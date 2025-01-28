A 10 legjobb GPT3 alternatíva AI írási funkciókkal 2025-ben

Emlékszik még arra az időre, amikor az írás korlátozottnak tűnt az emberi kreativitás és az idő korlátai miatt?

A GPT-3 megjelenése átalakította a szavakhoz és az AI-hez fűződő viszonyunkat.

A monoton, unalmas szövegek ideje lejárt; a GPT-3 forradalmi technológiája forradalmasította a próza generálásának módszerét, ami kreativitás és hatékonyság robbanásszerű növekedését eredményezte.

2024-ben a figyelem a GPT3 alternatíváinak keresésére irányul, amelyek mindegyike egyedülálló fordulatot kíván adni ennek a narratívának.

De miért érdemes más lehetőségeket keresni?

Ezek a versenyzők nem csupán tükrözik a GPT-3 tehetségét, hanem saját stílusukat is hoznak a játékba. A természetes nyelv feldolgozásának és generálásának számos igényét kielégítik. A kreatív írás, a gépi fordítás vagy a kifinomult AI-modellek terén gazdag választék áll rendelkezésre.

Vessünk egy pillantást a mesterséges intelligencia területét újradefiniáló 10 legjobb alternatívára.

Mit kell keresnie a GPT3 alternatívákban?

A GPT3 alternatíváinak keresésekor több fontos tényező is befolyásolhatja a választást. Ezek a következők:

Modellméret és komplexitás: Keressen olyan modelleket, amelyek különböző paraméterekkel rendelkeznek a komplex nyelvi feladatokhoz. Vegye figyelembe a szükséges számítási teljesítményt is. Nyelvi támogatás: Ha többnyelvű funkciókra van szüksége, győződjön meg arról, hogy a modell több nyelvet is támogat. Teljesítmény: Értékelje, hogy a modell mennyire jól teljesíti az Ön igényeinek megfelelő feladatokat, például szöveggenerálást, beszélgető AI-t vagy logikai következtetést. Képzés és finomhangolás: Ellenőrizze, hogy a modell lehetővé teszi-e az Ön konkrét adatainak finomhangolását, javítva annak hatékonyságát az Ön felhasználási esetére. Nyílt forráskódú vs. saját fejlesztésű: A nyílt forráskódú modellek több testreszabási lehetőséget és közösségi támogatást kínálnak, míg a saját fejlesztésűek jobb támogatást és stabilitást biztosíthatnak. Etikai szempontok: Vegye figyelembe, hogy a modell hogyan kezeli az érzékeny adatokat, és milyen megközelítést alkalmaz az etikus AI-gyakorlatok terén.

A 10 legjobb GPT3 alternatíva

Íme a 10 legjobb alternatíva, amelyek egyedülálló keverékét kínálják az innovációnak, a hatékonyságnak és a speciális funkcióknak. Ezek jelentős szerepet játszanak a természetes nyelv generálásának és megértésének új mércéinek meghatározásában.

1. ClickUp

Használja a ClickUp AI-t a gyorsabb íráshoz, a szövegek összefoglalásához és finomításához, e-mail válaszok generálásához és még sok máshoz.

A ClickUp forradalmasítja a feladatkezelést és a kreatív folyamatokat fejlett AI funkcióival. AI képességei jelentősen javítják az írási élményt, segítve a felhasználókat a feladatok hatékony létrehozásában és kezelésében. Ez az AI integráció kiterjed a ClickUp Docs-ra is, amely segít a dokumentumok megírásában, szerkesztésében és szervezésében, racionalizálva a dokumentációs folyamatot.

Ezenkívül a ClickUp mesterséges intelligenciája megkönnyíti az ötletelést és a brainstorming üléseket, intelligens javaslatokkal és betekintéssel ösztönözve a felhasználókat a kreativitásra.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp AI végtelen számú dokumentumtípust képes generálni, például projektismertetőket, óravázlatokat és egyéb dokumentumokat, hogy felgyorsítsa a munkafolyamatot.

