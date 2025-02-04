A 10 legjobb Ramp alternatíva 2025-ben (vélemények és árak)

A költségkezelő szoftverek jelentősen javítják pénzügyi műveleteit, költségmegtakarítási lehetőségeket kínálnak, és végső soron javítják eredményét. ?

Bár a Ramp népszerűségre tett szert, mint felhasználóbarát platform, amely integrálható különböző pénzügyi platformokkal, nem minden vállalkozásnak felel meg. Ebben az esetben olyan alternatívákat kell keresnie, amelyek az Ön üzleti igényeinek megfelelő változatos funkciókat kínálnak.

Összeállítottunk egy listát azokról a költségkezelő szoftverekről, amelyek egyszerűsítik a munkafolyamatokat, automatizálják a feladatokat, és segítenek elérni a szervezet pénzügyi céljait.

Mit kell keresnie a Ramp alternatíváiban?

Költségkezelő szoftver keresésekor érdemes kéznél tartani egy funkciók listáját. Íme a legfontosabb funkciók, amelyekre érdemes figyelni:

Felhasználóbarát felület: A menedzsment megoldások eszközének könnyen kezelhetőnek kell lennie az ügyfelek vagy felhasználók számára, akik nem rendelkeznek technikai vagy e-kereskedelmi szakértelemmel. Zökkenőmentes integráció: A szoftvernek zökkenőmentesen kell integrálódnia a meglévő irányítási rendszerébe és bankszámlájába. Automatizálás: Fontolja meg egy olyan eszköz használatát, amely automatizálja a kifizetéseket és a számlák nyomon követését. Költséghatékonyság: Hasonlítsa össze a fizetési terveket, hogy megtalálja a költségvetéséhez leginkább illeszkedő, legköltséghatékonyabb megoldást. Célok: Vegye figyelembe azokat a funkciókat, amelyek elengedhetetlenek vállalkozása igényei és használati követelményei szempontjából.

A 10 legjobb Ramp alternatíva 2024-ben

Most, hogy már tudjuk, mire kell figyelni egy költségkezelési megoldásnál, nézzük meg a 10 legjobb Ramp alternatívát 2024-ben.

1. QuickBooks Online

a QuickBooks Online segítségével

A QuickBooks Online egy felhőalapú könyvelési szoftver, amely segít a kisvállalkozásoknak nyomon követni bevételeiket és alkalmazottaik kiadásait, számlákat küldeni és számlákat fizetni egyetlen fiókból. Könnyen használható és megfizethető, ezért népszerű választás a kisvállalkozások körében.

A QuickBooks Online egyik kiemelkedő jellemzője a feladatok automatizálásának képessége. Automatikusan rögzíti a nyugtákat, és gépi tanulás segítségével kivonja az adatokból a nyugtákból. Az adatokat előre definiált vagy egyéni sablonok segítségével is beírja a könyvelésébe.

A QuickBooks Online legjobb funkciói

Egyetlen fiókkal könnyedén nyomon követheti bevételeit, kezelheti kiadásait és szerepköreit.

Kerülje el az adóbírságokat azzal, hogy a QuickBooks kezeli az összes fizetési tevékenységét, hibamentes adóbevallásait és időbeni adóbevallásait.

Készítsen és küldjön professzionális megjelenésű számlákat, amelyek tartalmazzák vállalata logóját és elérhetőségi adatait.

Kezelje a költségjelentéseket mobil eszközökről, útközben is, jobb hozzáféréssel.

Hozzáférjen és készítsen különféle költségjelentéseket sablonokból.

A QuickBooks Online korlátai

Kis tanulási görbe a pénzügyi háttérrel nem rendelkező felhasználók számára

A Rampnál drágább megoldás nagy felhasználói bázissal rendelkező vállalkozások számára

QuickBooks Online árak

30 napos ingyenes próba

Simple Start : 30 USD/hó

Essentials : 60 USD/hó

Plusz : 90 USD/hó

Haladó: 200 USD/hó

QuickBooks Online értékelések és vélemények

G2: 4,0/5 (3000+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 6000 értékelés)

2. TravelBank

via TravelBank

A TravelBank egy teljes körű költségkezelési megoldás, amely javítja a kiadások átláthatóságát, felgyorsítja a költségjelentést és automatizálja az adatbevitelt. Emellett lehetővé teszi a számlák fizetését és utazási szabályzatok beállítását az utazási költségek kezelése érdekében.

