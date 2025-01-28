A 10 legjobb Lucidspark alternatíva a zökkenőmentes együttműködéshez

Képzelj el egy olyan világot, ahol az együttműködés nem korlátozódik az irodai falakra, hanem zavartalanul virágzik a virtuális térben – a vizuális együttműködési szoftverek ezt az álomszerű forgatókönyvet valósággá teszik! Ezek az eszközök egy teljesen újfajta együttműködési módot hoztak létre, amelyben a közmondásos táblák virtuálisak, az ötletek szabadon áramlanak, és az eredményes csapatmunkához csak egy stabil internetkapcsolatra van szükség. 🛜

Ezen a területen kiemelkedő szerepet játszik a Lucidspark, egy online táblaplatform, amelynek célja a brainstorming megkönnyítése, a munkafolyamatok optimalizálása és a csapatmunka légkörének elősegítése.

Nem meglepő, hogy a Lucidspark nem egyedül játszik ebben a mezőnyben. Számos versenyképes alternatíva létezik, amelyek funkciói és képességei jobban megfelelhetnek csapatának együttműködési és projektmenedzsment igényeinek.

Ebben a cikkben segítünk Önnek a lehetőségek feltárásában, bemutatva 10 kiváló Lucidspark alternatívát, amelyek segítségével csapata összeállhat és megvalósíthatja legjobb ötleteit, függetlenül a fizikai helyszíntől.

Mi az a Lucidspark?

A Lucidspark egy vizuális online együttműködési táblaplatform, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy valós időben szerkeszthető virtuális táblát hozzanak létre. A különböző helyszíneken tartózkodó csapattagok bejelentkezhetnek, hozzájárulhatnak a vászonhoz, és közösen finomíthatják az ötleteket, amíg azok tökéletessé nem válnak. 💯

Az eszköz vizuális elemei, mint például a digitális jegyzetlapok és diagramok, segítenek a koncepciók hatékonyabb rögzítésében és kidolgozásában, így könnyebben alakíthatja ötleteit megvalósítható lépésekké vagy konkrét feladatokká.

A hab a tortán, hogy a Lucidspark együttműködési AI funkcióval rendelkezik, amely támogatja az ötletelési folyamatot. Miután beírta a releváns kulcsszavakat, az eszköz számos javaslatot generál, és azokat post-it cetliként jeleníti meg a virtuális vásznon.

A vizuális együttműködési platform egyszerűsítheti és összefoglalhatja a kritikus ötleteket, hogy csapata a célra koncentrálhasson.

Mit kell keresnie a Lucidspark alternatíváiban?

Tagadhatatlan erősségei ellenére a Lucidsparknak vannak korlátai is. A platform felületének elsajátítása gyakran jelentős időt és erőfeszítést igényel. Ezenkívül ismert, hogy hosszabb betöltési idővel jár, ami befolyásolhatja a funkcionalitását és akadályozhatja a valós idejű csapatmunkát.

Ha érdemes Lucidspark alternatívát keres, győződjön meg arról, hogy az alábbi alapvető funkciókkal rendelkezik:

Könnyű használat: Csapatának képesnek kell lennie közös vászon létrehozására és szerkesztésére, hogy könnyedén tudjanak együtt dolgozni. Együttműködési eszközök: Az alternatívának elő kell segítenie a csapat tagjai közötti zökkenőmentes, valós idejű együttműködést, függetlenül a fizikai helyszíntől. Sokoldalú vizualizációs elemek: A : A projektmenedzsment együttműködési eszköznek különböző rajz- és diagramkészítő eszközökkel kell rendelkeznie, amelyek segítenek az ötletek vizualizálásában és a problémamegoldásban. AI funkciók: A Lucidspark alternatívájának AI-t kell használnia az együttműködés támogatásához az ötletek generálásával, egyszerűsítésével és összefoglalásával. Integrációk: Az eszköznek integrálódnia kell más, általánosan használt rendszerekkel és alkalmazásokkal, beleértve a projektmenedzsment és kommunikációs platformokat is, hogy valós időben lehessen együttműködni.

A 10 legjobb Lucidspark alternatíva motivált csapatok számára!

