Kipróbáltuk a legjobb CRM szoftvereket Kanadában

Ha idén Kanadában a tavalyi évhez képest a szokásosnál magasabb ügyfélelvándorlást tapasztal, akkor nem Ön az egyetlen.

A ServiceNow Consumer Voice Report 2024 jelentés szerint „a kanadaiak 74%-a kevésbé hűséges a márkákhoz, mint két évvel ezelőtt”.

Számos kanadai vállalkozás a vevői viselkedés nyomon követése, a vevői interakciók személyre szabása, a vevői visszajelzések elemzése és a vevői életciklus-érték javítása érdekében a vevőkapcsolat-kezelésre (CRM) összpontosítja erőfeszítéseit.

Az egyik legjobb CRM-stratégia az ügyfélszerzés és -megtartás arányának javítására egy hatékony CRM-szoftver integrálása.

Ebben a blogban áttekintjük a 10 legjobb CRM szoftvert Kanadában. Megosztjuk azok legjobb tulajdonságait és korlátait is, hogy segítsünk Önnek kiválasztani a követelményeinek leginkább megfelelő szoftvert.

Mit kell keresnie a kanadai CRM szoftverekben?

A mai ügyfelek kivételes minőséget igényelnek. Ezért olyan szoftvert kell találnia, amely segít kiváló ügyfélszolgálatot nyújtani és több ügyfelet szerezni. Íme a kanadai CRM szoftverek legfontosabb funkciói:

Együttműködés: A CRM-nek lehetővé kell tennie a csapat tagjai számára, hogy könnyen kommunikáljanak és megosszák az ügyféladatokat. Ez elősegíti a kiváló ügyfélélményt és biztosítja, hogy a csapat naprakész A CRM-nek lehetővé kell tennie a csapat tagjai számára, hogy könnyen kommunikáljanak és megosszák az ügyféladatokat. Ez elősegíti a kiváló ügyfélélményt és biztosítja, hogy a csapat naprakész információkkal rendelkezzen a munkafolyamatról

Automatizálás: Válasszon olyan CRM szoftvert, amely részletes ügyféladatok alapján automatizálja az e-mailek küldését a potenciális és meglévő ügyfeleknek. Ezzel időt takaríthat meg a manuális folyamatoknál és növelheti a termelékenységet.

Integrációk: A CRM szoftvernek zökkenőmentesen kell integrálódnia a technológiai rendszerébe, hogy több forrásból is gyűjthessen ügyféladatokat.

Mobil hozzáférés: Csapatának bármilyen eszközről hozzá kell tudnia férni az üzletekhez és az ügyfelek adatait. Győződjön meg arról, hogy CRM szoftvere rendelkezik felhasználóbarát iPhone és Android alkalmazásokkal, amelyek megőrzik a desktop funkciókat.

Egyedi jelentések: Válasszon olyan CRM szoftvert, amely támogatja az egyedi jelentések készítését, és részletes elemzéseket nyújt a potenciális ügyfelek generálásáról, az értékesítési teljesítményről stb.

Skálázhatóság: A legjobb CRM szoftvernek könnyen skálázhatónak kell lennie. Képesnek kell lennie nagy mennyiségű ügyféladat tárolására, automatizált tömeges e-mailek küldésére és fejlett jelentések készítésére, még akkor is, ha az adatbázis növekszik.

Árak: Válasszon olyan CRM szoftvert, amely az üzleti igényeinek megfelelő egyedi árazási tervezeteket kínál.

A 10 legjobb CRM szoftver Kanadában

1. ClickUp (a legjobb az értékesítési csatorna kezeléséhez)

Kezelje az értékesítési folyamatot és növelje az ügyfelek elkötelezettségét a ClickUp CRM szoftverével

A kanadai CRM szoftverek közül a ClickUp-ot ajánlom leginkább. A ClickUp CRM szoftver segítségével egy helyen tekinthetem át az összes ügyfélkapcsolatomat, és vizualizálhatom az értékesítési folyamatot.

A ClickUp CRM egyszerűsíti az ügyfelekkel való kapcsolattartást is. Összekapcsolhatja e-mailjeit a ClickUp-pal, hogy egyszerűsítse a kommunikációt, üzleteket kössön, projektfrissítéseket küldjön és ügyfeleket szerezzen.

