India 10 legjobb projektmenedzsment szoftvere

Amikor először használtam projektmenedzsment eszközt, le voltam nyűgözve. Számomra személyesen nagy előny volt, hogy nem kellett szétszórt táblázatokkal és végtelen e-mail láncokkal bajlódnom. Hirtelen a csapatom és én szervezettek, felelősségteljesek és a határidők betartására koncentráltak lettünk.

Néhány év és több projektmenedzsment eszköz után már tudom, mi teszi egy projektmenedzsment platformot nagyszerűvé. Tapasztalataim, kutatásaim és a ClickUp csapat által végzett tesztelések alapján szeretném megosztani Önökkel a jelenleg Indiában elérhető legjobb projektmenedzsment szoftverek listáját.

Mit kell keresnie egy projektmenedzsment eszközben?

Az indiai projektmenedzsment szoftverekkel kapcsolatos tapasztalataim segítettek abban, hogy meghatározzam, mire van szükségem egy eszköztől. Íme néhány közülük:

Központi hub: Keressen olyan eszközt, amely mindent egy helyen tart – feladatokat, fájlokat, kommunikációt és határidő-követőt. Ezzel megszünteti az információs hiányosságokat, és biztosítja, hogy a csapat minden tagja ugyanazon az oldalon álljon.

Rugalmasság és testreszabhatóság: A különböző projektek különböző megközelítést igényelnek. Ezért az alkalmazkodóképesség kulcsfontosságú. Keressen olyan eszközt, amely testreszabható munkafolyamatokkal, nézetekkel és jogosultságokkal rendelkezik.

Együttműködési funkciók: A kommunikáció egyszerűsítése és az együttműködés elősegítése érdekében válasszon olyan eszközt, amely valós idejű csevegés, fájlmegosztás és alkalmazáson belüli megjegyzések írása funkciókkal rendelkezik.

Mobil hozzáférhetőség: Ahogy a munkakultúra hibrid és távoli formákra vált át, elengedhetetlen, hogy bárhol és bármikor hozzáférhető legyen. Válasszon olyan eszközt, amely felhasználóbarát mobilalkalmazásokat kínál, hogy mindig naprakész legyen és útközben is kezelhesse a feladatokat.

Tervezés és ütemezés: Egy megbízható eszköznek különböző nézeteket kell kínálnia, például Gantt-diagramokat és Kanban-táblákat, hogy láthatóvá tegye a munkafolyamatot, határidőket állítson be és nyomon kövesse az előrehaladást.

Mesterséges intelligencia által támogatott funkciók : A mesterséges intelligencia egyre nagyobb teret nyer a projektmenedzsmentben, olyan funkciókat kínálva, mint az automatizált feladatjavaslatok és a munkaterhelés-kezelés, amelyek növelik a hatékonyságot. A megfelelő eszköz kiválasztásával előrébb járhat a mesterséges intelligencia fejlesztésében.

Árak: Ügyeljen arra, hogy olyan platformot válasszon, amely megfelel az Ön egyedi igényeinek, anélkül, hogy túllépné a költségvetését. Ha nincs szüksége speciális integrációkra vagy fejlett funkciókra, válasszon egy kedvezőbb árú alternatívát, ahelyett, hogy olyan funkciókért fizetne, amelyeket valószínűleg nem fog használni.

Többnyelvű támogatás: A szervezetében biztosan nyelvi sokszínűség uralkodik, hiszen a csapatok az ország különböző részein dolgoznak. Keressen olyan eszközöket, amelyek szükség esetén bizonyos mértékű fordítási vagy lokalizációs támogatást nyújtanak.

ClickUp: A legjobb all-in-one projektmenedzsmenthez

*A ClickUp projektmenedzsment funkcióival biztosítsa a projektek 360°-os megfelelőségét.

Már évek óta használtam különböző fizetős és ingyenes projektmenedzsment eszközöket, mielőtt rátaláltam a ClickUp-ra, amelyek közül néhány szerepel ebben a listában. Tehát a ClickUp projektmenedzsment eszközének sok mindent be kellett bizonyítania. De gyorsan meggyőzött innovatív funkcióival, mint például a ClickUp AI.

Az all-in-one platformja összekapcsolt munkafolyamatokkal, dokumentumokkal és valós idejű irányítópultokkal hozza össze a csapatát. Ez segít mindenkinek gyorsabban haladni, okosabban dolgozni és időt megtakarítani. Most nézzünk meg néhány érdekes funkciót, amelyek zökkenőmentessé teszik a projektmenedzsmentet:

Gyorsítsa fel projektjeit a ClickUp AI segítségével: A ClickUp Brain, a ClickUp AI asszisztense új szintre emeli a projektmenedzsmentet. AI projektmenedzsment eszközt biztosít a projekt végrehajtásának felgyorsításához, leírásokból alfeladatokat generál, összefoglalja a megbeszéléseket, és akár AI íróval is frissítéseket ír, így biztosítva a hatékonyság javulását.

