A sikerhez vezető utat megkönnyítő 10 legjobb vezetői podcast

Új perspektívákat, a legfrissebb betekintéseket és stratégiákat keres, hogy fejlessze vezetői képességeit? Ne keressen tovább, a podcastok világa a megoldás!

A mai üzleti világban a vezetői képességek folyamatos fejlesztése fontosabb, mint valaha. A vezetés nem csupán hatalom és címek kérdése, hanem az inspirálás, az irányítás és az innováció képessége is. A tudás, a fejlődés és az evolúció iránti vágy pedig a hatékony vezetés kulcsa.

Vezetőként folyamatosan tanulnia kell, elkötelezetten fejlesztenie kell képességeit és lépést kell tartania a változásokkal. Azonban a tanulásra szánt időt megtalálni a zsúfolt napirendben nem mindig egyszerű feladat.

Itt jönnek képbe a vezetői podcastok. Egyedülálló keverékét kínálják az inspirációnak, az oktatásnak és a valós világból származó betekintésnek, és kényelmes, hozzáférhető eszközként szolgálnak a mindennapi vezetők számára, hogy tágítsák látókörüket és élesítsék készségeiket.

Ebben a cikkben bemutatjuk a 10 legjobb vezetői podcastot.

A vezetői készségek megértése podcastok

Több mint 5 millió podcasttal világszerte a podcastok átvették az irányítást a digitális világban. 2023-ban a podcastok hallgatóinak száma meghaladta a 460 milliót, és várhatóan idén eléri az 504,9 milliót.

A podcastok hallgatóinak száma világszerte 2019 és 2024 között (millióban) a Statista adatai alapján

De mi teszi a podcastokat ennyire népszerűvé? Nos, az egyik ok a kényelem és a hozzáférhetőség.

Az emberek 59%-a több feladatot végez egyszerre, miközben podcastokat hallgat. Tehát akár dolgozik, házimunkát végez, vezet, pihen vagy sportol, a podcastok lehetővé teszik, hogy elméjét és testét is bevonja a tevékenységbe. A kutatások azt is sugallják, hogy a podcastok motiválják az embereket és produktívabbá teszik őket.

A vezetői podcastok virtuális mentorok, amelyek néhány kattintással elérhetők okostelefonján vagy laptopján. Sok podcast interjúkat tartalmaz gondolkodó vezetőkkel, iparági szakértőkkel és sikeres szakemberekkel, amelyek bepillantást nyújtanak a különböző vezetési stílusokba, stratégiákba, filozófiákba és valós tapasztalatokba.

A megfelelő vezetői podcastokkal a következőket teheti:

Lépje túl a szakmai akadályokat, és tanuljon meg felbecsülhetetlen értékű tanulságokat!

Szerezzen praktikus tanácsokat vezetői készségeinek fejlesztéséhez.

Fejleszd vezetői képességeidet és találd meg a saját vezetési stílusodat!

Csatlakozzon a vezetői közösséghez, ossza meg ötleteit, és fejlődjön együtt a többiekkel!

A legjobb vezetői podcastok: részletek és betekintés

Minden érdeklődési területhez találhat megfelelőt, a termelékenységi podcastoktól a szakmai fejlődéssel foglalkozó podcastokig. Ez megnehezíti a megfelelő podcastok megtalálását, különösen, ha 5 millió podcast közül kell válogatnia.

De ne aggódjon, összeállítottuk az Ön számára a 10 legjobb vezetői podcastot.

1. Jocko Podcast

Hasznos tanácsokat és egyedi perspektívát keres a vezetésről? A Jocko Podcast nem fog csalódást okozni.

A Jocko Podcastot Jocko Willink, nyugalmazott Navy SEAL tiszt, szerző és vezetői tanácsadó vezeti, és katonai szemszögből mutatja be a vezetést, a személyes és szakmai fejlődést, valamint a fegyelmet.

Jocko 20 éves Navy SEAL tapasztalattal rendelkezik, és társalapítója az Echelon Frontnak, egy olyan cégnek, amely vezetői tanfolyamokat kínál magánszemélyeknek, vezetői csapatoknak és szervezeteknek.

