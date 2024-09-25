Hogyan készítsünk Power BI Gantt-diagramot (és miért ne tegyük)?

Volt már olyan, hogy autóval utazott egy olyan helyre, ahol még soha nem járt? Nem tudta, merre kell menni, és hol kell megállni az út mentén, ezért elővette a térképet, hogy eligazodjon. 🗺️
Ahogyan a térkép vizualizálja az utat, hogy tudd, mi a következő lépés, úgy a Gantt-diagramok is vizualizálják a projekteket.
Mi az a Gantt-diagram? Nos, ez a projekt vizuális ütemterve. A Gantt-diagramok egyértelmű oszlopokkal és ütemtervekkel segítik a dolgok nyomon követését, és ténylegesen hozzájárulnak a határidők betartásához.
A Gantt-diagramok és a robusztus üzleti intelligencia szoftverek, például a Microsoft Power BI kombinálása hatalmas vizualizációs előnyt jelenthet.
Ha szeretné tudni, hogyan lehet Gantt-diagramokat készíteni a Power BI-ben, vagy olyan megoldásokat keres, amelyek jobban megfelelnek az Ön igényeinek, ez a cikk végigvezeti Önt az egész folyamaton.
Hogyan készítsünk Gantt-diagramot a Power BI-ben
1. lépés: Hozza létre a munkaszerkezetét
Ez a diagram ábrázolja a projektet és annak ütemtervét. Ennek figyelembevételével az első lépés egy táblázat létrehozása a munkaszerkezetével.
Az alábbi táblázatban megtalálja a szükséges adatmezőket:
- Feladatok
- Kezdési dátum
- Befejezési dátum
- Felelős csapat
💡 Profi tipp: Beépítheti az időtartamot, a költségeket és a feladatok függőségét is. Végül is ez lehet a rutin projektkövetési táblázata.
Miután az adatok készen állnak, válassza a „táblázatként formázás” opciót, és alakítsa át nevű táblázattá.
2. lépés: Indítsa el a Power BI-t
A következő lépés a Power BI alkalmazás megnyitása. Ezt megteheti asztali alkalmazás vagy webböngésző segítségével.
Először jelentkezzen be, majd válassza ki, hogyan szeretné hozzáadni az adatait.
A Microsoft négy lehetőséget kínál: Excel, CSV, Adatok beillesztése vagy közzétett szemantikai modell kiválasztása. Ebben a példában az adatok beillesztését választjuk.
Ha az „Excel” lehetőséget választja, az egyetlen különbség az, hogy fel kell töltenie az adatfájlt.
3. lépés: Adatok hozzáadása és üres jelentés létrehozása
A harmadik lépés az adatok beillesztése (vagy a fájl feltöltése).
Miután ezt elvégezte, kövesse az alábbi két gyors lépést:
- Kattintson a „first row as headers” (első sor fejlécnek) gombra, hogy az oszlopok nevei megjelenjenek a táblázatban.
- Válassza a „Üres jelentés létrehozása” lehetőséget. Ez lehetővé teszi, hogy a diagramot a nulláról kezdve hozza létre.
💡 Profi tipp: Nevezze el a táblázatot. A név hozzárendelése biztosítja a nyomonkövethetőséget, ha több adatkészlettel és vizualizációval dolgozik.
4. lépés: Adja hozzá a Gantt-diagramot vizualizációként
A Gantt-diagramok nem alapértelmezett vizualizációk a Power BI-ben, ezért először hozzá kell adnia őket a prezentációhoz. Ehhez válassza ki a három pontot a vizualizációs panelen, majd kattintson a „További vizuális elemek” gombra.
Ezzel egy új ablak nyílik meg a vizualizációs lehetőségekkel. Keresse meg a „Gantt-diagram” kifejezést, és megtalálja a Microsoft Corporation által közzétett diagramot.
5. lépés: Válassza ki a Gant-diagram vizualizációt
Miután hozzáadta ezt a vizualizációt, az megjelenik a vizualizációs panelen.
