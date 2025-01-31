Teszteltük a legjobb CRM szoftvereket Malajziában

Évekig az értékesítés és marketing területén dolgoztam, és rengeteg CRM rendszert kipróbáltam. A komplex folyamatok kezelésétől a potenciális ügyfelek ápolásáig egy jó CRM rendszer mindent megváltoztathat.

De a piacon, különösen Malajziában, olyan sok lehetőség közül nehéz kiválasztani a legmegfelelőbbet. Ez a blog áttekinti a legfontosabb információkat a 10 legjobb CRM szoftverről Malajziában, amelyeket 2024-ben érdemes figyelembe venni.

Mit kell keresnie a malajziai CRM szoftverekben?

A malajziai vállalkozásához legmegfelelőbb CRM szoftver kiválasztásakor vegye figyelembe a következő tényezőket:

Lokalizáció: Igényeinek megfelelő-e a malajziai piacra, beleértve a maláj nyelv támogatását és a regionális árképzési lehetőségeket?

Skálázhatóság: Képes-e a vállalkozásával együtt növekedni, és kielégíteni a jövőbeli igényeket?

Integrációk: Zökkenőmentesen integrálható a meglévő üzleti eszközeivel?

Funkciók: Rendelkezik-e az Ön számára szükséges funkciókkal, mint például az értékesítési folyamatok kezelése, a potenciális ügyfelek értékelése és a marketing automatizálása?

Felhasználóbarát : Intuitív felülettel rendelkezik, amely minimálisra csökkenti a betanítási időt?

Ügyfélszolgálat : Megbízható és elérhető ügyfélszolgálatot biztosít a problémák gyors megoldásához?

Testreszabás: Testreszabhatja-e a CRM-et az Ön üzleti igényeinek megfelelően?

A PWC 2023-as Global Consumer Insights Pulse Survey felmérése szerint a malajziai fogyasztók több mint 73%-a aggódik a személyes adatok védelme miatt. A megkérdezettek több mint fele nem szeretne a szükségesnél több személyes adatot megosztani. Ennek megoldásához olyan CRM-rendszerre van szükség, amely részletes beállításokat tesz lehetővé az adatok gyűjtése, felhasználása és tárolása tekintetében.

A 10 legjobb CRM szoftver Malajziában

Most nézzük meg a legjobb CRM-jelölteket, amelyek segítenek racionalizálni az értékesítési és marketingtevékenységeket:

1. ClickUp

A ClickUp nem csupán egy projektmenedzsment megoldás, hanem robusztus CRM funkciókkal is rendelkezik. Az all-in-one megközelítés teszi a ClickUp-ot egyedülállóvá, lehetővé téve a vállalkozások számára, hogy egyetlen platformon belül kezeljék a projekteket, feladatokat és ügyfélkapcsolatokat.

Változtassa meg üzleti működését a ClickUp CRM projektmenedzsment rendszerével

A ClickUp CRM egyik kiemelkedő jellemzője a magas szintű testreszabhatóság. A CRM eszközöket tökéletesen az üzleti folyamatokhoz igazíthatja. A mezők és állapotok testreszabásától az egyedi munkafolyamatok létrehozásáig teljes ellenőrzése van a CRM működése felett. A ClickUp Views segítségével vizualizálhatja, hogyan haladnak a potenciális ügyfelek az első kapcsolatfelvételtől az üzlet lezárásáig. A ClickUp CRM segít megtekinteni az egyes potenciális ügyfelek állapotát, például „prospektálás” vagy „kötésre kész”.

Egyszerűsítse munkafolyamatait és javítsa ügyfélkapcsolatait a ClickUp all-in-one CRM-jével

Miért a ClickUp a legjobb all-in-one CRM projektmenedzsment rendszer Malajziában?

A ClickUp segítségével az értékesítési képviselők közötti együttműködés egyszerű. A platform lehetővé teszi az értékesítési csapat tagjainak, hogy feladatokon belül kommunikáljanak, dokumentumokat osszanak meg, és valós idejű frissítésekkel mindenkit tájékoztassanak.

