Hogyan valósítsuk meg a hibrid Agile módszertant?

Évtizedeken át a szoftverfejlesztés vízesésmodellje uralkodott. A nagy szoftvercégek átfogó terveket készítettek, és évekig tartott a termékek fejlesztése. A vállalatok várták a végét.

A digitális korszak mindezt felülírta. A változások sebessége nem engedte meg a vízesés-modellű projektmenedzsment időigényét és kockázatait. Így jelent meg az Agile módszertan, amelyet mára a mérnöki csapatok világszerte széles körben alkalmaznak.

Ez a radikális váltás egyik megközelítésről a másikra nem mindenki számára könnyű. Ennél is fontosabb, hogy egyik módszertan sem tökéletes minden körülményre. Ennek eredményeként egy új hibrid agilis modell alakul ki. Nézzük meg, hogyan működik ez.

Mi az a hibrid agilis megközelítés?

A hibrid Agile megközelítés egy olyan projektmenedzsment módszertan, amely ötvözi az Agile modellek iteratív és rugalmas jellegét a Waterfall tervvezérelt stabilitásával. Egy tipikus hibrid Agile projektben a Waterfall biztosítja a projekt átfogó tervét és hosszú távú vízióját, míg az Agile módszertanok irányítják a napi munkát.

Például, ha személyes pénzügyi alkalmazást fejleszt, a 3-5 éves termékfejlesztési tervet vízesés módszerrel fogja elkészíteni. A termékmenedzserek meghatározzák a funkciókat, prioritásokat állapítanak meg és negyedévente ütemezik azokat. Ezt követően a mérnöki csapat Agile megközelítéseket alkalmazva bontja le a projektet felhasználói történetekre, meghatározza az elfogadás kritériumait, megtervezi a sprinteket és fokozatosan fejleszti a terméket. Emellett figyelemmel kíséri a teljesítményt és a visszajelzéseket, hogy a terméket ennek megfelelően módosítsa.

De miben különbözik a hibrid módszertan a már létező számos megközelítéstől? Derítsük ki!

Iteratív vs. inkrementális vs. Agile

Az Agile projektmenedzsment módszertant gyakran „iteratívnak” és „inkrementálisnak” nevezik. Ezek a kifejezések azonban nem ugyanazt jelentik, és nem használhatók felcserélhető módon. Íme, miért.

Iteratív fejlesztés: Ebben a megközelítésben a projektet kis szegmensekre, úgynevezett iterációkra osztja. Minden iterációval újra áttekinti és finomítja a terméket, amíg az el nem éri a kívánt minőségi és funkcionális szintet.

Inkrementális fejlesztés: Ezen megközelítés során a projektet kis, kezelhető részekre vagy inkrementumokra bontja, amelyek mindegyike egy adott funkciót ad hozzá a teljes termékhez. Minden inkrementum a szoftver egy funkcionális részét adja hozzá.

Agile: Ez egy szélesebb körű módszertan, amely magában foglalja mind az iteratív, mind az inkrementális megközelítést. Az Agile átalakulás a rugalmasságot, az együttműködést és az ügyfélelégedettséget hangsúlyozza azáltal, hogy folyamatosan értékes szoftvereket szállít.

Blended vs. hibrid Agile

A projektmenedzserek egy másik kockázata, hogy azt gondolják, a vegyes megközelítés hibrid. Ez azonban biztosan nem így van, legalábbis ebben a kontextusban nem.

A vegyes Agile különböző Agile módszertanokat vagy gyakorlatokat kombinál egy projekten belül. A hibrid megközelítés az Agile és a Waterfall megközelítéseket ötvözi.

A jelentős különbségek a következők.

Aspektusok Blended Agile Hibrid Agile Megközelítés Különböző Agile gyakorlatok kombinálása Az Agile és a hagyományos gyakorlatok integrációja Filozófia Megtartja az Agile alapjait Kezdje hagyományos projektmenedzsmenttel, és szükség szerint integrálja az Agile technikákat. Alkalmazás Rendkívül érett Agile fejlesztői csapatoknál alkalmazzák, amelyek rugalmas módszertanokra szorulnak. Agile számára új környezetben vagy hosszú távú stabilitás esetén alkalmazható. Szükség Ideális olyan iparágak számára, ahol a szállítás gyorsasága kritikus fontosságú. Ideális olyan iparágak számára, ahol a kockázatkezelés, a szabályozás stb. elsőbbséget élvez.

