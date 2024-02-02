Evernote kontra Todoist: melyik eszköz a jobb 2025-ben?

Tudjuk, hogy az agyad tele van ötletekkel, feladatokkal és zseniális gondolatokkal. Utazási tervekkel, megtakarítási célokkal, projekt határidőkkel és még sok mással kell foglalkoznod! Megérdemelsz egy kis segítséget.

Biztosan már fontolóra vette a jegyzeteléshez és feladatkezeléshez hasznos alkalmazásokat, amelyek jól jöhetnek, ha egyszerre több dolgot is csinál az életében.

A piacon számos kiváló jegyzetelési alkalmazás elérhető, de a szükségleteinek leginkább megfelelő kiválasztása időt és erőfeszítést igényelhet. Mindannyian egyediak vagyunk, ezért érdemes kipróbálni őket a mindennapi rutin részeként, hogy megnézze, mennyire illeszkednek a jelenlegi munkamenetébe.

Az olyan népszerű eszközök, mint az Evernote és a Todoist, könnyű választásnak tűnnek. De mi megértjük, hogy Ön szeretne megalapozott döntést hozni.

Készülj fel a jegyzetelés terén zajló összecsapásra: Todoist kontra Evernote. Részletesen megismerheted a funkcióikat, áraikat, ügyfélszolgálatukat és még sok mást.

A végén bemutatunk egy másik versenyzőt is, amely meglepetést okozhat Önnek.

Mi az Evernote?

via Evernote

Az Evernote egy sokoldalú alkalmazás jegyzetek készítéséhez és feladatok kezeléséhez. Archiválás céljára tervezték, lehetővé teszi fotókkal, hangklipekkel és mentett webes tartalmakkal gazdagított jegyzetek készítését.

Az Evernote lenyűgöző, 250 millió felhasználóból álló bázissal rendelkezik, amelynek 10%-a fizető felhasználó. A jegyzetelés sokoldalúságáról ismert, egy mindenre kiterjedő platform, amely segít az ötletek szervezésében és rögzítésében.

Ez a jegyzetelési alkalmazás tökéletes megoldás azok számára, akik több eszközt használnak. Lehetővé teszi a jegyzetek virtuális jegyzetfüzetekben való rendszerezését, címkézését, megjegyzések hozzáadását, valamint a könnyű keresést, szerkesztést és exportálást.

Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy személyes vagy szakmai környezetben valós időben együttműködjenek és megosszák tudásukat.

Íme egy rövid összefoglaló a legfontosabb funkcióikról:

Mindennapi jegyzetek

via Evernote

Az Evernote-ban különböző formákban rögzítheti ötleteit. Rugalmasan használhat egyszerű szöveget, képeket, hangfelvételeket vagy akár webes kivágásokat is, hogy igényeinek megfelelően változatos és multimédiás jegyzeteket készítsen.

A jegyzeteket különböző igényeidnek megfelelően jegyzetfüzetekbe rendezheted, és a formázási lehetőségek segítségével szebbé teheted őket.

Ezenkívül az összes jegyzetét szinkronizálja az összes eszközén, így azokhoz bármikor hozzáférhet, akár offline állapotban is.

Együttműködés

via Evernote

Az Evernote rendkívül hatékony a csapatépítés terén. Lehetővé teszi, hogy könnyedén dolgozzon és ossza meg az információkat a többi csapattaggal. Az automatikus szinkronizálási funkció nyomon követi az előrehaladást és biztosítja, hogy mindenki ugyanazon az oldalon maradjon.

Az Evernote megkönnyíti a jegyzetek megosztását. Akár találkozók napirendjeiről, tervezési ötletekről, utazási tervekről, jelentésekről vagy feladatlistákról van szó, mindet könnyedén megoszthatja.

Amikor egy jegyzetet megosztanak az Evernote-ban, a címzettek közvetlenül az alkalmazás „Megosztott velem” szakaszából érhetik el, így biztosítva a legfrissebb verzió valós idejű frissítését, amikor csak megnyitják.

Platformok közötti kompatibilitás

via Evernote

Különböző platformokon dolgozhatsz, beleértve a Windows, macOS, iOS, Android és webböngészőket. Ez lehetővé teszi, hogy bármikor és bárhol hozzáférj az információkhoz és jegyzetekhez, függetlenül az eszközöd típusától.

Az Evernote-ot projektkezelésre is használhatja, mivel integrálható a meglévő eszközeivel, így könnyedén növelheti a termelékenységet. Kapcsolódjon közvetlenül a Google Naptárhoz, a Slackhez és a Microsoft Teamshez a még jobb felhasználói élmény érdekében.