Közvetlen ötleteket és véleményeket ad a kihívások megközelítéséről és a célok eléréséről. Ezek az ötletek pedig túlmutatnak a vezetésen. Alkalmazhatja őket életének minden területén.

Ez a vezetői podcast beszélgetős formátumú, Jocko olyan vendégeket hív meg, mint Jordan Peterson, Dakota Meyer és Alex Honnold, hogy különböző témákról beszélgessenek. Az egyes epizódok hossza 10 perc és 6 óra között mozog.

Kihagyhatatlan epizódok

2. HBR IdeaCast

Spotify -on keresztül

Vezetőként nem mindig van ideje hosszú vezetői podcastokat hallgatni. Ha tehát értékes tippeket szeretne kapni rövid epizódokban, akkor a Harvard Business Review IdeaCastja tökéletes választás.

A műsorvezetők, Alison Beard és Curt Nickisch a hallgatókat egy izgalmas utazásra viszik, amely során vezetői tanulságokat, a legújabb trendeket és kihívásokat ismerhetnek meg. Minden epizód közel 30 percig tart, és iparági szakértőkkel, vezetőkkel, professzorokkal és szerzőkkel folytatott beszélgetéseket tartalmaz.

A podcastok legutóbbi vendégei között volt Bob Sutton (a Stanford professzora), Cheryl Strauss Einhorn (a Decisive vezérigazgatója) és Ted Bililies (az AlixPartners ügyvezető igazgatója).

A podcast sikere nyilvánvaló a sok epizód és a hosszú története alapján. Több mint 900 epizódja van, amelyek 2006-ig nyúlnak vissza! A legújabb epizódok a szabadúszó gazdaságra, az egyéni megbeszélésekre, a visszatérés az irodába politikára, a csapatmenedzsmentre és még sok másra koncentrálnak.

Kihagyhatatlan epizódok

3. Kérdezzen egy vezérigazgatót

Szeretne közvetlenül a legsikeresebb vezérigazgatóktól tanulni?

Greg Demetriou, egykori nyomozó és a Lorraine Gregory Communications jelenlegi vezérigazgatója, az Ask a CEO podcast alapítója és műsorvezetője. Különböző iparágak alapítóival és vezérigazgatóival készít interjúkat, hogy megismerje véleményüket, pályafutásukat, kihívásaikat és sikereiket.

Az egyik legjobb dolog ebben a vezetői podcastban, hogy hiteles beszélgetéseket hallgathat. A vendégek őszintén beszélnek kudarcaikról és küzdelmeikről. Ez reális ismereteket ad arról, hogyan kell szembenézni a kihívásokkal és győztesen kikerülni belőlük.

A podcast legutóbbi vendégei között volt Frank Romeo (aktivista és PTSD-oktató), Jennifer Marks (a J. P. Morgan Private Bank ügyvezető igazgatója) és Michael Dowling (a Northwell Health vezérigazgatója). Az epizódok hossza általában 15 perc és egy óra között mozog.

Kihagyhatatlan epizódok

4. Andy Stanley vezetői podcastja

Spotify -on keresztül

Egy másik remek, rövid vezetői podcast, az Andy Stanley Leadership podcast olyan releváns témákat érint, mint a kommunikáció, a döntéshozatal, a motiváció, az alapértékek, a vezetői átmenetek, a célok kitűzése és a nehéz beszélgetések kezelése.

Andy Stanley, aki szenvedélyesen tanít és vonzza a közönséget, több mint három évtizedes tapasztalattal rendelkezik előadóként vezetői rendezvényeken. Emellett keresett kommunikátor, a North Point Ministries alapítója és több mint 20 bestseller könyv szerzője.

A podcast epizódok rövidek, körülbelül 20 percesek. Minden epizódban mélyreható beszélgetések hallhatók a társműsorvezető Lane Jones-szal vagy egy vendéggel. A podcast egyedülálló betekintést, tapasztalatokat és gyakorlati tanácsokat nyújt ambiciózus és új vezetőknek, valós példákkal illusztrálva.

