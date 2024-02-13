PRINCE2 vs. PMP: Melyik a jobb a projektmenedzserek számára?

A számos rendelkezésre álló projektmenedzsment tanúsítvány közül a megfelelő kiválasztása olyan lehet, mint kockát dobni. Ha a megfelelő számot választja, karrierje kilátásai szárnyalni fognak. Minden más esetben valószínűleg újra kell próbálnia.

A rengeteg lehetőség közül a PRojects IN Controlled Environments (PRINCE2) és a Project Management Professional (PMP) két jól ismert tanúsítás. De hogyan dönthet el, hogy a PMP vagy a PRINCE2 a jobb választás a projektmenedzsment karrierje szempontjából?

Ebben a PRINCE2 és PMP összehasonlításban feltárjuk a PMP és PRINCE2 tanúsítványok közötti különbségeket. A blogbejegyzés végére Ön jobb helyzetben lesz, hogy megalapozott döntést hozzon.

A projektmenedzsment tanúsítványok általános előnyei

A PRINCE2 és a PMP tanúsítványok egyedi előnyeit később tárgyaljuk. Először is, nézzük át általánosságban a projektmenedzsment tanúsítványok előnyeit. Ezek a következők:

Szakmai hitelesség : A projektmenedzsment tanúsítvány legitimálja és hivatalosan elismeri a projektmenedzsment területén szerzett tudását, készségeit és szakértelmét. Akár iparágban elismert tanúsítványokat is szerezhet, amelyekkel bizonyíthatja egy adott szektorban szerzett árnyalt ismereteit és szakértelmét.

Fejlett készségek : A tanúsított projektmenedzserek fejlett eszközökkel, technikákkal és módszerekkel rendelkeznek a projektek hatékony irányításához. Az ilyen készségfejlesztés javítja a projekt eredményeit és az ügyfelek elégedettségét, így mindenki számára előnyös helyzetet teremt.

Jobb fizetési kilátások : A : A projektmenedzsment tanúsítvány megszerzése új karrierlehetőségeket nyithat meg, vagy elősegítheti a karrier előrehaladását a meglévő szervezeten belül. Az ilyen növekedés jobb fizetési kilátásokkal jár.

Általános elismertség : A legtöbb projektmenedzsment tanúsítvány világszerte elfogadott. A globálisan elismert tanúsítvány lehetővé teszi a projektmenedzsment szakemberek számára, hogy különböző országokban vagy földrajzi területeken dolgozzanak.

Szabványosított ismeretek : Mivel : Mivel a projektmenedzsment elvei változatosak, a tanúsítványok a kialakult keretrendszerek és bevált gyakorlatok révén biztosítják az egységességet. Az ismeretek és készségek ilyen szabványosítása megkönnyíti a tanúsított projektmenedzserek számára, hogy bárhol dolgozhassanak.

Versenyelőny : Mivel a projektmenedzsment egyre versenyképesebb terület, a tanúsítás a szakembereknek nagyon szükséges versenyelőnyt biztosíthat. A munkáltatók inkább tanúsított projektmenedzsert alkalmaznak, mint nem tanúsítottat.

Hálózatépítési lehetőségek : A projektmenedzsment tanúsítványra való jelentkezés magában foglalja az ilyen programokat kínáló szakmai szervezetekhez való csatlakozást. Ez lehetőséget kínál a projektmenedzsereknek, hogy kapcsolatba lépjenek más tanúsított szakemberekkel és projektmenedzsment szakértőkkel, és lépést tartsanak a változó iparági trendekkel.

Folyamatos tanulás: A szakmai tanúsítványok gyakran megújítást igényelnek. A szakmai fejlődés és a folyamatos tanulás iránti igény arra ösztönzi a projektmenedzsereket, hogy naprakészek legyenek a legújabb projektmenedzsment gyakorlatok terén.

Mi az a PRINCE2 tanúsítás?

Hogyan néz ki a PRINCE2 tanúsítvány? via Novelvista

A PRINCE2 a PRojects IN Controlled Environments (Projektek ellenőrzött környezetben) rövidítése.

