A 10 legjobb landing page-készítő a konverziók növeléséhez 2025-ben

Akár tapasztalt alkotó vagy, akár kisvállalkozás tulajdonosa, a weboldal tervezése, a látogatók elkötelezettségének növelése és a potenciális ügyfelek adatainak gyűjtése stresszes feladat. A vonzó weboldalak és egyoldalas webhelyek tervezése még nagyobb kihívást jelent, ha nincs programozási háttérrel.

Egy jó landing page minden sikeres marketingkampány életeleme. Itt jönnek segítségedre a landing page-készítő eszközök.

A dedikált landing page építők néhány kattintással felkészítenek a sikerre, amikor új oldalakat hozol létre terméked vagy szolgáltatásod népszerűsítésére. Az intuitív funkciók és az előre elkészített sablonok segítségével gyönyörű landing page-eket hozhatsz létre, így nem kell minden apró változtatásért a tervezőre támaszkodnod.

Takarítson meg időt és erőforrásokat azzal, hogy pillanatok alatt teljesen reszponzív mobil céloldalakat készít. Ez a bejegyzés a 10 legjobb céloldal-készítőt, azok funkcióit, hátrányait, árait és azt mutatja be, hogyan növelik a konverziókat.

Mit kell keresni egy landing page készítőben?

Íme egy lista azokról a funkciókról, amelyeket figyelembe kell venni egy megbízható landing page készítő kiválasztásakor.

Felhasználóbarát felület : Válasszon olyan landing page készítőt, amely intuitív drag-and-drop szerkesztő felülettel rendelkezik, így könnyedén hozhat létre weboldalakat egyedi domainnel.

Landing page testreszabási lehetőségek : Válasszon olyan opciót, amely sokoldalú sablonokat, tartalomblokkokat és widgeteket kínál a márkának megfelelő landing page élmény megteremtéséhez.

Reszponzív dizájn: Győződjön meg arról, hogy a landing page-készítő támogatja a reszponzív dizájnt, hogy mobil landing page-eket hozhasson létre, amelyek különböző eszközökön is optimálisan megjeleníthetők, mivel a legtöbb ember mobil eszközökön érinti el a weboldalakat.

Integrációs képességek: Válasszon olyan landing page építőt, amely integrálható a meglévő technológiai rendszereivel, például CRM-mel, e-mail marketing eszközökkel és elemzési platformokkal, mint például a Google Analytics.

A/B tesztelés a céloldalakon: A céloldal-szoftvernek meg kell könnyítenie az A/B tesztelést a weboldalak különböző verziói között, hogy lehetővé tegye a maximális konverziókhoz szükséges optimalizálást.

Landing page teljesítményeszközök: Válasszon egy olyan online landing page készítőt, amely ajánlásokat ad a SEO pontszámok javítására és a látogatói viselkedés nyomon követésére.

A 10 legjobb céloldal-készítő

1. Swipe Pages

via Swipe Pages

A Swipe Pages egy olyan landing page-készítő, amely lehetővé teszi, hogy normál landing page-t hozzon létre a számítógépen böngésző felhasználók számára, és az összes mobil forgalmat egy sor Mobile Slides-ra irányítsa át. Emellett weboldal-optimalizáló eszközöket is kínál A/B teszteléshez, hogy megtalálja a legmagasabb konverziós arányú landing page-opciókat.

A Swipe Pages-t integrálhatja a Zapierrel, hogy új űrlapokat küldhessen a saját landing page-jéről egy Google Sheet-be, vagy új megrendeléseket az egyoldalas webhelye Shopify-fiókjába.

A Swipe Pages legjobb funkciói

Táblázati modul, amely néhány kattintással kategorizálja, testreszabja és bemutatja a mobil céloldalakra szánt információkat.

Drag-and-drop szerkesztő, amellyel hasonló tulajdonságokat másolhat és alkalmazhat a céloldalain található elemek között.

Előre elkészített sablonok korlátlan számú landing page létrehozásához, kódolási ismeretek nélkül.

Hozzon létre személyre szabott céloldalakat különböző képernyőméretekhez asztali számítógépek, laptopok, táblagépek és mobiltelefonok számára.

A Swipe Pages korlátai

A felhasználói felület megértése bonyolult

Néha a céloldalon végzett módosítások megjelenése egy kis időt vehet igénybe.

Swipe Pages árak

Startup: 29 USD/hó

Marketer : 69 USD/hó

Ügynökség: 149 USD/hó

Swipe Pages értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (152 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (147 értékelés)

2. Unbounce

via Unbounce

Az Unbounce egy landing page készítő, amely kétféle módon hoz létre landing page-eket: a Classic Builder és az AI-alapú Smart Builder segítségével.