Kihagyhatatlan epizódok

5. The EntreLeadership Podcast

Spotify -on keresztül

Az EntreLeadership Podcast műsorvezetője Dave Ramsey, a Ramsey Solutions vezérigazgatója és alapítója, egy olyan vállalaté, amely segít az embereknek pénzügyeik irányításában. Ami ezt a podcastot egyedülállóvá és hallgatásra érdemessé teszi, az a különleges formátum és a műsorvezető tapasztalatai.

Dave Ramsey egykor a csőd szélén állt, mígnem megtalálta a helyét egy helyi rádióállomásnál. Kitartásával és elszántságával megalapította a Ramsey Solutions céget, és bestseller író lett.

Az EntreLeadership Podcastot azért indította el, hogy segítsen az embereknek átvenni az irányítást az életük felett, javítani személyes növekedésüket és fejlődésüket, és elkerülni azokat a hibákat, amelyeket ő maga is elkövetett fiatalabb korában.

Dave élőben fogadja a hallgatók kérdéseit, értelmezi azokat a hallgatók számára, és megoldásokat és megvalósítható tanácsokat ad. Az epizódok általában 30 perc és 1 óra között tartanak.

Ezenkívül híres személyiségekkel és iparági szakértőkkel is beszélget, mint például Kacy Maxwell (a Ramsey Group marketing igazgatója), George Kamel (a B2C Suzanne Simms ügyvezető alelnöke) stb.

A témák a jó döntések meghozatalától és a mentális szokásoktól a vezetői sikerek, kudarcok és tervezési stratégiák megvitatásáig terjednek.

Kihagyhatatlan epizódok

6. Leadership Biz Cafe Tanveer Naseerrel

Spotify -on keresztül

A tökéletes kávé és egy stimuláló beszélgetés a legismertebb vezetői szakértőkkel – álomszerű, nem igaz? A Leadership Biz Cafe-val ez már nem csak álom.

A Leadership Biz Cafe díjnyertes kutatókkal, szakértőkkel és tapasztalt vezetőkkel folytatott beszélgetéseket tartalmaz, amelyek gyakorlati betekintést nyújtanak. A podcast népszerű vendégei között szerepel Carice Anderson, Kamales Lardi, Adam Bryant és Charles Conn.

Ez a vezetői podcast széles körű témákat tárgyal. Ezek között szerepel a válságokra való felkészülés, a munkavállalók sikereinek és a szükséges gondolkodásmódnak a támogatása, valamint a változások és válságok áthidalása. A végső cél az, hogy gyakorlati tanácsokkal lássák el a pályára lépő vezetőket és elősegítsék személyes fejlődésüket. Minden epizód interjú formájában zajlik és 30–60 percig tart.

A műsorvezető, Tanveer Naseer a világ egyik legnagyobb vezetői előadója, számtalan elismeréssel rendelkezik. Cége, a Tanveer Naseer Leadership, vezető szerepet tölt be a vezetői vállalati képzések és tanácsadás területén.

Kihagyhatatlan epizódok

7. Merj vezetni Brené Brownnal

Spotify -on keresztül

A „Dare to Lead” podcastot Brené Brown, író, professzor és előadó vezeti, és bestseller könyvén alapul. A vezetői podcastban változás előmozdítókkal, kultúraváltókkal és több mint néhány bajkeverővel beszélget, akik mernek vezetni.

Vendégeivel beszélgetés formájában különböző témákat vitat meg, mint például a rugalmasság, a stressz, a munkahelyi pszichológiai és érzelmi szükségletek, az imposztor szindróma és az inkluzivitás.

Néhány legnépszerűbb vendége Barack Obama, Mike Erwin, James Clear, Dr. Amishi Jha, Tsedal Neeley és Ruchika Tulshyan. A 40-80 perces epizódokban Brown érdekes perspektívát nyújt a vezetésről.

A podcast azért releváns, mert olyan együttérző és sikeres vezetők fejlesztésére összpontosít, akik értékelik a bátorságot, a szívességet és az empátiát.

Kihagyhatatlan epizódok

8. Coaching vezetőknek

via Coaching for Leaders

A mantrát követve: a vezetők nem születnek, hanem fejlődnek. A Coaching for Leaders az egyik legjobb vezetői podcast a személyes fejlődéshez. Dr. Dave Stachowiak, vezetői coach, előadó és szerző vezeti.

