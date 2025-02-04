A 10 legjobb Gumroad alternatíva, hogy 2025-ben többet adhasson el

A 2011-ben elindított Gumroad egy e-kereskedelmi platform, amelynek célja, hogy segítse a alkotókat termékeik közvetlen értékesítésében a vásárlóknak. Az alkotók fizikai termékeiket és digitális letölthető tartalmaikat, például e-könyveket, zenét és egyebeket is értékesíthetik. A platform gyorsan népszerűvé vált azok körében, akik termékeiket közvetítők bevonása nélkül akarták értékesíteni, mivel azok jelentősen csökkentették nyereségüket.

A Gumroad könnyen használható és testreszabható. Emellett marketingfunkciókkal is rendelkezik, amelyek segítenek a alkotóknak a közönséggel való kapcsolatfelvételben. De nem tökéletes, és sok felhasználó keresi a Gumroad alternatíváit.

A fejlesztők hamar rájöttek, hogy a webhely leginkább digitális letöltésekhez alkalmas, és nehezen tudták fizikai termékeikhez igazítani. A platform nem biztosít webáruházat, ezért saját webhelyet kell létrehoznia.

A Gumroad kissé nehézkes lehet. Minél több terméked van, annál nehezebbé válik a kezelőfelület, a kategóriák és csoportosítási lehetőségek korlátai miatt.

Szóval, melyek a legjobb Gumroad alternatívák? És melyik platform a legalkalmasabb digitális és fizikai termékek értékesítésére? Tíz Gumroad alternatívát ajánlunk, amelyeket érdemes megnéznie 2024-ben.

Mit kell keresnie a Gumroad alternatíváiban?

Ha a legjobb Gumroad alternatívát keresi az üzletéhez, akkor a következőkre kell figyelnie:

A termék típusára specializálódott: Vannak platformok digitális termékek értékesítésére, kurzusok értékesítésére, fizikai áruk értékesítésére legalkalmasabb webáruházak, valamint előfizetők kezelésére specializálódott platformok is. Van néhány olyan is, amelyik mindenhez egy kicsit ért. Keressen tehát a termék típusához legalkalmasabb platformot!

Beépített marketingfunkciók: A bolt megnyitása csak a kezdet. Szüksége van vásárlókra is. Számos Gumroad alternatíva kínál A bolt megnyitása csak a kezdet. Szüksége van vásárlókra is. Számos Gumroad alternatíva kínál marketingeszközöket , amelyek segítenek új vásárlókat vonzani, például kedvezménykódokat, e-mailes marketinget, SEO-optimalizálást és még sok mást.

Könnyű használat: Szüksége van egy olyan all-in-one platformra, amely mindent elvégez Ön helyett? Vagy rendelkezik a fejlettebb funkciók használatához szükséges technikai ismeretekkel? Keressen egy intuitív és könnyen kezelhető online platformot, hogy minél hamarabb elkezdhesse az online értékesítést.

Vásárlás közben ne feledje, hogy a Gumroad alternatíváinak ára eltérő lehet. Találhat olyan lehetőségeket, amelyek ingyenes csomagot kínálnak, míg mások havi több ezer dollárba kerülhetnek. A döntés meghozatala előtt győződjön meg arról, hogy ismeri a platform használatának teljes költségét, és hogy ez hogyan befolyásolja a költségvetését és a végső eredményt.

Készen állsz a Gumroad legjobb alternatívájának keresésére? Íme tíz lehetőség, amelyet érdemes megnézned.

A 10 legjobb Gumroad alternatíva

1. Patreon

A Patreon segítségével

A Patreon egy tagsági platform, ahol a rajongók havi rendszeres fizetés ellenében kapcsolatba léphetnek kedvenc alkotóikkal. Az alkotók különböző szintű előfizetéseket hozhatnak létre, amelyekhez minden szinten különböző jutalmak és előnyök kapcsolódnak. Ez egy remek módja a kreatív szakembereknek, hogy fizikai és digitális termékek értékesítése nélkül finanszírozzák munkájukat.

