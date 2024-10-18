Zökkenőmentes mobilalkalmazás-bevezetés: útmutató fejlesztőknek

Tehát egy új felhasználó letöltötte az alkalmazását. Gratulálunk! Ez az első lépés az elkötelezettség elősegítéséhez, ami magasabb konverziós arányt és alacsonyabb lemorzsolódást eredményez.

Bár Ön úgy gondolhatja, hogy az alkalmazása a legjobb a világon, nem minden felhasználó fog így gondolni, különösen, ha az alkalmazás nem intuitív. Az utolsó dolog, amit szeretne, az az, hogy a felhasználó törölje az alkalmazását, ezért olyan fontos, hogy minél hamarabb megismertesse velük a felhasználói felületet.

A mobilalkalmazások bevezető folyamata a legjobb módszer az új felhasználók orientálására. Még ha úgy gondolja is, hogy az Ön alkalmazása a világ legegyszerűbb alkalmazása, a gyors bevezető folyamat a legjobb módszer a felhasználók megtartására és a mobilalkalmazásból való nagyobb érték kiaknázására.

A hatékony bevezető folyamatok ugyanis az első alkalommal használókat hosszú távú rajongókká változtatják. Akár az értesítéseket finomítod, akár a bevezető képernyőket tökéletesíted, akár a regisztrációs folyamatot egyszerűsíted, a sikeres alkalmazás-bevezető élmény alapja a jó első benyomás.

Az onboarding folyamat talán felesleges lépésnek tűnhet, de ígérjük, hogy a hatékony felhasználói útmutatók számos előnnyel járnak. Ebben az útmutatóban elmagyarázzuk az alkalmazás onboarding folyamatának fontosságát, megosztjuk kedvenc onboarding bevált gyakorlatait, és valós példákat mutatunk be az onboarding folyamatokról.

A mobilalkalmazások bevezetésének megértése

Készítsen útiterveket az onboardinghoz, és működjön együtt zökkenőmentesen az alkalmazás fejlesztésében a ClickUp segítségével.

A mobilalkalmazás-bevezetés egy olyan folyamat, amely megismerteti az új felhasználókat az alkalmazással. Fejlesztőként Ön határozza meg azokat a bevezetési lépéseket, amelyek végigvezetik a mobil felhasználókat a legfontosabb funkciókon és alapvető szolgáltatásokon. A bevezetési szoftver meghatározza a felhasználói élmény hangulatát, és gyakran nagy szerepet játszik abban, hogy a felhasználó használni fogja-e az alkalmazást, vagy elhagyja azt.

Nincs nyomás. 👀

Az onboarding számos formát ölthet, többek között:

Interaktív bemutatók

Oktatóanyagok

Eszköztippek

Haladási sávok

Minden mobilalkalmazás bevezető felületének magas szinten kell végigvezetnie a felhasználókat az alkalmazás környezetén, hogy az első interakció a lehető leg intuitívabb legyen. Akár technológiailag jártas felhasználókat, akár technológiailag elmaradottakat céloz meg, a bevezető folyamatok elengedhetetlenek az új felhasználók számára. Végső cél az, hogy az első alkalommal használókat gyorsan jártas alkalmazáshasználókká alakítsa.

Tudjuk, hogy Ön elfoglalt az alkalmazás fejlesztésével, de ha azt szeretné, hogy az emberek használják az Ön által fejlesztett alkalmazást, akkor időt kell szánnia az onboarding folyamat kidolgozására. A mobilalkalmazás-bevezetés számos előnnyel jár az Ön vállalkozása számára, többek között:

Gyorsan kiemeli az alkalmazás értékét és relevanciáját, ami növeli a felhasználói megtartási arányt.

Növelje a felhasználói elkötelezettséget és csökkentse a lemorzsolódást. Végül is egy magabiztos felhasználó nagyobb valószínűséggel lesz hosszú távú felhasználó.

Magasabb csillagbesorolást érhet el az App Store-ban és a Google Play áruházban, ami megkülönbözteti Önt a versenytársaitól.

