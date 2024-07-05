Növelje termelékenységét a gyors tervezési módszerrel

Amikor elmerül a teendőlisták és a jó szándékok tengerében, a termelékenységet növelő trükkök és az önfejlesztési tervek vonzereje tagadhatatlan. Ezeknek a taktikáknak a megvalósítása során azonban még a legjobbak közülünk is beleesnek a túlzott ambíciók csapdájába, és olyan irreális célokat tűznek ki maguk elé, amelyek frusztrációhoz vezetnek.

A célkitűzés és a termelékenység tervezése azonban fenntarthatóbb megközelítésekkel is megvalósítható. Az egyik ilyen a Rapid Planning Method (RPM) módszer. A gyors megoldásokat ígérő, de végül csak kiégést és újabb termelékenységi trükkök keresését eredményező termelékenységi trükkökkel ellentétben az RPM rendszer a cselekvések célokkal való összehangolására helyezi a hangsúlyt.

Ez a „mit”ről a „miért”re való átállás lehetővé teszi az egyének számára, hogy konkrét cselekvési tervet készítsenek céljaik eléréséhez.

De hogyan működik ez a módszer, és kinek érdemes alkalmaznia? Hogyan hozhatjuk ki belőle a legtöbbet, hogy javítsunk személyes és szakmai életünkön?

Ez a cikk megválaszolja ezeket a kérdéseket, és feltárja az RPM személyes és szakmai életet átalakító potenciálját.

Mi az a gyors tervezési módszer?

Az RPM egy célkitűzési és cselekvési keretrendszer, amelynek célja, hogy áthidalja a szándék és a megvalósítás közötti szakadékot. Sokak számára közös problémát old meg: homályos elképzelésünk van arról, mit szeretnénk, de nincs világos tervünk, hogyan érjük el azt.

A módszert Tony Robbins író és coach fejlesztette ki. Ez egy strukturált megközelítés, amely pontosan meghatározza a céljaidat, azonosítja azok mögötti hajtóerőt, majd ezeket a törekvéseket megvalósítható lépésekre bontja.

Ennek a módszernek a legfőbb előnye, hogy átalakítja céljait múló kívánságokból konkrét tervvé, amelyet magabiztosan végrehajthat.

Az első lépés ahhoz, hogy visszanyerje koncentrációját és megvalósítsa elképzeléseit, az, hogy következetesen, meghatározott sorrendben tegyen fel magának három kérdést, az RPM rendszer szerint. Bár az RPM a Rapid Planning Method (gyors tervezési módszer) rövidítése, úgy is gondolhat rá, mint egy Result-orientált/Purpose-vezérelt/Masszív cselekvési tervre.

A gyors tervezési módszer története

Az RPM rendszer Robbins, a neves motivációs előadó és életmód-tanácsadó tanításain alapul, aki olyan rendszert keresett, amely áthidalja a vágyak és a teljesítmény közötti szakadékot.

Ez az egzisztenciális vágy vezette őt a módszer kidolgozásához. Nem egy felülről vezérelt találmányról van szó, hanem egy organikus folyamatról – Robbins saját célkitűzési és időgazdálkodási módszerén dolgozott.

A koncepció alapja forradalmi volt: haladjon túl a feladatokon, és összpontosítson az eredményekre. Mit akart valójában elérni, és mi motiválta ezt a vágyat? Ez az önreflexió adta az erőt a hatalmas cselekvéshez.

Az RPM kezdeti szakasza a finomítás próbatétele volt.

Ezek a látszólag egyszerű kérdések hatalmas erővel bírtak. Azzal, hogy az egyéneket arra kényszerítette, hogy szembenézzenek legmélyebb motivációikkal, az RPM megkerülte a „kell” és „kellene” területét, és a „miért” forrásához nyúlt.

A cél nélküli tevékenység az életed elszívása.

Ez az érzelmi kötődés a célokhoz táplálta a cselekvés iránti szenvedélyt, amelyet egy egyszerű teendőlista gyakran nem tud felkelteni.