A Patreon legjobb funkciói

Kiváló módszer a közönséggel való kapcsolatfelvételre és a kreatív munkához szükséges közvetlen pénzügyi támogatás megszerzésére

A alkotók minden hónapban kiszámíthatóbb, stabilabb jövedelemre tehetnek szert, így több időt fordíthatnak kreatív munkájukra.

A rugalmas előfizetési lehetőségek lehetővé teszik az előfizetők számára, hogy a költségvetésüknek megfelelő jutalmat és hozzáférési szintet válasszanak.

A Patreon korlátai

Kreatív munkára szabott, ezért nem nyújt sok támogatást fizikai termékek értékesítéséhez.

A Patreon díjakat számol fel a bevételek után – ezek a díjak gyorsan megcsapolhatják jövedelmét.

Patreon árak

Ingyenes

Előny: a bevétel 8%-a

Prémium: a bevétel 12%-a

Patreon értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (60+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (20+ értékelés)

2. Shopify

A Shopify segítségével

A Shopify egy hosztolt e-kereskedelmi platform, amely minden méretű online áruház számára alkalmas, az újonnan indított áruházaktól a nemzetközileg ismert márkákig. Ez a Gumroad alternatívája könnyen használható, all-in-one platformként tűnik ki, amelyet alkalmazások és integrációk támogatnak. Bármit is szeretne csinálni az online áruházával, valószínűleg meg tudja valósítani a Shopify-on.

A Shopify legjobb funkciói

Még az e-kereskedelem kezdőinek is könnyen használható, így a drag-and-drop szerkesztővel perceken belül beállíthat egy boltot digitális és fizikai termékek értékesítésére.

Több ezer alkalmazás segítségével testreszabhatja online áruházát marketingeszközökkel, fizetési átjárókkal és fejlettebb funkciókkal.

Számos beépített marketingfunkció a SEO, a közösségi média integráció és az e-mail marketing területén, amelyek segíthetnek online vállalkozásának új ügyfelekkel való kapcsolatfelvételében.

A Shopify korlátai

Az alapcsomagok megfizethetőek, de a havi előfizetési díjak nagy volumenű vállalkozások esetében jelentősek lehetnek.

Shopify árak

Starter: 5 dollár havonta

Alapcsomag: 29 USD havonta, éves számlázással, vagy 39 USD havonta

Shopify: 79 dollár havonta, éves számlázással, vagy 105 dollár havonta

Haladó: 299 USD havonta, éves számlázással, vagy 399 USD havonta

Vállalati: Árakkal kapcsolatos információkért vegye fel velünk a kapcsolatot.

Shopify értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 4400 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (90+ értékelés)

3. Etsy

Az Etsy-n keresztül

Az Etsy egy online platform, amely kézzel készített és vintage termékek értékesítésére specializálódott. Ez a hely a kézzel készített ékszerek és antikvitások értékesítésének első számú webhelye. Emellett népszerű e-kereskedelmi platformmá vált a digitális letöltések értékesítésében is.

Könnyű létrehozni saját Etsy áruházat, és a platform sok közösségi támogatást nyújt az újoncoknak.

Az Etsy legjobb funkciói

Számos hasznos oktatóanyag segít Önnek az első online áruházának felállításában az e-kereskedelmi platformon keresztül.

Kiváló marketingeszközök segítenek online áruházának népszerűsítésében, beleértve a kulcsszóoptimalizálást, a közösségi média platformokkal való integrációt és számos hirdetési lehetőséget.

A világ egyik legnagyobb piactere független eladók számára, digitális és fizikai termékekkel egyaránt.

Az Etsy korlátai

Az eladóknak mind az egyes hirdetések után, mind a teljes megrendelés után díjat kell fizetniük, ami gyorsan összeadódhat.

A kisebb üzletek esetében az ügyfélszolgálat minimális.

