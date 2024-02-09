Projektmenedzsment konferenciák, amelyekkel fejlesztheted készségeidet 2025-ben

A projektmenedzserek olyan rocksztárok, akik zökkenőmentesen hangolják össze a feladatokat, erőforrásokat és ütemterveket a konkrét célok elérése érdekében.

Ők a sikeres projektmegvalósítások mögött álló zsenik, és a projektmenedzsment konferenciák az a hely, ahol továbbfejlesztik tudásukat. ⬆️ ?

Ez a cikk 10 olyan eseményt mutat be, amelyet nem szabad kihagynia. Ismerje meg a 2024-es év legjobb projektmenedzsment konferenciáit!

A projektmenedzsment konferenciák jelentősége

A versenytársak előtt járni nem csupán szakmai cél, hanem stratégiai szükségszerűség a projektmenedzserek számára. A konferenciák olyan központok, ahol a tudás, az innováció és az együttműködés összefonódik, hogy meghatározzák ennek a dinamikus területnek a jövőjét.

Az alábbiakban kiemeltünk néhányat a sokféle lehetőség közül, amelyekkel a projektmenedzsment konferenciák segíthetnek abban, hogy 2024 a legjobb éved legyen.

Építsd ki a sikeres hálózatodat

A konferenciák katalizátorokként működnek a kapcsolatépítési lehetőségek terén. A kapcsolatépítő rendezvények, a kávé mellett spontán kialakult beszélgetések és az iparág vezetőivel való véletlen találkozások segítenek abban, hogy jelentőségteljes kapcsolatokat építs ki más projektmenedzsment szakemberekkel, és ezzel előrelépj a karrieredben.

Fejleszd készségeidet

A projektmenedzsment konferenciák sokféle perspektívát, valós kihívásokat és gyakorlati workshopokat kínálnak. Találkozz hasonló gondolkodású iparági szakemberekkel, csiszold készségeidet, és alakítsd az elméletet gyakorlati szakértelemmé, amely segít profi módon kezelni a projektmenedzsment céljait, ütemterveit és erőforrásait.

Ossza meg tudását

A tapasztalt projektmenedzserek és véleményvezérek találkozói lehetőséget nyújtanak a betekintések és a bevált gyakorlatok szenvedélyes megosztására. Használja ki ezeket a társasági eseményeket, hogy hozzáférjen olyan tapasztalatok, esettanulmányok és módszertanok kincsesbányájához, amelyek nem találhatók meg a tankönyvekben.

Legyen a trendek előtt!

A trendek pillanatok alatt változnak, és a projektmenedzsment konferenciák segíthetnek abban, hogy előrébb kerülj (és ott is maradj). Szerezz átfogó képet arról, mi alakítja az iparágat, a legújabb ingyenes projektmenedzsment szoftverektől kezdve a feltörekvő módszertanok mélyreható elemzéséig.

A 2024-es év legfontosabb projektmenedzsment konferenciáinak átfogó listája

Az alábbiakban hét kihagyhatatlan eseményt és nyolc dicséretre méltó említést emeltünk ki 15 fantasztikus konferencia közül, amelyekkel kitöltheti az év naptárát. ?✨

1. Projektmenedzsment szimpózium

Időpont: 2024. április 18–19.

Helyszín: College Park, Maryland, USA

Költség: 525 dollár (személyes részvétel esetén, korai regisztráció esetén)

Személyesen vagy virtuálisan: Személyes, virtuális és hibrid részvételi lehetőségek állnak rendelkezésre.

A Projektmenedzsment Szimpózium 2014 óta minden évben összehozza az iparág szakembereit. Választhatsz személyes, virtuális és hibrid részvételi lehetőségek közül, amely formátumot a pandémia idején megrendezett kiemelkedő virtuális Projektmenedzsment Szimpózium 2020 esemény ihlette.

A résztvevők szakmai fejlesztési egységeket (PDU-kat) szerezhetnek a Projektmenedzsment Szakember (PMP) tanúsítványok megújításához, valamint rengeteg ismeretet szerezhetnek olyan témákban, mint:

Kockázatkezelés

FinOps

Lean és Agile módszertanok

Szövetségi programmenedzsment

Projektmenedzsment 4. 0

A kíváncsiság értéke

Szeretne több időt szánni a washingtoni metróterület felfedezésére és kapcsolatok építésére a szakemberekkel?

