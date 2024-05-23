Hogyan lehet a kultúra változását elősegíteni egy szervezetben a siker érdekében?

Volt már olyan, hogy egyik állásból a másikba váltottál, és kultúrsokkot éltél át? Az a nyomasztó érzés, hogy minden olyan más, sőt, teljesen ellentétes azzal, amit megszoktál?
A kultúra minden szervezet hangszíne és szövetének alapja. Az a hiedelmek, gyakorlatok és viselkedésmódok összessége, amelyet a szervezet minden tagja megtestesít. A Deloitte megállapította, hogy „a vezetők 94%-a és az alkalmazottak 88%-a úgy véli, hogy a különleges munkahelyi kultúra fontos az üzleti siker szempontjából”.
Tehát a pozitív és alkalmazkodó munkahelyi kultúra kialakítása nem csak egy kellemes kiegészítő, hanem stratégiai fontosságú a szervezetek számára.
Mégis, kevés szervezet dolgozik aktívan a munkahelyi kultúra kialakításán. Az, hogy a vezetők nem hoznak létre kultúrát, nem jelenti azt, hogy nincs kultúra. A valóságban éppen ellenkezőleg.
Ha nem hoz létre aktívan egy szervezet kultúráját, akkor egy organikus kultúra alakul ki a leghangosabb alkalmazottak egyéni hiedelmei és preferenciái alapján.
Hogy elkerülje ezt a helyzetet, Önnek, mint üzleti vezetőnek, inspirálnia és ösztönöznie kell a kulturális változást. Íme, hogyan teheti ezt.
A szervezeted jelenlegi kultúrájának megértése
Mielőtt bármilyen változást tervezne, alaposan gondolja át, hogy mit is akar változtatni.
Értékelje a jelenlegi helyzetet: Nézze meg, hogyan viselkednek az emberek, hogyan hoznak döntéseket, mit fogadnak el normálisnak stb. Például, ha a mérnöki csapat úgy gondolja, hogy rendben van, ha két héttel késik a szállítás, akkor a késés lehet, hogy része a meglévő kultúrának.
A nem írott szabályok azonosítása: Gondosan vizsgálja meg a kölcsönhatásokat szabályozó nem írott szabályokat és rituálékat. Ha az alkalmazottak rendszeresen uramnak vagy asszonyomnak szólítják a vezetőiket, akkor lehet, hogy olyan tiszteletteljes kultúra van kialakult, amely megakadályozza a fiatalabbakat abban, hogy szabadon kifejezzék a véleményüket.
Hallgassa meg a történeteket: A csapatok közös tapasztalatai határozzák meg, hogyan dolgoznak. Keresse meg és hallgassa meg a történeteiket. Tudja meg, mi köti össze őket.
Keresse meg a sikeres csapatokat jellemző tényezőket: A munkavállalók bizalom, együttműködés és felelősségteljesítés légkörében boldogulnak? Vagy bizalmatlanság, versengés és félelem zavaros vizein navigálnak? Ezek azok a kérdések, amelyek irányítják az értékelési folyamatot, és betekintést nyújtanak a szervezet lelkébe.
Ha már biztosan megértette a vállalat kultúráját, fontolja meg, hogy szükséges-e változtatnia rajta.
- Készíts listát a problémás területekről és a fejlesztendő területekről
- Jegyezd fel, ki/mi okozza a kulturális problémákat
- Mérje meg, mennyire tér el az Ön kulturális iránytűjétől!
Ne feledd, hogy a kulturális problémák nem mindig nyilvánvalóak. A csökkenő munkavállalói moráltól a szavakat tettekkel nem alátámasztó vezetőkig a kulturális problémák különböző formákban jelentkezhetnek. Gondolj rá úgy, mint a vihar előtti szélváltozás érzékelésére – finom, de félreérthetetlen.
Most, hogy ismered a jelenlegi csapatkultúrát és a hiányosságokat, itt az ideje, hogy felelősséget vállalj.
A vezetés szerepe a kulturális változások előmozdításában
A vezetők szinte mindenható befolyással bírnak a szervezet identitását meghatározó kollektív hiedelmek, értékek és viselkedésformák kialakításában. Cselekedeteik, döntéseik, hozzáállásuk és vezetési stratégiáik megadják az alaphangot, megmutatva mindenkinek, hogy milyen a kultúra.
