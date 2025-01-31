Hogyan kell kezelni a szoftverfejlesztés kiszervezését: fontos tippek

A szoftverfejlesztés kiszervezésének kérdése miatt nem tud aludni éjszaka?

Ha igen, akkor teljesen megértjük.

Bár sok vállalat kiszervezi a szoftverfejlesztést, ez számos kihívással jár. Ha nem tervezik meg és nem kezelik megfelelően, több problémát okozhat, mint amennyivel kezdődött.

A szoftver kiszervezés, függetlenül a szervezet méretétől, nem csak arról szól, hogy szoftverfejlesztő cégeket keresünk és kiválasztunk egyet.

A hatékony szoftverfejlesztéshez a műszaki, projektmenedzsment, minőségellenőrzési és minőségbiztosítási csapatok összehangolt munkája szükséges – és Önnek egy A-csapatra van szüksége a szoftverproblémáinak megoldásához.

Ha azon gondolkodik, hogy a szoftverfejlesztés kiszervezése értelmes lépés-e a szervezet számára, vagy ha kiszervezési stratégiáját szeretné optimalizálni, olvassa tovább.

Átfogó stratégiákat és betekintést vizsgálunk, amelyek sikeresen végigvezetik Önt a szoftverfejlesztés kiszervezésének irányításában.

Mi az a szoftverfejlesztés kiszervezése?

A szoftverfejlesztés kiszervezése magában foglalja egy külső szoftverfejlesztő vagy fejlesztő cég bevonását a szoftverfejlesztési projekt egészének vagy egy részének irányításába.

Ezt a megközelítést gyakran alkalmazzák a vállalaton belül hiányzó speciális szakértelem kihasználása, a működési költségek csökkentése és a belső csapat felszabadítása érdekében, hogy a fő üzleti tevékenységre koncentrálhassanak.

A kiszervezési szolgáltatások hatóköre széles körű lehet, és a teljes szoftvermegoldások nulláról történő felépítésétől és bevezetésétől egészen a nagyobb projektekben végzett konkrét feladatok elvégzéséig terjedhet. Ezek a feladatok magukban foglalhatják a felhasználói felület tervezését, a szoftver tesztelését, a biztonsági tesztelést, a rendszerintegrációt stb.

Miért vált a kiszervezés népszerű üzleti modellé?

A technológiai környezet gyorsan változik, és a távmunka egyre inkább normává válik. Jelenleg a kiszervezési szolgáltatások révén a globális erőforrásokhoz való hozzáférés lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy a rugalmasság és a skálázhatóság feláldozása nélkül hozzáférjenek a legjobb iparági szakértőkhöz. Ennek eredményeként a szoftverfejlesztést kiszervező vállalatok gyorsíthatják növekedésüket és hatékonyabban innoválhatnak, mivel alapvető képességeikre koncentrálhatnak.

A szoftverfejlesztés kiszervezésének folyamata

1. A projekt követelményeinek értékelése

Mielőtt kiválasztana egy szoftverfejlesztő céget, tisztázza a követelményeket és az elvárt eredményeket, a szállítás határidejét és a projekt általános hatókörét.

Új megoldást kell kidolgoznia, vagy új funkciókat szeretne hozzáadni egy meglévő megoldáshoz?

Kinek fejleszted vagy frissíted a szoftvert? Milyen problémákat old meg a szoftver kiszervezése?

Milyen korlátok vannak a vállalat belső fejlesztői csapatának?

Vegye figyelembe a költségeket, a projekt összetettségét, a belső szakértelmet és az erőforrások rendelkezésre állását, hogy felfedezze a szoftverfejlesztési folyamatában rejlő akadályokat.

2. A potenciális szoftverfejlesztési kiszervezési cégek értékelése

A kiszervezési szolgáltatók átvilágítási folyamata a következő lépéseket tartalmazza:

Állítson össze egy listát a releváns szoftverfejlesztő cégekkel, és értékelje azok szakterületi ismereteit, az Önéhez hasonló projektekben szerzett tapasztalataikat és korábbi munkáikat; weboldalukon alapvető információkat találhat róluk.

Az iparági hírnevük felméréséhez ellenőrizze az ügyfelek értékeléseit és véleményeit az interneten – a Google My Business, a TrustPilot, a G2 és a Capterra jó kiindulási pontok.

Ha tárgyalásokat folytat egy kiszervező céggel, itt van néhány kérdés, amelyet érdemes áttegyen:

Mi a felvételi folyamat a szoftverfejlesztők, tervezők, tesztelők és más, a szoftverfejlesztési projekt kidolgozásában és megvalósításában részt vevő személyek esetében?