A ClickUp mindenre képes tábláitól a Kinopio érdekes kialakításáig és a Freehand intelligens vászonáig, listánk minden Lucispark alternatívája új együttműködési lehetőségek világát nyitja meg.

Annak érdekében, hogy megtalálja a kollaborációs igényeinek leginkább megfelelő eszközt, bemutatjuk a Lucidspark 10 legjobb alternatíváját , azok legfontosabb jellemzőivel és hiányosságaival együtt.

Brainstorming, stratégia kidolgozás vagy munkafolyamatok megtervezése a vizuálisan együttműködő ClickUp Whiteboards segítségével.

A ClickUp egy vizuális projektmenedzsment platform, amely számos funkcióval rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a valós idejű együttműködést, elősegítik a hatékony kommunikációt és növelik a termelékenységet. 🤝

A platform népszerű együttműködési eszköze, a ClickUp Whiteboards, végtelen virtuális vásznat biztosít, ahol a csapat tagjai ötleteket gyűjthetnek, post-it cetlik formájában megoszthatják ötleteiket, és könnyedén vizualizálhatnak bármilyen koncepciót, függetlenül a kreativitásuk szintjétől.

Dolgozzon együtt valós időben csapattársaival, és lássa, ki mit ad hozzá a közös digitális vászonhoz.

Az eszköz intuitív drag-and-drop szerkesztője megkönnyíti több elem összekapcsolását, hogy kapcsolatokat, munkafolyamatokat vagy ütemterveket rajzolhass, így tisztább képet kaphatsz a csapat legfontosabb ötleteiről. Képek, dokumentumok és linkek hozzáadásával további kontextust is adhatsz koncepcióidhoz.

A platform lehetővé teszi, hogy feladatokat hozzon létre és munkát osszon ki közvetlenül a tábláról, így pillanatok alatt átléphet a koncepciótól a cselekvésig.

Használja a ClickUp Whiteboards alkalmazást feladatok kiosztásához, a megbízottak megjelöléséhez és minden máshoz, ami a következő együttműködés elindításához szükséges.

A ClickUp Mind Maps egy másik beépített funkció, amely lehetővé teszi, hogy extra vizuális elemekkel egészítse ki együttműködési erőfeszítéseit, legyen szó előzetes ötletelésről vagy projektek és feladatok megtervezéséről.

Használja a gondolattérképeket, hogy összetett ötleteket és folyamatokat egyszerűbb részekre bontson, és feltárja azok összefüggéseit. Vagy vázolja fel projektje munkafolyamatát úgy, hogy egyszerű drag-and-drop szerkesztővel feladatokat ad hozzá a térképhez. Szerkessze vagy távolítsa el a feladatokat, és azonosítsa a feladatok közötti függőségeket, hogy mindig teljes ellenőrzése alatt tartsa a munkafolyamatot. 🧠

A ClickUp Blank Mode funkciójával teljesen személyre szabhatja a gondolattérképét.

A ClickUp legjobb funkciói

Virtuális táblák valós idejű együttműködéshez, jegyzetek, dokumentumok, képek hozzáadásával vagy feladatok kiosztásával.

Színkódos rendszer, amely segít meghatározni az egyes feladatok sürgősségét a táblán.

Kiterjedt táblasablon- könyvtár, hogy ne kelljen üres vászonnal kezdeni

Mind Maps projektek, feladatok és munkafolyamatok tervezéséhez és szervezéséhez

Intuitív drag-and-drop szerkesztő a táblák és gondolattérképek elemeinek egyszerű manipulálásához.

A ClickUp korlátai

A felhasználóknak általában időre van szükségük, hogy felfedezzék a program sokféle funkcióját.

A szoftver felülete új felhasználók számára túl bonyolult lehet.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Az árakról érdeklődjön az értékesítési csapatnál.

ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, 5 USD/munkaterület-tag/hónap áron.

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (3900+ értékelés)

2. Miro

A Miro egy együttműködési munkaterület, amely lehetővé teszi a csapatok számára, hogy valós idejű stratégiai és vizualizációs üléseket tartsanak egy megosztott táblán. A táblagép funkciókon túl egy elméleti térkép készítő is része, amely segít a komplex fogalmak kisebb, könnyebben érthető részekre bontásában.

