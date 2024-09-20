Hogyan készítsünk hatékony termékvíziót?

Hallott már a „hat vak ember és az elefánt” példabeszédről? A történet szerint egy csoport látássérült ember, akik még soha nem hallottak elefántról, találkoztak eggyel. Megérintették a testének különböző részeit, és drámaian eltérő módon írták le.

Aki megérintette az ormányát, azt mondta, hogy olyan, mint egy vastag kígyó. Aki a fülét tapintotta, azt gondolta, hogy olyan, mint egy legyező. Aki a lábát tapintotta, azt mondta, hogy olyan, mint egy fatörzs. Lényegében senki sem értette meg az állatot teljes egészében, mert nem látták a teljes képet. Ennek eredményeként mindenki meg van győződve a saját nézőpontjának abszolút igazáról, miközben teljesen tévednek.

Vak emberek és elefánt (Forrás: Wikimedia Commons )

Ez a példabeszéd értékes metaforaként szolgálhat különböző üzleti helyzetekben. A szoftverfejlesztés területén ez a történet tökéletesen illusztrálja azt a tényt, hogy egy világos, érthető és ambiciózus termékvízió nélkül a csapatok a sötétben tapogatóznának.

Ebben a blogbejegyzésben megnézzük, mi is az a termékvízió, miért fontos, és hogyan készítheti el a sajátját.

Mi az a termékvízió?

A termékvízió egy nyilatkozat, amely hosszú távon bemutatja a termék átfogó képét. Felvázolja a termék alapvető elemeit:

Ki : A termék célcsoportja, demográfiai, pszichográfiai és szakmai szempontból meghatározva.

Mi : A termék olyan funkciói és előnyei, amelyek megoldják a célcsoport problémáit.

Hogyan : A termék megkülönböztetése a piacon és mi teszi egyedivé

Miért: Miért létezik a termék?

Miért van szükség a termékeknek jövőkép-nyilatkozatra?

A termékcsapat számára a jövőkép legfőbb előnye, hogy iránytűként szolgál, amely az egész életciklus során minden döntéshez útmutatást ad. Ezen kívül számos további előnnyel jár.

Összhang: A termékvízió segít az UX, a tervezés, a fejlesztés és a minőségbiztosítás csapatainak összpontosítani erőfeszítéseiket. Emellett összehozza az értékesítés, a marketing, a pénzügy és a humánerőforrás csapatok érdekelt feleit, és közös célok elérése érdekében dolgozik velük.

Irány: A termékvízió kritikus szerepet játszik a termék ütemtervének kidolgozásában. Megfogalmazza a termék stratégiai előjogait, amelyeket aztán kisebb feladatokra és fejlesztendő mérföldkövekre bontanak.

Egyértelműség: A termékvízió leírja az elemeket és minimalizálja a feltételezéseket. Segít az új csapattagoknak azonnal megérteni a termék célját és csatlakozni a fejlesztéséhez.

Szabvány: Az A funkciót kell előnyben részesítenünk a B funkcióval szemben? Több mérnököt kell felvennünk a következő negyedévre? Mely hibákat javítjuk ki ebben a sprintben? A termékvízió nyilatkozat olyan mérlegként szolgál, amelyen ezeket a döntéseket mérlegelik. Segít konszenzust kialakítani a megegyezett feltételek és elképzelések alapján.

Ki használ termékvízió-nyilatkozatokat?

Bármely csapat, amely termékeket fejleszt és hoz piacra, nagy hasznot húzhat egy jövőképből.

Az agilis szoftverfejlesztésben ez szolgál közös alapként az egész termékcsapat számára.

A marketingben ez segít a piaci tevékenységek összehangolásában a termékcsapat szándékaival.

A gyorsan változó startupoknál ez köti össze a különböző csapatokat. Segít a káoszt a közös cél felé terelni.

Mi a különbség a termékvízió és a termékstratégia között?

A termékvízió az álom – az a végtermék, amelyet a következő néhány évben fejleszteni szándékozik. Ambiciózus, futurisztikus és folyamatosan fejlődik.

A termékstratégia az álom megvalósításának átgondolt megközelítése, amely magában foglalja az erőforrásokat, a lépéseket és a terveket. Ez még mindig magas szintű, és a termék minden aspektusát magában foglalja.

