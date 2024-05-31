Ingyenes értékelési sablonok

Az objektív értékelés, legyen szó diákokról, alkalmazottakról vagy projektekről, legalább egy bizonyos mértékű szabványosítás nélkül lehetetlen. De nehéz tudni, hol kezdjük, és itt jönnek jól a megfelelő értékelési sablonok.

A rubrika sablon segítségével értékelheti a diákok munkáját egy adott diákfeladat vagy tesztkérdéshez megfelelő értékelési skála segítségével. A megfelelő sablonnal akár kibővítheti teljesítménykritériumait, hogy azok több leíró nyelvet és konkrét visszajelzéseket tartalmazzanak.

A legjobb ingyenes értékelési sablon természetesen az Ön pontos igényeitől függ. Például az értékelési sablonok kritériumai eltérnek a teljesítményértékelésre tervezett projektértékelési sablonokétól.

Egyetlen rubrika sem tartalmazhatja az összes szükséges kritériumot, hogy minden ilyen finom különbséget lefedjen. De a legjobb üres rubrika sablon rugalmasságot és testreszabhatóságot kínál, hogy ezeket figyelembe vegye.

Mi az a rubrika sablon?

A rubrika sablon egy szabványosított űrlap, amely segít értékelni és osztályozni egy munkavállalót, projektet vagy diákot. Szabványos kritériumokat állapít meg, hogy olyan pontszámot hozzon létre, amely mindenki számára érvényes, ugyanakkor elég rugalmas ahhoz, hogy figyelembe vegye a minőségi értékelést is.

A legtöbb értékelési sablon néhány alapvető elemet tartalmaz:

Áttekintő rész, amely bemutatja a projekt vagy feladat részleteit, a tanulási célokat és az általános teljesítményre vonatkozó elvárásokat.

Az egyes kritériumokhoz tartozó tételek, amelyek alapján a tanár osztályozza a diákot, a teljesítmény egyes részeinek konkrét pontszámaival.

További sorok, amelyek általánosabb megjegyzéseket tesznek lehetővé az egyes sorokhoz

A diákok általános teljesítményének összefoglalása az értékelési rubrikában szereplő összes releváns információ alapján.

Egy szakasz, ahol a tanárok vagy értékelők visszajelzést adhatnak és felvázolhatják a teljesítmény javításának következő lépéseit.

Ezeknek az egyedi szempontoknak az eredménye egy holisztikus értékelési sablon, amelyet az értékelő kitölthet minden alkalommal, amikor a hallgató befejezi a feladatot, így időt takarítva meg.

Mi jellemzi egy jó értékelési sablont?

Mivel rugalmasnak kell lenniük, a szerkeszthető értékelési sablonok formátumukban és felépítésükben is jelentősen eltérhetnek egymástól. Természetesen a munkavállalók teljesítményének értékelésére szolgáló sablon másképp néz ki, mint az egyéni diákok vagy csoportos projektek értékelési kritériumaira összpontosító sablon.

A legjobb értékelési sablonok néhány fontos jellemzőt közösnek tekinthetünk:

Felhasználóbarát : A leghasznosabb sablonok megkönnyítik a rubrikák létrehozását minden alkalommal.

Egyszerű exportálási lehetőségek : Például könnyen exportálhatja az értékelési rubrikát a Google Docsba vagy az LMS-be.

Testreszabás : Minél könnyebben testreszabhatja az üres értékelési sablont az értékelési skálájához és egyéb kritériumokhoz, annál jobb.

Egyszerűség : A célod az, hogy minimalizáld a minősítési rubrikák időigényes folyamatait, ezért a legjobb megoldás egy egyszerű sablon (akár egyetlen oldalra sűrített).

Integráció egy nagyobb rendszerbe: Valószínűleg az üres értékelési sablon csak egy a sok online eszköz közül, amelyet a diákok értékeléséhez használ. Minél jobban integrálható más eszközökkel, például a : Valószínűleg az üres értékelési sablon csak egy a sok online eszköz közül, amelyet a diákok értékeléséhez használ. Minél jobban integrálható más eszközökkel, például a teljesítményértékelő szoftverrel , annál jobb.

10 ingyenes értékelési sablon

Ha valóban átfogó értékelési rendszert szeretne kialakítani diákjai és teljesítményük értékeléséhez, ezek az üres értékelési sablonok segíthetnek ebben.

