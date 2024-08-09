Hogyan változtatják meg a millenniumi vezetők a munkavégzés módját?

Néhány hónappal ezelőtt egy „POV: Millenniumi menedzsered van” című TikTok-videó vált virálissá.

A paródia egy lazsáló vezetőt mutat be, aki arra kéri az alkalmazottját, hogy ne dolgozzon, ha beteg, és azt javasolja, hogy személyes idejét használja fel a teendők elintézésére. Kiemeli továbbá a mentális és fizikai egészségre való összpontosítás fontosságát a kiégés megelőzése érdekében.

A videó jelentős online vitát váltott ki (majdnem egy héten át!), mivel a nézők dicsérték a millenniumi generációs vezetőket azért, hogy érdeklődnek a jobb munkakörnyezet megteremtése iránt.

Bár ez természetesen komikus túlzás, a paródia rávilágít a millenniumi vezetők néhány jellemzőjére.

Mi az, ami tiszteletet és csodálatot vált ki a vezetői pozícióban lévő millenniumi generációból? Milyen új elemeket vezetnek be a munkába, amelyeket az idősebb generációk még nem sajátítottak el?

Ez a cikk azt vizsgálja, hogyan változtatják meg a millenniumi vezetők a munkakultúrát. Kezdjük is!

A millenniumi vezetők jellemzői

„A millenniumi generáció nem szeretné, ha megmondják neki, mit tegyen.”

„A millenniumi generáció tagjai túl elfoglaltak a mellékes tevékenységekkel ahhoz, hogy törődjenek a 9-től 5-ig tartó munkával.”

„A millenniumi generáció tagjai jogosultságtudattal rendelkeznek.”

Minden héten új információkat közlünk arról a generációról, amely 2025-re várhatóan a munkaerő 75%-át fogja kitenni.

Mindezek ellenére egyre több millenniumi (1981 és 1996 között született) kerül vezetői pozícióba a szervezetekben. És nem csak a saját generációjuk és a Z generáció munkavállalóit irányítják, hanem az X generáció és a baby boom generáció szakembereit is.

A millenniumi generáció belépése a vezetői pozíciókba mindenképpen érdekesebbé tette a munkahelyeket. Egyedülálló értékeiket és tudásukat hozzák a vezetésbe, talán jobban, mint bármelyik másik generáció.

Így írja le egy millenniumi menedzser a vezetési stílusát.

Vessünk egy pillantást a millenniumi vezetők néhány közös jellemzőjére:

1. Magasra teszed a lécet

A millenniumi generáció tagjai ambiciózus elvárásaikról ismertek. Ha egy projekt vagy feladat nem felel meg magas elvárásaiknak, akkor javításokat követelnek, vagy még szigorúbb célokat tűznek ki.

A Youth, Jobs, and the Future: Problems and Prospects (Ifjúság, munkahelyek és a jövő: problémák és kilátások) című könyvben az áll, hogy a millenniumi generáció tagjai egyediek; hajlamosak azt hinni, hogy a kemény munka fontosabb, mint a baby boom generáció tagjai.

2. Technológia iránti érdeklődés

A millenniumi generációt régóta kritizálják a képernyők iránti megszállottságáért, de a technológiával való együttélés valójában előnyükre válik. Ők egy külön kategóriába tartoznak, mindig a következő nagy újdonságot keresik, amellyel egyszerűsíthetik a folyamatokat és gyorsabb eredményeket érhetnek el.

A PwC 14. éves globális vezérigazgatói felmérése szerint „a millenniumi generáció egyik meghatározó jellemzője a digitális világhoz való vonzódásuk. Szélessávú internet, okostelefonok, laptopok és közösségi média mellett nőttek fel, és azonnali hozzáférést várnak az információkhoz. Ez az első generáció, amely a munkahelyre lépve jobban ismeri a legfontosabb üzleti eszközöket , mint az idősebb munkavállalók.”

3. Őszinteség és átláthatóság

A millenniumi vezetők nagyra értékelik az őszinteséget, és inkább a fejlődésre irányuló, egyértelmű visszajelzéseket adnak, mint kritikát. Az azonnali visszajelzésekkel kapcsolatos tapasztalatuk segít nekik beépíteni a közvetlen és támogató jellegű konstruktív tanácsokat.

