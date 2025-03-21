ClickUp blog

14 ingyenes Google Sheets projektmenedzsment sablon

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
2025. március 21.

Több projekt kezelése néha olyan érzés lehet, mint egy sziszifuszi feladat. Projektmenedzserként keményen dolgozik, hogy mindent szervezetten tartson, betartsa a határidőket, kiosztja a feladatokat és kommunikáljon az érdekelt felekkel, mégis úgy tűnik, hogy a dolgok kicsúsznak a kezei közül.

Itt jönnek jól a Google Táblázatok projektmenedzsment sablonjai. Az egy helyen több projekt kezelését lehetővé tevő felülettel ezek az előre megtervezett Google Táblázatok kifejezetten azoknak a projektmenedzsereknek készültek, akik zökkenőmentes projektmenedzsment folyamatra törekednek. Ha jól használják őket, segíthetnek Önnek és csapatának a termelékenység növelésében.

Ebben a blogban olyan ingyenes projektmenedzsment sablonokat mutatunk be, amelyek kiválóan alkalmasak kezdők és tapasztalt felhasználók számára egyaránt, így azonnal nekiláthat a munkának.

Mi jellemzi a jó Google Sheets projektmenedzsment sablonokat?

A Google Sheets projektmenedzsment sablon fontos eszköz a projektmenedzserek számára – sokoldalú, felhasználóbarát és bármilyen feladat elvégzésére alkalmas.

A sablonok világos projektütemtervet, egyszerű feladatkiosztási funkciókat és a munkafolyamat hatékony nyomon követésének lehetőségét kínálják.

De hogyan lehet megkülönböztetni a jó Google Sheets projektmenedzsment sablonokat a kiválóaktól? Íme néhány irányelv, amelyet érdemes szem előtt tartani:

  • A legjobb sablonok szegmentált területeket tartalmaznak a projekt részletei, a teljesítendő feladatok és a költségvetés számára, miközben vizuálisan is vonzóak maradnak (legyünk őszinték – senki sem akar egész nap szürke cellák tengerét bámulni).
  • Ezeknek elég rugalmasnak kell lenniük ahhoz, hogy több projekthez is alkalmazhatók legyenek, de elég strukturáltnak is, hogy megakadályozzák a csapatot abban, hogy a táblázatok káoszába süllyedjen.
  • Plusz pontokat kap, ha tartalmaz egy projektcharta részt, erőforrás-elosztási eszközöket és egy egyszerű Gantt-diagram sablont az ütemtervek vizualizálásához. A legjobb sablonok megkönnyítik a projekt nyomon követését, a feladatok függőségét és az állapotfrissítéseket anélkül, hogy túlterhelnék a felhasználókat.

Google Táblázatok projektmenedzsment sablonjai

Most, hogy már tudja, mire számíthat, nézzünk meg egy sor ingyenes Google Sheets projektmenedzsment sablont, amelyek segítenek az indulásban.

A Gantt-diagramoktól a haladási jelentésekig minden projektmenedzser legmerészebb álmait megvalósító sablonokkal várjuk.

Itt az ideje egyszerűsíteni a projekttervezést – lássunk hozzá!

1. Projektütemterv-sablon a Hubspot-tól

Projektütemterv-sablon a HubSpot-tól
Via HubSpot

Ha projektmenedzsmentre gondol, valószínűleg az idővonalak és az időtartamok is eszébe jutnak – és ez a sablon pontosan ezt veszi figyelembe.

A HubSpot projektütemények sablonja tökéletes azoknak a projektmenedzsereknek, akik egyszerűsíteni szeretnék projekttervezési folyamataikat.

A feladatok részleteinek, a megbízottaknak és a határidőknek testreszabható szakaszaival ez a Google Sheets projektmenedzsment sablon átláthatóvá teszi projektje előrehaladását. Többféle nézetet kínál munkájának vizualizálásához, beleértve a Google Sheets Gantt-diagram nézetét a projekt ütemtervének egyértelmű megjelenítéséhez.

A sablon a projektfeladatokat felhasználóbarát listanézetben rendezi, drag-and-drop funkcióval. Különválasztja a befejezett és a folyamatban lévő feladatokat, és egy külön projektcharta részt is tartalmaz, amely segít Önnek a projektcélok és a teljesítendő feladatokért való felelősségvállalásban.