Találjon válaszokat és végezze el munkáját gyorsabban a ClickUp Brain segítségével

A prioritások és a tervezés egyszerűsítése: A ClickUp segítségével a prioritások nyomon követése gyerekjáték. A csapatok A ClickUp segítségével a prioritások nyomon követése gyerekjáték. A csapatok a ClickUp Views segítségével egy helyen láthatják az összes projekt részleteit, és elemezhetik azok összhangját a vállalati célokkal. Ez a holisztikus áttekintés lehetővé teszi a munkavállalók számára a hatékony tervezést és az erőforrások stratégiai elosztását.

Válassza ki a ClickUp Views segítségével a megfelelőségi munkafolyamatához leginkább illeszkedő elrendezést

Jobb kommunikáció és átláthatóság: A ClickUp elősegíti a jobb kommunikációt és átláthatóságot a projekt teljes életciklusa során. Dolgozzon együtt másokkal A ClickUp elősegíti a jobb kommunikációt és átláthatóságot a projekt teljes életciklusa során. Dolgozzon együtt másokkal a ClickUp Docs segítségével, ossza meg a frissítéseket a ClickUp Chat segítségével, és tartsa mindenki naprakészen a beépített Beérkező levelek mappával.

Használja a gazdag formázási lehetőségeket és dolgozzon hatékonyabban a ClickUp Docs segítségével

Gyorsabb és költségkereten belüli projekt megvalósítás: A ClickUp segítségével egyszerűvé válik a csapatok közötti együttműködés és a projekttervezés egyetlen platformon történő racionalizálása. A ClickUp segítségével egyszerűvé válik a csapatok közötti együttműködés és a projekttervezés egyetlen platformon történő racionalizálása. A ClickUp Automation megszünteti az unalmas feladatokat, így a csapatok a legfontosabb prioritásokra koncentrálhatnak, ami gyorsabb projekt megvalósítást és jobb költségvetési ellenőrzést eredményez.

Takarítson meg időt az ismétlődő feladatokon a ClickUp Automations segítségével

Részletes jelentésekkel nyerjen áttekinthetőséget: A ClickUp egyetlen forrásból biztosítja a projektadatokhoz való hozzáférést. Valós idejű betekintést nyerhet a haladásba, azonosíthatja a potenciális akadályokat és biztosíthatja az erőforrások optimális elosztását. A ClickUp egyetlen forrásból biztosítja a projektadatokhoz való hozzáférést. Valós idejű betekintést nyerhet a haladásba, azonosíthatja a potenciális akadályokat és biztosíthatja az erőforrások optimális elosztását. A ClickUp Dashboards segítségével folyamatosan nyomon követheti projektjeit, megalapozott döntéseket hozhat és mindig egy lépéssel előrébb járhat.

Képzelje el csapata előrehaladását a ClickUp Dashboards segítségével

A ClickUp valóban leegyszerűsíti a projektmenedzsmentet, és a G2-n található, ehhez hasonló pozitív értékelések is alátámasztják ezt az állítást.

A Qliclabs egy 20 fős indiai csapattal rendelkező startup. Versenyt hirdettünk, kipróbáltuk az Asana, a Jira és a Monday szoftvereket, végül a Clickup mellett döntöttünk, mert nagyon egyszerűnek és könnyen használhatónak találtuk. Az Asanáról a Clickupra egy gombnyomással válthattunk, ami a legjobb volt benne.

A ClickUp legjobb funkciói

Szervezze meg projektjeit feladatok, alfeladatok, ellenőrzőlisták és egyéni mezők segítségével.

Válasszon Gantt-diagramok, Kanban-táblák, listák és egyéb eszközök közül a munkafolyamat vizualizálásához.

Beszéljétek meg az ötleteket, osszátok meg a frissítéseket, és tegyetek megjegyzéseket közvetlenül a ClickUp Chatben.

Felhasználóbarát: könnyedén megtalálhat bármit a ClickUp-ban és a kapcsolódó alkalmazásokban.

Dokumentumok létrehozása, szerkesztése, megosztása és közös szerkesztése a ClickUp Docs segítségével

Kövesse nyomon a feladatok időtartamát közvetlenül a ClickUp alkalmazásban

Kövesse nyomon a projekt előrehaladását a ClickUp Dashboards valós idejű adatmegjelenítéseivel.

Állítsa be és tartsa szemmel a vállalat, a csapat és az egyéni célokat a ClickUp Goals segítségével.

A ClickUp korlátai

A mobilalkalmazásból hiányzik néhány funkció, amely a desktop alkalmazásban megtalálható.

Az új felhasználók eleinte túlterhelőnek találhatják a funkciók kimerítő listáját.