Élvezze a egymást követő csúcstalálkozókat, párosítva a Projektmenedzsment Szimpóziumot az alábbiakban kiemelt 12. éves IPMA Kutatási Konferenciával.

2. 12. IPMA kutatási konferencia

Időpont: 2024. április 19–21.

Helyszín: College Park, Maryland, USA

Költség: 499 dollár (korai regisztráció esetén)

Személyesen vagy virtuálisan: Személyesen

A 12. éves IPMA kutatási konferencia az egyik legnagyobb projektmenedzsment konferencia Észak-Amerikában ebben az évben. A téma: Projektmenedzsment a mesterséges intelligencia korában. A konferencia az AI és a PM metszéspontjának minden aspektusát vizsgálja, beleértve a következőket:

Együttműködés

Etikai keretrendszerek

Feltörekvő projektkompetenciák

Tanulási modellek

Fenntarthatóság

Csapatok

A háromnapos konferencia kiemelkedő előadók részvételével zajlik, akik olyan témákat tárgyalnak, mint a projektérték maximalizálása, a csapatok sokszínűsége és a mesterséges intelligencia hatása a projektmenedzsmentre.

Ezzel a konferenciával befejezzük a egymást követő rendezvényeket, de ha tovább szeretnéd folytatni a bulit, szállj fel egy repülőre Orlandóba, a ProjectSummit*BusinessAnalystWorld rendezvényre, amelyet alább bemutatunk. ✈️?️

3. ProjectSummit*BusinessAnalystWorld

Időpont: 2024. április 22–24.

Helyszín: Orlando, Florida, USA

Költség: 2209 dollár (korai regisztráció esetén)

Személyesen vagy virtuálisan: Személyesen

A ProjectSummitBusinessAnalystWorld vagy PSBAW 2024 legnagyobb észak-amerikai konferenciája projektmenedzserek és üzleti elemzők számára.

Ez az esemény minden tanulási óráért továbbképzési egységeket (CDU) és PDU-kat kínál; a négy napos résztvevők összesen 26 kreditpontot szerezhetnek.

A PS*BAW csapatvezetők, projektmenedzserek, projektkoordinátorok, projektigazgatók, stratégiai menedzserek, üzleti elemzők és mások számára készült.

A hivatalos rendezvényprogram a cikk írásának pillanatában még nem állapodott meg, de garantáltan hallhat majd előadásokat a világ minden tájáról érkező, minden szektort képviselő szakértőktől.

Készülj fel arra, hogy új eszközökkel, készségekkel és technikákkal vértezd fel magad, amelyeket azonnal alkalmazhatsz a munkahelyeden.

4. Global Scrum Gathering

Időpont: 2024. május 19–22.

Helyszín: New Orleans, Louisiana, USA

Költség: 1400 dollár (korai regisztráció esetén)

Személyesen vagy virtuálisan: Személyesen

A Global Scrum Gathering 2024, vagy GSGNOLA24 rendezvényt a Scrum Alliance szervezi New Orleansban, és az év egyik legszórakoztatóbb eseményének ígérkezik.

A résztvevők globális agilis vezetők tapasztalataiból tanulhatnak, ünnepelhetik eredményeiket, és hozzáférhetnek olyan forrásokhoz, amelyekkel felgyorsíthatják karrierjüket.

A GSGNOLA24 programja:

Személyre szabott coaching foglalkozások

Karrier szolgáltatások

Érdekes előadások a legújabb agilis módszertanokról

Hétfői Mingle party, hogy a résztvevők kapcsolatokat építhessenek és lazíthassanak

Kedd: kincskeresés a francia negyed történelmi helyszínein

Ezek a találkozók még 2004-ben kezdődtek, amikor a scrum közösség összeült az első közös rendezvényre, és azóta évről évre egyre nagyobbak lettek. A scrum és az agilis módszerek iránt érdeklődő mindenki számára érdekesek, függetlenül attól, hogy milyen iparágban dolgoznak.

Ráadásul egy konferenciát, amelynek végén buli és kincskeresés is van, semmi sem tud felülmúlni. ??

5. Agile2024

Időpont: 2024. július 22–26.

