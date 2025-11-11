Hogyan használhatja a Sora AI-t szöveg-videó tartalom készítéséhez

Megjegyzés: A Sora AI még nem elérhető a nagyközönség számára. Jelenleg az Open AI egy kiválasztott művész-, tervező- és filmescsoport számára biztosít hozzáférést az eszköz teszteléséhez.

A generatív AI-technológia alapvető ígérete az, hogy képes valami újat létrehozni a felhasználói utasításokra reagálva. Az olyan eszközök, mint a ChatGPT, a Google Gemini, a Microsoft Copilot stb. , AI-szöveggenerátorok.

A DALL-E és a Midjourney szöveg alapján generál képeket. Az Open AI Sora programja szöveges utasítások alapján ígér valósághű videókat készíteni. Ez az egyik azon kevés eszköz közül, amely szöveg-videó átalakító mesterséges intelligenciát kínál, ami hatalmas érdeklődést vált ki a kreatív szakemberek körében.

Nézzük meg, hogyan működik, és hogyan használhatja a videotartalom-igényeinek kielégítésére.

Mi az a Sora AI?

A Sora AI egy generatív mesterséges intelligencia eszköz, amely szöveges bevitelek/utasítások alapján valósághű videókat készít. Az Open AI által kifejlesztett eszköz a felhasználó által megadott szöveges leírás alapján képes karaktereket, állatokat, tájakat, perspektívákat, stop-motion képeket stb. létrehozni.

Képernyőfelvétel az openai.com/sora oldalon található bemutató videóból

Hogyan működik a Sora: az AI mögött álló tudomány

Az AI írási eszközökhöz (ChatGPT) és képalkotó eszközökhöz (DALL-E) hasonlóan a Sora szöveg vagy képek helyett videókat készít.

A Sora AI modelljét olyan videókkal tanították be, amelyek alternatív szöveggel magyarázzák el, mi történik a videóban. Ennek alapján a Sora szavakat társít a képekhez, amelyeket aztán felhasznál a videók generálásához a megadott utasítások szerint. A Sora AI néhány legfontosabb jellemzője a következő.

A Sora AI legfontosabb funkciói

A Sora, amelynek neve a japán „ég” szóból származik, állítólag korlátlan kreatív potenciállal rendelkezik. A Sora néhány képessége:

1. Szövegből videó

Alapvetően a Sora egy mesterséges intelligencián alapuló tartalomkészítő eszköz, amely csupán néhány szó formájában fogadja a bemeneti adatokat, és videókat hoz létre kimenetként.

Elég, ha azt mondja: „Mutass egy repülő csészealjat, amely délben a Szabadság-szobor körül köröz”, és a videó szinte azonnal elkészül.

2. Nagy felbontás

A Sora képes olyan nagyfelbontású videókat generálni, amelyek meghatározott mozgásformákat, témákat és háttérképeket tartalmaznak.

3. Egyperces

Jelenleg a Sora egy mesterséges intelligencián alapuló tartalomgenerátor, amely legfeljebb egy perces videókat készít.

4. Több felvétel egyetlen videóban

A Sora AI képes történetet mesélni vagy lenyűgöző videót készíteni, amely több felvételt is tartalmaz – például nagyítást, kihúzást, közeli felvételeket stb. –, és amelynek stílusa és szereplői egységesek.

A Sora AI árai

A Sora AI még nem került nyilvános forgalomba. Amint többet tudunk az árakról, tájékoztatni fogjuk Önt.

A Sora AI használata

A nagyközönség számára a Sora AI még nem elérhető, mivel még nem jelent meg a piacon. Jelenleg az Open AI egy kiválasztott művész-, tervező- és filmes csoport számára biztosít hozzáférést az eszköz teszteléséhez.

A Sora működéséről azonban részletes jelentést olvashat a weboldalukon. Ez számos technikai szempontot tartalmaz, például:

LLM-ek és vizuális adatok használata

Hossz, felbontás és képarány

Képkivágás és kompozíció

Képek és videók (valamint szövegek) alapján történő promptolás lehetősége

3D-szimulációs képességek

A Sora lehetséges alkalmazásai és felhasználási esetei

A generatív mesterséges intelligencia hatalmas lehetőségeket teremtett az iparágakban és a felhasználási esetekben, exponenciálisan felgyorsítva a tartalomgyártást. A Sora AI sem marad el ettől. Néhány jelenleg vizsgált felhasználási eset:

Termékbemutatók és reklámok

A márkák a mai költségek és időráfordítás töredékéért készíthetnek termékbemutatókat és videóhirdetéseket. A filmkészítők betáplálhatják az AI-modellbe játékfilmjeiket, és a legfontosabb elemeket tartalmazó, fantáziadús filmelőzeteseket készíthetnek.

Közösségi videók

Az Instagram-influencerek és a kreatív szakemberek nagy mennyiségben készíthetnek kiváló minőségű videókat promóciós és szórakoztatási célokra.