A siker, amelyet Robbins az RPM-mel elért, nem korlátozódott a magánéletére. Amikor megosztotta a módszert ügyfeleivel és hallgatóival, valami figyelemre méltó történt: a módszer túllépett az egyéni ambíciókon, és hatékony eszközzé vált az üzleti életben.

Projektcsapatok, értékesítési csapatok és egész szervezetek alkalmazták az RPM-et, hogy rendíthetetlen elkötelezettséggel érjék el céljaikat.

Ma az RPM a kérdések átalakító erejének bizonyítéka. Emlékeztet arra, hogy a munkavállalók termelékenysége nem csak a feladatok elvégzéséről szól, hanem a vágyak, a célok és a cselekvés egyedülálló kombinációjának kihasználásáról is.

A trükkökkel és gyors megoldásokkal megszállott világban az RPM egy időtálló filozófiát kínál, miszerint a sikerhez vezető út nem külső rendszerekkel, hanem saját motivációink önreflexiójával kezdődik.

Íme néhány példa:

Fitness

Sok fitnesz-tipp a gyors fogyásra vagy divatos diétákra összpontosít. Az RPM viszont azt kérdezi: „Mit jelent számomra a csúcsformában lévő fizikai kondíció?”

Lehet, hogy elég erősnek érzed magad ahhoz, hogy hegyet mássz, vagy hogy energiád legyen a gyerekeiddel játszani. Ez a mélyebb cél hatalmas cselekvési tervet indít el, mint például az edzőterembe járás, edző felvétele és egészséges ételek elkészítése – mindezt egy világos vízió táplálja, nem csak a mérlegen látható szám.

Karrier

Lehet, hogy a legújabb „divatos állás” vonzza Önt a népszerűsége miatt. Az RPM azonban arra ösztönzi Önt, hogy tegye fel magának a kérdést: „Milyen hatást szeretnék elérni a karrieremmel?”

Lehet, hogy másoknak segítesz a képességeiddel, vagy intellektuálisan stimulálódsz. Ez a cél irányítja a cselekedeteidet, például online tanfolyamok elvégzését, kapcsolatépítést a kívánt terület szakembereivel, vagy akár önkéntes munkát, hogy releváns tapasztalatot szerezz.

Tanulás és személyes fejlődés

Lehet, hogy nehezen boldogul a nyelvtanulási alkalmazásokkal, amelyek egy hét alatt ígérik a folyékony nyelvtudást. Az RPM azt kérdezi: „Miért akarom megtanulni ezt a készséget?”

Lehet, hogy ez az örökségedhez való kapcsolódás vagy új utazási lehetőségek megnyitása.

Ez hatalmas cselekvési tervet eredményez, például nyelvtanuló partner keresését, strukturált tanfolyamra való beiratkozást vagy a kultúrába való elmélyülést.

Ajánlott olvasmány: The Time of Your Life (Életed legjobb időszaka) Tony Robbins

via Tony Robbins Store

Az RPM módszertan mélyebb megértéséhez Tony Robbins Time of Your Life című könyvét mindenképpen el kell olvasnia. Ezt az átfogó útmutatót mindössze három ülés alatt elolvashatja!

A könyv részletesen bemutatja az RPM alapelveit, és gyakorlati gyakorlatokat és stratégiákat kínál a megvalósításhoz.

Személyes anekdoták és valós példák segítségével Robbins bemutatja, hogyan alkalmazható ugyanaz az RPM különböző célokra, a karrierbeli törekvésektől a személyes fejlődésig.

A könyv bemutatja a módszer alkalmazásának öt alapvető lépését:

1. lépés: Jegyezzen fel mindent

Először egy brainstorming ülés következik, ahol egy adott témával kapcsolatos összes gondolatát és vágyát papírra vetheti. Ne fogja vissza magát! Írjon le mindent, amit elérni szeretne.