Milyen technikai szakértelemmel rendelkezik a fejlesztőcsapat, és milyen tapasztalattal rendelkeznek a projektjén dolgozó fejlesztők?

Nyújtottak már szoftverfejlesztési szolgáltatásokat az Önéhez hasonló vállalatoknak?

Milyen szoftverfejlesztési eszközöket használnak?

Ismerje meg az árképzési struktúrát, függetlenül attól, hogy fix árról, idő- és anyagköltségről vagy más modellről van szó, és hogy mi szerepel a szoftverfejlesztési szerződésben.

Érdeklődjön a minőség-ellenőrzési és tesztelési folyamatokról, valamint a biztonsági intézkedésekről, ha harmadik fél szolgáltatók is részt vesznek a folyamatban (például a prototípus, a termék és a csapat által használt eszközök tárolása).

A kiválasztási folyamat egyszerűsítése érdekében kérjen minden jelölttől olyan ajánlatot, amely részletesen bemutatja a projekt megközelítését, az ütemtervet és a költségek bontását. Ezenkívül kérjen bemutatókat vagy prototípusokat, hogy jobban megérthesse a jelöltek képességeit.

3. A partnerség létrehozása

A kiszervező cég kiválasztása után a következő lépés a partnerség létrehozása. Ez magában foglalja a következő megállapodások megfogalmazását:

Titoktartási megállapodás (NDA): Meghatározza, hogy mi minősül bizalmasnak, mi nem, a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat, valamint a megállapodás felmondására vonatkozó rendelkezéseket.

Keretszerződés (MSA): Tartalmazza a projektellenőrzésre, a fizetési feltételekre, a vitarendezésre és a titoktartásra vonatkozó záradékokat.

Munkaleírás (SOW): Meghatározza a projekt eredményeit, valamint a szerepeket és felelősségeket.

Szolgáltatási szintű megállapodás (SLA): Részletesen leírja az iparágra jellemző KPI-ket, kommunikációs protokollokat, valamint a támogatás, karbantartás és tárhelyszolgáltatás feltételeit.

A megfelelően megfogalmazott szerződés útmutatóként szolgál a kiszervezett vállalkozók számára, és megóvja Önt a veszteségek terhétől, ha valami nem úgy alakul, ahogyan azt eltervezték.

4. A kiszervezett munka és a projekt tulajdonjogának kezelése

Ebben a szakaszban meg kell kérdeznie a szoftverfejlesztő céget, hogy hogyan fogják fenntartani a minőséget, ki a projekt tulajdonosa, és hogyan biztosítják a produktív kommunikációt.

A szoftverprojektek kiszervezésének legnagyobb hátránya a felelősség hiánya lehet. Például, ha a kiszervezési partner három programozót vett fel szerződéses alapon, a felelősség megoszlása bizonytalanná válhat. Projektmenedzser vagy a munkáért felelős állandó csapat nélkül a határidők és a szállítások zavarossá válnak.

Gondoskodjon arról, hogy egy következetes projektmenedzsment csapat feleljen a fejlesztésért, megértse a folyamatot, és részt vegyen az e-mailek, videohívások és rendszeres ellenőrzésekben. A projektmenedzserek közvetítők a csapata és a fejlesztők között. Dokumentálják a funkcionális specifikációkat és lebontják a követelményeket a szoftverfejlesztő csapat számára.

A szoftverfejlesztés kiszervezési partnerének rendelkeznie kell azokkal a projektmenedzsment eszközökkel, amelyeket az Önnel való kommunikációhoz használ, valamint a távoli együttműködési eszközökkel vagy a vállalkozói menedzsment szoftverekkel, amelyeket az érdekelt felekkel való kommunikációhoz, a szűk keresztmetszetek és megoldások megbeszéléséhez, valamint a szükséges kiigazítások valós időben vagy aszinkron módon történő elvégzéséhez használ.

A ClickUp Agile Sprint Planning Template kiváló eszköz a szoftverfejlesztési életciklus kisebb, kezelhető feladatokra bontásához és a határidők meghatározásához.

Töltse le ezt a sablont Tervezze meg a sprinteket, kövesse nyomon az előrehaladást, kezelje az erőforrásokat és vizualizálja a függőségeket a ClickUp Agile Sprint Planning Template segítségével.

💡Profi tipp: Használjon szoftverfejlesztési sablonokat az általános ütemterv értékeléséhez, beleértve a termék hatókörét és követelményeit, valamint a két csapat folyamatát, dokumentációját és technológiai követelményeit.