Az US Bankkal kötött exkluzív partnerségének köszönhetően a TravelBank támogatja a virtuális kártyákat, és több mint 48 000 személyes és vállalati kártyáról, valamint bankból importálja a tranzakciókat.

A TravelBank legjobb funkciói

Takarítson meg időt és kövesse nyomon kiadásait az optikai karakterfelismerő (OCR) szoftver segítségével, amely automatikusan kivonja az adatokat a nyugtákból.

Állítson be többszintű munkafolyamatokat a kiadások jóváhagyásához

Kiadáskezelés: Határozza meg a kiadási limiteket és korlátozza a benyújtható kiadások típusait.

Költségeit könnyedén exportálhatja könyvelési rendszerébe.

A TravelBank korlátai

Nem annyira testreszabható, mint a Ramp vagy más könyvelési szoftverek.

A felhasználói élményt egyszerűsíteni kell a számos funkció miatt.

TravelBank árak

Utazás : 25 USD/felhasználó/hónap

Költség : 10 USD/felhasználó/hónap

Utazás és költségek: Egyedi árazás

TravelBank értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 200 értékelés)

3. Zoho Expense

a Zoho Expense segítségével

A Zoho költségkezelő szoftvere, az Expense, átfogó funkciókat kínál a vállalatok számára, beleértve a bizonylatok rögzítését, a költségek nyomon követését, a megtett kilométerek nyilvántartását és a jóváhagyási munkafolyamatokat.

A Zoho Expense külön kiadásokat kínál az Egyesült Államok, India, az Egyesült Királyság, Kanada, Ausztrália, az Egyesült Arab Emírségek és Szaúd-Arábia számára. Az ezekre a külön kiadásokra előre feltöltött adóügyi előírásoknak köszönhetően adóügyi előírásoknak megfelelően működhet, így költségbizonyítékokkal, ellenőrzési nyomvonalakkal és szabályszegési jelentésekkel felkészülhet az ellenőrzésre.

A Zoho Expense legjobb funkciói

Az integrált GPS-követés segítségével automatikusan nyomon követheti az alkalmazottak megtett kilométereket.

Figyelje nyomon, hogyan használják az alkalmazottak a vállalati hitelkártyáikat a vállalati kártya irányítópult segítségével.

Automatizálja a számlaegyeztetési folyamatot, és az ACH-n keresztül térítse meg a kiadásokat.

Integrálja a könyvelési szoftverrel egy teljes költségkezelési megoldás élményéért.

A Zoho Expense korlátai

A magasabb szintű csomagok költségei a sok alkalmazottal rendelkező kisvállalkozások számára magasak, mivel az árak felhasználónként vannak meghatározva.

Időkövetési funkció hiánya miatt másik platformot kell használnia, és az adatokat üzleti menedzsment szoftverbe kell importálnia.

Zoho Expense árak

Ingyenes

Standard : 3 USD/felhasználó/hónap

Prémium : 5 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: 8 USD/felhasználó/hónap

Zoho Expense értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (900+ értékelés)

4. Spendesk

via Spendesk

A Spendesk egyszeri használatú virtuális kártyái és ismétlődő előfizetésekhez használható kártyái a Ramp egyik legjobb alternatívájaként csökkentik a vállalat kockázati kitettségét és a csalások veszélyét. Az egy ügyfél vagy alkalmazott egy fiókja tovább csökkenti a kockázatot.

A kiadásokat költségvetések, kiadási szabályzatok és előzetes jóváhagyási munkafolyamatok beállításával is ellenőrizheti.

A Spendesk legjobb funkciói

Állítson be kiadási szabályokat kártyánként és személyenként, és határozza meg a jogosult jóváhagyókat.

Küldjön automatikus emlékeztetőket az alkalmazottaknak a költségjelentésekkel kapcsolatban, és kövesse nyomon a kifizetéseket valós időben.

Integrálja és exportálja a tranzakciókat és a bizonylatokat a számviteli szoftver megoldásába.

Kövesse nyomon a követeléseket a központi előfizetéskezelő szoftver segítségével.

Több eszközből származó cash flow-k összevonásával ellenőrizze az összes nem bérrel kapcsolatos kiadást.

