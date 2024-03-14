Supernotes áttekintés: Fejleszd jegyzetelési készségeidet 2025-ben

Könnyű feljegyzni az ötleteket egy Post-It-re, a naptár szélére vagy a tenyeredre. De mennyire könnyű visszakeresni azokat az ötleteket? 🤔

Annak érdekében, hogy következő nagy áttörése ne vesszen el a zűrzavarban, a digitális jegyzetek felváltották a hagyományos tollat és papírt. Az Evernote, a Microsoft OneNote, a Box, a Google Keep és az Apple Notes jegyzetelő alkalmazások forradalmasították a felhasználók írási, tárolási és információkeresési szokásait.

A megfelelő alkalmazással a felhasználók szinkronizálhatják jegyzetüket más termelékenységi eszközökkel, hogy egyszerűsítsék munkájukat és életüket. Egyre népszerűbb alkalmazás a Supernotes, egy jegyzetelő eszköz, amely lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy teendőlistákat készítsenek, feladatokat rangsoroljanak és gondolatokat rendszerezzenek.

Az alábbiakban egy alapos Supernotes-áttekintést adunk, amely tartalmazza a legnépszerűbb funkciókat, a problémás pontokat és az árstruktúrát. Ezenkívül bemutatunk egy alternatív lehetőséget, amely valóban új szintre emelheti jegyzetelési stratégiáit. ☄️

Mi az a Supernotes?

A Tobias Whetton által alapított Supernotes egy kollaboratív jegyzetelő alkalmazás, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy jegyzeteket osszanak meg csapatukkal. A fő cél? Segíteni az embereknek abban, hogy jobban rendszerezzék gondolataikat, ezáltal megváltoztatva munkájuk, tanulásuk vagy életük módját.

A mappák és fájlok alternatívájaként pozícionált Supernotes hatékony keresési funkcióval rendelkezik, amely lehetővé teszi a csapat tagjainak, hogy hasonló témájú jegyzeteket rendszerezzenek és megtaláljanak.

A Supernotes „jegyzetkártyákon” alapul, vagyis olyan adatgazdag fájlokon, amelyekhez a felhasználók megjegyzéseket fűzhetnek, együttműködhetnek más csapattagokkal, beágyazott linkeket hozhatnak létre és címkéket adhatnak hozzá a könnyebb rendszerezés érdekében. A csapatok gazdag tartalommal egészíthetik ki jegyzetüket, egyenleteket, képeket, táblázatokat vagy ellenőrzőlistákat adva hozzá. ✅

Ahelyett, hogy a jegyzetek elvésznének a rendetlen fájlokban, a csapatok létrehozhatnak egy jegyzetkártya-hierarchiát, amely illeszkedik az osztályukhoz. A jegyzetek beágyazhatók más „szülő” jegyzetekbe, vagy a felhasználók különböző kritériumok alapján kereshetnek és/vagy szűrhetnek, hogy megtalálják a keresett információkat.

A Supernotes legfontosabb funkciói

Nem biztos benne, hogy a Supernotes az Ön számára megfelelő? Vessünk egy pillantást a Supernotes legnépszerűbb funkcióira, hogy eldöntsük, ez az alkalmazás az Ön számára megfelelő-e.

1. Cseréld ki a fájlokat és mappákat jegyzetkártyákra

Nem találja a dokumentumot, amit valahol egy fájlban tárolt? A hosszú dokumentumok gyakran nehézkesek lehetnek, különösen akkor, ha ötleteket gyűjt vagy új gondolatokat jegyzetel. ✍️

A jegyzetkártyák segítségével átalakíthatja az információk tárolásának módját. Gyorsan beírhat néhány jegyzetet, majd a keresőfunkció, a címkék vagy a szülőjegyzetek segítségével később könnyedén megtalálhatja őket.

2. Készíts hőtérképet a jegyzetelési szokásaidról

A hőtérkép-naptár segítségével gyorsan megtekintheti, mely napokon készít a legtöbb jegyzetet. A jegyzeteket a naptárban egy adott dátumra is áthúzhatja.

3. Jegyzetek készítése és tárolása, akár offline állapotban is

Repülővel utazik? Útközben dolgozik? Semmi gond.

A Supernotes segítségével akkor is jegyzetelhetsz, ha offline vagy. Amint újra online vagy, a jegyzetek szinkronizálódnak a fiókoddal, és folytathatod a munkát.