A szoftverfejlesztés kiszervezésének előnyei és hátrányai

Előnyök

1. Költségmegtakarítás

A szoftverfejlesztés kiszervezése költséghatékonyabb, mint egy házon belüli fejlesztői csapat felállítása és irányítása. A PayScale szerint az Egyesült Államokban egy fejlesztő átlagos éves fizetése 78 202 dollár.

A kiszervezés csökkenti a közvetlen bérköltségeket és a toborzással, általános költségekkel és képzéssel kapcsolatos járulékos költségeket.

Hasonlítsuk össze gyorsan a házon belüli és a kiszervezett fejlesztői csapat költségeit:

Paraméterek On-shore szoftverfejlesztés az USA-ban Szoftverfejlesztés kiszervezése (offshore) A csapat mérete 6 6 Szükséges munkaórák 600 600 Átlagos óradíj egy középfokú szoftverfejlesztő esetében 70 dollár/óra 25 dollár/óra Felvétel, beillesztés és képzés 4000 dollár 0 Egészségügyi ellátások és biztosítás 6000 dollár 0 Adók és általános költségek 5000 dollár 0 A projekt becsült összköltsége 267 000 dollár 90 000 dollár

2. Hozzáférés a globális tehetségpoolhoz

A szoftverfejlesztés kiszervezésével nem korlátozza Önt a földrajzi elhelyezkedés, és a világ bármely pontjáról származó tapasztalt fejlesztőkkel dolgozhat együtt. A kiszervező cég kiválasztásának elsődleges kritériuma a szakértelem és a kompetencia, vagyis kiválaszthatja azokat a fejlesztőket, akik a legtöbb tapasztalattal rendelkeznek az Önéhez hasonló projektekben.

3. Jobb termékminőség

A szoftverfejlesztés kiszervezése jelentősen javíthatja termékének minőségét, mivel lehetővé teszi olyan csúcstechnológiák és iparági bevált gyakorlatok beépítését, amelyek házon belül nem állnak rendelkezésre.

Ha például generatív mesterséges intelligenciát szeretne beépíteni termékébe, fontolja meg egy kiszervezési ügynökség megbízását a nagy nyelvi modellek (LLM) integrálására. Így a vállalat belső fejlesztői csapata nem pazarolja az idejét az új technológiák bevezetésének kitalálására, míg a kiszervezett, specializált fejlesztői csapat gyorsan integrálja a funkciót.

4. Gyorsabb piacra lépés

Ellentétben a belső csapattal, amely több termék fejlesztése és a különböző csapatokkal való kommunikáció között ingázhat, a kiszervezett szoftverfejlesztők elsősorban a termék fejlesztésére koncentrálnak. Ez a dedikált megközelítés csökkenti a piacra jutás idejét anélkül, hogy a szoftver minősége romlana.

5. Összpontosítson az alaptevékenységre

A kiszervezés javítja az elsődleges szervezeti műveletek irányításának képességét azáltal, hogy a technikai fejlesztési feladatokat külső szakemberekre ruházza át. Így több időt és energiát fordíthat a csapata kompetenciáinak fejlesztésére, stratégiai céljainak finomítására és a növekedési lehetőségek kiaknázására.

Hátrányok

1. Kommunikációs akadályok

A különböző országokból és kiszervezési helyszínekről származó fejlesztőkkel való együttműködés nyelvi és kulturális akadályok miatt kihívást jelenthet. Fennáll a félreértések és félreértelmezések kockázata a szoftverfejlesztési projekt céljait vagy elképzeléseit illetően, ami hibákhoz és késedelmekhez vezethet a szoftverfejlesztés során.

Az időzónák közötti különbségek akadályozhatják a valós idejű együttműködést és a problémák gyors megoldását.

Megoldás: Ezeknek a hiányosságoknak a kiküszöbölése érdekében olyan kiszervezési ügynökséget érdemes választani, amelynek alkalmazottai jól beszélnek a szervezet elsődleges nyelvén, és akik időzónája közelebb van az Ön időzónájához, vagy munkaidejük részben átfedi az Önét.

2. Függőség

Mi történik, ha a kiszervezési partner nem képes a specifikációknak megfelelő terméket készíteni, vagy ha a körülmények megváltoznak, és felbontják a partnerséget?

Ez késlelteti a fejlesztést és megnöveli a költségeket, és új szolgáltatót kell találnia, aki átveszi a korábbi kiszervezett fejlesztői csapat munkáját.

Megoldás: Amikor a vállalatok kiszervezik a szoftverfejlesztést, hozzáadnak egy kommunikációs záradékot, amely egyértelműen meghatározza a teendőket, ha valami nem működik, vagy a projekt nem fejeződik be.