Ez egy széles körben elismert projektmenedzsment módszertan, amely struktúrát és skálázhatóságot biztosít a projektmenedzsmentnek. Folyamatvezérelt megközelítése magában foglalja a projektek kisebb, kezelhetőbb szakaszokra való felosztását, meghatározott folyamatokkal, témákkal és elvekkel.

Azok a változások, amelyek indokoltak vagy jelentős értéket jelentenek a projekt számára, beépítésre kerülnek, így a technika rendkívül rugalmas és alkalmazkodó. Emellett erős felelősségérzetet és tulajdonosi tudatot is kialakít, ami megalapozza a projekt sikerét.

Az AXELOS, a brit kormány és a Capita közös vállalkozása által kifejlesztett PRINCE2 hatalmas teret nyert a kormányzati és közszférai projektekben. Azonban hatóköre kibővült, mivel Európában is meglehetősen népszerű.

A PRINCE2 tanúsítás megszerzésének előnyei

A PRINCE2 tanúsítvány megszerzésének néhány fő előnye:

Módszeres és strukturált megközelítést biztosít a projektmenedzsmenthez, ami növeli a siker esélyét.

Különböző típusú, méretű és követelményű projektekhez alkalmazkodik, így alkalmas különböző iparágak és vállalkozások projektjeinek kezelésére.

A projekt céljaira és az üzleti célok összehangolására összpontosít, hogy hozzáadott értéket teremtsen a szervezet számára.

Egyértelműen meghatározza a projektcsapat, a projektmenedzserek és más érdekelt felek szerepeit és felelősségeit, hogy érvényesítse a felelősségre vonhatóságot és csökkentse a kétértelműséget.

Hangsúlyt fektet a kockázatkezelésre, és felhatalmazza a szervezeteket a kockázatok hatékony azonosítására, értékelésére és kezelésére.

Ez egy nagyra becsült tanúsítás, különösen az Egyesült Királyságban, Európában, Ázsiában és Ausztráliában, és javíthatja fizetési kilátásait.

Mi az a PMP tanúsítás?

Hogyan néz ki a PMP tanúsítvány? via Sprintzeal

A Project Management Professional (PMP) tanúsítás egy globális, az iparágban elismert tanúsítás, amelyet a Project Management Institute (PMI) irányít.

A PMP tanúsítás a projektmenedzsment módszertanok és gyakorlatok magas szintű ismeretét jelenti. A PMP tanfolyam a Projektmenedzsment Tudásbázis (PMBOK®) által előírt tíz tudásterületre összpontosít.

Ezek átfogó betekintést nyújtanak a projektmenedzsmentbe, és az integráció, a hatókör, az ütemterv, a költségek, a minőség, az erőforrások, a kommunikáció, a kockázatok, a beszerzés és az érdekelt felek köré épülnek.

A PMP tanúsítás nem kapcsolódik semmilyen formális projektmenedzsment módszertanhoz. Ez a függetlenség rugalmasságot biztosít. A PMP projektmenedzsment szakemberek tudásukra és készségeikre támaszkodnak a projektmenedzsment életciklusának teljes körű kezelésében – a projekt tervezésétől a változáskezelésen át a projekt végrehajtásáig és befejezéséig –, és azt a projekt, a szervezet vagy az iparági követelményeknek megfelelően módosítják.

A PMP tanúsítás megszerzésének előnyei

A PMP tanúsítvány megszerzésének néhány legfontosabb előnye:

Nem kötődik semmilyen konkrét projektmenedzsment módszertanhoz, ami rendkívül sokoldalúvá teszi az iparágak és projektkörnyezetek közötti alkalmazását.

Tíz tudásterületet fed le, mint például a hatókör, a költség, az idő, a minőség, a kockázat, a kommunikáció stb., hogy fejlessze a projektmenedzsment technikákat.

A PMP tanúsítás gyakran alapvető követelmény a projektmenedzsment pozíciókhoz olyan országokban, mint az Egyesült Államok. Emellett széles körű globális elismertségnek örvend.

A tanúsítás olyan készségek fejlesztésére összpontosít, mint a vezetői képességek, a kommunikáció, az érdekelt felek kezelése stb., amelyek elengedhetetlenek egy projektmenedzser portfóliójában.

A projektmenedzsment szakembereknek szakmai fejlesztési egységeket (PDU-kat) kell szerezniük. Ez a követelmény elősegíti a folyamatos tanulást és fejlődést, miközben fejleszti a projektmenedzsment készségeket.

