szervezésében, az előrehaladás nyomon követésében és a hatékony együttműködésben.

Íme a legfontosabb lépések rövid összefoglalása:

Összefoglaló ellenőrzőlista a projekt hatókörének meghatározásához

Határozza meg a projekt célját

Készítsen erőforrás-tervet

Sorolja fel a teljesítendő feladatokat

A projekt korlátainak azonosítása

Készítse el a projekt hatókör-leírásának vázlatát

Vezessen be változáskezelési folyamatot

Most nézzük meg ezt részletesen.

Olvassa el még: 9 pontos projektmenedzsment ellenőrzőlista vezetőknek

1. Határozza meg a „mit” és a „miért” kérdéseket

A projekt céljának megértése alapvető fontosságú egy világos és meggyőző hatókör-leírás (és a projekt sikere) elkészítéséhez. Ehhez meg kell határozni a projekt céljait, az üzleti igényeket és a kívánt eredményeket.

Íme néhány kérdés, amelyet feltehet magának ebben a szakaszban:

Milyen problémát old meg a projekt?

Melyek a kívánt eredmények vagy előnyök?

Hogyan illeszkedik ez a projekt a szervezet általános céljaihoz?

Ez a lépés az Ön iránytűje, amely irányt mutat választásainak és döntéseinek a projektterv kialakítása során. Vonja be az egész projektcsapatot (vagy legalábbis a legfontosabb érintetteket) ebbe a szakaszba. A különböző csapattagok nemcsak sokszínű perspektívákat hoznak a megbeszélésbe, hanem ha valakit már a korai szakaszban bevon a folyamatba, az illető jobban elkötelezettnek fogja érezni magát a projekt eredménye iránt.

Használjon virtuális táblát, hogy a megbeszélés interaktívabb legyen (különösen, ha távoli vagy hibrid csapatról van szó). Például a ClickUp projektterjedelem-táblasablon segítségével a csapat tagjai együtt ötletelhetnek, és elkészíthetik a projektterjedelem vázlatát.

Gondolkodjon el a projekt hatókörén a ClickUp projekt hatókör fehér tábla sablon segítségével

A sablon egy vizuális és együttműködési eszköz, amelyet a projekt hatókörének minden aspektusának szervezésére és kezelésére terveztek. Központi felületet biztosít a projekt tevékenységek, erőforrások, eredmények és ütemtervek nyomon követéséhez, így biztosítva, hogy semmi ne maradjon figyelmen kívül. A projekt hatókör-terv minden egyes lépéséhez külön mezők tartoznak:

Információ: Gyűjtse össze az összes releváns adatot és tényt, amelyek a projektet meghatározzák. Ez biztosítja, hogy mindenki, beleértve a projektmenedzsert is, hozzáférjen ugyanazokhoz az alapvető információkhoz.

Indoklás: Magyarázza el a projekt során hozott minden döntés mögötti indokokat. Ez segít a csapat tagjainak összehangolásában a projekt céljával és irányával.

Hatály: Határozza meg a projekt hatályát – mit tartalmaz és mit nem tartalmaz a projekt. Ez biztosítja a határok egyértelműségét és megelőzi a félreértéseket

Célok: Határozza meg a projekt kívánt eredményeit és céljait. Ez segít irányítani a projekt előrehaladását és mérni annak sikerét.

Teljesítendő feladatok: Határozza meg a projekt konkrét kimenetét vagy eredményeit. Ezek szolgálnak referenciaértékekként a haladás és a befejezés nyomon követéséhez.

Kizárások: Határozza meg, mi nem tartozik a projektbe , hogy elkerülje a hatókör kiterjedésének kúszását. Ez a szakasz meghatározza az elvárásokat azzal kapcsolatban, hogy mi nem kerül majd kezelésre vagy megvalósításra

Feltételezések: Határozza meg a projektet befolyásoló alapvető feltételezéseket és lehetséges torzító tényezőket. Ezek felismerése segít a kockázatok előrejelzésében és a vészhelyzetekre való felkészülésben.

