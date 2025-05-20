ClickUp blog
Hogyan készítsünk Venn-diagramot az Excelben?

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
2025. május 20.

Találkozott már valaha átfedő körökkel az adatelemzés során – amelyek alapvető elemei a prezentációknak és jelentéseknek?

Nos, ez egy Venn-diagram működés közben.

A Venn-diagramok készítésének megértése jelentősen javíthatja az információk elemzésére és a komplex ötletek hatékony bemutatására való képességét.

Ebben a cikkben végigvezetjük Önt a Venn-diagram Excelben történő létrehozásának folyamatán, és bemutatunk egy kiegészítő eszközt, amely segítségével könnyedén vizualizálhatja az adatok közötti kapcsolatokat. Kezdjük is!

Mi az a Venn-diagram?

A Venn-diagramot John Venn népszerűsítette az 1880-as években. Ez egy olyan diagramtípus, amely körökkel vagy ellipszisekkel szemlélteti a dolgok vagy dolgcsoportok (adatkészletek) közötti logikai kapcsolatot, így könnyebben érthetővé téve a jellemzők vagy értékek közötti átfedéseket vagy különbségeket.

Egy egyszerű, három halmazból álló Venn-diagram
via Flickr

Mire használják a Venn-diagramot?

A Venn-diagram segít összehasonlítani két vagy több adatsort. Az üzleti életben a Venn-diagram segítségével összehasonlíthatja a termékjellemzőket és a piaci szegmenseket, ami elősegíti a versenyképességi elemzést és a stratégiai döntéshozatalt. Az oktatásban a Venn-diagram segíthet az alapvető halmazelmélet tanításában és a valószínűségszámítás, a statisztika és az informatika egyszerű halmazkapcsolatainak bemutatásában.

Általánosságban elmondható, hogy a Venn-diagram megkönnyíti az összehasonlítást, egyértelműbbé teszi a kommunikációt, és hatékonyabbá teszi a problémamegoldást.

A komplexitás tekintetében egy alapvető Venn-diagram szerkezete két vagy három elemekből álló halmazt tartalmazhat. Haladó szinten 3D-s ábrázolások is lehetségesek, hat vagy hét halmazig, illetve annál is tovább. A Venn-diagramot halmazdiagramnak vagy logikai diagramnak is nevezik.

Aszimmetrikus, öt halmazból álló Venn-diagram
via Venngage

Ha nincs Venn-diagram Excel-sablonja, akkor a Microsoft Excelben a semmiből is létrehozhat egy Venn-diagramot. Ehhez kézi munkára van szükség, de a Venn-diagram elrendezésének létrehozásával és a átfedő kapcsolatokhoz megfelelő címkék hozzáadásával elvégezhető.

Hogyan készítsünk Venn-diagramot az Excelben?

Íme egy lépésről lépésre bemutatott folyamat a Venn-diagram létrehozásához az Excelben:

1. Indítsa el a Microsoft Excel programot a számítógépén. Nyisson meg egy új vagy egy meglévő munkafüzetet.

2. A zöld szalagon lépjen az „Insert” (Beszúrás) fülre. Kattintson a „Shapes” (Alakzatok) gombra, és válassza az „Oval” (Ovális) lehetőséget.

Ovális alakzat hozzáadása a Microsoft Excel programban

3. Kattintson és húzza az egérrel a munkafüzeten, hogy megrajzolja az első kört. A rajzolás közben tartsa lenyomva a „Shift” billentyűt, hogy a kör tökéletesen kör alakú legyen. Nem szeretne ovális alakzatot.

Kör rajzolása a Microsoft Excelben

4. Adjon hozzá egy új kört, vagy másolja és illessze be a meglévő kört, hogy létrehozza a második és harmadik kört. Több kört is hozzáadhat, hogy más Venn-diagram elrendezést hozzon létre. Ebben a példában egy alapvető, három körből álló Venn-diagramot hozunk létre.

Három kör hozzáadása a Microsoft Excelben Venn-diagram létrehozásához

5. Mozgassa a három kört úgy, hogy megfelelően átfedjék egymást, és ábrázolják az ábrázolni kívánt halmazokat. Az átfedéseknek egyértelműen láthatónak kell lenniük.