2. Haladási jelentés sablon Sablon: HubSpot

Haladási jelentés sablon a HubSpot-tól
Via HubSpot

A projektmenedzsment gyakran a haladási jelentések körül forog, és a HubSpot haladási jelentés sablonja zökkenőmentesen kielégíti ezeket az igényeket.

A sablon leginkább azoknak a projektmenedzsereknek megfelelő, akik szeretnék tájékoztatni az érdekelt feleket és nyomon követni a projekteket. A projekt részleteinek, a feladatok előrehaladásának és a legfontosabb mutatóknak a testreszabható szakaszai átláthatóságot biztosítanak a projekt állapotáról.

A népszerű projektmenedzsment szoftverekhez hasonlóan ez a sablon is professzionális, könnyen kezelhető elrendezést kínál, függetlenül attól, hogy több projektet követ nyomon, vagy egyetlen kezdeményezésre koncentrál.

A sablon helyet biztosít a projekt mérföldköveinek, kihívásainak és következő lépéseinek, így egyetlen fontos információ sem marad ki. Úgy tervezték, hogy zökkenőmentesen működjön együtt más projektmenedzsment eszközökkel, így sokoldalú kiegészítője lehet eszközkészletének.

3. Projektterv-sablon az eFinancialModels-től

Projektterv-sablon az eFinancialModels-től
Forrás: eFinancialModels

A projektmenedzsment és a Google Táblázatok kéz a kézben járnak – akárcsak a kávé és a határidők. Az ingyenes eFinancialModels projektterv-sablon ezt még tovább javítja azzal, hogy a feladatok szervezését gyerekjátékká teszi.

Ez a dinamikus sablon lehetővé teszi, hogy gyorsan kidolgozzon és vizualizáljon egy projekttervet Gantt-diagrammal. Tökéletes megoldás komplex ütemtervekkel és több projekttel foglalkozó projektmenedzserek számára.

Ez a sablon előre beépített, teljes mértékben testreszabható feladatlistával, automatikus idővonal-ábrázolással, valamint a kezdési dátumok, időtartamok és befejezési dátumok egyszerű összekapcsolásával rendelkezik.

Korlátlan számú feladatot adhat meg, alfeladatokba csoportosíthatja őket, és figyelheti, ahogy a Gantt-diagram automatikusan frissül. A dokumentumok megosztásának és frissítésének lehetősége a csapattagokkal egyidejűleg biztosítja, hogy mindenki ugyanazon az oldalon legyen.

Bár lehet, hogy egy kis időbe telik, amíg megszokja, különösen, ha nem ismeri a Google Sheets összes funkcióját, ez a sablon intuitív funkcióival rengeteg időt takaríthat meg Önnek.

4. Projektmenedzsment sablon a Template.net webhelyről

Projektmenedzsment sablon a Template.net-től

A Template.net* oldalon keresztül.

Ez a Google Sheets projektmenedzsment sablon kiváló kiindulási pont a projektmenedzserek számára. A projektmenedzsment sablon egy sokoldalú sablon, amely több projekt nyomon követésére, feladatok kiosztására és az előrehaladás figyelemmel kísérésére szolgál.

A projekt charták, ütemtervek és erőforrás-elosztás számára kialakított külön szakaszokkal biztosítja a csapat tagjainak összehangolt munkáját és a projektek zökkenőmentes lebonyolítását.

A sablon a következőket is tartalmazza:

  • Gantt-diagramok a projekt ütemtervek vizualizálásához
  • Feladat táblázat a feladatok részletes leírásához
  • Projektállapot-jelentés funkció az érdekelt felek tájékoztatására
  • Színkóddal jelölt fázisok és állapotjelzők, amelyek segítségével egy pillanat alatt felmérheti a projekt állapotát.

5. Projektmenedzsment naptár sablon a Template.net webhelyről

Projektmenedzsment naptár sablon a Template.net-től

A Template.net* oldalon keresztül.

Ha projektmenedzserként keres egy praktikus eszközt a projekt előrehaladásának részletes nyomon követéséhez, akkor a Projektmenedzsment naptár sablon kiváló választás.