PRINCE2 és PMP: Mi a legfontosabb különbség?

Most, hogy már van egy alapvető ismerete a PMP és a PRINCE2 tanúsítványokról, nézzük meg a kettő közötti különbségeket. Íme egy közvetlen PMP és PRINCE2 összehasonlítás különböző paraméterek alapján:

Tanúsítványkibocsátók

A PRINCE2-t az AXELOS, a brit kormány kabinetirodája és a Capita plc, egy magánszektorbeli üzleti kiszervező vállalat közös vállalkozása kezeli.

A PMP tanúsítványokat a Project Management Institute (PMI) adja ki, egy globálisan elismert, az Egyesült Államokban székhellyel rendelkező nonprofit szervezet.

Mindkét szervezet a projektmenedzsment iparági szabványainak és bevált gyakorlatainak kezelésével és meghatározásával foglalkozik. A PMI azonban nagyobb befolyási körrel rendelkezik, ami a PMP tanúsítás globális vonzerejének köszönhető.

Előny: PMP, mivel a PMI nagyobb népszerűségnek örvend.

A tanúsítások típusai

A PRINCE2 tanúsítás két szinten szerezhető meg: Foundation és Practitioner. A Foundation tanúsítás megismerteti Önt a PRINCE2 módszertannal, alapelveivel és terminológiájával. A Practitioner tanúsítás magában foglalja a Foundation tanfolyamon elsajátított ismeretek alkalmazását a gyakorlatban és valós projektekben a PRINCE2 környezetben.

A PMP egy önálló tanúsítás, amely azok számára elérhető, akik rendelkeznek bizonyos szintű projektmenedzsment tapasztalattal. A PMP projektmenedzsment képzés széles körű ismereteket fed le, és magas szintű képesítésnek számít.

Előny: A PRINCE2 rugalmas, kétlépcsős tanúsítási struktúrája.

A tanúsítás előfeltételei

Itt jelennek meg leginkább a PMP és a PRINCE2 tanúsítványok közötti különbségek.

A PRINCE2 Foundation tanfolyam mindenki számára nyitott, függetlenül a projektmenedzsment tapasztalatától. Miután a pályára készülő projektmenedzser megkapta a Foundation tanúsítványt, megkezdheti a PRINCE2 Practitioner tanúsítvány megszerzését.

Másrészt a PMP tanúsítás előfeltételei meglehetősen bonyolultak. Először is, négyéves alapképzésre van szükség egy elismert főiskolán vagy egyetemen, vagy annak globális megfelelőjén.

Emellett az elmúlt nyolc évben 36 hónap projektmenedzsment tapasztalatra is szükséged lesz. Ez a követelmény 60 hónapra nő minden olyan projektmenedzser esetében, aki középiskolai vagy érettségi diplomával rendelkezik. Végül 35 órányi formális projektmenedzsment képzéssel vagy CAPM tanúsítvánnyal kell rendelkezned.

Előny: A PRINCE2 minden tapasztalati szintű személy számára könnyebben elérhető.

A vizsga költsége

A PMP és PRINCE2 tanúsítványok vizsgadíjait az alábbiakban részletezzük:

A PMP vizsga díja PMI-tagok számára 405 dollár, nem PMI-tagok számára pedig 555 dollár. Ne feledje, hogy a PMI tagság éves díja 129 dollár, amelyhez egyszeri 10 dolláros jelentkezési díj járul.

A PRINCE2 (7. kiadás) vizsga díja 380 font a Foundation tanfolyam esetében és 410 font a Practitioner tanúsítás esetében.

A vizsga költségein kívül mindkét tanúsítás további költségekkel járhat a tanulási anyagok, a felkészítő tanfolyamok és a gyakorló vizsgák miatt.

Előny: Döntetlen. Kompetenciájától függően a PRINCE2 rugalmasságot biztosít a Foundation és a Practitioner szintek közötti választáshoz. Ára is valamivel alacsonyabb, mint a PMP tanúsításé. Ha azonban átfogóbb és fejlettebb projektmenedzsment tanúsítást keres, akkor a PMP költséghatékonyabb megoldásnak bizonyul, függetlenül attól, hogy választja-e a PMI tagságot.

