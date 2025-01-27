A 10 legjobb Whatfix alternatíva 2025-ben (vélemények és árak)

A kiváló szoftver csak akkor kiváló, ha az emberek használják. És ebben segíthet egy kiváló digitális adaptációs platform (DAP). A digitális adaptációs platform segíthet az új felhasználóknak megtanulni az új digitális termékek, például alkalmazások és webhelyek használatát.
A szervezetek DAP segítségével lépésről lépésre haladó útmutatókat, interaktív oktatóanyagokat és valós idejű támogatást hozhatnak létre. A digitális adaptációs platform segítségével csökkentheti a bevezetési időt, növelheti a felhasználók termelékenységét és javíthatja az elkötelezettséget.
Az egyik legnépszerűbb digitális adaptációs platform a Whatfix. De nem ez az egyetlen lehetőség. Bár egyesek számára jó választás lehet, a Whatfix költségei és összetettsége miatt egyes csapatok a Whatfix alternatíváit keresik. Ha Ön is közéjük tartozik, íme a tíz legjobb Whatfix alternatíva, amelyet érdemes megfontolnia 2024-ben.
Mit kell keresnie a Whatfix alternatívákban?
Megfelelő digitális adaptációs platformot keres a szervezetéhez? A különböző DAP-ek áttekintésekor néhány fontos kérdést kell feltennie magának:
- Könnyen használható? Számos Whatfix alternatíva lehetővé teszi a kevés technikai ismerettel rendelkező felhasználók számára is, hogy útmutatókat és oktatóanyagokat készítsenek. Keressen olyan digitális adaptációs platformot, amely drag-and-drop építővel és intuitív felülettel rendelkezik, hogy a DAP-ot sok kódolás nélkül is be tudja vezetni.
- Milyen funkciókat kínál? Győződjön meg arról, hogy a DAP rendelkezik az Ön számára szükséges funkciókkal, például interaktív bemutatókkal, alkalmazáson belüli útmutatásokkal vagy alkalmazáson belüli feladatlistákkal. Ellenőrizze, hogy rendelkezésre áll-e elegendő testreszabási lehetőség, hogy a DAP illeszkedjen a munkafolyamatához.
- Milyen elemzési funkciókat tartalmaz? A DAP használatának egyik legnagyobb előnye a jelentések és elemzések, amelyeket segítségével kaphat. A felhasználói elemzésekből megtudhatja, hogy a felhasználók mit nehezen fogadnak el az átállási folyamat során, és hogyan javíthatja a felhasználók beilleszkedését.
- Integrálható a meglévő eszközökkel? Minél jobban integrálható a digitális adaptációs platform a technológiai eszközkészletében található egyéb eszközökkel, annál jobb. Ez segíthet a CRM-ek, marketingeszközök és kommunikációs alkalmazások összekapcsolásában. Keressen olyan DAP-okat, amelyek előre beépített integrációkkal vagy rugalmas API-val rendelkeznek.
- Költséghatékony? Számos Whatfix alternatíva havi felhasználók számán alapuló, méretezhető árazási tervezeteket kínál. Győződjön meg arról, hogy ismeri a digitális adaptációs platform használatának teljes költségét, és ellenőrizze, hogy az összhangban van-e a költségvetésével. Vegye figyelembe a várható növekedést, valamint azt, hogy ez hogyan befolyásolhatja a jövőbeli árazási tervezeteket.
A következő listán szereplő Whatfix alternatívák közül sok ingyenes próbaidőszakot vagy bemutatót kínál. Használja ki ezeket az ajánlatokat, amikor csak lehet. Ez egy remek módja annak, hogy kipróbálja a digitális bevezetési platformot, és megnézze, hogy ez lesz-e a megfelelő felhasználói bevezetési eszköz a szervezetének.
A 10 legjobb alternatíva a Whatfix helyett
1. UserGuiding
A UserGuiding egy felhasználói bevezetési és digitális adaptációs platform, amely segít a szervezeteknek javítani alkalmazásaik és webhelyeik felhasználói adaptációját. A kódolás nélküli platform lehetővé teszi a bemutatók gyors létrehozását, és a szervezetek testreszabhatják a tartalmat a saját márkájukkal. Összességében a UserGuiding egy felhasználóbarát, funkciókban gazdag DAP, amely minden méretű szervezet számára alkalmas.
A UserGuiding legjobb funkciói
- A valós idejű elemzések megmutatják, hogyan reagálnak a felhasználók az onboarding anyagokra, így könnyedén nyomon követheted az olyan mutatókat, mint a felhasználói befejezési arány, az oldalon töltött idő és egyéb felhasználói viselkedés, hogy javítsd az onboarding élményt.
