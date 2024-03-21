A 10 legjobb Zapier integráció a munkafolyamatok optimalizálásához 2025-ben

Senki sem tudja egyetlen platformra redukálni technológiai eszközeit. Akár a Google Naptárral szervezi megbeszéléseit, akár a HubSpot segítségével irányítja egy kis- és középvállalkozás marketingcsapatát, a legtöbbünk több programra támaszkodik, hogy szervezett és produktív maradjon. Ugyanilyen fontos, hogy több platformon osszuk meg az információkat, hogy kihasználhassuk az egyes elemek összességének előnyeit.

Az információk kézi átírása vagy a részletek egyik szoftvereszközről a másikra történő másolása és beillesztése azonban az AI korában bűn. Itt jön be a Zapier. Ez egy munkafolyamat-automatizáló eszköz, amely több mint 6000 alkalmazást kapcsol össze, hogy előre meghatározott kiváltó események alapján meghatározott műveleteket és eseményeket indítson el.

Minél jobban összekapcsolhatja az Ön által használt alkalmazásokat, annál jobban kiépítheti az ideális munkafolyamatot az életében (személyes, szakmai vagy egyéb) valamennyi projektjéhez és rutinjához.

A trükk az, hogy megtalálja azokat az alkalmazásokat, amelyek dinamikusan tudnak együttműködni a Zapier integrációs szoftverével, és olyan műveleteket és eseményeket hoznak létre, amelyekre megbízhatóan számíthat. Robusztus és sokoldalú Zapier integrációkra van szüksége, hogy felépíthesse munkafolyamatát és egyszerűsíthesse az életét.

Mit kell keresnie a Zapier integrációkban?

A jó termelékenységi alkalmazások, naptáralkalmazások vagy üzleti eszközök jellemzője, hogy megkönnyítik az integrációt más eszközökkel. Végül is egyetlen alkalmazás sem képes mindent megtenni mindenki számára, és azok az alkalmazások, amelyek más alkalmazásokkal való összekapcsolást tesznek lehetővé, sokkal nagyobb eséllyel szilárdítják meg helyüket az emberek elengedhetetlen listáján.

Ha tehát új alkalmazásokat keres, amelyeket beépíthet 2024-es rutinjaiba és munkafolyamataiba, ne csak azt kérdezze, hogy mit tud az alkalmazás önmagában. Kérdezze meg, hogy mit tud az alkalmazás a Zapier integrációs Zaps segítségével. A legjobb Zapier integrációknak néhány kritériumnak meg kell felelniük:

Nyilvános listára kerül: Amikor a Zapier nyilvános listájára felkerül egy alkalmazás, az alkalmazás fejlesztői elkötelezik magukat az integrációk mellett. Valószínűleg megbízhatóbb támogatást is kap, mint a listán nem szereplő vagy magánlistán szereplő alkalmazások esetében.

Számos különböző kiváltó és műveleti lehetőség áll rendelkezésre: Egyes alkalmazások csak egyetlen, felületes művelettel vagy kiváltóval rendelkeznek. Ellenőrizze, hogy a Zapier integráció több lehetséges kiváltóval, művelettel és végponttal rendelkezik-e. Ez azt jelenti, hogy sokkal többet tehet – és automatizálhat.

Sokan használják, és rengeteg forrás áll rendelkezésre: A közösségi média hatása valós, különösen az alkalmazások esetében. A Zapier közösségének hatalmas mérete miatt minél többen használnak egy adott alkalmazást, annál jobb lehet az. Válasszon olyan alkalmazásokat, amelyeknek több százezer felhasználója van.

Használja a fenti ellenőrzőlistát, hogy megbizonyosodjon arról, hogy jelenlegi eszközei megfelelnek-e a követelményeknek, és használja továbbra is az új alkalmazások értékeléséhez, amelyeket ki szeretne próbálni. Ha azonban elakad és segítségre van szüksége, hogy kitalálja, merre forduljon, kezdje néhány alapvető Zapier integrációval személyes és szakmai felhasználók számára.

