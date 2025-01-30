10 Workato alternatíva a munkafolyamatok automatizálásához 2025-ben

A munkahelyi ismétlődő és manuális feladatok unalmasak lehetnek, és gyakran azt kívánod, bárcsak lenne valami varázslat, ami elvégezné őket helyetted. De miért kívánnál varázslatot, amikor rendelkezésedre áll a mesterséges intelligencia (AI)?

Szüksége van egy munkafolyamat-automatizáló eszközre, egy mesterséges intelligenciával működő segédeszközre, amely automatizálja és egységesíti a folyamatokat. Így a fontos dolgokra koncentrálhat, és növelheti a termelékenységét anélkül, hogy elmerülne a manuális feladatokban.

A Workato ma már egy nagy név a munkafolyamat-automatizálás területén, és számos iparágban használják. Egyszerű „receptek” segítségével automatizálja az üzleti folyamatokat, egy kódolás nélküli felületen, amely varázslatos módon működik.

Bár a Workato lenyűgöző funkciói sokféle igényt kielégítenek, vannak olyan esetek, amikor a különböző vállalkozások olyan alternatívákat keresnek, amelyek jobban megfelelnek sajátos céljaiknak, költségvetési korlátaiknak vagy használhatósági preferenciáiknak.

Átnéztük az internetet, hogy bemutathassuk neked a 2024-es év 10 legjobb Workato alternatíváját. Részletesen bemutatjuk ezek egyedi funkcióit, előnyeit és hátrányait, sőt, árazási terveiket is, hogy megtalálhasd a vállalkozásodnak leginkább megfelelő platformot.

Mit kell keresned egy Workato alternatívában?

Mielőtt kiválasztanád az üzleti folyamatokhoz szükséges munkafolyamat-automatizáló eszközt, vedd figyelembe a következő tényezőket:

Sok integráció: A Workato kiválóan teljesít az integrációk terén. Ha tehát alternatívát keres a Workato-hoz, olyan alkalmazásokat kell keresnie, amelyek jól integrálhatók a napi munkájához használt meglévő eszközökkel, például könyvelő szoftverekkel, kommunikációs alkalmazásokkal és marketing eszközökkel.

Könnyen használható és intuitív: Gondolj a csapatodra, és válassz egy olyan Gondolj a csapatodra, és válassz egy olyan feladat-automatizáló eszközt , amely könnyen kezelhető és használható, hogy az alkalmazottaid optimalizálhassák a munkafolyamatokat (lehetőleg kód nélkül), még akkor is, ha nem értenek a technológiához.

Jelentések és elemzések: Válasszon olyan alternatívát, amely jelentési és elemzési funkciókat kínál az automatizált feladatok és üzleti folyamatok előrehaladásának nyomon követéséhez.

Ügyfélszolgálat: Válasszon olyan eszközt, amely 24 órás telefonos és e-mailes ügyfélszolgálattal rendelkezik, hogy az alkalmazáson belüli hibákat és problémákat kezelni tudja.

Biztonság: Keress olyan Workato alternatívákat, amelyek kiváló biztonságot nyújtanak, például adat titkosítást és erős hitelesítést, hogy egyedi munkafolyamataid biztonságban legyenek a rosszindulatú programoktól és a hackerektől.

Költség: Válassz olyan eszközöket, amelyek költséghatékonyak, nem igényelnek túl sok frissítést és nem törik meg a bankot.

A 10 legjobb Workato alternatíva

Nézd meg a Workato 10 legjobb alternatívájának listáját 2024-re, és automatizáld a munkaterhelésedet a hatékonyság növelése érdekében.

1. Activepieces

via Activepieces

Az Activepieces egy könnyen használható, felhőalapú platform, amely mindenki számára elérhetővé teszi a munkafolyamatok automatizálását, még akkor is, ha nem vagy profi programozó.

Olyan munkafolyamatokat hozhatsz létre, amelyek könnyedén integrálhatók különböző alkalmazásokkal és szolgáltatásokkal. Ez a Workato alternatíva a drag-and-drop funkcióival és intuitív felületével az egyszerűségre helyezi a hangsúlyt.

Csatlakoztathatja olyan népszerű alkalmazásokhoz, mint a Slack, a Gmail, a Hubspot, a Zendesk és a Trello.