Helyszín: Grapevine, Texas (Dallas környéke), USA

Költség: 1849 dollár (csak tagok számára érvényes korai regisztrációs ár)

Személyesen vagy virtuálisan: Személyesen

Az Agile Alliance éves konferenciája, az Agile2024, összeköti a világszerte működő agilis közösségek lelkes tagjait. A résztvevők együtt ismerhetik meg az agilis szoftverfejlesztést meghatározó legújabb ötleteket, gyakorlatokat és stratégiákat.

Ismerje meg alaposan az Agile minden aspektusát, beleértve a következőket:

Agilis mutatók és mérési módszerek

Bevált gyakorlatok

Folyamatos fejlesztési stratégiák

Legújabb trendek és technológiák

Ez az az esemény, amelyre az agilis szakembereknek, akik kapcsolatokat szeretnének építeni és az iparági szakértőkkel szeretnének beszélgetni a projektmenedzsment minden területéről, érdemes ellátogatniuk.

6. PMI Global Summit

Időpont: 2024. szeptember 18–21.

Helyszín: Los Angeles, Kalifornia, USA

Költség: Később kerül bejelentésre (az ár általában négy számjegyű; a PMI tagok jelentős kedvezményt kapnak)

Személyesen vagy virtuálisan: Személyesen

A PMI Global Summit az egyik legnagyobb PM-csúcstalálkozó 2024-ben. A Project Management Institute által szervezett esemény a legjobb PM-gyakorlatokra összpontosít, és mélyrehatóan foglalkozik a PMP-szabványokkal.

E cikk írásának pillanatában a konferencia előadásainak pályázati felhívása még mindig nyitva van. Bár a részletek még nem véglegesek, azt már tudjuk, hogy lesznek AI-központú előadások, tanulási lehetőségek, tevékenységek és beszélgetések.

Szeretne egy ürügyet, hogy idén külföldre utazzon? Látogasson el a PMI Global Summit Series Europe konferenciára Berlinben, Németországban, 2024. április 10–11-én, vagy a PMI Africa konferenciára Ruandában, 2024. november 18–20-án.

7. FuturePMO

Időpont: 2024. október 3.

Helyszín: London, Anglia, Európa

Költség: 464 dollár (korai regisztráció esetén)

Személyesen vagy virtuálisan: Személyesen

A „PMO varázslatos világa” témával a Wellingtone által szervezett FuturePMO 2024 garantáltan nagy siker lesz. ?

Ez egy egynapos PMO konferencia Londonban, amelynek célja, hogy az iparág vezető előadóit és szakembereit egy vonzó, izgalmas eseményen hozza össze.

Ez a konferencia inspiráló, informatív, szórakoztató és (dobpergés) nem értékesítési célú. A résztvevők összegyűlhetnek, tanulhatnak, megoszthatják tapasztalataikat és fejlődhetnek anélkül, hogy bármit is eladnának nekik.

Végül is, ha részt veszel rajtuk, már meg is vetted a jegyedet.

Élvezni fogja a komoly PMO és PPM betekintéseket és megbeszéléseket, amelyek szórakoztató tevékenységekkel vannak ötvözve, hogy a hangulat könnyed maradjon.

A FuturePMO 2024 az évente októberben megrendezett kiemelt esemény, de ezek a csúcstalálkozók havonta kerülnek megrendezésre, és a Microsoft szervezi őket londoni, manchesteri és dublini irodáiban. Ha erre nem tud elmenni, figyelje a naptárukat, hogy megtalálja a legmegfelelőbb időpontot.

8. Projektmenedzsment konferencia dicséretes említések

További lehetőségekre van szüksége, hogy kidolgozza tervét a projektmenedzsment-készségeinek fejlesztésére? Nézze meg a nyolc projektmenedzsment konferenciát, amelyek dicséretes említést kaptak:

A projektmenedzsment szakemberek számára fontos konferencia-összefoglalók

A projektmenedzsment konferenciák bővítik tudását, kiterjesztik kapcsolati hálóját és naprakészen tartják a projektmenedzsment trendekről. De mit fog tanulni?

Egyes konferenciák minden évben egy adott témát választanak, és a programjukat ennek köré szervezik. Mások minden olyan témát lefednek, amit a területről tudni érdemes.