Termékvízió Termékstratégia Nagyon hosszú távú (5–10 éves időtáv) Közép- és hosszú távú (1-3 éves időtáv) Ambiciózus jellegű Gyakorlatias és megvalósítható jellegű Szándékosan homályos és alkalmazkodó Szándékosan konkrét és megvalósítható A termék létezésének okaira összpontosít A termékvízió megvalósításának módjára összpontosít. Rövid, egyszerű, könnyen megjegyezhető mondatban megfogalmazva. Hosszú, részletes, tanulságos dokumentumban megfogalmazva.

A különböző szervezetek szerepe a termékvízióban

Míg a termék ötlete gyakran egyetlen személy fejében születik, a vízió közös erőfeszítés eredménye. Hatással van minden érintett életére, mindennapi munkájára és minden döntésére.

A valóságban azonban minden érdekelt félnek más szerepe van. Nézzük meg!

Ki felelős a termékvízió meghatározásáért?

A termék tulajdonosa/menedzsere felelős a jövőkép meghatározásáért, együttműködve a különböző érdekelt felekkel. A termék tulajdonosának/menedzserének feladatkörébe tartozik:

Vezetői és kulcsfontosságú érdekelt felek véleményének összegyűjtése

Ötletek feltárása az értékesítés, marketing, piackutatás, tervezés stb. területén.

A termékvízió egyszerű, emlékezetes kifejezéssel történő megfogalmazása

Visszajelzések gyűjtése a különböző érdekelt felektől és a jövőkép finomhangolása

A jövőkép meghatározása mellett a termékmenedzserek felelősek annak kommunikálásáért és népszerűsítéséért is. Feladatuk, hogy a projektcsapat, a Scrum-csapat, az értékesítés, a marketing és az ügyfélszolgálat megértse és elfogadja a jövőképben foglaltakat munkájuk során.

A termékmenedzser ezt úgy éri el, hogy együttműködési környezetet hoz létre a különböző funkciókat ellátó csapatok között. A termékvíziót úgy kommunikálja, hogy minden csapat szilárd alapot kapjon a döntéshozatalhoz. Például, ha a termék víziója az, hogy „segítsen az embereknek a tudatosság gyakorlásában”:

A Scrum csapat a meditációval kapcsolatos funkciókat előnyben részesíti a feladatkezelési funkciókkal szemben.

A tervezőcsapat olyan felhasználói felületet hoz létre, amely mentes a zavaró tényezőktől, és segít a felhasználóknak a jelenben maradni.

A tartalomtervező csapat egyszerű, empatikus és a jólétet előtérbe helyező szöveget fog írni.

A marketing a termelékenység helyett a nyugalomra fogja építeni üzeneteit.

Összességében a termékvízió segít minden csapatnak abban, hogy differenciált és egyedi módon szolgálja ki a célcsoport igényeit. Ha ez remek megoldásnak tűnik számos termékkel kapcsolatos kihívásodra, itt megtudhatod, hogyan készítheted el a saját víziódat.

Hatékony termékvízió kidolgozása

A termékvízió a szoftverfejlesztő csapat irányadó jelzőfénye. Miután a nyilatkozatot megfogalmazták és közzétették, az emberek emlékezni fognak az üzenetére, és azt felhasználják a döntéseik meghozatalához. Ezért olyan termékvíziót kell kidolgoznia, amely hatékony és megvalósítható, hogy a termék sikeres legyen.

Íme, hogyan teheti ezt meg egy virtuális együttműködési és projektmenedzsment eszközzel, mint például a ClickUp.

1. Fedezze fel a jelent

Ismerje meg a termék működésének kontextusát különböző belső és külső szempontokból, például:

Célcsoport: Határozza meg, kinek tervezi a terméket. Vázolja fel a célcsoport igényeit, problémáit, jelenlegi megoldásait és frusztrációit.

Verseny: Ismerje meg a versenykörnyezetet, beleértve a már létező termékeket, azok árát, jellemzőit, előnyeit, a felhasználói lojalitást stb. Ne feledje, hogy a verseny nem feltétlenül egy hasonló termék. Bármely olyan termék lehet, amely megoldja a vevő problémáját.

Például, ha emlékeztető alkalmazást fejleszt, akkor egy egyszerű toll és papír kombinációja az elsődleges versenyképes alternatíva, amelyet tanulmányoznia kell.

Lehetőség: Határozza meg pontosan, hol van piaci rés. Vizsgálja meg, mekkora lehet ez a rés, mi töltheti be, és mennyit hajlandóak az ügyfelek fizetni ezért.