Különböző típusú mobilalkalmazás-bevezetések

Az alkalmazásfejlesztéshez nem elegendő egy univerzális megközelítés. A különböző alkalmazásokhoz különböző bevezetési stratégiákra van szükség, a felhasználói bázis és az alapvető funkciók függvényében. Válasszon ezek közül a mobilalkalmazás-bevezetési típusok közül, hogy megtalálja a felhasználói számára legvonzóbb lehetőséget.

Progresszív megközelítés

A fokozatos bevezetés során az új funkciók fokozatosan kerülnek bemutatásra. Ahelyett, hogy a felhasználókat oktatóanyagokkal terhelné, megmutatja nekik, hogyan működnek a dolgok, miközben az alkalmazáson egy oldalról a másikra navigálnak. Ez hatékony megoldás, ha az alkalmazás összetettebb vagy több funkcióval rendelkezik. Ahelyett, hogy a világ leghosszabb bevezetési folyamatával elriasztaná az új felhasználókat, lépésről lépésre nyújt útmutatást, így nem terheli őket túl sok információval.

Funkcionális megközelítés

A funkcióorientált bevezetésként is ismert funkcionális megközelítés egy egyszerű módszer az alkalmazás alapvető funkcióinak bemutatására. Ha az alkalmazás funkciói a fő értékesítési érv, akkor a funkcionális megközelítés a legközvetlenebb módja azok új felhasználóknak való népszerűsítésének. Ez egy gyakorlatiasabb megközelítés, amely azonnal megmutatja a felhasználóknak az alkalmazás gyakorlati felhasználási lehetőségeit, kiemelve a legfontosabb funkciókat és az általános hasznosságot már az első használatkor.

Előnyökre fókuszáló megközelítés

Az előnyökre összpontosító megközelítés kiemeli az alkalmazás értékét. Ahelyett, hogy a funkciókat emelné ki, arra koncentrál, hogy az alkalmazás hogyan teszi jobbá vagy könnyebbé a felhasználó életét. Ez a megközelítés meggyőzi a szkeptikus felhasználókat az alkalmazás értékéről, és erős első benyomást kelt, amely megalapozza a hosszú távú elkötelezettséget.

Az alkalmazás bevezetésének legfontosabb elemei

Minden alkalmazás bevezetése más és más, mert nincs két egyforma alkalmazás. Azonban a mobilalkalmazás bevezetésének mindenképpen tartalmaznia kell az alábbi öt kulcsfontosságú elemet, hogy a felhasználókat a lehető leghatékonyabban oktassa.

1. Üdvözlő funkció

Az üdvözlő funkció az első érintkezési pont az alkalmazás és a felhasználó között. Ez meghatározza a felhasználói élmény hangulatát, ezért rendkívül fontos, hogy az üdvözlő képernyő jól legyen megtervezve. Az üdvözlő képernyőnek nemcsak vizuálisan vonzónak kell lennie, hanem tömören és vonzó módon kell közvetítenie az alkalmazás értékét is.

Az első benyomás itt nagyon fontos, ezért gondosan mérlegelje a tervezést. Készítsen néhány vázlatot a front-end szakemberekkel, hogy megnézzék, melyik terv a leghatékonyabb az első alkalommal látogatók lenyűgözésére. 🖼️

2. Az alkalmazás előnyeinek népszerűsítése

Ha a felhasználók nem látják értelmét az alkalmazás használatának, akkor egy pillanat alatt törlik azt. Az alkalmazás letöltésének előnyeinek felül kell múlniuk a felhasználó vágyát, hogy okostelefonja kezdőképernyője rendezett legyen. Az onboarding munkafolyamatnak ebben a részében kommunikálnia kell az Ön egyedi értékajánlatát, és ki kell emelnie, hogy az alkalmazás hogyan oldja meg a problémákat, vagy javítja a felhasználó életét.

Természetesen kiemelheti a legfontosabb funkciókat, de úgy állítsa be őket, hogy a felhasználóknak egyértelmű legyen, hogy az alkalmazás megéri az idejüket. Ha néhány mondatban össze tudja foglalni őket, akkor adjon hozzá egy-két esettanulmányt, hogy bizonyítsa, eredményeket ér el.

