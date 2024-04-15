Hogyan hozhatja vissza karrierjét a pályára (10 megvalósítható lépés)

A karrierbeli visszaesés bármely olyan esemény vagy körülmény, amely megzavarja vagy akadályozza szakmai fejlődését és karrier céljainak elérését.

Legyen szó munkahely elvesztéséről, egészségügyi okokból való szabadságról, szülői szabadságról, előléptetés elmaradásáról vagy mérgező munkakörnyezetről, a karrierbeli visszaesések megzavarhatják szakmai fejlődését és akadályozhatják céljainak elérését.

Ne feledje, hogy egy kudarc nem feltétlenül határozza meg karrierje alakulását. Bár ez kihívást jelenthet, ugyanakkor lehetőséget is kínál a fejlődésre, az önreflexióra, valamint a szakmai célok és törekvések újragondolására.

Ez a cikk pozitív szemszögből mutatja be a karrierbeli visszaeséseket, és gyakorlati lépéseket kínál, amelyekkel újraindíthatja karrierjét!

Fedezze fel azokat a termelékenységi eszközöket és stratégiákat, amelyek segítenek visszanyerni a koncentrációt, növelni az önbizalmat és sikereket elérni a munkába való visszatéréskor.

A karrierbeli visszaesés megértése

A karrierbeli visszaesések többféle típusba sorolhatók, amelyek mindegyike egyedi módon hat az egyénekre és karrierjük alakulására:

Munkahely elvesztése: Ennek számos oka lehet, például vállalati átszervezés, gazdasági visszaesés, fúziók és felvásárlások, valamint teljesítménybeli problémák.

Nem kap előléptetést: Lehet, hogy nem kapja meg a várt vagy megérdemelt előléptetést, valószínűleg a korlátozott lehetőségek vagy a meghatározott kritériumok nem teljesülése miatt.

A munkakörnyezet kihívásai: A mérgező munkakörnyezet, a fejlődési lehetőségek hiánya, a negatív teljesítményértékelések, a figyelmeztetések vagy a vállalati értékekkel való összhang hiánya demotivációhoz és elégedetlenséghez vezethet, és végső soron akadályozhatja a karrier előrehaladását.

Készséghiány: Ha nem rendelkezik a kívánt karrierelőrelépéshez szükséges készségekkel vagy tapasztalattal, az azt eredményezheti, hogy elakad vagy képtelen előrelépni.

A tudás elavulása: A szakmájában gyorsan fejlődő technológia miatt jelenlegi készségei elavulhatnak, ezért folyamatos tanulás és alkalmazkodás szükséges ahhoz, hogy versenyképes maradjon.

Személyes körülmények: Bár nem mindig negatív, a munkából való szünet, például szülői szabadság, mentális egészségügyi, fizikai egészségügyi problémák, költözés, gondozási feladatok vagy személyes fejlődési törekvések miatt, látszólagos hiányosságot eredményezhet az önéletrajzában.

Ezeket a nehézségeket sok esetben leküzdheti a rugalmasság, a támogató baráti, családi és kollégai hálózat, valamint a személyes és szakmai fejlődésbe való befektetés segítségével.

A rugalmasság szerepe a kudarcok leküzdésében

A rugalmasság, azaz a nehézségekből való felépülés és a változásokhoz való alkalmazkodás képessége elengedhetetlen a karrierbeli kudarcok leküzdéséhez. A rugalmas személyiségek több fontos tulajdonsággal rendelkeznek:

Alkalmazkodóképesség : Hajlandóság a változások elfogadására, új készségek elsajátítására és alternatív karrierutak feltárására.

Kitartás : Az a elszántság, hogy a kihívások és kudarcok ellenére is kitartson, és az a képesség, hogy a kudarcok után újra talpra álljon.

Optimizmus : Pozitív gondolkodásmód, amely a kudarcok helyett a lehetőségekre koncentrál, és az a hit, hogy a kihívásokat leküzdheti.

Támogató rendszer: Erős hálózat családtagokból, barátokból, mentorokból vagy szakemberekből, akik érzelmi támogatást, útmutatást és erőforrásokat tudnak nyújtani.

Önismeret: Az a képesség, hogy reflektáljon az ember saját erősségeire, gyengeségeire, értékeire és céljaira, és megalapozott döntéseket hozzon a karrierje átalakításával vagy kiigazításával kapcsolatban.

