Hogyan vezessen példamutatásával a munkahelyen

„Semmi sem bizonyítja olyan meggyőzően egy ember vezetői képességeit, mint az, amit nap mint nap tesz, hogy önmagát vezesse” – mondta Thomas J. Watson, az IBM alapítója.

A csataterektől az igazgatósági szobákig, a vezetési stílusok és tulajdonságok széles körben vitatottak. Az egyetlen konszenzus úgy tűnik, hogy a nagy vezetők megmutatják csapatuknak, hogyan kell csinálni – azaz példamutatás révén vezetnek.

Ha üzleti vezető vagy menedzser, itt megtalálsz mindent, amit tudnod kell a példamutatásról.

A példamutatás koncepciója

A példamutatás azt jelenti, hogy Ön megmutatja a csapat tagjainak, milyen tulajdonságokat és viselkedést vár el tőlük. Cselekedeteivel, hozzáállásával és munkához való hozzáállásával megmutatja a csapat többi tagjának, mit szeretne látni és hogyan lehet a legjobban elvégezni a munkát.

A példamutatásra jellemző:

Személyes felelősségvállalás: A vezető felelősséget érez csapata viselkedéséért és teljesítményéért. Feladatának tekinti, hogy minden szükséges erőforrást biztosítson, és megmutassa csapatának, hogyan kell elvégezni a munkát.

Értékorientáltság: A példamutatás nem azt jelenti, hogy kódot vagy tartalmat írunk, hogy megmutassuk a csapatoknak, hogyan kell végezni a munkájukat. Ennél sokkal többről van szó. Arról van szó, hogy tisztázzuk azokat az értékeket, amelyeket meg kell valósítani, és ezeknek megfelelően kell cselekedni.

Például, ha a vállalat egyik értéke az őszinteség, akkor a vezető – beosztásától és hatalmától függetlenül – őszintén ad és fogad visszajelzéseket.

Következetesség: A vezető következetesen úgy viselkedik, ahogyan azt a csapattagjaitól elvárja. Például, ha a pontosságot szeretné példaként felmutatni, akkor minden találkozóra/rendezvényre következetesen pontosan érkezik.

Hiteleség: A hiteles vezetők döntéshozatalukban átláthatóak, végigvezetik a csapatot a változó tényezőkön és folyamatokon. Tudatosítja csapatában motivációit és cselekedeteit, lehetővé téve mások számára, hogy ne csak a cselekedetet, hanem az azt megelőző gondolkodási folyamatot is kövessék.

Nyitottság: Amikor példamutatásával vezet, intellektuálisan alázatos és nyitott arra, hogy új információk vagy meggyőző vélemények alapján megváltoztassa a megközelítését.

Végül is a példamutatás az a gyakorlat, amelyet a régi mondás is megfogalmaz: a tettek hangosabbak a szavaknál. Ez azonban egy minőségi és viselkedési koncepció, amely a fekete és fehér közötti hatalmas tájban helyezkedik el. Ez egy olyan megközelítés, amely tükröződik a saját tetteiben, legyenek azok nagyok vagy kicsik.

Ha szeretné gyakorolni a példamutatás erejét, íme tíz stratégia, amely segíthet ebben.

10 stratégia a példamutatásra

Elsőre a példamutatás egyszerűnek tűnik: viselkedjen úgy, ahogy azt a csapatától elvárja. A gyakorlatban azonban, különösen egy nagy szervezetben, ahol csapatokat kell irányítani, ez túl nagy terhet jelenthet.

Hogy ezt elkerülje és következetes legyen a vezetői stílusában, az alábbi tíz stratégia szilárd alapot biztosít. Kezdjük is!

1. Döntse el, milyen példát szeretne mutatni

Először is, ahhoz, hogy példamutató vezető legyél, el kell döntenie, hogy milyen típusú vezető vagy. Például egy nehéz helyzetben lévő vállalat vezetőjének sebezhetőnek és motiválónek kell lennie. A túlterhelt csapat vezetőjének empatikusnak és támogató jellegűnek kell lennie.

A példamutatáshoz kezdje a következőket:

Víziójának felvázolása : Mutassa meg a csapatnak, hogy milyennek képzeli a jövőt.

Értékek tisztázása : Vázolja fel azokat az értékeket, amelyek fontosak Önnek, és elvárja, hogy a csapat is kövesse őket.

Viselkedés bemutatása: Viselkedjen úgy, ahogy azt a csapatától elvárja – legyen nyitott, beszéljen őszintén, legyen pontos, dokumentáljon mindent stb.