Függetlenül attól, hogy az esemény, amelyen részt veszel, hogyan van felépítve, innovatív ötleteket kaphatsz olyan témákról, mint:

A részletek rendezvényenként eltérőek, de ezek a leggyakoribb fókuszterületek.

Például az egyik rendezvényen egy szakértővel tartott workshopot szerveznek a találkozói jegyzetek sablonjainak használatáról, egy másik rendezvényen egész napos agilis és scrum mélyreható ismertetőt tartanak, míg egy harmadik rendezvényen mindkettő (vagy egyik sem) szerepelhet a programban!

Nézd meg a programot azoknak az eseményeknek, amelyeken részt szeretnél venni, hogy ennek megfelelően válaszd ki a konferenciákat!

Amíg az első izgalmas eseményre vár, javasoljuk, hogy frissítse ismereteit az iparág helyzetéről projektmenedzsment podcastok segítségével, hogy ne maradjon le semmiről. Végül is Ön is szeretne neveket gyűjteni és jegyzeteket megosztani, nem pedig felzárkózni.

A projektmenedzsment konferencián szerzett ismeretek alkalmazása

A projektmenedzsment legújabb trendjeivel kapcsolatos gazdag tudás és bölcsesség alkalmazása a valós munkakörnyezetben ijesztő lehet. De nem kell, hogy az legyen!

Van még egy utolsó összetevő, amellyel maximálisan kiaknázhatja ezeknek a projektmenedzsment konferenciáknak az értékét: a rendezvényekhez készült projektmenedzsment szoftver. ☑️

Itt jön be a képbe a ClickUp.

Nézzük meg, hogyan használhatja hatékonyan a ClickUp-ot egy projektmenedzsment konferencia előtt, alatt és után.

A projektmenedzsment konferencia előtt

Ha konferencián való részvételt tervezel, meg kell vásárolnod a jegyet, lefoglalnod a repülőjegyet és szállodai szobát. A ClickUp-ban határidővel ellátott feladatokat hozhatsz létre magadnak, hogy ne felejtsd el.

Kezelje és szervezze a projekteket, és ütemezze a feladatokat a rugalmas Naptár nézetben, hogy a csapatok szinkronban maradjanak.

A konferencia kezdete előtt pedig használja a ClickUp Naptár nézetet, hogy megbizonyosodjon arról, melyik előadásokon szeretne részt venni, hol kell lennie és mikor, így a lehető legtöbbet hozhatja ki a konferenciából.

Készíts magadnak egy napirendet a konferenciákról és eseményekről, amelyeken részt veszel és részt veszel.

Párosítsd a Naptár nézetet a ClickUp konferencia napirend sablonjával, hogy mindenre kiterjedj. Bár ez a sablon konferenciák szervezésére készült, a résztvevők számára is ugyanolyan hasznos.

Projektmenedzsment konferencia során

A konferencia során rengeteg információt fogsz magadhoz venni. Használd a ClickUp Notepad alkalmazást, hogy jegyzeteket készíts a beszélgetésekről, előadásokról és workshopokról. Később ezeket a bejegyzéseket rendezett dokumentumokká és nyomon követhető feladatokká alakíthatod, amelyekhez te és a csapatod bárhonnan, bármikor hozzáférhettek.

Könnyedén készíthetsz jegyzeteket, szerkesztheted őket gazdag formázási lehetőségekkel, és alakíthatod őket nyomon követhető feladatokká, amelyekhez bárhonnan hozzáférhetsz a ClickUp Notepad alkalmazásban.

Projektmenedzsment konferencia után

A ClickUp Meetings segítségével Ön és csapata megbeszélhetik, mit tanultak, és ötleteket gyűjthetnek, hogyan alkalmazhatják ezt a tudást a valós projektekben és folyamatokban. Megjegyzéseket rendelhet az egyes csapattagokhoz, és akár ismétlődő feladatokat is létrehozhat a jövőbeli találkozókra.

Állíts be ismétlődő feladatokat a munkád egyszerűsítéséhez úgy, hogy kiválasztod a találkozóid ütemezését, és megtekinted azokat a naptárban a ClickUp alkalmazásban.