Etsy árak

0,20 USD/hirdetés

6. A teljes rendelési összeg 5%-a

Etsy értékelések és vélemények

N/A

4. Skillshare

A Skillshare segítségével

A Skillshare egy online tanulási platform, amely több ezer online tanfolyamot kínál. A tanfolyamok készítői több millió aktív felhasználónak értékesíthetik tanfolyamaikat, és előfizetési díjakból és nézettségből szerezhetnek bevételt. Az eladóknak minimális előzetes költségekkel kell számolniuk, és a webhely kiváló lehetőséget kínál a közönség bővítésére és más bevételi források felé terelésére.

A Skillshare legjobb funkciói

Kiváló piactér online tanfolyamok értékesítéséhez, amelyet a készítők felhasználhatnak digitális termékek értékesítésére a saját weboldalukon.

A kezdéshez minimális előzetes költségekkel kell számolni, mivel a Skillshare nem számol fel díjat az online tanfolyamok feltöltéséért.

Több millió aktív felhasználóval és egy magas színvonalú tanfolyamokat népszerűsítő weboldallal ez remek módja lehet a közönség növelésének és a személyes márka erősítésének.

A Skillshare korlátai

A tanárok a diákok által a tanfolyamok megtekintésére fordított percek száma alapján kapják a fizetésüket, és a kifizetés általában alacsonyabb, mint más platformokon.

Skillshare árak

Ingyenesen feltöltheti óráit

Havi előfizetési díj 32 dollár diákok számára

Skillshare értékelések és vélemények

G2: 3,3/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (10+ értékelés)

5. Teachable

A Teachable segítségével

A Teachable egy másik népszerű e-kereskedelmi platform online tanfolyamok értékesítésére. Felhasználóbarát felülettel rendelkezik a tanfolyamok elkészítéséhez és feltöltéséhez, valamint e-mail marketing eszközökkel, amelyek segítenek a tanároknak kapcsolatba lépni a potenciális hallgatókkal. Ez egy remek módja annak, hogy fizikai és digitális termékek helyett a tudását értékesítse.

A Teachable legjobb funkciói

Egyszerű módszer online tanfolyamok, digitális letöltések és coaching szolgáltatások létrehozására, tárolására és értékesítésére.

A beépített e-mail marketing eszközök segítségével új közönséget vonzhat, és a céloldal látogatóit fizető diákokká alakíthatja.

A robusztus elemzések és jelentések lehetővé teszik az elkötelezettségi mutatók megtekintését, így finomíthatja tanfolyamait és megértheti, mit szeretnének hallgatói.

Tanítható korlátozások

A SEO és a konverziós csatornákhoz rendelkezésre álló eszközök korlátozottsága miatt több külső szolgáltatást kell igénybe vennie (és fizetnie kell értük).

Korlátozott többnyelvű támogatás

Tanítható árak

Ingyenes

Alap: 39 USD/hó, éves számlázással

Pro: 119 USD/hó, éves számlázással

Pro+: 199 USD/hó, éves számlázással

Üzleti: 499 USD/hó, éves számlázással

Teachable értékelések és vélemények

G2: 4/5 (45+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (165+ értékelés)

6. WooCommerce

A WooCommerce segítségével

A Gumroad alternatívái lehetnek pluginok is. A WooCommerce egy plugin, amely WordPress webhelyét online áruházzá alakítja. Ez egy praktikus módja annak, hogy kihasználja a WordPress rugalmasságát, miközben megmarad az e-kereskedelmi platform ereje. A WooCommerce digitális letöltésekkel, fizikai termékekkel, előfizetési modellekkel és még sok mással is működik.

A WooCommerce legjobb funkciói

A teljes funkcionalitású e-kereskedelmi webhely nyílt forráskódú, így teljes mértékben Ön irányíthatja online áruházának megjelenését és működését.

A platformot hatalmas ökoszisztéma veszi körül, így megtalálhatja a pluginokat, témákat és eszközöket, amelyekkel megalkothatja álmai online áruházát.