Ne feledd tehát, hogy üzleti vezetőként a kulturális változás veled kezdődik.
Adja meg az alaphangot: Senki sem szereti a változást, különösen a kultúra terén, mivel az megzavarja az izommemóriát és a természetes viselkedést. Például az emberek ellenállhatnak, ha az egyéni e-mailes kommunikációtól áttér a nyilvános Slack csatornára.
Adja meg az alaphangot azzal, hogy elmagyarázza, miért fontos ez, és hogyan fog segíteni. Építsen fel egy ellenállhatatlan jövőképét.
Kommunikáld a jövőképedet: A kommunikációnak támogatnia kell a viselkedést. Fogalmazd meg a vállalati kultúrát, magyarázd el, miért fontos, majd mutasd meg, hogyan kell viselkedni ahhoz, hogy összhangban legyünk azzal a kultúrával. Ezek a jövőkép-nyilatkozat sablonok segíthetnek ebben.
Támogatás és erőforrások biztosítása: A kultúra változása nem egyszeri esemény, hanem folyamatos tevékenység. Építsd be a kultúrát az üzleti stratégiádba, különíts el rá költségvetést, biztosíts képzést és szüntesd meg a fejlődés akadályait.
Mutasson példát: testesítse meg a kultúrát. Ha átláthatóságra törekszik, legyen maga is nyitott és őszinte. Ha bizalmat akar, mutassa meg, hogyan kell bízni az embereiben. Ha kommunikatív együttműködést akar építeni, ne hozzon önálló döntéseket.
Bónusz: Néhány trükköt és bevált módszert kapsz a csapat moráljának javításához!
Vállalj felelősséget: Fogadd el a kulturális változás inspirálásának felelősségét. Válassz ki változásért felelős vezetőket a csapatod tagjai közül, akik továbbadhatják az üzenetet a saját csapatuknak, és így tovább.
Vezetőként most már megvan az alapja a kulturális változás előmozdításához. Mielőtt gyakorlati lépéseket tennél, ismerkedjünk meg néhány alapelvvel.
A kulturális változás előmozdításának alapelvei
Mielőtt bármilyen változási kezdeményezést indítanál, érdemes megérteni néhány alapelvet, amelyek irányt mutatnak az ilyen kulturális átalakuláshoz. A leghatékonyabbak közül néhányat az alábbiakban sorolunk fel.
Értékek
Ha a kultúra határozza meg, hogyan viselkedsz, akkor a vállalati értékek határozzák meg, miért. Ez az alapja minden döntésnek. Például, ha a személyes felelősségvállalás egy érték, akkor a hibákért való felelősségvállalás és bocsánatkérés a kulturális viselkedés, ami ebből következik.
Befogadás
A szervezeti kultúrának befogadóan kell viszonyulnia a különböző embercsoportokhoz. Nem lehet olyan értékeket vagy viselkedésmódokat meghatározni, amelyeket egy adott személy/csoport nem tud gyakorolni. Például, ha a kultúrája aránytalanul nagy hangsúlyt fektet a személyes együttműködésre, akkor elidegeníti a fogyatékkal élőket, a kisgyermekes szülőket, a gondozási feladatokkal rendelkezőket stb.
Elkötelezettség
Ahhoz, hogy a kulturális változás sikeres legyen, mindenkit be kell vonni a folyamatba. A felső vezetés által bevezetett új folyamatok/gyakorlatok valószínűleg nem fogják motiválni az alkalmazottakat.
A kulturális változási kezdeményezéseid részeként vonj be a munkatársakat a kezdetektől fogva. Vonj be őket, gyűjts visszajelzéseket, és keltsd fel az érdeklődésüket.
Jólét
Ahhoz, hogy a kultúraváltási kezdeményezések hatékonyak legyenek, azoknak a munkavállalók és a szervezet érdekeit egyaránt szolgálniuk kell. Ha egy nyüzsgő és elfoglalt munkakultúrát építesz, akkor veszélybe sodrod a munkavállalók jólétét, ami hosszú távon katasztrofális következményekkel járhat.