Az eszköz segítségével egyetlen végtelen digitális vásznon vizualizálhatja csapata céljait és kezdeményezéseit, és összehangolhatja azokat az ügyfelek elvárásaival és az átfogó stratégiával. Helyezze el a táblán az értékes ügyfél-visszajelzéseket, és vonjon le fontos következtetéseket a felhasználói igények és problémák jobb megértése érdekében.

A Miro segítségével nem kell aggódnia, hogy üres tábláról kell kezdenie, vagy hogy az alkalmazások közötti váltogatás megzavarja a koncentrációját. A szoftver több mint 2500 kész sablonnal és több mint 100 integrációval rendelkezik, hogy munkája zökkenőmentes legyen.

A Miro legjobb funkciói

Végtelen digitális vászon, amelyet nagyszabású, valós idejű együttműködéshez terveztek

Diagramok és gondolattérképek az adatok egyszerű vizualizálásához és a konstruktív visszacsatolási ciklusokhoz

Vállalati szintű biztonsági intézkedések az érzékeny vállalati adatok védelmére

Több mint 2500 sablon, amelyekkel előnyt szerezhetsz a brainstorming vagy a folyamatábrázolási munkamenetek során.

Több mint 100 népszerű alkalmazással integrálható, például Jira, Slack, Asana és Zoom.

A Miro korlátai

A táblák zsúfoltsága miatt időnként teljesítményproblémák lépnek fel.

Az új felhasználóknak több időre van szükségük az interfész kezeléséhez.

Miro árak

Ingyenes

Starter: 8 USD/hó/tag

Üzleti: 16 USD/hó/tag

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Miro értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 5000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 1400 értékelés)

3. Sketchboard

Ha olyan együttműködési digitális táblaplatformot keres, amely lehetővé teszi a csapat előrehaladásának és teljesítményének nyomon követését is, akkor a Sketchboard lehet a tökéletes Lucidspark alternatíva.

A Sketchboard egyszerűsíti a kommunikációt azáltal, hogy minimálisra csökkenti a kiterjedt e-mailes levelezés szükségességét, mivel az összes csapattag egyszerre dolgozhat az online táblán. Így mindenki számára sokkal könnyebb megérteni és a közös cél elérése érdekében dolgozni. 🥅

Ez az eszköz megkönnyíti a mérföldkövek elérését azáltal, hogy támogatja a kollaboratív folyamatok ábrázolását. Több mint 400 előre elkészített vázlatforma közül választhat, amelyek automatikus összeköttetésekkel rendelkeznek, így könnyedén vizualizálhatja ötleteit vagy lebontja a munkafolyamatokat.

A Sketchboard legjobb funkciói

A nyomonkövetési rendszer elősegíti a csapat felelősségvállalását

Az Infinite Canvas vizualizálja az absztrakt problémákat és javítja a megértést.

Lehetővé teszi a vázlatok és diagramok megfelelő csapatprezentációkká alakítását.

Folyamatábrázoló eszköz brainstorming üléseinek megkönnyítéséhez

Zökkenőmentesen integrálható a Microsoft Teams, a Slack és a Webex alkalmazásokkal a termelékenység növelése érdekében.

A Sketchboard korlátai

Az új felhasználók gyakran nehezen értik meg a program kiterjedt funkcióit.

A betöltési idő megnő egyes tervek és importok összetettsége miatt.

A Sketchboard árai

Solo: 8 USD/hó (egy felhasználó)

Csapat: 4,9 USD/hó felhasználónként (minimum két felhasználó)

Üzleti: 9 USD/hó felhasználónként (minimum öt felhasználó)

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot (25+ felhasználó)

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Sketchboard értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (5 értékelés)

Capterra: 4,0/5 (2 értékelés)

4. Mural

A Mural egy sokoldalú együttműködési platform, amelynek célja, hogy segítsen ötleteket generálni és rendszerezni, projekteket tervezni és jobban megérteni a közönségét.

Az interaktív táblák, az úgynevezett murals, lehetővé teszik komplex fogalmak ikonok és képek formájában történő ábrázolását, megkönnyítve a közös célok és kihívások kollektív megértését. Emellett ösztönzik a párbeszédet is, mivel a csapat tagjai egyszerűen felragaszthatják ötleteiket egy végtelen vászonra.