A 10 legjobb Zapier integráció

Kombinálja a ClickUp univerzális keresőt a Zapier Zaps-szal, hogy egyetlen platformon kezelhesse az összes munkáját, és soha ne veszítse el az információkat.

Ha a Zapier integrációk azok a mechanizmusok, amelyek meghatározzák, mennyi munkát lehet elvégezni, akkor a projektmenedzsment szoftver az alapja ennek. Mindenkinek szüksége van egy projekt- és feladatkezelő központra, amely tartalmazza az összes teendőjét, ütemtervét, tudásforrásait és folyamatban lévő dolgait. Ez a központ a ClickUp.

A ClickUp egy all-in-one projektmenedzsment platform, ahol magánfelhasználók vagy professzionális csapatok szervezhetik munkafolyamataikat és rutinjaikat. Egy helyen együttműködhet munkatársaival, nyomon követheti a több személyt érintő projekteket, és kezelheti napi vagy folyamatos feladatlistáját. Sőt, a ClickUp egy robusztus Zapier automatizálással rendelkezik, amely leellenőrzi az előző szakaszban felsorolt összes tételt, amelyet éppen lejjebb görgetett.

Több tucat ClickUp-Zapier Zaps segítségével kezelheti a standard funkciókat és műveletsorokat. A ClickUp-ot közvetlenül integrálhatja kedvenc eszközeivel, például a Google Naptárral és a Slackkel, így még finomabb munkafolyamatokat hozhat létre. Sőt, miután minden ClickUp integráció, kapcsolat és Zaps a helyére került, a ClickUp univerzális keresőjével bármelyik összekapcsolt eszközből megtalálhatja a szükséges információkat.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp központi hubként szolgálhat események létrehozásához, feladatok elvégzéséhez és információk kereséséhez, ha összekapcsolja az összes alkalmazást, amelyet személyes vagy szakmai életében használ. Ezek az üzleti folyamatok automatizálásának példái inspirálhatják Önt, ha saját ötleteit szeretné megvalósítani.

Több tucat automatikus indítót állíthat be, hogy minden feladatát, eseményét, jegyzetét és beszélgetését egy helyen tárolhassa a könnyen használható feladatautomatizáló szoftver segítségével.

Kevesebb időt kell fordítania a találkozókra szóló meghívók másolására vagy e-mail címének meghívására a találkozókra – ha az a ClickUp-ban van, akkor az összes többi zapped eszközében is ott van.

A ClickUp, a Zapier és a lelkes felhasználók bőséges támogatása megkönnyíti, hogy segítséget kapjon minden kérdésére, vagy inspirációt szerezzen a kreatív munkafolyamat-automatizáláshoz

A ClickUp korlátai

A magánfelhasználóknak érdemes lehet elmélyülniük az API-ban, mivel a legtöbb ClickUp Zaps professzionális felhasználási esetekre irányul.

Az új projektmenedzsment platformra való átállás a Zaps eléréséhez komoly vállalkozás lehet.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért tagonként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

2. ActiveCampaign

Az ActiveCampaign segítségével

Az ActiveCampaign egy marketingautomatizálási platform, amely megkönnyíti a kis csapatok munkáját. E-mail marketing eszközöket, e-mailek küldésének és személyre szabásának automatizálását, valamint e-mailek küldésének lehetőségét kínálja értékesítési vagy egyéb interakciókra való válaszul.

Az ActiveCampaign segítségével több tucat egyedi automatizálást állíthat be, amelyek különböző időpontokban különböző e-maileket küldenek különböző embereknek – de hol illeszkedik ebbe a Zapier integráció?

A Zaps segítségével biztosíthatja, hogy minden ügyfél vagy potenciális ügyfél interakciója a különböző beállítások között megfelelően regisztrálódjon az ActiveCampaign-ben. Például összekapcsolhatja webhelyének minden egyes céloldalát konkrét e-mail kampányokkal, így az új kapcsolatok automatikusan a megfelelő kommunikációt kapják.