ClickUp árak

Ingyenes: örökre

Korlátlan csomag: 584 rúpia/hó felhasználónként

Üzleti terv: 1000 rúpia/hónap felhasználónként

Vállalati csomag: Vegye fel velünk a kapcsolatot az egyedi árakért!

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 417 rúpiaért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

Profi tipp: Ehhez és további iparág-specifikus sablonokhoz a ClickUp sablonok tárházában férhet hozzá.

2. Hive: A legjobb a felhasználóbarát együttműködés és a rugalmasság szempontjából

via Hive

Véleményem szerint a legjobb indiai projektmenedzsment eszközök listája nem lenne teljes a Hive nélkül. A Hive minden méretű csapat számára alkalmas, intuitív felülettel, versenyképes árakkal és kiváló ügyfélszolgálattal rendelkezik.

A Hive túllép az alapvető feladatkezelő szoftverek határain, és egy sor együttműködési eszközt kínál, beleértve a csapatcsevegést, a közös jegyzetelést és az integrációt olyan videokonferencia-platformokkal, mint a Zoom.

A Hive legjobb funkciói

Különböző munkastílusokhoz alkalmazkodhat a különböző projektnézetek, például Gantt-diagramok, Kanban-táblák, naptárnézetek, táblázatok és még sok más segítségével.

Egyszerűsítse az együttműködést a beépített csapatcsevegéssel, a közös jegyzeteléssel és a videokonferencia-integrációkkal.

Javítsa a munkafolyamat-kezelést időkövető, erőforrás-elosztó, ellenőrző és jóváhagyó eszközökkel, natív e-mail integrációval, valamint feladat- és munkafolyamat-automatizálási funkciókkal.

Készítsen tartalmat a HiveMind mesterséges intelligencia asszisztens segítségével, és takarítson meg időt és energiát!

Tartsa csapatát koncentráltan a Hive-ban közvetlenül megadott és nyomon követett célok segítségével.

A Hive korlátai

Kis csapatok vagy induló vállalkozások számára kevésbé költséghatékony lehet, mint az alapvető projektmenedzsment megoldások.

Vannak jelentések alkalmi lassú betöltésről és kisebb hibákról a platform kiterjedt használata esetén.

Hive árak

Hive Free: Korlátozott funkcionalitású, örökre ingyenes csomag, maximum 10 felhasználó számára

Hive Starter és Hive Teams: havi 85 és 250 rúpia felhasználónként

Vállalatok: Ha további biztonsági funkciókra vagy képességekre van szüksége, vegye fel velünk a kapcsolatot az árakért.

Hive értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 500 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (2000+ értékelés)

Tetszik, hogy a Hive segítségével könnyen nyomon követhetem és dokumentálhatom a feladataimat és projekteimet. Felhasználóbarát felülettel és kiváló ügyfélszolgálattal rendelkezik. A Hive kiváló munkát végzett a márkaépítés terén. Úgy gondolom, hogy jó úton halad afelé, hogy kiváló munkahelyi alkalmazássá váljon.

3. Monday.com: A legjobb testreszabható munkafolyamatokhoz és hatékony automatizáláshoz

A monday.com-ot azért vettem fel a listára, mert hihetetlenül testreszabható. Ez egy sokoldalú munkamenedzsment platform, amelyet úgy terveztek, hogy mindenféle projektet és munkafolyamatot kezelni tudjon, a projektmenedzser egyedi igényeinek megfelelően.

Például az eszköz számos testreszabható sablont kínál különböző projektmenedzsment módszerekhez, mint például az Agile, a Scrum és a Kanban. Ezenkívül a testreszabott munkafolyamatok és az automatizálás létrehozásának lehetősége tovább növeli üzleti folyamatainak termelékenységét és hatékonyságát.

Monday.com legjobb funkciói

Automatizálja a munkafolyamatokat az Automation Center segítségével, amely lehetővé teszi a testreszabott automatizálás nulláról történő felépítését, használjon előre elkészített projektmenedzsment sablonokat , vagy használja ki az integrációkat a monday.com és a meglévő eszközei összekapcsolásához.

Használja a munkadokumentumokat a dokumentumok közös szerkesztéséhez, az űrlapokat a visszajelzések gyűjtéséhez és a korrektúrához, hogy csapata kapcsolatban maradjon.

A munkaterhelés nézet segítségével láthatja a csapat kapacitását és az erőforrások elosztását, míg az App Views funkcióval kedvenc alkalmazásait közvetlenül integrálhatja a projektbe.

Csatlakozzon számos népszerű eszközhöz és több ezer máshoz a Zapier segítségével.

Monday.com korlátai

Bár a monday.com Gantt-nézetet kínál, nem arra lett tervezve, hogy a nézeten belül nulláról építsen projekteket.

Egyes felhasználók arról számoltak be, hogy bizonyos nézetek nem frissülnek automatikusan a várt módon.

A projektmenedzsment alapvető funkciói, mint például a Gantt-nézet, csak a Pro csomagban és a magasabb szintű csomagokban érhetők el, ami hátrányos a korlátozott költségvetéssel rendelkező csapatok számára.

