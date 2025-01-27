ClickUp blog
A 10 legjobb Whatfix alternatíva 2025-ben (vélemények és árak)

Engineering Team
2025. január 27.

A kiváló szoftver csak akkor kiváló, ha az emberek használják. És ebben segíthet egy kiváló digitális adaptációs platform (DAP). A digitális adaptációs platform segíthet az új felhasználóknak megtanulni az új digitális termékek, például alkalmazások és webhelyek használatát.

A szervezetek DAP segítségével lépésről lépésre haladó útmutatókat, interaktív oktatóanyagokat és valós idejű támogatást hozhatnak létre. A digitális adaptációs platform segítségével csökkentheti a bevezetési időt, növelheti a felhasználók termelékenységét és javíthatja az elkötelezettséget.

Az egyik legnépszerűbb digitális adaptációs platform a Whatfix. De nem ez az egyetlen lehetőség. Bár egyesek számára jó választás lehet, a Whatfix költségei és összetettsége miatt egyes csapatok a Whatfix alternatíváit keresik. Ha Ön is közéjük tartozik, íme a tíz legjobb Whatfix alternatíva, amelyet érdemes megfontolnia 2024-ben.

Mit kell keresnie a Whatfix alternatívákban?

Megfelelő digitális adaptációs platformot keres a szervezetéhez? A különböző DAP-ek áttekintésekor néhány fontos kérdést kell feltennie magának:

  • Könnyen használható? Számos Whatfix alternatíva lehetővé teszi a kevés technikai ismerettel rendelkező felhasználók számára is, hogy útmutatókat és oktatóanyagokat készítsenek. Keressen olyan digitális adaptációs platformot, amely drag-and-drop építővel és intuitív felülettel rendelkezik, hogy a DAP-ot sok kódolás nélkül is be tudja vezetni.
  • Milyen funkciókat kínál? Győződjön meg arról, hogy a DAP rendelkezik az Ön számára szükséges funkciókkal, például interaktív bemutatókkal, alkalmazáson belüli útmutatásokkal vagy alkalmazáson belüli feladatlistákkal. Ellenőrizze, hogy rendelkezésre áll-e elegendő testreszabási lehetőség, hogy a DAP illeszkedjen a munkafolyamatához.
  • Milyen elemzési funkciókat tartalmaz? A DAP használatának egyik legnagyobb előnye a jelentések és elemzések, amelyeket segítségével kaphat. A felhasználói elemzésekből megtudhatja, hogy a felhasználók mit nehezen fogadnak el az átállási folyamat során, és hogyan javíthatja a felhasználók beilleszkedését.
  • Integrálható a meglévő eszközökkel? Minél jobban integrálható a digitális adaptációs platform a technológiai eszközkészletében található egyéb eszközökkel, annál jobb. Ez segíthet a CRM-ek, marketingeszközök és kommunikációs alkalmazások összekapcsolásában. Keressen olyan DAP-okat, amelyek előre beépített integrációkkal vagy rugalmas API-val rendelkeznek.
  • Költséghatékony? Számos Whatfix alternatíva havi felhasználók számán alapuló, méretezhető árazási tervezeteket kínál. Győződjön meg arról, hogy ismeri a digitális adaptációs platform használatának teljes költségét, és ellenőrizze, hogy az összhangban van-e a költségvetésével. Vegye figyelembe a várható növekedést, valamint azt, hogy ez hogyan befolyásolhatja a jövőbeli árazási tervezeteket.

A következő listán szereplő Whatfix alternatívák közül sok ingyenes próbaidőszakot vagy bemutatót kínál. Használja ki ezeket az ajánlatokat, amikor csak lehet. Ez egy remek módja annak, hogy kipróbálja a digitális bevezetési platformot, és megnézze, hogy ez lesz-e a megfelelő felhasználói bevezetési eszköz a szervezetének.

A 10 legjobb alternatíva a Whatfix helyett

1. UserGuiding

A UserGuiding a Whatfix alternatívája, amely egyszerűsíti a felhasználók bevezetését és képzését.
Forrás: UserGuiding

A UserGuiding egy felhasználói bevezetési és digitális adaptációs platform, amely segít a szervezeteknek javítani alkalmazásaik és webhelyeik felhasználói adaptációját. A kódolás nélküli platform lehetővé teszi a bemutatók gyors létrehozását, és a szervezetek testreszabhatják a tartalmat a saját márkájukkal. Összességében a UserGuiding egy felhasználóbarát, funkciókban gazdag DAP, amely minden méretű szervezet számára alkalmas.