Összhang
Ahhoz, hogy hatékony legyen, a vállalati kultúrának támogatnia kell az üzleti célokat. Összhangban kell lennie a szervezet víziójával, küldetésével, alapértékeivel és stratégiai céljaival. Enélkül a kultúra nem vezet üzleti sikerhez, ami ellentmond a céljának.
Ezt szem előtt tartva nézzük meg, hogyan lehet a szervezeti kultúra változását a gyakorlatban is előmozdítani.
Gyakorlati lépések a kulturális változás elősegítéséhez
A 20 millió dolláros nyereségről 100 millió dollárosra való átállás nem könnyű, de egyszerű megérteni, elképzelni és nyomon követni az előrehaladást. A kívánt kulturális átalakulás ritkán, ha egyáltalán, ilyen egyszerű.
A szervezeti kultúra fenntartható változásának elősegítéséhez átfogó tervre van szükség. Az alábbiakban felsorolunk néhány alapvető szempontot, amelyet figyelembe kell vennie.
1. Határozza meg a kultúráját
Bármennyire is nehéz, a kultúrát egyértelműen meg kell határozni. Magyarázza el, mi a hitvallás, és hogyan nyilvánul meg a gyakorlatban. Tartalmazza a következőket:
- Az Ön döntéseit és viselkedését meghatározó értékek
- A dolgok listája, amelyeket mondunk/csinálunk/gyakorlunk vagy nem
- Példák arra, mi helyes és mi helytelen
A ClickUp vállalati kultúra sablonja remek kiindulási pont. Kész, teljesen testreszabható dokumentumot kínál, amely manifesztumként is szolgálhat!
2. Kommunikálj
A kultúraváltást rendszeresen kommunikálni és megismételni kell. Először is, kínálj kultúraképzést, hogy a csapatok megismerjék az új kultúrát. Ezt kövesd rendszeresen kisebb műhelymunkákkal, hogy megismételd.
Például, ha nyitottságot szeretne bevezetni a kultúrájába, akkor tartson képzést arról, hogy mi is az a nyitottság és hogyan lehet azt gyakorolni. Ezután tartson workshopokat a visszajelzések adásáról/fogadásáról, a konfliktusok megoldásáról, a tárgyalásokról stb., hogy megerősítse a nyitottsággal kapcsolatos viselkedésmódokat.
Ne feledd, hogy egy-két alkalommal történő ad hoc kommunikáció nem elég. Különböző módszereket kell találnod, hogy rendszeresen tájékoztasd és emlékeztesd a munkatársakat. Ehhez több tevékenységet kell megtervezned egy hosszabb időszakra. Az ingyenes projektmenedzsment szoftver segít ezt a megfelelő ütemben végrehajtani.
3. Bevonás
Soha nem lehet kulturális változást elérni azzal, hogy csak beszélünk az emberekhez. A beszélgetésnek kétirányúnak kell lennie. Ezért hívd meg a csapat tagjait, hogy megvitassák az új kultúrát és a hozzá tartozó viselkedésmódokat.
Fogadja el a visszajelzéseket és fejlődjön. Értékelje azokat, akik aktívan gyakorolják az új kultúrát. Azonosítsa azokat, akik lelkesek, és bízza meg őket azzal, hogy támogassák a változást társaik körében.
4. Leküzdés
Mint minden változáskezelési folyamatnál, itt is valószínűleg kihívásokkal fogsz szembesülni. A leggyakoribbak a következők.
- Bizalomhiány: A csapat tagjai cinikussá válhatnak, vagy bizalmatlanok lehetnek az Ön által bevezetett új változásokkal szemben.
- Személyes ösztönzés hiánya: Az első kérdés, ami felmerül egy alkalmazott fejében: „Mit nyerek ezzel?”
- Interakció hiánya: Előfordulhat, hogy az alkalmazottak egyszerűen nem tudják, mit várnak tőlük, vagy nem mernek kérdéseket feltenni és tisztázni a dolgokat.
- A kézzelfogható előrelépés hiánya: A kultúra változását szinte lehetetlen nyomon követni.
Számíts ezekre a kihívásokra, és győzd le őket! Vonja be proaktívan a munkavállalókat, és építsen bizalmat! Mutassa meg, hogy a vállalati kultúra változása hogyan fog hatni az egyes egyének termelékenységére, teljesítményére és karrierjének fejlődésére.