Simon Sinek Start with Why című könyve hatékony segítséget nyújt abban, hogy példamutatás útjára lépjen. Olvassa el a Start with Why összefoglalóját, és döntse el, hogy ez a könyv Önnek való-e.

2. Nyíltan kommunikáljon

Lehet, hogy úgy gondolja, hogy példamutató vezetői stílusával hat, de ez gyakran észrevétlen marad. Például, lehet, hogy mindig bekapcsolva tartja a kameráját a Zoom-értekezleteken, de a félénk csapat tagok nem követik a példáját, és nem is gondolnak rá.

Tehát, ha a viselkedés mintázása nem elég, akkor érdemes ezt egyértelműbben kifejezni. Például készítsen egy „velem való együttműködés” dokumentumot, amelyhez a csapata hozzáférhet.

Beállíthatja ezt egy olyan eszközön, mint a ClickUp Docs, amelyet megoszthat a csapat minden tagjával. Ők akár megjegyzéseket is fűzhetnek a dokumentumhoz, vagy kérdéseket tehetnek fel, ezzel is erősítve az együttműködést.

Vezetői stílusának dokumentálása a ClickUp Docs-ban

Még nem írtál a munkastílusodról? Ne aggódj! A ClickUp Team Docs sablon segít elindulni.

3. Adjon hasznos és konstruktív visszajelzést, és fogadja el a másoktól érkező visszajelzéseket is.

Az egyik legnagyobb hiba, amit a vezetők elkövetnek, hogy hatalmi pozíciót vesznek fel, és emiatt nem fogadják el a csapatuk és beosztottaik visszajelzéseit. Ha így viselkedik, a csapat megtanulja, hogy nem kell együttműködniük, és nem kell figyelembe venniük a visszajelzéseket.

Ehelyett inkább helyezze előtérbe a visszajelzések keresését és azok alapján történő cselekvést.

Nyitott ajtók : ez arra ösztönzi az alkalmazottakat, hogy bejöjjenek, megosszák ötleteiket, kérdéseket tegyenek fel és tanácsot kérjenek anélkül, hogy találkozókat kellene egyeztetniük.

Kérdezze meg a véleményüket : Állóbeszélgetések, visszatekintések és brainstorming üléseken kérdezze meg mindenki véleményét. A csendeseket is finoman ösztönözze.

Ösztönözze a vitát: Adjon lehetőséget az embereknek, hogy ellentmondjanak Önnek. Tegye ezt nyilvánosan, hogy a többi csapattag is megnyugodjon, hogy vitázhatnak Önnel.

Ha csapata szétszórtan dolgozik, hozzon létre virtuális tereket erre a célra. Hozzon létre egy nyitott irodát egy olyan eszközzel, mint a ClickUp Chat view. Folytasson kontextusfüggő beszélgetéseket (beágyazott megjegyzésekben), vitassa meg az ötleteket és javaslatokat.

Nyílt beszélgetéseket folytasson és mutasson példát a ClickUp Chat segítségével!

A strukturáltabb visszajelzési mechanizmushoz próbálja ki a ClickUp Employee Feedback sablont. Ez a teljes mértékben testreszabható sablon lehetővé teszi a visszajelzések gyűjtését, a hangulat vizualizálását és a transzparencia vállalati kultúrájának kialakítását.

4. Ösztönözze a munkahelyi átláthatóságot

A vezetői átláthatóságot gyakran erényként, helyes cselekedetként mutatják be. Azonban kevesen értik, miért fontos az átláthatóság. Itt van a válasz.

A tudásalapú munkában a siker attól függ, hogy mindenki a lehető legtöbbet tudja. Ha például a tartalomírója nem tudja, hogy Oxford-vesszőt használ, akkor az írások nem lesznek egységesek. Az átláthatóság lehetővé teszi, hogy növelje a szervezet kollektív tudását.

Íme néhány módszer, amellyel átlátható munkahelyet hozhat létre:

Dokumentáció : Írja le megfigyeléseit, találkozói jegyzeteket, észrevételeit stb., és ossza meg azokat a szervezet egészével. A ClickUp Docs kiválóan alkalmas erre a célra.

Rendszerek : Hozzon létre egy projektmenedzsment rendszert, amelynek segítségével kezelheti és nyomon követheti az elvégzett munkát. Ezáltal az információk mindenki számára elérhetővé válnak.

Jelentések: Készítsen jelentéseket a fontos mutatókról. : Készítsen jelentéseket a fontos mutatókról. A ClickUp Dashboards automatikusan elvégzi ezt Ön helyett, ha projektjeit a ClickUp segítségével kezeli.