Projektmenedzsment keretrendszer

A PMP és a PRINCE2 összehasonlítása egyértelműbbé válik, ha áttekintjük a projektmenedzsment általános keretrendszerét.

A PRINCE2-vel a projektmenedzsment keretrendszer többet nyújt:

Strukturált, a projektek kezeléséhez világos és szervezett keretrendszerre van szükség

Előíró, ahol ellenőrzött környezetben lépésről lépésre követik a módszertant.

Folyamatvezérelt, a projektek jól meghatározott, kis egységekre való felosztására összpontosít.

Rugalmas és alkalmazkodó, a változás indoklásának és értékajánlatának függvényében

Az összes érintett fél egyértelmű szerepeinek és felelősségeinek alapján

Ezzel szemben a PMP projektmenedzsment keretrendszer:

Sokoldalú, mivel nem felel meg egy rögzített vagy meghatározott módszertannak.

Leíró jellegű, a hatékony projektmenedzsment tíz tudásterületére összpontosítva.

A PMBOK® útmutató segítségével szabványosított ismeretek, készségek és technikák

Iparági vagy üzleti követelményekhez igazítható

A projektmenedzserre, mint a projekt hősére összpontosítva

Előny: Döntetlen. A projektmenedzsment keretrendszer ideális választása esetenként változik. Például a folyamatorientált vagy erősen strukturált projektekhez PRINCE2 projektmenedzsment útitervre lehet szükség. Másrészt a projektmenedzserek erős vezetői képességeit igénylő, rendkívül sokoldalú projekteknél előnyös lehet a PMP.

A tanúsítási vizsga formátuma

A PRINCE2 Foundation és Practioner vizsgák mindegyike többválasztós kérdésekből áll. Az előbbi körülbelül 60 kérdést tartalmaz, míg az utóbbi 68-at, és néhány szcenárióalapú kérdést is tartalmaz.

A jelöltek egy órával (Foundation) vagy 2,5 órával (Practitioner) rendelkeznek a vizsga teljesítésére, és a vizsga letételéhez legalább 55%-os pontszámot kell elérniük. Míg a Foundation tanúsítás zárt könyves vizsgát jelent, a Practitioner vizsga nyitott könyves vizsga, amelyen a jelöltek hivatkozhatnak a hivatalos PRINCE2 kézikönyvre.

A PMP vizsga sokkal átfogóbb, tartalmaz néhány szituációs kérdést és többválasztós kérdéseket is. A vizsga formátuma 180 kérdésből áll, a rendelkezésre álló idő 3 óra 50 perc (230 perc). A minimális pontszámot nem hozzák nyilvánosságra, hanem pszichometriai elemzéssel határozzák meg.

Előny: PRINCE2, egyszerűen azért, mert a vizsga kevesebb kérdést tartalmaz és rövidebb időtartamú. Ráadásul a kettő közül a nehezebb egy nyitott könyves teszt, ami jelentősen a javára billenti a mérleg nyelvét.

A tanúsítás érvényessége és megújítása

A PRINCE2 tanúsítványok, mind az Alap, mind a Gyakorló szintűek, élethosszig tartó érvényességgel rendelkeznek, megújításukra nincs szükség.

A PMP tanúsítvány a kiadás dátumától számított három évig érvényes. Ezenkívül a tanúsítvány megújításához a projektmenedzsernek három éven belül 60 PDU-t kell szereznie.

Előny: A PRINCE2, amelynek érvényessége életre szóló és nincs megújítási követelménye, kiváló választás azoknak a projektmenedzsment szakembereknek, akik egyszeri idő-, pénz- és erőfeszítés-befektetést keresnek. Ha azonban dinamikus iparágban dolgozik, akkor a PMP tanúsítás folyamatos tanulási és folyamatos jellege megfelelőbb lehet.

Földrajzi kereslet

A PMP és PRINCE2 tanúsítványok iránti földrajzi keresletet azok eredete határozza meg.

Mivel a PRINCE2 gyökerei az Egyesült Királyságban vannak, sokkal népszerűbb az országban és a környező európai régiókban. Ausztráliában is népszerű.