A podcastot több mint 30 millió alkalommal töltötték le, és üzleti szakértőkkel, kutatókkal és szerzőkkel folytatott érdekes beszélgetéseket tartalmaz. Ezek között szerepelnek interjúk Daniel Golemannel, Guy Razzel, Adam Granttel és Jim Mattisszel.

A Coaching for Leaders széles témakörével és többféle perspektívájával ugyanolyan releváns a tapasztalt üzleti vezetők számára, mint az új és pályakezdő vezetők számára.

A podcastban tárgyalt témák között szerepel az önismeret fejlesztése, a tárgyalási készségek fejlesztése, a pszichológiai biztonság megteremtése, a visszajelzés adása és az inkluzivitás elősegítése.

Az epizódok általában körülbelül 30 percesek, így könnyen emészthetőek és hallgathatók.

Kihagyhatatlan epizódok

9. Lean In, Sheryl Sandberg

via Lean In

Sheryl Sandberg Lean In című podcastja az egyik legjobb vezetői podcast, amely segít a nőknek ambícióik megvalósításában. Ez egy nőkre fókuszáló vezetői podcast, amely fontos forrásokat oszt meg a személyes fejlődéshez, elősegíti a nemek közötti egyenlőséget, és megoldásokat kínál a nők által a munkahelyen gyakran tapasztalt problémákra.

A műsor házigazdája Sheryl Sandberg, technológiai vezető, szerző és a Sandberg Goldberg Bernthal Family Foundation társalapítója. A podcast minden epizódja 30-55 percig tart.

Az epizódokban Sheryl nem csak a vezetésről beszél. Személyes eseményekről és olyan fontos témákról is beszél, mint a szimpátia torzítása, a nők politikai képviselete, a magabiztos nők nevelése, a nők figyelmen kívül hagyása az egészségügyben és még sok más. A podcast vendégei között olyanok szerepelnek, mint Serena Williams, Joey Soloway, Emily Nagoski és Fatima Goss Graves.

A Lean In lehetőséget kínál mentori tevékenységre és támogató hálózat kiépítésére is a nők számára.

Kihagyhatatlan epizódok

10. The Dov Baron Show (korábban Leadership and Loyalty)

Spotify -on keresztül

A korábban Leadership and Loyalty néven ismert The Dov Baron Show a Fortune 500-as listán szereplő vezetők által hallgatott podcastként ismert. Dov Baron, a műsorvezető és az Inc. Magazine 100 legjobb előadója, ebben a podcastban pszichológiai kontextusban tárgyalja a vezetői készségeket.

Mélyebbre merül a különböző szerepekben, hangsúlyozva a vezetés érzelmi aspektusait. Az epizódok vállalkozók, tudósok és Emmy-díjasok inspiráló történeteit, titkait és készségeit tárják fel, amelyek segítenek a hallgatóknak felkészülni a hatékony vezetésre.

A vezetői kapcsolatoktól és a neurodiverzitástól kezdve a reprezentációig és az ön céljának megtalálásáig – a podcast mindenre kiterjed! A neves vendégek között szerepel Dr. Ellen Langer, Tom Bilyeu, Marion Abrams és Dr. Azra Raza.

Kihagyhatatlan epizódok

Fejleszd vezetői képességeidet a ClickUp segítségével

A vezetés nem csupán gondolkodásmód kérdése, hanem a rendelkezésre álló legjobb eszközök és erőforrások hatékony felhasználásának is. Még a világ legnagyobb üzleti vezetői is szükségük van a legjobb eszközökre, hogy fejlesszék vezetői készségeiket és elősegítsék személyes és szakmai fejlődésüket.

Itt jön be a ClickUp. A ClickUp egy all-in-one projektmenedzsment eszköz, amely számos funkciójával lehetővé teszi a vezetői készségek fejlesztését és a hatékony vezetést.

A ClickUp projektmenedzsment platformjával egyszerűsítheti és automatizálhatja folyamatait, nyomon követheti az előrehaladást, figyelemmel kísérheti a csapat állapotát, kezelheti és elemezheti a kockázatokat, elérhető célokat tűzhet ki, valós időben együttműködhet és még sok minden mást tehet.