Akár a Waterfall megközelítést követi, akár már áttért az Agile-re, valószínűleg szüksége lesz egy erős érvre, hogy miért jobb a hibrid Agile. Olvasson tovább! 📖

A hibrid Agile megközelítés használatának előnyei

Minden projektmenedzser tudja, hogy a folyamatos szoftverfejlesztés komplex feladat. Számos változó tényező van, és bármi rosszul sülhet el. Például, ha a tervezés és a fejlesztés közötti átadás nem alapos, sok minden elvéthető a szándék és a végtermék között.

A projektmenedzsment megközelítés tehát döntő jelentőségű lehet a szoftverfejlesztés sikerében. Íme, hogyan támogathatják a hibrid Agile modellek a szoftver szállítását.

Stabilitás + rugalmasság

A hibrid megközelítés ötvözi a vízesésmodell tervezésorientált jellegét az Agile rugalmasságával. A vízesésmodellek által biztosított hosszú távú terv és egyértelmű jövőkép világos képet ad a csapatnak az irányról, anélkül, hogy csorbítaná az Agile által előnyben részesített Scrum eszközök, módszerek és automatizálás használatának rugalmasságát.

Például a projekt kezdeti szakaszában sok időt fordíthat a követelmények összegyűjtésére, a dokumentálásra, a munkaterület meghatározására stb. az alapok lefektetése érdekében. Innen a csapat áttérhet az Agile tesztelő eszközök, a folyamatos visszajelzések és az adaptív modellek használatára.

Előre jelezhetőség

Az Agile a rugalmasságot helyezi előtérbe, ami lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy a változó piaci igényekkel együtt fejlődjenek. Ez néha veszélyezteti a munkavállalók, a vállalkozások és a befektetők/részvényesek számára a kiszámíthatóságot.

A hibrid Agile megoldja ezt a problémát. A projekttervezési modelleket használja a hatékony előrejelzéshez. Ez különösen előnyös olyan projektekben, amelyek bizonyosságot igényelnek, például a szigorúan szabályozott iparágakban vagy a drága hardverekkel/erőforrásokkal járó kezdeményezésekben.

Emellett nagyobb kontrollt biztosít a potenciális problémák előrejelzéséhez és azok proaktív megoldásához.

Az érdekelt felek bevonása

A hagyományos vállalkozások kedvelik a prezentációkat, jelentéseket és irányítópultokat. Az Agile modellek ugyan ragaszkodnak a mutatókhoz és a visszatekintésekhez, de inkább a folyamatos tanulásról és fejlesztésről szólnak. Néha az érdekelt felek úgy érzik, hogy nem ugyanazt a nyelvet beszélik, mint a fejlesztőcsapat.

A hibrid Agile megoldja ezt a problémát. A kezdeti szakaszban a hibrid Agile csapatok elkészítik a terveket és a dokumentációt, ami világos képet ad az érdekelt feleknek. A projekt során egy fejlett projektmenedzsment eszközt, például a ClickUp-ot használhatják, hogy átláthatóságot és valós idejű frissítéseket biztosítsanak.

Kockázatkezelés

Ha előre tervez és előrejelzi a lehetőségeket, nagyobb eséllyel tud megfelelő intézkedéseket hozni a potenciális kockázatokra. Ha agilis és alkalmazkodó, akkor képes kezelni a felmerülő kockázatokat. Ez az, amit a hibrid Agile tesz.

A hagyományos módszerek strukturált tervezése és előzetes értékelései segítenek a potenciális kockázatok korai felismerésében. Az Agile iteratív jellege lehetővé teszi a kockázatok folyamatos figyelemmel kísérését és csökkentését a projekt előrehaladtával.

Piacra jutási idő

A vízesés modelleket régóta kritizálták azért, mert túl sok időbe telt, mire a termékek piacra kerültek. Ha egy projekt három évre van tervezve, a felhasználó csak az időszak végén láthatja a termék bevezetését.

A hibrid Agile ezt lebontja. A projekttervezés befejezése után az Agile módszerek veszik át a szerepet, és az MVP gyorsan piacra kerül. Ez a fokozatos szállítás biztosítja, hogy a projekt legkritikusabb részei hamarabb elérjék a piacot.

Számos előnye ellenére a hibrid Agile nem minden helyzetben alkalmas. Nézzük meg, hol működik a legjobban.