A rugalmasság fejlesztése magában foglalja a növekedési szemlélet kialakítását, az önmagunkról való gondoskodást, a támogatás keresését, valamint a folyamatos tanulást és alkalmazkodást.

A rugalmasság elfogadásával leküzdheti a karrierje során bekövetkező visszaeséseket, és erősebb, alkalmazkodóképesebb és jobban felkészült lesz a jövőbeli kihívásokra és karrierje céljainak elérésére.

Mi megmutatjuk, hogyan!

10 lépés a karrier újraindításához

A karrierbeli visszaesés lehangoló lehet, de fontos megjegyezni, hogy ez nem a vég. Elszántsággal és a megfelelő megközelítéssel visszaveheti szakmai életét a helyes útra.

Íme 10 lépés, amely egyszerűsíti és irányítja az utat a sikeres karrier újraindítás felé:

1. Azonosítsa és leküzdje a karrierje visszaesését kiváltó tényezőket

Bár a karrierbeli visszaesések lehangolóak és zavaróak lehetnek, gyakran az élet természetes részét képezik.

A visszatérés kulcsa az azonnali akadályok leküzdésében, valamint azoknak a kiváltó okoknak a felismerésében és semlegesítésében rejlik, amelyek a jövőben hasonló visszaesésekhez vezethetnek.

Íme néhány módszer, amellyel azonosíthatja és leküzdheti a karrierje visszaesését kiváltó tényezőket:

Gondolkodjon el az eddigi útján. Merüljön el mélyen a visszaeséshez vezető eseményekben, és vizsgálja meg gondolatai, érzelmei és viselkedése, hogy értékes betekintést nyerjen a potenciális vakfoltokba vagy az ismétlődő kihívásokba, amelyekkel szembesülhet.

Gyakorold a tudatosságot. Az olyan technikák, mint a meditáció és a naplóírás segíthetnek abban, hogy jobban tudatosítsd gondolataidat és érzelmeidet, így a kiváltó helyzetekben reagálni tudsz, ahelyett, hogy impulzív módon cselekednél. Használhatsz jegyzetelő eszközöket, mint például Az olyan technikák, mint a meditáció és a naplóírás segíthetnek abban, hogy jobban tudatosítsd gondolataidat és érzelmeidet, így a kiváltó helyzetekben reagálni tudsz, ahelyett, hogy impulzív módon cselekednél. Használhatsz jegyzetelő eszközöket, mint például a ClickUp Notes , amelyek segítenek azonosítani és leküzdeni a karrieredben esetleges visszaesést kiváltó tényezőket.

Vegyen részt karrier-tanácsadáson. Lehet, hogy a választott karrier nem az Ön számára megfelelő. A karrier-tanácsadók segíthetnek Önnek abban, hogy olyan karrierutat válasszon, amely jobban illeszkedik képességeihez és törekvéseihez, karrierváltást hajtson végre, karrierjét irányítsa, és más munkával kapcsolatos kérdéseket kezeljen.

Tegye a naplóírást szokássá, írjon bármikor, és bármilyen eszközről hozzáférhet a jegyzetekhez a ClickUp Notes segítségével.

Így használhatja a ClickUp Notes alkalmazást, hogy leírja érzéseit a karrierje visszaeséseiről, valamint az azokból levont tanulságokat és tanulságokat:

Hozzon létre egy munkaterületet vagy helyet, amelyet kizárólag szakmai fejlődésének és karrierje építésének szentel.

Ebben a munkaterületen/térben hozzon létre egy új jegyzetet kifejezetten a „Karrierbeli visszaesést kiváltó tényezők” témához.

Kezdje azzal, hogy felsorolja az eddigi karrierje során tapasztalt kudarcokat. Minden kudarc esetében elemezze azokat a tényezőket vagy kiváltó okokat, amelyek hozzájárultak ahhoz.

Osztja ezeket a kiváltó tényezőket különböző szakaszokra a jegyzetben, például „Személyes kiváltó tényezők”, „Munkahelyi kiváltó tényezők” és „Iparági kiváltó tényezők”.

Használjon formázási lehetőségeket, például címsorokat, felsorolásokat és ellenőrzőlistákat, hogy rendszerezze gondolatait, és a tartalom olvashatóbbá és megvalósíthatóbbá váljon.

Állítson be emlékeztetőket vagy ismétlődő feladatokat a ClickUp-ban, hogy rendszeresen felülvizsgálja és frissítse ezt a jegyzetet.