Használja a ClickUp AI-t, hogy egy gombnyomással automatikusan generáljon feladatfrissítéseket, összefoglalókat és egyebeket.

AI tartalomgenerátor : Automatizálja a tartalom generálását különböző platformok számára. Automatizálja a tartalom generálását különböző platformok számára.

Vázlatgenerátorok : Egyszerűsíti a projektek és dokumentumok strukturált vázlatainak létrehozását. Egyszerűsíti a projektek és dokumentumok strukturált vázlatainak létrehozását.

Munkafolyamat-sablonok : Testreszabható sablonok a munkafolyamat hatékonyságának javításához.

Termelékenységet növelő funkciók : Eszközöket és integrációkat kínál a termelékenység maximalizálása érdekében. Eszközöket és integrációkat kínál a termelékenység maximalizálása érdekében.

A ClickUp korlátai

Egyes felhasználók szerint a funkciók teljes kihasználásához tanulási folyamatra van szükség.

Az egyes külső eszközökkel való integráció javítható.

ClickUp árak

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, munkaterületenként további 7 dollárért.

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (2000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (2000+ értékelés)

2. Writesonic

via Writesonic

A Writesonic egy kiemelkedő ChatGPT alternatíva, amely tartalomkészítési és -fejlesztési eszközök egész sorát kínálja. Fejlett AI-képességeket kap az íráshoz, a beszélgetéshez és a kreatív ötleteléshez. A Writesonic segít a felhasználóknak gyorsan kiváló minőségű szöveget generálni, ami értékes eszközzé teszi.

A Writesonic legjobb funkciói

Chatsonic: A tartalomkészítés terén kiemelkedő funkcióval rendelkező Chatsonic hasonló a ChatGPT-hez, de olyan további funkciókkal rendelkezik, mint a Google Search integráció, amely valós idejű adat-hozzáférést és AI képalkotást tesz lehetővé.

Naprakész, tényszerű válaszok: A Google-integrációjának köszönhetően a Writesonic aktuális információkat és hivatkozásokat biztosít, amelyek elengedhetetlenek a legfrissebb adatokra szoruló tartalomalkotók számára.

Kiterjedt prompt könyvtár: Több mint 1000 prompt áll rendelkezésre, amelyek különböző felhasználási eseteket szolgálnak ki, ami előnyös a marketing és az értékesítés számára.

Többnyelvű képességek: A Writesonic áttöri a nyelvi korlátokat, így sokoldalú eszközzé válik a globális közönség bevonásához.

A Writesonic korlátai

Az AI írási eszközökkel még nem ismerős felhasználóknak némi tanulási időre lehet szükségük.

A generált tartalom mélysége a feladat komplexitásától függően változhat.

Writesonic árak

Ingyenes csomag: 0 USD/hó, 10 000 szó/hó, GPT 3. 5 modell

Freelancer csomag: 16 USD/hó (éves fizetés) vagy 20 USD/hó (havi fizetés), korlátlan szószám, csak GPT 3. 5 modell

Kis csapatok számára készült csomag: 33 USD/hó áron 400 000 szó, GPT 3. 5, GPT 4 és GPT 4-32K modellek

Vállalati csomag: 500 USD+ havonta, egyedi csomagok is elérhetők

Writesonic értékelések és vélemények

G2 : 4,8/5 (1840 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (1792 felhasználói értékelés)

3. Jasper. AI

via Jasper

A Jasper. AI, a GPT3 alternatívák egyik legkomolyabb versenytársa, olyan vállalkozások számára készült, amelyek fejlett AI-képességeket keresnek. Úgy tervezték, hogy javítsa a tartalomkészítés termelékenységét, a brainstormingtól a befejezésig. Ez egy nélkülözhetetlen eszköz mindenki számára, akinek szöveget kell generálnia vagy AI-alapú chatbotokkal kell kommunikálnia.