Monday.com árak

Örökre ingyenes: Legfeljebb 2 felhasználói hely

Alap: 748,05 rúpia havonta felhasználónként, minimum 3 felhasználó

Alapcsomag: 997,41 rúpia havonta felhasználónként, minimum 3 felhasználó

Előnyök: 1579,23 rúpia havonta felhasználónként, minimum 3 felhasználó

Vállalati: Egyedi árazás

Monday.com értékelések és vélemények

G2: 4,7/5,0 (több mint 10 600 értékelés)

Capterra: 4,6/5,0 (több mint 4700 értékelés)

„A Monday.com testreszabható táblákat kínál, amelyek segítségével szervezhetjük a feladatokat, projekteket és a munkafolyamatokat. Csapatunk könnyedén létrehozhat feladatokat, határidőket állíthat be és valós időben követheti nyomon az előrehaladást. Az ügyfélszolgálat is nagyon jó. A Monday.com vizuálisan vonzó és intuitív felülettel rendelkezik, amely megkönnyíti a csapat számára a navigációt és az [információk] megértését.”

4. ProofHub: A legjobb költséghatékony, all-in-one menedzsmenthez

via ProofHub

A ProofHub kiváló választás indiai csapatok számára, különösen azok számára, akik egyetlen projektmenedzsment és együttműködési megoldást keresnek fix áron. Nincs többé szükség több alkalmazás közötti váltogatásra – több projektet, csapatot és ügyfélkapcsolatot is egyetlen helyről kezelhet.

Az eszköz rengeteg időt takarít meg nekem az online korrektúrával – nincs többé végtelen e-mail láncok, tele visszajelzésekkel a dokumentumokról. Ehelyett mindenki közvetlenül a fájlra írhat megjegyzéseket és javaslatokat, így a javítási folyamat egyszerűbbé és hatékonyabbá válik.

A ProofHub legjobb funkciói

Hozzon létre egyedi munkafolyamatokat és automatizálja az ismétlődő feladatokat, ezzel időt és energiát takarítva meg a csapatnak.

Kezelje a feladatokat, ossza ki azokat a csapat tagjai között, és kövesse nyomon az előrehaladást – mindezt egyetlen, felhasználóbarát felületen.

Hatékonyan együttműködhet belső és külső érdekelt felekkel olyan funkciók segítségével, mint a fájlcsatolások, a feladatokhoz fűzött megjegyzések és a beépített csevegő.

Tervezzen Gantt-diagramokkal a projekttervezéshez, kövesse nyomon az időt az erőforrás-kezeléshez, és készítsen egyedi jelentéseket a projekt állapotáról.

A ProofHub korlátai

A ProofHub árazási struktúrája csapatok számára készült, ezért nem feltétlenül ideális megoldás egyéni szabadúszók számára.

Bár az átalánydíjas árazás vonzó, fontos figyelembe venni a csapat méretének megfelelő teljes költséget. A „felhasználónkénti” költség magasabb lehet, mint egyes versenytársaknál, különösen kisebb csapatok esetében.

A ProofHub árai

A ProofHub kétféle csomagot kínál:

Alapvető: 3735,67 rúpia korlátlan számú felhasználó számára, éves számlázással

Ultimate Control: 7388,33 rúpia korlátlan számú felhasználó, korlátlan funkciók és korlátlan számú projekt esetén, éves számlázással.

ProofHub értékelések és vélemények

G2: 4,5/5,0 (85+ értékelés)

Capterra: 4,6/5,0 (több mint 4700 értékelés)

„A ProofHub legjobb tulajdonsága, hogy mindent egy helyen találok! Korábban e-mailben kértem a feladatok és projektek frissítéseit, majd később meg kellett keresnem azokat a beszélgetéseket. Ez rengeteg időmet vette igénybe. Most közvetlenül a feladathoz fűzünk megjegyzéseket és folytatjuk a beszélgetéseket. Emellett minden információm, dokumentumom és projektfájlom egy helyen található. A beépített csevegőfunkció megkönnyíti az információk gyors küldését és fogadását. És amikor segítségre van szükségem, a ProofHub ügyfélszolgálati csapata mindig rendkívül segítőkész és gyorsan válaszol. "

„A ProofHub legjobb tulajdonsága, hogy mindent egy helyen találok! Korábban e-mailben kértem a feladatok és projektek frissítéseit, majd később meg kellett keresnem azokat a beszélgetéseket. Ez rengeteg időmet vette igénybe. Most közvetlenül a feladathoz fűzünk megjegyzéseket és folytatjuk a beszélgetéseket. Emellett minden információm, dokumentumom és projektfájlom egy helyen található. A beépített csevegőfunkció megkönnyíti az információk gyors küldését és fogadását.