A folyamatok mélyebb megértése érdekében a ClickUp hatékony jelentéskészítő és elemző eszközöket kínál. Részletes jelentéseket készíthet az értékesítési teljesítményről, nyomon követheti a legfontosabb mutatókat, kinyerheti az értékesítési adatokat, és betekintést nyerhet az ügyfelek viselkedésébe.

A platform több mint 1000 egyéb eszközzel is integrálható, többek között a Slackkel, a Google Drive-val és a Zoommal. Ez megkönnyíti az összes adat szinkronizálását a különböző alkalmazásokból a ClickUp CRM-be, biztosítva a zökkenőmentes munkafolyamatot.

A legjobb rész? Nem kell ezt a rendszert a semmiből felépítenie. A ClickUp ingyenes CRM-sablont kínál, amely tartalmazza az értékesítési munkafolyamatok kezeléséhez szükséges összes mezőt.

A ClickUp CRM-sablonjával a következőket teheti:

Rendezze kapcsolatait és potenciális ügyfeleit külön listákba

Testreszabhatja az egész értékesítési ciklust. Ha értékesítési folyamata olyan szakaszokat tartalmaz, mint a „Felfedező hívás” és az „Árajánlat elküldése”, azokat könnyedén hozzáadhatja az Egyéni mezők segítségével.

Rendeljen feladatokat a csapat tagjaihoz, és csatoljon releváns dokumentumokat az üzletekhez és a kapcsolatokhoz.

Töltse le ezt a sablont Egyszerűsítse munkafolyamatát a ClickUp CRM-sablonjával!

A ClickUp CRM előnye, hogy rugalmas. A sablonból funkciókat adhat hozzá vagy távolíthat el, hogy azok az Ön igényeinek megfeleljenek. Szüksége van egy „ügyfél visszajelzésére várás” szakaszra? Semmi gond! Külön listát szeretne a korábbi ügyfelekről? Semmi probléma!

A ClickUp legjobb funkciói

Központosítsa az ügyféladatokat: összesítse az összes kapcsolattartási adatot, beleértve a neveket, e-mail címeket, telefonszámokat és akár az egyéni mezőket is, egyetlen, rendezett helyen. Nincs többé időpazarlás a szétszórt táblázatok átkutatásával a legfontosabb adatok keresése közben.

Vizuálisan kezelje értékesítési folyamatát: A ClickUp Views testreszabható szakaszaival átlátható képet kaphat a potenciális ügyfelek értékesítési folyamatban való előrehaladásáról. Könnyedén áthelyezheti a potenciális ügyfeleket a „Prospektálás”, „Minősítés” és „Zárás” szakaszok között, így az egész csapata ugyanazon az oldalon maradhat.

Automatizálja az ismétlődő feladatokat: Egyszerűsítse munkafolyamatait a ClickUp automatizálási funkcióival . Állítson be automatizált feladatokat, amelyek meghatározott műveletek alapján aktiválódnak, például küldjön nyomonkövető e-mailt, amikor egy potenciális ügyfél eléri egy bizonyos szakaszt, ezzel értékes időt takarítva meg csapatának és minimalizálva a manuális munkát.

Zökkenőmentes együttműködés az ügyfelekkel: A beépített csevegő és e-mail funkciók segítségével javíthatja a kommunikációt és az ügyfélkapcsolatokat. A beépített csevegő és e-mail funkciók segítségével javíthatja a kommunikációt és az ügyfélkapcsolatokat. A Csevegő nézet és a szálakba rendezett megjegyzések segítségével megbeszélheti az ajánlatokat, megválaszolhatja a kérdéseket, és az összes kommunikációt a CRM-ben központosíthatja, így nincs szükség szétszórt e-mail szálakra.

Tartsa be az adatvédelmi irányelveket: A ClickUp SOC 2-kompatibilis, valamint ISO 27001, ISO 27017 és ISO 27018 tanúsítvánnyal rendelkezik, így garantálva a biztonság, a megbízhatóság és a minőség terén a magas nemzetközi szabványok betartását.

A ClickUp korlátai

A kiterjedt funkciók miatt új felhasználók számára túlterhelő lehet.