3. Adatvédelmi kockázatok

Az adatok minden szervezet számára elengedhetetlen értékűek. Ha a választott szoftverfejlesztő cég nem rendelkezik szigorú adatbiztonsági politikával, akkor adatvédelmi incidens kockázatának lehet kitéve.

Ezenkívül az adatvédelmi és adatbiztonsági törvények országonként eltérőek. Például az EU-ban a GDPR, az USA-ban pedig a HIPAA törvények. Ezért a választott vállalatnak ismernie kell az összes vonatkozó törvényt, és rendelkeznie kell megfelelő rendszerekkel az Ön adatainak védelme érdekében.

Megoldás: Az egyik lépés, amelyet házon belül tehet, az, hogy a bizalmas adatokhoz való hozzáférést szigorúan azok számára korlátozza, akiknek ez a munkájuk elvégzéséhez szükséges, és titkosítást és biztonságos csatornákat használ az adatok továbbításához.

4. Kódminőségi problémák

A szoftver kiszervezéssel foglalkozó cégek szakértelme és a projekt követelményeinek értelmezése eltérő lehet.

Ez inkonzisztenciákhoz vezethet a kódbázisban, ami megnehezíti a végtermék karbantartását, méretezését vagy a meglévő rendszerekkel való integrálását. Az ilyen problémák potenciálisan megnövelik a hibajavítások és frissítések hosszú távú költségeit.

Megoldás: Ezen kockázatok kezelése érdekében végezzen rendszeres kódfelülvizsgálatokat a vállalat belső vezető fejlesztőivel, vagy vegyen igénybe külső tanácsadókat, akik ellenőrizhetik a kód minőségét.

5. Lehetséges rejtett költségek

Bár a kiszervezés költségmegtakarítási célokat szolgál, a rejtett költségek megsemmisíthetik a megtakarításokat. Például további képzésekre kell költenie, hogy a kiszervezett szoftverfejlesztők felzárkózzanak a szervezet minőségi vagy műszaki szabványaihoz.

Vagy lehetnek olyan általános költségek is, amelyek a különböző időzónákban dolgozó szabadúszó projektmenedzserekkel való koordinációval járnak.

Megoldás: Vázolja fel és különítsen el egy költségkeretet a szerződésben előre látható összes költségre, beleértve a menedzsment időt, az átállási költségeket, a további szoftver/technológiai költségeket és a nem megfelelés esetén felmerülő esetleges büntetéseket.

Szoftverfejlesztési kiszervezési modellek

A szoftverfejlesztés kiszervezése nem egy univerzális megoldás. Különböző modellek felelnek meg a különböző projektigényeknek, méreteknek és vezetési stílusoknak. Íme a legnépszerűbb kiszervezési modellek:

1. Projektalapú modell

A szoftverfejlesztő cég felelős a teljes projekt megvalósításáért a megállapodott költség- és időkeretek között, a kezdeti tervezéstől a végső átadásig. Ez a leghagyományosabb és legkevésbé beavatkozó megközelítés a kiszervezéshez.

Ez kevesebb napi szintű beavatkozást igényel Öntől. Ön csak a legfontosabb döntésekben vesz részt, például abban, hogy mely funkciókat fejlesszék ki. A megvalósítást a szállító projektmenedzsere irányítja, aki frissítéseket nyújt Önnek és visszajelzéseket gyűjt a projekt irányításához.

Ez a modell egyértelmű végdátummal rendelkező egyszeri projektekhez alkalmas.

Előnyök

Csökkentett menedzsment költségek az ügyfelek számára

Egyértelmű felelősségvállalás a szállító részéről

Hátrányok

Kevesebb ellenőrzés a napi műveletek felett

A projekt megkezdése után a változtatások rugalmassága korlátozott

2. Személyzetbővítés

Ez a modell magában foglalja egy fejlesztői és tesztelői csapat felvételét egy kiszervezési szolgáltatótól, hogy ideiglenesen kiegészítsék a jelenlegi csapat igényeit, általában egy konkrét projekt esetében.

A kiszervezett csapat a belső vezetésnek tartozik felelősséggel, és a munkaerő kiegészítőjeként tekinthető. Ez a modell olyan szervezeteknek megfelelő, amelyek rendelkeznek saját szoftverfejlesztő csapattal, és tapasztalattal rendelkeznek a külső csapattal való projektmenedzsment együttműködés terén. A belső és külső technikai szakemberek partnerségben dolgoznak a szoftverprojekten.