Ez a sokoldalú sablon vizuális ütemtervet biztosít a projekt feladatokhoz, így könnyedén megtervezheti a projekt eredményeit és határidőit. A felhasználóbarát felületnek köszönhetően gyorsan kioszthatja a feladatokat a csapat tagjainak, és nyomon követheti a csapat előrehaladását.

A naptár formátum világos áttekintést nyújt a projekt ütemtervéről, segít azonosítani a lehetséges szűk keresztmetszeteket és szükség szerint módosítani az ütemtervet.

Ez a projektmenedzsment sablon különösen hasznos a munkaterhelési jelentések elkészítéséhez, a feladatok függőségének nyomon követéséhez és a projekt mérföldköveinek időben történő teljesítéséhez.

A projektinformációk központosításával ez a projektmenedzsment naptár sablon folyamatosan tájékoztatja az érdekelt feleket, és biztosítja a projektek zavartalan lebonyolítását a kezdetektől a befejezésig.

6. Projektkövetési sablon a Template.net webhelyről

Projektkövetési sablon a Template.net-től

A Template.net* oldalon keresztül.

A projektmenedzsment néha komoly zsonglőrködést igényel, de nincs ok arra, hogy a feladatok rendezetlensége miatt ez egy cirkusz legyen! A Projektkövetési sablon a titkos fegyvere, amellyel több projektet is nyomon követhet.

Ez a sablon tartalmaz egy azonnal használható projekt ütemtervet, feladatkiosztó eszközöket és haladáskövetést, amelyeket még a táblázatkezelő programok kezdői is könnyedén elsajátíthatnak.

Különleges helyeket talál a projekt részleteinek, a teljesítendő feladatoknak és a költségvetésnek, mindezt egy vizuálisan vonzó csomagban.

A testreszabható állapotok és a projektinformációk megjelenítésére szolgáló többféle nézet segítségével soha nem veszíti szem elől céljait. A sablon még egy egyszerű Gantt-diagramot is tartalmaz, amelyen megjelenítheti a projekt ütemtervét és a feladatok közötti függőségeket.

A Google Táblázatok projektmenedzsmenthez való használatának korlátai

Bár a Google Sheets és a Docs vonzó ingyenes megoldást kínálnak a projektmenedzsmenthez, gyakran jelentős hátrányokkal járnak.

Ezek hosszú távon akadályozhatják csapata hatékonyságát és a projekt sikerét.

Vessünk egy pillantást a Google Sheets/Docs projektmenedzsmenthez való használatának leggyakoribb korlátaira:

  • Korlátozott együttműködési funkciók: A valós idejű szerkesztés remek, de a Google Sheets nem rendelkezik dedikált feladatkiosztási, függőségkövetési és automatikus értesítési funkciókkal, amelyek elengedhetetlenek a csapat koordinációjához.
  • Nem megfelelő vizualizáció: A Gantt-diagramok és a projekt ütemtervek létrehozása a Google Sheetsben nehézkes és időigényes. Ez megnehezíti a projekt előrehaladásának áttekintését.
  • A fejlett projektmenedzsment funkciók hiánya: A Google Sheets nem kínál speciális eszközöket az erőforrások elosztásához, a kockázatkezeléshez és a több projekt közötti munkaterhelés kiegyensúlyozásához.
  • Skálázhatósági problémák: A projektek összetettségének növekedésével a Google Sheets megbízhatatlanná válhat a projektmenedzserek számára – különösen az adatkorrupció kockázatának növekedésével.
  • Hatékony jelentéskészítés: A részletes projektállapot-jelentések és elemzések elkészítése a Google Sheetsben egy manuális, hibalehetőségekkel járó folyamat. Gyakran hiányoznak belőlük azok az automatizált betekintések, amelyeket a dedikált projektmenedzsment eszközök kínálnak.
  • Biztonsági szempontok: Bár a Google alapvető biztonsági funkciókat kínál, ezek nem feltétlenül felelnek meg az érzékeny projektadatokra vonatkozó szigorú követelményeknek, különösen olyan szabályozott iparágakban, mint a pénzügyi szektor.

Alternatív Google Táblázatok projektmenedzsment sablonok

Bár a Google Sheetsnek megvannak az előnyei, néha szükség van egy erőteljesebb eszközre.