Korlátozott jelentési funkciók komplex igényekhez

ClickUp árak

A ClickUp négyféle árazási csomagot kínál, hogy minden csapatnak megfeleljen:

Ingyenes: Örökre

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 5 dollárért tagonként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (2000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

„A Clickup segít nekem és a csapatomnak minden egyes megrendelést kezelni, az ügyfelektől a nagy üzletekig, minden régi és új ügyféllel. Bármelyik mezőt testre szabhatjuk bármely üzleti modellhez, és webhook segítségével integrálhatjuk külső alkalmazásokkal is harmadik féltől származó webalapú szoftverekben. Nagyon szeretem használni.”

2. Salesforce

via Salesforce

A Salesforce egy CRM-óriás, amely robusztus funkcióiról és skálázhatóságáról ismert. Különösen jól megfelel a komplex értékesítési folyamatokkal és nagy mennyiségű ügyféladattal és interakcióval rendelkező nagyvállalatok igényeinek.

Az egyik legjobb funkciója a fejlett jelentéskészítő és elemző eszközök, amelyek mélyreható betekintést nyújtanak az értékesítési teljesítménybe, a folyamatok állapotába és az egyes csapattagok hozzájárulásába.

Tetszenek az automatizálási funkciók is, amelyek egyszerűsítik az ismétlődő feladatokat, mint például a nyomon követő e-mailek és frissítések, így több időm marad a kapcsolatépítésre.

A Salesforce legjobb funkciói

Használja a testreszabható irányítópultokat interaktív jelentések létrehozásához és a legfontosabb értékesítési mutatók vizualizálásához.

Használja az Einstein Analytics szolgáltatást az értékesítési előrejelzések elkészítéséhez, az üzletkötési kockázati tényezők azonosításához és a következő lépések meghozatalához, hogy hatékonyabban dolgozzon és gyorsabban kössön üzleteket.

Automatizálja az unalmas értékesítési feladatokat a Salesforce hatékony munkafolyamatainak és automatizálási motorjának segítségével.

Használja a „sandbox” környezetet a testreszabások és integrációk tesztelésére anélkül, hogy ez hatással lenne az élő adatokra.

A Salesforce korlátai

A Salesforce kiterjedt funkciókészlete új felhasználók számára túlnyomó lehet.

A Salesforce testreszabási funkcióihoz belső technikai szakértelemre vagy Salesforce-tanácsadók bevonására lehet szükség.

A Salesforce drágább lehet, mint egyes versenytársai, különösen a kisebb vállalkozások számára.

Salesforce árak

A Salesforce különböző kategóriákban kínál árakat, például kisvállalkozások, értékesítés, marketing, értékesítési felhőszolgáltatás stb. Az értékesítési árak a következők:

Starter Suite: 24 USD/hó felhasználónként

Professzionális : 80 USD/hó felhasználónként

Vállalati : 165 USD/hó felhasználónként

Korlátlan: 330 USD/hó felhasználónként

Einstein 1 Sales: 500 USD/hó felhasználónként

Salesforce értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 15 000 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 15 000 értékelés)

Amikor négy évvel ezelőtt nekivágtunk ennek a folyamatnak, még rengeteg manuális folyamat volt, és minden sokkal több időt vett igénybe. Emellett nem értettük és nem láttuk az ügyfelek kihívásait és prioritásait. Jelentősen fejlődöttünk, és a Salesforce elengedhetetlen szerepet játszik az ügyfelekkel való kapcsolatok szorosabbá tételében és az ügyfelek által tapasztalt élmény javításában, mint megoldásszolgáltató. A Salesforce segítségével automatizáltuk a korábban manuálisan végzett folyamatokat, így figyelmünket a legfontosabb dologra, értékes ügyfeleinkre tudjuk összpontosítani” – mondta Wan úr.

3. HubSpot

via HubSpot

A HubSpot egyedi helyet vívott ki magának, mint felhasználóbarát CRM-platform, amely zökkenőmentesen integrálható marketingautomatizálási eszközeivel. Kiváló választás azoknak a vállalkozásoknak, amelyek egyetlen platformról szeretnék ápolni a potenciális ügyfeleket, automatizálni a marketingtevékenységeket és kezelni az ügyfélkapcsolatokat.