Az ActiveCampaign Zaps új feladatokat is hozzáadhat a teendőlistádhoz, vagy ügyfélmegbeszéléseket a naptáradhoz, amikor a címzettek reagálnak az általad küldött üzenetekre.

Az ActiveCampaign legjobb funkciói

Részletes súgók, amelyek végigvezetik a Zaps beállításán, vagy gyakran használt Zaps-ok bemutatásával javaslatokat adnak a munkafolyamatokra vonatkozóan.

Automatizálja az összes e-mailes kommunikációját, biztosítva, hogy a csepegtető kampányok, a szezonális e-mailek és a „köszönjük a vásárlást!” e-mailek a tökéletes időben kerüljenek kiküldésre.

Eszközök és lehetőségek a gyors kommunikációhoz az ügyfelekkel és az új kapcsolatokkal

Az ActiveCampaign korlátai

Egyes integrációkhoz ügyfélszolgálati támogatásra van szükség a részletek kidolgozásához.

A platform navigálása unalmas lehet.

ActiveCampaign árak

Plus (csomag): 116 USD/hó

Professional (csomag): 386 USD/hó

Vállalati: 734 USD/hó

ActiveCampaign értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 10 700 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (2350+ értékelés)

3. Google Táblázatok

A Google Sheets az Excel egyszerűbb, ingyenes és felhasználóbarát alternatívája, amely online táblázatokkal teszi lehetővé az együttműködést. Sablonokat használhat, munkát rögzíthet, listákat kezelhet és részletes fájlokat készíthet bármilyen személyes vagy szakmai felhasználásra.

Sokaknak problémát jelent, hogy a táblázatokba az információk bevitele nehézkes lehet. A helyesírás-ellenőrző nem működik a cellákban, a formázás bonyolult, és nem úgy működik, mint egy hagyományos dokumentum. Ez nem a Google Sheets problémája, hanem a táblázatoké, és a Zapier automatizálása megoldhatja ezt a problémát.

A több száz rendelkezésre álló Zap segítségével új Facebook- és e-mail-leadeket vonhat be egyetlen, hosszú távú listába a Sheetsben. Hozzáadhat tranzakciókat, egyszerűsítheti a kiadások nyomon követését, és akár automatikusan megjegyezheti, ha új megbeszélése van. Ezek csak a bevonási oldalon vannak.

A push-out oldalon a Sheets Zaps Slack-riasztásokat vagy ClickUp-üzeneteket küldhet, Trello-kártyákat készíthet az ügyfelek számára látható táblákon, és új előfizetőket vihet be a Mailchimp nyilvántartásába. A csapatában senkinek nem kell többé táblázatokat begépelnie.

A Google Táblázatok legjobb funkciói

Ingyenes felhőalapú szoftver

Könnyű együttműködés, főleg azért, mert a felhasználók megjegyzéseket hagyhatnak vagy e-mailes értesítéseket küldhetnek a cellákból.

A Google Sheets gyakorlatilag bármilyen típusú adatot képes olvasni és formázni, így a fordítás során nem történik hiba.

Több száz Zaps áll rendelkezésre, így több tucat munkafolyamat-automatizálást, űrlapautomatizálást és adatmentést hozhat létre.

A Google Táblázatok korlátai

A Google Sheetsben maximális cellaszám van, ezért az automatizáláshoz némi felügyeletre van szükség.

A Google Sheets nem rendelkezik olyan fejlett funkciókkal, mint az Excel, ezért elengedhetetlenek a harmadik féltől származó Zaps és Zapier alternatívák

Google Táblázatok árak

Ingyenes

Google Sheets értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 42 290 értékelés a Google Workspace-ről)

Capterra: 4,7/5 (több mint 12 900 értékelés)

4. Slack

A Slacken keresztül

Ha a vállalkozásoknak azonnali üzenetküldésre van szükségük, általában a Slacket választják. A Slack egy kommunikációs platform, amely megkönnyíti az azonnali üzenetküldést csoportok között vagy közvetlenül, valamint a fájlmegosztást, a hívásokat és egyebeket. A szervezetek osztályok, projektek vagy témák szerint csoportos csevegéseket hozhatnak létre, így több nyitott beszélgetés is folyhat egyszerre.