A Classic weboldal-készítővel sablont választhat, feltöltheti tartalmát, és drag-and-drop szerkesztővel testreszabhatja az elemeket. A Smart Builder automatikusan elkészíti az Ön igényeinek megfelelő elrendezést, és AI-alapú szöveggeneráló funkcióval rendelkezik.

Számos lehetőség áll rendelkezésre az első landing page több változatának létrehozásához, amelyeket A/B teszteléssel és célzási eszközökkel összehasonlítva meg lehet állapítani, hogy melyik landing page ér el a legtöbb konverziót.

Az Unbounce legjobb funkciói

A drag-and-drop felület segítségével hozzáadhat, szerkeszthet és elrendezhet landing page elemeket az Ön igényeinek megfelelően.

Szerezzen ajánlásokat és tervezési ötleteket az AI-tól valós időben, hogy optimalizálja céloldalát.

Integrálja az Unbounce-t e-kereskedelmi, CRM és e-mail marketing alkalmazásokkal, hogy segítse a munkafolyamatok racionalizálását és javítsa a marketingkampányok folyamatát

Készítsen gyorsan link céloldalakat az Unbounce stílusú sablonjaival , azonnali szöveggenerálással és segített építési élménnyel.

Az Unbounce korlátai

Kevesebb landing page sablon, mint más alternatíváknál

A mobilalkalmazásban történő szerkesztés kissé kihívást jelent.

Unbounce árak

Launch : 99 USD/hó

Optimize : 145 USD/hó

Accelerate : 240 USD/hó

Concierge: 625 USD/hó

Unbounce értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (358 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (253 értékelés)

3. Moosend

via Moosend

Képzelje el, hogy Ön egy edzőterem tulajdonosa, aki új tagsági csomagokat indított el a weboldalán.

Az ajánlat céloldala forgalmat generál, de senki sem regisztrál. Lehet, hogy a regisztrációs gomb nem működik. Vagy a CTA az oldal végén található, és az olvasó nem görget le az oldal végéig.

A professzionális megjelenésű landing page-ek tervezése inkább tudomány, mint művészet. Szüksége van olyan, magas konverziós arányú landing page-ekre, amelyek támogatják projektje céljait és több regisztrációt eredményeznek.

A Moosend egy marketing automatizálási platform, amely ingyenes landing page készítővel segít a forgalmat bevételre konvertálni. A kezdőknek is könnyen kezelhető landing page készítővel kódolási tapasztalat nélkül is létrehozhat landing page-eket.

A Moosend legjobb funkciói

Készítsen minőségi céloldalakat előre megtervezett sablonok segítségével, amelyek teljes mértékben testreszabhatók és személyes hangulatot kölcsönöznek.

Javítsd Ad Words minőségedet és Google rangsorodat a Moosend CDN képességeivel

Adjon hozzá egy visszaszámláló időzítőt a landing oldalak értékesítési csatorna sablonjaiból , hogy sürgető érzést keltsen a potenciális ügyfelek és az értékesítés generálása érdekében.

Készítsen opt-in céloldalakat a tárolt kapcsolattartási adatokkal, és futtasson GDPR-nak megfelelő marketingkampányokat.

A Moosend korlátai

Nincs A/B tesztelési funkció a landing oldalakhoz

Nincsenek testreszabási lehetőségek a rendelkezésre álló sablonokhoz

Moosend árak

Ingyenes próba: 30 nap

Pro : 6 USD/hó

Vállalati: Egyedi árak

Moosend értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (626 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (190 értékelés)

4. Landingi

via Landingi

Marketingesként professzionális megjelenésű landing page-ekre van szüksége, hogy új termék vagy szolgáltatás bevezetésekor több részletet tudjon megjeleníteni.

Előfordulhat, hogy a tervezők két egyformán remek landing page ötletet adnak, de Ön nem tudja, melyiket válassza. Ne aggódjon! A landing page készítők A/B tesztelési funkcióval rendelkeznek, amely segít kiválasztani a nyertes landing page változatot és növelni a konverziókat.

A Landingi egy kódolás nélküli landing page-készítő, mikrokonverzió-követéssel és A/B teszteléssel, amely lehetővé teszi a landing page-ek variációinak létrehozását és a konverziók optimalizálását menet közben.

A Landingi legjobb funkciói

AI-alapú landing page-készítő drag and drop szerkesztővel, amely dinamikus szövegcserével gyorsabbá teszi a landing page-ek készítését.