Személyre szabott szervezés

via Evernote

Az Evernote segítségével jegyzetfüzeteket hozhat létre, hogy a címkék funkcióval kategorizálja a tartalmát. Ez lehetővé teszi, hogy szükség esetén gyorsan hozzáférjen az információkhoz, így hatékonyabbá téve a jegyzetelést.

Az Evernote címkéi olyanok, mint a jegyzetek kulcsszavai, amelyek megkönnyítik a keresést. Használjon címkéket, ha egy jegyzet több kategóriába is illeszkedik, vagy ha egy adott jegyzetfüzetben kulcsszóval szeretné szűrni az eredményeket. Ez hasznos lehet a jegyzetek kategóriákhoz, emlékekhez vagy helyekhez való társításához.

Az Evernote előnyei

Intuitív, AI-alapú keresési funkció, amely segít gyorsan és megbízhatóan megtalálni a megfelelő információkat a jegyzetek között.

Több testreszabható sablon áll rendelkezésre, és akár saját sablont is létrehozhat a semmiből.

Evernote hátrányai

A teljesítményt az alkalmi késések befolyásolják.

Mi az a Todoist?

via Todoist

A Todoist egy feladatkezelő alkalmazás, amelyet a felhasználók napi tevékenységeik szervezésére és tervezésére terveztek. A hagyományos teendőlista-eszközöktől eltérően felhőalapú szolgáltatást kínál, amely könnyebben elérhető és kezelhető, és több eszközön is lehetővé teszi a feladatok kezelését.

Az alkalmazás minimalista kialakítású, felhasználóbarát felülettel rendelkezik. Beállíthat határidőket és prioritásokat, hogy jobban kezelhesse a munkaterhelését.

Vessünk egy pillantást néhány fontosabb funkciójára:

Feladat létrehozása

via Todoist

A Todoist segítségével gyorsan feljegyezheti teendőit. Írjon be bármit a Todoist feladatmezőjébe, és tapasztalja meg az egyedülálló természetes nyelvfelismerő funkcióját – a program azonnal feltölti a teendőlistáját.

A Todoist automatikusan kategorizálja a feladataidat a „Ma”, „Közelgő” és egyéni szűrő nézetekbe, segítve a kritikus munkák prioritásainak meghatározását.

Több feladatot is hatékonyan kezelhet, ha egyszerre többet is kiválaszt. Ez lehetővé teszi a gyors átütemezés, prioritásbeállítás, áthelyezés vagy tömeges szerkesztés lehetőségét, így Önnek több ideje marad a fontosabb dolgokra koncentrálni.

Lehetővé teszi továbbá, hogy számítógépén, telefonján vagy bármely más eszközön feladatok létrehozását.

Szoftverintegrációk

via Todoist

A Todoist számos szoftverintegrációt támogat, hogy az alkalmazást más eszközökkel összekapcsolhassa. Ezek az integrációk segítik a munkafolyamatok racionalizálását.

Ezzel hatékonyabban tudsz együttműködni, mivel kedvenc csapatkommunikációs eszközeid üzeneteit cselekvésre késztető teendőkvé alakíthatod anélkül, hogy alkalmazások között kellene váltanod.

Néhány integrációs példa: PomoDone, Slack, Time Doctor, Timetrap, Zapier és Zendesk. A Todoist alkalmazást további alkalmazáson belüli funkciókkal is testreszabhatja.

Függőségek

via Todoist

A függőségek egy másik hasznos funkciója a Todoist projektmenedzsmentnek, ha olyan integrációt használ, mint a Ganttify. Ez lehetővé teszi, hogy több projektet is megtekintsen egyetlen Gantt-diagramon, feladatfüggőségeket állítson be, és meghatározza az egyes feladatok kezdő és befejező dátumát.

Ha egy feladat késedelmet szenved, módosíthatja a dátumot a Gantt-diagramban, és az összes függő feladat ennek megfelelően frissül. A feladatok közötti függőségek beállításával a feladatokat a megfelelő sorrendben végezheti el, így biztosítva, hogy a befejezetlen feladatok ne akadályozzák Önt.

A Gantt-diagramok és a Todoist-projektek a kétirányú szinkronizálásnak köszönhetően mindig naprakészek maradnak. Az olvasási joggal rendelkező ütemtervet azonnal megoszthatja ügyfeleivel vagy kollégáival, hogy tájékoztassa őket a projekt állásáról és előrehaladásáról.