Ami a HubSpotot igazán kiemeli a versenytársak közül, az a pipeline-kezelés. Ezzel könnyedén láthatom az egyes ügyletek előrehaladását testreszabható szakaszokban, és a valós idejű adatok világos képet adnak a helyzetről. Ez lehetővé teszi, hogy pontosan előrejelzzem a lehetőségeket, és hatékonyabban rangsoroljam a potenciális ügyfeleket.

A HubSpot legjobb funkciói

Tárolja a kapcsolattartókat, kövesse nyomon az üzleteket és kezelje a feladatokat, mindezt nulla kezdeti költség mellett. Ez vonzó lehetőséget kínál a startupok és a kisvállalkozások számára.

Hozzon létre automatizált e-mail sorozatokat, ápolja a potenciális ügyfeleket célzott tartalommal, és értékelje őket az elkötelezettségük alapján, hogy alkalmasak legyenek az értékesítési tevékenységre.

Készítsen magas konverziós arányú céloldalakat és hatékony lead-gyűjtő űrlapokat közvetlenül a HubSpot-on belül.

Közzéteheti és ütemezheti a közösségi média bejegyzéseit közvetlenül a HubSpotból, és nyomon követheti azok teljesítményét, hogy értékes betekintést nyerjen a közösségi média aktivitásába.

A HubSpot korlátai

Az ingyenes CRM-szint alapvető jelentéseket kínál, de a részletes értékesítési elemzések és az egyedi jelentésekhez fizetős csomagra kell váltani.

A HubSpot teljes körű marketingautomatizálási és értékesítési funkciói magasabb szintű előfizetést igényelnek, ami komplex igényű vállalkozások számára drágává válhat.

HubSpot árak

Sales Hub Professional: 90 USD/hó felhasználónként

Sales Hub Enterprise: 150 USD/hó felhasználónként

HubSpot értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 4000 értékelés)

„Szükségünk volt egy CRM-rendszer bevezetésére, hogy a marketinget, az értékesítést és a szolgáltatást szisztematikusabban tudjuk kezelni. A HubSpot segítségével csapataink hatékonyabban tudják elvégezni a munkájukat. Az adminisztratív feladatok gyorsabban elvégezhetők, és sokkal többet tudnak önállóan elintézni, kevesebb IT-támogatással.”

4. Sage

via Sage

A Sage CRM potenciális ügyfeleinek egy erős CRM-megoldást kínál, amely zökkenőmentesen integrálható a Sage számviteli szoftverrel. Ez vonzó választássá teszi a már a Sage ökoszisztémába befektető malajziai vállalkozások számára.

Számomra a Sage testreszabható, interaktív irányítópultjaival tűnik ki. Úgy állíthatom be őket, hogy a számomra legfontosabb mutatókat jelenítsék meg, például az üzletek előrehaladását vagy a közelgő feladatokat. Ráadásul a Sage zökkenőmentesen integrálódik a naptárammal, így közvetlenül a platformról tudok megbeszéléseket ütemezni és meghívókat küldeni.

A Sage legjobb funkciói

A Sage könnyű használatáról ismert, ezért jó választás azoknak a csapatoknak, amelyeknek korlátozott CRM-tapasztalatuk van.

Tervezze, kövesse nyomon és elemezze marketingkampányait közvetlenül a Sage CRM-ben. Mérje a kampányok teljesítményét , kezelje a marketingbüdzséket, és azonosítsa a fejlesztésre szoruló területeket marketingtevékenységeinek optimalizálása érdekében.

Hozzáférjen a legfontosabb CRM-adatokhoz, és kezelje az ügyfelekkel való interakciókat a Sage CRM mobilalkalmazásával.

A Sage az építőipar, a gyártás és a disztribúcióhoz hasonló speciális szektorok igényeire szabott, iparág-specifikus CRM-verziókat kínál.

Többnyelvű támogatás, hogy jobban segítsen működésében Malajziában.

A Sage korlátai

A komplex igényű, nagyon nagy szervezetek számára a skálázhatóság problémát jelenthet.

A Sage CRM csak a Sage számviteli szoftverrel működik.

