A 10 legjobb Timely alternatíva és versenytárs 2025-ben

A szakmai és személyes siker nagyban függ az időgazdálkodástól, különösen a vállalati világban. Az időgazdálkodási technikák és készségek elengedhetetlenek a célok eléréséhez.

Itt jönnek képbe az időkövető eszközök, mint például a Timely.

A Timely egy népszerű, mesterséges intelligenciával működő alkalmazás, amely segít a szakembereknek az időgazdálkodásban és a feladatok pontos jelentésében. Azonban a konkrét feladatkövetés, az alkalmazottak ütemezésének és a csapatmenedzsment igényeinek függvényében előfordulhat, hogy nem mindenki számára megfelelő.

Ebben a blogbejegyzésben 10 vezető Timely alternatívát mutatunk be, és megvizsgáljuk azok legfontosabb jellemzőit, korlátait, költségeit és a felhasználói véleményeket, hogy segítsünk Önnek a megfelelő választásban.

Mit kell keresnie a Timely alternatíváiban?

A Timely alternatíváinak keresése során fontos, hogy tisztában legyél a saját igényeiddel és követelményeiddel. Íme néhány szempont, amelyet érdemes figyelembe venni:

Könnyű használat: Keressen olyan programokat, amelyek minimális tanulási görbével és felhasználóbarát felülettel rendelkeznek. A billentyűparancsok és a testreszabható műszerfalak javíthatják a használhatóságot és felgyorsíthatják a munkafolyamatot.

Kompatibilitás: Győződjön meg arról, hogy a kiválasztott Timely-helyettesítő kompatibilis az Ön által jelenleg használt eszközökkel és szoftverekkel. Az operációs rendszerekkel és projektmenedzsment eszközökkel zökkenőmentesen kell integrálódnia.

Funkciók: Keress olyan funkciókat, mint Keress olyan funkciókat, mint a projektidő-nyomon követés , a feladatkezelés, az ütemezés és a csapatmunkát segítő eszközök, valamint az időgazdálkodás. Ahhoz, hogy a hektikus napirendedet jól szervezett napokká alakítsd, egy jó Timely alternatívának olyan funkciókkal kell rendelkeznie, mint például egy időgazdálkodási mátrix eszköz

Integrációs lehetőségek: Válasszon olyan eszközt, amely könnyen integrálható más, általánosan használt eszközökkel és platformokkal, mint például a Slack, a Google Workspace, a Microsoft Office stb.

A 10 legjobb Timely alternatíva 2024-ben

Most nézzük meg a 10 legjobb Timely versenytársat, amelyek 2024-ben növelni fogják a termelékenységét:

1. ClickUp

Kövesse nyomon a projektek idővonalát a ClickUp Project Time Tracking segítségével

A ClickUp egy minden termelékenységi igényt kielégítő, all-in-one alkalmazás, amelynek funkciói versenyképesek a Timely időkövető rendszerével és képességeivel.

A ClickUp Project Time Tracking funkcióval másodpercek alatt elindulhat. Támogatja az asztali, mobil és webes böngészőket, így útközben is nyomon követheti az időt és az összes feladatát. Használjon testreszabható sablonokat az időbeosztáshoz, hogy megkezdhesse a tervezést és maximalizálja a hatékonyságot.

Ezek a sablonok különböző időtartamokat (15 perc, 30 perc stb.) és különböző formátumokat kínálnak, például napi, heti és havi. Ez lehetővé teszi, hogy különböző megközelítéseket próbáljon ki az időbejegyzésekhez, és megtalálja azt, amelyik leginkább megfelel az Ön igényeinek és kötelezettségvállalásainak.

Gyorsan összefoglalhatja a szálakat a ClickUp Brain segítségével

Használja a ClickUp Brain alkalmazást új projektek automatikus ütemezéséhez és kezeléséhez, valamint feladatok, ütemtervek, táblázatok, időnaplók, útitervek és egyebek automatizálásához. A ClickUp segítségével szabadon dolgozhat fontos projektfeladatokon, és folyamatosan haladhat előre.

A pontos projektköltségvetés és könyvelés érdekében használja a ClickUp for Time Management alkalmazást a számlázható munkák listájának elkészítéséhez. Az olyan funkcióknak köszönhetően, mint a testreszabható időjelentések és a ClickUp Timesheets, a ClickUp megkönnyíti az órák nyomon követését, az erőforrások kiosztását és a projekt ütemtervének megismerését.