A Gantt-diagramok használata a Todoist alkalmazásban értékes módszert kínál több projekt összevonására és átfogó áttekintés megszerzésére.

Költségvetés

via Todoist

A Todoist együttműködött a jól ismert YNAB (You Need a Budget) költségvetési alkalmazással egy részletes sablon kidolgozásában.

Ez a sablon segít megszervezni a pénzügyeket, csökkenteni az adósságokat, elérni a megtakarítási célokat és kialakítani a fenntartható költségvetési szokásokat.

Beállíthat költségvetést a feladatokhoz vagy projektekhez, és rendszeresen nyomon követheti a kiadásokat a költségvetéshez viszonyítva, hogy biztosan a terv szerint haladjon.

A Todoist előnyei

Intuitív, természetes nyelv a feladatok létrehozásához, ütemezéséhez és prioritásainak meghatározásához

Az ingyenes csomag elegendő funkcióval rendelkezik a projektkezeléshez.

Todoist hátrányai

Stabil internetkapcsolat szükséges.

Miben különbözik az Evernote és a Todoist?

Az Evernote elsősorban jegyzeteléshez használható, míg a Todoist egy több platformon is futó teendőlista-alkalmazás. Végül azonban hasonló funkciókat látnak el, ami megnehezítheti a választást. Ezért összefoglaltuk a két eszköz közötti különbségeket:

1. Könnyű használat

Ha projektkezelő eszközt használ, az utolsó dolog, amire szüksége van, az egy nehézkes felhasználói felület. Végezzünk egy gyors összehasonlítást a két alkalmazás között.

Evernote

Az Evernote nagyon egyszerűen érthető. Kattintson a „Jegyzet hozzáadása” gombra, és kezdje el a gépelést, vagy adjon hozzá fotót, hangklipet vagy videót. Az alsó részen található navigációs sáv segít Önnek ellenőrzőlista és kész sablonok létrehozásában, hogy könnyebben elindulhasson. A folyamat nagyon zökkenőmentes és egyszerű.

Nemrégiben újratervezték a kezelőfelületüket. A kezelőfelület most egy helyen összesíti az összes jegyzetedet, így kissé zsúfoltnak tűnik. Az alkalmazás azonban több eszköz és más alkalmazások szinkronizálásával biztosítja a jegyzetek összekapcsolását.

Todoist

A Todoist azt szeretné, hogy már az első pillanattól kezdve kiemelkedő teljesítményt nyújtson. Beépítettek egy lépésről lépésre haladó útmutatót, amely végigvezeti Önt mindazon, amit tudnia kell.

Értékes információkat nyújt a projektek, ütemtervek, alfeladatok és ismétlődő feladatok létrehozásáról. Emellett igényeinek megfelelően számos sablon közül választhat.

Az Evernote-hoz hasonlóan ez is zökkenőmentesen integrálható más alkalmazásokkal. Ha prémium felhasználó vagy, e-mailben és telefonon is időben értesítést kapsz.

Bónuszpont: Ha bizonyos feladatokat vagy projekteket teljesítesz, a Todoist beépített jutalmazási rendszerével, a Karmával jutalmaz téged! Az alkalmazás tulajdonosai tudják, hogy az emberi agy hajlamos a feladatok elvégzésére, ha jutalom jár érte. Ezek a Karma pontok segítenek jobban nyomon követni a termelékenységedet.

2. Hozzáférhetőség

A termelékenységet növelő eszköznek bárhol elérhetőnek és kéznél lévőnek kell lennie! Nézzük meg, hogyan teljesítenek ezek az eszközök ezen a téren.

Evernote

Az Evernote könnyen elérhető, és bármilyen eszközről – webről, Androidról vagy iOS-ről – hozzáférhet a jegyzetekhez. De korlátozott, mivel csak két eszközt használhat, ha az alapcsomagot választja.

Todoist

A Todoist a mobilalkalmazásra összpontosít, így iOS és Android eszközökön is elérhető. A emlékeztetőket integrálja a telefonjába, és szükség szerint értesítést kap.

3. Árak

Függetlenül attól, hogy milyen funkciókat szeretne, be kell tartania a költségkeretét. A legkívánatosabb funkciók megszerzése a költségkeretén belül a megfelelő eszköz kiválasztásának kulcsfontosságú része.

Evernote

Az Evernote ingyenes csomagot kínál, amely lehetővé teszi, hogy annyi jegyzetet készítsen, amennyit csak akar. Azonban nem fogja tudni használni a Feladatok funkciót, és a használat csak két eszközre lesz korlátozva.