A UserGuiding legjobb funkciói

  • A valós idejű elemzések megmutatják, hogyan reagálnak a felhasználók az onboarding anyagokra, így könnyedén nyomon követheted az olyan mutatókat, mint a felhasználói befejezési arány, az oldalon töltött idő és egyéb felhasználói viselkedés, hogy javítsd az onboarding élményt.
  • A dinamikus tartalom lehetővé teszi, hogy a felhasználók beilleszkedési élményét olyan tényezők alapján testreszabja, mint a felhasználó helye, eszköze vagy akár beosztása.
  • Egy praktikus mobilalkalmazás, amely lehetővé teszi, hogy útközben is létrehozzon és kezeljen belső vagy ügyfél-bevezetési folyamatokat.

A UserGuiding korlátai

  • Ha nincs sok szoftveres tapasztalata, a bevezetés során meredek tanulási görbe várható.

UserGuiding árak

  • Alapcsomag: 89 USD/hó, éves számlázással
  • Professzionális csomag: 389 USD/hó, éves számlázással
  • Vállalati csomag: 689 USD+/hó, éves számlázással

UserGuiding értékelések és vélemények

  • G2: 4,6/5 (több mint 160 értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (50+ értékelés)

2. Userpilot

A Userpilot egy termékfejlesztési platform, amely felhasználói bevezetési, felhasználói elemzési és felhasználói visszajelzési funkciókat kínál, ha Whatfix alternatívákat keres a vállalatához.
Forrás: Userpilot

A Userpilot egy másik DAP, amely kiváló funkciókkal segíti a szervezeteket a szoftverek bevezetésének javításában és a felhasználói viselkedés weboldalakon történő figyelemmel kísérésében. A rugalmas DAP megkönnyíti a több termékhez tartozó tartalom fejlesztését. A fejlesztő funkciók segítségével felhasználói bevezető anyagokat is létrehozhat.

A Userpilot legjobb funkciói

  • A mobil-első tervezés biztosítja, hogy a felhasználói bevezetési élmény mobil felhasználók számára legyen optimalizálva, ami kiváló azok számára, akik mobilalkalmazások és eszközök bevezetési folyamatát hozzák létre.
  • A kiváló A/B tesztelési lehetőségek lehetővé teszik alapvető felhasználói szegmensek létrehozását és különböző bevezetési folyamatok kidolgozását, hogy megnézze, mi működik a legjobban a különböző ügyfelek számára.
  • Könnyen használható integrációs lehetőségek, hogy csatlakozhass a kedvenc CRM szoftveredhez. Átfogó képet kaphatsz az ügyfélélményről, így korán felismerheted a problémás pontokat és a lemorzsolódás kockázatait.

A Userpilot korlátai

  • Az integrációs és testreszabási lehetőségek korlátozottak, ezért mielőtt elkötelezi magát, győződjön meg arról, hogy a platform kompatibilis a technológiai környezetével.

Userpilot árak

  • Starter: 299 USD/hó
  • Növekedés: 499 USD/hó
  • Vállalatok: Árakkal kapcsolatos információkért vegye fel velünk a kapcsolatot.

Userpilot értékelések és vélemények

  • G2: 4,6/5 (220+ értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (50+ értékelés)

3. WalkMe

A WalkMe egy átfogó Whatfix alternatíva, amely nyomon követi a felhasználói elkötelezettséget és a feladatok elvégzését az onboarding feladatok és ellenőrzőlisták esetében.
Via WalkMe

A WalkMe egy átfogó Whatfix alternatíva, amely segíthet növelni a felhasználók új szoftveralkalmazások és weboldalak elfogadását. Interaktív útmutatókat hozhat létre, amelyek segítenek a felhasználóknak meghatározott feladatok elvégzésében vagy az alkalmazás funkcióinak megismerésében.

A WalkMe önkiszolgáló tudásbázisként is működhet, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy önállóan találjanak megoldást a problémákra, anélkül, hogy túlterhelnék az ügyfélszolgálati csapatot.