Ha úton van, könnyedén nyomon követheti az időt a mobil időmérő alkalmazás segítségével.

Tartsa be a feladat határidőket a ClickUp Timesheets segítségével

A ClickUp az egyik legjobb Timely alternatíva, amely átfogó időgazdálkodási és nyomonkövetési megoldást kínál.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A csapatod számára legmegfelelőbb konfiguráció kidolgozása eltarthat egy ideig.

Az állítható nézetek elsajátítása eltarthat egy ideig.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Unlimited : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 4000 értékelés)

2. Clockify

via Clockify

A Clockify egy ingyenes időkövető alkalmazás, amely egyéni felhasználók és csapatok körében egyaránt népszerű. Egyszerű felépítése miatt kedvelt választás a hatékony időgazdálkodáshoz.

Könnyedén nyomon követheti a munkákra fordított időt, szervezheti a távoli csapatok projektjeit, és gyűjthet termelékenységi betekintéseket és információkat az erőforrások elosztásáról. A kézi bevitel, az időzítők és a böngészőbővítmények segítségével az alkalmazás rugalmas időkövetési lehetőségeket és könnyű használatot biztosít.

A Clockify legjobb funkciói

Használja az automatikus nyomkövetőt, hogy nyomon kövesse az alkalmazásokban és webhelyeken töltött időt.

A naptár nézet segítségével vizuális áttekintést kaphat a napjairól, hogy jobban tudja kezelni az idejét.

Szervezze meg óráit projektek és egyéni feladatok szerint

Könnyedén beállíthatja és integrálhatja más platformokat

A Clockify korlátai

Néha nehéz lehet gyors választ találni a termékekkel kapcsolatos kérdésekre.

A feladatok menü nem kereshető

Clockify árak

Ingyenes

Alap: Adminisztráció – 4,99 USD/hó

Standard: Munkaidő-nyilvántartás és számlázás – 6,99 USD/hó

Előny: 9,99 USD/hó

Vállalati: 14,99 USD/hó

Clockify értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 160 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 4000 értékelés)

3. Everhour

via Everhour

Az Everhour, egy projektmenedzsment és időkövető eszköz, célja a hatékonyság növelése és a folyamatok racionalizálása. Az olyan népszerű projektmenedzsment rendszerekkel való integrálhatósága, mint a Basecamp, a Trello és az Asana, hasznos eszközzé teszi.

Egyszerű időgazdálkodási funkcióival – feladatkezelő központ, részletes elemzések, automatikus tevékenységkövetés és -felismerés – az Everhour pontos időmérést kínál minden projekthez.

Az Everhour legjobb funkciói

Használja a Zapier alkalmazást az adatok egyszerű áthelyezéséhez az Everhour és több mint 1000 alkalmazás között.

Tudja meg, ki dolgozik valós időben anélkül, hogy elvonná a csapat tagjainak figyelmét.

Zökkenőmentesen integrálható olyan népszerű projektmenedzsment platformokkal, mint az Asana.

Az Everhour korlátai

Az időt kerekítik, és nem pontosan mentik el

Az alkalmazás használatához tanulási folyamat szükséges.

Everhour árak

Ingyenes (legfeljebb 5 felhasználó számára)

Csapat: 10 USD/hó

Everhour értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 160 felhasználói értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 400 felhasználói értékelés)

4. Time Doctor

via Time Doctor

A Time Doctor egy munkaerő-elemző platform, amely részletes jelentések és irányítópultok segítségével értékes betekintést nyújt vállalatának minden szintjéről. Az óradíjban fizetett csapatok számára az időkövető szoftver olyan funkciókat kínál, amelyek egyszerűsítik a bérszámfejtést és a számlázást.

Méri a feladatok időtartamát, valamint az internet és az alkalmazások használatát. Ez az eszköz megkönnyíti a fejlesztésre szoruló területek és a kapacitáshiányok azonosítását, valamint hasznos információkat nyújt a munkatermelékenység javításához.

A Time Doctor legjobb funkciói

Elemezze az internetkapcsolatra vonatkozó jelentéseket a hardver- és kapcsolatproblémák elhárításához

Kövesse nyomon a ledolgozott órákat, akár offline állapotban is

Használja a GPS-követést és a pályáról való letérésről szóló emlékeztetőket a helyszínen kívüli alkalmazottak kezeléséhez.