A Mural arra törekszik, hogy megszüntesse a hosszú érdekelt felek közötti telefonálások szükségességét azáltal, hogy minden releváns ötletet és információt a táblán jeleníti meg. Ráadásul a csapatodnak lehetősége lesz szabályozni a hozzáférést, és meghatározni, hogy ki rendelkezik csak megtekintési vagy szerkesztési jogosultsággal. 👀

A Mural legjobb funkciói

Végtelen vászon ötletek megosztásához és generálásához, projektek tervezéséhez és visszajelzések gyűjtéséhez.

Folyamatábrázoló eszközök komplex fogalmak kisebb részekre bontásához

Időzítő funkció, amely segít csapatának a sürgős feladatokra koncentrálni

Hozzáférés-ellenőrző rendszer, amely segít csapatának a jogosultsági jogok szabályozásában

AI-képességek a Microsoft 365 Copilot integrációján keresztül

A Mural korlátai

A felhasználók problémákat jelentettek a „szavazás” funkcióval kapcsolatban.

A kiterjedt funkciók elsajátítása tanulási folyamatot igényel.

A Mural árai

Ingyenes

Team+: 9,99 USD/hó/tag

Üzleti: 17,99 USD/hó/tag

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Mural értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 1300 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 120 értékelés)

5. Kinopio

A Kinopio egy egyedülálló alternatíva a Lucidsparkhoz, amely az agy működésének tükrözésével inspirálja az ötletek generálását és a problémamegoldást.

Az eszköz képeket és szöveget integrál a táblán található kártyákba, így hatékonyan ábrázolhatja ötleteit, kapcsolatokat hozhat létre és egyszerűsíthet, valamint egy lépéssel hátralépve áttekintheti brainstorming gyakorlatainak teljes képét.

A táblán található összes elemet egyszerű drag-and-drop műveletekkel mozgathatja, amíg el nem éri azt az elrendezést, amely tökéletesen tükrözi gondolkodási folyamatát.

A Kinopio segítségével teljesen saját magad építheted fel a tábládat, vagy kiválaszthatsz néhány kész sablont három kategóriából: Élet, Munka és iskola, valamint Termék.

A Kinopio legjobb funkciói

Kártyarendszer, amely elősegíti a térbeli gondolkodást és az ötletek kidolgozását

Könnyen használható drag-and-drop szerkesztő a kártyák táblán való mozgatásához

Kommentárszálak a visszajelzések megadásához anélkül, hogy a táblát elzsúfolnák

Előre elkészített sablonok a gyorsabb ötleteléshez és problémamegoldáshoz

Lehetőség bizonyos kártyák PDF-ként való exportálására

A Kinopio korlátai

Nem integrálható zökkenőmentesen más vállalati eszközökkel

Viszonylag kevés tervezési lehetőség

A Kinopio árai

Ingyenes

Korlátlan: 6 USD/hó

Kinopio értékelések és vélemények

Product Hunt: 5/5 (35+ értékelés)

AlternativeTo: 4. 8/5 (5+ értékelés)

6. Whimsical

A listánk másik kiváló vizuális együttműködési platformja, a Whimsical táblái folyamatábrákat, vázlatokat, gondolattérképeket és dokumentumokat kombinálnak, hogy egységes együttműködési ökoszisztémát hozzanak létre. Így felhasználhatja őket arra, hogy egyetlen megbízható forrásként szolgáljanak projektjeihez és marketingkampányaihoz, és áthidalják az ötletelés és a kivitelezés közötti szakadékot, miközben az érdekelt felek mindig naprakészek maradnak.

A Whimsical funkciókészletének viszonylag új eleme a GPT-alapú Text-to-flowchart funkció. Ez lehetővé teszi, hogy természetes nyelvű utasítások segítségével másodpercek alatt ötleteit hasznos diagramokká alakítsa.

