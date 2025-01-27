A 10 legjobb Whatfix alternatíva 2025-ben (vélemények és árak)

A kiváló szoftver csak akkor kiváló, ha az emberek használják. És ebben segíthet egy kiváló digitális adaptációs platform (DAP). A digitális adaptációs platform segíthet az új felhasználóknak megtanulni az új digitális termékek, például alkalmazások és webhelyek használatát.

A szervezetek DAP segítségével lépésről lépésre haladó útmutatókat, interaktív oktatóanyagokat és valós idejű támogatást hozhatnak létre. A digitális adaptációs platform segítségével csökkentheti a bevezetési időt, növelheti a felhasználók termelékenységét és javíthatja az elkötelezettséget.

Az egyik legnépszerűbb digitális adaptációs platform a Whatfix. De nem ez az egyetlen lehetőség. Bár egyesek számára jó választás lehet, a Whatfix költségei és összetettsége miatt egyes csapatok a Whatfix alternatíváit keresik. Ha Ön is közéjük tartozik, íme a tíz legjobb Whatfix alternatíva, amelyet érdemes megfontolnia 2024-ben.

Mit kell keresnie a Whatfix alternatívákban?

Megfelelő digitális adaptációs platformot keres a szervezetéhez? A különböző DAP-ek áttekintésekor néhány fontos kérdést kell feltennie magának:

Könnyen használható? Számos Whatfix alternatíva lehetővé teszi a kevés technikai ismerettel rendelkező felhasználók számára is, hogy útmutatókat és oktatóanyagokat készítsenek. Keressen olyan digitális adaptációs platformot, amely drag-and-drop építővel és intuitív felülettel rendelkezik, hogy a DAP-ot sok kódolás nélkül is be tudja vezetni.

Milyen funkciókat kínál? Győződjön meg arról, hogy a DAP rendelkezik az Ön számára szükséges funkciókkal, például interaktív bemutatókkal, alkalmazáson belüli útmutatásokkal vagy alkalmazáson belüli feladatlistákkal. Ellenőrizze, hogy rendelkezésre áll-e elegendő testreszabási lehetőség, hogy a DAP illeszkedjen a munkafolyamatához.

Milyen elemzési funkciókat tartalmaz? A DAP használatának egyik legnagyobb előnye a jelentések és elemzések, amelyeket segítségével kaphat. A felhasználói elemzésekből megtudhatja, hogy a felhasználók mit nehezen fogadnak el az átállási folyamat során, és hogyan A DAP használatának egyik legnagyobb előnye a jelentések és elemzések, amelyeket segítségével kaphat. A felhasználói elemzésekből megtudhatja, hogy a felhasználók mit nehezen fogadnak el az átállási folyamat során, és hogyan javíthatja a felhasználók beilleszkedését.

Integrálható a meglévő eszközökkel? Minél jobban integrálható a digitális adaptációs platform a technológiai eszközkészletében található egyéb eszközökkel, annál jobb. Ez segíthet a CRM-ek, marketingeszközök és kommunikációs alkalmazások összekapcsolásában. Keressen olyan DAP-okat, amelyek előre beépített integrációkkal vagy rugalmas API-val rendelkeznek.

Költséghatékony? Számos Whatfix alternatíva havi felhasználók számán alapuló, méretezhető árazási tervezeteket kínál. Győződjön meg arról, hogy ismeri a digitális adaptációs platform használatának teljes költségét, és ellenőrizze, hogy az összhangban van-e a költségvetésével. Vegye figyelembe a várható növekedést, valamint azt, hogy ez hogyan befolyásolhatja a jövőbeli árazási tervezeteket.

A következő listán szereplő Whatfix alternatívák közül sok ingyenes próbaidőszakot vagy bemutatót kínál. Használja ki ezeket az ajánlatokat, amikor csak lehet. Ez egy remek módja annak, hogy kipróbálja a digitális bevezetési platformot, és megnézze, hogy ez lesz-e a megfelelő felhasználói bevezetési eszköz a szervezetének.

A 10 legjobb alternatíva a Whatfix helyett

1. UserGuiding

A UserGuiding egy felhasználói bevezetési és digitális adaptációs platform, amely segít a szervezeteknek javítani alkalmazásaik és webhelyeik felhasználói adaptációját. A kódolás nélküli platform lehetővé teszi a bemutatók gyors létrehozását, és a szervezetek testreszabhatják a tartalmat a saját márkájukkal. Összességében a UserGuiding egy felhasználóbarát, funkciókban gazdag DAP, amely minden méretű szervezet számára alkalmas.