- A dinamikus tartalom lehetővé teszi, hogy a felhasználók beilleszkedési élményét olyan tényezők alapján testreszabja, mint a felhasználó helye, eszköze vagy akár beosztása.
- Egy praktikus mobilalkalmazás, amely lehetővé teszi, hogy útközben is létrehozzon és kezeljen belső vagy ügyfél-bevezetési folyamatokat.
A UserGuiding korlátai
- Ha nincs sok szoftveres tapasztalata, a bevezetés során meredek tanulási görbe várható.
UserGuiding árak
- Alapcsomag: 89 USD/hó, éves számlázással
- Professzionális csomag: 389 USD/hó, éves számlázással
- Vállalati csomag: 689 USD+/hó, éves számlázással
UserGuiding értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (több mint 160 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (50+ értékelés)
2. Userpilot
A Userpilot egy másik DAP, amely kiváló funkciókkal segíti a szervezeteket a szoftverek bevezetésének javításában és a felhasználói viselkedés weboldalakon történő figyelemmel kísérésében. A rugalmas DAP megkönnyíti a több termékhez tartozó tartalom fejlesztését. A fejlesztő funkciók segítségével felhasználói bevezető anyagokat is létrehozhat.
A Userpilot legjobb funkciói
- A mobil-első tervezés biztosítja, hogy a felhasználói bevezetési élmény mobil felhasználók számára legyen optimalizálva, ami kiváló azok számára, akik mobilalkalmazások és eszközök bevezetési folyamatát hozzák létre.
- A kiváló A/B tesztelési lehetőségek lehetővé teszik alapvető felhasználói szegmensek létrehozását és különböző bevezetési folyamatok kidolgozását, hogy megnézze, mi működik a legjobban a különböző ügyfelek számára.
- Könnyen használható integrációs lehetőségek, hogy csatlakozhass a kedvenc CRM szoftveredhez. Átfogó képet kaphatsz az ügyfélélményről, így korán felismerheted a problémás pontokat és a lemorzsolódás kockázatait.
A Userpilot korlátai
- Az integrációs és testreszabási lehetőségek korlátozottak, ezért mielőtt elkötelezi magát, győződjön meg arról, hogy a platform kompatibilis a technológiai környezetével.
Userpilot árak
- Starter: 299 USD/hó
- Növekedés: 499 USD/hó
- Vállalatok: Árakkal kapcsolatos információkért vegye fel velünk a kapcsolatot.
Userpilot értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (220+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (50+ értékelés)
3. WalkMe
A WalkMe egy átfogó Whatfix alternatíva, amely segíthet növelni a felhasználók új szoftveralkalmazások és weboldalak elfogadását. Interaktív útmutatókat hozhat létre, amelyek segítenek a felhasználóknak meghatározott feladatok elvégzésében vagy az alkalmazás funkcióinak megismerésében.
A WalkMe önkiszolgáló tudásbázisként is működhet, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy önállóan találjanak megoldást a problémákra, anélkül, hogy túlterhelnék az ügyfélszolgálati csapatot.
A WalkMe legjobb funkciói
- A launcherek és az overlayek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy gyorsan hozzáférjenek a bemutatókhoz, tudásbázisokhoz és támogatási lehetőségekhez anélkül, hogy több képernyőn kellene navigálniuk.
- Integrálható olyan népszerű eszközökkel, mint a CRM-alkalmazások, marketingeszközök és mások, így zökkenőmentesen cserélhet adatokat és jobban kezelheti a felhasználói interakciókat.
- Az intelligens interaktív útmutatók személyre szabhatók a felhasználók számára, attól függően, hogy milyen szerepet töltenek be, vagy mit szeretnének csinálni a platformon belül.
A WalkMe korlátai
- A jelentéskészítés más lehetőségekhez képest korlátozott.
WalkMe árak
- Árakkal kapcsolatos információkért vegye fel velünk a kapcsolatot.
WalkMe értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (340+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (60+ értékelés)
4. Intro. js
Az Intro. js az egyetlen nyílt forráskódú Whatfix alternatíva a piacon. Ez egy könnyű alternatíva a lista néhány terjedelmesebb lehetőségéhez képest.
Az Intro. js-t fejlesztők és termékcsapatok széles körben használják interaktív termékbemutatók és webalkalmazások áttekintéseinek elkészítéséhez. Sőt, az Intro. js az egyik legköltséghatékonyabb digitális bevezetési megoldás, amely segíthet javítani a felhasználók termelékenységét és elkötelezettségét.