Filmek

A filmek, különösen a fantasy vagy a történelmi fikciós filmek, olyan gyorsan életre kelthetők, ahogyan elképzelte.

Prototípus-készítés

A filmkészítők és a vizuális művészek rövid, AI által generált videó prototípusok készítésével mutathatják be ambiciózus projektjeiket. Ez a technika alkalmazható ügyfélútvonalak, online képzések, építészeti tervek stb. prototípusainak készítésére is.

Tekintettel a Sora AI egyre növekvő érettségére, a fentiek csupán kiindulási pontok. A Sora AI-hez hasonló szöveg-videó eszközökben rejlő potenciál hatalmas sebességet és méretet nyithat meg a videóprodukcióban.

A Sora AI használatának előnyei

A Sora AI lehetővé teszi a videók készítését, ami eddig jelentős időt, energiát és befektetést igényelt. A Sora AI-hez hasonló videókészítő eszközök legnagyobb előnyei a következők:

Sebesség: A Sora AI néhány perc alatt képes rövid videókat készíteni, amelyek elkészítése egyébként legalább néhány hetet venne igénybe.

Méretezhetőség: A Sora AI tucatnyi videót képes generálni, anélkül, hogy korlátozná a készségek vagy az idő, hasonlóan a szövegalapú AI-bekezdésgenerátorokhoz, amelyek perceken belül képesek tartalmat létrehozni.

Rugalmasság: Az eszköz képes széles látószögű, közeli, függőleges, vízszintes és számos egyéb formátumú felvételeket készíteni, amelyekhez egyébként többféle felszerelésre és újravételekre lenne szükség. Emellett további produkciós erőfeszítések nélkül bővítheti a meglévő videókat is.

Újrajátszás: A Sora AI segítségével készített videók esetében a hibák kijavítása vagy a videó egyes részeinek újrajátszása könnyebb, amíg el nem érjük a kívánt szintet, miközben a vizuális minőség is megmarad.

Képzelőerő: A Sora AI lehetővé teszi, hogy vizualizálja a lehetetlent, fantáziadús jeleneteket és karaktereket teremtve a képzeletből. Emellett kiváló AI-eszköz prezentációkhoz is, amely kreativitást és érdeklődést kelt az egykor unalmasnak tűnő dolgokban.

Képernyőfelvétel egy „kicsi, kerek, bolyhos lényről, nagy, kifejező szemekkel” című videóból az openai.com/sora weboldalról

A Sora AI felhasználók által tapasztalt gyakori problémák

A Sora AI legnagyobb problémája, hogy még nem áll a nyilvánosság rendelkezésére. Ezen felül a modellnek számos hiányossága van, például:

Képtelenség egy komplex jelenet fizikájának szimulálására

Az ok-okozati összefüggés ábrázolása

A térbeli részletek felismerése

Megtévesztő tartalom az AI által generált videókban

Sora AI-ről szóló vélemények a Redditen

Míg a közönség a Sora AI megjelenésére vár, néhány szakértőnek már volt alkalma kipróbálni az alkalmazást. Íme néhány vélemény a Redditről.

A Sora eredeti tartalomkészítési képességeinek korlátait bemutatva egy Reddit-felhasználó így fogalmaz: „Egy rajzfilmbeli kenguru diszkózik. Nyilvánvaló, hogy ez egy filmből vett felvétel. A tánc nem véletlen (semmi sem az); pontosan ugyanaz a tánc, vagy egy nagyon hasonló, egy konkrét felvételből.”

Ugyanez történik az ott bemutatott minden egyes videó példával. Azt gondolná az ember, hogy ez egy eredeti, generált videó, de valójában csak összekevert bemeneti adatokról van szó. Soha nem léphet túl azon a felvételen, amelyet a betanításhoz használt. Soha. “

A film minőségéről szólva egy Reddit-felhasználó így nyilatkozik a shy kids Air Head című alkotásáról: „Teljesen hihetetlen. Még csak félig néztem végig az Air Headet, de pontosan ezt értik a megfelelő forradalom alatt.

Ez a minőség, ilyen alacsony elkészítési nehézségi szint mellett, lehetővé teszi, hogy rengeteg eddig el nem mesélt történet napvilágra kerüljön. Reménykedő vagyok. ”

Bár a remény egyre növekszik, a hétköznapi felhasználók még nem férhetnek hozzá a Sora AI-hez. Addig is íme néhány alternatíva.

Bár a Sora keltette a legnagyobb feltűnést, nem ez az egyetlen, jelenleg elérhető szöveg-videó eszköz. A Meta Make-A-Video és a Google Lumiere különböző fejlesztési szakaszokban vannak.

A Synthesia egy azonnal használható, mesterséges intelligencián alapuló videokészítő szoftver. Bár csak AI-avatárokkal és hangalámondással tud videókat készíteni, nagy mennyiségű és gyors videó készítését teszi lehetővé bemutatókhoz, értékesítési prezentációkhoz, oktatóvideókhoz stb.

Számos eszköz használja a mesterséges intelligencia képességeit a videók készítésének és elérhetőségének támogatására.