A UserGuiding legjobb funkciói

A valós idejű elemzések megmutatják, hogyan reagálnak a felhasználók az onboarding anyagokra, így könnyedén nyomon követheted az olyan mutatókat, mint a felhasználói befejezési arány, az oldalon töltött idő és egyéb felhasználói viselkedés, hogy javítsd az onboarding élményt.

A dinamikus tartalom lehetővé teszi, hogy a felhasználók beilleszkedési élményét olyan tényezők alapján testreszabja, mint a felhasználó helye, eszköze vagy akár beosztása.

Egy praktikus mobilalkalmazás, amely lehetővé teszi, hogy útközben is létrehozzon és kezeljen belső vagy ügyfél-bevezetési folyamatokat.

A UserGuiding korlátai

Ha nincs sok szoftveres tapasztalata, a bevezetés során meredek tanulási görbe várható.

UserGuiding árak

Alapcsomag: 89 USD/hó, éves számlázással

Professzionális csomag: 389 USD/hó, éves számlázással

Vállalati csomag: 689 USD+/hó, éves számlázással

UserGuiding értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 160 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (50+ értékelés)

2. Userpilot

A Userpilot egy másik DAP, amely kiváló funkciókkal segíti a szervezeteket a szoftverek bevezetésének javításában és a felhasználói viselkedés weboldalakon történő figyelemmel kísérésében. A rugalmas DAP megkönnyíti a több termékhez tartozó tartalom fejlesztését. A fejlesztő funkciók segítségével felhasználói bevezető anyagokat is létrehozhat.

A Userpilot legjobb funkciói

A mobil-első tervezés biztosítja, hogy a felhasználói bevezetési élmény mobil felhasználók számára legyen optimalizálva, ami kiváló azok számára, akik mobilalkalmazások és eszközök bevezetési folyamatát hozzák létre.

A kiváló A/B tesztelési lehetőségek lehetővé teszik alapvető felhasználói szegmensek létrehozását és különböző bevezetési folyamatok kidolgozását, hogy megnézze, mi működik a legjobban a különböző ügyfelek számára.

Könnyen használható integrációs lehetőségek, hogy csatlakozhass a kedvenc CRM szoftveredhez. Átfogó képet kaphatsz az ügyfélélményről, így korán felismerheted a problémás pontokat és a lemorzsolódás kockázatait.

A Userpilot korlátai

Az integrációs és testreszabási lehetőségek korlátozottak, ezért mielőtt elkötelezi magát, győződjön meg arról, hogy a platform kompatibilis a technológiai környezetével.

Userpilot árak

Starter: 299 USD/hó

Növekedés: 499 USD/hó

Vállalatok: Árakkal kapcsolatos információkért vegye fel velünk a kapcsolatot.

Userpilot értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (220+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (50+ értékelés)

3. WalkMe

Via WalkMe

A WalkMe egy átfogó Whatfix alternatíva, amely segíthet növelni a felhasználók új szoftveralkalmazások és weboldalak elfogadását. Interaktív útmutatókat hozhat létre, amelyek segítenek a felhasználóknak meghatározott feladatok elvégzésében vagy az alkalmazás funkcióinak megismerésében.

A WalkMe önkiszolgáló tudásbázisként is működhet, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy önállóan találjanak megoldást a problémákra, anélkül, hogy túlterhelnék az ügyfélszolgálati csapatot.

A WalkMe legjobb funkciói

A launcherek és az overlayek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy gyorsan hozzáférjenek a bemutatókhoz, tudásbázisokhoz és támogatási lehetőségekhez anélkül, hogy több képernyőn kellene navigálniuk.

Integrálható olyan népszerű eszközökkel, mint a CRM-alkalmazások, marketingeszközök és mások, így zökkenőmentesen cserélhet adatokat és jobban kezelheti a felhasználói interakciókat.

Az intelligens interaktív útmutatók személyre szabhatók a felhasználók számára, attól függően, hogy milyen szerepet töltenek be, vagy mit szeretnének csinálni a platformon belül.

A WalkMe korlátai

A jelentéskészítés más lehetőségekhez képest korlátozott.

WalkMe árak

Árakkal kapcsolatos információkért vegye fel velünk a kapcsolatot.

WalkMe értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (340+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (60+ értékelés)

4. Intro. js

Az Intro. js az egyetlen nyílt forráskódú Whatfix alternatíva a piacon. Ez egy könnyű alternatíva a lista néhány terjedelmesebb lehetőségéhez képest.

Az Intro. js-t fejlesztők és termékcsapatok széles körben használják interaktív termékbemutatók és webalkalmazások áttekintéseinek elkészítéséhez. Sőt, az Intro. js az egyik legköltséghatékonyabb digitális bevezetési megoldás, amely segíthet javítani a felhasználók termelékenységét és elkötelezettségét.