A Whimsical legjobb funkciói

Digitális táblák folyamatábrákkal, vázlatokkal, gondolattérképekkel és dokumentumokkal

A vázlatok kompatibilisek mobil és asztali eszközökkel 📲

Több tucat táblasablon különböző felhasználási esetekhez

AI-alapú szöveg-ábra funkció

Együttműködési dokumentumok funkció a dokumentumok egyszerű kezeléséhez

Szeszélyes korlátozások

A tervezési szakértelemmel nem rendelkező felhasználóknak nehézséget okozhat a funkciók és a felület használata.

Az ingyenes próbaverzió funkciói némileg korlátozottak.

Szeszélyes árazás

Starter: Ingyenes

Előny: 10 USD/hó szerkesztőnként

Szervezet: 20 USD/hó szerkesztőnként

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Szeszélyes értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 100 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (50+ értékelés)

7. Freehand

A Miro által nemrég felvásárolt Freehand egy digitális munkaterület, amely lehetővé teszi a csapatok számára, hogy irodában vagy távoli munkavégzés során is együttműködjenek a projektekben. Célja, hogy felszabadítsa csapata teljes termelékenységét és kreatív potenciálját. 🎨

A távoli csapatmunka, a brainstorming és még a csapatépítés is egyszerűbbé válik a Freehand együttműködési táblájával, az Intelligent Canvas-szal. Testreszabható munkafolyamatokkal, előre elkészített sablonokkal, több száz integrációval, interaktív objektumokkal és feladatkezelési lehetőségekkel rendelkezik, hogy elvégezhesse a munkáját.

A Freehand wireframe és folyamatábra funkciókat kínál, amelyekhez bárhol és bármikor hozzáférhet. Emellett finomhangolhatja ötleteit ügyfeleivel azáltal, hogy nyilvános linket biztosít a mind maphez és a táblához, amelyeken dolgozik.

A Freehand legjobb funkciói

Egy digitális táblát, amelyhez minden érdekelt fél bárhol és bármikor hozzáférhet.

Feladatkezelést segítő nyomonkövetési rendszer

Vázlat és folyamatábra opciók, amelyek végtelen többjátékos együttműködést tesznek lehetővé

Testreszabható munkafolyamatok, kész sablonok és intelligens, interaktív objektumok

Freehand korlátai

A robusztus funkciókhoz való hozzászokás kihívást jelenthet.

Korlátozott színkódok a post-it cetlikhez

Freehand árak

Ingyenes

Előny: 4 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Freehand értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (5 értékelés alapján)

8. Microsoft Whiteboard

A Microsoft Whiteboard terméke az egyik legjobb Lucidspark alternatíva. Akár 60 sablon áll rendelkezésre, amelyekkel könnyedén rendszerezheti csapata ötleteit, összefoglalhatja a gondolatokat és felgyorsíthatja az ötletelési folyamatot.

A táblát konferenciák és virtuális találkozók során lehet megjeleníteni, ahol az érdekelt felek valós időben hozzájárulhatnak a vászonhoz. Ötleteket színes jelölőkkel vagy öntapadós jegyzetekkel lehet beilleszteni. 📋

A legjobb benne? Nem kell érintőképernyő, hogy jegyzeteket adhass a vászonra. Kompatibilis a Windows 11, iOS és Surface Hub rendszerekkel.

A Microsoft Whiteboard legjobb funkciói

Együttműködésre alkalmas virtuális táblák, amelyekhez bárhonnan hozzáférhet

Színes jelölők és öntapadós jegyzetek különböző ötletek és témák illusztrálására

Kiterjedt sablonkönyvtár az ötletelési folyamat felgyorsításához

Alkalmas interaktív Microsoft Teams prezentációkhoz és érdekelt felek találkozóihoz.

Integráció a Copilot-tal, a Microsoft mesterséges intelligencia eszközével

A Microsoft Whiteboard korlátai

Alkalmi hibák, amikor több felhasználó egyszerre próbálja szerkeszteni a táblát

Korlátozott funkciókészlet

A Microsoft Whiteboard árai

Business Basic: 6 USD/hó felhasználónként

Üzleti alkalmazások: 8,25 USD/hó felhasználónként

Üzleti alapcsomag: 10,62 USD/hó felhasználónként

Business Premium: 22 USD/hó felhasználónként

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Microsoft Whiteboard értékelések és vélemények

G2: 4. 1/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (100+ értékelés)

9. Jamboard

A Google által fejlesztett Jamboard egy dinamikus, együttműködésre tervezett eszköz, amelynek célja, hogy felszabadítsa és felkeltse csapata kreativitását egy jam nevű digitális vásznon. Vizuálizálja ötleteit írás és rajzolás segítségével egérrel vagy trackpaddel, vagy a Google keresőjéből közvetlenül behúzott képek húzásával és átméretezésével.