5. Microsoft Project: A legjobb meglévő Microsoft 365 felhasználók számára

via Microsoft Project

A Microsoft Project volt az első projektmenedzsment szoftver Indiában, amelyet az első munkahelyemen használtam. Bár azóta más projektmenedzsment eszközöket is használtam, a Project ismerős kényelmet nyújt, különösen azok számára, akik széles körben használják a Microsoft 365-öt.

Zökkenőmentesen integrálódik a teljes Microsoft-csomaggal, beleértve az Outlookot, az Excelt és a Skype-ot, így könnyedén megoszthatja az információkat és együttműködhet másokkal.

Az eszköz erőforrás-kezelési funkciója segít megjeleníteni a munkaterhelést és elkerülni, hogy bárki túlterheltté váljon. Bár léteznek egyszerűbb projektmenedzsment eszközök is, a Microsoft Project robusztus ütemezési funkciói leginkább az indiai vállalkozások által gyakran végzett komplex vállalati projektekhez alkalmasak.

A Microsoft Project legjobb funkciói

Integrálható más Microsoft 365 alkalmazásokkal és szolgáltatásokkal, így természetes választás a Microsoft ökoszisztémát használó csapatok számára.

Vizualizálja a projekteket hatékony Gantt-diagramokkal, Kanban-táblákkal és projektütemtervekkel.

Egyszerűsítse a feladatok és erőforrások kezelését fejlett ütemezési és erőforrás-elosztási funkciókkal.

Hatékonyan együttműködhet a beépített kommunikációs eszközökkel, mint például a Microsoft Teams és a SharePoint.

A Microsoft Project korlátai

Kevesebb testreszabási lehetőséget kínál, mint néhány más indiai projektmenedzsment szoftver.

Bár rendelkezik webalkalmazással, a Project nem rendelkezik natív iOS-alkalmazással, ami egyes csapatok számára hátrány lehet.

Alapvető együttműködési funkciókat tartalmaz, de lehet, hogy nem olyan robusztus, mint egyes dedikált együttműködési eszközök.

A Microsoft Project árai

Felhőalapú telepítés

Planner 1 csomag: 835 rúpia/hó felhasználónként

3. projektterv: 2500 rúpia/hónap felhasználónként

5. projektterv: 4588 rúpia/hó felhasználónként

Helyi telepítés

Project Standard 2021: 56730 rúpia egyszeri vásárlás

Project Professional 2021: 108 455 rúpia egyszeri vásárlás

Project Server: Egyedi árazás

Microsoft Project értékelések és vélemények

G2: 4,0/5,0 (több mint 1600 értékelés)

Capterra: 4,4/5,0 (több mint 1800 értékelés)

A Microsoft Project & Portfolio Management (PPM) megoldást kínál a hatékony projektmenedzsment és a stratégiai összehangolás hiánya okozta üzleti problémákra. Központi platformot biztosít a szervezetek számára a projektek hatékony tervezéséhez, végrehajtásához és nyomon követéséhez, biztosítva ezzel a jobb erőforrás-elosztást, a hatékonyabb együttműködést és a projektek sikerességi arányának javulását. A PPM lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy a projekteket a stratégiai célokhoz igazítsák, a kezdeményezéseket fontossági sorrendbe állítsák, az erőforrások kihasználtságát optimalizálják és adat alapú döntéseket hozzanak, ami a termelékenység, a projekt megvalósítás és az általános üzleti teljesítmény javulásához vezet.

A Microsoft Project & Portfolio Management (PPM) megoldást kínál a hatékony projektmenedzsment és a stratégiai összehangolás hiánya okozta üzleti problémákra. Központi platformot biztosít a szervezetek számára a projektek hatékony tervezéséhez, végrehajtásához és nyomon követéséhez, biztosítva ezzel a jobb erőforrás-elosztást, a hatékonyabb együttműködést és a projektek sikerességi arányának javulását. A PPM lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy a projekteket a stratégiai célokhoz igazítsák, a kezdeményezéseket fontossági sorrendbe állítsák, az erőforrások kihasználtságát optimalizálják és adat alapú döntéseket hozzanak, ami a termelékenység, a projekt megvalósítás és az általános üzleti teljesítmény javulásához vezet.

6. Nifty: A legjobb a világos vizualizációkhoz és a mérföldkövek nyomon követéséhez

via Nifty

A Nifty egy jó projektmenedzsment eszköz azoknak a csapatoknak, amelyek a világos vizualizációt és a mérföldkövek nyomon követését tartják fontosnak.

A Nifty mindenki számára naprakész információkat nyújt a szervezeti célokról és nyomon követi a mérföldkövekhez viszonyított előrehaladást, ezzel lerövidítve a projektfejlesztési ciklusokat és javítva a csapat termelékenységét.