A/B tesztelés annak megállapítására, hogy a céloldal melyik verziója teljesít jobban

Korlátlan számú landing page létrehozásának lehetősége marketing kampányokhoz

A Landingi korlátai

Az integráció nem zökkenőmentes, és technikai ismereteket igényel.

Az egyéni HTML néha megszakad

Landingi árak

Lite: 29 USD/hó

Professzionális : 49 USD/hó

Ügynökség : 149 USD/hó

Korlátlan: 1000 USD/hó

Landingi értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (274 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (179 értékelés)

5. Leadpages

via Leadpages

Akár új közönséget keres, akár a meglévő ügyfeleivel szeretne kapcsolatba lépni, a landing oldalak segítségével a megfelelő üzenetet a megfelelő közönségnek a megfelelő időben juttathatja el.

A Leadpages egy megfizethető landing page készítő, amellyel ingyenes weboldalt hozhat létre. A Leadpages lehetővé teszi, hogy képeket, visszaszámláló órákat, videolejátszót, Calendly ütemtervet és még sok mást adjon hozzá, amikor landing page-t hoz létre.

A Leadpages legjobb funkciói

AI eszközök szövegek és képek generálásához a céloldalak elkészítéséhez

SEO eszközök a keresési cím és leírás szerkesztéséhez, előnézeti kép hozzáadásához és előre elkészített, SEO-optimalizált landing page sablonok használatához.

Szerezzen beépített konverziós útmutatást, mielőtt közzéteszi a céloldalát, és kapjon előrejelzéseket a céloldal teljesítményéről.

A Leadpages korlátai

A platform megértéséhez meredek tanulási görbe szükséges

Korlátozások, ha egyéni domainnel szeretne értékesítési oldalakat létrehozni

Leadpages árak

Standard : 37 USD/hó

Pro : 74 USD/hó

Haladó: Egyedi árazás

Leadpages értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (219 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (292 értékelés)

6. Clickfunnels

via Clickfunnels

Az év végi kiárusítás már a sarkon van, és a csapatod fantasztikus promóciót tervezett. De szükséged van egy landing page-re, hogy értesítsd erről az ügyfeleidet. A terveződ Balin nyaral, a fejlesztőd pedig egy biztonsági problémán dolgozik.

A határidő közeledik, és Ön nem tud tovább lépni. Az egyik módja annak, hogy kijusson ebből a helyzetből, az, hogy egy hatékony landing page készítővel dolgozik együtt, amellyel technikai ismeretek nélkül is létrehozhat landing page-eket.

A Clickfunnels céloldal-készítői segítenek abban, hogy a nulláról kezdve jobb céloldalakat készítsen, anélkül, hogy rendelkezne tervezési vagy webfejlesztési ismeretekkel. Válasszon a kész sablonok galériájából, és kövesse nyomon az egyes oldalak teljesítményét, hogy mérje kampányának sikerét.

A Clickfunnels legjobb funkciói

Drag and drop céloldal-szerkesztő céloldalak létrehozásához fejlesztői támogatás nélkül

Előre elkészített landing page sablonok opt-in oldalak, lead magnetek, eseményregisztrációk vagy webinárium landing page-ek létrehozásához.

Integrációk olyan eszközökkel, mint a Mailchimp, a Klaviyo és mások, holisztikus marketingkampányok lebonyolításához.

A Clickfunnels korlátai

Nem intuitív felület

Régi típusú céloldal-sablonok alacsony testreszabási lehetőségekkel

Clickfunnels árak

Alap: 127 USD/hó

Előny: 157 USD/hó

FunnelHacker: 208 USD/hó

Clickfunnels értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (389 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (646 értékelés)

7. Instapage

via Instapage

Az Instapage egy olyan landing page készítő, amely gyorsan létrehoz mobil landing page-eket. Állítsa be landing page-jeit a WordPress-ben, és testreszabhatja az előre elkészített sablonokat egy blokkban az Ön igényeinek megfelelően.

Az Instapage egy könnyen használható landing page-készítő eszköz, beépített együttműködési és drag-and-drop funkciókkal. Az Instablock funkció lehetővé teszi a felhasználók számára a landing page-ek elemeinek újrafelhasználását, amelyeket az összes landing page-re importálhatnak.

Az Instapage legjobb funkciói

AI segítségével generáljon címsorokat, képeket és CTA-kat minden közönség és hirdetéscsoport számára.

Korlátlan számú landing page-et hozhat létre egyedi oldalblokkok segítségével, amelyeket testreszabhat, elmenthet és újra felhasználhat.