Válassza ki, és kezdje el!
Miután kiválasztotta, a műszerfal területén egy dummy vizualizáció jelenik meg, a vizualizációs ablakban pedig új mezők jelennek meg.
6. lépés: Húzza át az adatait
Most pedig jöjjön az utolsó rész.
Húzza át a szükséges mezőket az „Adatok” ablaktáblából a „Vizualizáció” ablaktáblába.
A Gantt-diagram mezői szinte pontosan megegyeznek a táblázatunkban létrehozottakkal, így a megfelelések magukért beszélnek.
💡 Profi tipp: Adja hozzá a „Felelős csapat” elemet a „Jelmagyarázat”hoz, hogy minden feladatot (oszlopdiagram) színkóddal jelölhessen, így azok könnyen azonosíthatók lesznek minden projektmenedzser számára.
7. lépés: Felülvizsgálat és mentés
A vizualizáció készen áll a felülvizsgálatra. Néhány perc múlva a Gantt-diagram segítségével könnyedén felismerheti a projekt ütemtervében rejlő kockázatokat és fejlesztési lehetőségeket.
Bár valószínűleg már elmentette a munkáját, mi mégis megteszünk egy lépést, hogy emlékeztessük erre.
Az elveszett adat nem adat, igaz?
A Power BI Gantt-diagramok korlátai
Bár a mi bontásunknak köszönhetően a Gantt-diagramok létrehozása a Power BI-ben gyerekjáték, az alkalmazásnak vannak bizonyos korlátai, amelyek üzleti szempontból döntő jelentőségűek lehetnek.
Mielőtt a Power BI-t választaná adatmegjelenítő eszközként, itt van néhány korlátozás, amelyet figyelembe kell vennie a megalapozott döntéshozatalhoz:
- Eszközkompatibilitási problémák: A Power BI Gantt-diagramja kisebb képernyőkön (okostelefonok vagy táblagépek) nem biztos, hogy jól jelenik meg. Ez megnehezíti a projektek mozgás közbeni kezelését. Ráadásul a Power BI asztali alkalmazás Windowsra korlátozódik, a webes verzió pedig nem rendelkezik az asztali alkalmazásban megtalálható bizonyos fejlett funkciókkal.
- Szigorú regisztrációs előfeltételek: A Power BI és Gantt-diagram funkcióinak használatához a felhasználóknak regisztrálniuk kell egy munkahelyi vagy szervezeti e-mail azonosítóval. Ezenkívül az adatforrások az Office 365 alkalmazásokkal működnek a legjobban, ami korlátozó tényező. Ez nem megfelelő megoldás szabadúszók, lelkes amatőrök és vállalkozók számára.
- Navigáció és felület: Az alkalmazás felülete és funkciói összetettek és túlterhelőek az új felhasználók számára. Valójában a Power BI szolgáltatás Gantt-diagramokhoz való elsajátítása meredek tanulási görbét igényel. Ezenkívül a felület közel sem olyan interaktív és testreszabható, mint a versenytárs eszközöké.
- Adatméret és adatáramlás korlátai: A Power BI lassul, ha 1 GB-nál nagyobb adatkészleteket dolgoz fel. Ez nem jelenti azt, hogy van felső határ, de az elemzőknek meg kell tervezniük a feltöltéseket és az adatkészleteket. A Power BI-nek 3 órás frissítési korlátja van adatáramlásonként. Ez azt jelenti, hogy ha az adatkészlet nagy és a frissítés hosszabb időt vesz igénybe, akkor a Power BI Pro nem fog működni.
- Korlátozott megoszthatóság: A Power BI jelentéseket és irányítópultokat csak olyan felhasználókkal lehet megosztani, akik ugyanazt az e-mail domaint használják, vagy akik az Office 365 bérlőjében szerepelnek. Ez megnehezíti a zökkenőmentes együttműködést és a munkák megosztását a belső szervezeten kívüli prezentációkban.