2. lépés: Kategorizálás

Miután mindent feljegyeztél, nézd át a listádat, és csoportosítsd a hasonló elemeket. Ez segít azonosítani azokat a kulcsfontosságú területeket, amelyekre koncentrálni szeretnél.

3. lépés: Célorientált tervezés

Minden kulcsfontosságú területen határozza meg a kívánt eredményeket és azok mögötti okokat. Mi a célja ezek elérésével? Ha erős érzelmi kötődése van a céljaihoz, az motivációját is növeli.

4. lépés: Tegyen lépéseket és alakítson ki identitást

Készíts egy világos cselekvési tervet, amely konkrét lépéseket tartalmaz a céljaid eléréséhez. Adj magadnak egy olyan identitást, amely tükrözi azt a személyt, akivé válsz a cél elérésével. Ahelyett, hogy csak egy IT-munkatársnak éreznéd magad, lehetsz egy technológiai nyomozó, aki a szerepét a hétköznapiból izgalmassá változtatja. Hasonlóképpen, egy ügyfélszolgálati képviselő is úgy gondolhat magára, mint egy ügyfél-koncierge, aki aktívan támogatja és képviseli az ügyfél igényeit. Ez az identitásváltás motiválhat és még a nehéz feladatokat is élvezetessé teheti.

5. lépés: A haladás felülvizsgálata

Rendszeresen vizsgálja felül RPM-terveit, és értékelje az elért eredményeket. Jól halad? Van olyan célja vagy cselekvési lépése, amelyet módosítani kell? Ez a folyamatos értékelés biztosítja, hogy sikeres RPM-terve releváns és hatékony maradjon.

A gyors tervezési módszer alapvető elemei

Az RPM hatékonysága abban rejlik, hogy három kulcsfontosságú elemre összpontosít:

Eredmények: Az RPM folyamat a kívánt eredmény meghatározásával kezdődik. Legyen konkrét és alkosson világos elképzelést. Hogyan néz ki a személyes és szakmai fejlődés ennek a konkrét célnak az esetében? Előléptetés a munkahelyen, egy befejezett kézirat vagy egy új készség elsajátítása? Minél világosabb az elképzelése, annál könnyebb megtervezni az ahhoz vezető utat. Cél: Miután meghatároztad a kívánt eredményt, a következő lépés annak megértése, hogy „miért”. Miért fontos számodra ez a cél? Mi a mélyebb értelme? A céljaid mögötti céllal való kapcsolat megerősíti a belső motivációt és biztosítja az akadályok leküzdéséhez szükséges érzelmi rugalmasságot. Massive Action Plan (MAP): Ha már van egy világos elképzelésed és egy meggyőző célod, itt az ideje, hogy vágyaidat tettekre váltsd. Az RPM egy „massive action plan” (hatalmas cselekvési terv) kidolgozását javasolja, amely egy részletes útiterv, amely felvázolja a céljaid eléréséhez szükséges lépéseket. Osszd fel céljaidat kisebb, kezelhető feladatokra, és állíts be reális határidőket, hogy biztosítsd a folyamatos haladást és a hatékony időgazdálkodást.

Tegyük fel, hogy a célja egy regény megírása. Ebben az esetben a siker azt jelentené, hogy elkészül a kézirat, ideális esetben 50 000 és 100 000 szó hosszúságban, amely kifinomult és készen áll az ügynökök megkeresésére vagy önkiadásra. De miért akarsz regényt írni? Talán van egy történeted, amit alig várod, hogy elmesélhess, vagy arról álmodozol, hogy a neved megjelenjen egy kiadott könyvön. Talán kreatív tevékenységet szeretnél kipróbálni, vagy megosztani a világdal a sajátos hangodat. Ha megérted ezt a motivációt, akkor a kihívásokkal teli írási fázisok során is kitartó maradsz. A MAP-od akkor körülbelül így nézhet ki: 1. szakasz: Tervezés és kutatás Határozza meg műfaját, célközönségét és a történet koncepcióját

Kutasson hasonló regényeket, és készítsen karakterprofilokat!