A ClickUp CRM szoftver egyik legígéretesebb funkciója a ClickUp Dashboards, amely az összes ügyféladatomat egy helyen jeleníti meg. Intuitív irányítópultja (több mint 50 widgetet tartalmaz) részletes ügyféladatokat nyújt. Figyelemmel kísérheti az ügyfelek életre szóló értékét, az átlagos üzletkötések méretét, az értékesítési célokat, valamint az értékesítési és marketing feladatokat.

Ezenkívül a ClickUp segít nekem a CRM és a projektmenedzsment racionalizálásában, így csapatom értékes szolgáltatásokat tud nyújtani ügyfeleinknek. A több mint 15 rugalmas nézet, köztük a Kanban táblázat és a táblázatos nézet segítségével könnyedén nyomon követheti és kezelheti az ügyfélszámlákat.

A ClickUp CRM sablon segítségével egyetlen helyen racionalizálhatja értékesítési folyamatok kezelését és a csapat kommunikációját. Segít koncentrálni a legfontosabb ügyfélkapcsolati területekre, hogy javítsa az ügyfélélményt és több ügyfelet vonzzon.

Töltse le ezt a sablont Használja a ClickUp CRM-sablonját a potenciális ügyfelek kezeléséhez, az ügyfélkapcsolatok ápolásához és az értékesítési folyamat optimalizálásához.

A ClickUp legjobb funkciói

Készítsen felméréseket és egyedi űrlapokat a ClickUp Brain segítségével, és értékelje ügyfélszolgálatának minőségét

Egyszerű testreszabás: Javítsa a CRM-feladatokat és az ügyféladatok kezelését testreszabható nézetekkel, beleértve a Kanban táblákat, listákat, táblázatokat és Gantt-diagramokat.

Automatizálja az ügyfelekkel való kapcsolattartást: Egyszerűsítse az ügyfelekkel való kapcsolattartást az e-mailek és a Egyszerűsítse az ügyfelekkel való kapcsolattartást az e-mailek és a ClickUp e-mail projektmenedzsment megoldás integrálásával. Automatikusan küldhet követő e-maileket vagy frissítéseket az ügyfeleknek.

Javítsa az ügyfélszolgálatot: Javítsa az ügyfélszolgálatot és növelje az ügyfelek lojalitását Javítsa az ügyfélszolgálatot és növelje az ügyfelek lojalitását a ClickUp CRM szoftverrel . Ez egyszerűsíti az ügyfelek bevonását, a jegyek kezelését és a visszajelzések kezelését.

Használja a ClickUp CRM-et az ügyfélszolgálati interakciókhoz

Zökkenőmentes ügyfélélmény kialakítása: A ClickUp Whiteboards segítségével vizualizálhatja az ügyfélélményt. Ez segít azonosítani az ügyfélélményben fellépő szűk keresztmetszeteket és megszüntetni az akadályokat. A ClickUp Whiteboards segítségével vizualizálhatja az ügyfélélményt. Ez segít azonosítani az ügyfélélményben fellépő szűk keresztmetszeteket és megszüntetni az akadályokat.

A ClickUp Whiteboard segítségével vizualizálhatja a zökkenőmentes ügyfélélményt

Részletes elemzések és jelentések: A ClickUp Dashboards segítségével részletes jelentéseket kaphat az átlagos ügyletméretekről és az ügyfelek életre szóló értékéről.

A ClickUp Dashboards segítségével áttekintheti csapata és vállalata projektjeinek előrehaladását, nyomon követheti a határidőket, kezelheti a feladatokat, és valós időben láthatja, ki milyen feladaton dolgozik.

A ClickUp korlátai

A ClickUp CRM összes funkciójának és felhasználási lehetőségének megértése egy kis időt igényel.