Teremtsen lehetőségeket a munkavállalók számára, hogy segítséget és útmutatást kérjenek, ha szükségük van rá. Használja a munkahelyi kommunikációs eszközöket, hogy strukturált megközelítést tartson fenn ebben a folyamatban.
Vizualizálja a haladást. Emelje ki azokat a példákat, amelyek a kultúra változását gyakorolják, és mutassa meg, hogyan történik ez.
5. Fenntartás
A kultúraváltás kezdeti napjaiban az emberek emlékeznek a tanácsokra, és azoknak megfelelően cselekszenek. Azonban nagyon gyakori, hogy a csapat tagjai elfelejtik ezeket a tanácsokat, és visszatérnek a régi módszerekhez.
Ennek elkerülése érdekében a vezetőknek aktívan kell demonstrálniuk az új kultúrát. Ez lehet olyan egyszerű, mint a kamera bekapcsolva tartása a megbeszélések alatt, vagy olyan vitatható, mint a kompenzációs adatok nyilvános közzététele.
Ahogy haladsz előre, építsd ki a kultúrát fenntartó rendszereket. Változtasd meg a fizikai környezetet vagy a digitális eszközöket, hogy jobban támogassák az új kultúrát. Ha a hibrid munka a téma, akkor a személyes találkozók helyett a Slack vagy a ClickUp Chat nézetet részesítsd előnyben.
Vezetőként légy te magad a kultúra változása, amit látni szeretnél.
Az egészség és a jóllét fontossága a munkahelyi kultúrában
A munkahelyi dinamika ősidők óta heves viták tárgyát képezi. A 19. századi ipari munkásoktól a mai tudásmunkásokig a „munkahelyi kultúra” drámai módon fejlődött.
- Az alkalmazottak hordozható számítógépeiken és mobiltelefonjaikon keresztül a nap 24 órájában kapcsolatban maradnak a munkájukkal.
- A szétszórt csapatok az iparágakban általánosak
- A munkakörök sokkal összetettebb problémamegoldást és kreativitást igényelnek, mint az egyszerű folyamatok ismétlése.
- Az irodák nyitottabbak, a hierarchia vagy az egyéni termelékenység helyett az együttműködést hangsúlyozzák.
Ez a kulturális változás mélyreható hatással van a munkavállalók fizikai és mentális egészségére. Például a 24 órás elérhetőség szorongást és kapcsolódó rendellenességeket okozhat. Az online értekezletek Zoom-fáradtságot okozhatnak és zavaró tényezőket teremthetnek.
A jó hír az, hogy a mai szervezetek, ellentétben a korábbiakkal, a munkahelyi kultúra részeként befektetnek alkalmazottaik egészségébe és jólétébe. Íme, hogyan és miért.
A mentális egészségre való összpontosítás: A vezetők megértik a munka és a mentális egészség közötti kapcsolatot. Az alkalmazottak támogatására erőforrásokat, tanácsadást, segélyvonalakat, biztosítást és egyebeket kínálnak.
Az Adobe például wellness-támogatást kínál alkalmazottainak, amelyet olyan tevékenységekre fordíthatnak, mint edzőtermi bérlet, fitneszórák és mindfulness programok. Ez pedig segít a szervezetnek egészséges munkahelyet teremteni mindenki számára.
A munka és a magánélet egyensúlyának előtérbe helyezése: Különösen a világjárvány után a szervezetek nagyobb rugalmasságot biztosítanak a távmunka/hibrid munka, a távmunkalehetőségek és a fizetett szabadság formájában, ami csökkentheti a stresszt és megelőzheti a kiégést.
Ez elősegíti az alkalmazottak egészséges elkötelezettségét a munkájuk iránt, és megszabadítja őket attól a nehezteléstől, hogy egész nap a munkával vannak elfoglalva.
Ésszerű tervezés: A csapatok összeülnek, hogy ésszerűen becsüljék meg és tervezzék meg az idejüket. Például egy csapat minimalizálhatja a megbeszéléseket azáltal, hogy részletesen dokumentálja a munkát. Mások közös munkaterv-sablonokat használhatnak útmutatásként.
Ez előre láthatóságot biztosít a munkarutinban, lehetővé téve a projektmenedzserek számára, hogy magabiztosabban jósolják meg, mi fog megvalósulni.