Üzleti előjogok: Míg ezzel foglalkozik, vegye figyelembe vállalatának jövőképét is – az üzleti célokat, igényeket, erőforrásokat és törekvéseket. Gondoljon néhány alapértékre is, amelyekkel meghatározhatja, ki is Ön valójában.

Győződjön meg arról, hogy minden megállapítását egy olyan közös felületen dokumentálja, mint a ClickUp Whiteboards. Adjon hozzá információkat szöveg, kép, kapcsolatok, jegyzetek és egyéb formátumokban. Miután elkészült a vázlat, kérje meg az összes érdekelt felet, hogy vizsgálják át és tegyenek megjegyzéseket.

Dokumentálja termékkel kapcsolatos kutatásait a ClickUp Whiteboards segítségével

2. Képzelje el a jövőt

Miután megértette a jelenlegi helyzetet, ideje álmodni, azaz elképzelni egy jövőt, amelyben a terméke létezik. Ennek részeként vegye figyelembe a következőket.

Cél: Mindenekelőtt határozza meg a termék általános célját. Tegye fel a kérdést: „Miért van szükség a termékre?”

Megközelítés: Gondoljon át, hogyan érheti el célját.

Ha például az a célja, hogy segítse az embereket a tudatosság gyakorlásában, akkor készíthet alkalmazást meditációhoz, naplózáshoz, online terápiához vagy szokások kialakításához. Válassza ki az Önnek megfelelő utat!

Érték: Fedezze fel, milyen értéket nyújtana ez az ügyfeleinek. A mindfulness alkalmazás boldogabbá, nyugodtabbá, produktívabbá és egészségesebbé teszi az ügyfeleket? Itt gondoljon arra is, hogy az ügyfelek hogyan fogják érezni magukat a termék használata közben.

Megkülönböztető jellemzők: Sorolja fel világosan, miben egyedülálló a terméke. Ezek a megkülönböztető jellemzők lehetnek funkciók, célcsoportok, felhasználói élmény, ügyfélszolgálat vagy bármi más, ami eszébe jut.

Egy jó víziótáblás gyakorlat sokat segít ebben a lépésben. Használja a ClickUp víziótábla sablonját, hogy leírja termékének funkcióját és megkülönböztető jellemzőit. Ez a középhaladó sablon prezentációbarát, így közvetlenül bemutathatja a szponzoroknak, ügyfeleknek, csapattagoknak és más érdekelt feleknek.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp segítségével a jövőkép kidolgozása egyszerű, együttműködésen alapuló és iteratív folyamat.

⚡️Sablonarchívum: Ha termékötleteket szeretne gyűjteni, vagy valami konkrétabbat keres, amely jobban megfelel az Ön igényeinek, nézze meg ezeket a jövőkép-tábla sablonokat.

3. Készítse el a jövőképét

Most itt az ideje, hogy tollat ragadjon, vagy gépeljen egy dokumentumba. Nézze át újra a jelenlegi és a jövőbeli állapotot leíró dokumentumokat, hogy felkészüljön a jövőkép kidolgozására.

A termékvízió gyakran egy tömör, erőteljes nyilatkozat. „A Netflixnél szórakoztatni szeretnénk a világot” – mondja a streaming szolgáltatásokat nyújtó vállalat. Nem filmekre, dokumentumfilmekre vagy televízióra gondolnak, hanem a szórakozásra teljes egészében. Így amikor 2023-ban belevágtak a játékokba, az kínálatuk természetes kiterjesztésének tűnt.

Mielőtt kiválasztaná a számára legmegfelelőbbet, dolgozzon ki néhány lehetőséget. Írjon le néhány különböző ötletet tesztelésre. Ahhoz, hogy hatékony jövőkép-nyilatkozatot írjon, az alábbiakat vegye figyelembe:

Kiterjedt: Gondoskodjon arról, hogy az elkövetkező évekre vonatkozó ambícióit lefedje és irányítsa. Ne korlátozza azt a termék konkrét funkcióira. A „segítsen az embereknek a tudatosság gyakorlásában” kiterjedtebb és befogadóbb, mint a „naplóalkalmazás készítése” vagy a „vezetett meditáció biztosítása”.

Ambiciózus: Az ideális termékvíziónak olyannak kell lennie, amilyet még senki – vagy legalábbis nagyon kevesen – valósítottak meg korábban. Legyen kihívást jelentő és ambiciózus, hogy a csapat innovatív ötletekkel álljon elő a vízió megvalósítása érdekében.