ClickUp árak

Ingyenes: Örökre

Korlátlan : 7 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: 12 USD/felhasználó/hónap

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért munkatársonként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9500+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4100 értékelés)

2. Salesforce (a legjobb adatautomatizáláshoz és elemzéshez)

via Salesforce

A Salesforce az egyik legnépszerűbb CRM-rendszer, amelyet számos kanadai vállalat használ. Integrált CRM-szoftvere, az Einstein 1 kiválóan alkalmas automatizálásra és elemzésre, mivel mesterséges intelligenciája tartalmat tud létrehozni az értékesítési, marketing, kereskedelmi és ügyfélszolgálati csapatok számára.

Több mint 3000 eszközzel integrálható, így kiváló választás azok számára, akiknek több különböző megoldást kell kombinálniuk.

A Salesforce segítségével ügyfél-visszajelzési felméréseket is végezhet. Nagyon szeretem ezt a funkciót, mert értékes ügyfél-visszajelzéseket gyűjt, és az ügyfelek úgy érzik, hogy meghallgatják őket.

A Salesforce megfelel a kanadai személyes adatok védelméről és az elektronikus dokumentumokról szóló törvénynek ( PIPEDA ) is, így biztonságosan gyűjtheti és tárolhatja az ügyféladatokat.

A Salesforce legjobb funkciói

Automatizálja az ügyfelek közösségi adataihoz való hozzáférést, hogy jobban megérthesse az egyéni viselkedésüket és preferenciáikat.

Hasonlítsa össze a vevő idővonalának kritikus részleteit az üzleti versenytársakéval!

Használja az Einstein mesterséges intelligenciájú elemző rendszerét, hogy komplex értékesítési és szolgáltatási betekintést nyerjen.

A Salesforce korlátai

A szoftver késleltetése előfordulhat, ha ezt az eszközt harmadik féltől származó integrációkkal integrálja.

Egyes asztali funkciók nem feltétlenül érhetők el teljes mértékben mobil eszközökön, például a jelentésekben megjelenített maximális sorok száma.

Salesforce árak

Ingyenes : 30 napos próba

Starter Suite : 25 USD/felhasználó/hónap

Professzionális : 80 USD/felhasználó/hónap

Vállalati : 165 USD/felhasználó/hónap

Korlátlan : 330 USD/felhasználó/hónap

Einstein 1 értékesítés: 500 USD/felhasználó/hónap

Salesforce értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 19 000 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 18 000 értékelés)

3. HubSpot (a legjobb a kommunikáció és az ügyfélszolgálat automatizálásához)

via HubSpot

A HubSpot az egyik legismertebb együttműködési CRM szoftveralkalmazás Kanadában. A megfelelő eszközöket biztosítja az ügyfélszám növekedésének felgyorsításához. Tetszik, hogy a HubSpot testreszabott CRM megoldásokat kínál értékesítési vezetők, értékesítési szakemberek, marketingesek, ügyfélszolgálati csapatok, üzemeltetési vezetők és vállalkozás tulajdonosok számára.

Ez lehetővé teszi számomra, hogy gyorsan hozzáférjek a részletes jelentésekhez és nyomon kövessem az értékesítési csapatom teljesítményét. Emellett egy ingyenes találkozóütemezőt is biztosít, amelyet a potenciális ügyfelek használhatnak a felfedező beszélgetések lefoglalásához. A csapatok felhasználhatják feladatokat létrehozni, határidőket beállítani és automatikus emlékeztetőket kapni.

A szoftver központi CRM-adatbázist kínál, amelynek segítségével az értékesítési csapatok bárhonnan megoszthatják és elérhetik a potenciális ügyfelek adatait. Ez lehetővé teszi az ügyfélkapcsolatok zökkenőmentes nyomon követését és az értékesítési tevékenységek egyszerű kezelését.

A HubSpot emellett megfelel az ügyféladatok feldolgozására vonatkozó kanadai szövetségi és tartományi törvényeknek (például a quebeci 64. számú törvénynek), így ügyfelei bizalmas adatai biztonságban maradnak.

A HubSpot legjobb funkciói

Vizsgálja meg valós időben az egész értékesítési folyamatot egy vizuális irányítópulton.

Használjon ingyenes űrlapokat, céloldalakat és hirdetéskezelő eszközöket, hogy a potenciális ügyfeleket minősített ügyfelekké alakítsa.