Előre megtervezett blokksablonok, például fejléc, lábléc, ajánlások, vagy pillanatok alatt elkészítheti saját egyedi landing page-jét.

A réteg widgetek multimédiás elemeket, például visszaszámlálókat és csevegő pluginokat adhatnak hozzá a landing page-ekhez.

Az Instapage korlátai

Kisvállalkozások és egyéni felhasználók számára drága

Az UI/UX-nek van még javítanivalója

Instapage árak

Build : 199 USD/hó

Convert: Egyedi árazás

Instapage értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (472 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (363 értékelés)

8. MailerLite

A MailerLite segítségével

Új terméket dob piacra, és szeretné megérteni, hogyan fog reagálni a közönség az új termékre? A megfelelő elevator pitch landing page segít megérteni a vásárlók hangulatát és izgalmat kelteni az új üzleti ötlet iránt.

A MailerLite, egy ingyenes landing page készítő, lehetővé teszi, hogy bevonzza látogatóit és felkeltse figyelmüket ingyenes landing page-ekkel, olyan elemek hozzáadásával, mint a visszaszámláló óra és a korlátozott idejű kuponok.

A MailerLite legjobb funkciói

GDPR-kompatibilis regisztrációs űrlapok az előfizetők vonzására és az adatok felhasználására érdeklődési körök létrehozása céljából

A/B tesztelés legfeljebb öt landing page verzió esetében, a forgalom megosztásával közöttük.

A MailerLite céloldal-készítő eszköze hő térképekkel, kattintási térképekkel, A/B tesztelési funkciókkal és SEO beállításokkal rendelkezik, hogy növelje a céloldal láthatóságát.

A MailerLite korlátai

Korlátozott számú előre megtervezett sablon

A felület nem annyira intuitív, ami megnehezíti a kampányok másolását a magas konverziós arányú landing page-ekhez.

MailerLite árak

Ingyenes csomag

Növekvő vállalkozás : 9 USD/hó

Haladó : 18 USD/hó

Vállalati: Egyedi árak

MailerLite értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (840 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (1912 értékelés)

9. ConvertKit

via ConvertKit

Képzelje el a következő helyzetet. Ön író, és új könyve hamarosan megjelenik. Szeretné értesíteni a közönségét a megjelenésről, és annyira lekötni őket, hogy előrendeljék a könyvet. Ehhez szüksége van egy vonzó landing page-re, amely képes pénzzé tenni a közönségét.

A ConvertKithez hasonló landing page-készítő eszközök a rendelkezésre álló sablonok segítségével indítják el a landing page-et különböző felhasználási esetekhez, például podcastokhoz, könyvekhez, videókhoz és egyebekhez. A landing page-ek mobilbarátok.

A ConvertKit legjobb funkciói

A landing page opt-in űrlapok olvasóidat előfizetőkké alakítják, és információkat gyűjtenek, amelyekkel bevonhatod a közönségedet és növelheted az eladásokat.

Az Unsplash integrációja megkönnyíti az ingyenes és képekre specializálódott oldalak megtalálását.

Robusztus elemzési műszerfal, amelyen frissítések találhatók olyan mutatókról, mint a konverziós arányok és az előfizetők száma, valamint beállíthatja kedvenc nyomonkövetési módszereit.

A ConvertKit korlátai

A fejlett funkciók csak a fizetős csomagokban érhetők el.

Az e-mail regisztrációs űrlapok nem rendelkeznek olyan fejlett funkciókkal, mint például az automatizálás.

ConvertKit árak

Ingyenes csomag

Alkotó: 9 USD/hó

Creator Pro: 25 USD/hó

ConvertKit értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (192 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (196 értékelés)

10. Wix

via Wix

A Wix egy weboldal-készítő, amely lehetővé teszi kezdőknek és kisvállalkozásoknak, hogy landing page-eket készítsenek. A landing page-ek tervezéséhez előre elkészített sablonok segítségével néhány perc alatt elkészítheti landing és értékesítési oldalait.

Ha az e-kereskedelmi ágazatban dolgozik, a Wix vezető szerepet tölt be a kisvállalkozások e-kereskedelmi platformjaihoz tartozó online áruházak weboldalainak fejlesztésében. Készítsen e-kereskedelmi landing page-eket, hogy bemutassa új termékeit és a látogatók helyszíne alapján exkluzív ajánlatokat hirdessen, és így konvertálja a látogatókat.

Növelje a konverziót robusztus elemző eszközökkel, és csatlakozzon a Google Analyticshez, a Facebook Pixelhez és más szolgáltatásokhoz, hogy betekintést nyerjen.