Ügyfélközpontú: A belső termékvízió végül öncélúvá válik. Ezért tartsa a víziót ügyfélközpontúnak. Írja meg úgy, hogy az ügyfelek, a piac és a világ egésze számára mit tehet.

Rövid: Senki sem képes megjegyezni egy bonyolult és hosszú jövőkép-nyilatkozatot. Ez azt jelenti, hogy a gyakorlatban sem fogják alkalmazni. Ezért legyen rövid és egyszerű. A legjobb gyakorlat az, ha egy mondatban vagy kifejezésben foglalja össze.

A jövőkép-nyilatkozatok írásának szervezettebb megközelítéséhez próbálja ki a ClickUp Vision Whiteboard Template sablont. Használja ezt a sablont, hogy világosan és fókuszáltan fogalmazza meg jövőképét, gyűjtsön visszajelzéseket, és alakítsa azokat cselekvési tételekké.

Töltse le ezt a sablont Vízió nyilatkozatok készítésének keretrendszere a ClickUp segítségével

4. Tesztelje a jövőképét

Miután elkészült néhány lehetőség, mutassa meg azokat a legfontosabb érdekelt feleknek, hogy megnézze, hogyan fogadják. Végezzen felmérést az ügyfelek, a termékfejlesztő csapat, az értékesítés, a marketing és az üzleti vezetés körében. Tesztelje a következőket:

Összhang a szervezeti vízióval

Egyértelműség a különböző csoportok között

Különböző csapatok számára könnyen elfogadható és használható

Bármelyik oldalról érkező ellenvélemények

Például, ha a termékvíziója az, hogy segítse az embereket a tudatosság gyakorlásában, de a szervezete CRM szoftverekkel foglalkozik, akkor nyilvánvaló az eltérés. 👀

A ClickUp Forms segítségével könnyedén készíthet és futtathat felméréseket

5. Finomítsa a termékvíziót

A különböző érdekelt felektől kapott visszajelzések alapján finomítsa a termékvíziót. Ne feledje, hogy néha nem lehet minden eltérést szavakkal orvosolni. Ilyen esetekben előfordulhat, hogy teljesen át kell gondolnia az ötletét.

A legtöbb esetben visszajelzéseket gyűjthet és finomíthatja a víziót. Például a marketingcsapat javasolhatja, hogy jobb, ha a víziót „segítsen az embereknek tudatosnak lenni” formában fogalmazza meg, ahelyett, hogy a közvetett „gyakorolja a tudatosságot” kifejezést használná.

Termékmenedzserként az Ön feladata eldönteni, hogy mely visszajelzések működnek és melyek nem.

6. Dokumentálja és ossza meg a termékvíziót

A termékvízió hatékonysága attól függ, hogy hányan értik és fogadják el. Ezért fontos, hogy dokumentálja és minél szélesebb körben megossza azt.

ClickUp Docs merész, erőteljes, közösen kidolgozott jövőképekhez

A ClickUp Docs erre kiválóan alkalmas. Írja le termékvízióját – nagy betűkkel és merészen, hogy mindenki gyorsan megláthassa és megérthesse. Adjon hozzá szalagcímeket, gombokat, elválasztókat és egyéb formázási elemeket, hogy a víziót vonzó és emlékezetes módon mutassa be.

Ossza meg biztonságosan nyilvánosan, magánjelleggel és fejlett szerkesztési vezérlőkkel. Kapcsolja össze a dokumentumokat különböző feladatokkal, hogy minden munka a termékvízióval összhangban történjen.

7. Végrehajtja termékvízióját

A termékvízió megírása és megosztása remek kezdet, de ez nem elég. Egy jó termékmenedzser könnyedén megvalósítja ezt a víziót a valós világban.

ClickUp Tasks, hogy vízióját valóra váltsa

Az első lépés ehhez az, hogy a jövőkép mérhető és elérhető célokká alakuljon. Bármely jó OKR szoftver segít a jövőképhez igazodó projektmenedzsment KPI-k meghatározásában és azok következetes elérésében.

A ClickUp Goals segítségével célokat állíthat be, összekapcsolhatja azokat a termékstratégiával, és megoszthatja azokat az összes csapattaggal. Használja ki a ClickUp több projektnézetét a haladás nyomon követéséhez és a siker méréséhez.