4. A csapatmunka segít megvalósítani az álmaikat

A millenniumi generáció tagjai nagyra értékelik az együttműködést és a csapatmunkát, annak ellenére, hogy önállóan is jól dolgoznak. „Részvételi érmekkel” nőttek fel, és ezt a gondolkodásmódot viszik magukkal a munkahelyre is, ahol olyan rendszereket hoznak létre, amelyek ösztönzik a produktív csapatmunkát. Leértékelik a hagyományos hierarchiákat, hogy kollégáik sokféle készségét kihasználhassák, és az erőforrásokat ennek megfelelően oszthassák el.

5. Célorientált optimisták

Annak ellenére, hogy sok kritika éri őket, a millenniumi generáció tagjai továbbra is nagyon motiváltak és optimisták a munkájukkal kapcsolatban. Az elszántságuk segít nekik megbirkózni a kihívásokkal és a siker felé törekedni. A millenniumi generáció lelkesedése erős munkamorálban és a pozitív hatások elérése iránti vágyban nyilvánul meg. Jellemző rájuk, hogy ambiciózus projekteket vállalnak, vagy „meg tudjuk csinálni” hozzáállással új kezdeményezéseket indítanak.

6. Értékorientált vizionáriusok

A millenniumi generáció nagy jelentőséget tulajdonít személyes értékeinek fejlesztésének és a világot másképp látja, mint az előző generációk. Nyitottabb és elkötelezett az elfogadás iránt, ami segít egy befogadó és pozitív munkakörnyezet megteremtésében.

A Randstad Workmonitor 2022 jelentése szerint a millenniumi generáció 43%-a nem állna olyan munkáltatóhoz, amelynek társadalmi és környezeti értékei nem egyeznek az övéivel. Ráadásul a fiatal munkavállalók 56%-a hajlandó felmondani, ha a munkája megakadályozza őket abban, hogy úgy éljék az életüket, ahogy szeretnék.

7. Mindenhez értő

A millenniumi vezetők profik a multitaskingban, több projektet is ügyesen egyensúlyoznak, mint egy zsonglőr. Dinamikus környezetben virágoznak, ügyesen váltanak a feladatok között. De legyünk őszinték: ez a tehetség néha eltereli a figyelmüket, különösen a közösségi média és az értesítések állandó csábítása miatt.

A kutatások szerint a millenniumi vezetők inkább általános szakembereknek, mint szakértőknek számítanak, mivel sokféle képzettséggel és széles körű ismeretekkel rendelkeznek.

8. A kíváncsiság a DNS-ük része

Végül, de nem utolsósorban, a millenniumi vezetők kíváncsiság vezérli őket. A status quo nem elég számukra; folyamatosan törekednek arra, hogy többet tanuljanak és fejlődjenek. Ez a kielégíthetetlen kíváncsiság innovációhoz és jobb döntéshozatalhoz vezet, ami felbecsülhetetlen értékűvé teszi őket a munkahelyen. Ők azok a típusok, akik új készségeket fedeznek fel, új kihívásokkal szembesülnek, és csapatukat is erre ösztönzik.

Hogyan lehet sikeres millenniumi menedzser?

A millenniumi generáció 2016 óta a legnagyobb generáció a munkahelyeken. Friss perspektívát és pozitív hozzáállást képviselnek, ami új életet lehel a munkahelyekbe. Fiatalos energiájuk tökéletes a termelékenység növeléséhez és a hangulat javításához, amikor a dolgok kezdnek unalmassá válni.

Míg minden új generációs vezetőnek meg kell küzdenie azzal a kihívással, hogy rájöjjön, mit jelent sikeresnek lenni a pozíciójában, a millenniumi vezetőknek néhány egyedi akadályt is le kell küzdeniük.

Igen, a generációs szakadék nagyon is valós! A baby boom generációhoz tartozó alkalmazottaknak nehéz komolyan venni a fiatalabb vezetőket, és a hagyományos tapasztalat hiánya aggodalomra adhat okot azoknál a pozícióknál, amelyeket általában a több éves munkatapasztalattal rendelkezők töltenek be.

A csapatépítés és -vezetés is kihívást jelenthet a millenniumi vezetők számára, ha különböző korcsoportok és munkastílusok vannak jelen. Az alábbi stratégiák és tippek azonban segíthetnek a millenniumi vezetőknek a siker elérésében:

1. Bízz a csapatban, hogy teljesíti a feladatát

Bízzon abban, hogy az alkalmazottak produktívak lesznek, függetlenül a munkakörnyezetüktől – összpontosítson az eredményekre, ne a ledolgozott órákra. Az elmúlt néhány év bebizonyította, hogy az alkalmazottak a hagyományos irodai környezeteken kívül is hatékonyak lehetnek. A távmunka lehetővé tétele nagyobb egyensúlyt és rugalmasságot biztosít, valamint bizalmat épít.

