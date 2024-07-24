Több mint 50 hobbi és érdeklődési kör példa az önéletrajzodhoz

Az önéletrajzok segítségével megmutathatjuk a leendő munkáltatóknak, mit tudunk nyújtani.

Természetesen az önéletrajzok fő célja az, hogy bemutassák szakmai képességeinket, szakértelmünket és végzettségünket, de a munkában való sikerhez ennél többre van szükség.

Ha hobbijaidat és érdeklődési körödet is feltünteted az önéletrajzodban, az olyan személyiségként pozícionálhat, aki sokoldalú, és valószínűleg sok közös vonása van munkatársaival, csapattársaival és ügyfeleivel.

Az önéletrajz „hobbik és érdeklődési körök” része kiválóan alkalmas erre. Azok a tevékenységek és érdeklődési körök, amelyek örömet és kikapcsolódást nyújtanak Önnek, betekintést engednek a toborzóknak abba, hogy milyen ember Ön a munkaidőn kívül. Ők (és leendő kollégái) ezeket az információkat felhasználhatják arra, hogy személyes szinten is kapcsolatba lépjenek Önnel.

A sokszínű, változatos érdeklődési köröket tartalmazó önéletrajz kiemeli Önt a versenytársak közül, és akár növelheti is az állás megszerzésének esélyét.

Ha nem tudja, mely hobbit és érdeklődési körét vegye fel az önéletrajzába, akkor ez az útmutató Önnek szól! 🫵

Érdemes-e hobbikat és érdeklődési köröket feltüntetni az önéletrajzban?

A rövid válasz: igen! A hobbi és az érdeklődési körök megmutatják a leendő munkáltatóknak, hogy a munkahelyen kívül is produktív dolgokkal foglalkozik.

Vegyünk egy példát egy jelöltre, aki szenvedélyesen szeret sziklát mászni. Ha ezt feltünteti az önéletrajzában, az kitartását és a nyomás alatt való munkavégzés képességét bizonyítja. Emellett azt is megmutatja, hogy problémamegoldó képessége is van, amikor felmászik a falon. Mindezek olyan tulajdonságok, amelyeket egy munkavállalóban nagyra értékelnek, és amelyekre a munkáltatók nagy hangsúlyt fektetnek.

Íme, hogyan teheti az önéletrajzodat jóból kiválóvá a hobbi és érdeklődési körök részének hozzáadása:

A készségek megmutatkoznak: A hobbijaid jelzik a viszonylag átvihető készségeket. Szeretsz főzni? A részletek iránti figyelmed jól jöhet dokumentumok áttekintésekor vagy komplex projekttervek készítésekor. Lelkes fotós vagy? Éles szemed és a pillanat megragadására való képességed miatt jól illeszkedhetsz grafikai tervező, marketinges, kreatív vagy terméktervező pozíciókba.

Személyiséged erőssége: A hobbijaid egyedülálló betekintést nyújtanak abba, hogy milyen ember vagy. Társasági ember vagy, aki csapat sportokban érzi jól magát, vagy a részletekre figyelő Lego-rajongó, aki egyedül végzett projekteket élvez? Ezek a részletek képet adnak a munkastílusodról és arról, hogy hogyan illeszkedhetnél a vállalati kultúrába.

Tapasztalatnövelő: A friss diplomások vagy A friss diplomások vagy az új karrierbe átlépő személyek önéletrajzaiban kevés lehet a szakmai tapasztalat. Itt jöhetnek jól a hobbi és az érdeklődési körök. Ezek bemutatják sokoldalúságát, kezdeményezőkészségét és potenciálját, mint a munkaadó számára jövőbeli értéket.

A hobbi és az érdeklődési körök segítenek a munkahelyi fáradtságból való felépülésben is, lehetővé téve az egészséges munka-magánélet egyensúly fenntartását.

💡Profi tipp: A diákok számára az alkalmi munkák és az egyetemi projektek kiváló kiegészítést jelentenek az önéletrajzukhoz, mivel kiemelik vállalkozói szellemüket.

Mi a különbség az érdeklődési kör és a hobbi között?

A hobbi és az érdeklődési kör hasonlónek tűnhet, de közöttük vannak finom különbségek.

Vizsgáljuk meg ezt részletesebben. 🛠️

Mik azok a hobbi?