📖 Bónusz olvasmány: Szakmai célok a munkában

A következő lépés az, hogy meghatározza a célok eléréséhez szükséges lépéseket. Készítsen ClickUp feladatokat közvetlenül a ClickUp Docs-on található vízió nyilatkozatából, rendeljen hozzá felhasználókat, állítson be határidőket, kapcsoljon össze más dokumentumokkal, és kezelje az egész termékfejlesztési folyamatot egy helyen.

Gantt-diagram nézet a termékfejlesztés függőségeinek nyomon követéséhez

Rendszeresen értékelje az előrehaladást, hogy az összhangban legyen a termékvízióval. A felülvizsgálathoz használja a termékmenedzsment irányítópultjának adatait. Fontolja meg azt is, hogy magának a víziónak is szüksége van-e frissítésre.

Például, ha Ön egy rendezvény szervező cég, amelynek víziója kizárólag fizikai, személyes vagy helyszíni rendezvényekre összpontosít, érdemes lehet ezt átgondolni, különösen annak fényében, hogy a hibrid és virtuális rendezvények milyen népszerűek.

Ha még nem jártas a termékvízió kidolgozásában, a fenti keretrendszer jelentős segítséget nyújt. Ha azonban még mindig nehezen tudja elképzelni, íme néhány ötlet.

Termékvízió-nyilatkozat példák

A világ legsikeresebb technológiai vállalkozásai közül néhány inspiráló termékvízió-nyilatkozatot használ. Nézzünk meg néhányat!

Glitch

„A Glitch-et azért készítjük, hogy Ön könnyebben tudjon weboldalakat készíteni.”

A Glitch technológiai startup egyszerű, de ambiciózus vízióval rendelkezik. A kulcsszó itt a „könnyű”. Ezért hoznak létre „gyors” és „szórakoztató” eszközöket weboldalak készítéséhez. Eszközeik célja, hogy a web nyitott, sokszínű és mindenki számára elérhető legyen.

Mi több? Marketingtevékenységeik nagymértékben a közösségre koncentrálnak, eszközöket, jam-eket, projektbemutatókat és egyebeket kínálnak, ami megkönnyíti az egymás segítését is.

LinkedIn

„Gazdasági lehetőségeket teremteni a globális munkaerő minden tagjának.”

A LinkedIn az alapítása óta eltelt 20 év alatt segített az embereknek állást találni, hálózatot építeni, másokat ajánlani, személyes márkát építeni és végül (több) pénzt keresni.

A LinkedIn gazdasági lehetőségek teremtésére irányuló víziója irányítja döntéseiket a több bevételi csatornán, például a tagság, a hirdetések, a hírlevelek és a toborzási megoldások terén. Az „minden” szó határozza meg terjeszkedésüket a piacokon, a nyelvekben és egyebekben.

Tesla

„A világ átállásának felgyorsítása a fenntartható energiára”

Bár a Tesla gyakran szerepel a hírekben az önvezető járműveivel, elsődleges fókusza a napenergia és az akkumulátorral működő járművek. A Tesla jövőképének köszönhetően a vállalat a járműveken túlmutató, fenntartható energiamegoldások kidolgozására is törekszik. Valójában a Tesla a napelemek, napenergia-tetők, energiatárolók és más területeken is folyamatosan teret nyer.

Ahhoz, hogy olyan hatékony termékvíziót alkosson, az alábbi sablonok bármelyike segítségére lehet.

Termékvízió-sablonok és azok használata

Pozicionáláson alapuló termékvízió-sablon

Az egyik leggyakrabban használt termékvízió-sablon Geoffrey Moore pozicionálási nyilatkozatának szerkezetéből származik. A gyakorlatban a sablon így néz ki.

A [ügyfél] számára, akinek [ügyfél igénye] van, ez a [termék] egy [kategória neve], amely [megoldás meghatározása]. A versenytársakkal ellentétben a [termék] [egyedülálló értékesítési ajánlat]. Az előző példában szereplő tudatosság-alkalmazás esetében a pozicionálási nyilatkozat a következő lenne: Azok számára [városi szakemberek], akiknek [segítségre van szükségük a stressz leküzdésében], ez a [termék] egy [mobilalkalmazás], amely [mindfulness gyakorlatokon, például meditáción, naplóíráson és testmozgáson keresztül vezeti őket]. A meglévő alkalmazásokkal ellentétben a [termék] [úgy lett kialakítva, hogy 120 másodpercnél rövidebb gyakorlatok révén azonnali stresszkezelést nyújtson].