A PMI székhelye az Egyesült Államokban található, ezért a PMP Észak-Amerikában, Ázsiában és a Közel-Keleten népszerű.

Előny: A PMP tanúsítás szélesebb körű elterjedtsége és magasabb globális elfogadottsága miatt.

Jelentkezés

A PMP és a PRINCE2 végső összehasonlítása az alkalmazhatóságukra vezethető vissza.

A PRINCE2-t gyakran használják az európai projektmenedzsment szabványokat követő kormányzati szervek és iparágak. Mint ilyen, hatálya a közszféra projektjeire korlátozódik.

Másrészt a PMP-t a multinacionális vállalatok széles körben elfogadják, mivel összhangban van a nemzetközi projektmenedzsment szabványokkal. A PMP-tanúsítvánnyal rendelkező projektmenedzsment szakember számos iparágban elhelyezkedhet, az IT-től a gyártáson át az egészségügyig és a pénzügyekig!

Előny: A PMP nagyobb sokoldalúsága és alkalmazhatósága különböző iparágakban és projektmenedzsment környezetekben.

PRINCE2 vs PMP: Mi a nehezebb?

A PMP és a PRINCE2 nehézségi fokának összehasonlítása nagyon szubjektív, mivel a nehézség érzékelése személyenként eltérő lehet, attól függően, hogy milyen háttérrel, tapasztalattal és megértéssel rendelkezik az adott személy.

Mindkét vizsga azonban sajátos kihívásokkal jár.

Például a PRINCE2 vizsgák inkább a valós életbeli helyzeteken alapulnak, ahol a projektmenedzsment elveit kell alkalmaznia a gyakorlatban. Még ha rendelkezik is a kézikönyvvel, sikere attól függ, hogy mennyire képes problémamegoldó és kritikus gondolkodási képességeivel részletesen megérteni a PRINCE2 keretrendszert, és annak koncepcióit felhasználni a projektek végrehajtásához.

Hasonlóképpen, a PMP tanúsítási vizsga is nagyon kiterjedt, és a PMBOK® útmutatóban szereplő különböző projektmenedzsment ismereteket és folyamatokat fedi le. A többválasztós kérdésekre, különösen a több válaszosakra való válaszadáshoz a projektmenedzsment fogalmainak, képleteinek és folyamatainak mélyreható ismerete szükséges. A dolgot tovább bonyolítja, hogy ez egy zárt könyves vizsga, így mindent meg kell jegyezni.

A vizsga magas szintű megértése, a karrierrel kapcsolatos törekvések és a személyes értékelés alapján eldöntheti, mi lenne nehezebb.

PRINCE2 vs PMP: fizetés és munkalehetőségek

Most jön a PMP és PRINCE2 összehasonlítás legérdekesebb része: melyik fizet jobban? Vagy legalábbis melyik nyitja meg a projektmenedzsment karrierlehetőségeket a jobb fizetés érdekében?

A Projektmenedzsment fizetési felmérés (13. kiadás) szerint az Egyesült Államokban a PMP-tanúsítvánnyal rendelkező projektmenedzsment szakemberek éves fizetése 130 000 és 150 000 dollár között mozog. Ez 44%-os növekedést jelent a nem tanúsított kollégáikhoz képest. Ez az átlagfizetés-növekedés akár 67%-ra is emelkedhet, mint például Dél-Afrikában!

De hogyan viszonyul ez a PRINCE2-höz?

A regionális hatások és egyenlőtlenségek kiegyenlítése érdekében összehasonlítjuk a fenti fizetést azzal, hogy mennyit keres egy PRINCE2-tanúsítvánnyal rendelkező projektmenedzser az Egyesült Királyságban.

A PayScale szerint a PRINCE2 tanúsítvánnyal rendelkező projektmenedzserek átlagos éves fizetése 44 322 font. A cikk írásának napján érvényes átváltási árfolyamok alapján ez évi 56 329 dollárnak felel meg.

A nagyobb konzisztencia érdekében megnéztük a PMP-tanúsítvánnyal rendelkező projektmenedzserek fizetését a PayScale -en, és kiderült, hogy az átlagos éves fizetés 92 690 dollár.