Gantt-diagramok létrehozása a ClickUp segítségével
A Power BI Gantt-diagramoknak vannak előnyeik, és nagy szervezetek körében igen népszerűek. Ugyanakkor nem felelnek meg teljesen a projektmenedzsment rugalmasságára és hatékonyságára vonatkozó kritériumoknak.
Ha olyan eszközre van szüksége, amellyel projektmenedzsment-vizualizációkat, például Gantt-diagramokat hozhat létre, akkor a ClickUp – a projektmenedzsment veteránja – könnyen kiemelkedik a legjobb választásként.
Szeretné tudni, hogyan? Íme egy rövid bemutató a ClickUp projektmenedzsment eszközről és a Gantt-diagram alternatívájáról:
|Funkció
|Power BI
|ClickUp
|Költség
|❌(Csak ingyenes próbaverzióval érhető el)
|✅ (Ez egy INGYENES Gantt-diagram eszköz!)
|Könnyű használat
|❌(Kényelmetlen)
|✅ 🏆(Négy kattintás egy Gantt-diagramhoz!)
|Együttműködés
|❌(Nem elérhető)
|✅ 🏆(Többfelhasználós élő tartalomszerkesztés és feladatkezelés)
|Testreszabás
|✅
|✅ 🏆(Egyszerűbb és gyorsabb, még egyedi konfigurációk esetén is)
|Adatáramlás és frissítési gyakoriság
|❌(2 óránként)
|✅ 🏆(Valós időben!)
|Eszközkompatibilitás
|❌(A Gantt-diagram nem alkalmas mobil eszközökre, és csak Windows rendszert támogat.)
|✅ 🏆(Kompatibilis iOS, MacOS, Android és Windows rendszerekkel!)
|Felhasználói rugalmasság
|❌(Csak szervezetek használhatják)
|✅ 🏆(Mindenkinek!)
|Integrációk
|❌(Csak Office 365)
|✅ 🏆(Több mint 1000 eszköz!)
|Projektmenedzsment funkciók
|❌(Csak vizualizációkra korlátozódik)
|✅ 🏆(Több mint 30 beépített projektmenedzsment eszköz!)
Nincs sok vita tárgya, ugye? Most, hogy ez egyértelmű, nézzük meg, hogyan egyszerűsíti a ClickUp a Gantt-diagramok létrehozását.
A ClickUp Gantt-diagramok egy kiváló projektvizualizációs eszköz, amely bármilyen vállalkozás vagy szakember számára tökéletes. A lenyűgöző, könnyen használható felületnek köszönhetően a projektmenedzsereknek nincs szükségük scrum-tanúsításra az ütemtervek irányításához.
Íme néhány funkció, amely kiemeli annak hatását:
- Készítsen és testreszabjon Gantt-diagramot egyszerűen a ClickUp vizuális, intuitív felületén.
- Ossza meg Gantt-diagramjait és projektterveit bárkivel – csapatok, ügyfelek vagy külső érdekelt felek között. Itt nincsenek e-mail domain korlátozások.
- Figyelje a mérföldköveket és a feladatok elvégzését, amelyek valós időben tükröződnek a Gantt-diagramon.
- Címkézze meg csapattagjait egy feladatban, hogy minden erőfeszítés a terv szerint haladjon.
- Keresés és szűrés egyetlen kattintással, ha át kell nézni egy hatalmas feladatlistát.
- Összegezze a Gantt-diagramot a beépített AI funkcióval, a Clickup Brain-nel.
Ezek a funkciók nemcsak szinte minden Gantt-diagram megoldást felülmúlnak, hanem a ClickUp segítségével a diagram elkészítése is mindössze négy egyszerű lépésből áll.
A bemutatáshoz hozzunk létre egy Gantt-diagramot a korábban bemutatott adatsorral.
1. lépés: Jelentkezzen be, hozzon létre egy teret, és sorolja fel feladatait
Miután bejelentkezett fiókjába, hozzon létre egy teret a projekt nyomon követéséhez.