Ezek azok a tevékenységek, amelyekkel rendszeresen foglalkozik. Gyakran időigényesek és készségfejlesztést igényelnek. A legfontosabb azonban, hogy a hobbi örömet okoz. Gondoljon olyan tevékenységekre, mint a sziklamászás, a kertészkedés vagy a gitározás. Ezek a tevékenységek olyan értékes, átadható készségeket mutatnak be, amelyeket a munkáltatók keresnek.

Például a kertészkedés türelmet, a részletek iránti figyelmet és a komplex termesztési ciklusok követésének képességét mutatja. A gitározás kiemeli a gyakorlás iránti elkötelezettségedet, a kemény készségek (például a kottaolvasás) elsajátításának képességét, valamint a csapatmunkában rejlő potenciált, ha egy zenekarban játszol.

Mik azok az érdeklődési körök?

Ezek olyan témák vagy tevékenységek, amelyek felkeltik a kíváncsiságodat, de nem feltétlenül foglalkozol velük aktívan. Talán érdekel az asztrofizika, vagy szeretsz utazási blogokat olvasni.

Bár az érdeklődési köröd nem feltétlenül emeli ki konkrét készségeidet, mégis értékes információkat tartalmaz! Betekintést nyújt személyiségedbe és abba, hogy mi izgat intellektuálisan.

Szóval, mi kerüljön az önéletrajzodba?

A válasz: mindkettő, de stratégiailag!

Hobbikra való összpontosítás: Azok a hobbik kapjanak elsőbbséget, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a munkaköri leírásban megkövetelt készségekhez vagy tulajdonságokhoz. Ha kertépítési munkára pályázol, akkor a kertészkedés hobbid, amely bemutatja a növényvilág iránti ismereteidet és az egészséges ökoszisztéma fenntartása iránti elkötelezettségedet, kiválóan illeszkedne a pozícióhoz.

Használja az érdeklődési körét (de mértékkel): Válasszon olyan személyes érdeklődési köröket, amelyek valóban tükrözik a személyiségét, és beszélgetést indíthatnak el az interjú során. Ha megemlíti, hogy szereti az utazási blogokat, az jól jöhet egy olyan vállalatnál, amely nagyra értékeli a globális gondolkodásmódot.

Fontos tudnivalók: A relevancia a kulcs: Ideális esetben mind a hobbik, mind az érdeklődési köröknek relevánsnak kell lenniük az általa megpályázott pozícióhoz.

Minőség a mennyiség helyett: Jobb, ha néhány jelentőségteljes hobbit sorol fel, mint egy hosszú listát általános érdeklődési körökről. Például a „tévézés” nem olyan hobbi, amelyet érdemes megemlíteni az önéletrajzában.

Mutassa, ne mondja: Erős cselekvésigékkel írja le, hogy hobbija hogyan járul hozzá képességeihez.

A hobbi és az érdeklődési kör közötti különbség megértése segíthet olyan önéletrajzot készíteni, amely nem csak a tapasztalatok felsorolásán túlmutat. Ha ezeket stratégiailag adja hozzá az önéletrajzához, az segít egy vonzó történetet szőni az egyedi képességeiről és arról, hogy milyen ember is valójában.

Különböző típusú hobbi, amelyet érdemes kiemelni az önéletrajzban

Megállapítottuk, hogy a hobbi kiválóan alkalmas az önéletrajz gazdagítására, de ennyi lehetőség közül hol is kezdjük?

A jó hír az, hogy mindenféle személyes érdeklődési körnek van egy kategóriája!

Az alábbiakban népszerű hobbi tevékenységeket és azok önéletrajzot javító hatását ismertetjük. 👇