Kövesse nyomon az összes fontos mutatószámot egy helyen a testreszabható ClickUp Dashboards segítségével.

5. Gyakorolja az őszinteséget és a sebezhetőséget

Az őszinteség lehet az a ragasztó, amely összetartja a szervezetét. A nagy vezetők megtanulják, hogyan mutassák meg sebezhetőségüket anélkül, hogy gyengének tűnnének.

A Shoe Dog című könyvében Phil Knight, a Nike társalapítója és volt vezérigazgatója arról beszél, amikor a Nike-t éppen elindították, és a vállalat az első nagy válságával szembesült. Knight összehívta alkalmazottait, és őszintén beszélt a vállalatot fenyegető veszélyekről és akadályokról.

A közelgő válságról való őszinteség és a lehetséges kockázatok nyílt elismerése bátorságot adott alkalmazottainak. A beszéd a fiatal szervezet számára harci kiáltványnak bizonyult.

Az őszinte vezetés azt is megmutatja a csapatoknak, hogy veled együtt sebezhetőek lehetnek. Felvethetik a problémákat és megoldhatják a konfliktusokat, ezáltal biztonságos és befogadó munkahelyet teremtve.

A szégyen, a sebezhetőség és az empátia témájában gyakorlati tanácsokat találhat Brené Brown Dare to Lead című könyvének összefoglalójában, amely a bátor vezetés útitervét mutatja be.

6. Határozza meg a csapat céljait

Az üzleti vezetők hajlamosak arra, hogy a vezetőséggel együtt meghatározzák a vállalati célokat, majd azokat továbbadják csapataiknak. Ez néha azt az érzést kelti a csapatokban, hogy a célokat rájuk kényszerítették.

Példamutatás:

Állítsa fel a célokat a csapattal közösen!

Kérdezze meg tőlük, mi valósítható meg

Vállaljon felelősséget azért, hogy a csapat elérje céljait!

Aktívan tanulja meg, mire van szükségük

Rendszeresen kövesse nyomon az előrehaladást, és szükség esetén támogassa a csapatot.

A ClickUp Goals tökéletes eszköz a célok kitűzéséhez, az előrehaladás méréséhez és a szükséges beavatkozásokhoz.

Állítson fel célokat és kövesse nyomon az előrehaladást a ClickUp Goals segítségével.

7. Ne féljen attól, hogy bolondot csinál magából

A modern szervezetek által megoldandó problémák kreatív és merész gondolkodást igényelnek. Néha az ötletek butának tűnhetnek. A csapatoknak biztosnak kell lenniük abban, hogy minden ötletüket elfogadásra találnak, ítélkezés nélkül.

Ehhez legyen nyitott az ötletek nyílt megosztására.

Bátorítsa az embereket, hogy mondják el a véleményüket, és mutasson példát az aktív hallgatásra, anélkül, hogy ítélkezne felettük.

Bátorítsa a csapatot, hogy ne utasítsák el azonnal az ötleteket, hanem vizsgálják meg, milyen irányba vezetnek.

A csapaton belül építsen védőkorlátokat a meggondolatlan döntések elkerülésére.

8. Tervezzen be kérdések és válaszok órákat

Az üzleti vezetők nyílt napokat tartanak a szervezetnél, amelyeken mindenki felteheti kérdéseit. Az ilyen üléseken a kérdések gyakran a szervezetre, a tervekre, a friss hírekre stb. vonatkoznak.

Ezen felül szánjon időt kérdésekre és válaszokra a csapatával, hogy megmutassa nekik, hogyan cselekedne Ön egy adott helyzetben. Ösztönözze őket arra, hogy olyan kérdéseket tegyenek fel, mint „Hogyan oldaná meg ezt a problémát?” vagy „Hogyan közelítené meg ezt a helyzetet?”.

Bár nem biztos, hogy szeretné, ha csapata minden apró dologgal Önhöz fordulna, néha érdemes megengedni nekik, hogy így tegyenek. Ez a példamutatásos vezetési módszer kontextusban tanítja a csapatát. Megmutatja nekik, hogy Ön ott van, hogy segítsen, amikor nehézségek adódnak.

9. Töltsön időt csapata tagjainak helyében

Az egyik legnagyobb probléma, amellyel a vezetők szembesülnek, hogy túlságosan eltávolodnak a valós helyzettől. Például a műszaki vezető nem biztos, hogy tisztában van a fejlesztők mindennapi kihívásaival, mint például a fejlesztési környezet korlátai vagy az automatizálási eszközök hiánya.