Jasper. AI legjobb funkciói

Kiterjedt tudásbázis : A Jasper. AI több milliárd webes forrásból származó hatalmas tudásbázisa lehetővé teszi számára, hogy komplex témákat részletes ismeretekkel vitasson meg.

Beszélgető AI felület: A Jasper Chat felhasználóbarát felülete egyszerűsíti az AI-val való interakciót, így az könnyebben hozzáférhető és vonzóbbá válik.

Kontextuális memória: A csevegésben történt korábbi interakciók emlékezetének képessége koherensebb és kontextusérzékenyebb beszélgetési folyamatot biztosít.

Sokszínű tartalomkészítés: Kiválóan alkalmas a legkülönbözőbb tartalmak generálására, a blogbejegyzésektől a szkriptekig, ami sokoldalúságot ad mesterséges intelligencia képességeinek.

Jasper. AI korlátai

Az utasítások pontossága: A Jasper a legjobb eredmények elérése érdekében pontos utasításokat igényelhet, különösen komplex feladatok esetén.

Jasper. AI árak

Alkotói terv: 39 dollár havonta

Csapatok terve: 99 dollár havonta

Üzleti terv: Az árakról részletes információt az értékesítési osztálytól kaphat.

Jasper. AI értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (1232 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (1819 értékelés)

4. Google BARD

a Google Bard segítségével

A GPT3 alternatívák közül kiemelkedőként a Google BARD egy hatékony, nagy nyelvi modellként jelenik meg, amelyet a természetes nyelv feldolgozásának és generálásának növekvő igényeinek kielégítésére fejlesztettek ki. A természetes nyelvvel kapcsolatos feladatok széles skálájának kezelésére való képességei miatt ez a legjobb választás azok számára, akik a GPT3 alternatíváit keresik.

A Google Bard legjobb funkciói

Fejlett természetes nyelvértés: A BARD jártas a természetes nyelv megértésében és generálásában, így rendkívül hatékony számos alkalmazáshoz, a beszélgető AI-tól a tartalomkészítésig.

Többnyelvű támogatás : Ez a modell több nyelvet támogat, így sokoldalúan használható globális szinten.

Mélytanulás és neurális hálózat alapú technika: A BARD a legmodernebb mélytanulási módszereket alkalmazza, így kiváló teljesítményt nyújt a nyelvi feladatokban.

A Google Bard korlátai

Erőforrás-igényes: Jelentős számítási teljesítményt igényel, ami nem minden felhasználó számára megvalósítható.

Komplex integráció: A BARD meglévő rendszerekbe való integrálása technikai szakértelemmel nem rendelkező felhasználók számára kihívást jelenthet.

A Google Bard árai

A Google Bard teljesen ingyenes, és nincs korlátozás a felhasználók által feltett kérdések számát illetően.

Google Bard értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (32 értékelés)

Capterra: Értékelés nem elérhető

5. Copy. AI

A Copy. AI 2024-ben a GPT3 egyik figyelemre méltó alternatívájaként jelenik meg, azoknak szól, akik AI-alapú megoldásra van szükségük szöveggeneráláshoz és különböző nyelvi feladatokhoz. Nagy nyelvi modellt használ, hogy emberhez hasonló szöveget állítson elő, így mind személyes, mind szakmai írási igények esetén elsődleges választásnak számít.

Copy. ai legjobb funkciói

AI-vezérelt szöveggenerálás : A Copy. AI kiválóan alkalmas kreatív és vonzó tartalmak generálására, a blogbejegyzésektől a marketing szövegekig, fejlett természetes nyelvgenerálási technikák alkalmazásával.

Természetes nyelvfeldolgozás (NLP) képességek: Az eszköz kifinomult NLP technológiával rendelkezik, amely lehetővé teszi a nyelv hatékony megértését és kezelését különböző feladatokhoz.