Előnyök

Magas fokú integráció a belső csapatokkal

Rugalmasabb irányítás és vezetés a kibővített személyzet esetében

Hátrányok

Erős projektmenedzsment képességeket igényel

3. Dedikált csapatmodell

Itt egy kiszervezett szoftverfejlesztői csapatot alkalmaz, hogy az Ön projektjeinek egy részét vagy egészét kezelje. Ők az Ön jelenlegi csapatával együtt dolgoznak, és az Ön projektmenedzserének jelentenek. Azonban, ellentétben a személyzet bővítésével, ők nem feltétlenül illeszkednek be az Ön belső csapatába.

A dedikált csapat kialakíthatja saját módszertanát és munkafolyamatait, különösen, ha egy különálló projektszegmenssel foglalkozik. Ez a modell hatékony hosszú távú projektek esetében, ahol folyamatos munkavégzésre lehet számítani.

Előnyök

A projektekkel foglalkozó állandó csapat

Jobb skálázhatóság és rugalmasság a csapatdinamikában

Hátrányok

Több erőfeszítést igényel a kezdeti beállítás és összehangolás

Nagyobb függőség a kiszervezett csapat módszereitől

4. Fix árú modell

A fix árú modell magában foglalja a projekt hatókörének meghatározását és a munka elvégzéséhez szükséges erőforrások listájának összeállítását. Ön előre meghatározott árat fizet, függetlenül attól, hogy az outsourcing cég mennyi időt és erőforrást fordít a munkára.

Ez nem hagy teret a rugalmasságra vagy későbbi kiegészítésekre, ezért leginkább kis vagy közepes méretű szoftverfejlesztési projektekhez alkalmas, ahol már pontosan tudjuk, mire van szükségünk. A projektben bekövetkező változások vagy előre nem látható kihívások azonban további tárgyalásokhoz vagy költségekhez vezethetnek.

Előnyök

Előre jelezhető költségvetés

Egyértelmű eredmények és határidők

Hátrányok

A költségvetési korlátok betartása érdekében a minőség romlásának kockázata

Rugalmatlanság a projekt fejlődéséhez való alkalmazkodásban

5. Idő és anyag

Ebben a modellben minden rugalmas. A projekt hatókörét módosíthatja, a határidőket meghosszabbíthatja, és a munkafolyamatot szükség szerint adaptálhatja, miközben havonta fizet a kiszervezett csapat által eltöltött időért.

Ez ideális komplex szoftverprojektek esetében, ahol a hatókör valószínűleg folyamatosan változik az új információk – például a felhasználói visszajelzések – beérkezésével. Ne feledje azonban, hogy ez a modell magas költségekkel járhat. Akkor életképes, ha szorosan figyelemmel kíséri a haladást és hatékonyan kezeli a változásokat.

Előnyök

Magas fokú alkalmazkodóképesség a változó projektigényekhez

A fizetés a ténylegesen elvégzett munkát tükrözi

Hátrányok

A gondatlan menedzsment magasabb költségeket eredményezhet

Szoros figyelemmel kísérés és hatékony változáskezelés szükséges

Kiszervezett szoftverfejlesztő csapat irányítása: bevált gyakorlatok

Íme négy tipp a kiszervezett szoftverfejlesztő csapat hatékony irányításához:

1. Vezessen be beilleszkedési stratégiát, és indítsa el a projektet

Ahogyan egy új alkalmazottat felvesz, hogy megadja az alaphangot a szervezetben való munkaviszonyához, úgy ismertetse meg kiszervezett szoftverfejlesztőivel a vállalati kultúrát, a projekttel kapcsolatos elvárásokat és a releváns működési folyamatokat, hogy biztosítsa zökkenőmentes integrációjukat.

Ossza meg a projekt alapvető dokumentációját, beleértve az olyan információkat, mint a műszaki specifikációk, a kódolási szabványok és a minőségbiztosítási intézkedések. Győződjön meg arról, hogy a kiszervezett csapat mindent megértett; ha nem, akkor a lehető leghamarabb oldja meg a problémákat.

A kezdő megbeszélés segíthet abban, hogy mindenki egy hullámhosszon legyen, és meghatározza a szerepeket, a felelősségi köröket és az elvárásokat. Ossza meg a példákat és a bevált gyakorlatokat, hogy a kiszervezett csapat megértse a várt minőségi szintet.

2. Kommunikálja terveit jól és gyakran

A rendszeres és hatékony kommunikáció segít a komplex projektek ütemezett, költségkereten belüli és a szükséges szabványoknak megfelelő megvalósításában.