Professzionális áraik kissé magasabbak a Todoist-hoz képest, de még mindig megfizethetőek.

Ingyenes

Személyes: 14,99 USD/hó

Professional: 17,99 USD/hó

Todoist

A Todoist-ot egy fillér kiadás nélkül is használhatja.

Kezdőknek: Ingyenes

Pro: 4 USD/hó

Üzleti: 6 USD/hó/tag

Oktatóknak és diákoknak hatalmas, 70%-os kedvezményt kínálnak.

Evernote kontra Todoist: van bajnokunk?

A Todoist és az Evernote nagyon különböző típusú alkalmazások: az előbbi segít a feladatok elvégzésében, míg az utóbbi a emlékezésben. Mindkettő kiváló minőségű alkalmazás, ingyenes verzióval is elérhető, és mindennapi használatra is alkalmas.

De a versenyben a Todoist rendkívül jól teljesít, könnyű használatával, jobb hozzáférhetőségével és kedvezőbb áraival.

Evernote kontra Todoist a Redditen

A Redditre fordultunk, hogy megértsük, mit gondolnak a felhasználók ezekről a termelékenységi alkalmazásokról. Sok felhasználó egyértelműen a Todoist használatát részesítette előnyben.

„A Todoist több tucatnyi további funkcióval rendelkezik, robusztus, könnyen használható, könnyen átütemezhetőek vele a mozgalmas napok, könnyen rangsorolhatók a feladatok, egyszerű nyelvet használ, megérti a projekteket, az alfeladatokat, testreszabható riasztásokat kínál... Az Evernote az egyes feladatok elvégzésére szolgál, nem pedig a tervek megtervezésére és végrehajtására. ”

„Todoist-ot használok, és a Todoist sokkal kifinomultabb és hatékonyabb. Fejlett szűrőim vannak, így csak bizonyos címkével ellátott feladatok jelennek meg. Az EN ehhez képest nagyon egyszerű. ”

De találtunk olyan felhasználókat is, akik elégedettek az Evernote-tal:

„Az Evernote legnagyobb előnye, hogy eszközei módosíthatók és mindenki saját igényei szerint használhatja őket. Emellett dinamikus munkafolyamatot kínál, amely segít a felhasználóknak megváltoztatni a munkafolyamatukat, ha találnak valami hasznosabbat és produktívabbat, ahelyett, hogy egy adott munkafolyamathoz kötné őket…”

A legjobb Evernote vs. Todoist alternatíva: ClickUp

Az Evernote és a Todoist kiválóan alkalmas jegyzetek készítésére és feladatok kezelésére. De láttad, hogy bizonyos hasonlóságok ellenére mindkét eszköz nagyon specifikus és korlátozott igényeket elégít ki.

Bemutatunk egy eszközt, amely sokkal többet tud, mint jegyzetelés és feladatkezelés.

A ClickUp egy all-in-one termelékenységi platform, amely lehetővé teszi a projektek kezelését, jegyzetek rögzítését és a haladás nyomon követését. Kiválóan alkalmas diákok, kisvállalkozások tulajdonosai és nagyvállalatok alkalmazottai számára.

Míg az Evernote és a Todoist is az egyszerűségre helyezi a hangsúlyt, a ClickUp számos funkcióval és testreszabási lehetőséggel tűnik ki. Ezért jó alternatívája az Evernote-nak és a Todoist-nak.

Ez az egyik leghatékonyabb projektkezelő eszköz, bár kiterjedt funkciói és sűrű felülete egyes felhasználókat elriaszthat.

Nézzük meg, hogyan segíti a ClickUp a munkádat:

Dolgozzon együtt csapatával

A ClickUp Docs lehetővé teszi, hogy bármilyen dokumentumot szerkessz a csapatoddal, több ember egyszerre szerkesztheti a dokumentumot.

Csak egy megjegyzéssel rendeljen fel feladatokat a csapat tagjainak. Változtassa meg a dokumentum szövegét feladatokká, és rendelje azokat az egyes személyekhez.

Dolgozzon együtt csapatával a dokumentumokon, tegyen hozzá megjegyzéseket, és osszon ki feladatokat a többi tagnak közvetlenül a ClickUp Doc-ban.

URL-en keresztül könnyedén megoszthatja dokumentumait, és egyszerűen kezelheti a szerkesztési jogosultságokat a csapat vagy a vendégek számára.