4. Készítsen napi jegyzetgyűjteményt

Gyakran előfordul, hogy délután elgondolkodik: „Mit is csináltam ma?” Hogy könnyebben összpontosítson a napra, készítsen napi gyűjteményt.

A napi gyűjtemény egy külön nézet, amelyben az összes jegyzetlap megjelenik, amellyel a nap folyamán dolgoztál. Pontosan meg tudod határozni, melyik jegyzeteken dolgoztál reggel, délután vagy este, és gyorsan átnézheted a jegyzeteket, amikor bezársz vagy egy megbeszélésre készülsz.

5. Értesítések fogadása barátoktól

A Supernotes segítségével a felhasználók könnyedén megoszthatják új jegyzetüket barátaikkal és kollégáikkal. Minden alkalommal értesítést kap, amikor egy felhasználó jegyzetet vagy baráti meghívást küld Önnek. Ezután eldöntheti, hogy hozzáadja-e a jegyzetet a könyvtárához. 📚

Nem kell végtelen jegyzetfüzetek között kutatnia, hogy megtalálja az elveszett, kézzel írt jegyzetet. A címkék segítségével gyorsan kategorizálhatja a jegyzeteket, hogy később könnyen megtalálja őket.

Címkék segítségével szűrheted a jegyzetkártyáidat, hogy hasonló témájú jegyzeteket találj. Például a diákok címkéket hozhatnak létre különböző órákhoz vagy egy óra különböző egységeihez, ami segít nekik a vizsgákra való gyors felkészülésben. 🧑‍🎓

7. Tárolja a gyors jegyzeteket a „gondolatok” gyűjteményében

Sok emlékeztető vagy „aha” pillanat rövid mondat vagy töredék – nem pedig egy teljesen kidolgozott dokumentum. Ezeket a gyors ötleteket, amelyeket gyakran sietve jegyzetel le, elmentheti a gondolatgyűjteményébe.

A „gondolatok” címek, linkek és címkék nélküli jegyzetlapok. Ez egy gyűjtőnév, amely alatt tárolhatja befejezetlen gondolatait. Így könnyen megtalálhatja őket, amikor van rá ideje és mentális kapacitása.

8. Jegyzetek tárolása saját színkódos rendszerrel

Ön is azok közé tartozik, akik szeretik kiemelni a legjobb gondolataikat, vagy színes füleket ragasztani a jegyzetfüzetükbe? Ha igen, akkor imádni fogja a Supernotes segítségével létrehozható, színkódokkal ellátott rendszert.

A Supernotes színekkel hét különböző színt adhat a jegyzetekhez. Használhatja a közlekedési lámpa színkódos rendszerét is, hogy meghatározza, mennyire átgondolt egy jegyzetkártya, vagy kombinálhatja a színeket címkékkel, hogy rendezze és szűrje a jegyzetkártyákat.

9. Jegyzetek keresése az univerzális keresési funkcióval

Gyakran előfordul, hogy egy dokumentumot keresve azt gondolja: „Tudom, hogy valahol ide tettem…”? A Supernotes alkalmazással minden jegyzetkártyáját keresőgéppé alakíthatja. Csak írjon be egy szót vagy kifejezést a keresőbe, és megjelennek az összes, a keresési feltételnek megfelelő jegyzetkártyák.

10. Csatlakoztassa a Supernotes alkalmazást más kedvenc mobilalkalmazásaihoz

A Supernotes API integrációt kínál a Raycast, a Zapier és az IFTTT alkalmazásokkal, így összekapcsolhatja más népszerű termelékenységi eszközökkel. Ezenkívül webhookokat hozhat létre, hogy összekapcsolódjon olyan népszerű alkalmazásokkal, mint a Slack és a Discord, és automatizált munkafolyamatokat hozhasson létre a nap folyamán.

11. Tárolja az összes feladatot egy helyen

A Supernotes segítségével könnyedén létrehozhat egy teendőlistát a feladatgyűjteményével. Minden jegyzetkártyán létrehozhat egy feladatlistát. Ezután a feladatok automatikusan megjelennek a Feladatgyűjteményben, így törölheti őket a listájáról. 📝

12. Jegyzetek elhelyezése szülőjegyzetek alatt

A hagyományos fájl- és mapparendszerben egy fájlt csak egy mappában lehet tárolni. A Supernotes segítségével azonban egy jegyzetkártyát több helyen is tárolhat. A többszintű beágyazásnak köszönhetően egy jegyzetkártyát több „szülő” kártya alatt is tárolhat, így könnyen megtalálhatja őket.