„Alkalmazás tervezése és szállítása” néven neveztük el.
Ezután kattintson a Térben található Lista mezőre. A párbeszédpanelben meg kell adnia a nevét.
Végül adjon hozzá feladatokat a listához.
3. lépés: Kattintson a Gantt nézetre
A második lépés az, hogy az Add View (Nézet hozzáadása) menüpontra kattint, és kiválasztja a Gantt lehetőséget.
A ClickUp néhány másodperc alatt feldolgozza a feladatadatokat és az ütemterveket, és létrehoz egy tökéletes Gantt-diagramot.
4. lépés: Mentés és ellenőrzés
A Gantt-diagramja készen áll!
Mentse el, és kezdje el nyomon követni projektfeladatait!
A háromlépéses útmutató mellett a ClickUp számos Gantt-diagram sablont is kínál, amelyek egyetlen kattintással használatra készek.
Az egyszerűsítés teljesen új szintre lépett, igaz?
Ha gyors, de átfogó vizualizációs keretrendszerre van szüksége, a ClickUp Simple Gantt Template minden igényét kielégíti. Ez a Gantt-diagram sablon biztosítja, hogy projektje a feladatok feltérképezésétől a mérföldkövek nyomon követéséig haladjon előre.
Ez a sablon beépített függőségekkel rendelkezik, amelyek segítségével azonnal áttekintheti a feladatok közötti kapcsolatokat. Emellett valós idejű haladási frissítéseket is kínál, így minimális erőfeszítéssel biztosíthatja, hogy a terv szerint haladjon.
A ClickUp Simple Gantt keretrendszer intuitív drag-and-drop funkcióval is rendelkezik. Ez biztosítja, hogy az ütemterv módosításai és a feladatok újraelosztása másodpercek alatt megtörténjen. Az automatikus haladáskövetés és a színkóddal jelölt feladatállapotok világos képet adnak a projekt állásáról.
A ClickUp a Gantt-diagramokon túlmutat, és egy teljes értékű projektmenedzsment platformot kínál. Ez magában foglalja a projektek zökkenőmentes tervezéséhez, nyomon követéséhez és végrehajtásához specializált hatékony funkciókat.
Szeretne többet megtudni? Íme azok a funkciók, amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy minden projekt hatékonyan és zökkenőmentesen valósuljon meg:
- Kövesse nyomon, kapcsolja össze és érje el egyéni és csapatcéljait a ClickUp Goals segítségével.
- A ClickUp Tasks segítségével zökkenőmentesen hozhat létre, kezelhet és akár delegálhat is feladatokat a megfelelő csapatoknak. Ez egyben átlátható és elszámoltatható feladatkezelést is biztosít.
- Dolgozzon az adatkészlet frissítésén vagy a testreszabott vizualizációkon az egész csapattal, valós idejű együttműködés keretében, a megosztott ClickUp Whiteboards vagy a szerkeszthető ClickUp Docs segítségével.
- Automatizálja a rendszeres feladatokat, és szerezzen azonnali betekintést a projektbe a platform mesterséges intelligenciájával, a ClickUp Brain-nel.
Javítsa a projekt ütemtervének vizualizálását a ClickUp segítségével
A Gantt-diagramok a projektmenedzsment ikonjai. Segítenek a programok és projektek ütemtervének vizualizálásában és a projektfeladatok hatékony elvégzésében.
Bár ez az útmutató átfogóan bemutatja a Power BI Gantt-diagram létrehozásának módját, fontos megfontolni, hogy annak korlátai nem akadályozzák-e a projektmenedzsment folyamatát.
A ClickUp segítségével Gantt-diagramokban ábrázolhatja a projekteket, nyomon követheti a feladatokat, elérheti a célokat és együttműködhet a csapatokkal. Ez garantáltan biztosítja a projektek időbeni teljesítését és hatékony végrehajtását.
Ne habozzon! Regisztráljon még ma a ClickUp-ra!