A ClickUp for Software Teams egyszerűsíti a feladatok kiosztását, a határidők létrehozását, valamint a célok és mérföldkövek vizuálisan áttekinthető módon történő meghatározását egyetlen platformon.

A szoftverfejlesztési projektben részt vevő mindenki láthatja, hogy mit várnak tőle és mi a határidő, így alig marad helye a félreértéseknek. Az összes feladatot csoportosíthatja és kategorizálhatja egyedi leírások hozzáadásával, így mindenki számára egyértelművé téve az előrehaladást, a függőségeket és az akadályokat.

A ClickUp szoftvercsapatok számára történő használatával bemutathatja termékigényeit belső és külső érdekelt feleknek.

Ezután gyorsítsa fel fejlesztési terveit és dokumentációját a ClickUp Brain segítségével. Például kidolgozhat egy tesztelési tervet a szoftver bevezetése előtt, vagy céljainak kontextusára alapozva megfogalmazhat cselekvési pontokat és alfeladatokat.

Példa: Ebben a PMO-összefoglalóban a ClickUp Brain az írási asszisztensed, kitölti a projekt összefoglalót, hozzáadja az ütemtervet és a teljesítendő feladatokat, valamint kiosztja a feladatokat a csapat tagjainak, ezzel időt és energiát takarítva meg a projektmenedzsereknek.

Használja a ClickUp Brain alkalmazást projektismertetők létrehozásához, hogy felgyorsítsa a munkafolyamatot.

A munkához legalkalmasabb projektmenedzsment eszközök, például a ClickUp, a Jira vagy a Teamwork bevezetése mellett többféle kapcsolattartási módot is ki kell alakítania. Használhat például a következőket:

Gmail a hivatalos kommunikációhoz

Slack az azonnali üzenetküldéshez

Zoom videohívásokhoz

Használhatja a ClickUp alkalmazást is, amely a fenti három funkciót egyetlen platformba integrálja.

A proaktív kommunikáció gyorsítja a problémák megoldását, még a szokásos munkaidőn kívül is.

3. Szervezzen funkciók közötti csapatmunkát

Kövesse a szoftver kiszervező vállalat vezetési hierarchiáját, hogy tudják, kinek kell továbbítaniuk a problémákat vagy kérdéseket. Az üzleti kontextus, az adatokhoz való hozzáférés és a technikai útmutatás tekintetében támaszkodniuk kell Önre.

A folyamat racionalizálása érdekében jelöljön ki egy dedikált projektmenedzsert, aki rendszeresen kapcsolatba léphet a kiszervezett szoftverfejlesztőkkel és felügyelheti a projekt előrehaladását.

A kiszervezett projekten dolgozó házon belüli szoftverfejlesztőnek rendszeresen virtuális stand-up meetingeket, kódolási sprinteket és közös problémamegoldó üléseket kell tartania a kiszervezett csapattal, hogy finomítsák a követelményeket és megvitassák a megvalósítási stratégiákat.

Feltételezzük, hogy a belső és a kiszervezett csapatok munkastílusa eltérő lehet. Ezért túlzottan is kommunikálja a munkafolyamatokat és a bevált gyakorlatokat, hogy elkerülje a kétségeket.

4. Rendszeresen ellenőrizze a munkát, és ossza meg konstruktív visszajelzéseit

A szoftverfejlesztés során a problémák elkerülhetetlenek, függetlenül attól, hogy mennyire jól megtervezett a megközelítés, mennyire képzett a csapat és mennyi tapasztalattal rendelkezik a szoftverfejlesztő cég.

A problémák azonban nem mindig a kódhibák kijavítását vagy az UI/UX hibák megoldását érintik. Kapcsolódhatnak rossz kommunikációhoz, határidők elmulasztásához vagy a adatok nem megfelelő használatához is.

Belső felépítés esetén a fizetési listán szereplő fejlesztők gyors megoldást tudnak nyújtani, az Ön munkaidejében dolgozva, még hibrid munkarend esetén is.

Ha azonban egy másik időzónában található kiszervezési partnert választ, akkor rendelkeznie kell egy rendszerrel, amely azonosítja, jelenti és megoldja a felmerülő problémákat , hogy elkerülje a szoftverfejlesztés során felmerülő további költségeket vagy késedelmeket.

A gyakori bejelentkezések segítenek megbeszélni a kihívásokat, a munka minőségét és a határidők kezelését. A ClickUp Chat egy helyen egyesíti a csapat kommunikációját. Ossza meg a frissítéseket, linkelje az erőforrásokat, és könnyedén működjön együtt.