Mikor érdemes hibrid Agile módszertant alkalmazni?

A hibrid Agile kétségkívül a két világ legjobb elemeit ötvözi. Azonban nem minden projektnek van szüksége mindkét világra.

Például, ha Ön egy meditációs alkalmazást indító startup vállalkozás, akkor nincs luxusa a hosszú távú tervezésre. A piac telített, és maga a termék-piac illeszkedés is kérdéses lehet. Ez a helyzet agilis megközelítést igényel az MVP közzétételéhez és a piac teszteléséhez.

Szóval, mikor érdemes hibrid Agile-t használni? Örülök, hogy megkérdezte!

Összetett projektek

Minden projektnek megvannak a maga bonyolultságai. De nem erre gondolunk itt. Az igazán komplex projektek azok, amelyek számos funkcióval rendelkező szoftver fejlesztését jelentik, több célcsoport számára, egymással összefonódó képességekkel. Az online piactér felépítése jó példa lenne egy komplex projektre.

Ilyen esetekben a hibrid Agile ideális megoldás. A kezdeti tervezési folyamat összhangba hozható az üzleti tervvel. Egy online piactéren, ha először az eladókat vonja be, akkor a roadmapja az adott fázishoz kapcsolódó funkciókkal kezdődik.

Miután az üzleti csapatok megkezdték a tárgyalásokat az eladókkal, a fejlesztőcsapat felbonthatja az eladói portált kis, kezelhető funkciókra, és azokat iteratív módon fejlesztheti.

Szabályozott iparágak

A banki, pénzügyi menedzsment, biztosítási, egészségügyi stb. ágazatok mind szigorúan szabályozottak. Rendkívül magas fokú átláthatóságot és ellenőrzést igényelnek. Az Agile módszertanok nem biztos, hogy támogatják a szabályozott iparágak számára szükséges mélyreható dokumentációt és nyomon követést.

A hibrid Agile megoldja ezt a problémát a megfelelőségi korlátok beállításával. Ezek lehetővé teszik az üzleti csapatok számára, hogy egy további tervezési réteget adjanak hozzá a szabályozási követelményekhez.

Szigorú teljesítési követelmények

Ha az ügyfél szigorú, rögzített ütemtervvel és korlátozott költségvetéssel rendelkezik, az Agile megközelítés nem feltétlenül a legmegfelelőbb megoldás. Az Agile kísérleti jellege akkor érvényesül a legjobban, ha van némi rugalmasság.

A hibrid Agile megoldást kínál erre a problémára: terveket készít a határidők és a költségvetések betartására. Segít kontrollálni a mellékhatásokat és a várakozásoknak megfelelő eredményeket elérni.

Régi rendszerek átalakítása

Az új termékfejlesztéssel ellentétben a hagyományos átalakítás a meglévő – gyakran komplex – szoftverek új technológiák és megközelítések segítségével történő újrateremtését jelenti. Például modernizálhat egy mainframe monolitikus alkalmazást a felhőben található mikroszolgáltatások segítségével.

Ilyen esetekben az Agile modelleknél fennáll a veszély, hogy néhány részlet kimarad. A hibrid Agile hagyományos része lehetővé teszi a csapat számára, hogy átvizsgálja a teljes örökölt környezetet, minden apró részletet dokumentáljon, és alaposan modernizálja azt. Az Agile módszerekkel történő iteratív megvalósítás minimálisra csökkentheti az üzleti tevékenység zavarait.

Az Agile méretezése nagy szervezetekben

A hagyományos módszereket alkalmazó vállalatokban a rendszerek úgy vannak kialakítva, hogy ezt megkönnyítsék. A csapatokat erre képezik, az eszközök ezt teszik lehetővé, a folyamatok pedig ezt támogatják. Az Agile/Scrum modellre való áttérés ezeknek a csapatoknak zavaró változást jelenthet.

A hibrid Agile lehet a kiindulási pont. Átmeneti időszakot biztosíthat a csapatok számára, hogy könnyebben átálljanak az Agile-re.

Bármilyen helyzetben is legyen, hatékonyan kell megvalósítania a hibrid Agile elveit. Íme egy bevezető a kezdéshez.

Hogyan valósítsuk meg a hibrid Agile módszertant?