Bár ez egy remek szerkezet a kutatások összefoglalásához és a tények ismertetéséhez, mégis csak a jelen leírása. Nem kínálja azt az ambiciózus, törekvő jövőt, amelyet a jövőképnek biztosítania kell.

Célalapú sablon

A célalapú termék vízió-nyilatkozat sablonja lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy szoftvereiket a világban betöltött szerepük kontextusába helyezzék.

[Termék] segít [ügyfélnek] a [érték] elérésében Ugyanezt a példát folytatva a termékvízió a következő lenne: [Termék] segít [stresszes városi szakembereknek] [teljes életet élni a pillanatban]

Transzformációalapú sablon

Ez a formátum a termék által a világban vagy a piacon előidézett változásokra vagy zavarokra összpontosít.

[Termék] lehetővé teszi [változás] [kontextusban] Az alkalmazás átalakításon alapuló termékvíziója a következő lenne: A [termék] véget vet a [dopaminfüggőségnek] egy [fenntarthatóan kreatív világ] érdekében.

Bár ezek a sablonok némi útmutatást nyújtanak, a termékvízió megfogalmazásakor a legjobb, ha szem előtt tartja az alapelveket . Próbálja meg beépíteni a következő kérdésekre adott válaszokat.

Kiknek szól?

Hogyan oldja meg a problémájukat?

Mit csinál jobban vagy másképp?

Miért létezik?

A ClickUp segítségével valósítsa meg termékvízióját!

Egy jó termékvízió rávilágít arra, hogy a termék hova tart a közeljövőben és a távoli jövőben. Lehetővé teszi, hogy mindenki ugyanúgy lássa az elefántot, annak minden részével együtt. Ha tudja, mit épít, az segít a tökéletes stratégia és terv kidolgozásában, egészen a végső bevezetésig.

A mérnöki csapat számára ez megkönnyíti a termékmenedzsmentet. Ezen túlmenően egy jó jövőkép az egész szervezetnek segít. A marketing, az értékesítés, a pénzügy, a HR, az adminisztráció és minden más csapat összehangolja magát a jövőképhez, és koherens, összetartó egységként halad előre. Egy jó termékjövőkép tájékoztatja a döntéseket és segít a konfliktusok megoldásában.

A jövőkép megalkotása csak egy része a folyamatnak. A küldetésnyilatkozat dokumentálása, megosztása és megismétlése a fontosabb rész. Egy átfogó projektmenedzsment eszköz, mint például a ClickUp használata lehetővé teszi a csapatok számára, hogy közösen alkossák meg és valósítsák meg a jövőképüket.

Brainstorming eszközök, mint a fehér táblák, gondolkodást segítő eszközök, mint a gondolattérképek, jegyzetelés a Docs segítségével, projektmenedzsment a Tasks segítségével és értékelések a Dashboards segítségével – a ClickUp átfogó munkahelyi menedzsment platformot kínál a termékcsapatok számára.

Próbálja ki! Töltse le még ma ingyen a ClickUp alkalmazást.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

1. Mi írja le legjobban a termékvíziót?

A termékvíziót legjobban egy ambiciózus jövőbeli állapot leírásával lehet jellemezni. Ez felvázolja, hogy a termék hosszú távon mit kíván elérni, és iránytűként szolgál, amely a fejlesztést irányítja.

2. Ki határozza meg a termékvíziót a Scrumban?

A Scrumban a termék tulajdonos a termék vízióját az üzleti és technikai érdekelt felekkel együttműködve határozza meg.

3. Ki felelős a termékvízió kommunikálásáért a Scrum csapat felé?

A termék tulajdonosa vagy vezetése felelős a jövőkép kommunikálásáért a Scrum csapat felé.

4. Mi a termékmódszer jövőképének lényege?

A termékfilozófia egy olyan szoftverfejlesztési megközelítés, amelyet egyetlen, koherens filozófia irányít. Az ezt a módszert követő csapatok általában a csúcson kezdenek, a termékfilozófiával, majd onnan haladnak lefelé a végrehajtási tervekkel.

5. Ki felelős a küldetésért és a jövőképért?

A szoftverfejlesztés során a termék tulajdonosa/menedzsere felelős a jövőkép és a küldetés megalkotásáért és terjesztéséért.