Bevezető. A js legjobb funkciói
- Szuper testreszabható Whatfix alternatíva, így könnyedén megváltoztathatja a túrák megjelenését és hangulatát, hogy azok illeszkedjenek a szervezet márkájához.
- Kiválóan alkalmas mobil eszközökre szánt felhasználói bevezető tartalmak létrehozására, mivel könnyen alkalmazkodik minden méretű eszközhöz és képernyőhöz.
- Lehetővé teszi interaktív túrák létrehozását animált elemekkel, eszköztippekkel, hotspotokkal és egyebekkel, így túlléphet a statikus felületeken, hogy felkeltse a felhasználók figyelmét és növelje a felhasználói elkötelezettséget.
Bevezetés. js korlátai
- Nem kínálja a listán szereplő többi digitális adaptációs platformon megtalálható funkciók többségét.
- Hatalmas tanulási görbe, ha nem vagy jártas a programozási nyelvekben
Bevezetés. js árak
- Személyes használatra ingyenes, de alkalmazások, weboldalak és bővítmények esetén kereskedelmi licencet kell vásárolnia.
- Starter: 9,99 dollár egy projektre szóló, életre szóló licencért
- Üzleti: 49,99 dollár öt projektre szóló életre szóló licencért
- Prémium: 299,99 dollár egy életre szóló licencért, korlátlan számú projekthez
Bevezető. js értékelések és vélemények
- N/A
5. Appcues
Az Appcues egy felhőalapú Whatfix alternatíva, amely kiválóan alkalmas távoli és különböző helyszíneken dolgozó csapatok számára. Drag-and-drop építővel rendelkezik, amely kódolási ismeretek nélkül is lehetővé teszi az alkalmazottak beilleszkedési folyamatainak és a felhasználók beilleszkedési folyamatainak létrehozását.
Az Appcues kiváló, részletes elemzési funkciókat is kínál a felhasználói elkötelezettség, a funkciók bevezetése és a termékhasználat nyomon követéséhez. A személyre szabott termékélmény is sokat segít a felhasználók elkötelezettségének fenntartásában és a bevezetési idő csökkentésében.
Az Appcues legjobb funkciói
- A felhasználói viselkedés, például az oldal megtekintései, a műveletek vagy a felhasználói attribútumok alapján termékélményeket vált ki, hogy a felhasználók akkor kapják meg a releváns bevezetési folyamatokat, amikor szükségük van rájuk.
- A fejlett elemzési funkciók lehetővé teszik a felhasználói aktivitás nyomon követését és annak azonosítását, hogy a felhasználók hogyan interagálnak a termékével, ami segíthet abban, hogy a jövőben okosabb, adatalapú döntéseket hozzon.
- A slideoutok, tooltipek és hotspotok olyan remek eszközök, amelyekkel a felhasználók jobban bevonhatók, és megismertethetők velük a platform új funkciói és lehetőségei.
- Mindegyik mobilbarát.
Az Appcues korlátai
- A bevezetési dokumentáció korlátozott, ezért lehet, hogy körül kell nézned, hogy megtaláld a válaszokat.
Appcues árak
- Essentials: 249 USD/hó, éves fizetéssel
- Növekedés: 879 USD/hó, éves fizetéssel
- Vállalatok: Árakkal kapcsolatos információkért vegye fel velünk a kapcsolatot.
Appcues értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (280+ értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (100+ értékelés)
6. Stonly
A Stonly egy alkalmazottak beilleszkedését és digitális adaptációját segítő megoldás, amely a személyre szabott útmutatásra és támogatásra összpontosít. A platform AI eszközöket használ, hogy segítse a szervezeteket hatékonyabb beilleszkedési folyamatok kialakításában. Drag-and-drop építővel és mobil-first megközelítéssel ez egy sokoldalú megoldás az alkalmazottak képzéséhez és a termékek adaptációjához.
A Stonly legjobb funkciói
- Az intuitív felhasználói felület megkönnyíti a vizuálisan vonzó termékélmény és onboarding folyamatok létrehozását.
- Az AI-alapú betekintés elemzi a felhasználói viselkedést, és adatokkal alátámasztott visszajelzést ad a digitális bevezetési stratégiád optimalizálásához.
- A prediktív elemzési funkciók segítségével pontosan meghatározhatja azokat a területeket, ahol a felhasználóknak nehézségeik lehetnek a termék használatával, így proaktív útmutatókat készíthet a frusztráció elkerülése érdekében.