Miután azonosította a potenciális kiváltó tényezőket, készítsen cselekvési tervet ugyanazon a jegyzeten belül, vagy linkelje azt külön ClickUp feladatokhoz vagy ClickUp dokumentumokhoz.

Használja a ClickUp együttműködési funkcióit, hogy bevonja mentorokat, coachokat vagy megbízható kollégákat. Ossza meg velük a jegyzetet, és kérje meg őket, hogy adjanak visszajelzést vagy ötleteket a karrierbeli visszaesések kiváltó okainak azonosításához és kezeléséhez.

Integrálja ezt a jegyzetet más ClickUp funkciókkal, például a ClickUp Naptár nézettel , hogy rendszeres ellenőrzéseket vagy emlékeztetőket ütemezzen az akcióterv felülvizsgálatához és frissítéséhez.

A ClickUp Notes funkciójával létrehozhat egy élő dokumentumot, amely segít tudatosítani a potenciális karrierbeli visszaeséseket kiváltó tényezőket, és proaktívan enyhíteni vagy leküzdeni azokat. Ez jelentősen hozzájárulhat karrierje általános rugalmasságához és növekedéséhez.

2. Használja a mentori programot a karrierje helyreállításához

A mentorálás egy támogató kapcsolat egy tapasztaltabb szakember (a mentor) és egy kevésbé tapasztalt szakember (a mentorált) között, aki útmutatást és fejlődési lehetőséget keres. Ez egy dinamikus partnerség, amely mindkét fél számára egyedülálló előnyökkel jár.

A karrierbeli kihívások kezelésében jártas mentor értékes tanácsokat adhat önéletrajzának átalakításához és az iparágra vonatkozó betekintést nyújthat. A karriercoach motivációt és támogatást nyújt, új lehetőségeket kínál, ajánlásokat ad, álláskeresési stratégiát dolgoz ki és segít az interjúk folyamatában.

Íme néhány ajánlott lépés a mentor kiválasztásához és megkereséséhez:

Gondold át, melyek azok a területek, ahol a legnagyobb segítségre van szükséged, például a készségfejlesztés, a munkavégzési szokások , a hálózatépítési stratégiák és az interjúra való felkészülés terén.

Keressen olyan mentort, aki már sikeresen megbirkózott hasonló karrierbeli kihívásokkal, vagy tapasztalattal rendelkezik az Ön által kívánt területen, és erős munkamorállal rendelkezik.

Keressen potenciális mentorokat szakmai szervezeteken, öregdiák-hálózatokon vagy online platformokon, például a LinkedIn-en keresztül.

Ne küldjön általános e-mailt vagy üzenetet. Röviden mutassa be magát, magyarázza el karrier céljait, és hangsúlyozza, miért gondolja, hogy a mentorálásuk hasznos lenne.

Az első találkozás során beszéljétek meg a mentorálás céljait és az elkötelezettség mértékét, amit fel tudsz ajánlani.

Határozza meg a találkozók gyakoriságát és a preferált kommunikációs módszereket.

3. Áttekintse céljait és prioritásait

A karrierbeli visszaesés megváltoztathatja szakmai helyzetét. Talán elvesztette álmai állását, nem kapott előléptetést, vagy változás történt az iparágában. Az új körülményeket figyelembe véve céljainak újragondolása biztosítja, hogy azok reálisak és elérhetőek maradjanak.

Használja a ClickUp álláskeresési sablont új álláslehetőségek megtalálásához.

Töltse le ezt a sablont Tartsa kézben az álláskeresést, szervezze meg az interjúkat, kövesse nyomon a jelentkezéseket, és szerezze meg a potenciális állásokat a ClickUp álláskeresési sablon segítségével.

Ez segíthet céljainak újraértékelésében és kiigazításában, valamint karrierje újraindításának prioritásként való kezelésében. Ezzel a sablonnal nyomon követheti az álláspályázatokat, az aktuális állásajánlatokat, a vállalatok értékeléseit, a juttatásokat és az interjúkhoz kapcsolódó forrásokat.

4. Hozza létre saját személyes márkáját

Készítsen pozitív és professzionális imázst, amely tükrözi képességeit, értékeit és karrierbeli törekvéseit. Ezt online jelenlétével, kommunikációs stílusával és hálózati kapcsolataival érheti el.

Kezdje kicsiben! Mindenki útja egyedi; ossza meg szakmai útját – sikereit, hibáit és az azokból tanultakat. Válasszon egy platformot, és fektessen bele időt! A választott platform attól függhet, hogy hol található a közönsége és a közössége. A LinkedIn népszerű választás; mások számára ez lehet az X vagy a TikTok.