Egyensúlyozd ki az alkalmazottak jólétét és a termelékenységet a jövedelmezőség növelése érdekében

A Time Doctor korlátai

Az integrációk funkcionalitása korlátozott lehet.

Korlátozott mobil funkcionalitás

A Time Doctor árai

Alap: 7 USD/hó

Alapcsomag: 10 USD/hó

Prémium: 20 USD/hó

Time Doctor értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (370+ felhasználói értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 500 felhasználói értékelés)

5. ClickTime

via ClickTime

A ClickTime egy robusztus időkövető szoftver és költségkezelési megoldás minden méretű vállalkozás számára. Jelentések és elemzések segítségével segít megérteni a projektköltségvetés felhasználását és a személyzet termelékenységét. Az eszköz projektelemzései betekintést nyújtanak a projekt eredményeibe.

A ClickTime legjobb funkciói

Testreszabhatja a munkaidő-nyilvántartásokat az üzleti igényeinek megfelelően, és nyomon követheti a változókat.

Használja a projektelemző eszközt a projektek jövedelmezőségének előrejelzéséhez

Vizualizálja és tervezze meg csapata kapacitását, hogy kiegyensúlyozott munkaterhelést biztosítson.

A ClickTime korlátai

A program felépítése bonyolult lehet

A felhasználók nem állíthatják be a minimális óraszámra vonatkozó napi célt.

ClickTime árak

Starter: 15 USD/hó

Csapat: 19 USD/hó

Premier : 31 USD/hó

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickTime értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (790+ felhasználói értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 200 felhasználói értékelés)

6. Toggl

via Toggl

A Toggl felhasználói könnyedén nyomon követhetik az egyes projektekhez, feladatokhoz és ügyfelekhez kapcsolódó időt, így ismerik a számlázható órákat és növelhetik a termelékenységet. Az időkövetés mellett az eszköz lehetőséget nyújt a projektek és a csapat munkaterhelésének nyomon követésére is. Figyelje a munkatársak munkaidejét, kövesse nyomon a számlázható órákat, készítsen munkaidő-jelentéseket, és ossza el az erőforrásokért való felelősséget a kiégés megelőzése érdekében.

A Toggl legjobb funkciói

Készítsen világos és átfogó jelentéseket, amelyek tartalmazzák az egyszerű számlázáshoz szükséges összes adatot.

Rendezze a projekt tevékenységeket, kövesse nyomon a projekt óráit, és hasonlítsa össze a tervezett és a tényleges időt és költségeket.

Időkövetés webes, mobil és asztali alkalmazásokban

A Toggl korlátai

Feladatokat hozzáadni az időzítő futása közben kényelmetlen lehet.

A munkaterület információinak módosítása néha problémás lehet.

Toggl árak

Ingyenes (legfeljebb 5 felhasználó számára)

Starter: 10 USD/hó

Prémium : 20 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Toggl értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 1500 felhasználói értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2200 felhasználói értékelés)

7. BigTime

via BigTime

A BigTime egy időkövető és számlázási program könyvelők és professzionális szolgáltató cégek számára. Lehetővé teszi a felhasználók számára a projektek hatékony kezelését, az idő nyomon követését és a számlázási eljárások egyszerűsítését.

A BigTime segítségével nyomon követheti a projekt előrehaladását és jövedelmezőségét a konfigurálható időkövetési funkciók, irányítópultok és jelentéskészítési funkciók segítségével. A BigTime segítségével biztosíthatja a projektmenedzserek számára a munkájukhoz szükséges információkat.

A BigTime legjobb funkciói

Ismétlődő információk automatikus kitöltése a bejegyzések létrehozásának felgyorsítása érdekében

A projektköltségvetések figyelemmel kísérése és kezelése valós idejű nyomon követéssel

Gyakorlatias betekintést nyerhet a számlázás során felmerülő azonnali hibákról.

A BigTime korlátai

Az elemző eszközök megtanulása eleinte nehéz lehet.

A felhasználók nem érvényteleníthetik a számlákat

BigTime árak

Alapvető szolgáltatások: 20 USD/hó felhasználónként

Haladó : 35 USD/hó felhasználónként

Premier: 45 USD/hó felhasználónként

BigTime értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 1300 felhasználói értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 600 felhasználói értékelés)

8. Paymo

via Paymo

A Paymo egy projektmenedzsment és automatizált időkövető szoftver kis- és középvállalkozások, valamint szabadúszók számára. Segít mindent egy helyen elvégezni, legyen szó projektkezelésről, időkövetésről vagy ügyfelek számlázásáról.