Készítsen egy cselekményvázlatot, amelynek világos kezdete, közepe és vége van (határidő: egy hónap). 2. szakasz: Írás Állítson be napi vagy heti szóközszám-célokat (pl. 1000 szó/nap)

Szánjon időt az írásra, és tartsa be az időbeosztását! Csatlakozzon egy írócsoporthoz, vagy keressen egy írótársat, aki visszajelzést ad és felelősségre vonja Önt (a folyamat során folyamatosan). 3. szakasz: Felülvizsgálat és szerkesztés Ha elkészült a kézirat, tartson egy kis szünetet, hogy frissüljön a perspektívája.

Ellenőrizze a nyelvtan, a világosság és a szövegfolyásosság szempontjából!

Fontolja meg, hogy visszajelzést kér-e bétaolvasóktól vagy egy profi szerkesztőtől (becsült idő: 2–3 hónap). 4. szakasz: Kiadás előkészítése Kutasson ügynökök vagy önkiadói platformok után

Formázza kéziratát az iparági szabványoknak megfelelően

Írjon meggyőző levelet, ha kéziratát ügynököknek küldi el (határidő: 1–2 hónap).

A gyors tervezési módszer előnyei

A gyors tervezési módszer segít Önnek:

Jobb koncentráció: A kívánt eredmény és cél egyértelmű meghatározásával kiküszöbölheti a döntéshozatal fáradalmait, és energiáját az igazán fontos cselekvésekre összpontosíthatja.

Határozzon meg egyértelmű célokat: Az RPM-folyamat segít túllépni a homályos törekvéseken, és azokat megvalósítható célokká alakítani. Az RPM a SMART-célok keretrendszerével (konkrét, mérhető, elérhető, releváns, időhöz kötött) együtt használható, hogy biztosítsa céljainak egyértelmű meghatározását és megvalósíthatóságát.

Növelje motivációját: Ha tudatában van céljai valódi céljának, az motiválja Önt és ösztönzi a sikerre. Emellett a céljaival kapcsolatos kisebb feladatok elvégzése dopamin felszabadulást vált ki az agyban, ami pozitív visszacsatolási hurkot hoz létre, ami tovább növeli a motivációt.

A feladatok jobb kezelése: A célok kisebb feladatokra bontása kevésbé ijesztővé teszi őket, és hatékonyabb időgazdálkodást tesz lehetővé.

Javítsd időgazdálkodási készségeidet: Az RPM az időgazdálkodást úgy közelíti meg, hogy a percek és órák kezelése helyett az elérésre vágyott célokra koncentrál. Más szavakkal, segít átállítani a gondolkodásmódodat az egyszerű időkezelésről az idő stratégiai felhasználására, hogy elérhesd, amit igazán szeretnél.

Ahelyett, hogy elárasztanák a feladatok, kontrollt és irányt nyer, ami növeli a termelékenységét és gyorsabban eléri céljait.

Tony Robbins The Time of Your Life című munkafüzete szerint:

Ezzel egyszerre maximalizálja eredményeit és elégedettségét, mert nem csak valamit elér, hanem érzelmileg is kielégül. Megvalósítja az általa megalkotott víziót, és ehhez kapcsolódnak azok az érzelmek, amelyekre a leginkább vágyik. A rendkívüli élet nem a szerencsés kevesek kiváltsága. Ez az emberi lények születési joga. Csak kérnie kell, és a magáé lesz.

Olvassa el, és megtudhatja, hogyan alkalmazhatja hatékonyan Robbins módszerét.

Tippek a gyors tervezési módszer hatékony alkalmazásához

Íme néhány gyakorlati tipp az RPM sikeres megvalósításához:

1. Tegye hatékonyabbá tervezési üléseit

RPM idő beosztása: Szánjon rá egy adott időt a héten, például egy heti tervezési megbeszélést magával, hogy ötleteket gyűjtsön és finomítsa RPM terveit. Ez a következetes fókusz segít a pályán maradni.