A csapat termelékenységét és az együttműködést elősegítő eszközök, mint például a ClickUp, segíthetnek a hibrid és távoli munkaerő irányításában. A ClickUp egy all-in-one projektmenedzsment szoftver, amelyet a műveletek racionalizálására terveztek.

A ClickUp projektmenedzsment megoldással a vezetők vizualizálhatják a munkafolyamatot, feladatokat oszthatnak ki a csapat tagjainak, szervezhetik a projekteket és hatékonyan együttműködhetnek. Emellett segít a projektek tervezésében, a feladatok automatizálásában, a szűk keresztmetszetek azonosításában és még sok másban.

A ClickUp projektmenedzsment megoldással feladatokat oszthat a csapatának és gyorsíthatja projektjeit

Növelje a munka hatékonyságát a ClickUp Tasks segítségével megtervezett teendőkkel

Ráadásul a ClickUp Dashboards valós idejű betekintést nyújt a projekt előrehaladásába és az alkalmazottak teljesítményébe, így könnyebb nyomon követni a termelékenységet.

A ClickUp Dashboard segítségével vizualizálhatja a napi feladatok előrehaladását és az egyes feladatokra fordított időt

2. Vezessen „szabad kísérletezés” megközelítéssel

A munkahelyi autonómia gyakorlása kihasználja a mai alkalmazottak ambícióit. A menedzser szerepe ebben a helyzetben az, hogy eltávolítsa az akadályokat, útmutatást és bátorítást nyújtson, nem pedig mikromanagementet alkalmazzon. Ha a csapatok maguk irányíthatják a projekteket, az ösztönzi őket az eredmények elérésére.

Ha a csapatot arra ösztönzi, hogy saját megoldásokat találjon, az gyakran növeli a büszkeséget és a munkához való tartozás érzését. Ahelyett, hogy közvetlen válaszokat adna, a tapasztalatok megosztása arra ösztönzi az alkalmazottakat, hogy önállóan alkalmazzák a tanulságokat. Ez a megközelítés meglepő és innovatív eredményeket hozhat.

3. Értékelje és jutalmazza csapatát

A magas morál fenntartásához elengedhetetlen a csapat erőfeszítéseinek elismerése és méltatása. Ennek egyik módja a világos célok kitűzése és az elért eredmények nyomon követése.

Szerencsére a célkitűzési sablonok segítségével meg lehet határozni a célokat, így minden csapattag számára egyértelművé válik, hogy mit jelent a siker. Ezek lehetővé teszik a vezetők számára, hogy konkrét, mérhető célokat tűzzenek ki, majd nyomon kövessék az azok eléréséhez vezető előrehaladást.

Például a ClickUp Goals Signals Measures Template segít meghatározni a legfontosabb teljesítménymutatókat (KPI-ket) és mérföldköveket, így a vezetők láthatják, ki éri el a céljait, és hol van szükség fejlesztésre. Ez a világosság segít a teljesítmény nyomon követésében, így könnyebb elismerni és jutalmazni a csapat erőfeszítéseit és eredményeit.

Töltse le ezt a sablont Használja a ClickUp Goals Signals Measures sablont a csapat céljainak meghatározásához és a KPI-k nyomon követéséhez.

4. Biztosítson egyértelmű karrierfejlesztési lehetőségeket

Segítsen a csapat tagjainak szakmai fejlődésében azáltal, hogy világos és elérhető karrier célokat tűz ki. Beszéljék meg karrier ambícióikat, és határozzák meg, hogyan lehet azokat összehangolni a csapat céljaival.

A fejlesztési célok meghatározása után rendszeresen ellenőrizze a csapat tagjainak munkáját, hogy lássa, hogyan haladnak, és támogatást nyújtson nekik. Ez biztosítja, hogy a csapat ugyanazokat a nagy célokat tartsa szem előtt.

Használja a ClickUp Goals alkalmazást, hogy mérhető célokat állítson fel egyértelmű határidőkkel, és automatikusan kövesse nyomon az előrehaladást. Az olyan funkciók, mint a numerikus, pénzügyi és igaz/hamis célok, lehetővé teszik, hogy konkrét módon mérje a sikert.