A Paymo különböző automatizált időkövetési módszereket kínál, biztosítva a pontos adatgyűjtést minden eszközön.

A Paymo legjobb funkciói

Több projekt időtartamának heti szintű tömeges nyomon követése

Alkalmazza a munkaidő-nyilvántartásait számlákká a fizetési folyamatokhoz az órái alapján.

A munkafolyamatok vizualizálása testreszabható Kanban táblákkal

A Paymo korlátai

Az árak kisebb vállalkozások számára magasak lehetnek.

A mobil verziók funkcionalitása korlátozott a desktop verzióhoz képest.

Paymo árak

Ingyenes

Starter: 9,9 USD/hó felhasználónként

Kis iroda : 15,9 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 23,9 USD/hó felhasználónként

Paymo értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 550 felhasználói értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 650 felhasználói értékelés)

9. Beebole

via Google Workspace

A Beebole segít a kisvállalkozásoknak hatékonyabbá válni az idő és az erőforrások hatékonyabb nyomon követésével. Időzítők, kézi bevitel és mobilalkalmazások segítségével biztosítja, hogy minden eszközön és helyen a helyes adatok kerüljenek rögzítésre. A jelentési és elemzési eszközök segítségével többet is megtudhat az erőforrások kihasználtságáról, a projektek jövedelmezőségéről és csapata időnaplóiról.

A Beebole legjobb funkciói

Kövesse nyomon projektjeinek konkrét aspektusait, például az ügyfeleket, a munkákat, a számlákat, vagy mindent egyszerre.

Használja a PTO-nyomkövetési funkciókat az alkalmazottak szabadságának egyszerű igényléséhez, jóváhagyásához és kezeléséhez.

Használj 256 bites titkosítást a munkaidő-nyilvántartási adatok biztonságának garantálásához.

Használja a Beebole-t több nyelven, hogy különböző csapatok igényeit is kielégíthesse.

Beebole korlátai

A költségvetés-tervezési funkció használatának megtanulása nehezebb.

A keresési eredmények testreszabásához és pontos jelentések készítéséhez csak korlátozott eszközök állnak rendelkezésre.

Beebole árak

6,99 €/hó felhasználónként

Beebole értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 60 felhasználói értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 150 felhasználói értékelés)

10. TrackingTime

via TrackingTime

A TrackingTime egy egyszerű, de hatékony eszköz vállalkozások és szabadúszók számára az időgazdálkodáshoz. Funkcióival és felhasználóbarát felületével könnyű kezelni a projekteket és mérni a termelékenységet. A TrackingTime számos módot kínál az idő nyomon követésére és a haladás szinkronizálására a mindennapi eszközökkel. A jelentési és elemzési eszközök lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy intelligens döntéseket hozzanak és javítsák munkafolyamataikat.

A TrackingTime legjobb funkciói

Szinkronizáld a mindennapi eszközeiddel, hogy alkalmazkodjon a munkarutinihoz.

Használj olyan fejlett opciókat, mint az időblokkolás, hogy jobban igazodj a csapatod igényeihez.

A böngészőből elérhető időzítővel szinte bármit nyomon követhet

A TrackingTime korlátai

A felhasználók néha navigációs hibákkal találkozhatnak.

Az integráció más menedzsment eszközökkel zökkenőmentesebbé tehető

A TrackingTime árai

Ingyenes

Freelancer: 10 USD/hó felhasználónként

Előny: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

TrackingTime értékelések és vélemények:

G2: 4,5/5 (több mint 80 felhasználói értékelés)

Capterra: 4,6/5 (35+ felhasználói értékelés)

Találd meg a tökéletes alternatívát a Timely igényeidhez

A Timely-ről, illetve általában az időkövető alkalmazásokról tudni kell, hogy soha nem csak az időt követed nyomon. Ha vállalkozás vagy, akkor a feladataidat, projekteidet, csapataidat, ügyfeleidet, számláidat, termelékenységedet és esetleg még sok mást is nyomon követesz és kezeled. Nos, érted az ötletet!

Pontosan ezért van szüksége egy olyan all-in-one termelékenységi platformra, amely az üzleti tevékenységének minden aspektusát kezeli. A ClickUp segít mindezt megvalósítani, és még többet is.

Regisztrálj a ClickUp-ra, és használd ki jobban az idődet!