Testreszabható irányítópultok

Ellenőrizze a projekt állapotát és kövesse nyomon az előrehaladást a ClickUp testreszabható irányítópultjával

Vezetőként naprakésznek kell lennie vállalatának folyamataival és projektjeivel kapcsolatban. A gyakorlati betekintést és magas szintű áttekintést nyújtó irányítópult megkönnyítheti ezt a feladatot.

Ezért a ClickUp lehetővé teszi, hogy személyre szabott irányítópultokat hozzon létre, amelyek valós időben egyesítik az összes információt, amelyhez hozzá szeretne férni. Több mint 50 widget közül választhat, hogy megtervezze a tökéletes irányítópultját.

Akár erőforrásokat szeretne elosztani, feladatokat kiosztani és kiosztani a csapatának, megtervezni és értékelni a céljait, vagy értékes betekintést szerezni, a ClickUp irányítópultok mindezt meg tudják valósítani.

ClickUp nézetek

Kövesse nyomon projektjeinek minden aspektusát a Gantt View segítségével

Ahogyan egy testreszabható irányítópult segít Önnek tájékozott maradni, úgy a többféle nézet is sokkal zökkenőmentesebbé teszi a haladás nyomon követését és a munkafolyamatok kezelését.

A ClickUp több mint 15 testreszabható nézetével kielégítheti változatos feladatkezelési és munkafolyamat-megjelenítési igényeit.

Igényeinek és konkrét követelményeinek megfelelően használhatja a lista nézetet, a táblázat nézetet, a Gantt nézetet, a tevékenység nézetet, a munkaterhelés nézetet és másokat.

ClickUp sablonok

Töltse le ezt a sablont Használja a vezetői csapat egészségi állapotának mérése sablonját, hogy felmérje csapata teljesítményét.

Az alkalmazottai gondoskodása az egyik legfontosabb vezetői feladata. Ebben segít a ClickUp Leadership Team Health Monitor Template (Vezetői csapat egészségügyi monitor sablon). Segít nyomon követni, hogy mindenki hogyan teljesít.

Valós idejű teljesítményelemzéseket nyújt, azonosítja a fejlesztendő területeket és nyomon követi az előrehaladást, hogy maximalizálja csapata potenciálját és sikerét. Ezenkívül segít fenntartani az átláthatóságot, nyílt párbeszédet teremteni és biztosítani, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon.

Használhatja a ClickUp projektmenedzsment sablonjait is, hogy munkáját könnyebbé és gyorsabbá tegye.

Gazdagítsa vezetői készségeit

A vezetés nem egy egyszeri feladat, hanem egy soha véget nem érő út. Tekintse ezeket a vezetői podcastokat útjának megbízható társainak. A nagyágyú vezetők és az újoncok számára egyaránt hasznos podcastok megosztják, mi kell ahhoz, hogy valaki nagyszerű és empatikus vezető legyen.

Minden epizód egy mini-lecke, amely hasznos trükköket, értékes javaslatokat és mélyreható betekintést nyújt, amelyek segítenek a kihívásokkal való szembenézésben és a siker felé vezető úton.

Ahhoz, hogy vezetői képességeit a következő szintre emelje, a legjobb, ha a legjobb eszközöket tartja kéznél. Fedezze fel a ClickUp varázsát, és fejlessze képességeit még ma, regisztráljon ingyen!

GYIK

Mi a legnépszerűbb vezetői podcast?

Az Andy Stanley Leadership and Coaching for Leaders podcast az egyik legjobb vezetői podcast.

Miért érdemes vezetői podcastokat hallgatni?

A vezetői podcastok hallgatása kényelmes és hozzáférhető módja annak, hogy értékes betekintést nyerjen, tapasztalt vezetők tapasztalataiból tanuljon, és naprakész maradjon a vezetés dinamikus területének legújabb trendjeiről és stratégiáiról.

Mely podcastokat hallgatják a vezérigazgatók?

A vezérigazgatók gyakran hallgatnak vezetői podcastokat, amelyek érdeklődési körüknek és iparági fókuszuknak megfelelnek. Néhány lehetőség: The Dov Baron Show, Coaching for Leaders és a Jocko Podcast.