Az Activepieces legjobb funkciói

Állíts be idő-, webhook-, e-mail- és egyéb alapú triggereket, hogy különböző alkalmazásokban és API-kban egy sor műveletet indíts el.

Kövesse nyomon és elemezze a munkafolyamatok teljesítményét, hibáit és használatát valós időben.

Használj fejlett szűrőket feltételek és szűrések hozzáadásához, hogy irányítsd a munkafolyamatok áramlását.

Kezelje a hibákat értesítések és újrakísérletek beállításával

Az Activepieces korlátai

Még fejlesztés alatt áll, ezért előfordulhatnak benne hibák.

A funkciók nem olyan robusztusak, mint a nagyobb versenytársaké, például a Workatoé.

Activepieces árak

Pro: 0 USD/hó

Platform: 249 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Activepieces értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (100+ értékelés)

Capterra: Értékelések nem elérhetők

2. Zapier

via Zapier

A világszerte több mint 2 millió vállalkozás által használt Zapier egy népszerű webalapú automatizálási és integrációs eszköz, amely kiterjedt webalkalmazások és integrációk könyvtárában található feladatok automatizálásáról ismert. Ez az egyik legismertebb Workato alternatíva.

Felhasználóbarát vizuális szerkesztőjével, extra ellenőrzést biztosító ingyenes feladatokkal és átlátható árazásával kiváló választás azoknak a vállalkozásoknak, amelyek fejlesztők bevonása nélkül szeretnék növelni működési hatékonyságukat.

Az adatbevitel feladatait automatizálhatja az adatok tömeges átvitelével a különböző alkalmazások között.

A Zapier legjobb funkciói

Hozzon létre testreszabható munkafolyamatokat, úgynevezett „Zaps”-okat, és kapcsolja össze őket több mint 3000 alkalmazással.

Használj webhookokat az adatok gyors áthelyezéséhez a szolgáltatások között, kódolás és szerverek nélkül.

Vizualizáld munkafolyamataidat a Canvas diagramkészítő eszközzel, és kapj AI által generált javaslatokat az optimalizáláshoz.

A Zapier korlátai

A népszerű integrációk komplex integrációja a drágább és fejlettebb csomagokban érhető el.

A nem technikai felhasználóknak nehézséget okozhat a platformon való navigálás.

Zapier árak

Ingyenes

Starter: 29,99 USD/hó

Professzionális: 73,50 USD/hó

Csapat: 103,50 USD/hó

Vállalat: Egyedi árazás

Zapier értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

3. Tableau

via Tableau

A Tableau, egy AI-alapú adatelemző platform segítségével mindenki számára egyszerűvé teheti a bonyolult adatokat a csapatában.

Használhatod egyedi irányítópultok és munkalapok létrehozására, valamint olyan funkciók kihasználására, mint az adatok összevonása, a valós idejű elemzés és a csapatmunka.

Az automatizálás a Tableau számos funkciójának közös jellemzője. Például webhookokat használhatsz eseményriasztásokhoz, TabPy-t Python szkriptek futtatásához, Prep Conductor-t pedig az adatáramlási diagramokhoz való hozzáférés szabályozásához.

A Tableau legjobb funkciói

A Tableau Server Status segítségével figyelemmel kísérheted az automatizált folyamatok állapotát.

Állíts be riasztásokat és értesítéseket a szerveren vagy e-mailben, ha valami nem működik megfelelően, és a folyamatok javításra szorulnak.

Állíts be jogosultságokat a munkafolyamatokhoz, és döntsd el, ki láthatja, szerkesztheti, futtathatja vagy végezhet más műveleteket.

Használj címkéket és adj hozzá kulcsszavakat a folyamatokhoz, hogy a felhasználók könnyebben megtalálják, szűrjék és rendszerezzék a tartalmakat.

A Tableau korlátai

A felhasználói felület nem túl intuitív.

A eszköz lassú lehet, ha nagy adatmennyiségek kezeléséről van szó.

A Tableau árai

Tableau Viewer: Egyedi árazás

Tableau Explorer: Egyedi árazás

Tableau Creator: Egyedi árazás

Tableau Enterprise: Egyedi árazás

Tableau értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 2200 értékelés)

4. Hevo

via Hevo

A Hevo egy kódolás nélküli ETL (Extract, Transform, Load) pipeline platform, amelyet az adatintegrációs munkafolyamatok automatizálására terveztek.

Több mint 150 integrációval és szinte valós idejű replikációval olyan célállomásokra, mint a Snowflake és a BigQuery, időt takaríthat meg, felgyorsíthatja a jelentések készítését és gyorsabban hozhat döntéseket.

Ráadásul figyelemmel kísérheted a munkafolyamatokat és 24 órás ügyfélszolgálatot nyújthatsz.

A legjobb rész? A Hevo garantálja, hogy nem veszik el az adatok.

A Hevo legjobb funkciói

Szinkronizáld és vonj ki automatikusan adataidat több mint 150 adatforrásból, beleértve az SQL és NoSQL adatbázisokat és a SaaS alkalmazásokat.

Automatizáld a szervezet egészére kiterjedő adatáramlást, ami gyorsabb jelentéstételt és elemzést eredményez.

Az adattípusok automatikus azonosítása és azonnali feltöltése a megfelelő adatgyorsítótárakba

Használja az automatizált sémakezelést az adatbázisok hatékonyabb szervezéséhez.

A Hevo korlátai

Egyes felhasználók szerint az adatcsatornák hajlamosak megszakadni.

Egyes beépített csatlakozók hibásak lehetnek.

Hevo árak

Ingyenes

Starter: 299 USD/hó

Professzionális: 849 USD/hó

Üzleti szempontból kritikus: Egyedi árazás

Hevo értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (80+ értékelés)

5. Integrate. io

A listánk újabb adatintegrációs folyamat-automatizáló eszköze, az Integrate. io egy alacsony kódszintű ETL-platform, amely segít a vállalkozásoknak automatizálni az adat-leképezési folyamatokat és megszabadulni a manuális adat-előkészítéstől.

Három dolgot tud tenni az adataiddal: előkészítheti és megoszthatja őket, előkészítheti és feltöltheti őket olyan CRM-ekbe, mint a Salesforce, valamint valós időben replikálhatja az adataidat.

A drag-and-drop funkcióval és a beépített csatlakozókkal perceken belül gyorsan létrehozhatja a folyamatokat.

Integrate. io legjobb funkciói

Időt takaríthat meg az adatok kinyerésének automatizálásával kifejezésnyelv, API és webhookok segítségével.

Küldd el a feldolgozott adatokat a raktárból a házon belüli eszközökre fordított ETL automatizálás és adatátalakítás segítségével.

Tartsd kézben adataidat az adatok megfigyelhetőségével

Integrate. io korlátai

A hibanaplók nem mindig informatívak

A drag-and-drop funkció komplex folyamatok esetén nehezen használható.

Integrate. io árak

Starter: 15 000 USD/év

Professzionális: 25 000 USD/év

Vállalati: Egyedi árazás

Integrate. io értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 100 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

6. Tray. io

A Tray.io segítségével integrációkat és adatáramlási folyamatokat hozhatsz létre, testreszabhatsz és kezelhetsz. Ez egy alacsony kódszintű, felhőalapú vizuális platform, mint szolgáltatás.

Lehetővé teszi a tevékenységek valós idejű figyelemmel kísérését és hibaértesítések beállítását, így gyorsan azonosíthatja és megoldhatja a problémákat. A manuális feladatokat automatizálhatja azok CRM-rendszerekkel, marketing szoftverekkel és adattárolókkal való integrálásával. Ez segít abban, hogy minden üzleti felhasználó ugyanazon az oldalon maradjon.

A Tray.io legjobb funkciói

Az intuitív vizuális szerkesztővel könnyedén testreszabhatja a munkafolyamatokat.

Hozzáférés a beépített csatlakozók és munkafolyamat-sablonok hatalmas könyvtárához

Az üzleti igényekhez igazított triggerek és műveletek

Dolgozzon stresszmentesen, a 24 órás ügyfélszolgálat biztosítékával.

A Tray.io korlátai

Az előre elkészített csatlakozók hibásak lehetnek

Nincs ingyenes verzió

Tray. io árak

Előny: Egyedi árazás

Csapat: Egyedi árazás

Vállalati: Egyedi árazás

Tray. io értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 100 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

7. Készíts

via Make

A Workato egyik kiemelkedő alternatívája, a Make (korábban Integromat) interaktív kialakításának, vizuális munkafolyamat-készítőjének és költséghatékony csomagjainak köszönhetően a vállalkozások körében nagy népszerűségnek örvend.