Adatai felett úgy gyakorolhat ellenőrzést, hogy a jelentéseket és a műszerfalakat nyilvános, magán vagy korlátozott hozzáférésűként állítja be.

Engedélyezze a jegyrendszert és az élő csevegés funkciókat, hogy gyors ügyfélszolgálatot nyújthasson és javítsa az ügyfélélményt.

Kövesse nyomon a webhely aktivitását, és azonosítson új potenciális ügyfeleket vállalkozása számára.

Tároljon korlátlan mennyiségű ügyféladatot és akár 1 000 000 névjegyet időkorlát nélkül.

A HubSpot Payments segítségével könnyedén kezelheti a platformon belüli fizetéseket, anélkül, hogy harmadik fél fizetési szolgáltatókra, például a Stripe-ra vagy a PayPal-ra lenne szüksége.

A HubSpot korlátai

A HubSpot CRM számos funkciója nem testreszabható.

Számos fizetős kiegészítővel rendelkezik, amelyek megnövelhetik a költségeket.

HubSpot árak

Ingyenes: Örökre

Marketing Hub Starter: 20 USD/felhasználó/hónap

Starter Customer Platform: 20 USD/felhasználó/hónap

Marketing Hub Professional: 890 USD/3 felhasználó/hónap

Marketing Hub Enterprise: 3600 USD/5 felhasználó/hónap

Kanadai vállalkozások esetében a Hubspot díjai nem tartalmazzák az áruk és szolgáltatások adóját (GST), a tartományi forgalmi adót (PST) és a harmonizált forgalmi adót (HST).

HubSpot értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 11 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 4000 értékelés)

4. Copper (a legjobb az ügyfélkapcsolatok építéséhez)

via Copper

A Copper segítségével csapatomnak sokkal könnyebb lett az ügyfélkapcsolatok építése. Lehetővé teszi, hogy minden ügyféllel való interakciót végigkövessek, így nem maradok le egyetlen releváns részletről sem.

A Copper egyszerű felhasználói felületével tűnt ki számomra. A Copper-t könnyedén integrálhatja Google munkaterületébe, és kezelheti az összes ügyfél e-mailjét és fájlját.

Egyszerűsíti az ügyfélút térképét, automatikusan személyre szabott e-maileket küld az ügyfeleknek, és nyomon követi az ügyfelek elkötelezettségét.

A Copper legjobb funkciói

Automatizálja az ismétlődő feladatokat, és küldjön fontos üzeneteket, hogy rendszeresen kapcsolatban maradjon fontos kapcsolataival.

Előre elkészített jelentésekhez férhet hozzá, amelyek átfogó képet nyújtanak az értékesítésről, a marketingről és az ügyfelek sikeréről, így biztosítva a fiókok tökéletes koordinációját.

Szinkronizálja a GMail és a Google Naptár mellékleteit és Google dokumentumait, hogy központosítsa az ügyféladatokat.

Válasszon több pénznemet és nyelvet, ha nemzetközi tevékenységet folytat, vagy elsősorban francia nyelvű régiókkal foglalkozik Kanadában.

Réz korlátai

A Google Workspace-en kívül nem rugalmas, ezért kevésbé vonzó azoknak a vállalatoknak, amelyek nem jártasak a Google termékeinek használatában.

Réz árak

Ingyenes : 14 napos próba

Starter: 9 USD/felhasználó/hónap, éves számlázással

Alap: 23 USD/felhasználó/hónap, éves számlázással

Profi: 59 USD/felhasználó/hónap, éves számlázással

Üzleti: 99 USD/felhasználó/hónap, éves számlázással

Copper értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 1100 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 500 értékelés)

5. TheFishTank (a legjobb ügyféladatok elemzéséhez)

via TheFishTank

A TheFishTank egy kanadai kisvállalkozásoknak szóló vállalati megoldás. Noha nem rendelkezik natív CRM-megoldással, zökkenőmentesen integrálható a Salesforce CRM és a Microsoft 365 Dynamics megoldásokkal a CRM-műveleteibe.