Tegyen egy lépést tovább: hozzon létre egy egyszerű weboldalt, készítsen portfóliót eredményeiről, és tegyen rá linket a közösségi profiljaiba.

PROTIP: A saját márka fejlesztése segíthet abban is, hogy projektalapú munkákat vagy szabadúszói lehetőségeket keressen, amelyekkel pénzt kereshet a karrierváltás idején.

5. Fejlessze kommunikációs készségeit

Fejleszd azt a képességedet, hogy ötleteidet szóban és írásban egyértelműen és tömören tudd közölni.

A hatékony kommunikáció elengedhetetlen a kapcsolatok építéséhez, a jó benyomás keltéséhez, valamint az interjúk és prezentációk sikeréhez.

PROTIP: Kommunikációs készségeinek fejlesztése érdekében vegyen részt nyilvános beszédtanfolyamon, vagy keressen aktívan nyilvános beszédlehetőségeket, például próbálja ki magát nyílt mikrofonos esteken, vagy csatlakozzon egy Toastmasters klubhoz.

6. Fogadja el a növekedési gondolkodásmódot

Ahelyett, hogy a kudarcot kudarcnak tekintené és negatív érzéseknek engedne, tekintsd azt tanulási és fejlődési lehetőségnek. Tegye fel magának olyan kérdéseket, mint „Mit tanulhatok ebből az élményből?” és „Milyen készségeket vagy ismereteket fejleszthetek, hogy a jövőben elkerüljem a hasonló helyzeteket?”.

Merüljön el önsegítő könyvekben és emberek önéletrajzaiban, hogy megismerje a sikereket és kudarcokat. Íme néhány könyv, amely segíthet elindítani az olvasási szokását:

Mindset: The New Psychology of Success (Gondolkodásmód: A siker új pszichológiája) Carol S. Dweck

Bounce: Bounce Back Stronger After Every Setback (Bounce: Minden kudarc után erősebben térj vissza) Matthew Syed

Az akadály az út Ryan Holiday

Daring Greatly (Merj nagyot álmodni) Brené Brown

INSPIRÁCIÓ: Hallgasson motiváló podcastokat, mint például a J. Matthew Bodnar által az Apple Podcasts-on vezetett The Science of Success, vagy a Gregg Clunis által a TLB-n vezetett Tiny Leaps, Big Changes, hogy pozitív maradjon és növelje motivációját.

7. Hozzon létre támogató rendszert

A karrierbeli visszaesés miatt elakadhat, és bizonytalan lehet a továbbiakban. A jó hír az, hogy nem kell egyedül megbirkóznia ezzel a kitérővel. Egy szilárd támogató rendszer kiépítése lehet az a hajtóerő, amely visszavezeti a pályára, és új lendülettel viszi előre.

Ne becsülje alá közeli barátai és családtagjai erejét! Keressen támogatást azzal, hogy nyíltan és őszintén megosztja velük tapasztalatait. Az ő rendíthetetlen érzelmi támogatása és önbe vetett hitük hatalmas erőforrás lehet, és új energiával töltheti fel a nehéz időkben.

Vegye fel a kapcsolatot korábbi kollégáival, mentorával vagy osztálytársaival, akikkel már nem tartja a kapcsolatot. A LinkedIn értékes eszköz lehet a kapcsolatok újrafelvételéhez.

8. Ünnepelje sikereit

Ismerje el és ünnepelje eredményeit, legyenek azok bármilyen kicsik is. Ez segít megőrizni motivációját és tovább haladni karrierje útján.

Ünnepelje a képzés befejezését, a pozitív teljesítményértékelést, az előléptetést vagy egy új készség elsajátítását.

Egyszerűen megoszthatja új képesítéseit vagy eredményeit a LinkedIn profilján, és akár létrehozhat egy „Képesítések és engedélyek” részt is, hogy bármelyik toborzó számára első számú jelölt legyen.

9. Hozzon létre vagy vegyen részt hálózatépítési lehetőségekben

A hálózatépítés új lehetőségekhez vezethet, és értékes betekintést és tanácsokat nyújthat.

Vegyen részt iparági rendezvényeken, csatlakozzon a szakterületéhez kapcsolódó Facebook-csoportokhoz, vagy lépjen kapcsolatba hasonló karrierútvonalú emberekkel a LinkedIn-en.