Felhasználóbarát felület nem technikai felhasználók számára: A platformot úgy tervezték, hogy hozzáférhető legyen, lehetővé téve a kevés vagy semmilyen technikai háttérrel rendelkező felhasználók számára, hogy kihasználják a nagyméretű nyelvi modell erejét a szöveggeneráláshoz.

Másolás. AI korlátai

A tartalomgenerálás mélysége: Bár rövid formátumú tartalmak esetében hatékony, a mélyebb, hosszú formátumú tartalom létrehozásában nehézségekbe ütközhet.

Testreszabási lehetőségek: Korlátozások vannak az AI finomhangolása tekintetében, ami az egyes írásstílusokat vagy az iparág-specifikus szakzsargont illeti.

Copy. AI árak

Ingyenes csomag: Örökre ingyenes

Pro csomag : 36 dollár havonta (éves számlázás 432 dollár)

Csapatcsomag : 186 USD havonta (éves számlázás 2232 USD)

Növekedési terv : 1000 dollár havonta (éves számlázás 12 000 dollár)

Skálázási terv : 3000 USD havonta (éves számlázás 36 000 USD)

Egyedi vállalati terv: Az árak az értékesítési osztályon keresztül kérhetők.

Copy. AI értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (176 értékelés)

6. DialoGPT

via DialoGPT

A DialoGPT a GPT3 alternatívák között jelentős szereplőként tűnik fel, különösen azok számára, akik fejlett képességeket keresnek a beszélgető AI területén. A párbeszédre összpontosítva kifejlesztett nagy nyelvi modellként árnyalt és dinamikus interakciókat kínál, ami az AI-vezérelt chatbotok és beszélgető interfészek számára elsődleges választássá teszi.

A DialoGPT legjobb funkciói

Fejlett beszélgetési képességek: A DialoGPT kiválóan generál emberhez hasonló szövegeket, valósághű és vonzó párbeszédélményt kínálva.

Finomhangolás konkrét kontextushoz: Finomhangolja a modellt konkrét forgatókönyvekhez, javítva annak hatékonyságát különböző természetes nyelvfeldolgozási feladatokban.

Többfordulós beszélgetések kezelése: Ügyesen kezeli a többfordulós beszélgetéseket, megérti és reagál a kontextusra több cserén keresztül.

Skálázhatóság nagy méretű modellekhez: Ez a modell skálázható, így nagy mennyiségű beszélgetési adatot képes kezelni, ami alkalmassá teszi kiterjedt AI-kutatásokhoz és alkalmazásokhoz.

A DialoGPT korlátai

Számítási teljesítmény követelmények: Kifinomult képességei jelentős számítási erőforrásokat igényelhetnek.

A DialoGPT árai

A DialoGPT egy nyílt forráskódú modell, amely közvetlen költségek nélkül széles körben elérhető. Nagy léptékű rendszerekben történő implementálása azonban infrastrukturális költségekkel járhat.

DialoGPT értékelések és vélemények

Nyílt forráskódú projektként a DialoGPT nem rendelkezik olyan szabványosított értékelésekkel, mint a kereskedelmi termékek. Az AI közösség nagyra értékeli a DialoGPT-t beszélgetési képességei miatt.

7. LaMDA

A Google LaMDA (Language Model for Dialogue Applications) jelentős ugrást jelent a GPT3 alternatívák terén. A LaMDA-t úgy tervezték, hogy nagy nyelvi modellként emberhez hasonló szöveget generáljon, a beszélgető AI képességeinek fejlesztésére összpontosítva.

Úgy tervezték, hogy széles körű témákat értsen és reagáljon rájuk, így ideális választás azok számára, akik kifinomult nyelvi modellt keresnek különböző alkalmazásokhoz.

A LaMDA legjobb funkciói

Fejlett beszélgetési képességek: A LaMDA kiemelkedik a természetesebb és nyitottabb beszélgetések létrehozásában, új szabványt teremtve a beszélgető AI területén.