Stonly korlátozások
- Nincs testreszabási lehetőség, amit egyes felhasználók elengedhetetlennek tartanak
Stonly árak
- Kisvállalkozások: 249 USD/hó
- Vállalatok: Vegye fel velünk a kapcsolatot az egyedi árakkal kapcsolatos információkért.
Stonly értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (110+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (10+ értékelés)
7. Userlane
A Userlane egy felhasználóbarát termékbevezetési platform. Adatvezérelt megközelítést alkalmaz a felhasználói bevezetéshez. Intelligens ösztönzők és utasítások segítségével a Userlane alkalmazáson belüli útmutatást hoz létre, hogy megtanítsa a felhasználóknak a funkciókat és a munkafolyamatokat. A Whatfix egyik legjobb alternatívájaként ez egy kényelmes eszköz a felhasználói képzéshez és a képernyőn megjelenő útmutatáshoz.
A Userlane legjobb funkciói
- A proaktív képernyőn megjelenő útmutatások segítségével azonosíthatók a potenciális akadályok vagy azok a területek, ahol a felhasználók korábban nehézségekkel küzdöttek. Ezután útmutatást nyújthat a potenciális frusztrációk csökkentése érdekében.
- A Userlane valós idejű adatokból hasznosítható információkat állít elő, így pontosan tudni fogja, hol kell javítania a bevezetési élményt és optimalizálnia a digitális bevezetési stratégiáját.
- Könnyen skálázható a vállalat növekedésével, így kiváló választás minden méretű vállalkozás számára, amely hosszú távon az ügyfelek sikerének növelésére összpontosít.
A Userlane korlátai
- A jelentési és elemzési lehetőségek korlátozottak
Userlane árak
- Vegye fel velünk a kapcsolatot az egyedi árakkal kapcsolatos információkért.
Userlane értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (80+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (45+ értékelés)
8. Intercom
Az Intercom egy felhasználói bevezetési platform, amely az AI-alapú beszélgetős ügyfélszolgálatra összpontosít. A beszélgetős ügyfélszolgálati funkciók lehetővé teszik a szervezetek számára, hogy a felhasználók igényeinek megfelelően személyre szabott üzeneteket küldjenek nekik, növelve ezzel az ügyfelek elégedettségét és csökkentve az ügyfélszolgálati költségeket. Ez egy remek módszer arra, hogy a felhasználók megoldhassák problémáikat anélkül, hogy terhelnék a belső rendszereket.
Az Intercom legjobb funkciói
- Állítson be kontextuson és felhasználói utasításokon alapuló értesítéseket, proaktív megközelítést alkalmazva az ügyfélszolgálatban és csökkentve a potenciális ügyfélvesztést.
- A hasznosítható betekintés valós idejű ügyfél-visszajelzéseket és felhasználói adatokat biztosít, így gyorsabban reagálhat a problémákra és optimalizálhatja a felhasználók bevonását.
- Integrálható a technológiai rendszerében már meglévő számos alkalmazással és programmal, így megoszthatja az adatokat és átfogóbb képet kaphat az ügyfélútvonalról.
Az Intercom korlátai
- A felhasználók azt emelik ki, hogy többféle módszert szeretnének a több csevegés rendezésére és kezelésére.
Intercom árak
- Essential: 39 USD/felhasználó/hónap
- Haladó: 99 USD/felhasználó/hónap
- Szakértő: 139 USD/hónap/felhasználó
Intercom értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 2900 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (1000+ értékelés)
9. Pendo
A Pendo kiemelkedik a többi Whatfix alternatíva közül, mivel képes egyesíteni a felhasználói bevezetést és a technikai támogatást. A DAP segít a szervezeteknek megérteni a felhasználói viselkedést, és megkönnyíti a felhasználói adaptációt az alkalmazáson belüli útmutatások, elemzési funkciók és felhasználói visszajelzések gyűjtése révén.
A Pendo legjobb funkciói
- A Pendo lehetővé teszi, hogy robusztus alkalmazáson belüli útmutatásokat hozzon létre, beleértve az alkalmazáson belüli üzeneteket, áttekintéseket és eszköztippeket, amelyek segítenek az új felhasználóknak eligazodni a digitális platform funkciói között.
- A kiváló visszajelzések gyűjtése segít a szervezeteknek a felhasználóktól származó betekintést és javaslatokat összegyűjteni, amelyek a termékelemzéssel kombinálva segíthetnek abban, hogy megalapozottabb döntéseket hozzon a jövőbeli termékfejlesztésről.