Korlátozott testreszabási lehetőségek a nyitottabb CRM platformokhoz képest

Sage árak

Sage On Cloud: 45 USD/hó felhasználónként

Sage On-Premise: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Sage értékelések és vélemények

G2: 3,7/5 (100+ értékelés)

Capterra: 3,5/5 (50+ értékelés)

Profi tipp: A kiskereskedelemben működő vállalkozások számára a Phygital egy olyan koncepció, amelyet érdemes szem előtt tartani a malajziai fogyasztók esetében. Míg a megkérdezettek 43%-a jelzi az online vásárlás iránti érdeklődést, sokan mégis szeretnék ötvözni a fizikai és az online vásárlás előnyeit, ha lehetséges, például a „click and collect” szolgáltatások igénybevételével.

5. Második CRM

via Second CRM

A Second CRM, egy malajziai fejlesztésű ügyfélkapcsolat-kezelő platform, közép- és nagyvállalatok igényeinek kielégítésére szolgál. A hatékonyság növelése érdekében a munkafolyamatok automatizálására és az üzleti műveletek központosítására összpontosít.

Az eszköz kiemelkedik kiterjedt e-mail és SMS marketing funkcióival, beleértve a testreszabható sablonokat és a tömeges marketing lehetőségeket. Ezek a funkciók segítenek abban, hogy vonzóbb módon lépjek kapcsolatba potenciális ügyfeleimmel és kövessem nyomon őket, valamint hatékony konverziókat érjek el.

A második CRM legjobb funkciói

Lehetővé teszi a fokozatos automatizálást, a feladatok fokozatos automatizálását a zavarok minimalizálása és a felhasználói elfogadottság maximalizálása érdekében.

Állítson be automatikus kiváltókat, értesítéseket és műveleteket, hogy időt takarítson meg és biztosítsa a kulcsfontosságú folyamatok következetes végrehajtását.

Kezelje az ügyfélkapcsolatokat és férjen hozzá a legfontosabb CRM-adatokhoz akár offline állapotban is a Second CRM mobilalkalmazásával.

Kiterjed a különböző részlegek, többek között a marketing, a pénzügy és a humánerőforrás feladatok automatizálására, elősegítve az üzleti automatizálás holisztikusabb megközelítését.

A második CRM korlátai

Korlátozott márkaismertség Malajzia határain kívül

Kevesebb integráció a nagyobb szereplőkhöz képest

Komplex automatizálások meredek tanulási görbéje

Második CRM árazás

Második CRM-alap: 4,25 USD/hó felhasználónként

Opcionális második CRM-kiegészítők

Értékesítés (értékesítési csapat számára) : 25,50 USD/hó felhasználónként

Szolgáltatás (szolgáltató csapat számára): 25,50 USD/hó felhasználónként

Második CRM értékelések és vélemények

G2: 3,5/5 (korlátozott számú értékelés, mivel regionális szereplőről van szó)

Capterra: Nincs értékelés

„Működésünk meglehetősen összetett, és a Second CRM olyan holisztikus megoldást tudott nyújtani, amely minden igényünket kielégítette. Gyors támogatás és megbízható technológiai partner.”

6. Monday CRM

via Monday CRM

A Monday CRM egyedülálló vizuális felületéről és a csapatmunkára való összpontosításáról ismert. Kiváló választás azoknak a vállalkozásoknak, amelyek felhasználóbarát CRM szoftvert keresnek, amely lehetővé teszi a világos kommunikációt és egyszerűsíti a komplex értékesítési folyamatokat.

A Monday vizuális megközelítése kristálytisztán mutatja a haladást, így egy pillantással láthatom a szűk keresztmetszeteket és hatékonyan rangsorolhatom a feladatokat. De a Monday nem csak az információk szervezésével foglalkozik. Egyedülálló funkcióival, mint például az „item card” (tárgykártya), átfogó áttekintést kaphat minden ügyletről, beleértve a kommunikációs előzményeket, a jegyzeteket és még a csatolt fájlokat is kártyanézetben. Ezzel elkerülhető a felesleges kontextusváltás, és minden fontos információ könnyen elérhető marad.

A Monday CRM legjobb funkciói

Kanban táblás elrendezést használ, amely drag-and-drop funkcióval segíti az értékesítési folyamatban lévő ügyletek kezelését.

Testreszabhatja a táblákat, hozzáadhat egyéni mezőket és automatizálhatja a munkafolyamatokat, hogy a CRM-et az Ön értékesítési folyamatához igazítsa.