Használja a ClickUp Goals alkalmazást a csapat céljainak meghatározásához és az előrehaladás nyomon követéséhez

💡Profi tipp: Próbálja ki a karrierterv-sablonokat, amelyek segítenek csapatának azonosítani és nyomon követni a személyes tanulási és szakmai fejlődési célokat.

5. Ossza meg a nagyobb képet

Millenniumi vezetőként elengedhetetlen, hogy a nagyobb víziót kommunikáld a csapatnak vagy az osztálynak. Hangsúlyozd ki a vállalat által elérni kívánt jelentőségteljes hatást, legyen az társadalmi hozzájárulás, innovatív termékek vagy értékes lehetőségek teremtése a vállalaton belül.

Ezek a lépések segítenek összehangolni a szervezeti célokat a fiatalabb generációk értékeivel, akik karrierjükben elsődleges fontosságot tulajdonítanak a céloknak. Ez a közös ötleteléssel kezdődik.

Használja a ClickUp Whiteboards alkalmazást ötletek kidolgozásához, valós idejű együttműködéshez a csapattal, munkafolyamatok összekapcsolásához és a gyorsabb innováció elősegítéséhez. Csatoljon fájlokat, feladatokat és dokumentumokat a Whiteboards alkalmazáshoz, hogy ötleteit tettekre váltsa. Ezáltal a csapat tagjai úgy érzik, hogy részesei a folyamatnak, ami arra ösztönzi őket, hogy a nagyobb célokra koncentráljanak.

Dolgozzon együtt csapatával, és gyűjtsön kreatív ötleteket a ClickUp Whiteboards segítségével

6. Erős csapatkultúrát alakíts ki

A nyílt kommunikáció kultúrájának kialakításához hozzon létre olyan környezetet, ahol minden tag félelem nélkül, ítélkezés nélkül hangot adhat aggályainak. Rendszeresen tartson megbeszéléseket, ahol megvitatják az előrehaladást, a kihívásokat és az új ötleteket. Gondoskodjon arról, hogy ezek a megbeszélések strukturáltak, de elég nyitottak legyenek ahhoz, hogy szabadon folyó csoportos megbeszélésekre legyen lehetőség.

A kisebb, azonnali lépések is nagy változást hozhatnak.

A ClickUp vállalati kultúra sablonja segíthet egy hatékony vállalati kultúra kialakításában. Segít a vezetőknek vizualizálni és összehangolni csapataik tevékenységét, elvárásait és értékeit.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp vállalati kultúra sablonjával összehangolhatja a csapat értékeit és elősegítheti a hatékony csapatkultúra kialakulását.

Kezdje azzal, hogy összegyűjti a vállalat értékeit és felsorolja a legfontosabb jellemzőket. Ezután határozza meg a célokat és kezdeményezéseket, amelyekkel ezeket az értékeket ápolhatja és megvalósíthatja. Ez elősegíti a bizalom és a motiváció kultúrájának kialakítását a munkahelyen.

💡Profi tipp: A ClickUp Docs segítségével vállalati irányelveket is írhat.

Hogyan változtatják meg a millenniumiak a munkakultúrát a jobb irányba?

A millenniumi vezetők tudják, hogy a kávéfőző gépek és a pihenőhelyiségben található pingpongasztalok nem növelik a munkavállalók elégedettségét és motivációját. Ez a generáció a célok és a fejlődés iránt érdeklődik, nem csak a juttatások iránt.

A fiatal munkavállalók azt szeretnék, ha a vállalati politikák, értékek és fejlesztési programok összhangban állnának a saját elképzeléseikkel, ideáljaikkal és a tervezett fényes jövőjükkel. Tehát, bár a cappuccino-gép is jó dolog, a millenniumi generációt igazán a karrierjük fejlődése motiválja!

Néhány figyelemre méltó módszer, amellyel a millenniumi generáció generációs változást hoz a munkahelyeken:

1. Értékvezérelt vezetés a régi iskola menedzsmentje helyett

A hagyományos vezetők a profitot és az eredményeket helyezték előtérbe, néha a munkavállalók jólétének vagy a társadalmi hatások rovására. A millenniumi generáció újrafogalmazza a munkakultúrát egy értékorientált csapatvezetési stílussal, amely a célra, az autenticitásra és az átláthatóságra összpontosít.