A beépített marketingeszközöknek köszönhetően a rendszer nagyon SEO-barát, így több organikus forgalmat vonzhat, akik olyan digitális és fizikai termékeket keresnek, mint az Öné.

A WooCommerce korlátai

A beállítása bonyolultabb lehet, mint más e-kereskedelmi webhelyeké, mivel sok munkát magának kell elvégeznie, vagy valakit meg kell fizetnie, hogy mindent beállítson Önnek.

WooCommerce árak

Essential: 39 USD/hó vagy 25 USD/hó, éves számlázással

Teljesítmény: 70 USD/hó vagy 45 USD/hó, éves számlázással

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

WooCommerce értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 1100 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (930+ értékelés)

7. WishList Member

A WishList Member segítségével

A WishList Member egy másik plugin a WordPress webhelyéhez, amelyet kifejezetten alkotók számára terveztek digitális letöltések és online tanfolyamok értékesítésére. Olyan funkciókat talál, amelyek segítenek a tartalomhoz való hozzáférés, az előfizetések és a népszerű fizetési átjárók integrációjának kezelésében.

A WishList Member legjobb funkciói

Könnyen létrehozható tagsági oldal WordPress webhelyeken, amely lehetővé teszi a tartalomhoz való hozzáférés és az árazási tervek ellenőrzését.

Robusztus integráció fizetési átjárókkal, beleértve a PayPal, Strip és másokat

A kiváló elemzési eszközök segítségével nyomon követheti a legfontosabb mutatókat, mint például a tagok regisztrációját, lemondásait, az elkötelezettségi arányt és még sok mást.

WishList Member korlátozások

Nincs ingyenes csomag, és az árak általában sokkal magasabbak, mint más online digitális termékek értékesítésére szolgáló platformok esetében.

WishList Member árak

Alap: 149,50 USD/év

Plusz: 249,50 USD/év

Pro: 349,50 USD/év

Elite: 1199,50 USD/év

WishList Tagok értékelései és véleményei

G2: 4. 1/5 (4+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (40+ értékelés)

8. Sellfy

A Sellfy segítségével

A Sellfy egy all-in-one platform alkotók és online áruházak számára. A Sellfy segítségével digitális termékeket, igény szerinti nyomtatott termékeket és előfizetéseket értékesíthet. Könnyen használható platformjának és alacsony havi díjainak köszönhetően egyre népszerűbb az új eladók körében.

A Sellfy legjobb funkciói

Nincsenek tranzakciós díjak, így a havi fizetés után megtarthatja az összes nyereséget, amelyet fizikai és digitális termékeinek online értékesítéséből szerez.

Könnyen beállítható online áruház digitális letöltések, fizikai termékek, igény szerinti nyomtatás, előfizetések és egyebek értékesítéséhez.

Beépített marketingeszközök, amelyekkel kedvezménykódokat, kosárelhagyási e-maileket és akár hirdetéspixelek nyomon követését is használhatja, hogy növelje márkája láthatóságát és új ügyfeleket érjen el.

A Sellfy korlátai

Kevesebb integrációt kínál, mint más Gumroad alternatívák, ami korlátozhatja a fejlett funkciókhoz való hozzáférést.

Sellfy árak

Starter: 29 USD/hó

Üzleti: 79 USD/hó

Prémium: 159 USD/hó

Kedvezmények elérhetők az éves árazási tervezeteknél

Sellfy értékelések és vélemények

G2: 3,9/5 (50+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (30+ értékelés)

9. ClickFunnels

A Clickfunnels segítségével

A ClickFunnels értékes eszköz mindenki számára, aki e-kereskedelmi platformot használ. Ez egy értékesítési csatorna-építő platform, amely segít megragadni és generálni az e-kereskedelmi vállalkozásához szükséges potenciális ügyfeleket. Használja marketingeszközeit és sablonjait, hogy növelje láthatóságát és vonzza a potenciális vásárlókat.