Legyen rugalmas: az RPM alkalmazkodó módszer. A magánéletben és a szakmai életben is előfordulnak váratlan események, ezért legyen felkészülve arra, hogy szükség szerint módosítsa terveit.

2. Kötelezd el magad a cselekvésre

Keressen egy felelősségteljes partnert: Ossza meg RPM céljait egy baráttal, kollégával vagy mentorral, aki bátorítani tudja Önt és felelősségre vonhatja a haladásáért.

Prioritizálj szenvedéllyel: Amikor a MAP-jaidban prioritásokat állítasz fel, vedd figyelembe az egyes feladatok sürgősségét és azt, hogy az egyes cselekvések mennyire állnak összhangban a céljaiddal. Ez fogja táplálni a motivációdat.

3. Sajátítsa el a MAP-eket

Ossza fel: A nagy célokat ossza fel kisebb, megvalósítható lépésekre. Így kevésbé lesznek nyomasztóak, és könnyebben haladhat előre.

Használja ki a technológia erejét: Használjon RPM-tervezőket, például erőforrás-tervezési sablonokat a következő tervének elkészítéséhez.

Vagy használhat egy digitális projektidő-kezelő platformot, mint például a ClickUp, amely összhangban van az RPM struktúrával. Ez segíthet a tervei vizualizálásában és a szervezettség fenntartásában.

A gyors tervezési módszer népszerű felhasználási területei és példák

A sikeres emberek ritkán csak álmodoznak a sikerről; konkrét lépéseket tesznek annak elérése érdekében. Az RPM összhangban áll ezzel a cselekvésorientált gondolkodásmóddal. A vállalkozók prototípusok készítésére, a sportolók kemény edzésekre, a művészek pedig folyamatos új alkotások létrehozására használhatják.

Az RPM előnye a sokoldalúságában rejlik. Íme néhány példa arra, hogyan lehet beépíteni a mindennapi életbe:

Karrierfejlesztés: Határozza meg álmai állását, azonosítsa a szükséges készségeket, és készítsen egy MAP-ot azok elsajátításához.

Személyes fejlődés: Tűzz ki célokat az egészség javítása, új készségek elsajátítása vagy egy hobbi tökéletesítése érdekében.

Kreatív projektek: Tervezze meg könyve, weboldala vagy művészi vállalkozása elindítását, és valósítsa meg elképzeléseit!

A gyors tervezési módszer használatának kihívásai

Bár az RPM hatalmas előnyökkel jár, vannak olyan potenciális kihívások, amelyeket figyelembe kell venni:

A folyamat és az időgazdálkodás megértése a koncentrált tervezési idő érdekében kezdetben nehézséget jelenthet . Kezdetben rövid RPM-üléseket tervezzen, majd fokozatosan növelje azok gyakoriságát, ahogy egyre magabiztosabbá válik.

A célok mögött rejlő valódi szándék felfedezése kihívást jelenthet. Ehhez önelemzésre van szükség, és időbe telhet. Használjon naplóírási ötleteket vagy személyiségteszteket, hogy meghatározza alapvető értékeit és céljait.

A MAP koncepciója nyomasztó lehet. A teendőlista megalkotása brainstorminggal elemzési bénuláshoz vezethet. Ne próbáljon mindent egyszerre megcsinálni. Koncentráljon a hatalmas tervéből a legfontosabb teendőkkel.

Ha az RPM túl bonyolultnak tűnik, fontolja meg más módszerek kipróbálását, például az Eisenhower időgazdálkodási mátrixot (prioritások meghatározása), a Getting Things Done (GTD) módszert (feladatkezelés) vagy a Pomodoro technikát (időgazdálkodás).

Ne csüggedjen, ha ilyen akadályokba ütközik. A legfontosabb, hogy olyan stratégiákat találjon, amelyek Önnek beválnak. A ClickUp ebben nagyon hasznos lehet.