13. Szervezze gondolatai egymás mellé a Broadsheet View segítségével

Előfordult már, hogy az egész falat Post-It-ekkel borította be, hogy rendszerezze a gondolatait? A Supernotes Broadstreet View funkciójával az összes jegyzetkártyáját egymás mellett, a teljes képernyőn megtekintheti. Így a jegyzeteket újságként tekintheti meg és olvashatja, ami segít a gondolatok rendszerezésében.

Supernotes árak

Starter: 100 jegyzetkártya ingyenes

Korlátlan: 7,57 dollár havonta korlátlan jegyzetkártyákért

A Supernotes használatának előnyei

A Supernotes, mint sok más digitális jegyzetelő alkalmazás, számos előnnyel jár. A leghasznosabbak közül néhány:

Az alkalmazást bármilyen eszközre letöltheti: A Supernotes Windows, Mac, Linux, Android és iOS eszközökre is letölthető.

Nem veszíti szem elől a legfontosabb gondolatait: A rögzítések, címkék és feladatok funkcióknak köszönhetően nem veszíti szem elől a prioritásait 📌

Kollaboratív: Meghívhatja barátait az alkalmazásba, és nyilvánosan vagy privát módon küldhet jegyzeteket.

Van ingyenes csomag: A Supernotes egy örökre ingyenes csomaggal elérhető egyéni vállalkozók, kisvállalkozások tulajdonosai és diákok számára.

Gyors és viszonylag egyszerű: az ismerős billentyűparancsokkal gyorsan jegyzetelhetsz, mintha a Google Docsba vagy a Wordbe írnál.

Ha elakad, segítséget kaphatsz: A Supernotes csevegési támogatást kínál a felhasználóknak, valamint részletes dokumentációt, YouTube-oktatóanyagokat és jegyzetelési közösséget, így megtalálhatod a keresett válaszokat.

A jegyzeteket letöltheti, kinyomtathatja, e-mailben elküldheti vagy exportálhatja: Olyanokkal dolgozik együtt, akik nem használják a Supernotes-t? Kinyomtathatja a jegyzeteket PDF formátumban, létrehozhat egy Markdown fájlt a könnyű megosztáshoz, vagy e-mailben elküldheti a jegyzeteket kollégáinak 📩

Rövidítheti a szerkesztési folyamatot: A többszörös kiválasztási eszközzel egyszerre több jegyzetlap színének, címkéinek és szűrőinek módosítására is lehetőség van.

Meglévő jegyzetek importálása: Nem szeretne a nulláról kezdeni? Használja az importálási funkciót a meglévő jegyzetek Markdownon keresztül történő importálásához.

A Supernotes felhasználók által tapasztalt gyakori problémák

Minden alkalmazásnak vannak hátrányai. A Supernotes alkalmazás néhány hiányossága a következő:

Az alkalmazás lemerítheti az akkumulátort: Mivel az alkalmazás automatikusan szinkronizál, amikor online munkaterületről offline munkaterületre vált, az alkalmazás lemerítheti az akkumulátort 🪫

Fagyási problémák: Néhány felhasználó arról számolt be, hogy az alkalmazás használat közben lefagy.

Túl bonyolult: Egyes felhasználók úgy érzik, hogy az alkalmazás túl sok funkcióval rendelkezik, és valójában nehezebb megtalálni a jegyzeteket, mint egy hagyományos fájl- és mapparendszerben.

A funkciók bevezetése évekig is eltarthat: Egyes felhasználók panaszkodtak az alkalmazás fejlesztési ütemére, különösen arra, hogy az új funkciók bevezetése évekig is eltarthat.

Supernotes-áttekintések a Redditen

Szeretne hallani a Supernotesról olyanoktól, akik már kipróbálták a platformot? A Reddit oldalon néhány Supernotes-áttekintés szerint a platformnak vannak előnyei, de néhány hátránya is.

A Supernotes-ról szóló egyik vélemény így fogalmaz: „Szeretném teljes mértékben és tisztességesen megadni neki az esélyt, hogy a jegyzeteléshez használt elsődleges megoldásommá váljon. Ha a 100 jegyzetkártyám elfogy, és úgy találom, hogy az életem bizonyos területein hasznos, másokon viszont nem, akkor túlságosan sokat fizetek valamiért, amit csak alkalmanként használok.”