6. Kattintson az egyes körökre, és a „Shape Format” (Alakzat formátuma) fülön töltse ki a színt és rajzolja meg a kontúrt. Használjon különböző színeket az egyes körökhöz, hogy megkülönböztesse a halmazokat. Ebben a lépésben a körök méretét is beállíthatja.

A „Shape Format” (Alakzat formázása) fül használata a körök kitöltésére és kontúrjának megrajzolására a Microsoft Excel programban

7. Most, hogy láthatóvá tegye az átfedő területeket, kattintson a jobb gombbal egy körre, hogy megnyissa az új felugró sávot. Válassza a „Formátum alakzat” lehetőséget, hogy megnyissa a jobb oldalon egy új panelt, amely a fejlett formázási beállításokat tartalmazza.

Fejlett alakzatformázási lehetőségek a Microsoft Excelben

8. A „Formátum alakzat” ablakban lépjen az „Alakzat beállítások” menüpontra, és állítsa be az átlátszóság csúszkát a „Kitöltés” alatt.

„Formátum alakzat” ablak a Microsoft Excelben

9. A megfelelő átlátszósági szint körülbelül 50%, de a tisztaság érdekében szükség szerint módosítsa. Ismételje meg a lépéseket, hogy az összes kört hasonlóan formázza, amíg az átfedő terület jól láthatóvá válik.

Az átlátszóság szintjének beállítása a Microsoft Excelben

10. Szöveg hozzáadásához térjen vissza a felső menü „Beszúrás” fülére, és válassza a „Szövegdoboz” lehetőséget. Kattintson és húzza az egérrel a körökön belül, hogy szövegdobozokat rajzoljon, majd írja be a kívánt szöveget. Itt megváltoztathatja a betűtípust és a betűméretet is.

„Szövegdoboz” beszúrása a Microsoft Excel programban

11. Az Excel munkafüzet egy külön oszlopában határozza meg a címkéket, amelyekkel elmagyarázza, hogy az egyes körök mit jelentenek. Legyen tömör és egyértelmű, az alábbiak szerint:

Határozza meg a címkéket, hogy elmagyarázza, mit jelentenek a Venn-diagram egyes körök.

Megjegyzés: Más Venn-diagram alternatívákkal ellentétben, amelyek lehetővé teszik az adatok közvetlen összekapcsolását a diagrammal, az Excelben a Venn-diagramokhoz manuális beállítások és megjegyzések szükségesek az adatok ábrázolásához.

12. Válassza ki az összes alakzatot (köröket és szövegdobozokat), kattintson a jobb gombbal, és válassza a „Csoport” lehetőséget, hogy csoportosítsa őket és egyetlen grafikont hozzon létre. Ez biztosítja, hogy a Venn-diagram mozgatásakor vagy átméretezéskor együtt maradjanak.

Válassza a „Csoport” lehetőséget a körök csoportosításához és egyetlen grafikon létrehozásához a Microsoft Excelben.

Ne felejtse el elmenteni az Excel fájlt, hogy megőrizze a Venn-diagramot. Más alkalmazásokba, például a Wordbe vagy a PowerPointba is átmásolhatja, hogy grafikai elemeket hozzon létre prezentációihoz.

Venn-diagram készítése az Excelben a SmartArt grafikával

Az Excel egy SmartArt grafikus funkciót is kínál, amely Venn-diagramok készítésére használható. Bár a testreszabási lehetőségek korlátozottabbak lehetnek, mint a formák használata esetén, mégis jó kiindulási pontot jelentenek.

Vessünk rá egy pillantást:

1. Kattintson a „Beszúrás” fülre, majd válassza a „SmartArt” lehetőséget.

„SmartArt” a Microsoft Excelben

2. Vigye az egérmutatót a „Kapcsolat” feliratra, hogy megnyissa a kapcsolódó sablonok dobozát, majd válassza ki az „Alap Venn” diagramot. Más Venn-diagram elrendezést is választhat: lineáris Venn, halmozott Venn vagy radiális Venn.

„Alapvető Venn-diagram” készítése az Excelben

3. Az egyes körök megjelöléséhez kattintson a „[Szöveg]” gombra, és írja be a szöveget. A szövegpanelen szövegdobozokat is beilleszthet, hogy átfedő kapcsolatokat hozzon létre.

Szöveg hozzáadása Venn-diagramhoz az Excelben

4. A diagram színsémájának megváltoztatásához lépjen a „SmartArt Tools Design” fülre. Kattintson a „Change Colors” gombra, hogy más színsémát válasszon.

A Venn-diagram színsémájának megváltoztatása az Excelben

Bónusz: 10 diagrampélda bármilyen típusú projekthez

Alternatívák a Venn-diagram létrehozásához az Excelben

Az Excel Venn-diagram funkciója alapvető követelmények esetén megfelelő lehet, de hiányoznak belőle a fejlett funkciók, mint például a dinamikus szűrés és az interaktív elemek. Ráadásul, ha az adatok megváltoznak, a diagramot manuálisan kell frissíteni, ami időigényes és hibalehetőséget rejt magában.

Mit tegyen ilyen helyzetben? Keressen speciális diagramkészítő szoftvereket. 🧐

Az egyik ilyen eszköz a ClickUp.

A ClickUp egy all-in-one projektmenedzsment megoldás, amely testreszabható funkciókkal és szolgáltatásokkal rendelkezik a projekt előrehaladásának nyomon követéséhez, a részlegek közötti műveletek kezeléséhez és a csapattagokkal való együttműködéshez.

Nézzük meg, hogyan segít ez a Venn-diagram elkészítésében.

Venn-diagram készítése a ClickUp segítségével

A ClickUp kényelmes és felhasználóbarát ClickUp Venn-diagram sablonnal rendelkezik, amely számos funkcióval rendelkezik, függetlenül attól, hogy projekt előrehaladását követi nyomon vagy ügyféladatokat elemz.

ClickUp Venn-diagram sablon
Töltse le ezt a sablont
Határozza meg, mit szeretne vizualizálni, és könnyedén megtervezheti azt a ClickUp Venn-diagram sablon segítségével.

Ez a méretezhető táblasablon több, mint egyszerű vázlatkészítés.

Ez a platform valós idejű együttműködést tesz lehetővé, így Ön és csapata logikus és értelmes kategóriákba rendezheti az információkat, vizualizálhatja a különböző adatkészletek közötti kapcsolatokat, valamint egy pillanat alatt összehasonlíthatja és szembeállíthatja az összetevőket – pontosan úgy, ahogyan az összehasonlító táblázatok sablonjaiban láthatja.

Létrehozhat egy ClickUp Doc dokumentumot, amelyben meghatározza a Venn-diagram célját. Ez segít biztosítani, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon.

Először is rendeznie kell az adatait. A ClickUp Tasks segítségével összegyűjtheti az ábra elkészítéséhez szükséges összes adatot úgy, hogy egyedi adatfeladatokat rendel a csapattagokhoz. Kategorizálja és adjon hozzá attribútumokat az egyes feladatokhoz, hogy jobban megértse a diagram különböző elemei közötti kapcsolatokat.

ClickUp 3.0 Feladatnézet Egyéni mező
Rendezze vagy keresse meg a ClickUp feladat egyéni mezőit, hogy egy pillanat alatt áttekintse a legfontosabb feladat részleteit

Miután összegyűjtötte az információkat, rajzoljon két kört, amelyek középen metszenek egymást. Címkézze meg mindkét kört az összegyűjtött adatsorok egyikével.

Ezután lépjen a Tábla nézetre, hogy megrajzolja őket. Állítsa be a körök méretét úgy, hogy azonnal felismerhető legyen az általuk képviselt kategória relatív fontossága. A ClickUp Táblázat nézet segítségével pontokat adhat hozzá a diagramhoz áttekintés és elemzés céljából.

Táblázati nézet a Clickupban
Ábrázolja a feladatok közötti kapcsolatokat, és szervezze meg azokat intuitívabban a ClickUp táblázatos nézet segítségével.

Ennyi – a Venn-diagramja készen áll!

Bónusz: 5 ingyenes Venn-diagram sablon Wordben és ClickUpban

De várj, a ClickUp előnyei nem érnek véget ezzel a sablonnal.

A ClickUp Whiteboards fejlett vizualizációs technikáival rugalmas felületet hozhat létre brainstorminghoz. A drag-and-drop felület lehetővé teszi különböző elemek hozzáadását, például ragasztós jegyzeteket, alakzatokat, összekötőket és szövegdobozokat, amelyeket testreszabhat és elrendezhet, hogy ötleteit vagy folyamatait vizuálisan ábrázolja.

ClickUp Whiteboards az ügyfelekkel való hatékony projektmenedzsmenthez
Engedd szabadjára kreativitásodat a ClickUp Whiteboards segítségével

A ClickUp-ból közvetlenül linkelhet feladatokat a táblájára, összekapcsolva ezzel a vizuális tervét és a projektmenedzsment feladatait. Ön és csapattagjai valós időben szerkeszthetik a vásznat, hozzáadhatnak adatokat, beágyazhatnak linkeket és médiát, valamint egyszerre végezhetnek módosításokat.

Ha viszont hierarchikus információkat szeretne vizualizálni és ötleteket szeretne nem lineáris módon feltárni, a ClickUp mindmapping szoftverként is működik.

Használja a ClickUp Mind Maps funkciót feladat alapú vizuális munkafolyamatok létrehozásához. Könnyedén adjon hozzá csomópontokat és alcsomópontokat, amelyek különböző ötleteket vagy feladatokat jelölnek, és amelyek konkrét megbízottakhoz és határidőkhöz köthetők.

csomópontok átrendezése a ClickUp Mind Maps alkalmazásban
A ClickUp gondolattérképein belül könnyedén átrendezheti a csomópontokat hierarchikus struktúrájuk alapján.

A kontextus és a részletek jobb megértése érdekében minden csomópontot színekkel, szöveggel és mellékletekkel testreszabhat. Ezenkívül a Re-Layout (Újrarendezés) opció automatikusan újrarendezi az elemeket, hogy a gondolattérképét strukturált formában szervezze, megőrizve annak hierarchiáját és azonosítva a prioritásokat.

A ClickUp ábrakészítő szoftverként használva egyszerűsíti a komplex munkafolyamatok létrehozását és szervezését egy szervezeten belül. Segít létrehozni egy könnyen követhető folyamatütemtervet, amelynek segítségével nyomon követhetőek a feladatok minden egyes szakaszában.

📮ClickUp Insight: Amikor egy cél nem valósul meg, a felmérésünkben résztvevőknek csak 34%-a módosítja stratégiáját, 33%-uk pedig egyszerűen feladja. 🫢

De a kudarc nem a vég, hanem visszajelzés.

A ClickUp Mind Maps és Whiteboards segítségével könnyedén feltárhatja, mi ment rosszul, új ötleteket fedezhet fel, és okosabb tervet készíthet a jövőre nézve. Gondoljon rá úgy, mint egy beépített visszapattanási tervre.

💫 Valós eredmények: A ClickUp felhasználói szerint ~10%-kal több munkát tudnak elvégezni, mert a reális célok kitűzése több sikert és kevesebb kudarcot jelent.

💡Profi tipp: Az adatok vizualizálásának és a döntéshozatalnak egyszerűsítésére egy másik remek módszer a összehasonlító sablonok használata.

Tegye elemzését érdekesebbé és szórakoztatóbbá Venn-diagramokkal

A Venn-diagramok készítése az Excelben értékes készség. Segít egyszerű alakzatok segítségével összeállítani az adatsorokat, hogy áttekintést kapjon azok különbségeiről és hasonlóságairól. A Venn-diagramok tanulmányozása intellektuálisan is stimuláló tevékenység lehet.

Bár az Excel hasznos eszköz, a ClickUp fejlett funkcióival rugalmasabbá és együttműködőbbé teszi az adatok vizualizálását.

Például a ClickUp Venn-diagram sablonja egyszerű és nagymértékben testreszabható, így mind személyes, mind szakmai követelményeknek megfelel. A ClickUp Whiteboard és Mind Map funkciói pedig a rendezetlen munkafolyamatokat strukturált és könnyen emészthető vizuális forrásokká alakítják, így az információk hozzáférhetőbbé és hatékonyabbá válnak.

Mire vár még? Készítsen vizuálisan vonzó és funkcionális Venn-diagramokat, és egyszerűsítse az adatok kezelését!

Regisztrálj ingyenesen a ClickUp-on.