A következő területeken hoznak jelentős változást:

A cél fontosabb, mint a profit

A millenniumi generáció által vezetett vállalatok nagyobb valószínűséggel hajtanak végre környezetbarát kezdeményezéseket vagy támogatnak társadalmi ügyeket. A millenniumi generáció tagjai a profitot meghaladó üzleti célokat tűznek ki maguk elé, hogy pozitív társadalmi hatást gyakoroljanak. Ez nyilvánvalóan megmutatkozik az ESG (környezetvédelmi, társadalmi és irányítási) befektetések támogatásában, amelyek a fenntartható és etikus üzleti gyakorlatokat népszerűsítik.

Hiteleség és átláthatóság

A millenniumi vezetők a kihívásokkal és sikerekkel kapcsolatos nyíltságukkal felelősségvállalási és támogató kultúrát teremtenek, ösztönözve csapataikat, hogy ugyanolyan őszinték és elkötelezettek legyenek.

A Deloitte 2024-es Z generációs és millenniumi felmérése szerint a környezeti fenntarthatóság a millenniumi generáció számára elsődleges fontosságú.

2. Együttműködés a verseny helyett

Korábban a munkahelyek akaratlanul is ösztönözték a versenyt azáltal, hogy kiemelték az egyéni teljesítménymutatókat és rangsorokat. Ez szilárd mentalitáshoz és irodai politikához vezetett, ahol a részlegek vagy az alkalmazottak inkább egymás felülmúlására törekedtek, mint a közös célok elérésére.

A millenniumi generáció megváltoztatja a csapatvezetés szabályait azzal, hogy a munkahelyi versenyt a együttműködés és a befogadás elé helyezi.

A sokszínűség valódi értéke

A millenniumi generáció számára a sokszínűség nem csak egy divatos szó, hanem valódi előny. A millenniumi menedzser tudja, hogy a különböző háttérrel és véleményekkel rendelkező emberek összehozása kreatívabb és hatékonyabb megoldásokhoz vezethet. A millenniumi menedzser nem parancsolgató, hanem inkább facilitátor szerepet tölt be, segítve a sokszínű csapatok együttműködését és a munkaterhelés zökkenőmentes kezelését.

Inkluzív vezetés

A millenniumi vezetők természetüknél fogva inkluzívnak számítanak. Értékelik mindenki véleményét, és arra törekszenek, hogy olyan környezetet teremtsenek, ahol minden hangot meghallgatnak. Ez az inkluzivitás segít erősebb, összetartóbb csapatok építésében. Azzal, hogy mindenkit bevonnak a megbeszélésekbe és a döntéshozatali folyamatokba, biztosítják, hogy a csapat a legkülönbözőbb betekintések és tapasztalatok előnyeit élvezhesse.

3. Folyamatos visszajelzés az éves értékelések helyett

Régebben a főnök vagy más munkatársak általában az éves értékelések során adtak visszajelzést, ami megfélemlítő lehetett, és gyakran túl késő volt ahhoz, hogy változásokat indítson el. Manapság, a laposabb és csapatorientáltabb struktúrák felé történő elmozdulásnak köszönhetően, a millenniumi generáció tagjai kiemelten fontosnak tartják a folyamatos kommunikációt a munkahelyen.

A rendszeres visszajelzés fontossága

Mivel a millenniumi generáció az azonnali üzenetküldés és a közösségi média világában nőtt fel, nagyra értékelik a gyors visszajelzések értékét. Ez azért van, mert folyamatosan fejlődni akarnak, és biztosítani akarják, hogy munkájuk összhangban legyen a vállalat céljaival.

A kommunikációs szakadék áthidalása

A millenniumi generáció nagyra értékeli a rendszeres ellenőrzéseket és a világos teljesítménycélokat, és olyan vezetési módszereket alkalmaz, mint a KPI-k (kulcsfontosságú teljesítménymutatók) és az OKR-ek (célok és kulcsfontosságú eredmények). Hisznek továbbá a nyílt párbeszédekben, amelyek átlátható munkakörnyezetet teremtenek.

4. A munkaidőnél fontosabb a termelékenység

A millenniumi generáció új koncepciókat népszerűsít a munka és a magánélet egyensúlyáról és a munkahelyi rugalmasságról. A világjárvány felgyorsította az átállást a hagyományos 9-17-es munkanaptól a rugalmas munkaidőre, egy olyan változást, amelyet a millenniumi generáció már korábban is szorgalmazott.