Vegye fel a kapcsolatot az Ön által kívánt területre szakosodott toborzókkal a toborzási oldalakon. Aktívan vegyen részt a tartalmakban, vegyen részt a beszélgetésekben, és mutassa be szakértelmét, hogy felismerhető jelölt legyen, amikor releváns állásajánlatok lesznek.

Vegye kezdeményező szerepet, és hozza össze az embereket egy adott témára vagy készségre fókuszáló iparági találkozó szervezésével. Ezzel gondolkodásvezetőként pozícionálja magát, aki készen áll nagyobb felelősség vállalására, és lehetővé teszi, hogy hasonló gondolkodású emberekkel építsen ki kapcsolatokat.

10. Gondoskodjon a jólétéről

Tudta, hogy a 2023-as Work in America felmérés szerint a munkavállalók 77%-a számolt be munkahelyi stresszről? Továbbá 57% jelezte, hogy negatív hatásokat tapasztalt a munkahelyi stressz miatt, amely néha a munkahelyi kiégéssel is összefüggésbe hozható.

A munkahelyi kiégés egy érzelmi, fizikai és mentális kimerültségi állapot, amelyet túlzott és hosszan tartó stressz okoz. Akkor jelentkezik, amikor túlterheltnek, érzelmileg kimerültnek érzi magát, és képtelen megfelelni a folyamatos követelményeknek.

Tehát vegyen részt rendszeres terápián, tartson fenn egy szoros baráti kört, akikre támaszkodhat érzelmi szükségletei kielégítésében, vezessen naponta naplót az érzelmeiről, és ne stresszeljen amiatt, hogy minden nap produktívnak kell lennie. A mentális egészség alapvető szerepet játszhat karrierje helyreállításában, ezért alakítsa ki a megfelelő hozzáállást, és összpontosítson fizikai jólétére is!

Hogyan készítsen cselekvési tervet, hogy karrierje újra a helyes útra térjen?

A munkanélküliség negatív hatással lehet bankszámlájára és feladataik ellátására.

Bár ez a 10 lépés általános módszert kínál a karrier újraindításához, készítsünk egy megvalósítható tervet, hogy elindíthassa karrierje második felét!

1. Fejlessze készségeit és válassza a folyamatos tanulás útját

A továbbképzés új készségek elsajátítását vagy a meglévők fejlesztését jelenti, hogy releváns és versenyképes maradjon a jelenlegi pozíciójában vagy a kívánt karrierútján. Arról szól, hogy a meglévő tudására és szakértelmére építve alkalmazkodjon a munkaerőpiac folyamatosan változó igényeihez.

Elemezze a karrierje visszaesésének okait. Hiányoztak bizonyos készségek? Keressen álláshirdetéseket a kívánt területen, hogy meghatározza a munkáltatók által leginkább keresett készségeket.

Használja a ClickUp SMART Goals Template sablont, hogy konkrét, mérhető, elérhető, releváns és időhöz kötött célokat tűzzön ki magának a továbbképzés során, például különböző tanúsítványok megszerzését vagy szakmai projektek elvégzését. Ez egyértelmű útitervet ad a tanulási folyamatához.

Töltse le ezt a sablont Képzelje el a továbbképzési útját, és kövesse nyomon az előrehaladását a ClickUp SMART Goals Template segítségével.

Tanulhat új nyelvet, hogy különböző országokban teremtsen munkalehetőségeket, vagy szerezzen ingyenes programozási tanúsítványokat a Google-tól vagy a HubSpot-tól. Ha érdekli a tervezés, számos tanúsítvány segíthet Önnek a fejlődésben.

Vegyen részt képzéseken, hogy új hobbiában is kiváló eredményeket érjen el, és fedezze fel a nem hagyományos karrierlehetőségeket, mint például az asztalosmesterség, a szappankészítés, a gyertyakészítés vagy az üvegfúvás.

2. Tegye prioritássá a feladatkezelést és az időkövetést

Ha karrierje visszaeséssel szembesül, az leginkább a mindennapi rutinját érinti. Ezért minden reggel próbáljon meg egy céltudatos utat kijelölni magának, hogy új állást találjon vagy több lehetőséget fedezzen fel. Alakítson ki pozitív gondolatokat úgy, hogy kialakít egy rutint, és ahhoz tartja magát.

Természetesen segítségre lesz szüksége a célok és prioritások újbóli összehangolásához. Próbálja ki a ClickUp személyes projektmenedzsment szoftverét a napi feladatok szervezéséhez. Kombinálja a teendőlistáját, alakítsa át a jegyzeteket megvalósítható feladatokká, egyesítse a naptárát az interjúk sikeres lebonyolításához, és kövesse nyomon az előrehaladását jól meghatározott célokkal.