Az @mentions segítségével bárkit bevonhat a munkával kapcsolatos beszélgetésekbe, és megjegyzéseket rendelhet hozzájuk, hogy mindkét csapat haladjon a teendőkkel.

Ösztönözze a jobb kommunikációt Ön és csapata között a ClickUp Chat segítségével.

Ezenkívül a belső csapatnak őszinte visszajelzéseket, releváns támogatást és útmutatást kell nyújtania. Ha például a kiszervezett szoftverfejlesztőknek nehézségeik vannak egy adott technológiával vagy folyamattal, szervezzen képzést, hogy áttekintsék azt.

Bármilyen probléma merüljön fel, ösztönözze a kiszervezett szoftverfejlesztőket a nyílt kommunikációra, és biztosítsa őket arról, hogy aggodalmaik jogosak.

A szoftverfejlesztés kiszervezésének jövője

Vizsgáljuk meg öt olyan technológiát, amelyek jelentősen befolyásolják a szoftverfejlesztési iparág jövőjét.

1. Agilis és DevOps módszertanok

Az Agile biztosítja, hogy a projektek rugalmasak maradjanak és reagáljanak az ügyfelek igényeire és a piaci változásokra a szoftverfejlesztés kiszervezése során. Nem csoda, hogy a szervezetek 59%-a még mindig ezt használja az egyértelműen meghatározott üzleti értékkel rendelkező, ügyfélközpontú termékek fejlesztéséhez.

Az olyan keretrendszerek, mint a Scrum , lehetővé teszik Önnek és kiszervezett csapatának, hogy iteratív fejlesztés és rendszeres visszacsatolási ciklusok alkalmazásával folyamatosan finomítsák és rangsorolják a funkciókat a felhasználók őszinte visszajelzései alapján.

Hasonlóképpen, a DevOps gyorsabb szállítást tesz lehetővé azáltal, hogy a szoftverfejlesztést (Dev) és az informatikai műveleteket (Ops) egyetlen folyamatos folyamatba egyesíti. Lehetővé teszi a csapatok számára, hogy valós időben azonosítsák és kezeljék a problémákat, automatizálják a munkafolyamatokat és racionalizálják a telepítési folyamatokat.

2. A dolgok internete (IoT)

Az IoT piac továbbra is bővül, a Statista előrejelzése szerint 2030-ra a világszerte használt IoT-eszközök száma eléri a 29,42 milliárdot.

Ahogy a szervezetek egyre inkább integrálják az IoT technológiát termékeikbe és szolgáltatásaikba, a fejlesztést kiszervezik, hogy hozzáférjenek a speciális szakértelemhez és felgyorsítsák piacra lépési stratégiáikat.

Ez a tendencia javítja az adatelemzést, az eszközkezelést és a hálózatbiztonsági képességeket, lehetővé téve kifinomultabb és összekapcsoltabb IoT-megoldások kidolgozását, amelyek kiváló ügyfélélményt nyújtanak.

3. Robotizált folyamatok automatizálása (RPA)

Az RPA segít jobb termékek létrehozásában azáltal, hogy automatizálja az ismétlődő, folyamatorientált feladatokat, mint például a kódgenerálás, az adatbevitel és a felhasználói visszajelzések összeállítása. Ez jelentősen csökkenti az emberi hibák kockázatát és növeli a hatékonyságot.

Az RPA eszközök különösen hatékonyak lehetnek a regressziós tesztelés során, ahol automatizált botok folyamatosan végrehajtják az előre meghatározott teszteseteket a fejlesztés alatt álló szoftveren. Ez biztosítja, hogy az új kódok hozzáadása vagy módosítása ne zavarja meg váratlanul a meglévő funkciókat.

4. Felhőalapú fejlesztés

A felhőalapú alkalmazásokat kifejezetten felhőalapú környezetekhez tervezték és fejlesztették. Kihasználják a felhőszolgáltatások és funkciók teljes spektrumát, például a mikroszolgáltatások architektúráját, a konténereket, a szerver nélküli funkciókat és a dinamikus koordinációt.

A digitális átalakulás iránti folyamatos igény miatt várhatóan megnő a felhőalapú alkalmazások iránti kereslet, ami számos lehetőséget kínál a kiszervező cégeknek, hogy közvetlen infrastruktúra-felügyelet nélkül skálázható, rugalmas és kezelhető szoftvereket fejlesszenek.

5. Generatív mesterséges intelligencia

A kiszervezés során, különösen az egyedi szoftverfejlesztés és -karbantartás területén, a generatív AI-alapú elemzés előre jelezheti a potenciális rendszerhibákat vagy azonosíthatja a fejlesztésre szoruló területeket, lehetővé téve a szoftveralkalmazások proaktív karbantartását és optimalizálását.