Hogyan lehet a gyors tervezési módszert alkalmazni a ClickUp-ban?

Így használhatja a ClickUp alkalmazást a gyors tervezési módszer minden lépésében, hogy annak megvalósítása zökkenőmentesebb legyen:

1. lépés: Rögzítés

Használja a ClickUp Docs alkalmazást, hogy rögzítse minden ötletét és szabadon áramló gondolatait. Hozzon létre egy dokumentumot minden célhoz vagy projekthez, és rendezze gondolatait a beépített formázási elemek, például címsorok, felsorolások és gondolattérképek segítségével.

Írjon le mindent, ami eszébe jut, a ClickUp Docs-ban.

2. lépés: Felosztás

A ClickUp Tasks segítségével alakítsa át a Docs-ban szereplő nagyvonalú ötleteit puszta mondatokból és bekezdésekből megvalósítható lépésekre.

Bármelyik szövegből létrehozhat feladatot a Doc-ban.

Ehhez tegye a következőket:

Egy nyitott dokumentumban jelölje ki a szöveget A szöveg eszköztárból kattintson a + Feladat gombra. Kattintson a Lista kiválasztása gombra, és válassza ki a listát a legördülő menüből.

Hozzon létre egy ClickUp feladatot úgy, hogy kijelöl egy szöveget a ClickUp Doc-ban.

A feladat azonnali létrehozásához kattintson a Létrehozás gombra. Hozzáadhat további részleteket is, például a feladatot kapó személyt vagy a prioritást.

Használja a ClickUp listanézetét, hogy könnyedén rendszerezze ezeket a feladatokat.

Könnyedén hozzáadhatja a ClickUp feladatokat a releváns listákhoz, hogy jobban láthassa és kezelhesse őket.

3. lépés: Hozza létre az RPM blokkjait

A ClickUp Goals tökéletes a kívánt eredmények meghatározásához. Állítson fel egy világos, mérhető célt, és határozza meg a határidőt. Kapcsolja össze a ClickUp listáit (a 2. lépésből) a céllal, hogy egy világos ütemtervet hozzon létre.

Használja a ClickUp drag-and-drop funkcióját a listáiban, hogy a feladatokat sürgős, magas prioritású, normál prioritású és alacsony prioritású kategóriákba sorolja, és meghatározza a feladatok függőségét. Ez megmutatja Önnek a cél eléréséhez vezető kritikus utat.

Minden ClickUp cél egy áhított fontos eredményt jelképezhet. Minden célon belül hozzon létre külön listákat a hasonló ötletek kategorizálására. Ez a „darabolás” segít könnyedén kezelni a feladatokat és a nagy mennyiségű információt.

Kezelje összes célját egy helyen a ClickUp Goals segítségével.

Az RPM tervezési blokkja így nézhet ki:

Eredmény (mi) Cél (miért) MAP (Hogyan) Javítsd nyilvános beszédkészségedet: tartson magabiztos és vonzó prezentációt a július 1-jén megrendezésre kerülő vállalati értekezleten. Növelni szeretném a láthatóságomat a vállalaton belül, hogy potenciális jövőbeli lehetőségekhez jussak. Magabiztosabbnak és önbiztosabbnak szeretnék érezni magam nyilvános beszédhelyzetekben. Tartalomkutatás (2 nap)Gyűjtsön információkat a prezentáció témájáról, és igazítsa azokat a közönség érdeklődéséhez. Kutasson hatékony prezentációs struktúrákat és technikákat. Gyakorlás és előadás (4 nap)Készítsen világos és tömör prezentációs vázlatot. Gyakorolja a prezentáció hangos előadását, összpontosítva a hangváltozatosságra, a testbeszédre és az időzítésre. Rögzítse magát gyakorlás közben, és vizsgálja meg, hol lehetne javítani. Visszajelzés és finomítás (2 nap)Kérjen visszajelzést egy megbízható kollégától vagy baráttól a gyakorlási ülésről. Finomítsa a prezentációt a visszajelzések alapján, beleértve a tartalmat, az előadás stílusát és a vizuális segédeszközöket. Felkészülés és önbizalom növelése (1 nap)Készítse elő a prezentációhoz szükséges vizuális segédeszközöket (pl. diák, kéziszövegek). Képzelje el, ahogy magabiztosan és lelkesen tartja a sikeres prezentációt.