Egy dedikált projektmenedzsment megoldásról beszélünk, amelyet egyetlen célból hoztak létre: hogy egyetlen, sokfunkciós eszközzel helyettesítse az összes többi alkalmazást.

És a legjobb rész?

A sablonok minden projektmenedzsment igényét kielégítő, fantasztikus sablonokkal vannak előre feltöltve.

Üdvözöljük a ClickUp-ot, a táblázatok káoszából való megmentőjét!

📮ClickUp Insight: A tudásmunkások 83%-a elsősorban e-mailre és csevegésre támaszkodik a csapatkommunikációban. Munkaidejük közel 60%-át azonban ezeknek az eszközöknek a váltogatásával és az információk keresésével töltik. A ClickUp-hoz hasonló, mindenre kiterjedő munkaalkalmazással a projektmenedzsment, az üzenetküldés, az e-mailek és a csevegések egy helyen összpontosulnak! Itt az ideje a központosításnak és az energiák összpontosításának!

1. ClickUp projektmenedzsment sablon

ClickUp projektmenedzsment sablon
Szerezze be ezt az ingyenes sablont
A ClickUp sokoldalú projektmenedzsment sablonjával könnyedén kezelheti projektjeit.

A komplex, többfunkciós projektek koordinálása olyan lehet, mint egy horrorfilm, de a ClickUp projektmenedzsment sablon segítségével ez gyerekjáték lesz.

Ez az ingyenes sablon olyan funkciókkal van tele, amelyek segítenek a csapatot a pályán tartani és a projekteket zökkenőmentesen futtatni. Mindent megtalál, a testreszabható ütemtervektől a feladatfüggőségi eszközökig, mindezt egy könnyen használható csomagban.

A sablon többféle módon is megtekintheti projektjét.

Gantt-diagramot szeretne? Megkapja.

Inkább a Kanban táblát részesíti előnyben? Semmi gond!

Ráadásul a valós idejű együttműködési funkcióknak köszönhetően csapata könnyedén együtt dolgozhat anélkül, hogy eltévedne az e-mailek labirintusában.

2. ClickUp projektmenedzsment sablon

Projektmenedzsment-útmutató sablon
Töltse le ezt a sablont
Kezelje a komplex projekteket a ClickUp projektmenedzsment sablonjával

A ClickUp projektmenedzsment sablon részletes útitervet nyújt a projektmenedzsereknek a feladatok szervezéséhez, a célok kitűzéséhez és a haladás valós idejű nyomon követéséhez. Segít mindenkinek összhangban maradni a projekt céljaival.

A sablon olyan egyedi állapotokat kínál, mint Blokkolva, Belső felülvizsgálat és Folyamatban, amelyek segítségével szorosan nyomon követheti az egyes feladatok előrehaladását. A költségvetés, teljesítendő feladat és teljesítő csapat egyedi mezők segítségével könnyedén vizualizálhatja a fontos projektadatokat.

Továbbá öt különböző nézetet is tartalmaz, például Összefoglalás és Projekt ütemterv, amelyek segítségével hatékonyabban kezelheti feladatait.

Akár a Gantt-diagramokat részesíti előnyben az ütemtervekhez, akár a prioritási nézeteket, hogy a legkritikusabb feladatokat oldja meg először, ez a sablon minden szükséges funkcióval rendelkezik.

3. ClickUp projektmenedzsment feladatok tervezési sablon

Képernyőkép a ClickUp projektmenedzsment feladatok tervezési sablonjáról
Töltse le ezt a sablont
Kezelje a projektfeladatokat, az ütemterveket és a csapat koordinációját a ClickUp projektmenedzsment feladat-tervezési sablonjával.

A ClickUp projektmenedzsment feladatok tervezési sablonja a legjobb eszköz a projektek ütemezett és költségkereten belüli megvalósításához.

Ez a sablon úgy lett kialakítva, hogy segítse a projektmenedzsereket a feladatok szervezésében, a határidők meghatározásában és a haladás hatékony nyomon követésében. Az olyan funkciók, mint az egyéni állapotok és mezők, lehetővé teszik a projektek kategorizálását és kezelését olyan attribútumok alapján, mint a projektcsapat és a befejezési állapot.