Ha alternatív jegyzetelő alkalmazást keres, ne keressen tovább, mint a ClickUp. Ez az all-in-one termelékenységi platform és Supernotes alternatíva lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy ötleteket gyűjtsenek, feladatokat rangsoroljanak és AI-t használjanak a munkanapjuk racionalizálására. Nézzük meg néhány kötelező ClickUp funkciót. 👏

1. Gyűjtsd össze minden gondolatodat a ClickUp Docs segítségével

Készíts lenyűgöző dokumentumokat, wikiket és egyebeket, majd kapcsold őket a munkafolyamatokhoz, hogy ötleteidet a csapatoddal együtt megvalósíthasd.

A ClickUp Docs segítségével könnyen hozzáférhető dokumentumban jegyezheti le gondolatait. Onnan több csapattag is szerkesztheti a dokumentumot, megjegyzéseket fűzhet hozzá, vagy jövőbeli feladatokat hozhat létre. Ezenkívül widgeteket is hozzáadhat a munkafolyamatok frissítéséhez, a termékek állapotának megváltoztatásához és a munkanapjának racionalizálásához.

A ClickUp AI segítségével másodpercek alatt összefoglalhatja feladatait és dokumentumait.

A ClickUp AI segítségével gyorsabban készíthetsz jegyzeteket, mint valaha. Az AI írási asszisztenssel összefoglalhatod a megbeszéléseket és a feladatokat, kérdéseket tehetsz fel (és válaszokat kaphatsz!) a dokumentumokban, vagy projektösszefoglalókat és haladási jelentéseket írhat. Lényegében a ClickUp AI egy második agyként működik, segítve, hogy kevesebb idő alatt többet végezz el. 🧠

3. Használja ki a teljes sablonkönyvtárat, így soha többé nem kell a nulláról kezdenie

Adj hozzáférést csapatodnak a ClickUp több mint 1000 sablonból álló könyvtárához!

A ClickUp több ezer sablonból álló könyvtárral rendelkezik. A ClickUp sablonokkal a következőket teheti:

4. Végezzen brainstormingot a ClickUp Whiteboards segítségével

Brainstorming, stratégia kidolgozás vagy munkafolyamatok megtervezése vizuálisan együttműködő ClickUp Whiteboards segítségével.

Gyakran előfordul, hogy egy ötlet nem írásos dokumentum formájában jelenik meg, hanem inkább firkált szavak, nyilak és körökből álló térkép formájában. A csapat ötleteinek összehangolt cselekvésekbe való átalakításához használja a ClickUp Whiteboards alkalmazást. ✨

A ClickUp Whiteboards segítségével csapata egyetlen felületen vázolhatja fel ötleteit vagy lehetséges munkafolyamatait. Innen kiindulva kidolgozhat stratégiát, linkeket hozhat létre fájlokhoz vagy dokumentumokhoz, feladatokat oszthat ki, és végül megfogalmazhat egy tervet.

5. Illessze be a ClickUp-ot a költségvetésébe egy örökre ingyenes csomaggal

Fedezze fel a ClickUp alkalmazást, amellyel AI-támogatással, több mint 15 nézettel és feladatok automatizálásával kezelheti projektjeit.

A Free Forever csomaggal a ClickUp diákok, kisvállalkozások tulajdonosai és egyéni vállalkozók számára is elérhető. Ráadásul a ClickUp fizetős csomagjai egy számjegyű áron indulnak, így bármilyen költségvetéshez tökéletesen illeszkednek. 💰

ClickUp árak:

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, 5 dollárért munkatér-tag/hónap áron.

Változtassa meg jegyzetelési rendszerét a ClickUp segítségével

A Supernotes egy digitális jegyzetelő rendszer, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy feladatokat rendeljenek hozzá, összegyűjtsék gondolataikat, és többszintű rendszerben rendezzenek jegyzeteket. Egyes felhasználók azonban túl bonyolultnak találhatják a rendszert, és lassúnak tartják az új funkciók bevezetését.

Ha digitális jegyzetelő alkalmazást keresel, amely megváltoztatja a munkanapjaidat, próbáld ki a ClickUp-ot. Ez az egy helyen elérhető alkalmazás segít többet elérni kevesebb idő alatt. A ClickUp segítségével számtalan AI írási eszközhöz, több ezer ingyenes sablonhoz, több száz integrációhoz, együttműködési dokumentumokhoz és táblákhoz, valamint egyéb elengedhetetlen eszközökhöz férhetsz hozzá. ⚒️

Ha szeretné megtudni, hogyan javíthatja a ClickUp a jegyzetelési folyamatot, próbálja ki még ma ingyenesen a ClickUp alkalmazást.