A Spendesk korlátai

A vállalkozások hitelkerethez való hozzáférésének hiánya

Spendesk árak

Ingyenes: Négy felhasználó számára, beleértve egy jóváhagyót

Alapvető jellemzők: Egyedi árazás

Skálázhatóság: Egyedi árazás

Prémium: Egyedi árazás

Spendesk értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (390+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 200 értékelés)

5. Brex

via Brex

A Brex azoknak a vállalatoknak szól, amelyek modern AI könyvelési szoftvert és költségkezelési platformot keresnek, amely integrált mesterséges intelligenciát és gépi tanulást használ.

A platform egyik leginnovatívabb funkciója, a Brex AI asszisztens válaszol a vállalati irányelvekkel, kiadási limitekkel és egyéb témákkal kapcsolatos kérdésekre. Kiadási feladatokat lát el, például kiadási jelentéseket nyújt be és egyezteti a bizonylatokat.

A Brex legjobb funkciói

Kövesse nyomon a költségvetési célok elérésének előrehaladását, és szükség szerint végezzen kiigazításokat a valós idejű kiadási adatok alapján.

Integrálja bérszámfejtési rendszerét a gyorsabb, automatizált alkalmazotti bérszámfejtés érdekében.

A Brex mesterséges intelligenciájának riasztásai segítségével azonosítsa a potenciális kiadási problémákat.

Kezelje pénzügyi KPI -jeit futási előrejelzéssel és forgatókönyv-tervezéssel.

Kövesse nyomon a jelenlegi és jövőbeli kiadási arányokat egy helyen, hogy pozitív hatást gyakoroljon éves bevételeire.

Használjon üzleti hitelkártyákat személyes garancia nélkül

A Brex korlátai

Nincs integráció előfizetéses üzleti szoftverekkel

A vállalati kártyák bonyolult jutalmazási struktúrával és magas tőkekövetelménnyel rendelkeznek a jóváhagyáshoz.

A személyes garancia nélküli üzleti hitelkártyák jóváhagyása általában hosszú időt vesz igénybe.

Brex árak

Alapvető szolgáltatások: 0 USD/felhasználó/hónap

Prémium: 12 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Brex értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (100+ értékelés)

6. Webexpenses

via Webexpenses

A Webexpenses egyszerűsíti a költségek teljes életciklusát, a nyomon követéstől a benyújtásig és jóváhagyásig.

Ez a költségkezelési platform a kis-, közép- és nagyvállalatok számára rendkívül testreszabható árazásáról ismert.

A Webexpenses kis pénztár modulja kompatibilis az imprest rendszerrel is.

A Webexpenses legjobb funkciói

Javítsa a napi aprópénz-kezelést azáltal, hogy valós időben láthatja a vásárlásokat és a kiadásokat.

Takarítson meg pénzt és növelje adó-visszatérítési csalásellenőrzéseinek hatékonyságát!

Integrálja könyvelési megoldásával, amely több mint 50 könyvelési rendszert támogat.

Csökkentse szén-dioxid-kibocsátását az utazások során keletkező szén-dioxid-kibocsátás nyomon követésével.

A Webexpenses korlátai

A tranzakciónkénti árazás drága lehet a nagy tranzakciós volumenű kisvállalkozások számára.

Webexpenses árak

Fix díj : Egyedi árazás

Aktív használat: Egyedi árazás

Egyedi árajánlat: Egyedi árazás

Webexpenses értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 200 értékelés)

7. BILL Spend & Expense

A BILL Spend & Expense (korábban Divvy) egy innovatív, felhőalapú megoldás, amely egyszerűsíti a költségjelentési és -kezelési folyamatokat, lehetővé téve minden méretű vállalkozás számára a láthatóság, az ellenőrzés és a jutalmak megszerzését.

A BILL Spend & Expense ingyenes szoftvereivel, vállalati kártyáival és számláival kiemelkedik a versenytársai közül. Ezzel jelentős idő- és pénzmegtakarítást biztosít ügyfeleinek.

A BILL Spend & Expense legjobb funkciói

Hozzáférhet 500 és 5 millió dollár közötti hitelkeretekhez, amelyek illeszkednek üzleti modelljéhez, és vállalkozásának növekedésével együtt bővíthetők.

Tapasztalja meg a proaktív kiadások ellenőrzését és a csalás elleni védelmet a BILL Corporate kártyákkal, éves díj nélkül és rugalmas jutalmakkal.

BILL Kiadások és költségek korlátozásai

Kiterjedt integrációs lehetőségek hiánya

Nem kínál beszerzés-fizetés funkciókat, mint a Ramp.

BILL Spend & Expense árak

Ingyenes

BILL Spend & Expense értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (400+ értékelés)

8. Precoro

via Precoro

A Precoro egy központi platformot biztosít, amely integrálható a meglévő könyvelési szoftverével és pénzügyi rendszereivel. Elősegíti az adatok megosztását és központi áttekintést nyújt az összes kiadásáról.

A Precoro egyedülálló tulajdonsága, hogy automatizálja a beszerzési folyamatot a megrendeléstől a fizetésig. Az egyszerűsített beszerzési megrendelési (PR) munkafolyamatok lehetővé teszik a gyors PR-létrehozást, továbbítást és jóváhagyást.

Az építőipari szervezetek számára ez biztosítja a beszerzési döntések időszerűségét és a jobb költségvetés-kezelést. Emellett megakadályozza a szállítási lánc késedelmét is.

A Precoro legjobb funkciói

Automatizálja és generálja megrendeléseit (PO) a jóváhagyott PR-ekből.

Kezelje építési projektjeinek költségvetését és használja ki a hatékony készletkezelési eszközöket.

Készítsen jelentéseket és kövesse nyomon az eltéréseket háromirányú megrendelés, nyugta és számla egyeztetéssel.

A Precoro korlátai

Az egyes számviteli megoldásokkal való integráció kihívást jelent

Precoro árak

Kisebb, ≤20 felhasználóból álló csapatok számára: 35 USD/felhasználó havonta

20 felhasználónál nagyobb csapatok számára: Egyedi árak

Precoro értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (200+ értékelés)

9. Expensify

via Expensify

Az Expensify egy vonzó alternatíva a Ramp-hoz, különösen azoknak a vállalkozásoknak, amelyek fejlett automatizálást és komplex integrált szoftverfunkciókat keresnek. Lehetővé teszi a folyamatok racionalizálását és a szabályok betartatását. Az egyedi munkafolyamatokhoz igazodó jelentéseket készíthet.

A kifinomult, mesterséges intelligenciával működő automatizálási motor automatikusan kivonja, kategorizálja és digitalizálja a fizikai bizonylatokat, és összehangolja a kiadásokat a számlákkal. Ez jelentősen csökkenti a kézi adatbevitelt, időt takarít meg a felhasználóknak és javítja a pontosságot.

Az Expensify legjobb funkciói

Szüntesse meg a kézi egyeztetést, és címkézze ki kiadásait a könyvelési szoftveréből importált főkönyvi (GL) kódokkal.

Integráljon számos harmadik féltől származó számviteli szoftvert, bérszámfejtő rendszert, CRM-et és projektmenedzsment eszközt.

Az Expensify korlátai

Nagyvállalatok számára készült, kis- és középvállalkozások számára drága

Expensify árak

Ingyenes

Gyűjtés : 10 USD/felhasználó/hónap

Control : 18 USD/felhasználó/hónap

Track : Ingyenes, havonta legfeljebb 25 SmartScan-ig

Beküldés: Ingyenes, havonta legfeljebb 25 SmartScan-ig

Expensify értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 1200 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 1500 értékelés)

10. Concur

via Concur

A Concur integrált utazási, költség- és számlázáskezelést kínál. A Ramphoz hasonlóan a Concur is kiterjedt menedzsment megoldásaival automatizálja a költségkezelési tevékenységeket.

A munkavállalók kiadásait szabályok betartatásával, az utazásfoglalások egyszerűsítésével és az eseményregisztráció megkönnyítésével kezelheti. Testreszabható irányítópultok segítségével betekintést nyújt a kiadásokba és a munkavállalók nyomon követési adataiba.

A Concur legjobb funkciói

Kerülje el a kettős fizetéseket és a késedelmi díjakat az automatizált számlaegyeztetéssel, amely csökkenti a kézi adatbevitelt és kiküszöböli a hibákat.

Automatikusan rögzítse a megtett kilométereket a kiindulási és célállomás címek vagy a GPS segítségével.

Biztosítsa alkalmazottai utazási költségeit az automatikusan generált, egyszer használatos virtuális hitelkártyával.

A Concur korlátai

A kiterjedt funkciók felhasználói képzést igényelnek.

A kezdőknek időre van szükségük, hogy megszokják a felhasználói felületet és a funkciókat.

Concur árak

Egyedi árazás

Concur értékelések és vélemények

G2: 4,0/5 (5000+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (1900+ értékelés)

Míg a Ramp és alternatívái költségkezelési platformokat kínálnak ügyfeleiknek, a ClickUp átfogó eszközöket biztosít számukra az általános pénzügyek kezeléséhez.

ClickUp

Fedezze fel a ClickUp alkalmazást, és kezelje projektjeit mesterséges intelligencia, több mint 15 nézet és feladatok automatizálása segítségével.

A ClickUp nem csak egy újabb projektmenedzsment eszköz. Ez egy átfogó platform, amely támogatja az Önéhez hasonló pénzügyi csapatokat. Lehetővé teszi, hogy egyértelmű pénzügyi célokat határozzon meg, azokat megvalósítható mérföldkövekre bontsa, és egyéni státuszokkal kövesse nyomon az előrehaladást.

Állítsa be a szükséges jelentéseket egy helyen, a ClickUp segítségével.

A ClickUp pénzügyi szoftvere egyszerűsíti a munkafolyamatokat azáltal, hogy egyedi irányítópultokat hoz létre és hatékony számításokat végez. Segít nyomon követni a pénzügyi célokat és jelentéseket készíteni a jobb pénzügyi menedzsment érdekében.

Kövesse nyomon a projektfrissítéseket, kezelje a munkafolyamatokat és működjön együtt a csapattal, mindezt a ClickUp Workspace-ből.

A ClickUp számviteli szoftvere lehetővé teszi a költségvetések és számlák kezelését egy vizuális adatbázis segítségével. Amellett, hogy segít nyomon követni az ügyfeleket és a számlákat, testreszabható widgeteket is hozzáadhat fizetési emlékeztetőkhöz és különleges kérésekhez. Az eszköz kiválóan alkalmas a rutin számviteli feladatok automatizálására.

A ClickUp az Ön központi hubja minden pénzügyi ügyben. Csatlakoztassa bankszámláit, importálja tranzakcióit, és könnyedén kategorizálja kiadásait.

A ClickUp pénzügyi menedzsment sablon segítségével központosíthatja összes pénzügyi adatát, és könnyedén kezelheti azokat.

A ClickUp pénzügyi menedzsment sablonjával áttekintheti pénzügyi helyzetét. Kövesse nyomon kiadásait a költségvetéshez viszonyítva, és állítson be személyre szabott pénzügyi célokat. A 28 egyedi státusz segítségével könnyedén nyomon követheti pénzügyi projektjeit.

A ClickUp pénzügyi funkciói, amelyek a együttműködési környezet elősegítésére lettek kialakítva, meghaladják ezeket a kiemelt jellemzőket, és olyan funkciókat kínálnak, mint a költségvetés-tervezés, az előrejelzés és a pénzügyi csapatok számára testreszabott projektmenedzsment.

A ClickUp legjobb funkciói

Ossza meg a jelentéseket a belső és külső érdekelt felekkel a ClickUp biztonságos platformjának segítségével.

Percek alatt testreszabható jelentéseket készíthet

Tartsa kézben a számviteli számításokat, mint például a ROI, a projekt jövedelmezősége vagy a negyedéves bevételek a ClickUp képletmezőivel.

Emlékeztetőket kaphat az ismétlődő feladatokról és számlákról.

Gazdagítsa számlaadatait egyedi mezőkkel a költségvetett összegek, kiadások, beszállítói adatok és fizetési határidők számára.

A ClickUp korlátai

Kis tanulási görbe az első használatkor

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3900+ értékelés)

A hatékonyság-szorzó megtalálása

Miközben áttekinti a lehetőségeket és hatékonyságnövelő megoldásokat keres, a holisztikus munkafolyamat-optimalizálás biztosítja a jövedelmezőséget.

A Ramp alternatíváinak keresésekor nem arról van szó, hogy az egyik eszközt lecseréljük egy másikra. Hanem arról, hogy különböző megoldások, például a ClickUp funkciókban gazdag ökoszisztémája révén rejtett értéket találjunk. Gondoljon rá úgy, mint a munkafolyamatának lendületet adó eszközre, amelynek segítségével versenyelőnyre tehet szert.

Intuitív felületével, hatékony automatizálásával és robusztus jelentéskészítő eszközeivel a ClickUp méltó megoldás a hatékony pénzügyi menedzsmenthez. ?

Ne feledje, hogy a legjobb eszközök azok, amelyek nem csak a problémák megoldásában segítenek, hanem az egész utat a siker felé emelik.

Próbálja ki ingyen a ClickUp-ot.