Ahhoz, hogy példamutató vezető legyél, szánj időt arra, hogy elvégezd a csapatod feladatait, vagy figyelj rájuk munka közben. Például páros programozást végezhetsz egy fejlesztővel. Vagy válassz ki néhány funkciót, és futtass le néhány tesztet.

Ez megerősíti a csapatodban, hogy meg akarod érteni a tapasztalataikat, és jobbá akarod tenni az életüket.

10. Haladjon a korral

A háborús idők miniszterelnökének teljesen más készségekre és hozzáállásra van szüksége, mint a békeidőben. Legyen tehát az a vezető, akire csapatainak és szervezetének szüksége van. Ha a gazdaság lassú, lehet kreatív vagy agresszív. Ha a befektetések áramlanak, befektethet képzésbe és kísérletezésbe.

Ha a csapata kicsi, akkor valószínűleg szorosabb kapcsolatban áll mindenkivel. De ha a csapata növekszik, akkor akár nehezen is emlékszik mindenki nevére.

Sikeres vezetőként az Ön feladata, hogy lépést tartson a korral. Mutassa meg csapatának, hogy a változás nemcsak elkerülhetetlen, hanem pozitív is lehet.

Például, ha Ön egy vezető, aki az irodába való visszatéréssel kapcsolatos változásokat irányítja, akkor minden nap személyesen jelenik meg a munkahelyén. Beszéljen arról, hogy ez hogyan segít Önnek és hogyan segíthet a csapatának. Fogadja el a nézeteltéréseket, és vitassa meg azokat pozitív módon. Ha ez sem segít, ne habozzon visszavonni a tervét.

Bár ezek a stratégiák nagyon hasznosak lehetnek, minden ember más és más. A példamutatás során biztosan felmerülnek majd kihívások. Nézzük meg, hogyan lehet ezeket leküzdeni.

A példamutatás kihívásainak leküzdése

A vezetési stratégiák és a vezetési stílusok szervezetenként és szervezeteken belül is eltérőek.

A változásvezetés átalakításon keresztül irányítja a szervezetet. Ez a helyzet – mint például a COVID-19 vagy a gazdasági ingadozások – gyakran a vezetőre nehezedik, akinek sikeresen kell kezelnie a helyzetet. James Daunt, a Barnes and Noble vezetője remek példa egy olyan változásvezetőre, aki a csőd széléről pozitív növekedéshez vezette a vállalatot.

Az emergens vezetés viszont organikusan emelkedik a pozícióba, és formális hatalomra támaszkodás nélkül irányítja a csapatokat. Az emergens vezetők alkalmazkodóképesek és jobban összhangban vannak a csapattal. Satya Nadella az emergens vezetők példaképe.

Az etikus vezetés arról szól, hogy helyesen cselekedjünk, nem csak az eredmények, hanem a munkavállalók, az ügyfelek és a társadalom egészének érdekében is.

A szervezettől, a piaci helyzettől és a vezetői képességektől függően íme néhány kihívás, amellyel egy jó vezető szembesülhet, és azok leküzdésének módja.

Egységes jövőkép hiánya

Ahhoz, hogy példamutatásával vezessen, csapatának látnia kell és azonosulnia kell a saját viselkedésével. Egységes küldetés és elvek nélkül példamutató cselekedetei észrevétlenek maradhatnak.

Megoldás: Írja le elképzeléseit és vezetési filozófiáját. Rendszeresen beszélje meg azokat csapattagjaival. Ösztönözze őket, hogy az Önök által közösen meghatározott elvek, értékek és meggyőződések alapján hozzanak döntéseket.

Feladatok delegálása

Minden menedzser, függetlenül attól, hogy mennyire tapasztalt, valamikor küzd a feladatátruházással. Előfordul, hogy nincs a csapatában megfelelő személy a feladat elvégzésére. Máskor pedig lehet, hogy ő maga sem tudja pontosan, mire van szüksége.

Megoldás:

Részletesen dokumentálja a elvégzendő munkát, az elvárásokat, a célokat és az eredményeket. A leírás egyértelműséget teremt és referenciaként szolgál.

Biztosítson minden szükséges erőforrást a munka elvégzéséhez.

Magyarázza el, hogyan szeretné, hogy a feladatot elvégezzék (egy „így csinálnám” című dokumentum kiváló példamutatásra ad lehetőséget).

Amikor frissíti a dokumentációt, jelölje meg csapatait, hogy ne maradjanak le az információkról. A ClickUp Assign Comments pontosan ezt teszi lehetővé.

Rendszeresen ellenőrizze a munkát, és adjon visszajelzést az elért eredményekről.