Széles körű témakörök megértése: Ez a modell számos témakörrel foglalkozik, releváns és kontextusnak megfelelő válaszokat adva.

Finomhangolás konkrét felhasználási esetekhez: Finomhangolja a LaMDA-t konkrét alkalmazásokhoz, javítva annak teljesítményét olyan speciális területeken, mint az ügyfélszolgálat vagy a kreatív történetmesélés.

Többnyelvű támogatás: Több nyelvet támogat, így sokoldalú választás globális alkalmazásokhoz.

A LaMDA korlátai

Erőforrás-igényes: Mivel nagyméretű modellről van szó, optimális teljesítményéhez jelentős számítási teljesítményre van szükség.

Korlátozott nyilvános hozzáférés: Jelenleg a LaMDA hozzáférése más modellekhez képest korlátozottabb, ami korlátozza széles körű használatát.

LaMDA árak

Jelenleg a Google még nem hozta nyilvánosságra a LaMDA árazásának részleteit. Elsősorban belső használatra és bizonyos Google-termékekben alkalmazzák.

LaMDA értékelések és vélemények

Korlátozott nyilvános megjelenése miatt a LaMDA-ra még nincsenek felhasználói értékelések és vélemények. Azonban jelentős figyelmet és elismerést kapott az AI kutatói közösségben.

8. Hugging Face

via Hugging Face

A Hugging Face a GPT3 alternatívák figyelemre méltó versenyzőjeként tűnt fel. Ez egy AI startup, amely jelentős hozzájárulásairól ismert. A Hugging Face azoknak szól, akik robusztus, nyílt forráskódú lehetőségeket keresnek a nagyméretű nyelvi modellek terén, és széles körű előre betanított modelleket kínál.

A Hugging Face legjobb funkciói

Különböző előre betanított modellek: Hozzáférést biztosít számos nyelvi modellhez, beleértve a nagy nyelvi modelleket és az autoregresszív modelleket, amelyek alkalmasak különböző természetes nyelvi feladatok elvégzésére.

Természetes nyelv megértése és generálása: Modelleik kiválóan alkalmasak emberhez hasonló szövegek előállítására, amelyek hasznosak a beszélgető AI-ban, a szöveggenerálásban és egyebekben.

Rugalmas kutatás és fejlesztés: A tudományos kutatásban és az AI-kutatási projektekben nagyra értékelt, olyan modelleket kínál, amelyek finomhangolhatók konkrét mélytanulási feladatokhoz.

A Hugging Face korlátai

Bonyolultság kezdők számára: A modellek és funkciók széles skálája túlnyomó lehet az NLP vagy AI területén újoncok számára.

Erőforrásigény: Egyes nagyméretű modellek jelentős számítási teljesítményt igényelhetnek, ami korlátozást jelenthet a kevésbé erős hardverrel rendelkező felhasználók számára.

Hugging Face árak

HF hub (ingyenes csomag) : Ingyenes

PRO fiók: 9 USD/hó

Vállalati központ: 20 USD/felhasználó/hónap áron

Spaces hardver: 0,05 USD/óra áron

Következtetés végpontok: 0,06 USD/órától kezdődően

Automatikus képzés: 0 dollártól/modell

Hugging Face értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Értékelés nem elérhető

9. Otter. AI

via Otter AI

Az Otter. AI 2024-ben a GPT3 egyik legjelentősebb alternatívájaként jelenik meg, különösen azok számára, akik fejlett AI-képességeket keresnek a leírás és a hangfelismerés terén. Az AI természetes nyelvfeldolgozás és -generálás céljára való felhasználására való összpontosítása különbözteti meg a többitől, így elengedhetetlen eszközzé teszi mind a szakemberek, mind a vállalkozások számára.

Otter. AI legjobb funkciói

AI-támogatott átírás: Az Otter. AI kiválóan teljesít a beszéd szöveggé alakításában, magas pontossággal, fejlett nyelvi modellek segítségével.