Az eszköz a portfólió funkcióval is nagyobb rendszert hozhat a projektjeibe, amely lehetővé teszi a projektek csoportosítását osztályok, helyszínek, vezetők vagy más szempontok szerint. Ez automatizálja a projektekbe való meghívásokat a csapat alapján, így egy további lépést kivéve a projektmenedzserek napi tevékenységeiből.

A Nifty költségvetés-nyomkövető funkciói jelentősen javíthatják a projekt kiadásainak kezelését. Az eszköz részletes jelentései lehetővé teszik a pénzügyi kockázatok korai felismerését és a gyorsabb korrekciót.

A Nifty legjobb funkciói

Tervezze meg projektjeit Gantt-diagramokkal, Kanban-táblákkal és feladatlistákkal, hogy azok megfeleljenek a munkafolyamatának.

Valós időben együttműködhet a beépített csapatcsevegés, fájlmegosztás és feladatmegjegyzések segítségével.

Automatizálja a munkafolyamatokat a feladatok függőségeivel, mérföldköveivel és ismétlődő feladatokkal a termelékenység növelése érdekében.

Kövesse nyomon a projekt előrehaladását vizuális irányítópultokkal és áttekintésekkel, hogy világos képet kapjon a helyzetről.

Integrálja olyan népszerű eszközökkel, mint a Google Drive, a Slack és a Zoom, hogy javítsa a csapat munkamenetét.

Nifty korlátai

Az időkövetési és jelentési funkciók csak fizetős fiókokkal érhetők el, ami hátrány lehet a korlátozott költségvetéssel rendelkező csapatok számára.

Az ingyenes csomagok nem engedélyezik vendégek és ügyfelek hozzáférését, ami potenciális korlátozás lehet olyan projektek esetében, amelyek külső együttműködést igényelnek.

Kedvező árak

Ingyenes

Starter: 4087 rúpia/hónap

Előny: 8260 rúpia/hó

Üzleti: 12430 rúpia/hónap

Korlátlan: 41630 rúpia/hónap

Nifty értékelések és vélemények

G2: 4,7/5,0 (430+ értékelés)

Capterra: 4,7/5,0 (több mint 400 értékelés)

„A Nifty az egyik legjobb projektmenedzsment eszköz, amit eddig használtunk. Ügyfelek vendégként való felvétele Az ügyfelek felvétele a Nifty portálra nagyon egyszerű. Néhány kattintással ügyfeleinket vendégként felvehetjük a megfelelő projektekhez. Ők pedig hozzáadhatják feladataikat és ellenőrizhetik a projekt általános előrehaladását.”

7. Wrike: A legalkalmasabb a fájlok egyszerű ellenőrzésére és jóváhagyására

via Wrike

A Wrike egy hatékony, all-in-one projektmenedzsment szoftver Indiában, amelyben olyan cégek bíznak, mint a Procter. Közel két évtizedes múltjával robusztus funkciókat kínál a növekvő szervezetek támogatására.

Miért érdemes a Wrike-ot választani? Kiválóan alkalmas fájlok ellenőrzésének és jóváhagyásának kezelésére. Az ellenőrzés összehasonlító módja forradalmi újítás, amely lehetővé teszi a fájlverziók egyszerű összehasonlítását és a legapróbb változásokra vonatkozó visszajelzések megadását.

A Wrike legjobb funkciói

Kezdje meg a feladatokat vagy projekteket egy egyszerű igénylőlap kitöltésével.

Rendezze a projekteket konkrét terekbe, és kategorizálja az információkat projektek, mappák, feladatok és alfeladatok szerint.

Tekintse meg a munkát olyan formátumokban, mint naptár, Kanban tábla, táblázatos nézet, Gantt-diagramok és munkaterhelési diagramok.

Egyszerűsítse az érdekelt felek kezelését olyan funkciókkal, mint a keresztcímkézés, a valós idejű dokumentumszerkesztés, a korrektúra és a külső együttműködés.

A Wrike korlátai

A kétfaktoros hitelesítés, egy fontos biztonsági intézkedés, csak az Enterprise csomagban érhető el.

A ingyenes csomagtól függetlenül sok alapvető integráció további költségekkel jár, ami megnövelheti a csapatának a költségeit. Ennek eredményeként a komplex igényű nagyobb csapatok számára drágává válhat.

A Wrike árai

Ingyenes

Csapat: 817 rúpia/hónap felhasználónként

Üzleti: 2070 rúpia/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Pinnacle: Egyedi árazás

Wrike értékelések és vélemények

G2: 4,2/5,0 (több mint 3600 értékelés)

Capterra: 4,4/5,0 (több mint 2600 értékelés)

„Úgy gondolom, hogy a szervezetem összes felhasználója nevében elmondhatom, hogy a Wrike felhasználói felülete könnyen megszokható és érthető. A Wrike-ban leginkább a mobilalkalmazás tetszik. Ez lehetővé teszi, hogy bárhonnan használjuk, és ugyanazt a felhasználói felületet és termelékenységet várjuk el, mint a számítógépünk webböngészőjében. ”

8. Notion: A legjobb tartalomalkotók és egyéni vállalkozók számára

via Notion

Egészen a közelmúltig azt tudtam, hogy a Notion egy hatékony jegyzetelési és tartalomkészítő alkalmazás, amely különösen népszerű az indiai egyéni tartalomkészítők és influencer menedzsment ügynökségek körében. De ez egyben egy projektmenedzsmentre specializálódott egyablakos megoldás is! Lehetővé teszi projektek létrehozását, ütemtervek kidolgozását, feladatok felosztását, azok több csapattagnak való kiosztását (ha van csapata!), és akár a feladatok függőségének beállítását is.