Vizualizálja RPM-tervét a ClickUp Timelines segítségével. Húzza át a feladatokat az idővonalra, hogy lássa a projekt teljes folyamatát és azonosítsa a lehetséges szűk keresztmetszeteket.

A ClickUp Timeline View segítségével időrendben vizualizálhatja RPM-céljait.

4. lépés: Hozzon létre szórakoztató, motiváló szerepeket

Használja a ClickUp egyéni mezőit olyan feladatokhoz vagy projektekhez, ahol megadhatja az adott feladat/projekt azonosító kifejezését. Így vizualizálhatja a szerepét, és motiváltabbnak érezheti magát a munka során.

Létrehozhat olyan címkéket is, mint „Tech Detective” (Tech nyomozó) vagy „Marketing Queen” (Marketing királynő), és hozzárendelheti őket a megfelelő feladatokhoz. Ez lehetővé teszi, hogy a kívánt identitás alapján szűrje és csoportosítsa a feladatokat, így a motiváló tényező mindig előtérben marad.

Kössd össze a feladatokat és a cselekvési pontokat a ClickUp Custom Fields-en létrehozott szórakoztató identitásokkal.

5. lépés: Felülvizsgálat és ismétlés

Készítsen cselekvési tervet az RPM-hez a előre elkészített ClickUp cselekvési terv sablon segítségével.

Használja a ClickUp cselekvési terv sablonját kiindulási pontként az RPM terv felülvizsgálati folyamatához. Ez a sablon tartalmazza a Célok, Következő lépések és Akadályok szakaszokat, amelyek segítségével könnyen nyomon követheti az előrehaladást és azonosíthatja a fejlesztendő területeket.

Használjon egyéni állapotokat, mezőket és nézeteket, és javítsa a cselekvési terv nyomon követését megjegyzésekkel, beágyazott alfeladatokkal, több felelőssel és prioritási címkékkel.

A sablon egyszerűsíti a következőket:

Státuszok hozzárendelése a MAP céljaihoz

A MAP-célok szervezése és fontossági sorrendbe állítása

Eredmények mérése beépített elemzési és vizualizációs eszközökkel

A ClickUp alkalmazást integrálhatja a naptáralkalmazásával is, hogy az RPM-terv alapján automatikusan ütemezze a feladatokat és emlékeztetőket. Ez biztosítja, hogy a terv szerint haladjon, és tegyen lépéseket céljai elérése érdekében. Válasszon a ClickUp Integrations alkalmazás számos alkalmazása közül, hogy mindent egy helyen összegyűjthessen.

Célirányosan és céltudatosan előre

Az RPM megváltoztathatja a termelékenységhez való viszonyát mind a magánéletében, mind a szakmai életében. Nem csupán a feladatok heves elvégzéséről van szó, hanem arról, hogy tudatos lépéseket tegyen egy olyan cél elérése érdekében, amely igazán izgatja Önt. Emellett jelentősen javíthatja prioritáskezelési és időgazdálkodási képességeit is.

A ClickUp lehet a legmegfelelőbb eszköz az RPM-folyamat kezeléséhez, segítve Önt a szervezettségben és a legfontosabb dolgokra való koncentrálásban.

Ha ezt az időgazdálkodási technikát a ClickUp robusztus funkcióival kombinálja, létrehozhat egy rendszert, amellyel bármit elérhet, amit elhatároz.

Próbálja ki még ma a ClickUp-ot, és tegyen egy lépést előre ambiciózus céljai elérésében!