A Slack előnye, hogy már eleve lehetővé teszi a munkafolyamatok automatizálását és fejlett funkciókat kínál. Beállíthat emlékeztetőket, válaszokat programozhat és üzeneteket elhalaszthat. De a legjobb tulajdonsága a Zaps, amely lehetővé teszi, hogy a technológiai eszközkészletében található más eszközök azonnal üzenetet küldjenek Önnek.

Például egy táblázatkezelő program riasztást küldhet egy csatornára vagy egy adott személynek, ha új potenciális ügyfél jelentkezik. Üzeneteket is elküldhet a Slackben, például támogatási jegyeket, marketingötleteket vagy nyomon követendő feladatokat. Akár informális megjegyzéseket és üzeneteket is hozzáadhat az ügyfelekről a CRM hivatalos profiljához, így az információk soha nem vesznek el.

A Slack legjobb funkciói

Robusztus azonnali üzenetküldő és csoportos csevegő funkciók, amelyek megkönnyítik az együttműködést

Intelligens funkciók, amelyeket a felhasználók beállíthatnak riasztások, ismétlődő emlékeztetők és nyomon követések beállításához.

Számos Zap a Slacken keresztül történő üzenetküldéshez vagy a Slack-üzenetek cselekvési tételekké alakításához

A Slack korlátai

A méret és az alkalmazásintegráció korlátai az ingyenes verziókban

A fizetős csomagok költségei meghaladhatják a megengedhető mértéket.

Slack árak

Ingyenes

Pro: 8,75 USD/hó

Business+: 15 USD/hó

Enterprise Grid: Egyedi árazás

Slack értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 32 200 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 23 000 értékelés)

5. Google Naptár

A Google Naptár gyorsan világszerte a professzionális és személyes felhasználók alapértelmezett naptáralkalmazásává vált. Könnyen használható, mert szorosan összekapcsolódik a beérkező leveleinkkel. Az olyan platformokkal való integrációk, mint a Zoom, a Meetup, a Calendly és mások, még könnyebbé teszik a Google Naptár alapértelmezett alkalmazásként való kiválasztását.

De amikor naptárat választ, győződjön meg róla, hogy az összes lehetséges forrásból beérkező találkozót beolvassa, hogy elkerülje a kettős foglalásokat. A Zapier Zaps és harmadik féltől származó integrációk hosszú listájának köszönhetően a Google Naptár a legegyszerűbb megoldás ennek biztosítására.

A Google Naptár legjobb funkciói

Hozzon létre több integrált naptárat személyes és szakmai életéhez

Könnyedén beállíthatja a munkaidőt vagy az időblokkokat, így a megbeszélések csak a megfelelő időpontokban lehetségesek.

A legtöbb webhelyen széles körben elismert standard opcióként

A Google Naptár korlátai

A használati és meghívási korlátok akadályozhatják a nagyobb szervezeteket

A fejlett funkciók és beállítások kezelése kihívást jelent

A Google Naptár árai

Business Starter (Google Workspace): 6 USD/hó

Business Standard (Google Workspace): 12 USD/hó

Business Plus (Google Workspace): 18 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Google Naptár értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 42 290 értékelés a Google Workspace-ről)

Capterra: 4,8/5 (több mint 3000 értékelés)

6. HubSpot

A HubSpot segítségével

A HubSpot egy rendkívül népszerű CRM szoftver, amely egyedi hubokat kínál marketing, értékesítés, műveletek és egyéb területek számára. A HubSpot ökoszisztémában működő szervezetek a platformon kezelhetik weboldalukat, marketingelemzéseiket, szállításukat és termékforgalmazásukat, valamint szolgáltatásaikat. A szoftver úgy lett kialakítva, hogy akár 2000 alkalmazottal rendelkező vállalkozások működési igényeit is kielégítse, így rendkívül hatékony eszközről van szó.