3. Felhasználói beállítások és személyre szabási funkciók

A mai felhasználók személyre szabott megoldásokat igényelnek, ezért gyorsan mutassa meg nekik, hogyan tehetik az alkalmazást a sajátjukká. Ezzel a lépéssel információkat gyűjt a felhasználótól, hogy optimalizálja az alkalmazás élményét. Ha lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy beállítsák preferenciáikat vagy kiválasszák érdeklődési körüket, alkalmazása már az elejétől fogva relevánsabb, felhasználóközpontúbb élményt nyújt.

4. Interaktív bemutatók vagy utasítások

Az interaktív bemutatók hasznos módszerek arra, hogy az új felhasználókat rövidebb idő alatt végigvezessék az alkalmazás funkcióin. Építsen be interaktív elemeket, például lapozható oktatóanyagokat vagy felugró tippeket, hogy a felhasználók gyakorlati tanulási élményt kapjanak. Ez sokkal vonzóbbá teszi az onboardingot, és arra ösztönzi a felhasználókat, hogy minél hamarabb elkezdenek használni az alkalmazást.

5. Támogatás és hasznos források

Használja a ClickUp Docs szolgáltatást, hogy gyönyörűen megtervezett SOP-kat, wikiket, tudásbázisokat és egyebeket hozzon létre.

A mobilalkalmazás bevezetési folyamata általános kiindulási pontot nyújt a felhasználóknak, de egyeseknél a bevezetés után is felmerülhetnek kérdések. Ne hagyja őket magukra! Nyújtson támogatást és forrásokat mindenkinek, akinek további kérdései vannak. Készítsen átfogó GYIK részt SOP linkekkel, csevegési támogatással vagy beágyazott alkalmazáson belüli üzenetekkel, amelyek segítséget nyújtanak. Ellenőrizze azonban, hogy ez a dokumentáció pontos-e. Semmi sem taszítóbb, mint a haszontalan vagy elavult források. 📚

Bevált gyakorlatok a mobilalkalmazások bevezetéséhez

Készen áll a saját mobilalkalmazás-bevezetési élményének kialakítására? Kövesse ezeket a bevált gyakorlatokat, hogy olyan problémamentes élményt tervezzen, amelyet a felhasználók imádni fognak.

Kövesse nyomon munkáját egy projektmenedzsment megoldással

Hozzon létre tökéletes agilis munkafolyamatot, és építsen fel egy rugalmas Kanban rendszert, hogy vizualizálja munkáját és javítsa a projektmenedzsmentet a ClickUp táblázatos nézetével.

Az elegáns felhasználói élmény fontos. A projektmenedzsment megoldások segítenek a szoftverfejlesztő csapatoknak jobb felhasználói élményt tervezni, ami csökkenti a hosszú, elhúzódó bevezetési folyamatok szükségességét.

A szoftverfejlesztő csapatok nemcsak a munkaterhelésük kezelésére támaszkodnak a ClickUp-ra, hanem arra is, hogy olyan élményeket tervezzenek, amelyekkel dicsekedhetnek, és amelyeket a felhasználók imádnak. Ha agilis csapatban dolgozik, használja a ClickUp all-in-one Sprint funkcióját, hogy rekordidő alatt elérje céljait. Még a kedvenc Git eszközeivel is integrálható, így minden munkáját egy intuitív platformon végezheti. 🛠️

Testreszabhatja, ahol csak lehet

Nem szeretné, hogy mobilalkalmazásának bevezetési folyamata unalmas legyen. A felhasználók jobban odafigyelnek a személyre szabott bevezetési élményekre, ezért a lehető legjobban testreszabja a folyamatot. Ez azt jelentheti, hogy lehetőséget ad nekik a nézetek váltására, vagy hogy a problémáik alapján egy adott funkcióra összpontosítsanak. A gamifikáció szintén szórakoztató módja az elkötelezettség növelésének és a felhasználók figyelmének felkeltésének az első naptól kezdve.

Rendszeresen tesztelje az onboarding folyamatokat

A ClickUp Sprint Velocity Cards a Dashboards-ban jobb és pontosabb betekintést nyújt a projektek előrejelzésébe.