Csatlakoztassa a Monday CRM-et népszerű üzleti eszközökhöz, mint például e-mail marketing platformok, könyvelési szoftverek és projektmenedzsment alkalmazások.

Dolgozzon közvetlenül az üzleteken, csatoljon dokumentumokat és ossza meg jegyzeteit. Javítsa a csapat kommunikációját az elszórt e-mail szálak kiküszöbölésével.

A Monday CRM korlátai

Komplex automatizálások esetén meredekebb tanulási görbe

Más CRM szoftverekhez képest korlátozott jelentéskészítési funkciók

Kiváló vizuális szervezés, de egyes felhasználók részletesebb információkat szeretnének látni.

Monday CRM árak

Alap: 12 USD/hó felhasználónként

Standard : 14 USD/hó felhasználónként

Pro : 28 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Monday CRM értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (10 000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Képesség más alkalmazásokkal való integrációra, azokból adatok lekérésére, majd ezeknek az adatoknak a feldolgozásához automatizálási logika létrehozására. Például lekérhetem a Zendeskből az ügyféljegyeket, amint azok beérkeznek, elindíthatom az időzítőt, elküldhetem az előre beállított feladatokat és határidőket a jegy típusától függően az érintett részlegeknek, és lezárhatom a jegyet, miután az elkészült.

7. Pipedrive

via Pipedrive

A Pipedrive egy értékesítésközpontú CRM, amely intuitív vizuális folyamatábrájáról és tevékenységalapú megközelítéséről ismert a potenciális ügyfelek kezelésében. Olyan vállalkozásoknak szól, amelyek az értékesítési folyamatok átláthatóságát tartják szem előtt, és az üzletek előmozdítására koncentrálnak.

Átfogó tevékenységkezelési funkciói segítségével könnyedén nyomon követhetem a munkafolyamatot, például egy adott potenciális ügyfélhez hozzáadhatok egyedi tevékenységeket, mint például hívások, e-mailek vagy találkozók, a korábbi események alapján javasolhatok követési feladatokat, és még sok más.

A Pipedrive legjobb funkciói

Húzza át az ügyleteket az egyes szakaszok között, egy pillanat alatt lássa azok előrehaladását, és azonosítsa a szűk keresztmetszeteket az értékesítési folyamat optimalizálása érdekében.

Kövesse nyomon összes értékesítési tevékenységét, állítson be napi tevékenységi célokat, és szerezzen betekintést abba, hogy mely tevékenységek állnak összefüggésben az üzletek lezárásával.

Automatikusan rögzítse az e-maileket a vonatkozó ügyletekhez, ütemezze az e-maileket közvetlenül a CRM-ből, és tartson fenn egy központi kommunikációs központot az összes ügyfélkapcsolat számára.

Hozzon létre és ossza meg a legjobb gyakorlatokat a csapatán belül testreszabható értékesítési útmutatók készítésével.

Készítsen előrejelzéseket a folyamatok, az aktivitási adatok és a korábbi trendek alapján, hogy értékes információkat szerezzen, amelyek segítenek előre jelezni az értékesítési teljesítményt.

A Pipedrive korlátai

A marketing automatizálási funkciók alapszintűek a átfogóbb CRM platformokhoz képest.

Részletes adatnézetek vagy fejlett jelentéskészítési funkciók nem állnak rendelkezésre.

Korlátozott testreszabási lehetőségek

Pipedrive árak

Alapvető: 14 USD/hó felhasználónként

Haladó : 29 USD/hó felhasználónként

Professzionális : 59 USD/hó felhasználónként

Teljesítmény: 69 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 99 USD/hó felhasználónként

Pipedrive értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (1500+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (2500+ értékelés)

„Megbízható CRM kis- és középvállalkozások számára. Nagyon könnyen használható és nyomon követhető. Menedzserként könnyen kezelhető és strukturálható, ugyanakkor értékesítőként is könnyen hozzáférhető és használható.”