Tehát, bármilyen szempontból is nézzük, a PMP segítségével 2-3-szor többet kereshet, mint a PRINCE2. Természetesen ezek csak hozzávetőleges számok, és a projektmenedzsment tapasztalatától, az iparágtól és egyéb változóktól függően többet (vagy kevesebbet) is kereshet.

Ami a karrierlehetőségeket illeti, már láttuk, hogy a PMP széles körű globális elismertségnek örvend, és számtalan iparágban alkalmazható. Ezek a tulajdonságok általában ígéretesebbé teszik a szélesebb körű álláslehetőségek szempontjából.

PRINCE2 vs PMP: melyiket válassza?

Végül pedig a legégetőbb kérdést boncolgatjuk: PMP vagy PRINCE2; melyik tanúsítást válasszon?

Sajnos erre nincs egyértelmű válasz. A PMP és a PRINCE2 tanúsítás közötti választás az Ön karrier céljaitól, az iparági preferenciáitól, a földrajzi elhelyezkedésétől stb. függ.

A PMP-t akkor választhatja, ha:

Nemzetközi munkát tervez, elsősorban Amerikában, valamint Ázsia és Afrika egyes részein.

Olyan sokoldalú tanúsítást szeretne, amely különböző projekttípusoknál és iparágakban egyaránt alkalmazható.

Szeretné elsajátítani a sikeres projektmenedzsmenthez szükséges tíz legfontosabb projektmenedzsment-tudásterületet?

Nyitott vagy a folyamatos tanulásra és a háromévente történő továbbképzésre.

Másrészt, a PRINCE2-t választhatja, ha:

Célja, hogy munkát találjon az Egyesült Királyságban vagy Európában

Karriert szeretne építeni a kormányzati vagy közszférában

Ön a strukturált és folyamatorientált projektmenedzsment megközelítést részesíti előnyben.

Egyszeri befektetést szeretne tenni a tanúsítási törekvéseibe

A fenti információkat tekintsd általános irányelvnek, és kizárólag tájékoztató jelleggel használd. Ideális esetben kutatnod kell a munkaerőpiacon, figyelembe kell venned az érdekeltségeidet és szakértelmedet, valamint a vizsgákhoz szükséges képességeidet, hogy személyre szabottabb és átfogóbb döntést hozhass a PMP és a PRINCE2 között.

ClickUp: Erősítés a projektmenedzsment tanúsítvány előkészítéséhez

A ClickUp projektmenedzsment szoftvere kétségkívül minden projektmenedzser legjobb barátja. A ClickUp rugalmassá teszi a projektmenedzsmentet, függetlenül attól, hogy milyen módszertant alkalmaz. De tudta-e, hogy ez a szoftver felgyorsíthatja a projektmenedzsment tanúsításra való felkészülését is?

Így teheti meg:

Feladatkezelés

Hozzon létre feladatokat, határozza meg a kapcsolatokat és állítsa be a mérföldköveket a ClickUp-ban

A PMP és PRINCE2 vizsgákra való felkészülés szervezett tanulást igényel. A ClickUp feladatprioritási funkciója segít a tananyagot kisebb feladatokra bontani és azokat kiosztani.

Csatoljon minden feladathoz releváns tanulási anyagokat és jegyzeteket referencia céljából, és rendeljen hozzájuk határidőket és leadási határidőket. Ezután olyan eszközök, mint a feladatlisták, a teendőlisták és a Kanban tábla vizuálisan ábrázolják a tanulási tervét, így átfogó képet kaphat és szervezett maradhat tanulás közben!

Időkövetés

A ClickUp segítségével láthatóvá teheti az egyes feladatokra fordított időt

A ClickUp időkövető eszköze felbecsülhetetlen értékű segítséget nyújt az időgazdálkodásban tanulmányai során. Használja arra, hogy minden tanulási feladatnak meghatározott időtartamot rendeljen, és valós időben kövesse nyomon a tanulással töltött időt.

Egy ilyen időbeosztási stratégia struktúrát és következetességet kölcsönöz a tanulási rutinjának. Az időbeosztási szokásainak elemzésével azonosíthatja a legproduktívabb órákat is. Használjon időzített tanulási sablonokat, ha nem szeretne a nulláról kezdeni.