Ez szilárd alapot teremt a projekttervezési folyamat további részéhez, így nagyobb áttekinthetőséget biztosít az erőforrások elosztásakor vagy a projektterv vázlatának elkészítésekor.

📌Példa:

Tegyük fel, hogy Ön egy építőipari vállalat, amelynek fel kell újítania egy irodaházat. Íme, mik lennének a „miértjei” (céljai):

Javítsa az épület energiahatékonyságát, funkcionalitását és esztétikáját, hogy megfeleljen a bérlők változó igényeinek és csökkentse az üzemeltetési költségeket.

2. Készítsen erőforrás-tervet

Miután meghatározta a projekt céljait, itt az ideje felmérni a megvalósításhoz szükséges erőforrásokat. A projekt követelményei magukban foglalhatják a szükséges személyzet, felszerelés, anyagok és költségvetés azonosítását.

Vonja be a legfontosabb érdekelt feleket a terv kidolgozásába, hogy mindenki véleményét figyelembe vegyék, különösen, ha többfunkciós csapatokkal dolgozik. Egy másik bevált gyakorlat a váratlan eseményekre való felkészülés. Ez lehet olyan egyszerű dolog, mint egy alkalmazott szabadságának figyelembevétele a projekt időtartama alatt, vagy valami komolyabb, mint például a hatósági jóváhagyás vagy az anyaglogisztika késedelme.

Ráadásul a projektköltségek és erőforrások előzetes megtervezésével pontosabb képet kap a követelményekről, ami segít a költségkeret betartásában.

Olvassa el még: 20 kulcsfontosságú projekt szerepkör és azok hatása a projekt sikerére

📌Példa:

Egy irodaház energiahatékonysági felújításának példáján keresztül bemutatjuk, mit tartalmazna az erőforrás-elosztási terve:

Humán erőforrások: Építészek, vízvezeték-szerelők, villanyszerelők, építőmunkások, építésvezetők stb.

Berendezések és anyagok : Építőipari berendezések, építőanyagok, elektromos kellékek stb.

Költségvetés : Építési költség, építész- és mérnökdíjak, anyagköltség, munkaerő-költség és vésztartalék

Ütemezés: Főbb mérföldkövek, műszakváltási tervek és egyebek

3. Sorolja fel a teljesítendő feladatokat

Ezek azok a konkrét eredmények, amelyeket a projekt végén átadnak a projekt szponzorainak és ügyfeleinek. Ugyanakkor ezek jelentik azt a mércét is, amely alapján mérhető a projekt sikere és az, hogy a tervek szerint halad-e. Két fontos dolog, amelyet szem előtt kell tartania a projekt eredményeinek meghatározásakor:

Annak biztosítása, hogy a teljesítendő feladatok reálisak és a projekt korlátai között megvalósíthatók legyenek

Minden egyes teljesítendő feladatot társítson egy konkrét határidőhöz vagy időkerethez – ezek a projekt mérföldkövei, amelyek segítségével nyomon követheti, hogy a projekt időben megvalósul-e.

Határozza meg ebben a szakaszban a projektbe tartozó (a hatókörbe tartozó) és a projektből kizárt (a hatókörön kívüli) konkrét feladatokat.

📌Példa:

Íme néhány olyan eredmény, amelyre az energiahatékony, felújított irodaházának szüksége lenne:

Engedélyek jóváhagyása : A szükséges engedélyek és jóváhagyások beszerzése a helyi hatóságoktól (egy hónap)

Javított energiahatékonyság : Világítás, fenntartható építkezés, napelemek stb. (három hónap)

Felújított belső terek : modern berendezés, felújított szobák és elrendezésbeli változtatások (két hónap)

Befejezési igazolás: Befejezési igazolás beszerzése az építésügyi felügyelőtől (egy hét)

A projekt hatókörén kívül eső munkák közé tartozhat az irodaterület berendezése, a kertépítés és hasonló feladatok – bár ezek kapcsolódnak az irodai felújításhoz, nem képezik részét a projektnek.

Bár ez egy alapvető lista, javasoljuk, hogy a projektmenedzsment ellenőrzőlistáját részletesebben dolgozza ki. Használhat olyan eszközt, mint a ClickUp Checklists, hogy hierarchikus listákat készítsen – így biztosítva, hogy semmi ne maradjon ki, és egyetlen feladat se csússzon ki a kezei közül.

Dokumentálja a teljesítendő feladatokat a ClickUp ellenőrzőlistáival

A feladatellenőrző listák legnagyobb előnye, hogy többet nyújtanak, mint egy egyszerű felsorolás. Lehetősége van:

Rendeljen egy adott listát egy személyhez

Használja a megjegyzéseket, hogy további kontextust adjon az elemhez

A jobb kategorizálás érdekében a listapontok egymásba ágyazhatók

A legjobb az egészben, hogy az ellenőrzőlistákat sablonként elmentheti, hogy későbbi projektekben újra felhasználhassa őket.

💡 Profi tipp: Miért állna meg a teljesítési elemek ellenőrzőlistáinál? Készíthet egy ellenőrzőlista-sablont is, amelyet a csapata lemásolhat és felhasználhat minden egyes projekt hatókör-leíráshoz – ezzel egyszerűsítve és egységesítve a projekt hatókörének meghatározási folyamatát és felépítését.

4. A projekt korlátainak azonosítása

Tudja, mik a teljesítendő feladatok. Ideje kideríteni, mi akadályozza meg azok elvégzésében. Ez lehet időbeli korlát (nyomás, hogy a munkaminőség romlása nélkül, korlátozott időn belül fejezze be a projektet), költségvetési korlát (az ügyfél igényeinek kielégítése a rendelkezésre álló költségvetés keretein belül), vagy akár erőforrás-korlát (a feladatra alkalmas csapat megtalálása).

Ha ezeket a problémákat a projekt korai szakaszában azonosítja, stratégiákat dolgozhat ki azok hatásának enyhítésére a projekt életciklusa során, és biztosíthatja a projekt sikeres befejezését.

📌Példa:

Az irodai felújítási projekt megkezdésekor előfordulhat, hogy bizonyos korlátokkal szembesül.

A felújítást munkaidőn kívül kell elvégezni, hogy a bérlők számára a zavarok a lehető legkisebbek legyenek

A képzett építőmunkások korlátozott rendelkezésre állása a térségben

A bérlők ellenállása az átmeneti költözéssel szemben a felújítás ideje alatt

A zöld építési szabványoknak és előírásoknak való megfelelés

5. Készítse el a projekt hatókör-leírásának vázlatát

Miután meghatározta a projekt céljait, erőforrásait és lehetséges kihívásait, itt az ideje, hogy eredményeit egy hivatalos projektterjedelem-leírásba foglalja. Ez a dokumentum útitervként szolgál majd a projektjéhez, felvázolva a projekt paramétereit – a teljesítendő feladatokat, az ütemtervet és egyebeket.

A projekt hatóköréről szóló dokumentum külön fejezeteket tartalmaz a célokról, a teljesítendő feladatokról (határidőkkel), a kizárásokról, a feltételezésekről és a korlátozásokról. Íme néhány tipp a hatókör-leírás megfogalmazásához:

Használjon világos és tömör nyelvet a félreértések elkerülése érdekében

Határozza meg egyértelműen azokat a szakmai kifejezéseket vagy rövidítéseket, amelyek az érdekelt felek számára ismeretlenek lehetnek

Ossza fel a projekt hatókörét kisebb, könnyebben kezelhető részekre

Végül ossza meg a hatókör-leírás tervezetét az érintett érdekelt felekkel, és kérje ki véleményüket.