A TheFishTank a Sitecore hivatalos partnere, amely zökkenőmentes integrációt kínál a Salesforce-szal. Segít Önnek 360 fokos és omni-csatornás képet kapni ügyfeleiről. Részletes ügyfélutakat térképezhet fel több csatornán, ami segít Önnek gyorsabban lezárni a potenciális ügyleteket.

A TheFishTank segítségével a Coveo, egy AI-alapú SAP ügyfélmegoldást is integrálhat technológiai rendszerébe.

A FishTank legjobb funkciói

Integrálja a CRM-megoldásokat, például a Salesforce-t, üzleti megoldásába.

A Sitecore segítségével fejlett CRM-elemzéseket kaphat a jobb döntéshozatal érdekében.

Személyre szabott CRM-adatok létrehozása a Sitecore segítségével

A FishTank korlátai

Számos CRM-funkció hiányzik belőle, például az ügyfél-visszajelzések kezelése, a potenciális ügyfelek felkutatása és az értékesítés automatizálása.

TheFishTank árak

Az üzleti méret és az iparág alapján testreszabott árak

TheFishTank értékelések és vélemények

G2 : N/A

Capterra: N/A

6. CentrixOne (a legjobb ügyfélkapcsolatok kiépítéséhez)

via CentrixOne

A CentrixOne egy kanadai kis- és középvállalkozások számára kifejlesztett natív CRM szoftver. Minden szolgáltatása angol és francia nyelven elérhető.

Ez egy hatékony eszköz az értékesítési folyamat átfogó áttekintéséhez. Egyszerű drag-and-drop funkcióval lehetővé teszi az értékesítési tevékenységek könnyű nyomon követését és frissítését.

Tetszik, hogy több fiókot, potenciális ügyfelet, e-mailt és kapcsolatot egy helyen rendez el. Ez segíthet az értékesítési és marketing csapatoknak időt megtakarítani a potenciális ügyfelek kezelése során.

Különösen tetszett a lead szegmentációs funkciója. Ez osztályozza és szűri a leadeket, így tudom, melyiket kell előnyben részesítenem. A szoftver emellett személyre szabott üzeneteket küld a potenciális ügyfeleknek, ami megkönnyíti a munkámat.

Emellett segítségével gyorsan ütemezhet intézkedéseket, hogy azonnal reagálhasson a potenciális ügyfelekre, és azonnal hozzárendelje őket egy képviselőhöz.

A CentrixOne legjobb funkciói

Automatizálja a személyre szabott marketing- és CRM-kampányokat

Valós idejű értékesítési folyamat előrejelzés

Készítsen hatékony e-maileket az egyszerű drag-and-drop szerkesztéssel, és szűrje az e-mail listákat, hogy meghatározott célközönséget érjen el.

Automatikusan gyűjti és nyomon követi a webhely látogatóinak adatait, és azonosítja a potenciális ügyfeleket.

A CentrixOne korlátai

Egyszerre legfeljebb 1500 kapcsolattartónak küldhet automatikus e-maileket, hogy elkerülje a spamként való megjelölést.

CentrixOne árak

Ingyenes : 14 napos próba

Alapvető: 26,50 USD/felhasználó/hónap

Előny: 47,50 USD/felhasználó/hónap

Növekedés: 79,50 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: 105,50 USD/felhasználó/hónap

CentrixOne értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: 4,2/5 (10+ értékelés)

7. Pipedrive (a legjobb a potenciális ügyfelek kezeléséhez)

via Pipedrive

A Pipedrive egy kiváló platform a teljes értékesítéskezeléshez. Automatizálja az értékesítési folyamatot, és megkönnyíti az értékesítési folyamatok nyomon követését és a potenciális ügyfelek kezelését.

Részletes jelentéseket is készít a potenciális ügyfelek teljesítményéről és az üzletek nyomon követéséről. A Pipedrive-ban leginkább a fejlett értékesítési mutatók nyomon követése tetszik. A Pipedrive segítségével értékesítési célokat állíthatok be, értékesítési előrejelzéseket készíthetek és kezelhetem a csapat teljesítményét.

E-mailjeit is szinkronizálhatja a Pipedrive-val, és a szoftverből kezelheti beérkező leveleit.