Személy szerint úgy gondolom, hogy a Notion erőssége a transzparens dokumentáció. Használhatom részletes wikik létrehozására, hogy dokumentáljam a projektterveket, az értekezletek jegyzőkönyveit, sőt még az ügyfelekkel való kommunikáció irányelveit is, mindezt egyetlen, központi helyen. Ez biztosítja, hogy mindenki hozzáférjen a legfrissebb információkhoz, és megszünteti a dokumentumkezeléshez végtelen e-mailek vagy mappák között való keresgélés káoszát.

A Notion legjobb funkciói

Tartsa rendezett állapotban az összes projektinformációt a Notion Project Wiki segítségével.

Indítsa el projektjeit előre elkészített sablonokkal útitervekhez, munkafolyamatokhoz és egyebekhez.

Kezelje hatékonyan a feladatokat a Notion feladatkezelési funkcióival

Válasszon a Timeline és a Kanban nézetek közül, hogy láthatóvá tegye a projekt előrehaladását.

Készíts gazdag dokumentumokat videókkal, kódrészletekkel és több mint 50 egyéb tartalomtípussal a Notion Notes és Docs segítségével.

A Notion korlátai

A Notion rugalmassága tanulási görbét jelent, és időbe telhet, mire elsajátítja a funkcióit.

Bár projektmenedzsment funkciókat kínál, nem kifejezetten erre a célra készült eszköz. Az alapvető projektmenedzsment funkciókhoz integrációkra lehet szükség.

Notion árak

A Notion négyféle csomagot kínál:

Ingyenes: Akár 10 vendéggel is együttműködhet

Plusz: 664,94 rúpia felhasználónként havonta, éves számlázással

Üzleti: 1246,76 rúpia felhasználónként havonta, éves számlázással

Vállalati: Egyedi árazás

Notion értékelések és vélemények

G2: 4,7/5,0 (több mint 5400 értékelés)

Capterra: 4,7/5,0 (több mint 2100 értékelés)

Személy szerint nagyon szeretem a Notion rugalmasságát és sokoldalúságát. Lehetővé teszi számomra, hogy olyan egyedi oldalakat, adatbázisokat és teendőlistákat hozzak létre, amelyek tökéletesen megfelelnek az igényeimnek. Nagyra értékelem azt is, hogy valós időben tudok együttműködni másokkal, és a készülékek közötti zökkenőmentes szinkronizálás biztosítja, hogy bárhová is megyek, hozzáférhessek az adataimhoz. A Notion valóban elengedhetetlen eszközzé vált a szervezettségem és a termelékenységem fenntartásában.

9. Jira: A legjobb az agilis szoftverfejlesztéshez Indiában

via Atlassian

Ha agilis szoftverfejlesztési projekteket irányít, a Jira erős versenyző az indiai projektmenedzsment szoftverek közül.

Kifejezetten az agilis módszerek támogatására lett kifejlesztve, lehetővé téve a Scrum, Kanban és DevOps keretrendszerek közvetlen implementálását a platformon belül.

Az univerzális projektmenedzsment eszközökkel ellentétben a Jira lehetővé teszi, hogy a mi igényeinkhez igazodó egyedi munkafolyamatokat állítsak be. Ez azt jelenti, hogy elhagyhatjuk az általános sablonokat, és olyan egyedi szakaszokat hozhatunk létre, amelyek relevánsak az indiai projektekben, például „kormányzati jóváhagyások” vagy „beszállítói tárgyalások”. Ez a átláthatóság biztosítja, hogy mindenki összhangban legyen, és a feladatok zökkenőmentesen haladjanak a projekt életciklusa során.

Így egy helyen tervezhet, kódolhat, telepíthet, kiadhat, figyelemmel kísérheti a projekt teljesítményét és karbantarthatja a teljes szoftverprojekt életciklusát.

A Jira legjobb funkciói

Használjon interaktív ütemterveket a projekttervekhez, scrum táblákat a sprint tervezéshez és Kanban táblákat az agilis menedzsmenthez.

Egyszerűsítse a hibák nyomon követését a problémák nyomon követési funkcióval, hogy a fejlesztés a terv szerint haladjon.

Integrálja a Jira-t több mint 3000 fejlesztői eszközzel, például a Scriptrunnerrel és a Zendeskel, hogy egyszerűsítse a munkafolyamatokat.