Íme, mit mondott egy ügyfél arról, hogy a ClickUp hogyan javítja a projekttervezést:

A ClickUp szinte bármilyen projektmenedzsment igényhez igazítható. Elég technikai ahhoz, hogy nagy, évről évre zajló, több részlegre kiterjedő projekteket kezeljen, ugyanakkor testreszabható úgy is, hogy egyszerű napi ellenőrzőlistaként működjön.

Ha ez az első alkalom, hogy hatókör-leírást készít, vagy szeretné javítani a meglévőt, a ClickUp hatókör-kezelési terv sablonja hasznos lehet.

Egyszerűen töltse ki a ClickUp projektterjedelem-kezelési terv sablonját egy áttekinthető és szabványosított projektterjedelemhez.

Ez a projektterjedelem-sablon strukturált megközelítést kínál a projektterjedelem-leírás elkészítéséhez és kezeléséhez, és a következő szakaszokat tartalmazza:

Projektcélok: Határozza meg a projekt céljait, hogy mindenki a kívánt eredményekre összpontosítson

Problémameghatározás: Határozza meg a projekt által kezelendő alapvető problémát, hogy igazolja annak szükségességét

A hatókörbe tartozó/hatókörön kívüli feladatok: Tisztázza, mely feladatok tartoznak a hatókörbe, és melyek nem, hogy megakadályozza a hatókör kiterjedését

Eredmények: Sorolja fel a projekt minden szakaszában várható kézzelfogható eredményeket

Jóváhagyás: Határozza meg az érdekelt felek jóváhagyásának megszerzéséhez szükséges kritériumokat a hivatalos érvényesítés biztosítása érdekében

Ez a projektterjedelem-sablon egy helyen rendszerezi az összes terjedelemmel kapcsolatos információt, segítve a vezetőknek a változások hatékony kezelésében, és biztosítva, hogy a projektek időben és a költségkereten belül maradjanak.

Ráadásul a ClickUp együttműködési funkciói – megjegyzések, címkék és valós idejű szerkesztés – megkönnyítik a csapat számára a dokumentum közös kidolgozását.

Tegye a csapatkommunikációt aszinkronná és kontextusfüggővé a ClickUp együttműködési funkcióival

📌Példa:

Így fog kinézni a végleges projektleírás:Projekt címe: Irodaház-modernizációs projekt

A projekt céljai:

Az épület energiahatékonyságának javítása

Növelje az épület funkcionalitását, hogy megfeleljen a modern bérlők igényeinek

Teljesítendő feladatok:

Felújított irodaterületek, modernizált burkolatokkal és elrendezéssel

Javított energiahatékonyságú világítás

Továbbfejlesztett biztonsági rendszer

Felújított közös területek (pl. előcsarnok, mosdók)

A hatókörbe tartozó elemek:

Szerkezeti javítások

Fenntarthatósági fejlesztések

Belsőépítészet és burkolatok

A hatókörből kizárt elemek:

Bútorok és berendezések beszerzése

Marketing- és bérbeadási tevékenységek

Feltételezések:

A szükséges engedélyeket és jóváhagyásokat haladéktalanul beszerzik

Az épület szerkezeti integritása kifogástalan

A projekt befejezéséhez megfelelő finanszírozás áll rendelkezésre

Korlátozások:

Szoros, hat hónapos határidő

Képzett munkaerő hiánya

Elfogadási kritériumok:

Az épület megfelel a vizsgálaton és teljesíti az energiahatékonysági előírásokat

A projekt a meghatározott költségvetés és ütemterv keretein belül készül el.

📌Íme egy másik példa rendezvény szervezésére: egy éves konferencia.