Drag-and-drop felülettel rendelkezik, és könnyen összekapcsolható más alkalmazásokkal.

Korlátlan számú munkafolyamatot hozhatsz létre, amelyeket forgatókönyveknek nevezünk, és beállíthatod, hogy azok azonnal vagy egy adott ütemezés szerint fussanak.

A legjobb funkciók

Készítsen vizuálisan testreszabott munkafolyamatokat kódolás vagy technikai ismeretek nélkül!

Növelje termelékenységét több mint 1000 népszerű alkalmazás, például a Hubspot, a Slack, a Notion és mások integrálásával (korlátlan belső linkekkel).

Használja a feltételes logikai integrációt, hogy meghatározott kiváltókat állítson be és automatizálja az ismétlődő feladatokat.

Korlátozások

A komplex munkafolyamatok hibáinak kijavítása nehéz feladat.

Lassú ügyfélszolgálat

Árazás

Ingyenes

Alap: 10,59 dollártól/hó

Előny: 18,82 dollártól/hó

Csapatok: 34 dollártól. 12/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 300 értékelés)

8. Appmixer

via Appmixer

Az Appmixer segítségével könnyedén összpontosíthat arra, hogy termékeit eljuttassa ügyfeleihez. Ez egy intuitív, vizuális munkafolyamat-automatizáló rendszer beépített csatlakozókkal.

Adatforrásokat integrálhatsz és automatizált munkafolyamatokat hozhatsz létre egyetlen sor kód írása nélkül. Emellett rugalmasan hozzáadhatod a csatlakozódat bármely API-hoz.

Az Appmixer legjobb funkciói

Hozz létre és valósíts meg integrációkat egyedi csatlakozókkal

Részletes áttekintést kaphat az összes munkafolyamatról az egyedi irányítópultok és a részletes naplófájlok segítségével.

Automatizáld a munkafolyamatokat olyan fejlett funkciók segítségével, mint a feltételes logika és a valós idejű adatmódosítás.

Az Appmixer korlátai

A felhasználói felület egyszerűbb is lehetne.

Appmixer árak

Startup: 899 USD/hó

Scaleup: 1399 USD/hó

Scaler: Egyedi árazás

Appmixer értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (30+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

9. Panoply

via Panoply

Adatintegrációs képességeiről ismert Panoply több mint 200 kód nélküli adatcsatlakozóval rendelkezik, amelyek könnyedén összekapcsolhatók adatbázisokkal, API-kkal és egyebekkel.

Ez egy felhasználóbarát, alacsony karbantartási igényű megoldás, amely lehetővé teszi az adatok szinkronizálását, tárolását és kezelését. Bonyolult adatkezelés és kódolás nélkül is fejlett elemzéseket kaphatsz.

A Panoply legjobb funkciói

Szinkronizáld adataidat kódmentes adatintegrációval

Egyszerűsítse munkáját az automatizált adattár-konfigurációval

Használd szilárd munkaállomásként SQL-alapú adatfeltáráshoz.

Csatlakozz a főbb BI- és elemző eszközökhöz

A Panoply korlátai

Hibás adatcsatlakozók

Magas árak

Panoply árak

Starter: 259 USD/hó

Lite: 649 USD/hó

Alapcsomag: 1039 USD/hó

Prémium: 1559 USD/hó

Panoply értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (70+ értékelés)

Capterra: 4,1/5 (20+ értékelés)

10. Cyclr

via Cyclr

Ha alkalmazásfejlesztő vagy SaaS-szolgáltató vagy, a Cyclr egy praktikus integrációs platform. Sok népszerű alkalmazással és szolgáltatással integrálhatod anélkül, hogy sokat kellene programoznod.

Az egyszerű, alacsony kódszintű eszközkészlet és a drag-and-drop felület segítségével robusztus és zökkenőmentes integrációs munkafolyamatokat és automatizálást hozhatsz létre a platformod és számos harmadik féltől származó alkalmazás között.

A Cyclr legjobb funkciói

Használja a fejlett szkriptfunkciókat az átvitt adatok összehangolásához.