A termelékenység felülvizsgálata: A mai csapatok újradefiniálják a termelékenységet. A eddig mérőszámként használt ledolgozott órák számával ellentétben ma a csapatok az eredményeket mérik.
Ez mindenki számára nagyobb egyértelműséget biztosít. Emellett meghatározza azt az alapszintet, amelyen a termelékenység ésszerű és élvezetes szinten marad. Ennek eredményeként a csapatok kimerülés nélkül maradnak termelékenyek, ami végső soron a hiányzások számának csökkenését is eredményezi.
A kulturális változás mérése és figyelemmel kísérése
Minden erőfeszítésed remek és nagyszerű, de hogyan tudod objektíven megmondani, hogy a kultúra megváltozott-e vagy sem?
A kulturális változások méréséhez kvalitatív és kvantitatív módszerek kombinációjára van szükség, hogy értékelni lehessen a szervezeten belüli attitűdök, viselkedésmódok és normák változásait.
Állítsa be a mérési keretrendszert
A ClickUphoz hasonló digitális munkahelyi szoftver mindenki számára hozzáférhetővé teheti a kultúra változásának minden aspektusát. Dokumentáld a víziót, a küldetést, az értékeket és a várt viselkedésmódokat a ClickUp Docs segítségével. Oszd meg őket a szervezeten belül, és kérd meg az embereket, hogy jelöljék meg őket könyvjelzővel a biztonság kedvéért.
A legfontosabb teljesítménymutatók (KPI-k) azonosítása
Határozz meg konkrét mutatókat és KPI-ket, amelyek tükrözik a kívánt kulturális tulajdonságokat, és kövesd nyomon az időbeli fejlődést. A mutatók a következők közül néhány vagy mindegyik lehet.
- Sokszínűség: Demográfiai és neurodiverzitás szerinti reprezentáció
- Jólét: Stresszszint, hiányzások aránya és wellness programokban való részvétel
- Termelékenység: A termelékenység javítása, a túlórák és a munkavállalók túlterheltségének csökkentése
- Megtartás: A munkahelyi kultúra eredményeként csökken a munkavállalói fluktuáció.
A ClickUp Goals lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy a kulturális változási kezdeményezésekkel kapcsolatos KPI-ket állítsanak be és figyelemmel kísérjék.
Adatok gyűjtése
Használjon felméréseket a kvantitatív betekintéshez. Végezhet alkalmazotti élményfelmérést, például CSAT vagy NPS formájában, hogy felmérje a hangulatot. A ClickUp Form View pontosan erre a célra lett kifejlesztve. Automatizálja az adatok gyűjtését és elemzését közvetlenül a változáskezelő eszközében.
Részletesebb betekintés érdekében végezzen megfigyelési tanulmányokat és interjúkat. Tegyen fel mélyreható kérdéseket, hogy megértse, hogyan viszonyulnak a csapatok a kulturális változáshoz, és mit tehetne jobban.
A ClickUp Chat View funkciójával megfigyelheted az együttműködési gyakorlatokat is. Ha az emberek tiszteletteljesek, támogatóak és barátságosak egymással, akkor ez a kultúrád.
Elemezze és optimalizálja
Gyűjtsd össze az adatokat a mélyebb elemzéshez. Azonosítsd a hiányosságokat, és dolgozz ki stratégiát azok pótlására.
Például, ha az egyik várható viselkedésbeli változás az, hogy az emberek nem használják a konferenciatermeket a lefoglalt időn túl, akkor készíthet egy gondolattérképet a kiváltó okokról. Lehet, hogy a vállalatodnál minden megbeszélés későn végződik. Vagy lehet, hogy a hierarchia magasabb szintjein lévők nem akarnak lemondani a tárgyalótermekről.
Nyisd meg a ClickUp Whiteboards alkalmazást, és sorold fel a kulturális változás minden akadályát. Ezután oldd meg őket egyenként.
Ünnepelje a sikereket
Ne feledd, hogy a kultúra megváltoztatása hatalmas vállalkozás, amely hosszú időt vesz igénybe. Tanulj meg tehát értékelni a kis sikereket, és ünnepelj őket rendszeresen.