Ha az eszközt egy Jamboard eszköz nevű speciális készüléken használja, a mellékelt érintőceruzával készíthet vázlatokat, amelyeket az eszköz képfelismerő technológiája kifinomult képekké alakít át.

Jamboard eszközéről, mobilalkalmazásáról vagy webböngészőjéről hozhat létre, szerkeszthet és megoszthat jameket. És ne aggódjon amiatt, hogy egy másik eszközről kell folytatnia, ahol abbahagyta – a Jamboard Google Drive integrációja biztosítja, hogy jam sessionje automatikusan minden eszközön el legyen mentve.

A Jamboard legjobb funkciói

Lehetővé teszi a tartalom kivonását más Google-alkalmazásokból, például a Drive-ból, a Sheets-ből, a Docs-ból és a Slides-ból.

Alak- és kézírás-felismerő funkciók az olvashatóság és az egyértelműség elősegítésére

Különleges Jamboard eszközökön, mobilalkalmazásokban és internetböngészőkben érhető el.

A Google Drive integrációnak köszönhetően automatikus szinkronizálás az eszközök között

Legfeljebb 50 felhasználó dolgozhat egyszerre egy jam-en.

A Jamboard korlátai

A Google 2024 végén megszünteti az eszköz használatát.

Esetenként hibásan működik és lassú lehet

A Jamboard árai

Ingyenes Google-fiókkal

Jamboard értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 60 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (100+ értékelés)

10. Figma

A Figma egy vizuális platform, amely elsősorban tervezők és termékmenedzserek számára készült, és amely lehetővé teszi számukra, hogy digitális terveket és prototípusokat hozzanak létre, és zökkenőmentesen együttműködjenek rajtuk. Ez a vizuális platform ingyenes koncepciótérkép-sablont kínál, amely segít csapatának az ötletek és témák megértésében.

A valós idejű közös tervezés a táblán egyszerűen egy link megosztásával lehetséges. Nyomon követheti a változásokat és kijavíthatja az esetleges módosításokat. A Figma segítségével kezelheti és ellenőrizheti a megtekintési, kommentálási és szerkesztési jogosultságokat is.

A Figma legjobb funkciói

Vezérlőrendszer a megtekintési, kommentelési és szerkesztési jogok szabályozásához

Verziótörténet

Prototípus-készítés és vektoros szerkesztés

Kiterjedt sablonkönyvtár

A Figma korlátai

A Figma használata új felhasználók számára kissé nehézséget okozhat.

A réteges funkciók kihívásokat jelenthetnek a tapasztalatlan csapat tagok számára.

Figma árak

Starter: Ingyenes

FigJam Professional: 3 USD/hó szerkesztőnként

FigJam Organization: 5 USD/hó szerkesztőnként

Vállalati: 5 USD/hó szerkesztőnként

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Figma értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (900+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 600 értékelés)

Együttműködés, mint még soha: a ClickUp, a legjobb Lucidspark alternatíva

Készen áll arra, hogy csapatának együttműködését új szintre emelje, és vállalkozását példátlan termelékenységi szintre emelje? A ClickUp kiemelkedik a Lucidspark alternatívái közül dinamikus tábláival, intuitív gondolattérképeivel, sokszínű vizualizációs lehetőségeivel és kész sablonjaival – mindez egyetlen platformon! És ez csak egy aprócska része a platform átfogó funkciókészletének, amely gyakorlatilag minden szempontból lefedi a szakmai és magánélet szervezését. 🙌

Ha azt szeretné, hogy csapata úgy működjön, mint egy jól bejáratott gépezet, regisztráljon a ClickUp-ra, és változtassa meg az együttműködés módját!