Ennek figyelembevételével a HubSpot is rendelkezik egy igen hatékony Zaps listával. Több mint 1400 alkalmazáshoz csatlakozhat, és több ezer, vállalkozásának igényeinek megfelelő trigger-action Zaps-ot hozhat létre. A HubSpot nyilvánosan felsorolt Zapier integrációval rendelkezik, amely ingyenes a általános HubSpot platformhoz.

A HubSpot legjobb funkciói

Intuitív marketingközpont, amely kiterjedt támogatást és javaslatokat nyújt a folyamatok fejlesztéséhez

Az ökoszisztéma belsejében rengeteg integráció található, ami minimálisra csökkenti a kézi adatbevitel szükségességét.

Az ügyféladatok különböző platformon belüli csatornákon keresztül érhetők el.

A HubSpot korlátai

A dátumértékek UTC éjfélre kerekítve vannak, ami némi eltérést okozhat az alkalmazások között.

Maga a HubSpot drága lehet a kis- és középvállalkozások számára.

HubSpot árak

Ingyenes

Suite Starter: 30 USD/hó

Az árak a tevékenység típusától és mennyiségétől függően változnak.

HubSpot értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (10 680+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 4000 értékelés)

7. Notion

Via Notion

A Notion egy jegyzetelő alkalmazás, amely a minimalizmust a maximumra emeli. Egyetlen fehér táblaként indul, ahonnan a felhasználók mindent létrehozhatnak, a Gannt-diagramoktól a receptkönyvekig. Különböző szövegformátumok és adatbázisok létrehozásához a Notion többféle kódja és funkciója használható. Ez egy virtuális játszótér azok számára, akik szeretnék megszervezni szenvedélyes projektjeiket.

A szabad formátumú lehetőségek miatt a kezdetek nehéznek tűnhetnek, de a felhasználók általában élvezik a szabadságot, miután belevágtak. A lelkes közösség számos sablont kínál projektekhez, osztályfunkciókhoz, naptárakhoz és egyebekhez. Kiemelheti kedvenc online forrásait, nyomon követheti és dolgozhat a projektekben, részletes teendőlistákat készíthet és teljes tudásbázist szervezhet.

A Notion legjobb funkciói

Több ezer sablon a Notionban vagy olyan tartalomalkotóktól, akik niche alkotásaikat szeretnék megosztani

Könnyen használható drag-and-drop funkciók és eszközök egyedi oldalak létrehozásához

Többféle módszer az adatok megtekintésére és összekapcsolására a platformon keresztül

A Notion korlátai

Az új felhasználók hihetetlenül túlterheltek lehetnek

A Notion integrációk jobb eredményeket nyújthatnak, mint a Notion zaps.

Notion árak

Ingyenes

Plusz: 8 USD/hó

Üzleti: 15 USD

Vállalati: Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.

Notion értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 5000 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (2000+ értékelés)

8. Calendly

A Calendly segítségével

A Calendly egy népszerű ütemezési eszköz, amely egy kicsit kifinomultabbá teszi a találkozók szervezését. A szakemberek a Calendly segítségével meghívhatják ügyfeleiket, potenciális ügyfeleiket és üzleti partnereiket találkozókra, és az eszköz elvégzi az összes bonyolult háttérmunkát, például a különböző időzónák és az Ön rendelkezésre állásának kezelését.

Ez sokkal egyszerűbb, mint az e-mailek oda-vissza küldözgetése a lehetséges időpontokról, és akár különböző típusú találkozókat is felajánlhat a belső és külső kommunikáció szegmentálása érdekében.

Automatikusan integrálódik a kedvenc értekezleteszközével (például a Zoom vagy a Google Meet), így a Zaps csak hab a tortán.

A Calendly legjobb funkciói

Kifinomult felület, amelyen mások az Önnek megfelelő időpontban tudnak találkozót egyeztetni Önnel.

Az üzleti órák egyszerű beállítása és az idő blokkolása

Zökkenőmentes értekezletek szervezése különböző időzónákban, anélkül, hogy a számításokkal kellene foglalkoznia

A Calendly korlátai

Az ingyenes csomag korlátozza, hogy hányféle típusú értekezletet tarthat.