A hatékony feladatkiosztás és feladatkezelés érdekében egyszerűen kapcsolja össze a dokumentumait a feladatokkal. Widgetek hozzáadásával javíthatja a munkafolyamatokat – mindezt könnyedén, a dokumentumszerkesztőben.

Feladatok létrehozása és kezelése

Használja a Clickup Tasks alkalmazást a feladatok állapot, prioritás vagy osztály szerinti megjelenítéséhez és szervezéséhez.

Lehetővé teszi, hogy feladatokat rendeljen több emberhez, megjegyzéseket fűzzön hozzájuk, és a megjegyzéseket feladatokká alakítsa. Ha pedig valami bonyolultat kell elmagyarázni, csatoljon hozzá egy képernyőfelvételt, mindezt egy helyen.

Feladatok létrehozása, kezelése és vizualizálása a ClickUp Tasks segítségével

Többféle nézet segítségével áttekinthetővé teheti projektjeit, és ha vannak kapcsolódó feladatok, azokat is láthatóvá teheti, így nem kell keresnie a kapcsolatokat.

Egyszerűsítse munkafolyamatát

A ClickUp számos sablont is kínál, amelyeket igényeid szerint testreszabhatsz. A ClickUp feladatkezelési sablonja egy olyan eszköz, amely segít minden csapat feladatainak kezelésében. Csak ki kell töltened a részleteket.

Világos projektáttekintést biztosít, és minden feladathoz előre elkészített egyéni mezőket tartalmaz. Három listával szervezi tovább a teendőket: cselekvési tételek, ötletek és hátralékok. Ez azt jelenti, hogy rendet tehetsz a képernyőn, és az azonos kategóriába tartozó feladatokra koncentrálhatsz.

A ClickUp feladatkezelési sablonjával hatékonyan vizualizálhatja és szervezheti feladatait.

Ez az eszköz hasznos a munkafolyamatok optimalizálásában és a feladatok, határidők, felelősök és azok előrehaladásának nyomon követésében.

Hozza létre saját tudásközpontját

Akár egyszerű, akár bonyolult a dokumentuma, a ClickUp Docs minden igényét kielégíti.

Az automatikus visszalinkelésekkel, amelyek minden alkalommal generálódnak, amikor valaki említést tesz a kapcsolódó tartalomról, könnyedén felfedezhetők az összes kapcsolatok és kapcsolódó tartalmak az oldalsáv dedikált kapcsolati és visszalinkelési szakaszában.

A jegyzetek elkészítése után élvezze az összekapcsolt ötletek szervezett struktúráját, amely biztosítja, hogy minden jegyzet egy adott témához kapcsolódjon.

Készíts összefoglalókat, feladatokat és ötleteket a ClickUp AI segítségével.

Ezenkívül használja a ClickUp AI-t, az egyik legjobb AI íróeszközt, amely segít Önnek jobban írni azáltal, hogy hasznos tartalmakat generál, személyes szerkesztőként működik, és tökéletesen formázza a tartalmakat. Emellett összefoglalókat generál és kontextus alapján feladatokat hoz létre.

Ha kreativitása megcsappan, bízza magát a ClickUp AI-ra, mint brainstorming-társára.

A ClickUp sokkal több funkcióval rendelkező eszköz, mint a Todoist vagy az Evernote, mivel a feladatkezelésen és jegyzetelésen túl további felhasználási lehetőségeket is támogat, jobban testreszabható, és fejlett munkafolyamat-automatizálási funkciókat kínál.

További előnyök a ClickUp-ban

A ClickUp még sok másban is segíthet Önnek:

Integráció: Könnyen integrálható más harmadik féltől származó alkalmazásokkal, és a jegyzeteket vagy dokumentumokat feladatokhoz kapcsolhatja.

Értesítések: Említsd meg vagy szólítsd meg az egyes személyeket a megjegyzések részben, és küldj nekik értesítéseket a frissítésekről és más fontos információkról.

Testreszabás: Testreszabhatja munkaterületét olyan terek és mappák létrehozásával, amelyek lehetővé teszik a jegyzetek és dokumentumok projekt- és csapatalapú szervezését.

Mellékletek: Könnyedén csatolhat fájlokat vagy bármilyen multimédiás tartalmat a jegyzetekhez.

Mobil hozzáférés: Hozzáférés ClickUp mobilalkalmazásokon keresztül, és HozzáférésClickUp mobilalkalmazásokon keresztül, és szerkessze dokumentumait útközben

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Szeretnéd fejleszteni jegyzetelési és feladatkezelési készségeidet? Regisztrálj még ma a ClickUp-ra!