Mennyire hatékony a felhasználói bevezetés? Az olyan eszközök, mint a ClickUp Dashboards, gyors áttekintést nyújtanak a felhasználói elkötelezettség mutatóiról és az általános teljesítményről. De még így is érdemes saját szemével megnézni a felhasználói élményt. Állítson be emlékeztetőket, hogy legalább negyedévente egyszer, vagy az alkalmazás jelentős frissítései után tesztelje a bevezetési élményt.

Ne feledje, hogy az onboarding élmény az operációs rendszertől és az eszköztől függően eltérő lehet, ezért több környezetben is tesztelje az onboarding élményt. Ha például iOS és Android projektet is létrehozott, ellenőrizze, hogy az onboarding élmény mindkét rendszeren ugyanúgy működik-e.

Valós példák sikeres alkalmazás-bevezetésre

Az elmélet szép, de tudjuk, hogy a valós alkalmazás-bevezetési példák segítenek a fejlesztőknek vonzóbb élményeket létrehozni. Íme néhány példa kedvenc alkalmazás-bevezetési élményeink közül, valamint tippek, amelyek segítenek ezeket utánozni:

MyFitnessPal: MyFitnessPal-fiókot Facebook-fiókkal vagy e-mail címmel is létrehozhat, ami felgyorsítja a fiók létrehozásának folyamatát. A bevezető folyamat különösen hasznos, mivel végigvezeti a felhasználókat a célok kitűzésén, lépésről lépésre bemutatja az alkalmazást, és még személyre szabott emlékeztetőket is kínál. MyFitnessPal-fiókot Facebook-fiókkal vagy e-mail címmel is létrehozhat, ami felgyorsítja a fiók létrehozásának folyamatát. A bevezető folyamat különösen hasznos, mivel végigvezeti a felhasználókat a célok kitűzésén, lépésről lépésre bemutatja az alkalmazást, és még személyre szabott emlékeztetőket is kínál. A ClickUp Goals lehetővé teszi ilyen 100%-ban testreszabható irányítópultok létrehozását, amelyek segítségével Ön (vagy felhasználói) könnyedén nyomon követhetik a célokat.

WhatsApp: Miután megerősítette telefonszámát és hozzáfért a névjegyzékéhez, az onboarding varázsló végigvezeti az új WhatsApp-felhasználókat az alkalmazás funkcióin. Tetszik nekünk a „Névjegyek meghívása” funkció, amely arra ösztönzi a felhasználókat, hogy barátaikat és családtagjaikat is bevonják a WhatsApp-ba. Az ajánlások hatalmas előnyt jelentenek minden alkalmazás számára, ezért ha lehetséges, ezeket feltétlenül érdemes beépíteni az onboarding folyamatba.

Slack: Nagyon tetszik, hogy a Slack bevezető folyamata nemcsak az alkalmazás működését mutatja be a felhasználóknak, hanem azt is, hogyan testreszabhatják az alkalmazást a saját igényeiknek megfelelően. A felhasználók megtanulják, hogyan navigálhatnak a csatornák között, hogyan kereshetnek, hogyan kezelhetik az oldalsáv beállításait és még sok mást. Nagyon tetszik, hogy a Slack bevezető folyamata nemcsak az alkalmazás működését mutatja be a felhasználóknak, hanem azt is, hogyan testreszabhatják az alkalmazást a saját igényeiknek megfelelően. A felhasználók megtanulják, hogyan navigálhatnak a csatornák között, hogyan kereshetnek, hogyan kezelhetik az oldalsáv beállításait és még sok mást. A ClickUp szinte minden része testreszabható , így szabadon válthat a nézetek, hierarchiák és egyéb elemek között, hogy azok a felhasználók igényeinek megfeleljenek.

A mobilalkalmazások bevezetése során elkerülendő gyakori hibák

A ClickUp-hoz hasonló projektmenedzsment alkalmazások sok nehéz munkát elvégeznek Ön helyett, de még így is előfordulhat, hogy hibát követ el az onboarding során. Kerülje el ezeket a gyakori mobilalkalmazás-onboarding hibákat, hogy felhasználói elégedettek legyenek.