Sporttal kapcsolatos: A csapatjátékoktól, mint például a kosárlabda, az egyéni sportokig, mint például a futás, a sporttal kapcsolatos hobbi elkötelezettséget, kitartást és a célok elérése érdekében való munkavégzés képességét mutatja. A csapatjátékok emellett kiemelik az együttműködési és kommunikációs képességeket is. Kreatív tevékenységek: Akár kiváló festő, mesterséf vagy videójátékokat készítő programozó zseni vagy, a kreatív hobbi problémamegoldó képességet, kreativitást és a szokásos kereteken túllépő gondolkodásmódot mutat. Intellektuális kihívások: Szabadidejét non-fiction könyvek olvasásával vagy kihívást jelentő rejtvények megoldásával tölti? Ezek a tevékenységek kiemelik intellektuális kíváncsiságát, analitikus gondolkodását és a tanulás iránti szeretetét – mind Szabadidejét non-fiction könyvek olvasásával vagy kihívást jelentő rejtvények megoldásával tölti? Ezek a tevékenységek kiemelik intellektuális kíváncsiságát, analitikus gondolkodását és a tanulás iránti szeretetét – mind olyan tulajdonságokat, amelyek a rendkívül hatékony emberekre jellemzőek. Technológiai jártasság: Szabadidejében számítógépet épít, új programozási nyelvet sajátít el vagy alkalmazásokat készít? Ezek a technológia iránti érdeklődést mutató hobbi tevékenységek bizonyítják digitális jártasságát és azt, hogy gyorsan elsajátítja az új készségeket. Művészeti érdeklődés: Hangszeren játszani, zenét komponálni vagy fényképezni – a művészeti hobbi bemutatja kreatív kifejezőkészségét, gyakorlati elkötelezettségét és azt a potenciálját, hogy új perspektívákat hozhat a munkába. Kulturális és utazási érdeklődés: Ezek a tevékenységek bizonyítják, hogy nyitott vagy az új élményekre és alkalmazkodóképes. Az önkéntes munka külföldön vagy itthon bizonyítja önzetlenségedet, nagylelkűségedet és azt, hogy képes vagy kapcsolatot teremteni különböző háttérrel rendelkező emberekkel.

💡Profi tipp: A legfontosabb, hogy olyan hobbit válassz, amely releváns az általa megpályázott pozícióhoz. Ki kell emelnie azokat a készségeket és tulajdonságokat, amelyekkel rendelkezik, mert azok implicit módon a jó munkavégzési szokásokat szimbolizálják.

Hogyan döntsük el, mely hobbit és érdeklődési kört vegyük fel?

Ha még nincs olyan hobbija és érdeklődési köre, amelyet felvehetne az önéletrajzába, akkor a személyes fejlesztési eszközök használata ezek továbbfejlesztésére jó kiindulási pont lehet.

Ha azonban túl sok hobbid és érdeklődési köröd van, és nem tudod, melyiket emeld ki az önéletrajzodban, íme néhány tipp, hogy biztosan hatékony választást hozz. ✅

1. Elemezd a munkaköri leírást és a vállalati kultúrát

Olvasd el figyelmesen a munkaköri leírást. Fordíts különös figyelmet a szükséges készségekre és a kívánt tulajdonságokra. Ezután tanulmányozd át a vállalat weboldalát és közösségi média oldalait.

Tájékozódj a következőkről: Milyen a munkakörnyezet? Értékelik-e az együttműködést vagy az önálló munkavégzést? Megosztják-e a munkavállalók kreatív útjukat a vállalati blogokon vagy a LinkedIn-profilokon?

Keress olyan nyomokat, amelyek segítenek abban, hogy hobbiid és érdeklődési köreid illeszkedjenek a vállalati kultúrához.

Például, ha egy startupnál pályázol marketinges pozícióra, emeld ki a helyi hackathonon való részvételedet (szellemi kihívás és technológiai jártasság), hogy bemutasd, képes vagy dinamikus környezetben boldogulni és nyomás alatt dolgozni.

2. Iparági relevancia

Egyes hobbi természetesen alkalmasak bizonyos iparágakban.

Grafikai tervezői állásra pályázol? Ha megemlíted a fotózás iránti szenvedélyedet (művészeti érdeklődésedet), az vizuális tervezési érzékre, esztétikai érzékre és vonzó grafikák készítésére való alkalmasságra utal.

Például: friss diplomásként kutatóasszisztensi állásra pályázol egy tudományos intézménynél. Ha feltünteted, hogy szereted a csillagászatot (intellektuális kihívás), azzal tudományos kíváncsiságodat mutathatod meg, ami tökéletesen illeszkedik az intézet tevékenységi köréhez.

3. Kerülje a nem kapcsolódó hobbit

Bár az önéletrajzod egy platform, ahol bemutathatod a személyiségedet, tanácsos elkerülni olyan hobbi felsorolását, amelyek ellentmondásosak lehetnek vagy teljesen irrelevánsak a munkához.

Ragadjon meg olyan tevékenységeket, amelyek pozitív fényben tüntetik fel Önt, és kiemelik sokoldalúságát.

Válassz a munkakörödnek megfelelően:

Íme néhány konkrét példa arra, hogyan illeszkedhetnek a hobbi tevékenységek a különböző munkakörökhöz:

Projektmenedzser: A közösségi kert vezetése (kreatív tevékenység és emberekkel kapcsolatos) bizonyítja szervezési képességeit, delegálási képességét és elkötelezettségét a projektek végigvitele iránt.

Szoftvermérnök: Az open source szoftverprojektekben való részvétel (technológiai jártasság) bemutatja a kódolás iránti szenvedélyét, a virtuális környezetben való együttműködési képességét és a folyamatos tanulás iránti elkötelezettségét.

Ügyfélszolgálati képviselő: Az állatmenhelyen végzett önkéntes munka (kulturális és utazási érdeklődés) bizonyítja együttérzését, empátiáját és kiváló kommunikációs készségeit – mindezek elengedhetetlenek a jó kapcsolat kialakításához az ügyfelekkel.

Hogyan sorold fel hobbiidat és érdeklődési körödet az önéletrajzodban?

Hogyan sorold fel hobbiidat és érdeklődési körödet az önéletrajzodban?

Most, hogy megállapítottuk, hogy a hobbi és az érdeklődési kör fontos, hogyan lehet ezeket úgy megfogalmazni és elhelyezni az önéletrajzban, hogy hatást gyakoroljanak? 📑

Íme néhány tipp, amelyek segítenek stratégiailag bemutatni szenvedélyeidet:

Készíts egy külön „Érdeklődési kör” részt

A legjobb gyakorlat az, ha önéletrajzod alján külön „Érdeklődési kör” részt hozol létre. Az „Érdeklődési kör” kifejezés professzionális hangzású, és tükrözi személyiségedet az általad kedvelt tevékenységekben.

Miért működik ez?

Az „Érdeklődési kör” szakasz segít az önéletrajzot áttekinthetővé és vizuálisan vonzóvá tenni. Emellett jelzi a toborzó menedzsernek, hogy gondosan átgondolta, hogyan mutassa be magát minden oldalról.

Foglald bele őket, ha hozzáadott értéket jelentenek

Nincs szigorú szabály az érdeklődési körök feltüntetésére vonatkozóan, de általában előnyös, ha:

Korlátozott szakmai tapasztalattal rendelkezik: A friss diplomások vagy a pályát váltók munkatapasztalata kevésbé jelentős lehet. A hobbi és érdeklődési körök kitölthetik ezt a hiányt, bemutatva képességeit, kezdeményezőkészségét és potenciálját.

A hobbijaid közvetlenül kapcsolódnak a munkaköri leírásban kiemelt készségekhez vagy tulajdonságokhoz: Ez a legjobb megoldás! Hadd mutassák meg szenvedélyeid az átvihető készségeidet!

Bepillantást nyújtanak a személyiségedbe és a vállalathoz való kulturális illeszkedésedbe: A hobbijaid együttműködő szellemet vagy a részletek iránti figyelmet sugallnak? Ezek a részletek segíthetnek abban, hogy összhangba kerülj a vállalati kultúrával.

Részletezz, ne csak felsorolj!

Részletezz, ne csak felsorolj!

Ne csak felsorold a hobbijaidat – lépj egy lépéssel tovább! Használj felsorolási pontokat és cselekvésigéket, hogy leírd, milyen szerepet vállalsz ezekben a tevékenységekben, és hogy ezek hogyan kapcsolódnak a munkához szükséges értékes készségekhez.

Ahelyett, hogy csak annyit írna, hogy „sziklamászás”, írja azt, hogy „szeretek kihívást jelentő sziklákat vagy nehéz sziklamászó útvonalakat megmászni”.

Ez a példa a hobbi leírását egy marketing pozícióhoz igazítja azáltal, hogy kiemeli a releváns készségeket: Célkitűzés: A sziklamászás során gyakran konkrét célokat tűzünk ki magunk elé, például hogy elérjük egy útvonal csúcsát vagy teljesítsünk egy nehéz szakaszt.

Kitartás: Ez a sport kitartást és azt a képességet igényli, hogy a kihívásokkal szembesülve is tovább próbálkozzunk.

Problémamegoldás: A sziklamászóknak elemezniük kell az útvonalat, megtervezniük a mozdulataikat és alkalmazkodniuk kell a stratégiájukhoz – mindezek értékes készségek a marketing kihívások leküzdéséhez.

Stratégiailag rangsorolj és népszerűsíts

Válassz ki legfeljebb öt olyan hobbit vagy érdeklődési kört, amely leginkább illeszkedik az általa megpályázott pozícióhoz. A legrelevánsabbakat sorold fel először, hogy felkeld a toborzó figyelmét.

Miért működik ez?

A toborzási vezetők általában kevesebb mint egy percet töltenek az önéletrajzok átnézésével. Ha a legrelevánsabb hobbijaidat emeled ki, növeled az esélyét, hogy meglátják azokat a készségeket, amelyeket ki akarsz emelni.

Több mint 50 példa hobbi és érdeklődési körökre, amelyeket érdemes feltüntetni az önéletrajzban

Ne feledje, hogy a munkához kapcsolódó hobbit és érdeklődési kört válasszon, és cselekvésigékkel emelje ki az átvihető készségeket. Íme egy lista, amelyből választhat: 🗂️

Sport és fitnesz

Ütős sportok (tenisz, tollaslabda, squash) Csapat sportok (kosárlabda, futball, jégkorong) Futás Jóga/pilates Súlyemelés Úszás Parkour/freerunning Kőegyensúlyozás Harcművészetek Tánc

Kreatív tevékenységek

Írás Beatboxing Festés/rajzolás Fotózás Grafikai tervezés Filmkészítés Ékszerkészítés Faipari munkák Házi sörfőzés

Intellektuális kihívások

Olvasás Új nyelv tanulása Sakk/rejtvények Előadások/műhelyek látogatása Kódolás/programozás Keresztrejtvények Kirakós játékok Logikai játékok Szójátékok Kártyajátékok

Technológiai jártasság

Számítógépek/technikai eszközök összeszerelése Nyílt forráskódú szoftverekhez való hozzájárulás Mobilalkalmazások készítése Webfejlesztés Adatelemzés Közösségi média menedzsment

Művészeti érdeklődés

Hangszeren játszani Éneklés Tánc Színészet Társasjátékok

Kulturális és utazási érdeklődés

Koncertek/színházi előadások látogatása Utazás Különböző kultúrák megismerése Kulturális rendezvényeken való részvétel Új ételek kipróbálása Idegen nyelvek tanulása Önkéntes munka egy történelmi társaságnál Családfakutatás Fémdetektor Madármegfigyelés

Kültéri tevékenységek

Túrázás/hátizsákos utazás Kemping Sziklamászás Kertészkedés Kajakozás/kenuzás Önkéntes munka állatmenhelyen Városi felfedezések

Vállalkozói törekvések

Szabadúszó E-kereskedelmi üzletág Befektetés

Valódi önéletrajzok példái

1. példa

2. példa

3. példa

4. példa

Javítsd önéletrajzodat és szerezd meg álmaid állását a ClickUp segítségével

A hobbi és érdeklődési körök részben megmutathatod leendő munkáltatóidnak, hogy milyen ember vagy a munkaidőn kívül. A gondosan kiválasztott hobbi és érdeklődési körök segíthetnek abban, hogy kiemelkedj a többiek közül, és vonzóbb jelölt legyél.

Az érdeklődési köröket a munkához kapcsolódóan tartsuk, erős igékkel mutassuk be eredményeinket, és minden álláspályázathoz igazítsuk az önéletrajzunkat.

A ClickUphoz hasonló készségkezelő szoftverek használatával hatékonyan bemutathatod szakmai készségeidet és tapasztalataidat, hogy átfogó képet alkoss képességeidről. A ClickUp Docs és Brain hamarosan megbízható írásbeli társad lesz az álláskeresés során. Eközben a ClickUp álláskeresési sablonja segít az álláskeresésed nyomon követésében.