Az OpenAI Codex, amely a GitHub Copilotot működteti, egy példa arra, hogy az AI hogyan segíti a fejlesztőket teljes kódsorok vagy komplex algoritmusok javaslatával. Ez javítja a fejlesztők termelékenységét és potenciálisan csökkenti a kiterjedt kódoló csapatok iránti igényt.

Minden technológia egyedi előnyökkel jár a szoftverfejlesztés kiszervezése szempontjából, lehetővé téve a vállalatok számára, hogy dinamikus környezetben is versenyképesek maradjanak. Ezen technológiák megértése és integrálása javíthatja szervezetének kiszervezési stratégiáit és kiváló eredményeket érhet el.

Bővítse látókörét a szoftverfejlesztés kiszervezésével

Fektessen időt előre annak megértésébe, hogy mire van szüksége, és részletezze azt egy hatálynyilatkozatban, hogy megfelelő szoftver-kiszervezési szolgáltatókat keresve közölhesse a követelményeket.

A kiszervezési szerződés formalizálása során gondoskodjon arról, hogy a teljesítési kötelezettségek, a költségvetések és az ütemtervek egyértelműen legyenek meghatározva, hogy később ne legyenek problémák.

Emellett stratégiával is rendelkeznie kell a kiszervezett szoftverfejlesztők irányításához, amely hatékony kommunikációs eszközöket és folyamatokat tartalmaz.

Ne feledje: a kiszervezés egy kapcsolat, nem pedig egy átadási ügylet. Minél átláthatóbb és kommunikatívabb, annál sikeresebb lesz az együttműködés.

Ne feledje: a kiszervezés egy kapcsolat, nem pedig egy átadási ügylet. Minél átláthatóbb és kommunikatívabb, annál sikeresebb lesz az együttműködés.

Az olyan együttműködési és projektmenedzsment eszközök, mint a ClickUp, segíthetnek a szoftverfejlesztés kiszervezésének minden szakaszában – kezdve a követelmények előre elkészített sablonokban való felsorolásától, a valós idejű csevegés használatával a külső csapattal való kommunikációhoz, a rendszeres bejelentkezésekig, valamint a ClickUp Brain használatáig a szoftverprojekt-összefoglalók írása, a feladatok kiosztása és nyomon követése során.

Ha szeretné hatékonyabbá tenni szoftverfejlesztési folyamatát, regisztráljon ingyenesen a ClickUp-ra.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

1. Jó ötlet a szoftverfejlesztés kiszervezése?

Igen, a szoftverfejlesztés kiszervezése jó ötlet, ha helyesen kezelik. Hozzáférést biztosít a globális tehetségekhez, költségmegtakarítást, gyorsabb piacra lépést és a lehetőséget, hogy a vállalat az alapvető üzleti funkciókra koncentrálhasson.

Ez azonban olyan kihívásokkal jár, mint a kommunikációs akadályok és a termékminőség-ellenőrzés. A siker a megfelelő kiszervező cég kiválasztásától és a kapcsolat hatékony kezelésétől függ, hogy a potenciális kockázatokat minimalizálni lehessen.

2. Hogyan lehet sikeresen kiszervezni a szoftverfejlesztést?

A szoftverfejlesztés sikeres kiszervezése tervezést és végrehajtást igényel. Kezdje azzal, hogy meghatározza a projekt követelményeit, és kiválaszt egy kiszervező céget, amely rendelkezik a megfelelő szakértelemmel és bizonyított eredményekkel.

Hozzon létre erős kommunikációs csatornákat és rendszeres ellenőrzéseket a haladás nyomon követése érdekében. Ezenkívül gondoskodjon arról, hogy a szerződések részletesen meghatározzák a hatókört, az ütemtervet és az elvárásokat, hogy elkerülje a félreértéseket, és aktívan irányítsa a projektet a minőség és a határidők betartása érdekében.

3. Mi az a szoftverfejlesztés kiszervezése?

A szoftverfejlesztés kiszervezése magában foglalja egy harmadik fél szolgáltató felvételét a szoftverfejlesztés teljes folyamatának vagy egyes részeinek kezelésére. A szolgáltatások köre az üzleti műveletek kezelésétől és az ügyfelek számára nyújtott szoftverkarbantartástól az új termékek és funkciók fejlesztéséhez szükséges szakértői ismeretek igénybevételén át a piacra jutás idejének lerövidítéséig terjedhet.