Bevezető. A js legjobb funkciói

Szuper testreszabható Whatfix alternatíva, így könnyedén megváltoztathatja a túrák megjelenését és hangulatát, hogy azok illeszkedjenek a szervezet márkájához.

Kiválóan alkalmas mobil eszközökre szánt felhasználói bevezető tartalmak létrehozására, mivel könnyen alkalmazkodik minden méretű eszközhöz és képernyőhöz.

Lehetővé teszi interaktív túrák létrehozását animált elemekkel, eszköztippekkel, hotspotokkal és egyebekkel, így túlléphet a statikus felületeken, hogy felkeltse a felhasználók figyelmét és növelje a felhasználói elkötelezettséget.

Bevezetés. js korlátai

Nem kínálja a listán szereplő többi digitális adaptációs platformon megtalálható funkciók többségét.

Hatalmas tanulási görbe, ha nem vagy jártas a programozási nyelvekben

Bevezetés. js árak

Személyes használatra ingyenes, de alkalmazások, weboldalak és bővítmények esetén kereskedelmi licencet kell vásárolnia.

Starter: 9,99 dollár egy projektre szóló, életre szóló licencért

Üzleti: 49,99 dollár öt projektre szóló életre szóló licencért

Prémium: 299,99 dollár egy életre szóló licencért, korlátlan számú projekthez

Bevezető. js értékelések és vélemények

N/A

5. Appcues

Via Appcues

Az Appcues egy felhőalapú Whatfix alternatíva, amely kiválóan alkalmas távoli és különböző helyszíneken dolgozó csapatok számára. Drag-and-drop építővel rendelkezik, amely kódolási ismeretek nélkül is lehetővé teszi az alkalmazottak beilleszkedési folyamatainak és a felhasználók beilleszkedési folyamatainak létrehozását.

Az Appcues kiváló, részletes elemzési funkciókat is kínál a felhasználói elkötelezettség, a funkciók bevezetése és a termékhasználat nyomon követéséhez. A személyre szabott termékélmény is sokat segít a felhasználók elkötelezettségének fenntartásában és a bevezetési idő csökkentésében.

Az Appcues legjobb funkciói

A felhasználói viselkedés, például az oldal megtekintései, a műveletek vagy a felhasználói attribútumok alapján termékélményeket vált ki, hogy a felhasználók akkor kapják meg a releváns bevezetési folyamatokat, amikor szükségük van rájuk.

A fejlett elemzési funkciók lehetővé teszik a felhasználói aktivitás nyomon követését és annak azonosítását, hogy a felhasználók hogyan interagálnak a termékével, ami segíthet abban, hogy a jövőben okosabb, adatalapú döntéseket hozzon.

A slideoutok, tooltipek és hotspotok olyan remek eszközök, amelyekkel a felhasználók jobban bevonhatók, és megismertethetők velük a platform új funkciói és lehetőségei.

Mindegyik mobilbarát.

Az Appcues korlátai

A bevezetési dokumentáció korlátozott, ezért lehet, hogy körül kell nézned, hogy megtaláld a válaszokat.

Appcues árak

Essentials: 249 USD/hó, éves fizetéssel

Növekedés: 879 USD/hó, éves fizetéssel

Vállalatok: Árakkal kapcsolatos információkért vegye fel velünk a kapcsolatot.

Appcues értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (280+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (100+ értékelés)

6. Stonly

Via Stonly

A Stonly egy alkalmazottak beilleszkedését és digitális adaptációját segítő megoldás, amely a személyre szabott útmutatásra és támogatásra összpontosít. A platform AI eszközöket használ, hogy segítse a szervezeteket hatékonyabb beilleszkedési folyamatok kialakításában. Drag-and-drop építővel és mobil-first megközelítéssel ez egy sokoldalú megoldás az alkalmazottak képzéséhez és a termékek adaptációjához.

A Stonly legjobb funkciói

Az intuitív felhasználói felület megkönnyíti a vizuálisan vonzó termékélmény és onboarding folyamatok létrehozását.

Az AI-alapú betekintés elemzi a felhasználói viselkedést, és adatokkal alátámasztott visszajelzést ad a digitális bevezetési stratégiád optimalizálásához.

A prediktív elemzési funkciók segítségével pontosan meghatározhatja azokat a területeket, ahol a felhasználóknak nehézségeik lehetnek a termék használatával, így proaktív útmutatókat készíthet a frusztráció elkerülése érdekében.