Tervezze meg napját elejétől a végéig, határozza meg céljait, állítsa össze prioritásait, és kövesse nyomon az előrehaladást a ClickUp személyes projektmenedzsment szoftver segítségével.

A legjobb az egészben, hogy saját ClickUp Dashboardokat hozhat létre, amelyekkel mindent nyomon követhet: a bevételeket és kiadásokat, a feladatokra fordított időt, a másnapra halasztott feladatokat stb. Több mint 50 widget segítségével elemezheti termelékenységét, és részletesen megvizsgálhatja, mi működik jól, és mi az, amin javítani kell.

3. Javítsd önéletrajzodat és motivációs leveledet

Ne felejtse el frissíteni önéletrajzát és motivációs levelét álláskeresés közben. Ehhez jól átgondolt stratégiára van szükség, amelyet a ClickUp cselekvési terv sablonjával nyomon követhet és prioritásként kezelhet.

Töltse le ezt a sablont Készítsen cselekvési tervet céljai eléréséhez a ClickUp cselekvési terv sablon segítségével!

A „teendők” részben megtervezheti az összes még végrehajtandó változtatást, majd amikor azok megvalósításra kerülnek, áthelyezheti őket a „folyamatban” részbe, és amikor a cél elérése megtörtént, áthelyezheti őket a „befejezettek” részbe.

Íme néhány tipp, hogyan alakíthatja át önéletrajzát és motivációs levelét:

Személyre szabott önéletrajz: Gondosan elemezze a munkaköri leírást, és emelje ki azokat a készségeket és tapasztalatokat, amelyek közvetlenül megfelelnek a munkáltató követelményeinek.

Használjon számokat és mutatókat , hogy bemutassa munkája hatását. Például: „20%-kal növelte a weboldal forgalmát” vagy „15%-kal csökkentette a projekt befejezési idejét”.

Ha a munkaviszonyban jelentős szünet volt, akkor ezt röviden megemlítheti önéletrajzában és motivációs levelében. Koncentráljon a pozitívumokra, például: „A munkából való távollétet arra használtam, hogy továbbképezzem magam [releváns készség] területén”.

A motivációs levélben világosan fogalmazza meg, hogy készségei és tapasztalatai hogyan felelnek meg közvetlenül a vállalat igényeinek, és mutassa be, hogy mennyire szívesen járulna hozzá a vállalat munkájához, és mennyire izgatott az új karrierje miatt.

Szórjon be releváns kulcsszavakat a munkaköri leírásból az önéletrajzába és a motivációs levelébe, hogy az álláskereső rendszerek (ATS) felfigyeljenek Önre.

4. Kezelje és kövesse nyomon karrierje fejlődését

Megkapta az álmai állását? Biztosak vagyunk benne, hogy így lesz, ha végrehajtja a gyakorlati lépéseket, amelyekkel visszatérhet a pályára. Most, hogy elindult a következő karrierfázisban, ne felejtse el kidolgozni egy előrelépési tervet, hogy évekig tartó sikerekre számíthasson.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp karrierút sablon segítségével vizualizálhatja és nyomon követheti a szervezeten belüli karrierjének fejlődését.

Használja a ClickUp karrierút sablont, hogy olyan munkaterveket és ütemterveket készítsen, amelyek zökkenőmentesen integrálják a személyes karrierterveket a szervezeti célokkal, miközben bemutatják a növekedés és a tanulás lehetőségeit.

Ezt a sablont fel is mutathatja az értékelési ciklus során, hogy meggyőzze a munkáltatót arról, hogy hosszú távon is maradni szeretne, és kiemelje azokat a jó eredményeket, amelyekkel megérdemli a fizetésemelést.

Indítsa újra karrierjét és térjen vissza a pályára!

Ha van terve, nagy dolgokat érhet el! És ne felejtsük el, hogy milyen könnyű lehet az út, ha van egy személyes fejlesztési partnere, aki Önre, céljaira és eredményeire koncentrál.

Igen, a ClickUp-ról beszélünk! Mint társad, segíthet visszatérni a pályára, kiaknázni erősségeidet, dolgozni gyengeségeiden, és gyorsabban felkapaszkodni a siker létráján. Regisztrálj még ma a ClickUp-ra, és próbáld ki magad!