Számukra a termelékenység nem az irodában töltött hosszú órákat jelenti, hanem egy rugalmas munkakörnyezet megteremtését, amely valóban növeli a teljesítményt.

Az új normák között eligazodni

A millenniumi generáció élen jár a távoli és hibrid munkamodellek népszerűsítésében. Úgy vélik, hogy ezek a megoldások nemcsak csökkentik a stresszt, hanem hozzájárulnak a kiegyensúlyozottabb életmódhoz is. Ez a megközelítés lehetővé teszi a munkavállalók, különösen a dolgozó szülők számára, hogy rugalmasabban kezeljék személyes és szakmai életüket.

A millenniumi generáció 23%-a szerint a távmunka és a hibrid munkavégzés jobb termelékenységet eredményez, mert így az irodai környezet zavaró tényezői nélkül tudnak a munkára koncentrálni. Ráadásul a millenniumi generáció szülők 69%-a úgy gondolja, hogy a hibrid munkavégzés javította mentális egészségüket.

A termelékenység és a jóllét optimalizálása

A millenniumi vezetők erőteljesen támogatják a termelékenység és a munkavállalók jólétének egyensúlyát. Elsőbbséget adnak a mentális egészségnek és támogatják azokat a kezdeményezéseket, amelyek elősegítik a pozitív munkakörnyezet kialakítását. A jólétre és az elkötelezettségre fókuszáló programok egyre népszerűbbek.

A technológia kihasználása

A technológia elfogadása a millenniumi vezetési megközelítés kulcsfontosságú eleme. A millenniumi generáció gyorsan elfogadja és integrálja az új technológiai eszközöket, beleértve a generatív mesterséges intelligenciát is, hogy növelje a hatékonyságot és a termelékenységet. A legmodernebb technológiák használatára való hajlandóságuk racionalizálja a munkafolyamatokat és segít jobb eredmények elérésében.

5. Készségek a merev irodai szabályok helyett

Ki törődik a dress code-dal, amikor az igazi hangsúly a tehetségen és a hozzájáruláson kell, hogy legyen?

A millenniumi vezetők eltávolodnak a merev öltözködési szabályoktól, és inkább a készségeket és a munka minőségét hangsúlyozzák. Nem foglalkoznak azzal, hogy valaki öltönyt vagy farmert visel-e; ami számít, az az, hogy milyen értéket hoznak a csapatnak.

A személyes kifejezés ösztönzése

A millenniumi vezetők hisznek abban, hogy a munkavállalóknak lehetőséget kell adni arra, hogy választásaikkal kifejezzék önmagukat. Akár valaki blézert, akár alkalmi pulóvert, akár valami még szokatlanabbat preferál, ezek a vezetők megértik, hogy a személyes kifejezés növelheti az önbizalmat és a munkával való elégedettséget.

A nemi normák megkérdőjelezése

Ezek a előremutató vezetők a munkahelyen is lebontják a hagyományos nemi szerepekhez fűződő elvárásokat az átláthatóság és jobb politikák, például a menstruációs szabadság és az apasági szabadság előmozdításával.

Fejleszd vezetői készségeidet a ClickUp segítségével

A millenniumi generáció nem ragaszkodik a hagyományos vezetési stílusokhoz; inkább a saját módszereiket alkalmazzák, és arra törekednek, hogy leküzdjék a generációs különbségeket, pozitív változásokat hozzanak létre és biztosítsák az egész csapat előnyeit.

Ha Ön is millenniumi menedzserré válás útján jár, akkor valószínűleg elsajátított néhány szilárd készséget a gazdasági bizonytalanság és a társadalmi dinamizmus által jellemzett világban. Ezek a készségek segíthetnek Önnek a csapat vezetésében és pozitív hatást gyakorolhatnak.

Az egyik módja a zökkenőmentes átmenetnek a vezetői szerepkörbe az új és innovatív vezetési eszközök, például a ClickUp használata. A ClickUp segít a projektek racionalizálásában, a kommunikáció javításában és az előrehaladás nyomon követésében, megkönnyítve a csapat hatékony irányítását és mindenki céljaival való összhangban tartását.

Regisztrálj még ma ingyenesen a ClickUp-ra, és tedd meg a következő lépést vezetői pályafutásodban!