Projekt címe: Éves iparági konferencia

A projekt céljai:

Rendezzen olyan eseményt, amely népszerűsíti a márkát és a küldetésnyilatkozatot

Teremtsen lehetőséget a résztvevők számára, hogy kapcsolatba lépjenek egymással és hálózatot építsenek

Teljesítendő feladatok:

A konferencia helyszíne

A konferencia napirendje

Előadók

Regisztrációs és jegyértékesítési rendszer

Helyszíni rendezvénymenedzsment

Konferencia utáni értékelő jelentés

A hatókörbe tartozó elemek:

Helyszín kiválasztása és lefoglalása

Előadók toborzása és menedzselése

Támogatás megszerzése és kezelése

Rendezvénytervezés és koordináció

Helyszíni logisztika (pl. regisztráció, étel és ital, audiovizuális berendezések)

A hatókörből kizárt elemek:

A konferencia utáni folyamatos marketing- és promóciós tevékenységek

Konferencia utáni hálózatépítő rendezvények

Konferencia-jegyzőkönyvek közzététele

Feltételezések:

A költségek fedezésére megfelelő finanszírozás áll rendelkezésre

A szükséges engedélyeket és jóváhagyásokat beszerezzük

A konferencia lebonyolításához elegendő személyzet áll rendelkezésre

Korlátozások:

Korlátozott költségvetés

Szoros határidő

Helyszín rendelkezésre állása

Elfogadási kritériumok:

Pozitív visszajelzések a résztvevőktől a konferencia élményéről

Az esemény a meghatározott költségvetés és ütemterv keretein belül valósul meg.

Olvassa el még: 15 ingyenes projektmenedzsment-sablon

6. Vezessen be változáskezelési folyamatot

Végül létre kell hoznia egy keretrendszert a javasolt változtatások felülvizsgálatára, jóváhagyására vagy elutasítására – annak érdekében, hogy azok összhangban legyenek a projekt céljaival, és ne veszélyeztessék a projekt hatókörét, ütemtervét vagy költségvetését.

Ezt egy változáskezelési rendszer létrehozásával érheti el. Így működik ez:

Először hozzon létre egy bizottságot (három fő a megfelelő létszám), amely áttekinti az összes módosítási kérelmet

Ezt követően határozzon meg egy folyamatot, amelynek keretében a többi csapattag módosítást kérhet a projekt hatóköréhez.

Végül elemezze, hogy a javasolt változtatás illeszkedne-e a projekt meglévő hatókörébe

Használjon egy űrlapot – például a ClickUp Forms-ot – a folyamat automatizálásához. A csapat tagjai javasolhatják a változtatást és indokolhatják azt. A bizottság ezután áttekintheti a javaslatot, és közzéteheti döntését és indoklását, így egyszerűsítve az egész folyamatot.

Szabványosítsa a változáskezelési folyamatot a ClickUp Forms segítségével

A változáskezelési folyamat bevezetésével hatékonyan kezelheti a projektben bekövetkező változásokat, minimalizálhatja a kockázatokat és elkerülheti a felesleges költségeket.

Tartsa a projektet a terv szerint a hatókör-leírás (és a ClickUp) segítségével

A munkaterület meghatározása az első lépés a projekt sikeres és határidőre történő megvalósításához. Ezért a projektmenedzserek legjobb barátja a projektterv, amely világos útitervet ad nekik arról, hogy mit kell tenni, milyen kockázatokat kell elkerülni, és hogyan.

Ugyanakkor a projekt hatókörét egy dokumentumban rögzítik, míg a tényleges projektet a feladatkezelő eszközben követik nyomon. A zökkenőmentesebb (és holisztikusabb) munkafolyamat érdekében érdemes megfontolni egy olyan all-in-one megoldás használatát, mint a ClickUp.

A ClickUp segítségével megfogalmazhatja a projekt hatókör-leírását, a teljesítendő feladatokat megvalósítható feladatokká alakíthatja, sőt, az időt is nyomon követheti. Ez egy átfogó megoldás, amely a projekt hatókör-leírásától kezdve a feladatokon át a kockázatcsökkentési erőfeszítésekig mindent kezel.

Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-ra, és nézze meg, hogyan egyszerűsíti a projekt hatókörének kezelését és végrehajtását.