Bár a hibrid Agile alapelvei általánosak, különböző szervezetek számára eltérő jelentéssel bírhatnak. Mielőtt a hibrid Agile-t bevezetné a szervezetében, meg kell vizsgálnia, hogy az Ön számára megfelelő-e.

Egy jó projektmenedzsment eszköz a szoftverfejlesztő csapatok számára, mint például a ClickUp, nagy segítséget jelenthet ebben a folyamatban.

1. Mérje fel a projekt alkalmasságát

Szüksége van a projektjének hibrid Agile menedzsmentre? Tegye fel magának ezt a kérdést.

Kezdje azzal, hogy alaposan felméri projektje követelményeit, korlátait és céljait. Vázolja fel a hatókört, a szabályozási követelményeket és a legfontosabb eredményeket. Dokumentálja megfigyeléseit és észrevételeit visszajelzés és jóváhagyás céljából.

A ClickUp Docs segítségével mindent világosan dokumentálhat. Ezenkívül valós időben együttműködhet a különböző csapattagokkal, és megoszthatja az információkat a megfelelő érdekelt felekkel, hogy visszajelzést kapjon.

Gyűjtse össze a követelményeket és dokumentálja a betekintéseket a ClickUp Docs segítségével

Használja ezeket az információkat annak meghatározásához, hogy a projekt mely részei profitálnának a hagyományos megközelítésből, és melyek azok, amelyekhez jobban illeszkednek az Agile gyakorlatok.

2. Határozza meg a hibrid modellt

Az értékelés alapján határozza meg, hogy milyen hibrid Agile modellt fog használni. Ne gondoljon a megközelítéseire „hagyományos” vagy „Agile” kategóriákban, mert ez befolyásolhatja az irántuk érzett attitűdjét. Két részből álló hibrid modellt tervezzen:

A projekt olyan aspektusai, amelyek alapos, átfogó tervezést igényelnek

Gyors, iteratív intézkedést igénylő szempontok

Például az előbbit használhatja a tervezési és követelményezési fázisban, majd az utóbbit a fejlesztési és tesztelési fázisban.

Ne feltételezze, hogy az emberek tudják, mit jelent a hagyományos és az Agile. Például ne mondja egyszerűen a projektcsapatának, hogy „Agile fejlesztés”. Ehelyett mondhatja azt, hogy „a fejlesztést két hetes sprintek ismétlésével kell végrehajtani, az iterációs tervezést követve, 100 story pont céljával minden epikához, a ClickUp segítségével kezelve”.

Határozzon meg mindent a lehető legrészletesebben.

3. Készítsen részletes projekttervet

A Waterfall modell legnagyobb előnye a tervezési fázis. Használja ki ezt a hibrid Agile keretrendszer részeként.

Készítsen részletes projekttervet, amely magában foglalja mind a hagyományos, mind az Agile elemeket. Tartalmazza az ütemtervet, a mérföldköveket, az erőforrás-elosztást, a kutatás költségvetési becsléseit, a sprint terveket, a hátralékokat és az iterációs ütemterveket.

Válasszon egy átfogó projektmenedzsment eszközt az Agile csapatok számára, hogy mindezt beállíthassa. A ClickUp naptára, Gantt-diagramja és idővonal-nézetei kiválóan alkalmasak az ütemezéshez. Használja a ClickUp Box Wiew-t a csapat erőforrásainak kezeléséhez, hogy lássa, min dolgoznak az emberek, és milyen kapacitás áll rendelkezésre.

ClickUp Box nézet a tökéletes munkaterhelés-kezeléshez

Ha még nem ismeri ezt a módszert, itt talál segítséget: Átfogó bevezető az Agile projektterv elkészítéséhez. Különböző integrált sprinttervezési sablonokat is felhasználhat, hogy elindítsa az utazását.

4. Határozzon meg egyértelmű kommunikációs irányelveket

A hibrid Agile egyik legnagyobb kockázata a félreértés. Lehet, hogy az egyik csapattag egyértelmű tervre vár, míg a másik Agile módszerekkel szeretne kísérletezni. Az ilyen helyzetek elkerüléséhez egyértelmű kommunikációra van szükség.

Hozzon létre egy együttműködési platformot, például a ClickUp-ot az aszinkron üzenetekhez. Használja a ClickUp Chat nézetet , hogy egy helyen kezelhesse az összes üzenetet.

Rendszeres megbeszéléseket és ellenőrzéseket szervezzen, hogy a csapat tagjai lehetőséget kapjanak aggályaik felvetésére.