Hatásos kultúraváltás a ClickUp segítségével
A kultúra változása nem csak a dolgok elvégzésének módjának megváltozását jelenti. Sokkal mélyebbre hatol, átalakítja az emberek gondolkodásmódját, hiedelmét, viselkedését és gyakorlatát a munkájuk kontextusában.
Egy ilyen nagyságrendű és hatással bíró dolgot nem lehet könnyedén venni. Mielőtt bármilyen változást végrehajtanál, alaposan ismerd meg a jelenlegi helyzetet. Készíts egy világos és megvalósítható tervet, amelyben elkötelezed magad a átláthatóság, az inkluzivitás és a jólét mellett.
Használj minden eszközödet a pozitív kulturális változás előmozdítására. A ClickUpnál megértjük törekvéseidet, és elkötelezettek vagyunk abban, hogy hatékony eszközökkel támogassunk téged.
Dokumentáld kulturális manifesztumodat a ClickUp Docs segítségével. Kövess nyomon az előrehaladásodat a ClickUp Goals segítségével. Dolgozz együtt valós időben a ClickUp Chat nézet segítségével.
Használja a ClickUp átfogó digitális munkaterületét a kultúra változásának elősegítésére.
Próbáld ki még ma ingyen a ClickUp-ot.
Gyakran ismételt kérdések a kulturális változás előmozdításáról
1. Mi hajtja a kulturális változást?
A kulturális változás egy összetett és sokrétű folyamat, amelyet számos egymással összefüggő tényező befolyásol. A kulturális változást előidéző külső tényezők között szerepelnek:
A technológiai fejlődés katalizálja a kulturális változást. Például az internet megváltoztatta az információterjesztés módját, és ezzel a hatalmi struktúrákat is.
A globalizáció felgyorsítja a kulturális változást azáltal, hogy elősegíti az ötletek, áruk és információk határokon átnyúló cseréjét.
A népesség demográfiai változásai különböző nézőpontokkal és hagyományokkal rendelkező, sokszínű csoportokat hoznak össze.
A társadalmi mozgalmak, mint például a polgárjogi mozgalom, az LGBTQ+ jogokért küzdő mozgalom és a #MeToo mozgalom befolyásolják a közvéleményt és a szervezeti politikákat.
A gazdasági tényezők, beleértve a foglalkoztatási minták, a jövedelemeloszlás és a fogyasztói magatartás változásait, alakítják a kulturális dinamikát.
Gyakran előfordul, hogy az üzleti vezetők is igyekeznek belülről megváltoztatni a szervezeti kultúrát. Az innováció, a rugalmasság, a versenyelőny, a szabályozási megfelelés és egyéb okok miatt a vállalkozások lassan, de rendszeresen ösztönzik a kultúra változását.
2. Mi a legjobb módja a kulturális változásnak?
A kulturális változás leghatékonyabb módja a kontextustól, a céloktól és a kihívásoktól függ. Néhány általánosan alkalmazható változáskezelési stratégia:
- Vezetői hajtóerő: Meggyőző vízió megfogalmazása és példamutatás
- Kommunikáció: Az emberek tájékoztatása a változás okairól, előnyeiről és arról, hogy ez hogyan segít a szervezet minden tagjának.
- Felelősségre vonhatóság: Az egyének és csoportok felelősségre vonása a kívánt kulturális normák betartásáért
- Erőforrás-menedzsment: A csapat tagjainak képzése és támogatása, a kísérletezés ösztönzése és a sikerek ünneplése
- Visszacsatolási mechanizmusok: Rugalmasság és alkalmazkodóképesség az előre nem látható kihívásokra és lehetőségekre való reagáláshoz
3. Hogyan vezethetünk kulturális változást?
A kulturális változás vezetése átgondolt és stratégiai megközelítést igényel. Íme néhány lépés a kulturális változás hatékony vezetéséhez:
- Értékelje a jelenlegi kultúrát
- Határozza meg a kívánt kultúrát
- Vonja be az érdekelt feleket
- Kommunikáld a jövőképedet
- Példával járj elöl
- Erősítsd és támogasd másokat
- Távolítsa el az akadályokat és kezelje az ellenállást
- Ünnepelje a haladást és a sikereket
- Folyamatos támogatás és visszajelzés biztosítása
- A változás beépítése a rendszerekbe és folyamatokba