8. Freshsales

via Freshsales

A Freshsales egy olyan CRM, amely mesterséges intelligenciát (AI) használ az értékesítési hatékonyság növelésére, az ügyfélkapcsolatok személyre szabására és az ismétlődő feladatok automatizálására. Kiváló választás azoknak a vállalkozásoknak, amelyek olyan CRM-et keresnek, amely elősegíti a beszélgetésszerű megközelítést az értékesítésben és az ügyfélkapcsolatokban.

Az egyik dolog, amivel a leginkább küzdök, az a figyelemfelkeltő e-mailek megírása. Freddy, a Freshsales mesterséges intelligenciával rendelkező asszisztense segítségével ez a folyamat könnyebb, mint valaha. Segítségével gyorsan személyre szabott és figyelemfelkeltő e-maileket írhat. Csak adja meg a fő témát vagy a kívánt hangnemet, és Freddy az Ön preferenciái alapján generálja az e-mail tárgyát és szövegét.

A Freshsales legjobb funkciói

Mesterséges intelligenciát használ, hogy automatikusan pontozza a potenciális ügyfeleket az elkötelezettségük és online viselkedésük alapján.

Összevonja az összes ügyfélkommunikációs csatornát, beleértve az e-maileket, a telefonhívásokat és a közösségi média üzeneteket, egyetlen beérkező levelek mappába.

Automatizálja az ismétlődő feladatokat, és szerezzen valós idejű értékesítési információkat a Freshsales mesterséges intelligenciával működő asszisztensével, Freddyvel. Freddy javaslatokat tehet az üzletkötések következő lépéseire, azonosíthatja a lehetséges akadályokat, és akár előre jelezheti az értékesítési eredményeket is.

A Freshsales beépített telefonrendszert kínál, így nincs szükség külön VoIP-integrációra.

A Freshworks Localize Integration segítségével ágyazzon be egy fordító widgetet a Freshsalesbe a jobb nyelvi támogatás érdekében.

A Freshsales korlátai

Korlátozott skálázhatóság nagyon nagy, összetett igényű vállalkozások számára

A Freshsales erőssége az AI-alapú funkciókban és az automatizálási képességekben rejlik. Azok a vállalkozások, amelyek egy hagyományosabb CRM-et keresnek, kiterjedt jelentéskészítési vagy mély integrációs lehetőségekkel, inkább egy alternatív megoldást választhatnak.

Freshsales árak

Ingyenes verzió (legfeljebb 3 felhasználó)

Növekedés: 11 USD/hó felhasználónként

Pro: 47 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 71 USD/hó felhasználónként

Freshsales értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (60+ értékelés)

9. Bitrix24

via Bitrix24

A Bitrix24 egy all-in-one megoldásként pozícionálja magát, amely átfogó eszközkészletet kínál a kommunikációhoz, különböző CRM-rendszerekhez, projektmenedzsmenthez és akár HR-funkciókhoz is. Azok számára ideális, akik egyetlen platformot keresnek üzleti tevékenységük több aspektusának kezeléséhez. A platformot úgy is kialakították, hogy segítse a potenciális ügyfelek generálásának folyamatát.

Ha például nemzetközi szinten szeretné növelni a potenciális ügyfelek számát, a Bitrix24 segítségével 43 országban bérelhet ingyenes, helyi és nemzetközi telefonszámokat a Bitrix24-fiókján belül. Ez különösen hasznos azoknak a malajziai vállalkozásoknak, amelyek az Egyesült Államokban vagy más globális piacokon próbálnak megvetni a lábukat.

A Bitrix24 legjobb funkciói

A Bitrix24 meglepően robusztus funkciókkal rendelkező ingyenes csomagot kínál. Ez magában foglalja a CRM funkciókat, a feladatkezelő eszközöket, a belső kommunikációs csatornákat és még korlátozott online tárhelyet is.

A hagyományos CRM-en túlmutatva integrálja a közösségi intranetes funkciókat. Ösztönözze az alkalmazottak elkötelezettségét egy vállalati szintű közösségi hírcsatornával, hozzon létre vitacsoportokat, és mozdítsa elő a együttműködésen alapuló munkakörnyezetet.

Beépített telefon- és videokonferencia funkciókat kínál.

Kezelje az ügyfélkapcsolatokat és férjen hozzá a legfontosabb CRM-adatokhoz a Bitrix24 mobilalkalmazásával.