Ügyeljen arra, hogy figyelembe vegye a folyamat vízesés és Agile részeinek igényeit. Például lehet, hogy negyedévente hagyományos projektértékeléseket tart, napi stand-up meetingeket és kéthetente retrospektívákat az Agile sprintek során.

Csatlakozzon aszinkron módon csapattagjaihoz a ClickUp Chat nézet segítségével

5. Hozzon létre irányítási struktúrát

Hozzon létre egy irányítási struktúrát, amely támogatja a hibrid Agile megközelítést. Határozza meg a folyamat hagyományos részeinek szerepeit és felelősségeit. Hozzon létre egy Agile csapatstruktúrát a projekt végrehajtásához. Állítson be döntéshozatali és problémamegoldási mechanizmusokat.

Például kijelölhet egy projektmenedzsert, aki felügyeli a projekt hagyományos aspektusait, és egy Scrum Mastert, aki az Agile fázisokat irányítja. Ez a struktúra segít biztosítani mindkét módszertan hatékony integrációját és a projekt zökkenőmentes lebonyolítását.

Az Agile végrehajtás következetességének biztosítása érdekében hozzon létre egyértelmű rendszereket. A ClickUp Agile projektmenedzsment sablonja egy egyszerű, testreszabható keretrendszer, amely segít az indulásban. Ez a kezdőknek is könnyen használható sablon egyszerűsíti a kéréseit backlogokká, ahol prioritásokat állíthat fel és végrehajthatja azokat.

Ha fejlettebb vagy speciálisabb igényei vannak, nézze meg a ClickUp egyéb Agile sablonjait.

6. Figyelje és módosítsa

Lehet, hogy sok időt és energiát fektetett a hibrid Agile rendszer felállításába. Azonban lehet, hogy az első próbálkozás nem lesz tökéletes. Ezért figyelje a haladást, azonosítsa a hiányosságokat, vitassa meg a megoldásokat, és idővel alkalmazkodjon.

A monitorozás részeként:

Mérje a csapat teljesítményét, és hasonlítsa össze a korábbi időszakokkal!

Értékelje a felmerülő kockázatokat

Kövesse nyomon a szabályozási változásokat

Kérje ki az érdekelt felek visszajelzéseit

Aktívan kérje ki a csapat visszajelzéseit

A monitoringból származó kvantitatív adatok mellett keressen kvalitatív információkat is. Végezzen retrospektív elemzéseket minden fázis vagy iteráció végén, hogy értékelje, mi működött jól és mi javítható.

Gyűjtsön visszajelzéseket a csapattól és az érdekelt felektől, és dokumentálja a tanulságokat. Használja fel ezeket az információkat a hibrid Agile megközelítés finomításához a jövőbeli projektekben, biztosítva, hogy a módszertan minden használatával hatékonyabbá váljon.

Végezze el projektjeit gyorsabban és hatékonyabban a ClickUp segítségével.

Váltson hibridre a ClickUp Agile projektmenedzsmenttel

A szoftverprojekt-menedzsment teljes körű változáson ment keresztül. Az Agile támogatói elutasították a hagyományos gyakorlatokat, mint például a átfogó tervezés és a hosszú távú ütemezés. A Waterfall modell követői az Agile-t kaotikusnak tartották, amely nem rendelkezik a vállalati szintű termékek fejlesztéséhez szükséges struktúrával.

Az okos technológusok úgy döntöttek, hogy mindkét megközelítés legjobb elemeit ötvözik egy működőképes modell, azaz a hibrid Agile létrehozása érdekében. A hibrid modell segít a modern technológiai csapatoknak jobban kezelni a különböző projektkövetelményeket, megfelelni a szabályozási követelményeknek és fokozatosan értéket teremteni.

Ennek megvalósítása azonban nem egyszerű. Szüksége van egy rendszerre, amely átfogóan kezeli a szoftverfejlesztés során felmerülő számos változó tényezőt. A ClickUp for Agile teams pontosan ezt a rendszert kínálja.

Ötvözi az Agile eszközöket, mint például a Kanban táblák, a Gantt diagramok, a nyomon követhető feladatok, az egyéni állapotok, az integrációk és a ClickUp Brain, az AI asszisztens.

Vezesse be könnyedén a hibrid projektmenedzsmentet. Próbálja ki még ma ingyen a ClickUp-ot!