A sablon különböző nézeteket tartalmaz, például listát, Gantt-diagramot és naptárat, amelyek segítségével könnyen áttekintheti a projekt ütemtervét és nyomon követheti a feladatok közötti függőségeket.

Rendeljen feladatokat a csapat tagjaihoz, állítson be egyértelmű határidőket, és használja a Gantt-diagram nézetet a haladás nyomon követéséhez és a szükséges módosítások elvégzéséhez. Ez a sablon biztosítja, hogy az összes projektinformáció egy helyen legyen, segítve a csapatokat a összehangolt és rendkívül produktív munkavégzésben.

4. ClickUp projektmenedzsment portfólió sablon

ClickUp projektmenedzsment portfólió sablon
Szerezze be ezt az ingyenes sablont
Sajátítsa el a több projekt felügyeletét a ClickUp dinamikus projektmenedzsment portfólió sablonjával.

A projektmenedzserek portfóliókat használnak több projekt nyomon követésére, és a sikerhez elengedhetetlen egy kiváló menedzsment rendszer! A kiváló portfóliókezeléshez kiváló szervezésre is szükség van, és a ClickUp projektmenedzsment portfólió sablonja úgy lett kialakítva, hogy minden projektet, ütemtervet és eredményt egy helyen kezeljen!

Hat egyéni állapotot érhet el a projekt állapotának követéséhez, öt nézetet, beleértve a Gantt-diagramokat és a munkaterhelési jelentéseket, valamint automatizálási funkciókat a projektek kezdetétől a befejezésig történő nyomon követéséhez.

Ez a sablon segít nyomon követni a projekt előrehaladását, kezelni az erőforrásokat, és tájékoztatni az érdekelt feleket az összes részlegen és programban.

5. ClickUp projektmenedzsment jelentés sablon

ClickUp projektmenedzsment jelentés sablon
Szerezze be ezt az ingyenes sablont
Hatásos frissítéseket szállítson a ClickUp testreszabható projektmenedzsment jelentés sablonjával.

Emlékszik, amikor azt mondtuk, hogy a projektmenedzsment eszközök teljesen átalakíthatják a munkafolyamatát? Itt van egy remek példa erre! A ClickUp projektmenedzsment jelentés sablon segít abban, hogy több projektet és határidőt kezelve is kézben tartsa a kommunikációt.

Ezzel a sablonnal nyomon követheti a projekt előrehaladását, az erőforrások elosztását és a legfontosabb mutatókat egy testreszabható, könnyen megosztható, áttekinthető irányítópulton.

Minden eszköz és funkció a rendelkezésére áll, hogy részletes projektállapot-jelentéseket készítsen több állapotopcióval és egyéni mezőkkel.

A ClickUp projektmenedzsment jelentés sablonjával sokkal gyorsabban tud frissítéseket küldeni az érdekelt feleknek, mint a Google Sheets hagyományos e-mail címkézési módszerével.

6. ClickUp projektmenedzsment követelmény sablon

ClickUp projektmenedzsment követelmények sablon
Szerezze be ezt az ingyenes sablont
Egyszerűsítse a követelmények nyomon követését a ClickUp sokoldalú projektmenedzsment követelmény sablonjával.

Nem zárhatjuk le ezt a listát anélkül, hogy megemlítenénk a ClickUp projektmenedzsment követelmény sablont.

Ez a hatékony sablon négy egyedi nézettel rendelkezik, amelyekkel elindulhat:

  • Követelmények listája
  • Jóváhagyási szakasz
  • Gantt
  • Bevezető útmutató

Miután bevitte a projekt adatait, testreszabhatja a munkaterületet olyan egyéni mezőkkel, mint a Jóváhagyási szakasz, Teljesítendő feladat és Besorolás. Állítson be egyéni állapotokat – hasonlóan a Google Táblázatok színkódolt fázisaihoz – a projekt feladatok előrehaladásának megjelenítéséhez.

A követelménylistában tárolhatja a feladatok leírását, a megbízottakat, a határidőket és egyebeket is. Beállíthat automatikus emlékeztetőket is, hogy a projekt ütemterve ne csússzon el.