A változások kezelése

A változás nehéz, nemcsak a csapatok, hanem a vezetők számára is. Ha a helyzet ingatag és folyamatosan változik, a példamutatás nehéz lehet.

Megoldás:

Törekedjen arra, hogy minél többet megtudjon a változásról.

Végezzen forgatókönyv-tervezést, hogy felkészüljön az esetleges zavarokra.

Nyíltan fogadja el a kiszámíthatatlanságot, és biztosítsa csapatait arról, hogy velük van.

Legyen empatikus, és nyújtson támogatást és erőforrásokat csapataiknak.

Önmenedzsment

Lehet, hogy ez bután hangzik, de ahhoz, hogy példamutató vezető lehessen, képesnek kell lennie arra, hogy szakszerűen kezelje önmagát. Sok vezetőnek hiányzik ez a tulajdonság. Lehet, hogy túlterheltek, szeszélyesek vagy félénkek, és ezzel akaratlanul is hasonló kultúrát teremtenek csapataikban.

Megoldás:

Határozza meg világosan céljait és viselkedési normáit!

Minden nap emlékeztesse magát értékeire, hogy azoknak megfelelően viselkedjen.

Rendszeresen értékelje saját magának, hogy megfelelő példát mutat-e.

Gyűjts visszajelzéseket a csapattól, és hangold össze teljesítményedet!

A példamutatás előnyei és hátrányai

A példamutatás számos okból kiváló stratégia.

Tisztelet : Ha a vezető a szavakat tettekkel is alátámasztja, a csapat tagjai nagyobb valószínűséggel tisztelik őt.

Bizalom : A példamutatás révén vezető menedzser ismeri csapata nehézségeit. Ezért ők a legmegbízhatóbbak.

Pozitív munkakultúra : A jó vezetők gondoskodnak arról, hogy csapataik tudják, hogy nem elefántcsonttoronyból beszélnek. Ez pozitív munkakörnyezetet teremt.

Átláthatóság : Amikor példamutatásával vezet, úgy bánik másokkal, ahogyan ő is szeretné, hogy vele bánjanak. Ez empátiát, együttérzést és átláthatóságot teremt.

Morál : Ha a munkavállalók tudják, hogy vezetőjük ugyanazokat a normákat követi, mint a csapat tagjai, az növeli a munkavállalók morálját.

Ügyfélhűség: A boldog és tiszteletteljes alkalmazottak jól bánnak az ügyfelekkel, így olyan márkahűséget építenek ki, amely egyedülálló és specifikus a vállalatára.

Ez nem jelenti azt, hogy a példamutatásnak nincsenek hátrányai.

Nyomás: Először is, a vezetőnek nagy terhet jelenthet, ha mindig egy bizonyos színvonalat kell tartania. Az az érzésünk támadhat, hogy hibátlanoknak kell lennünk, ami nagy nyomást jelenthet.

A bizalom eróziója: Bármilyen következetlenség a viselkedésben a bizalom eróziójához vezethet, amelyet szinte lehetetlen helyreállítani.

Túl taktikus: Amikor példamutatásával vezet, fennáll a veszélye, hogy túl taktikus lesz, és mindenkinek megmutatja, mit és hogyan kell csinálnia. Ez elveheti az időt, amelyre stratégiai és visionárius gondolkodáshoz van szüksége.

Mint minden vezetési stílusnál, a fenti hátrányok is leküzdhetők némi gondolkodással, empátiával és stratégiai megközelítéssel.

Példamutatás a ClickUp segítségével

Thomas J. Watson halhatatlan szavai szerint a példamutatás első lépése az önmagunk irányítása. A célok kitűzése, a filozófiák dokumentálása, a teljesítmény nyomon követése, sőt a napi naplózás is segíthet a jó kezdetben. Miután megértette önmagát, itt az ideje megismerni a csapatát és példamutatásával vezetni őket.

Függetlenül attól, hogy a fenti tíz stratégia közül melyiket követi, egy olyan robusztus csapatkezelő eszközzel, mint a ClickUp, hatalmas eredményeket érhet el.

A ClickUp egy átfogó projektmenedzsment szoftver, amely minden szükséges eszközt biztosít Önnek és csapatának a menedzsmenthez.

Le kell írnia a személyes céljait? Próbálja ki a ClickUp Goals alkalmazást. Szeret rendszeresen naplót írni? Használja a ClickUp Docs alkalmazást. Projektcsapatot vezet? Használja a ClickUp Workload nézetet a munkák méltányos elosztásához. Visszajelzéseket szeretne gyűjteni? Használja a visszajelzési űrlap sablonok bármelyikét.