Fejlessz egyedi integrációkat a felhasználók számára

Gyorsan létrehozhatja és beágyazhatja integrációját SaaS alkalmazásába.

A Cyclr korlátai

Korlátozott támogatás néhány népszerű alkalmazáshoz, például a Salesforce-hoz és a Hubspot-hoz.

Nincs fejlett elemzési funkciója

Cyclr árak

Növekedés: 2595 USD/hó

Ár: 7195 USD/hó

Saját hosztolt vállalati: Egyedi árazás

Kezelett, hosztolt vállalati szolgáltatás: Egyedi árazás

Cyclr értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 60 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Ez a 10 legjobb Workato alternatíva megszabadítja Önt a rengeteg manuális munkától azáltal, hogy automatizálja üzleti tevékenységeit.

De miért elégedj meg csak a munkafolyamatok automatizálásával és a felhőintegrációval, amikor egyetlen munkaterületen belül többet is elérhetsz?

Használja a ClickUp-ot – egy all-in-one termelékenységi platformot, amely minden projektjét, feladatát és célját kezelni tudja, miközben automatizálja üzleti folyamatait.

Automatizáld vállalkozásodat a ClickUp segítségével

Hozzon létre egyedi automatizálási megoldásokat, hogy megkönnyítse csapatait a manuális munkaterhelés alól a ClickUp Automation segítségével.

Takaríts meg értékes időt és emberi erőforrásokat, és bízd a ClickUp Automationra az összes ismétlődő feladatot.

Válassz a ClickUp több mint 100 előre elkészített automatizálási funkciója közül, hogy egyszerűsítsd a munkafolyamatokat, kezelhesd a rutin feladatokat és racionalizáld a projektátadást.

Automatizáld a rutin feladatokat, hogy fontosabb dolgokra koncentrálhass a ClickUp Automation segítségével.

Személyre szabhatod őket az igényeidnek megfelelően, például új feladatok létrehozásával, egyértelmű SOP-k biztosításával, valamint a feladatkiosztások, megjegyzések, állapotváltozások és egyebek automatizálásával.

A legjobb rész? A ClickUp Automation integrálható külső alkalmazásokkal. Több mint 1000 integrációval egyesíti az összes eszközödet egy egységes munkafolyamatba.

És ez még nem minden. A ClickUp Brain mesterséges intelligenciával működő asszisztenseivel automatizálhatja a manuális és unalmas feladatokat, mint például a frissítések küldése, a megbeszélések összefoglalása, a ClickUp-on belüli munkájából származó betekintések generálása, standupok beállítása stb.

A ClickUp legjobb funkciói

Készíts automatizálást kódolás nélkül. Válaszd ki, hogy az automatizálás elindításakor milyen művelet történjen, az állapotok megváltoztatásától az új feladatok létrehozásáig.

Határozd meg pontosan, hogy melyik esemény aktiválja az automatizálást, és győződj meg arról, hogy a folyamatok a kívánt módon működnek.

Válassz több mint 100 előre elkészített automatizálás közül, hogy időt és energiát takaríts meg!

Használd kedvenc eszközeidet, mint például a Github, a Slack és a Dropbox a ClickUp Automation segítségével, és intézd mindent egy helyen!

A ClickUp korlátai

A mobilalkalmazás nem rendelkezik a desktop verzióban elérhető összes funkcióval.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 10 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 19 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.

A ClickUp Brain minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkaterület-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 4000 értékelés)

Növelje a munkafolyamatok automatizálását a ClickUp segítségével

A munkafolyamat-automatizáló eszközök teljesen megváltoztathatják vállalkozásának arculatát, mivel időt takarítanak meg és növelik a termelékenységet.

Ha Workato alternatívákat keres, válaszd ki a vállalatod igényeinek leginkább megfelelőt.

Ha azonban egy átfogóbb, mesterséges intelligenciával működő megoldást keres, amely a munkafolyamatok automatizálása mellett vállalkozásának minden területét képes kezelni, akkor érdemes megfontolnia a ClickUp alkalmazást.

Akár egy induló startup vagy, akár egy hatalmas ügyfélkörrel rendelkező multinacionális vállalat, a ClickUp minden szükséges eszközt biztosít ahhoz, hogy vállalkozásod sikeres legyen.

Regisztrálj még ma ingyen!