Stonly korlátozások

Nincs testreszabási lehetőség, amit egyes felhasználók elengedhetetlennek tartanak

Stonly árak

Kisvállalkozások: 249 USD/hó

Vállalatok: Vegye fel velünk a kapcsolatot az egyedi árakkal kapcsolatos információkért.

Stonly értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (110+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (10+ értékelés)

7. Userlane

Via Userlane

A Userlane egy felhasználóbarát termékbevezetési platform. Adatvezérelt megközelítést alkalmaz a felhasználói bevezetéshez. Intelligens ösztönzők és utasítások segítségével a Userlane alkalmazáson belüli útmutatást hoz létre, hogy megtanítsa a felhasználóknak a funkciókat és a munkafolyamatokat. A Whatfix egyik legjobb alternatívájaként ez egy kényelmes eszköz a felhasználói képzéshez és a képernyőn megjelenő útmutatáshoz.

A Userlane legjobb funkciói

A proaktív képernyőn megjelenő útmutatások segítségével azonosíthatók a potenciális akadályok vagy azok a területek, ahol a felhasználók korábban nehézségekkel küzdöttek. Ezután útmutatást nyújthat a potenciális frusztrációk csökkentése érdekében.

A Userlane valós idejű adatokból hasznosítható információkat állít elő, így pontosan tudni fogja, hol kell javítania a bevezetési élményt és optimalizálnia a digitális bevezetési stratégiáját.

Könnyen skálázható a vállalat növekedésével, így kiváló választás minden méretű vállalkozás számára, amely hosszú távon az ügyfelek sikerének növelésére összpontosít.

A Userlane korlátai

A jelentési és elemzési lehetőségek korlátozottak

Userlane árak

Vegye fel velünk a kapcsolatot az egyedi árakkal kapcsolatos információkért.

Userlane értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (80+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (45+ értékelés)

8. Intercom

Via Intercom

Az Intercom egy felhasználói bevezetési platform, amely az AI-alapú beszélgetős ügyfélszolgálatra összpontosít. A beszélgetős ügyfélszolgálati funkciók lehetővé teszik a szervezetek számára, hogy a felhasználók igényeinek megfelelően személyre szabott üzeneteket küldjenek nekik, növelve ezzel az ügyfelek elégedettségét és csökkentve az ügyfélszolgálati költségeket. Ez egy remek módszer arra, hogy a felhasználók megoldhassák problémáikat anélkül, hogy terhelnék a belső rendszereket.

Az Intercom legjobb funkciói

Állítson be kontextuson és felhasználói utasításokon alapuló értesítéseket, proaktív megközelítést alkalmazva az ügyfélszolgálatban és csökkentve a potenciális ügyfélvesztést.

A hasznosítható betekintés valós idejű ügyfél-visszajelzéseket és felhasználói adatokat biztosít, így gyorsabban reagálhat a problémákra és optimalizálhatja a felhasználók bevonását.

Integrálható a technológiai rendszerében már meglévő számos alkalmazással és programmal, így megoszthatja az adatokat és átfogóbb képet kaphat az ügyfélútvonalról.

Az Intercom korlátai

A felhasználók azt emelik ki, hogy többféle módszert szeretnének a több csevegés rendezésére és kezelésére.

Intercom árak

Essential: 39 USD/felhasználó/hónap

Haladó: 99 USD/felhasználó/hónap

Szakértő: 139 USD/hónap/felhasználó

Intercom értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 2900 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (1000+ értékelés)

9. Pendo

Via Pendo

A Pendo kiemelkedik a többi Whatfix alternatíva közül, mivel képes egyesíteni a felhasználói bevezetést és a technikai támogatást. A DAP segít a szervezeteknek megérteni a felhasználói viselkedést, és megkönnyíti a felhasználói adaptációt az alkalmazáson belüli útmutatások, elemzési funkciók és felhasználói visszajelzések gyűjtése révén.

A Pendo legjobb funkciói

A Pendo lehetővé teszi, hogy robusztus alkalmazáson belüli útmutatásokat hozzon létre, beleértve az alkalmazáson belüli üzeneteket, áttekintéseket és eszköztippeket, amelyek segítenek az új felhasználóknak eligazodni a digitális platform funkciói között.

A kiváló visszajelzések gyűjtése segít a szervezeteknek a felhasználóktól származó betekintést és javaslatokat összegyűjteni, amelyek a termékelemzéssel kombinálva segíthetnek abban, hogy megalapozottabb döntéseket hozzon a jövőbeli termékfejlesztésről.

Lehetővé teszi a felhasználók viselkedés vagy tulajdonságok alapján történő szegmentálását, így az üzeneteket az ő igényeiknek megfelelően célzhatja meg.

A Pendo korlátai

Lehet, hogy ez az egyik drágább lehetőség a listán.

Pendo árak

Ingyenes akár 500 havi aktív felhasználóig

Vegye fel velünk a kapcsolatot az egyedi árakkal kapcsolatos információkért.

Pendo értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 1300 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (210+ értékelés)

10. Gainsight

Via Gainsight

A Gainsight egy DAP, amely az ügyfélkapcsolat-kezelés (CRM) integrációjára összpontosít. Ez az integráció lehetővé teszi, hogy holisztikusan tekintsd az ügyfélélményt, nyomon kövesd az interakciókat és a trendeket, hogy jobban tájékoztathasd ügyfélsiker-csapataidat. Kiváló elemzési funkcióival a Gainsight segíthet előre jelezni a felhasználói viselkedést, proaktívan reagálni a problémákra, valamint növelni a szoftver bevezetését és megtartását.

A Gainsight legjobb funkciói

Automatizálja az ügyfél-elkötelezettséget személyre szabott termékajánlások küldésével, alkalmazáson belüli ösztönzők aktiválásával vagy a támogatási interakciók automatizálásával.

A viselkedéselemző funkció valós idejű adatokat nyújt a felhasználókról, segítve a szervezeteket a minták azonosításában, majd a felhasználók igényeik alapján történő szegmentálásában, személyre szabva az onboarding funkciókat és élményeket.

A népszerű CRM-platformokkal való zökkenőmentes integráció segít nyomon követni az ügyfelekkel való interakciókat az elejétől a végéig, és megérteni, hogyan lehet a legjobban elérni és támogatni az ügyfeleket.

A Gainsight korlátai

A jelentéskészítés nem túl intuitív, ezért időbe telhet, mire megszerezze a szükséges adatokat.

Gainsight árak

Vegye fel velünk a kapcsolatot az egyedi árakkal kapcsolatos információkért.

Gainsight értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 1300 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (40+ értékelés)

Tegye hatékonyabbá az új munkatársak beilleszkedését: a ClickUp segítségével az SOP-k, feladatok és űrlapok kezelése gyerekjáték lesz.

További Whatfix alternatívákat keres? Adja hozzá a ClickUp-ot a listához.

Bár inkább átfogó projektmenedzsment eszközként ismert, a ClickUp hatékony funkciókat kínál, amelyekkel javíthatja a felhasználók beilleszkedési élményét. Az összes üzleti tevékenységében használhatja IT-dokumentációs szoftverek, kommunikációs tervező eszközök és mások helyettesítéseként vagy kiegészítéseként.

A ClickUp Docs segítségével központi tudásbázist hozhat létre az onboarding anyagok számára. Létrehozhat, tárolhat és kezelhet szabványos működési eljárásokat (SOP-kat) a digitális platformjához, vagy kezelhet egy robusztus szoftverdokumentációs könyvtárat. Ossza meg SOP-jait az új felhasználókkal; így szükség esetén mindig hozzáférhetnek a legfrissebb információkhoz.

A ClickUp feladatokkal mindenki a terv szerint haladhat. A feladatok segítségével egyedi bevezetési folyamatokat hozhat létre, amelyek lépésről lépésre végigvezetik az új felhasználókat a webhelyén vagy alkalmazásában.

Feladatokat rendelhet konkrét felhasználókhoz, és beállíthatja, hogy a feladatok bizonyos műveletek alapján automatikusan teljesüljenek. Ez kiváló módszer annak biztosítására, hogy az új felhasználók a helyes úton haladjanak, és semmi ne maradjon ki.

Növelje visszajelzéseinek gyűjtését a ClickUp Form nézettel. Hozzon létre testreszabott űrlapokat, amelyeket az új felhasználóknak küldhet el, hogy adatokat gyűjthessen az onboarding tapasztalataikról. Ez egy hasznos módszer a zavaros területek azonosítására, illetve az onboarding folyamat finomítására és az ügyfelek igényeinek megfelelő testreszabására.

Készen áll arra, hogy megnézze, hogyan segíthet a ClickUp a felhasználók bevonásában? Kezdje az ingyenes ügyfélbevonási sablonnal.

Testreszabhatja munkafolyamatát, és létrehozhat egy digitális bevezetési folyamatot, amely javítja a bevezetést. A jobb bevezetéssel gyorsabb bevezetési arányokat, nagyobb felhasználói elégedettséget és jobb termékhasználatot érhet el.

Biztosítsa ügyfeleinek a termék sikeres használatához szükséges ismereteket. Kezdje még ma, regisztráljon ingyenes ClickUp-fiókra.