1. Értékelési sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp osztályzatfüzet-sablon

A ClickUp Gradebook Template egy egyszerű módszer, amellyel nyomon követheted az összes diák tevékenységét az osztályteremben egy félév alatt. Négy fő nézetből áll:

Kezdje itt : Bevezetés a rubrika sablonba, amely pontosan leírja, hogyan értékelheti diákjait.

Értékelési táblázat : Hónapok szerint rendezett szakaszok és oszlopok, amelyek tartalmazzák a diák nevét, a kvíz átlagát, a házi feladat átlagát, a hosszú teszt átlagát, a részvételi osztályzatot és egy megjegyzés rovatot, ahová leírásokat lehet írni a munkájukról.

Értékelési lista : Az egyes tanulók egyéni feladatokra kapott jegyeinek beírásához

Részvételi szint: A diákok osztályozása az órákon való részvételük és a tanítási erőfeszítéseik alapján.

A rubrika sablon legnagyobb előnye a komplexitás és a hatékonyság közötti egyensúly. Miután meghatároztad a feladatot és beírtad a diákok osztályzatait, a sablon automatikusan háttérszámításokat végez, hogy kitöltse a megfelelő oszlopokat az áttekintés fülön. Ez időt takarít meg, miközben konstruktív visszajelzést adsz.

2. ClickUp projektértékelési sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp projektértékelési sablon

Ha egy projekt befejezése után szeretné értékelni annak sikerességét, a ClickUp projektértékelési sablonja kiváló kiindulási pont. Ezzel értékelheti a projekt teljesítményét az eredeti projektmenedzsment célokhoz képest, azonosíthatja a fejlesztendő területeket, és akár más érdekelt felektől is gyűjthet visszajelzéseket arról, mit lehetne legközelebb jobban csinálni.

A legjobb rész: mindez egy egyszerű leírásban elérhető a ClickUp Docs-ban, így minden olvasó gyorsan és könnyedén eljuthat a számára legrelevánsabb szakaszhoz.

Például egyes érdekelt feleknek szükségük lehet az értékelés teljes szövegének elolvasására. Mások viszont csak a holisztikus értékelési rendszert szeretnék látni, amely kiemeli az áttekintés kvantitatív részét. A Projektértékelés sablon segítségével mindkét igényt kielégítheti, így értékelheti projektjeit, miközben fontos tanulságokat szerez a jövőre nézve.

3. Projektértékelési jelentés sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp projektértékelési jelentés

A ClickUp projektértékelési sablon átfogóbb értékelési jelentésként készült, és különösen hasznos lehet a diákok vagy alkalmazottak értékeléséhez egy adott mérföldkő, például egy félév vagy pénzügyi év végén.

Ennek eredményeként ez a rubrika sablon nagyrészt narratív, és inkább az egyes osztályzatok körülményeire és eredményeire összpontosít, szemben az analitikusabb sablonokkal. De ez nem csökkenti az értékét, különösen akkor, ha az osztálytermi teljesítményt az eredeti elvárásokhoz viszonyítva értékeljük.

Minden értékelés elején létrehozhat egy jelentést, amelyben felvázolja a kérdéses feladatok vagy projektek részleteit. A sablon lehetőséget nyújt arra, hogy gyorsan és rendszerezett módon ossza meg gondolatait, rövid és lényegre törő leírásokkal. Akár olyan részleteket is belefoglalhat, mint például, hogy a diákok hogyan reagálnak az Ön tanítási stílusára.

4. Teljesítményértékelési sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp teljesítményértékelési sablon

A teljesítményértékelés megírása nehéz feladat lehet, különösen akkor, ha nincs előre meghatározott skála vagy kritérium, amelyhez mindenki teljesítményét viszonyítani lehet. Éppen ezért a ClickUp teljesítményértékelési sablonja olyan értékes kiegészítője ennek a listának.

Ez a rubrika sablon segít nyomon követni és értékelni az alkalmazottak teljesítményét. De rubrikaként is használhatja a diákok értékeléséhez, köszönhetően az egyszerű elrendezésnek és a testreszabható kritériumoknak, amelyek tökéletesen megfelelnek a tanárok igényeinek.

Lényegében, mint a legtöbb teljesítményértékelési sablon, ez is egy egyetlen dokumentummal kezdődik, amely néhány előre meghatározott kategóriát tartalmaz, például a munkavállaló adatait, megbeszélési pontokat, visszajelzéseket és a legfontosabb prioritásokat. De ez a sablon igazán a teljesítménymenedzsment lapban tűnik ki, amely olyan kritériumokat tartalmaz, mint a készségek és a munkakör megértése, hogy segítsen Önnek és munkavállalójának a teljesítményük értékelésében.

Az eredmény, különösen ha ugyanazt a sablont használja több alkalmazott vagy hallgató esetében, egy egyszerű analitikus értékelési rendszer, amely bármilyen teljesítményértékelés alapjául szolgálhat.

5. Teljesítményjelentés-sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp teljesítményjelentés-sablon

A ClickUp teljesítményjelentés-sablonja kvantitatív értékelési rendszer segítségével méri a projekteket a célokhoz és elvárásokhoz képest, hogy áttekintést nyújtson egy program vagy feladat teljesítményéről.

A sablon lényege, hogy vizuális áttekintést nyújt egy projekt vagy program teljesítményéről a meghatározott célokhoz képest. De ennél sokkal többet is tud, köszönhetően olyan funkcióknak, mint a címkézés, a megjegyzések és akár a fájlértesítések, amelyekkel további kontextust adhat hozzá a teljesebb értékeléshez.

Ezenkívül ez a sablon a nagyobb ClickUp funkciókkal való integrációjának előnyeit is kihasználja. Az eredményeket közvetlenül beviheti a ClickUp munkafolyamatába, ahol a feladatok, listák és naptárak az értékelés alapján meghozott intézkedéseket végrehajtják. Ezáltal tökéletes alapot nyújt bármely teljesítményjavítási terv sablonhoz, amelyet szintén be szeretne vezetni.

6. Értékelési űrlap

Töltse le ezt a sablont ClickUp értékelési űrlap

Különösen a szabványosabb folyamatok esetében hasznos lehet egy rubrika sablon létrehozása, amely előre beállított kritériumokat tartalmaz, amelyeket csak ki kell tölteni. Pontosan ezt kínálja a ClickUp értékelési űrlap sablon, amely objektív értékelést tesz lehetővé, miközben minimálisra csökkenti az egyes űrlapok kitöltéséhez szükséges erőfeszítést.

A mezőben található űrlapok az egyszerűségre összpontosítanak, és tartalmaznak mennyiségi mutatókat, például a befejezett feladatok számát, valamint nyitott mezőket a készségek és eredmények értékeléséhez. Végül mindez együttesen segít abban, hogy objektív kritériumok alapján és méltányosan értékelje az összes alkalmazottját (vagy diákját), kizárva az egyéni megítélést és az elfogultságot.

Ezt a rubrika sablont különböző célokra használhatja, például egyéni feladatokhoz vagy az éves alkalmazotti értékeléshez. Különösen akkor hasznos, ha tartalmát összekapcsolja a KPI-kkel vagy az értékelési mutatókkal, így időt takaríthat meg és javíthatja a hatékonyságot.

7. Értékelési jelentés sablon

További információk ClickUp értékelési jelentés sablon

A ClickUp értékelési jelentés sablonja a kategorizálási lehetőségek miatt működik olyan jól. Nem csak egy üres, kontextus nélküli rubrika sablon, hanem egy egyszerű módszert kínál a tanároknak és feletteseknek a csapattagok vagy diákok értékeléséhez.

A rubrika sablon meglévő szakaszai a következők:

Egy értékelési összefoglaló, amely tartalmazza az értékelés tárgyát képező személy nevét, beosztását, osztályát és az értékelés időszakát. Diákok esetében ez könnyen átalakítható a diák nevére, osztályára és szemeszterére.

Az értékelés típusának gyors kiválasztási lehetősége, például előléptetés, éves értékelés vagy felfüggesztés.

A tényleges teljesítményértékelés, beleértve az értékelési rubrikát, amely magában foglalja az egyes szakaszokat és az általános értékelést vagy osztályzatot.

További hely a felettesek vagy tanárok számára, hogy megjegyzéseket fűzzenek az új készségekhez és minden máshoz, ami nem fér bele a rubrikába.

Mivel ez a rubrika sablon rendkívül jól használható a rendszeres értékelésekhez, kiválóan illeszkedik a KPI szoftveréhez is. Az egyéni teljesítményeket visszavezetheti a program vagy projekt rubrikájához, így áttekinthető képet kaphat.

8. PDF szóbeli prezentációs értékelési sablon a BrightHubEducation-től

Forrás: BrightHubEducation

Különösen azoknak a tanároknak, akik diákjaikat egy prezentációs feladat alapján szeretnék értékelni, a BrightHubEducation PDF Oral Presentation Rubric (Szóbeli prezentáció értékelési sablon) rendkívül hasznos lehet. Ez egy egyszerű, egyoldalas sablon, amely lehetővé teszi a tanár számára, hogy minden diákot értékeljen a tartalom, a szemkontaktus, a hangerő és a tisztaság, a folyékonyság és a vizuális segédeszközök alapján.

Természetesen ez az értékelési rubrika sablon a előre beállított kategóriákon túl is testreszabható, így a tanárok a kategóriákat és az értékelési skálát saját igényeik szerint szerkeszthetik. De még előre beállított állapotában is ez az egyik legátfogóbb rubrika, amelyet kifejezetten online szóbeli prezentációkhoz találhat.

9. A Nebraskai Egyetem szóelemző értékelési sablonja

Forrás: University of Nebraska

Az analitikus rubrika egy olyan rubrika sablon, amely segít a diákoknak számszerűsíteni munkájukat, és végső soron javítani tanulási eredményeiket. A Nebraskai Egyetem Word Analytic Rubric sablonja kiváló kiindulási pont minden tanár számára, amelynek segítségével gyorsan elkészíthetik a diákjaik munkájának értékeléséhez használható feladat- vagy projekt rubrikát.

Ez egy üres értékelési sablon, amelynek középpontjában az egyéni testreszabás áll. A tanárok is profitálhatnak abból a tanulási tevékenységből, amelynek során a diákok saját üres értékelési sablonjukat készítik el, ami még magával ragadóbb és átfogóbb tanulást tesz lehetővé.

10. Word Debate Rubric (Szóvitás értékelési sablon) az EducationWorldtól

Forrás: EducationWorld

A viták a modern élet elengedhetetlen részét képezik, ideértve a elnöki választásokat meghatározó politikai vitákat és a bírósági vitákat, amelyek segítik a közönség és az esküdtszék meggyőzését az igazságosságról. Az EducationWorld Word Debate Rubric segít minden jogi egyetemi hallgatónak és politikatudományi hallgatónak sablonokat készíteni, hogy többet tudjanak meg azokról a kritériumokról, amelyek segítenek a vita résztvevőinek megnyerni az érvelésüket.

A legtöbb üres értékelési sablonnal ellentétben ez nem feltétlenül egy tanítási eszköz. Inkább egy önálló tanulási eszköz diákok és mindenki számára, aki érdekli a retorika finomságainak megértése. Ebből a szempontból azonban fontos eszközzé válhat, amely segít megérteni, hogyan érvelnek a világ legnemesebb szakmái.

Javítsd az értékelési és minősítési rubrikasablonjaidat

Ha a munkád és az értékeléseid optimalizálásához keresel a megfelelő értékelési sablont, akkor jó helyen jársz. A ClickUp kiterjedt sablonkönyvtára remek kiindulási pont, függetlenül attól, hogy egyszerű üres értékelési sablont vagy különböző kritériumokkal rendelkező, átfogóbb lehetőségeket keresel.

A sablonok segítenek a diákoknak megérteni, hogyan szervezi a visszajelzéseket. Akár kvalitatív visszajelzéseket ad a kommunikációs készségekről, akár inkább kvantitatív értékeléseket, a diákok mindig tudni fogják, hol tartanak, és hol tudnak releváns fejlesztéseket végrehajtani.

Még jobb: a sablonok integrálhatók a ClickUp for Education programba, egy átfogó projektmenedzsment szoftverbe, amely messze túlmutat egy egyszerű értékelési rubrikán. Alakítsa a teljesítményértékeléseket feladatokká és munkafolyamatokká, így a tanulási folyamat hatékonyabbá és sikeresebbé válik.

A ClickUp nem csak üres értékelési sablonokhoz ideális, hanem olyan átfogó teljesítményértékelési rendszer létrehozásához is, amely megfelel és túlteljesíti az Ön (és diákjai) elvárásait. Ezzel a folyamat során következetesebbé válik a teljesítmény értékelésében és a következő lépések megtételében.

Készen áll a kezdésre? Hozzon létre még ma egy ingyenes fiókot!