Az időkövetés, a függőségi figyelmeztetések és az e-mail integrációk funkcióival ez a sablon minden projektmenedzser álma.

Akár egyszerre több projekttel foglalkozik, akár egy komplex új projektre koncentrál, a ClickUp projektmenedzsment követelmény sablonja minden igényét kielégíti.

7. ClickUp projektmenedzsment keretrendszer sablon

ClickUp projektmenedzsment keretrendszer sablon
Szerezze be ezt az ingyenes sablont
A ClickUp átfogó projektmenedzsment-keretrendszer-sablonjával és egyedi nézetekkel hatékonyan kezelheti projektjeit.

Ha bármilyen méretű projekt menedzseléséért felel, a ClickUp projektmenedzsment sablon kiváló megoldás a dolgok szervezéséhez.

Az egyéni állapotok, mint például a „Nyitott” és „Befejezett”, lehetővé teszik az egyes feladatok előrehaladásának egyszerű nyomon követését. Az egyéni mezők segítenek a feladatok kategorizálásában és a projekt lépéseinek vizualizálásában, míg az egyéni nézetek, mint például a Keretrendszer és a Kezdő útmutató, jobbá teszik a munkafolyamatok kezelését.

A Gantt-diagram nézet segítségével nyomon követheti a projekt ütemtervét és a feladatok függőségét.

Még akkor is, ha korlátozott erőforrásokkal rendelkezik (vagy nagy projekteket valósít meg), ez a sablon minden szükséges eszközzel ellátja a projekt ütemtervének kezeléséhez.

8. ClickUp projektmenedzsment-értékelési sablon

A ClickUp projektmenedzsment-áttekintési sablonja lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy felmérjék a projekt aktuális állapotát, és segíti a csapatokat annak eldöntésében, hogy érdemes-e folytatni a projektet.
Szerezze be ezt az ingyenes sablont
Kezelje a projektfelülvizsgálatokat a ClickUp kiterjedt projektmenedzsment-felülvizsgálati sablonjával.

A projekt sikerének értékelése és a fejlesztendő területek azonosítása terén a ClickUp projektmenedzsment-értékelési sablon a legjobb választás.

Ez a sablon a felülvizsgálati folyamat egyszerűsítésére szolgál, megkönnyítve az érdekelt felektől érkező visszajelzések gyűjtését és a projektek hatékony szervezését.

Az egyéni állapotok és mezők segítségével könnyedén nyomon követheti a projekt előrehaladását és vizualizálhatja az adatokat. A sablon többféle nézetet tartalmaz, például listát, Gantt-diagramot és naptárat, amelyek segítségével hatékonyan kezelheti a feladatokat és az ütemterveket.

A kezdéshez adja hozzá a sablont a ClickUp munkaterületéhez, hívja meg a csapattagokat, és kezdje meg az együttműködést.

Hozzon létre feladatokat a haladás nyomon követéséhez, tartson rendszeres megbeszéléseket a frissítések megvitatásához, és használja az értesítéseket, hogy mindig tájékozott maradjon.

Miért elégedjen meg a Sheets-szel? Frissítsen a ClickUp sablonokra!

Mindannyian jártunk már ebben a helyzetben: olyan projektekkel dolgoztunk, amelyek kissé kicsúsztak a kezünkből, és reméltük, hogy valami varázslat segítségével minden a helyére kerül. Bár a varázslat nem segíthet a projektmenedzsmentben, a sablonok a második legjobb megoldás, amelyre támaszkodhat.

Bár a Google Táblázatok sablonjai nagy értéket képviselnek az első alkalommal használók számára, gyakran korlátozhatják a haladást azoknak a felhasználóknak, akik több projektet kezelnek különböző csapatokkal.

Egy dedikált projektmenedzsment szoftver, mint például a ClickUp, segíthet javítani a csapatok közötti együttműködést, hatékonyan kezelni a feladatokat és nyomon követni a projekt ütemtervét egy könnyen használható felületen keresztül.

Ha készen áll arra, hogy projektmenedzsmentjét egy új szintre emelje, itt az ideje kipróbálni a ClickUp-ot.

Regisztráljon a ClickUp-ra, próbálja ki az ingyenes sablonokat, és nézze meg, hogyan szárnyal a termelékenysége!