- Lehetővé teszi a felhasználók viselkedés vagy tulajdonságok alapján történő szegmentálását, így az üzeneteket az ő igényeiknek megfelelően célzhatja meg.
A Pendo korlátai
- Lehet, hogy ez az egyik drágább lehetőség a listán.
Pendo árak
- Ingyenes akár 500 havi aktív felhasználóig
- Vegye fel velünk a kapcsolatot az egyedi árakkal kapcsolatos információkért.
Pendo értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 1300 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (210+ értékelés)
10. Gainsight
A Gainsight egy DAP, amely az ügyfélkapcsolat-kezelés (CRM) integrációjára összpontosít. Ez az integráció lehetővé teszi, hogy holisztikusan tekintsd az ügyfélélményt, nyomon kövesd az interakciókat és a trendeket, hogy jobban tájékoztathasd ügyfélsiker-csapataidat. Kiváló elemzési funkcióival a Gainsight segíthet előre jelezni a felhasználói viselkedést, proaktívan reagálni a problémákra, valamint növelni a szoftver bevezetését és megtartását.
A Gainsight legjobb funkciói
- Automatizálja az ügyfél-elkötelezettséget személyre szabott termékajánlások küldésével, alkalmazáson belüli ösztönzők aktiválásával vagy a támogatási interakciók automatizálásával.
- A viselkedéselemző funkció valós idejű adatokat nyújt a felhasználókról, segítve a szervezeteket a minták azonosításában, majd a felhasználók igényeik alapján történő szegmentálásában, személyre szabva az onboarding funkciókat és élményeket.
- A népszerű CRM-platformokkal való zökkenőmentes integráció segít nyomon követni az ügyfelekkel való interakciókat az elejétől a végéig, és megérteni, hogyan lehet a legjobban elérni és támogatni az ügyfeleket.
A Gainsight korlátai
- A jelentéskészítés nem túl intuitív, ezért időbe telhet, mire megszerezze a szükséges adatokat.
Gainsight árak
- Vegye fel velünk a kapcsolatot az egyedi árakkal kapcsolatos információkért.
Gainsight értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 1300 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (40+ értékelés)
Egyéb bevezetési eszközök
További Whatfix alternatívákat keres? Adja hozzá a ClickUp-ot a listához.
Bár inkább átfogó projektmenedzsment eszközként ismert, a ClickUp hatékony funkciókat kínál, amelyekkel javíthatja a felhasználók beilleszkedési élményét. Az összes üzleti tevékenységében használhatja IT-dokumentációs szoftverek, kommunikációs tervező eszközök és mások helyettesítéseként vagy kiegészítéseként.
A ClickUp Docs segítségével központi tudásbázist hozhat létre az onboarding anyagok számára. Létrehozhat, tárolhat és kezelhet szabványos működési eljárásokat (SOP-kat) a digitális platformjához, vagy kezelhet egy robusztus szoftverdokumentációs könyvtárat. Ossza meg SOP-jait az új felhasználókkal; így szükség esetén mindig hozzáférhetnek a legfrissebb információkhoz.
A ClickUp feladatokkal mindenki a terv szerint haladhat. A feladatok segítségével egyedi bevezetési folyamatokat hozhat létre, amelyek lépésről lépésre végigvezetik az új felhasználókat a webhelyén vagy alkalmazásában.
Feladatokat rendelhet konkrét felhasználókhoz, és beállíthatja, hogy a feladatok bizonyos műveletek alapján automatikusan teljesüljenek. Ez kiváló módszer annak biztosítására, hogy az új felhasználók a helyes úton haladjanak, és semmi ne maradjon ki.
Növelje visszajelzéseinek gyűjtését a ClickUp Form nézettel. Hozzon létre testreszabott űrlapokat, amelyeket az új felhasználóknak küldhet el, hogy adatokat gyűjthessen az onboarding tapasztalataikról. Ez egy hasznos módszer a zavaros területek azonosítására, illetve az onboarding folyamat finomítására és az ügyfelek igényeinek megfelelő testreszabására.
Készen áll arra, hogy megnézze, hogyan segíthet a ClickUp a felhasználók bevonásában? Kezdje az ingyenes ügyfélbevonási sablonnal.
Testreszabhatja munkafolyamatát, és létrehozhat egy digitális bevezetési folyamatot, amely javítja a bevezetést. A jobb bevezetéssel gyorsabb bevezetési arányokat, nagyobb felhasználói elégedettséget és jobb termékhasználatot érhet el.
Biztosítsa ügyfeleinek a termék sikeres használatához szükséges ismereteket. Kezdje még ma, regisztráljon ingyenes ClickUp-fiókra.