A ClickFunnels legjobb funkciói

Készítsen landing page-eket, értékesítési oldalakat és feliratkozási űrlapokat perceken belül a platform drag-and-drop oldalépítőjével és előre elkészített sablonjaival.

Rengeteg eszköz, amely segít racionalizálni marketingtevékenységeit, beleértve az A/B tesztelést, e-mail marketing eszközöket, visszaszámláló csatornákat és még sok mást.

Integrálható a népszerű fizetési feldolgozó, e-mail marketing és elemző eszközökkel, így online üzletével még többet érhet el.

A ClickFunnels korlátai

Az árak magasabbak, mint a Gumroad egyéb alternatíváinál, ami miatt kisebb online áruházak számára elérhetetlen lehet.

A platform ügyfélszolgálatáról vegyesek a vélemények.

ClickFunnels árak

Alap: 147 USD/hó

Pro: 197 USD/hó

Funnel Hacker: 297 USD/hó

Kedvezmények elérhetők az éves árazási tervezeteknél

ClickFunnels értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (390+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (640+ értékelés)

10. MemberPress

A MemberPress segítségével

A MemberPress egy könnyen használható WordPress plugin előfizetések és tagságok értékesítéséhez. Ezzel a Gumroad kiváló alternatívájával kezelheti a tartalomhoz való hozzáférést, az előfizetéseket és a fizetéseket.

A MemberPress legjobb funkciói

A kiváló hozzáférés-vezérlés lehetővé teszi, hogy tagsági szintjük alapján kiválaszthassa, kik láthatják a különböző bejegyzéseket, oldalakat, címkéket és egyebeket.

Részletes elemzések és jelentések, amelyekkel nyomon követheti a tagsági regisztrációkat, lemondásokat, tartalom iránti érdeklődést és még sok mást.

Beépített eszközök és kiváló integrációk online tanfolyamok értékesítéséhez, közösségépítéshez és az előfizetők visszatérésének ösztönzéséhez, hogy még több tartalmat vásároljanak.

A MemberPress korlátai

Hét számjegyű vagy annál nagyobb bevétellel rendelkező WordPress-webhelyek számára készült, ezért kisebb online alkotók számára nem feltétlenül megfelelő.

MemberPress árak

Alap: 359 USD/év

Plusz: 599 USD/év

Pro: 799 USD/év

Elite: 999 USD/év

MemberPress értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (2000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (2000+ értékelés)

Gyorsan készítsen termék tesztelési terveket, és csökkentse a végtelen órákat igénylő manuális munkát a ClickUp AI által generált utasításainak segítségével.

A Shopify és a WooCommerce funkciókban gazdag webhelyektől az Etsy és a Skillshare niche közösségekig számos kiváló Gumroad alternatívát találhat online vállalkozásához. Az e-kereskedelmi megoldások kiválasztása azonban csak az első lépés az értékesítési célok eléréséhez.

Szüksége lesz egy olyan platformra is, amely segít a szervezettségben és az üzleti tevékenységek irányításában, és ebben a ClickUp tud segíteni. A ClickUp önmagában nem tudja kezelni az értékesítést vagy az előfizetéseket, de all-in-one projektmenedzsment megoldásként támogatja az értékesítési csapatot, és együttműködik a kedvenc Gumroad alternatíváival.

Használja a ClickUp intuitív eszközeit a tartalomnaptárak tervezéséhez, marketingkampányainak és értékesítési erőforrásainak szervezéséhez, vagy egyértelmű határidőkkel ellátott feladatok kiosztásához magának vagy csapatának. Több ezer integrációval egyszerűsítheti munkafolyamatát, és mindent, amire szüksége van, egy dedikált munkaterületen tarthat.

Regisztráljon még ma ingyenes ClickUp-fiókjára, és fedezze fel az értékesítési csapatok számára tervezett eszközeinket. A fizetős fiókok tulajdonosai kihasználhatják az e-kereskedelemhez tervezett AI-eszközeinket is, amelyek segítségével a feladatok elvégzése másodpercek alatt megtörténik, nem pedig órák alatt.