A Bitrix24 korlátai

A Bitrix24 széles körű funkciói bizonyos üzleti felhasználók számára nehezebb tanulási folyamatot jelenthetnek.

Kisebb csapatok vagy egyszerűbb igényekkel rendelkező vállalkozások számára a Bitrix24 által kínált funkciók száma túlnyomó lehet, és azok kihasználatlanok maradhatnak.

Bitrix24 árak

Ingyenes csomag

Alap : 49 USD/hó

Standard : 99 USD/hó

Professzionális: 199 USD/hó

Bitrix24 értékelések és vélemények

G2: 4. 1/5 (500+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (800+ értékelés)

10. Oracle NetSuite CRM

az Oracle NetSuite CRM segítségével

Az Oracle NetSuite CRM nagyvállalatok számára készült, amelyek a szélesebb körű NetSuite felhőalapú üzleti alkalmazáscsomagot (ERP, könyvelés, készletgazdálkodás) használják. Kiválóan alkalmas integrált vállalati CRM szoftver nyújtására, amelyet kifejezetten a NetSuite ökoszisztémán belüli zökkenőmentes működésre terveztek.

Ami legjobban tetszik ebben az eszközben, az a bevételelismerés funkciója. A NetSuite segítségével automatizálhatom a teljes bevételelismerési folyamatot. A szerződéses feltételeim, beleértve a mérföldköveket és a szállítási ütemterveket is, megadásával a motor kiszámítja az egyes számviteli időszakokban elismerendő megfelelő bevételi összeget.

Ezzel elkerülhetővé válnak a kézi számítások, és biztosítható a bevételek elszámolására vonatkozó szabványok, például a malajziai pénzügyi beszámolási szabvány (MFRS) 15 betartása.

Az Oracle NetSuite CRM legjobb funkciói

Zökkenőmentes integráció a NetSuite ökoszisztémával

Fejlett bevételelszámolási funkciókat kínál. Lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy automatizálják és egyszerűsítsék a bevételek elszámolásának bonyolult folyamatát a számviteli standardok szerint.

Kezelje az értékesítési megrendeléseket közvetlenül a NetSuite CRM-ben. Készítsen árajánlatokat, generáljon megrendeléseket és kövesse nyomon a teljesítési folyamatokat zökkenőmentesen, így nem kell különálló rendszerek között váltogatnia.

Kezelje a nagy üzleti igényeket, amelyek nagy értékesítési volumenhez és összetett értékesítési folyamatokhoz kapcsolódnak.

Az Oracle NetSuite CRM korlátai

A NetSuite CRM prémium árairól ismert, ezért kevésbé alkalmas kisebb vállalkozások vagy korlátozott költségvetéssel rendelkező cégek számára.

A kiterjedt funkciók és testreszabási lehetőségek túlterhelőek lehetnek a korlátozott technikai ismeretekkel rendelkező felhasználók számára.

A NetSuite CRM valódi értéke az egyéb NetSuite alkalmazásokkal való integrációjában rejlik. Ha nem használja a szélesebb körű NetSuite alkalmazáscsomagot, ez az integrációs előny irrelevánssá válik.

Oracle NetSuite CRM árak

Az árakkal kapcsolatos részletekért vegye fel a kapcsolatot az Oracle-lel.

Oracle NetSuite CRM értékelések és vélemények

G2: Nincs értékelés

Capterra: 4,1/5 (több mint 1500 értékelés)

Legyen profi a CRM-ben a ClickUp segítségével

A legjobb CRM az, amelyik jól illeszkedik a csapatához, és segít több üzletet kötni, ennyi.

A ClickUp erős versenyzőnek bizonyul azoknak a vállalkozásoknak, amelyek felhasználóbarát és rugalmas CRM-megoldást keresnek. Túlmutat a hagyományos CRM-funkciókon, lehetővé téve a feladatok, projektek, kommunikáció és természetesen az ügyfélkapcsolatok kezelését – mindezt egyetlen platformon belül.

Ráadásul a ClickUp intuitív felülete és kedvező ára vonzó választássá teszi minden méretű malajziai vállalkozás számára.

Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-on, hogy kipróbálhassa Malajzia legjobb CRM szoftverét, és több üzletet köthessen!