Valós idejű átírás : Valós idejű átírási képessége ideálisvá teszi találkozók, előadások és interjúk számára.

Hangfelismerés: A platform mesterséges intelligenciája képes azonosítani a különböző beszélőket, javítva ezzel a leiratok érthetőségét és használhatóságát.

AI-alapú összefoglalás: Az Otter. AI egy olyan funkciót kínál, amely hosszú beszélgetéseket vagy dokumentumokat foglal össze, ami bizonyítja a természetes nyelv kifinomult megértését.

Integráció virtuális találkozókkal: Az AI zökkenőmentesen integrálódik a népszerű virtuális találkozóplatformokkal, élő átiratokat és találkozó utáni összefoglalókat biztosítva.

Otter. AI korlátai

Pontosság zajos környezetben: Bár rendkívül pontos, teljesítménye nagyon zajos környezetben változhat.

Korlátozott nyelvi támogatás: Jelenleg elsősorban az angolt támogatja, ami korlátozást jelenthet a többnyelvű felhasználók számára.

Otter. AI árak

Alap: Ingyenes

Előnyök: 10 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)

Üzleti : 20 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Otter. AI értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (128 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (65 felhasználói értékelés)

10. Bloom

via Bloom

A Bloom egy robusztus GPT3 alternatíva, amely hatékony és sokoldalú nagy nyelvi modellként tűnik ki. A Hugging Face BigScience által fejlesztett modell különböző nyelvi feladatokra lett tervezve, és lenyűgöző képességeket mutat a természetes nyelv feldolgozásában.

A Bloom legjobb funkciói

Autoregresszív nyelvi modell: A Bloom egy autoregresszív nagy nyelvi modell, amely képes koherens és emberhez hasonló szövegeket generálni promptokból.

Sokoldalú szöveggenerálás: A Bloom a képzési adatokon túlmenően különböző szövegfeladatokat is elvégzi, amelyeket szöveggenerálási kihívásokként kezel.

Transzformátor-alapú architektúra: Ez a modell egy transzformátor-alapú nyelvi modellszerkezetet használ, amely hatékonyságáról ismert a nagyméretű nyelvi feladatok kezelésében.

. Bloom korlátai

Tanulási görbe: A modell hatalmas mérete tanulási kihívást jelent az új felhasználók számára.

Bloom árak

Ez egy nyílt forráskódú projekt, és nincs közvetlen árstruktúrája a modellhez való hozzáféréshez.

Bloom értékelések és vélemények

A Bloom értékelései a G2 és a Capterra platformokon nem elérhetők. Lehet, hogy a Bloom nem szerepel ezeken a platformokon.

A legjobb GPT3 alternatíva az Ön számára

A 2024-es év 10 legjobb GPT3 alternatívájának bemutatását lezárva egyértelmű, hogy az AI-írás és a természetes nyelvfeldolgozás területe nem csak virágzik, hanem rendkívüli ütemben fejlődik. Mindegyik alternatíva egyedi erősségekkel és innovációkkal rendelkezik, amelyek tágítják az AI-alapú kommunikáció és kreativitás lehetőségeinek határait.

A feladatkezelés javításától a többnyelvű képességek terén elért áttörésekig ezek a modellek többek, mint egyszerű eszközök: partnereink egy hatékonyabb, kifejezőbb és összekapcsoltabb világ felé vezető utunkon. A technológia fejlődésével egy dolog biztos: az AI-írás jövője fényes, sokszínű és tele van lehetőségekkel.

Akár a gazdag funkciók, akár a kiváló alkalmazkodóképesség tekintetében, a ClickUp egyértelműen vezető szerepet tölt be. A figyelemre méltó funkciók mellett az AI-szempont is hozzájárul az írási képességeihez. A ClickUp vonzerejét tovább növeli az a lehetőség, hogy az érdekelt felek és a feladatok között együttműködés alakítható ki, így biztosítva, hogy az eredmények megfeleljenek az elvárásoknak.