A WalkMe legjobb funkciói

  • A launcherek és az overlayek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy gyorsan hozzáférjenek a bemutatókhoz, tudásbázisokhoz és támogatási lehetőségekhez anélkül, hogy több képernyőn kellene navigálniuk.
  • Integrálható olyan népszerű eszközökkel, mint a CRM-alkalmazások, marketingeszközök és mások, így zökkenőmentesen cserélhet adatokat és jobban kezelheti a felhasználói interakciókat.
  • Az intelligens interaktív útmutatók személyre szabhatók a felhasználók számára, attól függően, hogy milyen szerepet töltenek be, vagy mit szeretnének csinálni a platformon belül.

A WalkMe korlátai

  • A jelentéskészítés más lehetőségekhez képest korlátozott.

WalkMe árak

  • Árakkal kapcsolatos információkért vegye fel velünk a kapcsolatot.

WalkMe értékelések és vélemények

  • G2: 4,5/5 (340+ értékelés)
  • Capterra: 4,4/5 (60+ értékelés)

4. Intro. js

Képernyőkép az Intro.js telepítése szakaszról a honlapon. A szöveg szerint „Az Intro.js néhány egyszerű lépésben telepíthető. Az Intro.js két fő fájlból áll, a JavaScript részből és a CSS részből, amely szépen megjeleníti az elemeket.”
Via Intro.js

Az Intro. js az egyetlen nyílt forráskódú Whatfix alternatíva a piacon. Ez egy könnyű alternatíva a lista néhány terjedelmesebb lehetőségéhez képest.

Az Intro. js-t fejlesztők és termékcsapatok széles körben használják interaktív termékbemutatók és webalkalmazások áttekintéseinek elkészítéséhez. Sőt, az Intro. js az egyik legköltséghatékonyabb digitális bevezetési megoldás, amely segíthet javítani a felhasználók termelékenységét és elkötelezettségét.

Bevezető. A js legjobb funkciói

  • Szuper testreszabható Whatfix alternatíva, így könnyedén megváltoztathatja a túrák megjelenését és hangulatát, hogy azok illeszkedjenek a szervezet márkájához.
  • Kiválóan alkalmas mobil eszközökre szánt felhasználói bevezető tartalmak létrehozására, mivel könnyen alkalmazkodik minden méretű eszközhöz és képernyőhöz.
  • Lehetővé teszi interaktív túrák létrehozását animált elemekkel, eszköztippekkel, hotspotokkal és egyebekkel, így túlléphet a statikus felületeken, hogy felkeltse a felhasználók figyelmét és növelje a felhasználói elkötelezettséget.

Bevezetés. js korlátai

  • Nem kínálja a listán szereplő többi digitális adaptációs platformon megtalálható funkciók többségét.
  • Hatalmas tanulási görbe, ha nem vagy jártas a programozási nyelvekben

Bevezetés. js árak

  • Személyes használatra ingyenes, de alkalmazások, weboldalak és bővítmények esetén kereskedelmi licencet kell vásárolnia.
  • Starter: 9,99 dollár egy projektre szóló, életre szóló licencért
  • Üzleti: 49,99 dollár öt projektre szóló életre szóló licencért
  • Prémium: 299,99 dollár egy életre szóló licencért, korlátlan számú projekthez

Bevezető. js értékelések és vélemények

  • N/A

5. Appcues

Az Appcues egy felhőalapú Whatfix alternatíva, amelyet személyre szabott, márkaközpontú bevezetési élmény nyújtására használnak, amely ösztönzi a felhasználók elkötelezettségét.
Via Appcues

Az Appcues egy felhőalapú Whatfix alternatíva, amely kiválóan alkalmas távoli és különböző helyszíneken dolgozó csapatok számára. Drag-and-drop építővel rendelkezik, amely kódolási ismeretek nélkül is lehetővé teszi az alkalmazottak beilleszkedési folyamatainak és a felhasználók beilleszkedési folyamatainak létrehozását.

Az Appcues kiváló, részletes elemzési funkciókat is kínál a felhasználói elkötelezettség, a funkciók bevezetése és a termékhasználat nyomon követéséhez. A személyre szabott termékélmény is sokat segít a felhasználók elkötelezettségének fenntartásában és a bevezetési idő csökkentésében.

Az Appcues legjobb funkciói

  • A felhasználói viselkedés, például az oldal megtekintései, a műveletek vagy a felhasználói attribútumok alapján termékélményeket vált ki, hogy a felhasználók akkor kapják meg a releváns bevezetési folyamatokat, amikor szükségük van rájuk.
  • A fejlett elemzési funkciók lehetővé teszik a felhasználói aktivitás nyomon követését és annak azonosítását, hogy a felhasználók hogyan interagálnak a termékével, ami segíthet abban, hogy a jövőben okosabb, adatalapú döntéseket hozzon.
  • A slideoutok, tooltipek és hotspotok olyan remek eszközök, amelyekkel a felhasználók jobban bevonhatók, és megismertethetők velük a platform új funkciói és lehetőségei.
  • Mindegyik mobilbarát.

Az Appcues korlátai

  • A bevezetési dokumentáció korlátozott, ezért lehet, hogy körül kell nézned, hogy megtaláld a válaszokat.

Appcues árak

  • Essentials: 249 USD/hó, éves fizetéssel
  • Növekedés: 879 USD/hó, éves fizetéssel
  • Vállalatok: Árakkal kapcsolatos információkért vegye fel velünk a kapcsolatot.

Appcues értékelések és vélemények

  • G2: 4,6/5 (280+ értékelés)
  • Capterra: 4,8/5 (100+ értékelés)

6. Stonly

A Stonly felugró widgetje hasznos útmutatásokat nyújt az új felhasználóknak a beállítás során.
Via Stonly

A Stonly egy alkalmazottak beilleszkedését és digitális adaptációját segítő megoldás, amely a személyre szabott útmutatásra és támogatásra összpontosít. A platform AI eszközöket használ, hogy segítse a szervezeteket hatékonyabb beilleszkedési folyamatok kialakításában. Drag-and-drop építővel és mobil-first megközelítéssel ez egy sokoldalú megoldás az alkalmazottak képzéséhez és a termékek adaptációjához.

A Stonly legjobb funkciói

  • Az intuitív felhasználói felület megkönnyíti a vizuálisan vonzó termékélmény és onboarding folyamatok létrehozását.
  • Az AI-alapú betekintés elemzi a felhasználói viselkedést, és adatokkal alátámasztott visszajelzést ad a digitális bevezetési stratégiád optimalizálásához.
  • A prediktív elemzési funkciók segítségével pontosan meghatározhatja azokat a területeket, ahol a felhasználóknak nehézségeik lehetnek a termék használatával, így proaktív útmutatókat készíthet a frusztráció elkerülése érdekében.

Stonly korlátozások

  • Nincs testreszabási lehetőség, amit egyes felhasználók elengedhetetlennek tartanak

Stonly árak

  • Kisvállalkozások: 249 USD/hó
  • Vállalatok: Vegye fel velünk a kapcsolatot az egyedi árakkal kapcsolatos információkért.

Stonly értékelések és vélemények

  • G2: 4,8/5 (110+ értékelés)
  • Capterra: 4,4/5 (10+ értékelés)

7. Userlane

Képernyőkép, amely a Userlane interaktív útmutatóját mutatja a Microsoft SharePoint-on belül, lépésről lépésre bemutatva a felhasználói utasításokat. Vonatkozó a Whatfix alternatíváihoz a digitális adaptációs platformok terén.
Via Userlane

A Userlane egy felhasználóbarát termékbevezetési platform. Adatvezérelt megközelítést alkalmaz a felhasználói bevezetéshez. Intelligens ösztönzők és utasítások segítségével a Userlane alkalmazáson belüli útmutatást hoz létre, hogy megtanítsa a felhasználóknak a funkciókat és a munkafolyamatokat. A Whatfix egyik legjobb alternatívájaként ez egy kényelmes eszköz a felhasználói képzéshez és a képernyőn megjelenő útmutatáshoz.

A Userlane legjobb funkciói

  • A proaktív képernyőn megjelenő útmutatások segítségével azonosíthatók a potenciális akadályok vagy azok a területek, ahol a felhasználók korábban nehézségekkel küzdöttek. Ezután útmutatást nyújthat a potenciális frusztrációk csökkentése érdekében.
  • A Userlane valós idejű adatokból hasznosítható információkat állít elő, így pontosan tudni fogja, hol kell javítania a bevezetési élményt és optimalizálnia a digitális bevezetési stratégiáját.
  • Könnyen skálázható a vállalat növekedésével, így kiváló választás minden méretű vállalkozás számára, amely hosszú távon az ügyfelek sikerének növelésére összpontosít.

A Userlane korlátai

  • A jelentési és elemzési lehetőségek korlátozottak

Userlane árak

  • Vegye fel velünk a kapcsolatot az egyedi árakkal kapcsolatos információkért.

Userlane értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (80+ értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (45+ értékelés)

8. Intercom

Képernyőkép az Intercom alkalmazás bevezetési részéről (Platform fül). A felület intuitív felhasználói interakciókat és támogatási funkciókat mutat be, és Whatfix alternatívákat kínál az ügyfélbevezetési platformok területén.
Via Intercom

Az Intercom egy felhasználói bevezetési platform, amely az AI-alapú beszélgetős ügyfélszolgálatra összpontosít. A beszélgetős ügyfélszolgálati funkciók lehetővé teszik a szervezetek számára, hogy a felhasználók igényeinek megfelelően személyre szabott üzeneteket küldjenek nekik, növelve ezzel az ügyfelek elégedettségét és csökkentve az ügyfélszolgálati költségeket. Ez egy remek módszer arra, hogy a felhasználók megoldhassák problémáikat anélkül, hogy terhelnék a belső rendszereket.

Az Intercom legjobb funkciói

  • Állítson be kontextuson és felhasználói utasításokon alapuló értesítéseket, proaktív megközelítést alkalmazva az ügyfélszolgálatban és csökkentve a potenciális ügyfélvesztést.
  • A hasznosítható betekintés valós idejű ügyfél-visszajelzéseket és felhasználói adatokat biztosít, így gyorsabban reagálhat a problémákra és optimalizálhatja a felhasználók bevonását.
  • Integrálható a technológiai rendszerében már meglévő számos alkalmazással és programmal, így megoszthatja az adatokat és átfogóbb képet kaphat az ügyfélútvonalról.

Az Intercom korlátai

  • A felhasználók azt emelik ki, hogy többféle módszert szeretnének a több csevegés rendezésére és kezelésére.

Intercom árak

  • Essential: 39 USD/felhasználó/hónap
  • Haladó: 99 USD/felhasználó/hónap
  • Szakértő: 139 USD/hónap/felhasználó

Intercom értékelések és vélemények

  • G2: 4,5/5 (több mint 2900 értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (1000+ értékelés)

9. Pendo

A Pendo.io képernyőképe, amely bemutatja, hogyan lehet a termékadatokat felhasználni egy bevezetési stratégiában. A Whatfix alternatívái között elismert a felhasználói útmutatás és a technikai támogatás integrált megközelítése miatt.
Via Pendo

A Pendo kiemelkedik a többi Whatfix alternatíva közül, mivel képes egyesíteni a felhasználói bevezetést és a technikai támogatást. A DAP segít a szervezeteknek megérteni a felhasználói viselkedést, és megkönnyíti a felhasználói adaptációt az alkalmazáson belüli útmutatások, elemzési funkciók és felhasználói visszajelzések gyűjtése révén.

A Pendo legjobb funkciói

  • A Pendo lehetővé teszi, hogy robusztus alkalmazáson belüli útmutatásokat hozzon létre, beleértve az alkalmazáson belüli üzeneteket, áttekintéseket és eszköztippeket, amelyek segítenek az új felhasználóknak eligazodni a digitális platform funkciói között.
  • A kiváló visszajelzések gyűjtése segít a szervezeteknek a felhasználóktól származó betekintést és javaslatokat összegyűjteni, amelyek a termékelemzéssel kombinálva segíthetnek abban, hogy megalapozottabb döntéseket hozzon a jövőbeli termékfejlesztésről.
  • Lehetővé teszi a felhasználók viselkedés vagy tulajdonságok alapján történő szegmentálását, így az üzeneteket az ő igényeiknek megfelelően célzhatja meg.

A Pendo korlátai

  • Lehet, hogy ez az egyik drágább lehetőség a listán.

Pendo árak

  • Ingyenes akár 500 havi aktív felhasználóig
  • Vegye fel velünk a kapcsolatot az egyedi árakkal kapcsolatos információkért.

Pendo értékelések és vélemények

  • G2: 4,4/5 (több mint 1300 értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (210+ értékelés)

10. Gainsight

A Gainsight belső felhasználói megosztási oldalának pillanatkép, amely példázza a vásárlói élményből származó visszajelzések gyűjtését. A Gainsight, egy figyelemre méltó Whatfix alternatíva, hatékony módszereket mutat be a felhasználói élmény javításához szükséges információk gyűjtésére.
Via Gainsight

A Gainsight egy DAP, amely az ügyfélkapcsolat-kezelés (CRM) integrációjára összpontosít. Ez az integráció lehetővé teszi, hogy holisztikusan tekintsd az ügyfélélményt, nyomon kövesd az interakciókat és a trendeket, hogy jobban tájékoztathasd ügyfélsiker-csapataidat. Kiváló elemzési funkcióival a Gainsight segíthet előre jelezni a felhasználói viselkedést, proaktívan reagálni a problémákra, valamint növelni a szoftver bevezetését és megtartását.

A Gainsight legjobb funkciói

  • Automatizálja az ügyfél-elkötelezettséget személyre szabott termékajánlások küldésével, alkalmazáson belüli ösztönzők aktiválásával vagy a támogatási interakciók automatizálásával.
  • A viselkedéselemző funkció valós idejű adatokat nyújt a felhasználókról, segítve a szervezeteket a minták azonosításában, majd a felhasználók igényeik alapján történő szegmentálásában, személyre szabva az onboarding funkciókat és élményeket.
  • A népszerű CRM-platformokkal való zökkenőmentes integráció segít nyomon követni az ügyfelekkel való interakciókat az elejétől a végéig, és megérteni, hogyan lehet a legjobban elérni és támogatni az ügyfeleket.

A Gainsight korlátai

  • A jelentéskészítés nem túl intuitív, ezért időbe telhet, mire megszerezze a szükséges adatokat.

Gainsight árak

  • Vegye fel velünk a kapcsolatot az egyedi árakkal kapcsolatos információkért.

Gainsight értékelések és vélemények

  • G2: 4,4/5 (több mint 1300 értékelés)
  • Capterra: 4,4/5 (40+ értékelés)

Egyéb bevezetési eszközök

Általános alkalmazotti beilleszkedési sablon a ClickUp-tól
Tegye hatékonyabbá az új munkatársak beilleszkedését: a ClickUp segítségével az SOP-k, feladatok és űrlapok kezelése gyerekjáték lesz.

További Whatfix alternatívákat keres? Adja hozzá a ClickUp-ot a listához.

Bár inkább átfogó projektmenedzsment eszközként ismert, a ClickUp hatékony funkciókat kínál, amelyekkel javíthatja a felhasználók beilleszkedési élményét. Az összes üzleti tevékenységében használhatja IT-dokumentációs szoftverek, kommunikációs tervező eszközök és mások helyettesítéseként vagy kiegészítéseként.

A ClickUp Docs segítségével központi tudásbázist hozhat létre az onboarding anyagok számára. Létrehozhat, tárolhat és kezelhet szabványos működési eljárásokat (SOP-kat) a digitális platformjához, vagy kezelhet egy robusztus szoftverdokumentációs könyvtárat. Ossza meg SOP-jait az új felhasználókkal; így szükség esetén mindig hozzáférhetnek a legfrissebb információkhoz.

A ClickUp feladatokkal mindenki a terv szerint haladhat. A feladatok segítségével egyedi bevezetési folyamatokat hozhat létre, amelyek lépésről lépésre végigvezetik az új felhasználókat a webhelyén vagy alkalmazásában.

Feladatokat rendelhet konkrét felhasználókhoz, és beállíthatja, hogy a feladatok bizonyos műveletek alapján automatikusan teljesüljenek. Ez kiváló módszer annak biztosítására, hogy az új felhasználók a helyes úton haladjanak, és semmi ne maradjon ki.

Növelje visszajelzéseinek gyűjtését a ClickUp Form nézettel. Hozzon létre testreszabott űrlapokat, amelyeket az új felhasználóknak küldhet el, hogy adatokat gyűjthessen az onboarding tapasztalataikról. Ez egy hasznos módszer a zavaros területek azonosítására, illetve az onboarding folyamat finomítására és az ügyfelek igényeinek megfelelő testreszabására.

Készen áll arra, hogy megnézze, hogyan segíthet a ClickUp a felhasználók bevonásában? Kezdje az ingyenes ügyfélbevonási sablonnal.

Testreszabhatja munkafolyamatát, és létrehozhat egy digitális bevezetési folyamatot, amely javítja a bevezetést. A jobb bevezetéssel gyorsabb bevezetési arányokat, nagyobb felhasználói elégedettséget és jobb termékhasználatot érhet el.

Biztosítsa ügyfeleinek a termék sikeres használatához szükséges ismereteket. Kezdje még ma, regisztráljon ingyenes ClickUp-fiókra.