A Wix legjobb funkciói

Testreszabási lehetőségek a domain URL-hez, logóhoz és egyéb márkaeszközökhöz

A többfelhős tárhely 99,9%-os rendelkezésre állást biztosít még a webhely forgalmának csúcsidőszakaiban is.

Hozzon létre felhasználói felületet a vizuális drag-and-drop céloldal-szerkesztő többféle eleme segítségével.

Szerezzen be irányítópult funkciókat mobil eszközére, hogy bárhonnan kezelhesse webhelyét.

A Wix korlátai

Más platformokhoz képest hiányoznak a fejlett SEO funkciók.

A mobilalkalmazás nem minden országban működik.

A Wix árai

Light: 16 USD/hó

Core: 27 USD/hó

Üzleti: 32 USD/hó

Business Elite: 159 USD/hó

Vállalati: Egyedi árak

Wix értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (1635 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (9361 értékelés)

A ClickUp egy projektmenedzsment eszköz marketingcsapatok számára, amelynek célja az általános termelékenység növelése. Bár a ClickUp nem egy landing page készítő, az eszközkészlet segítségével hatékony landing page-eket hozhat létre.

Használja a ClickUp AI-t a gyorsabb íráshoz, a szövegek összefoglalásához és finomításához, e-mail válaszok generálásához és még sok máshoz.

Például a ClickUp AI az írási asszisztensed, amely segít létrehozni a céloldalra szánt, precíz szöveget. Ezenkívül a projektmenedzsment eszközzel kezelheted az egész folyamatot, az ötletek kidolgozásától kezdve a más részlegekkel való együttműködésen át a célok kitűzéséig, a nagyobb feladatok kisebb alfeladatokra bontásáig és a bevezetés utáni sikermutatók nyomon követéséig.

A ClickUp legjobb funkciói

Használja a ClickUp AI-t ötletek kidolgozásához, mielőtt a szöveget landing page-gé alakítaná.

A céloldal-sablonok nyomon követik az összes céloldal-ötletét, megszervezik a folyamat egyes lépéseinek feladatait, és biztosítják a több oldal közötti konzisztenciát.

Készítsen magas konverziós arányú landing page-eket a ClickUp Landing Page Template segítségével!

Hozzon létre feladatokat egyéni állapotok, például „Nyitott” és „Befejezett” használatával, hogy nyomon követhesse az egyes oldalak előrehaladását és biztosítsa a marketingfolyamatok szabványosítását.

Hozzon létre ellenőrzőlistákat beágyazott alfeladatokkal az egyszerű prioritás- és deprioritás-meghatározáshoz a ClickUp-ban.

Kövesse nyomon a céloldalak előrehaladását időkövetési funkciók, címkék, függőségi figyelmeztetések, e-mailek és utólagos jelentés sablonok segítségével.

Nézze meg egyszerre három különböző ClickUp konfigurációt, például az összes céloldalt, az iparágak szerint csoportosítottakat és a kezdő útmutatót.

A ClickUp korlátai

A ClickUp AI funkcióinak megértéséhez szükséges tanulási görbe meredek lehet.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: 12 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árak

ClickUp értékelések és vélemények

Készítsen kiváló, konverziót elősegítő céloldalakat

Az itt felsorolt landing page építők segítségével kódolási ismeretek nélkül is gyorsan létrehozhat egy jó landing page-t. A legjobb landing page építő rugalmas, könnyen használható és skálázható, és lehetővé teszi az egyes oldalak teljesítményének nyomon követését.

Bár ezek az eszközök kiválóan alkalmasak egyoldalas weboldalak vagy szilárd landing page-ek létrehozására a következő kampányához, a ClickUp-hoz hasonló projektmenedzsment eszköz elengedhetetlen a erőforrások kihasználtságának és a termelékenység maximalizálásához.

A ClickUp projektmenedzsment funkciói között megtalálhatók az előre elkészített landing page sablonok, az új tartalmak generálására szolgáló ClickUp AI, valamint a csapat tagok együttműködését segítő irányítópult.

A céloldalak teljesítménymutatóinak és marketingkampányainak kezelésétől az új ötletek és SEO-célok generálásáig a ClickUp a tökéletes társ a szilárd céloldalak építéséhez.

A ClickUp natív integrációja több mint 100 eszközzel a technológiai stacken belül lehetővé teszi, hogy felgyorsítsa marketingtevékenységét, és teljesítményalapú marketing- és weboldal-projekteket kezeljen anélkül, hogy az alkalmazások között kellene váltogatnia.

Kezdje el használni a ClickUp-ot egy ingyenes próbaidőszakkal.