Kövesse nyomon az előrehaladást és mérje a teljesítményt jelentések és betekintések segítségével.

A Jira korlátai

Rigid interfész és a testreszabás kihívásai

A keresési és szűrési rendszerek felhasználóbarátabbá tételével javulhat a felhasználói élmény.

Jira árak

Ingyenes: ₹0

Alapcsomag: 680 rúpia/hó felhasználónként

Prémium: 1335 rúpia/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árazás

Jira értékelések és vélemények

G2: 4,3/5,0 (5800+ értékelés)

Capterra: 4,5/5,0 (több mint 14 000 értékelés)

„A Jira legfontosabb előnye, hogy segít nyomon követni/naplózni a különböző csapatoknál felmerülő többféle problémát. Ezáltal láthatóvá válik a termékben bekövetkező legkisebb változás is, akár szervezeti szintű változásról van szó. Ez a változáskezelési folyamat részeként szolgál arra, hogy mindenki tudjon arról, mi történik és ki a felelős.”

10. Zoho Projects: A legjobb hatékony tervezéshez és beépített integrációkhoz

via Zoho

Végül, de nem utolsósorban, fel kellett vennem a Zoho Projects alkalmazást is az indiai projektmenedzsment szoftverek listájára, mivel ez az alkalmazás bármilyen méretű és bonyolultságú projektet képes kezelni.

Számomra az egyik legnagyobb erőssége a megfizethető ára. Hasonló programokhoz képest a Zoho Projects költséghatékony megoldást kínál, amely tökéletes az indiai, költségtudatos csapatok számára. De ez nem jár a funkciók rovására. Az egyedi feladatfolyamatok létrehozásának lehetősége, az ismétlődő feladatok automatizálásával együtt, forradalmi változást jelent. Ez értékes időt szabadít fel a csapatom számára, hogy stratégiai munkára koncentrálhassanak, és csökkenti a manuális folyamatokat sújtó hibák kockázatát.

Emellett ismerős közösségi hálózati élményt nyújt olyan funkciókkal, mint a hírcsatornák, fórumok és beszélgetések, amelyek összekötik a csapatokat. Ráadásul iOS, Android és más mobil eszközökön is elérhető, így útközben is hozzáférhet.

A Zoho Projects legjobb funkciói

A Zoho Projects Gantt-diagramjaival bontsa le a komplex projekteket megvalósítható feladatokra.

Határozza meg a feladatok függőségét, ossza ki a feladatokat a csapat tagjai között, ütemezzen eseményeket, és kövesse nyomon a haladást zökkenőmentesen.

Állítson be ismétlődő projekteket és emlékeztetőket, hogy a csapat a terv szerint haladjon.

Ösztönözze a csapatmunkát projektdokumentumok, prezentációk és táblázatok létrehozásával és megosztásával.

Kövesse nyomon a feladatokra fordított időt manuálisan vagy az integrált időmérővel, és néhány kattintással állítson ki számlákat a munkaidő-nyilvántartásokból.

A Zoho Projects korlátai

A fájlok exportálása bizonyos formátumokban korlátozott

Még a jelentéskészítési funkciók ellenére is egyes felhasználók úgy találják, hogy bizonyos funkciók hiányoznak belőlük.

Jelenleg nem kínál natív integrációt a Quickbooks könyvelési rendszerrel.

Zoho Projects árak

Ingyenes: ₹0

Prémium: 334 rúpia/hó felhasználónként

Vállalati: 750 rúpia/hó felhasználónként

Zoho Projects értékelések és vélemények

G2: 4,3/5,0 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,4/5,0 (több mint 500 értékelés)

„A platform legnagyobb előnye, hogy bármely iparág projektjeinek kezelésére használható. A szervezet egyedi igényeinek megfelelően konfigurálható. Könnyen beállítható és használható mind az adminisztrátorok, mind az alkalmazottak számára.”

A tökéletes projektmenedzsment platform várja Önt

A megfelelő projektmenedzsment platform kiválasztása jelentősen megváltoztathatja csapatának munkáját. A döntés meghozatala előtt vegye figyelembe csapata speciális igényeit és prioritásait. Ne feledje, hogy sokuk ingyenes próbaverziót kínál, amelynek segítségével első kézből tesztelheti a funkciókat.

Ha azonban egy olyan megoldást keres, amely minden projektmenedzsment igényét kielégíti, akkor én a ClickUp-ra tenném a voksomat. Átfogó funkciókkal rendelkezik, például testreszabható nézetekkel a munkafolyamatok egyszerűsítéséhez, beépített csevegővel és szálakkal az együttműködés elősegítéséhez, valamint mesterséges intelligenciával, amely segít csapatának többet elérni.

Regisztráljon még ma a ClickUp ingyenes próbaverziójára, és tapasztalja meg a különbséget!