A Calendly-n kívüli találkozók megnehezíthetik a Calendly számára annak felismerését, hogy mikor nem elérhető.

Calendly árak

Ingyenes

Standard: 12 USD/hó

Csapatok: 20 USD/hó

Vállalati: Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.

Calendly értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (2099+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3350+ értékelés)

9. Dropbox

A Dropboxon keresztül

Sok szervezet és magánfelhasználó a Dropboxon keresztül tárolja az összes fájlját a felhőben. Ez magában foglalja a folyamatban lévő munkadokumentumokat, az SOP-kat és a marketingeszközöket is. Ez egy remek módszer arra, hogy mindig hozzáférjen a szükséges fájlokhoz anélkül, hogy régi e-maileket vagy projektmappákat kellene átkutatnia.

A Zapier további funkciókkal bővíti a Dropboxot: lehetővé teszi a dokumentumok automatikus mentését, értesíti a munkatársakat a változásokról, és jelzi, ha valaki módosítást hajt végre. A Dropboxot unalmas, de stabil alapvető eszközből a munkafolyamatának dinamikus részévé alakíthatja.

A Dropbox legjobb funkciói

Fájlok egyszerű megosztása linkeken keresztül

Olyan nagy fájlokat is átvihet, amelyeket e-mailben vagy más alkalmazásokon keresztül nem tudna megosztani.

Fájlok tárolása és elérése a csatlakoztatott eszközökről

A Dropbox korlátai

Kevesebb biztonság más fájltároló és -megosztó alkalmazásokhoz képest

Nincs offline hozzáférés a dokumentumokhoz

Dropbox árak

Alap: Ingyenes

Plusz: 11,99 USD/hó

Alapvető szolgáltatások: 22 USD/hó

Üzleti: 24 USD/hó

Business Plus: 32 USD/hó

Dropbox értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (22 990+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 21 500 értékelés)

10. ConvertKit

A ConvertKit segítségével

A ConvertKit e-mail marketing eszközök csomagját, fizetős hírlevelek platformját, valamint előfizetések, tagságok és hírlevelek értékesítéséhez szükséges eszközöket kínál. Inkább a tartalomalkotóknak szól, mint a hagyományos vállalkozásoknak.

Kezelheti kapcsolattartói listáját, és személyre szabott e-maileket küldhet nekik. A Zaps segítségével könnyedén frissítheti kapcsolattartói listáit, és gondoskodhat arról, hogy minden adatáról biztonsági másolatot készítsen.

A ConvertKit legjobb funkciói

A közönség egyszerű szegmentálása és a különböző listák kezelése, ami jó választás kezdőknek.

Beépített e-kereskedelmi funkciók, amelyeket azoknak a tartalomalkotóknak terveztek, akik pénzzé szeretnék tenni tudásukat.

A ConvertKit korlátai

A felhasználók kedvezőtlenül hasonlítják össze az ingyenes csomagot a Mailchimp-hez.

Viszonylag kevés Zaps

ConvertKit árak

Hírlevél: 0 dollár

Alkotó: 9 USD/hó

Creator Pro: 25 USD/hó

ConvertKit értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (190+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (197+ értékelés)

Az integrációk és az automatizálás egyszerűsítik az életét és a munkáját, mivel csökkentik az alkalmazások közötti kézi váltás szükségességét. Felgyorsíthatja munkáját és megnyugodhat, mert semmi sem marad ki a legjobb projektmenedzsment eszközei közül.

De ha az összes alkalmazása zaps segítségével kommunikál egymással, akkor itt az ideje, hogy megtalálja azt a bázist, ahol produktív lehet. A ClickUp robusztus feladatkezelő platformja lehet az Ön működési bázisa, ahol elvégezheti a feladatokat, másokkal együtt dolgozhat a projektekben, ellenőrizheti az ütemtervét, és figyelemmel kísérheti mindazt, ami a figyelmét igényli. Regisztráljon egy örökre ingyenes fiókra, és kezdje el felfedezni, hol töltheti be a ClickUp zaps a hiányosságokat.