De nem kell ennél megállnia. A ClickUp projektmenedzsmentre szolgál, ami azt jelenti, hogy segítségével szervezettebbé és együttműködőbbé teheti mindennapjait. Hozza össze csapatát összekapcsolt munkafolyamatokkal, megosztott ClickUp Docs dokumentumokkal, valós idejű irányítópultokkal és még sok mással.

Megtalálja benne azokat az eszközöket, amelyekkel minden csapattagja gyorsabban haladhat, hatékonyabban dolgozhat és időt takaríthat meg.

Bontsd le a célokat, feladatokat, agilis pontokat és projektállapotokat a rendkívül testreszabható ClickUp 3. 0 Dashboard segítségével.

Ó, igen, említettük már, hogy a ClickUp használata ingyenes? Örökre? Igen. Mert mi vagyunk itt, hogy segítsünk Önnek, és nem fordítva. #humblebrag

Gyakori kérdések

Íme néhány válasz a projektmenedzsment konferenciákkal kapcsolatban gyakran feltett kérdésekre.

1. Mi az a projektmenedzsment konferencia?

A projektmenedzsment konferencia egy speciális rendezvény, amelynek célja az iparág szakembereinek, szakértőinek és rajongóinak összekapcsolása. A résztvevők összegyűlnek, hogy beszélgessenek, kapcsolatokat építsenek, betekintést nyerjenek és felfedezzék a projektmenedzsment legújabb trendjeit. A konferenciák általában főelőadókat, workshopokat, panelbeszélgetéseket és kapcsolatépítési lehetőségeket kínálnak, valamint olyan bónuszokat, mint after party-k vagy akár kincskereső játékok.

2. Milyen előnyei vannak egy projektmenedzsment konferencián való részvételnek?

A projektmenedzsment konferenciák látogatása lehetőséget nyújt arra, hogy naprakész legyen a legújabb trendekkel, módszerekkel és bevált gyakorlatokkal kapcsolatban. Ezenkívül ezek a rendezvények hatalmas hálózatépítési lehetőségeket is kínálnak, ahol a szakemberek kapcsolatba léphetnek kollégáikkal, az iparág vezetőivel és potenciális mentorokkal. Emellett a résztvevők workshopokon és előadásokon vehetnek részt, hogy fejlesszék készségeiket és innovatív megoldásokat találjanak a projektmenedzsmentben gyakran felmerülő kihívásokra.

Természetesen! Az olyan eszközök, mint a ClickUp, felbecsülhetetlen értékűek egy projektmenedzsment konferencián. A ClickUp sokoldalú projektmenedzsment funkciói tökéletesek az ütemezéshez, a tervezéshez, a jegyzeteléshez és a konferencia utáni nyomon követéshez.

A ClickUp feladatokon belül könnyedén létrehozhat és rendszerezhet részletes ellenőrzőlistákat, amelyek tennivalók csoportjait tartalmazzák, és akár más felhasználóknak is hozzárendelhetők.

Hozzon létre feladatokat a legfontosabb tanulságok összefoglalásához, állítson be naptári határidőket az új stratégiák megvalósításához, és osszon ki új feladatokat a csapat tagjainak. A ClickUp integrációs funkcióival zökkenőmentesen megoszthatja a konferencián szerzett ismereteket a különböző platformokon, maximalizálva ezzel a hatékonyságot és az együttműködést. ??

Kezdődjön a kapcsolatépítés!

Ahogy befejezzük az év legjobb projektmenedzsment szakembereknek szóló konferenciáinak listáját, az Ön utazása ezekre az eseményekre (és azok során) csak most kezdődik.

Tehát nézd meg a naptáradat, foglald le a jegyeket, tervezd meg az utazásokat, és ragadd meg minden lehetőséget, hogy fejleszd projektmenedzsment tudásodat. A legfontosabb, hogy tájékozott, kapcsolattartó és inspirált maradj.

Önön múlik, hogy a megszerzett ismereteket hogyan alakítja át gyakorlati sikerré. Tegye meg az első lépést, és optimalizálja projektmenedzsment folyamatait a ClickUp segítségével, amely a konferencia tanulságait valós eredményekké alakító végső eszköz.

Készen állsz a projektcéljaid elérésére? Regisztrálj még ma a ClickUp-ra – ingyenes! ??