A Pipedrive legjobb funkciói

Használja a Pipedrive mesterséges intelligencia integrációját a nagy potenciállal rendelkező ügyletek azonosításához.

Automatizálja az értékesítési számításokat intelligens képletekkel

Számítsa ki az átlagos konverziós arányt, hogy meghatározza a célok eléréséhez szükséges új potenciális ügyfelek számát.

Használja a webes látogatók kiegészítőjét a potenciális ügyfelek nyomon követéséhez.

Aktiválja az e-aláírásokat, hogy ügyfelei letöltés nélkül is aláírhassák a fontos dokumentumokat. Ez segíthet az üzletek gyorsabb lezárásában.

Többnyelvű és több pénznemű műveleteket támogat, hogy jobban megfeleljen a kanadai ügyfelek igényeinek.

A Pipedrive korlátai

Számos fejlett funkció érhető el kiegészítőként, felár ellenében.

Pipedrive árak

Ingyenes : 14 napos próba

Alapvető: 14 USD/felhasználó/hónap

Haladó: 29 USD/felhasználó/hónap

Professzionális: 59 USD/felhasználó/hónap

Power: 69 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: 99 USD/felhasználó/hónap

Pipedrive értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 1800 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 2900 értékelés)

8. Freshsales (A legjobb a potenciális ügyfelek kezeléséhez)

via Freshsales

Ha problémái vannak a potenciális ügyfelek kezelésével, próbálja ki a Freshsales szoftvert. Ez egy mesterséges intelligenciával működő értékesítési CRM, amely segít automatizálni az intelligens értékesítési kampányokat és növelni a bevételeket.

Emellett a teljes értékesítési folyamatot Kanban táblán is megtekintheti.

A Freshsales AI-integrációja, a FreddyAI minden potenciális ügyfél szándékát pontozza , így Ön a legértékesebb potenciális ügyfelekre koncentrálhat. Ez jelentősen hozzájárulhat a potenciális ügyfelek konverziójának növeléséhez.

Még az e-mailes marketingkampányok egyszerűsítésére is felhasználhatja, mivel könnyedén importálhatja a kapcsolattartási adatokat, például CSV/Excel, Google Contact vagy Outlook Contact formátumban.

A Freshsales legjobb funkciói

Az AI-alapú asszisztens segítségével folyamatosan tájékozódhat a folyamatban lévő ügyletekről, kiemelve azokat, amelyek azonnali figyelmet igényelnek.

Szerezzen üzletkötési ajánlásokat és ügyfél-információkat, hogy hatékonyabb és adatalapú döntéseket hozhasson.

A vevői adatok 360°-os áttekintésével jobban elemezheti a vevői magatartást, és személyre szabott vevői élményt nyújthat.

Automatizálja a CRM munkafolyamatokat testreszabható sablonokkal

Többnyelvű támogatást kínál a francia nyelvű régiók számára Kanadában.

A Freshsales korlátai

Az üzletértékelési rendszer néha ellentmondásokat mutathat.

Korlátozott jelentéskészítési képességekkel rendelkezik.

Freshsales árak

Ingyenes : Örökre

Növekedés: 9 USD/felhasználó/hónap

Előny: 39 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: 59 USD/felhasználó/hónap

Freshsales értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 1100 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 600 értékelés)

9. 1CRM (A legjobb CRM és rendeléskezeléshez)

via 1crm

Az 1CRM egy többcélú CRM szoftver, amely segít a napi feladatok, az értékesítés és az üzleti lehetőségek, az ügyfélszolgálat és a projektmenedzsment kezelésében. Egyszerűsíti a teljes csapat együttműködését egy helyen, és csökkenti a különböző alkalmazások iránti igényt.

A 1CRM megrendeléskezelési funkciója megkülönbözteti a többi kanadai CRM szoftvertől. Ez a funkció lehetővé teszi az árajánlatok, számlák, katalógusok és megrendelések kezelését.

A 1CRM legjobb funkciói

Kövesse nyomon a készletmozgásokat több raktárhelyszínen

Valós idejű frissítéseket kaphat a lejárt számlákról és a jelenlegi fizetendő egyenlegről.

A lefoglalt órák segítségével információkat szerezhet a különböző projektekre és ügyfélesetekre fordított időről.