Dokumentumkezelés

A ClickUp segítségével illessze be a dokumentumokat a tanulási tervébe

Szüksége lesz egy hatékony dokumentumkezelő eszközre az összes tanulási anyaghoz, amellyel dolgozni fog. Szerencsére a ClickUp segít Önnek. A ClickUp segítségével egyetlen tárhelyet hozhat létre az összes tanulási anyagához, jegyzetéhez, referencia dokumentumához és minden egyéb forrásához. A mappaszerkezet, valamint a címkézés és jelölés funkciók segítségével ezek a dokumentumok rendezettek és könnyen hozzáférhetők maradnak.

Haladás nyomon követése

Keresés, beállítás vagy rendezés a ClickUp List nézetben a feladatok állapotának megtekintéséhez, hogy lássa az összes munka előrehaladását

A ClickUp célkövető funkciója segít a tanulóknak vizualizálni az előrehaladásukat és az elért mérföldköveket. Emellett összehasonlíthatja a tényleges előrehaladást a tervezettel, így megfelelően módosíthatja tanulási stratégiáját. Ünnepelje a kis sikereket, azonosítsa a szűk keresztmetszeteket, és szerezzen visszajelzést az előrehaladás-követő eszközzel.

Tehát ne habozzon, és nézze meg a ClickUp-ot és minden, amit kínál.

GYIK

1. A PMP és a PRINCE2 tanúsítványok egyenértékűek?

Nem, a PMP (Project Management Professional) és a PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments) két különálló tanúsítás, amelyek nem egyenértékűek.

2. Hogyan működik a PRINCE2 tanúsítási képzés?

A PRINCE2 tanúsítási vizsga két szintből áll: a PRINCE2 Foundation, amely alapvető bevezetést nyújt a PRINCE2-be, és a PRINCE2 Practitioner, amely a PRINCE2 módszertanok gyakorlati alkalmazására összpontosít a valós világban.

A PRINCE2 tanúsítási képzés általában egy képzési szervezet akkreditált tanfolyamainak elvégzését jelenti. Ezek a tanfolyamok a PRINCE2 alapelveit, terminológiáját, témáit és folyamatait fedik le. Az elméleti rész mellett a tanúsítási képzés gyakorlati feladatokkal is foglalkozik, amelyek során a hallgatók a PRINCE2 alapelveit valós projektekre és problémákra alkalmazzák.

3. Milyen fizetési skála vonatkozik a PRINCE2 és PMP szakemberekre világszerte?

A PRINCE-tanúsítvánnyal rendelkező szakemberek éves fizetési skálája különböző földrajzi területeken a következő:

Amerikai Egyesült Államok: 98 422 USD

Kanada: 89 009 CAD

India: 22 000 000 INR

Egyesült Királyság: 54 634 GBP

Ausztrália: 163 042 AUD

A PMP-tanúsítvánnyal rendelkező szakemberek fizetési skálája világszerte a következő:

Amerikai Egyesült Államok: 1 300 000 USD

Kanada: 81 503 CAD

India: 17 700 000 INR

Egyesült Királyság: 48 111 GBP

Ausztrália: 150 503 AUD

Felhívjuk figyelmét, hogy ezek az adatok tájékoztató jellegűek, és az iparágtól, a tapasztalattól, a profiljától stb. függnek.

4. Megéri a PRINCE2 tanúsítványt megszerezni?

A PRINCE2 tanúsítás értéke olyan tényezőktől függ, mint a földrajzi elhelyezkedés, a karrier célok és az iparág, amelyben dolgozik. Mivel a PRINCE2 nagy elismertségnek örvend az Egyesült Királyságban és Európában, és széles körben használják kormányzati és közszférai projektekben, előnyös lehet, ha karrier céljai ezekkel a régiókkal és iparágakkal összhangban vannak.

5. Hogyan lehet regisztrálni a PRINCE2 és PMP vizsgákra?

A PRINCE2 vizsgára való jelentkezés a következő lépéseket tartalmazza:

Válasszon egy akkreditált képzési szervezetet (ATO)

Vegyen részt a PRINCE2 Foundation vagy Practitioner képzésen a előírt óraszámban.

Jelentkezzen be a vizsgára a képzési szervezeten vagy egy akkreditált vizsgaközponton keresztül.

A PMP vizsgára való jelentkezéshez kövesse az alábbi lépéseket: