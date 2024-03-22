A 10 legjobb Google Sheets kiegészítő és bővítmény a termelékenység növeléséhez 2025-ben

A Google Táblázatok elengedhetetlen segítője a szakembereknek szerte a világon.

Minden irodai munkához szükség van táblázatokban szereplő számok feldolgozására. A Google Workspace felhasználók száma már meghaladta a 3 milliárdot, így a Google Sheets kétségkívül a legnépszerűbb táblázatkezelő alkalmazás.

A táblázatkezelő szoftver valós idejű együttműködést és robusztus eszközöket kínál az adatok vizualizálásához, feldolgozásához és megosztásához.

Tovább javíthatja ezeket a funkciókat hasznos kiterjesztések, például kiegészítők, alkalmazás szkriptek és sablonok integrálásával. És nem kell táblázatkezelő guru lennie ahhoz, hogy a lehető legtöbbet hozza ki a Sheetsből.

A kiegészítők segítségével időt takaríthat meg, növelheti a termelékenységet és olyan összetett feladatokat is elvégezhet, amelyek a alapverzióval lehetetlenek lennének.

A Google Táblázatok kiegészítői lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy személyre szabott munkafolyamat-fejlesztéseket hozzanak létre, amelyek megfelelnek az egyéni vagy szervezeti igényeknek. A kiegészítők megkönnyítik a harmadik féltől származó rendszerekhez való csatlakozást is, biztosítva a más alkalmazásokkal való zökkenőmentes integrációt.

Mit kell keresni a Google Táblázatok kiegészítőiben?

A Google Táblázatok kiterjesztései és kiegészítői kiegészítik a táblázatkezelő alkalmazás meglévő funkcióit. A tökéletes kiegészítő extra sokoldalúságot és innovációt kínál.

A megfelelő kiegészítők kiválasztása jelentősen növeli a termelékenységét és racionalizálja a munkafolyamatot. A választott kiegészítők a végrehajtani kívánt feladatoktól függenek. Azonban néhány dolgot érdemes szem előtt tartani, mielőtt telepítené őket.

Kompatibilitás: Győződjön meg arról, hogy a kiterjesztés kompatibilis a Google Táblázatok verziójával. A kompatibilitási problémák funkcionális hiányosságokhoz vezetnek, és akadályozzák a meglévő munkafolyamatba való zökkenőmentes integrációt. Támogatás és frissítések: Válasszon olyan kiegészítőket, amelyek megbízható ügyfélszolgálattal és rendszeres frissítésekkel rendelkeznek. A gyors reagálású ügyfélszolgálat és a gyakori frissítések azt mutatják, hogy a fejlesztő elkötelezett a felhasználók segítése és az eszköz fejlesztése iránt. Próbaidőszakok: A piacon található kiegészítők többsége ingyenes. Azok közül, amelyek nem ingyenesek, válasszon egyet, amely próbaidőszakot kínál. A szoftver kipróbálása a vásárlás előtt lehetővé teszi, hogy első kézből értékelje annak kompatibilitását és hatékonyságát. Adatbiztonság: Az adatok kezelése során a biztonság kiemelten fontos. Győződjön meg arról, hogy a kiegészítő betartja a biztonsági legjobb gyakorlatokat, és rendelkezik olyan funkciókkal, mint az adat titkosítás és a hozzáférés-vezérlés. Vélemények és értékelések: Olvassa el a felhasználói véleményeket és értékeléseket, hogy betekintést nyerjen a valós tapasztalatokba. Ez értékes információkat nyújt a kiegészítő teljesítményéről, megbízhatóságáról és használhatóságáról.

A 10 legjobb Google Sheets kiegészítő

A piacon több ezer Google Sheets kiegészítő található, amelyek több száz funkciót látnak el: adatgyűjtés, űrlapok kitöltése, e-mail küldés, szövegszerkesztő eszközök, komplex matematikai funkciók, együttműködés stb.

Összeállítottunk egy listát 10 hatékony kiegészítőről, amelyek egyszerűsítik az ismétlődő műveleteket, és így növelik a termelékenységét.

1. Autocrat

via Autocrat

Az Autocrat egy rugalmas, könnyen használható dokumentum-összevonó eszköz, amely táblázatkezelő adatok felhasználásával PDF-fájlokat vagy megosztott dokumentumokat hoz létre.

Tegyük fel, hogy rengeteg adattal rendelkezik, és azokat publikálásra kész, testreszabott dokumentumokká kell alakítania. Az Autocrat automatizálja a jelentések, számlák vagy bármely más szükséges dokumentum létrehozását, így minimális erőfeszítéssel életre keltheti az adatokat.

Ez az eszköz számos feladat elvégzéséhez hasznos lehet, például személyre szabott tanúsítványok létrehozásához, tömeges e-mailek generálásához vagy jelentések készítéséhez.

Az Autocrat legjobb funkciói

Készítsen különféle dokumentumokat, például leveleket, tanúsítványokat, jelentéseket, számlákat és címkéket.

Többféle sablon segítségével tömegesen hozhat létre egyedi dokumentumokat.

Összevonhatja a Google Táblázatok, CSV fájlok és adatbázisok adatait.

Az Autocrat korlátai

Az offline funkcionalitás minimális.

A felhasználók időnként olyan hibákat jelentenek, amelyek lassítják az egyesítési funkciót.

Autocrat árak

Ingyenesen használható

Autocrat értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Google Workspace Marketplace: 4,3/5 (több mint 5300 értékelés)

2. Supermetrics

via Supermetrics

Képzelje el, hogy marketingadatai különböző platformokon vannak szétszórva, például a Google Analyticsben, a GMB-ben, a Facebook Adsben, a TikTok Adsben és a LinkedInben. A Supermetrics összeállítja a kapcsolódó adatokat, és áttekinthetően elrendezi azokat a táblázatában.

A Supermetrics egy hatékony marketingadatok elemző és jelentéskészítő eszköz, amely különböző adatforrásokat kombinál, hogy világos, hasznosítható betekintést nyújtson. Az adatok automatikusan bekerülnek a Google Sheets, a Data Studio és más platformok egyéni jelentéseibe és irányítópultjaiba, manuális kivágás és beillesztés nélkül.

A Supermetrics világszerte népszerűvé vált a marketingesek körében.

A Supermetrics legjobb funkciói

Készítsen elemzésre kész jelentést több mint 130 forrásból származó adatok integrálásával.

Ütemezze be az adatok kinyerését különböző forrásokból vagy az automatikus frissítést, így biztosítva, hogy mindig hozzáférjen a valós idejű információkhoz.

Kövesse nyomon az összes főbb platform marketingkiadásait egyszerű felületen.

Időszerű, barátságos és hatékony támogatást kaphat a Supermetrics csapattól.

A Supermetrics korlátai

Külső platformok API-jaitól függ, ezért az ezeken a platformokon végzett bármilyen változtatás hatással lehet az adatok kinyerésére.

Bár létezik ingyenes verzió is, a kiterjedt használat vagy a prémium funkciók megterhelhetik a költségvetését

A Supermetrics árai

Ingyenes: 14 napos próba

Alapvető : 69 USD/hó felhasználónként

Alapcsomag : 239 USD/hó felhasználónként

Super : 579 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Supermetrics értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 700 értékelés)

Google Workspace Marketplace: 4,4/5 (950+ értékelés)

3. Coupler. io

A Coupler. io több mint 50 forrásból származó adatokat kapcsol össze a Google Táblázatokkal, és jelentéseket generál. A Coupler. io olyan népszerű eszközök adatait integrálja, mint az Airtable, a Hubspot, a Quickbooks, a Salesforce, a Google Analytics 4 és még sok más.

A Google Sheets kiegészítő segítségével kódolás nélkül viheti át marketing-, értékesítési és pénzügyi adatait a táblázataiba és irányítópultjaiba. A Coupler automatizálja az adatok elemzését és a testreszabható jelentések létrehozását.

A Coupler.io legjobb funkciói

Különböző forrásokból származó komplex adatokat egyszerű jelentésekbe alakíthat kódolás nélkül.

Állítson be egy egyéni ütemezést az adatok automatikus frissítéséhez, amely lehet óránkénti, napi vagy havi.

Élő irányítópultokat hozhat létre vizualizációs és nagy adathalmazok kezelésére szolgáló eszközökhöz való csatlakozással

Coupler. io korlátozások

A hatalmas adathalmazok feldolgozása lassítja a teljesítményt

Az adatok átalakításának fogalmaival nem ismerős felhasználóknak nehézségeket okozhat a tanulási folyamat.

Coupler. io árak

Ingyenes: 14 napos próba

Starter : 49 USD/hó felhasználónként

Squad : 99 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 249 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Coupler. io értékelések és vélemények

G2: 4,9/5 (40+ értékelés)

Google Workspace Marketplace: 4,8/5 (225+ értékelés)

via Powertools

A Power Tools több mint 40 praktikus, egyedi fejlesztésű eszközt kínál a Google Táblázatokhoz. Ez az eszköz több mint 300 felhasználási esetet kezel, a táblázatok egyesítésétől és a munkalapok kombinálásától a duplikátumok eltávolításáig és még sok másig, amelyek együttesen segítik a projekt céljainak elérését.

A Power Tools leginkább az ismétlődő feladatok felgyorsításában és automatizálásában segít.

A Power Tools hatalmas funkcionalitással rendelkezik: összehasonlíthat két táblázatot az egyezések és különbségek keresése érdekében, játszhat a karakterláncok összefűzésével és felosztásával, rendezheti a szóközöket, megtisztíthatja adatait, és egyedi képleteket készíthet.

Automatizálja az ismétlődő feladatokat, ami segít növelni a termelékenységet és minimalizálni a kézi munkaterhelést.

Egyszerűsítse a komplex információkat világos betekintéssé, megkönnyítve az adatok jobb megértését.

A beépített eszközökkel azonosíthatja és kijavíthatja az adatokban található hibákat.

Bár a program felhasználóbarát, a sokféle eszköz megismerése és teljes elsajátítása időt igényelhet.

Nincs ingyenes verzió, de az éves előfizetés megfizethető.

Ingyenes: 30 napos, teljes funkcionalitású próba

12 hónapos előfizetés : 29,95 USD (egy felhasználó) évente

Életre szóló előfizetés: 99,95 USD (egy felhasználó)

G2: Nincs elég értékelés

Google Workspace Marketplace: 3,6/5 (2000+ értékelés)

5. Másolás lefelé

via Copy Down

A Google Táblázatok űrlapokkal ellátott táblázataiban a képletek használata rendkívül bonyolult. A Copy Down ezt a problémát közvetlenül kezeli.

A űrlapokkal táplált Google Táblázatok esetében a Copy Down lehetővé teszi a képletek automatikus másolását az űrlap beküldési sorokba. A Google Form válaszok képleteit automatikusan másolja le, így nincs szükség a kézi másolásra és beillesztésre.

Végül ez időt és ismételt erőfeszítéseket takarít meg Önnek, különösen hosszú távú projektek és nagy adathalmazok esetén.

A legjobb funkciók másolása

A képletek integritásának fenntartása és a komplex üzleti számítások megőrzése

Hibamentesen testreszabhatja a másolási tartományt, még nagy adathalmazok tömeges másolásakor is.

Egy kattintással másolhatja a képleteket vagy a formázást, biztosítva a pontosságot és a következetességet, valamint javítva a munkafolyamat hatékonyságát.

Másolás lefelé korlátozások

Csak a Google Forms válaszokhoz kapcsolódó táblázatokkal működik, manuálisan bevitt adatokkal nem.

Oszlopok replikációjára korlátozódik, és hiányoznak belőle olyan fejlett funkciók, mint a feltételes másolás vagy az egyéni formázás.

Az Apps Script korlátai miatt nem használhatja a szűrő funkciót az űrlapválaszok táblázatában.

Árak másolása

Ingyenesen használható

Értékelések és vélemények másolása

G2: Nincs elég értékelés

Google Workspace Marketplace: 4,1/5 (több mint 300 értékelés)

6. Sheetgo

via SheetGo

Képzelje el, hogy különböző táblázatokkal rendelkezik különböző feladatokhoz, például költségvetéshez, projektkövetéshez és készletkezeléshez. Ezek között lehetnek Google Táblázatok, Excel vagy CSV fájlok is.

A Sheetgo segít ezeknek a táblázatoknak zökkenőmentesen összekapcsolódni és adatokat egymástól lekérni.

Ezzel a Google Sheets kiegészítővel az adatok egyik táblából a másikba áramolhatnak, így nem kell manuálisan áthelyeznie az adatsorokat.

Az adatkezelési képességek fejlesztése mellett a Sheetgo átfogó eszközkészletet kínál az adatfolyamatok egyszerűsítéséhez, a feladatok automatizálásához és az adatelemzéshez.

A Sheetgo legjobb funkciói

Hozzon létre egy fő irányítópultot úgy, hogy különböző táblázatokból gyűjt össze információkat, ezzel egyszerűsítve az általános elemzést.

Valós időben együttműködhet és figyelemmel kísérheti csapata munkáját különböző táblázatokon, így nincs szükség manuális megosztásra.

Automatizálja a több táblázatot érintő munkafolyamatokat, és ezzel hetente több órát takaríthat meg.

A Sheetgo korlátai

A komplex munkafolyamatok gondos tervezést igényelnek, hogy elkerülhető legyen a zavar.

A kiterjedtebb adatintegrációs igények prémium előfizetést igényelhetnek.

Sheetgo árak

Alapszintű: Ingyenes

Szakemberek : 22 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 74,40 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Sheetgo értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (több mint 20 értékelés)

Google Workspace Marketplace: 4,2/5 (több mint 1600 értékelés)

Bónusz: Google Sheets AI Tools!

7. Levelezés egyesítése

via Mail Merge

Előfordult már, hogy hosszú névjegyzékeket bámult, mert száz e-mailt kellett elküldenie? Sőt, még rosszabb, hogy minden e-mail személyre szabása túl nagy feladatnak tűnik.

A Mail Merge minden felhasználási esethez alkalmas eszköz, amely segít személyre szabott üzeneteket készíteni az egész névjegyzék számára. Küldjön egyedi, személyre szabott leveleket anélkül, hogy kézzel kellene megírnia őket.

A Mail Merge segítségével elemzésekkel is nyomon követheti e-mailjei teljesítményét. Értékes betekintést nyerhet e-mailjei teljesítményébe, ami segít finomhangolni elérési stratégiáit a maximális hatékonyság érdekében.

A Mail Merge legjobb funkciói

Hozzon létre egyedi e-mail sablonokat különböző célokra, például egy sablont potenciális ügyfelek számára, egy másikat törzsvásárlók számára, és egy harmadikat partnerek számára.

Tömeges meghívók (mellékletekkel) küldése olyan eseményekre, mint webináriumok, esküvők, vásárok, konferenciák vagy találkozók.

Kövesse nyomon az e-mailek hatását azzal, hogy megtudja, ki nyitotta meg az e-mailjeit, így információval szolgálva a további lépésekhez és a kommunikációhoz.

A Mail Merge korlátai

A tömeges e-mailek küldése spamszűrőket indíthat el, ami befolyásolhatja az e-mailek kézbesíthetőségét.

A jelentéskészítési funkciók nem túl kiterjedtek.

Mail Merge árak

Ingyenes: egyhetes próba

Éves : 45 USD felhasználónként

Életre szóló: 179 USD felhasználónként

Mail Merge értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (30+ értékelés)

Google Workspace Marketplace: 4,9/5 (több mint 26 000 értékelés)

8. Google Analytics

via Google Analytics

Ez a kiegészítő lehetővé teszi a Google Analytics felhasználói számára, hogy kényelmesen hozzáférjenek, megjelenítsék, megosszák és kezeljék adataikat a Google Spreadsheets alkalmazásban.

A Google Analytics olyan adatokat rögzít, mint például ki látogatja a webhelyét, mely oldalakat böngészik, mennyi ideig maradnak ott, és hogy rákattintanak-e a „vásárlás” gombra.

Tekintse meg és elemezze ezeket az adatokat a Google Sheets-ben a Google Analytics kiegészítővel.

A Google Analytics legjobb funkciói

Azonosítsa „népszerű” termékeit és szolgáltatásait – kövesse nyomon, mely oldalakat látogatják a leggyakrabban

Kövesse nyomon a felhasználók webhelyén végzett tevékenységét valós időben, hogy megértse a felhasználói viselkedést és betekintést nyerjen a látogatókba.

Hozzon létre személyre szabott irányítópultokat, amelyek az Ön egyedi igényeire szabott fontos mutatókat és KPI-ket jelenítnek meg.

A Google Analytics korlátai

Az add-on felületének és a Data Studio funkcióinak megismerése némi időt és erőfeszítést igényelhet.

A webhelyén történő helytelen implementáció pontatlan adatokhoz vezethet

A Google Analytics árai

GA 4: Ingyenes

Google Analytics értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Google Workspace Marketplace: 4,2/5 (több mint 2000 értékelés)

9. Hunter for Sheets

via Hunter for Sheets

Volt már olyan, hogy különböző cégek kulcsfontosságú személyeinek nehezen megtalálható e-mail címeit kereste, de a keresés végtelen kincskeresésnek tűnt?

A Hunter for Sheets személyes CRM-ként működik, hogy gyorsan megtalálja ezeket az e-mail címeket. Ha rendelkezik vállalatok listájával, a Hunter for Sheets automatikusan feltárja az ezekhez a vállalatokhoz tartozó kapcsolattartási információkat.

A Google Sheets kiegészítő ellenőrzi azok érvényességét, biztosítva, hogy üzenetei a megfelelő postaládákba kerüljenek.

A Hunter for Sheets legjobb funkciói

Bármely nyilvános forrásból könnyedén megszerezheti az e-mail címeket

Az Email Finder funkcióval kiválaszthatja az oszlopokat a vezetéknév, a keresztnév és a cégnév számára. Az eszköz ezután kitölti a táblázatot az e-mail azonosítókkal.

Az E-mail ellenőrző funkció ellenőrzi az e-mail címek listáját. A cselekvésre ösztönző állapotok és a megbízhatósági pontszámok megkönnyítik a kézbesíthetőség értékelését.

A Hunter for Sheets korlátai

A Hunter for Sheets az adatok pontosságára és frissességére támaszkodik. Hatékonysága a feltérképezett digitális térkép minőségétől függ.

Míg a Hunter for Sheets professzionális területeken nyújt kiemelkedő teljesítményt, a személyes vagy magán e-mail címek rejtve maradhatnak

Hunter for Sheets árak

Kiegészítő: Ingyenes

Starter : 34 USD/hó

Növekedés : 104 USD/hó

Üzleti: 340 USD/hó

Hunter for Sheets értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 500 értékelés)

Google Workspace Marketplace: 4,4/5 (több mint 160 értékelés)

10. InstagReader

via InstagReader

Az InstagReader egy olyan eszköz, amely értékes információkat gyűjt az Instagram-profilokról, bejegyzésekről és kommentekről, és betekintést nyújt a felhasználói viselkedésbe, a tartalmak iránti érdeklődésbe és a folyamatosan változó közösségi média trendekbe.

Az Instagreader Google Táblázat-kiegészítő segítségével minden Instagram-fiók profil- és bejegyzésadatait közvetlenül a Google Táblázatba exportálhatja.

Az InstagReader legjobb funkciói

Kivonhat profilinformációkat, például felhasználónevet, életrajzot, követők számát vagy Instagram-bejegyzésekből származó adatokat, beleértve a képaláírásokat, hashtageket, lájkokat és megjegyzéseket.

Hozzon létre személyre szabott irányítópultokat, amelyek az Ön egyedi igényeire szabott fontos mutatókat és KPI-ket jelenítnek meg.

Ütemezzen adatkinyerési feladatokat, hogy Google Táblázatok táblázata automatikusan frissüljön a legfrissebb információkkal.

Az InstagReader korlátai

Az InstagReader működéséhez Instagram üzleti fiókkal kell rendelkeznie. Személyes fiók nem elegendő.

Az InstagReader a nyilvános profilokkal foglalkozik. Az adatok kinyerése nem működik privát vagy korlátozott profilok esetében.

InstagReader árak

Ingyenes kiegészítő

InstagReader értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Google Workspace Marketplace: 3,6/5 (50+ értékelés)

Bár a Google Sheets egy népszerű és széles körben használt eszköz, fontos megfontolni a Google Sheets alternatíváit is, amelyek ugyanolyan megbízhatóak lehetnek.

Vegyük például a ClickUp-ot.

A ClickUp egy felhőalapú projektmenedzsment és együttműködési platform, amely átfogó funkciókkal segíti az adatok kezelését vállalkozások, csapatok és egyének számára.

Tekintse meg a ClickUp több mint 15 nézetét, hogy a munkafolyamatot az igényeinek megfelelően testreszabhassa.

Központosított megközelítése, magas szintű testreszabhatósága és együttműködési funkciói értékes eszközzé teszik azoknak a vállalatoknak és magánszemélyeknek, akik adatkezelési gyakorlatukat szeretnék fejleszteni.

A ClickUp minden szükséges funkcióval rendelkezik a csapatával való zökkenőmentes együttműködéshez.

A ClickUp táblázatos nézetével a felhasználók testreszabhatják vagy felhasználhatják a meglévő sablonokat, hogy hatékonyabban kezeljék a különböző adatbázisokat, leltárakat és információkat. A ClickUp sablonjai a táblázatoktól és könyvelési sablonoktól az erőforrás-tervezésig és a napi tervezőkig terjednek.

Próbálja ki a ClickUp táblázatos nézetet Vizualizálja projektje összefoglalóját a ClickUp táblázatos nézetével.

A ClickUp segít biztosítani a folyamatok szabványosítását, és teljes mértékben integrálható a Google Drive-ba.

A ClickUp több mint 1000 integrációt támogat, köztük a Zoomot, a Google Drive-ot, a Slacket és a Microsoft Teams-t, hogy egyszerűsítse a munkafolyamatokat.

Optimalizálja munkafolyamatát a Google Sheets kiegészítőkkel

Ha a Google Táblázatokban szeretné növelni a termelékenységét, a megfelelő kiegészítők hasznosnak bizonyulnak. Az itt felsorolt eszközök mindegyike funkcionális célt szolgál, és specifikus igényeket elégít ki.

Akár az Autocrat segítségével szeretnéd felgyorsítani a Google Docs használatát, akár a Supermetrics segítségével szeretnél elmélyülni az adatokban, ezek a kiegészítők segítenek okosan dolgozni. Egy olyan hatékony projektmenedzsment-csomag, mint a ClickUp, segít a legjobbat kihozni az adatkészleteidből.

Próbálja ki őket, kombinálja őket, és találja meg, mi illik legjobban az Ön munkamódszeréhez!