Automatizálja a potenciális ügyfelek adatainak rögzítését, személyre szabhatja a nyomon követő e-maileket, és drag-and-drop szerkesztővel hírleveleket készíthet.

Partnerhálózat kezelése és az értékesítési jutalék automatizálása

Csatlakoztassa ügyfelei közösségi média profiljait, hogy megkapja a legfrissebb híreket, és személyre szabott kampányokat küldhessen.

1CRM korlátai

A projektmenedzsment megoldása nem felhasználóbarát.

Nincs élő csevegés integrációja, ami megnehezítheti a csapatok közötti kommunikációt.

1CRM árak

Ingyenes : 30 napos próba

Startup: 15 USD/felhasználó/hónap, havi számlázással

Startup +: 23 USD/felhasználó/hónap, havi számlázással

Profi: 33 USD/felhasználó/hónap, havi számlázással

Vállalati: 39 USD/felhasználó/hónap, havi számlázással

1CRM értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (20+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (50+ értékelés)

10. Act! (A legjobb marketing automatizáláshoz)

Az Act! egy teljesen testreszabható CRM és marketing munkafolyamat-automatizálási platform, amely 360 fokos rálátást biztosít az összes ügyfélaktivitásra, interakcióra és értékesítésre. Ideális ügyfélkezelési stratégiák kidolgozásához és a folyamatok kezeléséhez.

Értékelheti értékesítési folyamatát termék, terület, értékesítési szakasz, ügynök és régió szerint, ami hasznos lehet, ha Kanada különböző tartományaiban dolgozik. A CRM mellett az Act! segítségével testreszabható sablonokkal automatizálhatja marketingkampányait, és elérési stratégiák meghatározásával automatizálhatja munkafolyamatait.

Különösen tetszik az integrált SMS-küldő funkció, az SMS4Act!, amellyel gyorsan és egyszerűen küldhetek SMS-eket közvetlenül az Act! programból. A program automatikusan rögzíti a válaszokat a későbbi nyomon követés és hivatkozás céljából, ami megkönnyíti és gyorsabbá teszi a munkámat.

Az Act! legjobb funkciói

A keresési funkcióval azonnali hozzáférést kap az ügyféladatokhoz és a CRM-tevékenységekhez.

Az értékesítési ciklus átfogó áttekintésével valós időben követheti nyomon az üzleti teljesítményt.

A táblázatokból származó adatokat összevonhatja, és az egyéni táblázatok funkcióval elvégezhető elemzések révén új ismeretekre tehet szert.

Automatizálja a potenciális ügyfelek megszerzését magas konverziós arányú céloldalak és webes űrlapok segítségével.

Act! korlátai

Korlátozott számú e-mail sablon áll rendelkezésre a marketingkampányokhoz.

Integrációs képességei korlátozottak, ezért nem alkalmas gyorsan növekvő vagy nagy mennyiségű ügyféladatot kezelő vállalkozások számára.

Act! árak

Ingyenes : 30 napos próba

Felhőalapú: 30 USD/felhasználó/hónap, éves számlázással

Helyi telepítés: 37,50 USD/felhasználó/hónap, éves számlázással

Act! értékelések és vélemények

G2: 3,9/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 3,8/5 (700+ értékelés)

Javítsa az ügyfélélményt a ClickUp CRM segítségével

Mivel a kanadai iparágakban az ügyfélközpontúság vált a vállalkozások legfőbb prioritásává, hatékony, sokféle funkcióval rendelkező CRM szoftvert kell bevezetnie.

A ClickUp CRM platform segítségével testreszabható nézeteket, például táblázatot, táblát, naptárat, listát és űrlapot használhat, hogy CRM-munkaterületét az egyedi igényeihez igazítsa.

A hatékony irányítópultoktól a ClickUp Brain mesterséges intelligenciával működő elérhetőségi funkcióiig a ClickUp CRM bármilyen fiókkezelési feladatot képes kezelni. Ne feledkezzen meg a robusztus sablonokról sem, amelyek a potenciális ügyfelek felkutatásától az influencerek kezeléséig terjedő tevékenységeket támogatják.

Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-on !