Nem intuitív alkalmazások fejlesztése

Természetesen itt az onboardingra koncentrálunk, de az alkalmazás minősége közvetlen hatással van a felhasználók onboarding-élményére. A projektfejlesztés minősége tehát szinte mindenre hatással van.

Csábító lehet néhány funkciót összerakni az alkalmazás befejezése érdekében, de senki sem akar olyan komplex alkalmazást használni, amelynek nincs értelme. A kezdetektől fogva helyezze előtérbe a felhasználóbarát tervezést és élményt, és a projekt javaslatától a befejezésig összpontosítson a felhasználói élményre.

Komplex bevezetési folyamat kialakítása

Kerülje el, hogy a bevezetési folyamat túl hosszadalmas vagy bonyolult legyen. A felhasználók szívesen megtanulják az alkalmazás használatát, de a hosszadalmas bevezetés frusztrálja őket. Ragaszkodjon azokhoz a legfontosabb funkciókhoz, amelyek a leginkább relevánsak az új felhasználók számára. 📱

A funkciókra való összpontosítás az érték helyett

A funkciók listája jó és szép, de mit jelentenek ezek a funkciók a felhasználók számára? Ahelyett, hogy azt mondanád: „Hozzáférés több mint 500 sablonhoz”, mondd inkább: „Átlagosan négy óra időmegtakarítás hetente”.

Ugyanakkor nem minden felhasználó ugyanazt keresi. Mi van, ha olyan előnyöket sorol fel, amelyek nem igazán érdeklik őket? Ez bonyolult lehet, ezért végezzen egy kis közönségkutatás, hogy megtudja, mit várnak a felhasználók ettől az alkalmazástól. A ClickUp-hoz hasonló megoldások segítségével könnyedén létrehozhat felhasználói utazásokat, ügyfélprofilokat és egyéb hasznos eszközöket a felhasználói adatokból, hogy megértse, mit jelent valójában a „érték” a felhasználók számára.

A ClickUp segítségével egyszerűsítse a mobil bevezetési folyamatokat

Sok fejlesztő figyelmen kívül hagyja a mobilalkalmazások bevezetésének értékét. Csábító lehet kihagyni, de a szilárd bevezetés növeli a felhasználói elkötelezettséget és több ROI-t hoz ki az alkalmazásból. Máris kemény munkát fektetett az alkalmazás fejlesztésébe. Miért ne hozna ki több értéket erőfeszítéseiből egy kiváló minőségű mobilalkalmazás-bevezetési élmény megtervezésével?

Ezt nem kell manuálisan elvégeznie. A ClickUp segít a termékmenedzsereknek és a fejlesztőknek az alkalmazás bevezetésének egyszerűsítésében. Nem kell csak a szavunkat elhinni: regisztráljon most ingyenes ClickUp Workspace fiókjára.

Gyakran ismételt kérdések

1. Mi az onboarding egy mobilalkalmazásban?

A mobilalkalmazás-bevezetés az új felhasználók alkalmazáshoz való hozzászoktatásának folyamata. Ez egy kritikus szakasz, amelyben a felhasználók megtanulják, hogyan működik az alkalmazás. A sikeres bevezetés befolyásolja a felhasználók megtartását, elkötelezettségét és általános elégedettségét. Minden alkalmazás más, de a legtöbb bevezetési élmény üdvözlő képernyőket, oktatóanyagokat és beállítási varázslókat tartalmaz, hogy a felhasználók kényelmesebben használhassák az alkalmazást.

2. Melyek a legjobb példák a mobilalkalmazások bevezetésére?

A MyFitnessPal, a WhatsApp és a Slack kiváló mobil bevezető élményt nyújt.

3. Hogyan hozhatok létre bevezető alkalmazást?

Használjon olyan megoldást, mint a ClickUp, hogy intuitív bevezető alkalmazást készítsen, amely segít a felhasználóknak megérteni, hogyan kell navigálni az alkalmazásban. Minden bevezető alkalmazásnak tartalmaznia kell: