Jak vytvářet AI agenty pro správu agentury

Práce agentury je založena na opakovatelných systémech.
Spouštění kampaní, podávání zpráv klientům, zpětná vazba, směrování úkolů a sledování výkonu – to vše se řídí určitými vzory. Přesto se většina této práce stále spravuje ručně pomocí roztříštěných nástrojů, vláken a dashboardů.
Vzhledem k rostoucím očekáváním klientů a snižujícím se maržím již manuální koordinace nestačí.
V tomto průvodci se podíváme na to, jak vytvořit AI agenty pro správu agentury, aby se optimalizovalo provádění projektů, reporting a komunikace s klienty.
Naučíte se, jak navrhovat, nasazovat a škálovat AI agenty ve vašich pracovních postupech a jak vám nástroje jako ClickUp AI agenti mohou pomoci proměnit každodenní provoz agentury v autonomní, dobře koordinované systémy.
Co jsou AI agenti pro správu agentur?
AI agenti pro správu agentury jsou autonomní digitální kolegové, kteří monitorují pracovní postupy, interpretují kontext a přijímají opatření v rámci projektů, reportingu a operací s klienty vaší agentury.
Tito AI agenti využívají zpracování přirozeného jazyka a strojové učení k porozumění pokynům a učení se z chování uživatelů. To znamená, že nečekají jen na příkazy. Sledují práci v reálném čase a zasahují, když je třeba, bez lidského zásahu.
V moderní agentuře můžete AI agenty využít k následujícím účelům:
- Sledujte průběh projektu a označujte rizika dodání
- Převádějte zpětnou vazbu od klientů na strukturované úkoly
- Automaticky generujte zprávy o kampaních nebo výkonu
- Směřujte požadavky správným týmům
- Včas odhalte zpoždění, úzká místa nebo rozšiřování rozsahu
Tento návod rozšiřuje super schopnosti AI agentů pro marketingové agentury a týmy 👈
📚 Další informace: Nejlepší software pro správu agentur, který zlepší vaše pracovní postupy
Proč by agentury měly používat AI agenty
Zde je několik příkladů, jak může vaše agentura těžit z AI agentů:
- Rychlejší reakční doby: Autonomní AI agenti mohou odpovídat na rutinní dotazy klientů, poskytovat aktualizace stavu na základě živých projektových dat, sledovat čekající schválení a potvrzovat revize klientů – všechny druhy transakční komunikace, které nutně nevyžadují lidský zásah.
- Chytřejší přidělování zdrojů: AI agenti inteligentně rozdělují pracovní zátěž mezi členy týmu a projekty na základě individuální kapacity, dovedností a důležitosti projektu, čímž zajišťují včasné dodání klientům a optimální přidělování zdrojů.
- Méně chyb: Nesplněné termíny, zapomenuté předávky a vynechaná schválení se stávají až příliš častými, když členové týmu současně pracují s více klienty – agenti automatizují pracovní postupy, jako je směrování, schvalování a aktualizace stavu, a eliminují tak manuální neefektivitu.
- Rychlejší zapracování: Agenti pomáhají vašemu týmu rychleji se zapracovat automatizací opakujících se úkolů, jako je generování struktury projektů, vyplňování šablon úkolů, informování nových klientů a zasílání vstupní dokumentace.
- Uvolní čas zaměstnancům: Když zaměstnanci nejsou zaneprázdněni koordinačními a administrativními úkoly, mohou se soustředit na výsledky a práci, která skutečně vyžaduje jejich strategické znalosti.
- Informované rozhodování: Agenti mohou analyzovat živá data projektů, rozsáhlé tabulky a znalostní bázi vaší společnosti, aby získali poznatky, které vám pomohou činit rychlejší a informovanější rozhodnutí.
- Vylepšená zkušenost klientů: Když klienti dostávají včasné aktualizace a nemusí sami sledovat stav, jsou spokojenější a mnohem méně pravděpodobné, že se poohlédnou jinde.
📮 ClickUp Insight: 45 % pracovníků uvažovalo o použití automatizace, ale dosud se k tomu neodhodlalo. Faktory jako omezený čas, nejistota ohledně nejvhodnějších nástrojů a příliš velký výběr mohou lidi odradit od prvního kroku k automatizaci. ⚒️
Díky snadno vytvořitelným AI agentům a příkazům založeným na přirozeném jazyce usnadňuje ClickUp začátek s automatizací. Od automatického přiřazování úkolů po AI generované souhrny projektů můžete odemknout výkonnou automatizaci a dokonce vytvořit vlastní AI agenty během několika minut – bez nutnosti dlouhého učení.
💫 Skutečné výsledky: Společnost QubicaAMF zkrátila čas potřebný pro vypracování zpráv o 40 % díky dynamickým dashboardům a automatizovaným grafům ClickUp, které proměnily hodiny ruční práce v informace v reálném čase.
Podrobný průvodce: Jak vytvořit AI agenty pro správu agentury
Pojďme se nyní podívat na to, jak vytvořit a nasadit vlastní AI agenty v agentuře:
Krok 1: Identifikujte opakující se pracovní postupy agentury
Čeho chcete pomocí AI agentů dosáhnout?
Chcete zkrátit dobu odezvy klientům nebo snížit administrativní náklady? Nebo chcete, aby se váš tým více soustředil na strategickou práci?
Podívejte se na každodenní pracovní postupy agentury, které souvisejí s těmito cíli. Jedná se o pracovní postupy, které:
- Využijte většinu času svého týmu, tj. hlášení stavu, sledování schvalování a komunikaci s klienty.
- Často dochází ke zpožděním kvůli závislosti na lidech, tj. čekání na schválení, předávání úkolů
- Používejte stejný opakovatelný vzor pro každý projekt, tj. kontrolní seznamy pro zaškolení nových zaměstnanců, týdenní zprávy a sledování faktur.
- K provedení není třeba žádné strategické rozhodování, tj. zadávání dat, přidělování úkolů a připomínky termínů.
Toto jsou vaši nejlepší kandidáti na automatizaci. Upřednostněte pracovní postupy, které mohou přinést okamžité výsledky s minimálním nastavením.
🚀 Výhoda ClickUp: Použijte ClickUp Brain k identifikaci pracovních postupů, které mohou nejvíce těžit z automatizace agentů. Vzhledem k tomu, že ClickUp Brain funguje v konvergovaném pracovním prostoru AI, má kontextové porozumění vašim pracovním postupům, procesům, úkolům, termínům a aktivitám týmu. BrainGPT vygeneruje seznam pracovních postupů agentury, které lze hladce automatizovat v pracovním prostoru ClickUp.
📚 Další informace: Nástroje AI agentů pro zvýšení produktivity a inovací
Krok 2: Zmapujte svůj aktuální pracovní postup
Zdokumentujte pracovní postupy, které AI agenti automatizují od začátku do konce. Zapojte zainteresované strany a členy týmu, kteří tyto procesy skutečně denně provádějí. Díky tomu bude mapování procesů přesnější a pomůže vám nastínit:
- Sekvenční úkoly, které tvoří proces
- Jak projekt začíná, rozsah práce a kritéria pro označení úkolů jako dokončených
- Jak data proudí mezi jednotlivými kroky a různými nástroji
- Role a odpovědnosti každého člena týmu
- Neefektivita stávajícího procesu, tj. zpoždění při předávání, poruchy komunikace
- V případě závažných stížností nebo eskalací ze strany klientů
- Opakující se, nenáročné úkoly, které zabírají čas, ale stále se provádějí ručně
Pamatujte, že agenti jsou tak dobří, jak dobrý je proces, který za nimi stojí. Bez této jasnosti přidáváte další vrstvu složitosti, která může způsobit více neefektivnosti a narušení, než s čím jste začali.
🚀 Výhoda ClickUp: Pomocí tabulek ClickUp Whiteboards vytvořte vizuální mapu pracovních postupů vaší agentury. V tabulkách můžete také použít ClickUp Brain a vložit dokumenty, úkoly, odkazy, reference a poznámky, čímž vytvoříte jeden propojený prostor pro všechny vaše procesní úvahy.
S Whiteboards můžete:
- Označte členy týmu, abyste získali vysvětlení nebo podněty k konkrétním krokům.
- Pomocí volného kreslení označte problematické body nebo alternativní cesty, které navrhuje váš tým.
- Přeměňte hrubé nápady na realizovatelné projekty pomocí integrované AI, která přímo převádí nápady na úkoly.
- Uchovávejte veškerou zpětnou vazbu od zainteresovaných stran, diagramy pracovních postupů a poznámky k procesům na jednom místě.
Pomocí jedné z předem připravených šablon nakreslete přehledný plán vašeho procesu.
Krok 3: Definujte roli a cíle agenta
Definujte přesné odpovědnosti každého agenta, kterého chcete začlenit do svého procesu. Jasně definované role umožňují agentům AI přijímat rozhodnutí v rámci povolených hranic, což zajišťuje vyšší přesnost a dodržování provozních pokynů vaší agentury.
Pro každého agenta definujte:
|Definujte
|Co dělat
|Příklad
|Role a osobnost agenta
|Vytvořte personu, která definuje, jak agent komunikuje, chová se a jaká je jeho role.
|Agent pro onboardování klientů, agent pro reporting, agent pro sledování schvalování
|Hlavní odpovědnosti
|Definujte konkrétní odpovědnosti každého agenta
|Agent pro onboardování klientů bude generovat struktury projektů, přidělovat úkoly a zasílat vstupní dokumentaci novým klientům.
|Parametry paměti
|Definujte, jak agent využívá krátkodobou a dlouhodobou paměť.
|Krátkodobá paměť pro aktuální interakci s klientem Dlouhodobá paměť pro historická data projektu, minulé komunikační vzorce a dříve vyřešené problémy klientů
|Úrovně autonomie
|Rozhodněte se, zda bude agent fungovat zcela nezávisle, nebo zda bude pro určité akce vyžadovat schválení člověkem.
|Eskalace neobvyklých požadavků klientů vedoucímu účtu
|Ochranná opatření
|Definujte omezení, abyste zajistili, že agent bude jednat v rámci etických a organizačních hranic.
|Nikdy nesdílejte údaje o klientech mezi účty ani neposílejte externí komunikaci bez schválení.
|Metriky úspěchu
|Definujte definici úspěchu
|Onboarding dokončen do 24 hodin, bez nutnosti manuálního sledování
🔔 Nezapomeňte: K úplné automatizaci pracovního postupu AI agentů budete potřebovat více specializovaných agentů. Očekávání, že vše zvládne jeden autonomní agent, vede k chaotickým výsledkům.
Zaměřte se na vytváření úzce specializovaných agentů, kteří mimořádně dobře vykonávají konkrétní úkoly. Tito agenti spolupracují v sekvenci, aby plynule vykonávali celý pracovní postup od začátku do konce.
📌 Příklad: Představte si, že provozujete rostoucí agenturu digitálního marketingu, která spravuje více kampaní klientů najednou. Místo toho, abyste se spoléhali výhradně na projektové manažery, kteří vše koordinují ručně, nasadíte tři specializované AI agenty. Každý agent se zaměřuje na jasně definovaný operační cíl a vykonává své úkoly v rámci svého vlastního rozsahu:
Agent pro onboardování klientů: Když se přihlásí nový klient, tento agent vygeneruje strukturu projektu, vytvoří seznamy úkolů na základě balíčku služeb, přiřadí vlastníky a automaticky odešle vstupní formuláře a dokumenty pro zahájení projektu.
Agent pro reporting: Tento agent monitoruje dashboardy kampaní, shromažďuje údaje o výkonu napříč platformami a připravuje týdenní nebo měsíční souhrny pro klienty s přehledem pokroku, rizik a dalších kroků.
Agent pro zpětnou vazbu a schvalování: Kdykoli klient zanechá komentář v e-mailu, chatu nebo vlákně projektu, tento agent zachytí zpětnou vazbu, převede ji na strukturované úkoly, přiřadí je správným členům týmu a sleduje stav schvalování až do uzavření.
🚀 Výhoda ClickUp: ClickUp nabízí superagenty, kteří jsou navrženi tak, aby výjimečně dobře plnili úzké funkce.
Pro správu projektů agentury máte k dispozici agenty jako: Project Manager, StandUp Manager, Status Reporter a Priorities Manager, z nichž každý zpracovává jednu konkrétní funkci v rámci stejného pracovního postupu.
Role a rozsah každého agenta jsou jasně definovány. StandUp Manager pouze shromažďuje a sdílí aktualizace týmu. Nezabývá se prioritami ani neoznačuje překážky. To je úkolem Priorities Manageru. Právě toto oddělení udržuje systém přehledný a spolehlivý.
Vytvářejte a přizpůsobujte tyto agenty podle potřeb vaší agentury. Stačí popsat, co má agent dělat, a ClickUp ho vytvoří.
Chcete-li vidět, jak to funguje, podívejte se na toto video o tom, jak ClickUp používá Super Agents 👇
Krok 4: Vyberte zdroje dat
Aby agent mohl uvažovat, jednat a poskytovat přesné výstupy, potřebujete kvalitní a relevantní data. Pro agenturu to obvykle znamená propojení:
- CRM pro podrobnosti o klientech, historii komunikace a stav účtu
- Nástroj pro správu projektů pro data úkolů a termíny
- E-mailové a messagingové nástroje pro komunikační kontext
- Tabulky nebo nástroje pro reporting výkonnosti a fakturačních údajů
- Interní nebo Google Docs pro procesní pokyny a šablony
Identifikujte zdroje dat, které jsou nezbytné pro to, aby váš agent mohl vykonávat svou určenou práci, a propojte tyto zdroje dat, abyste umožnili plynulý tok dat mezi systémy.
📌 Příklad: Pokud agent pro onboardování klientů musí dokončit celou sekvenci onboardování, bude potřebovat přístup k vašemu CRM (údaje o klientech), nástroji pro správu projektů (generování struktur úkolů) a e-mailu (odesílání vstupní dokumentace) v jedné automatizované sekvenci.
Také se snažte provádět tyto základní kontroly svých dat. Koneckonců, AI agenti jsou tak výkonní, jak výkonná jsou data, ze kterých čerpají:
- Vyčistěte a strukturovejte svá data: Odstraňte nesrovnalosti, chyby, duplikáty a zkreslení, aby se základní neuronová síť agenta učila z relevantních dat vysoké kvality.
- Označte svá data: Anotujte data, aby agent lépe rozuměl kontextu a záměru, tj. rozsahu práce a výstupům pro klienta.
- Implementujte RAG (Retrieval-Augmented Generation): Umožněte svému agentovi načítat přesné a aktuální informace z vaší znalostní báze v reálném čase, aniž byste jej museli pokaždé znovu školit.
- Nastavení oprávnění přístupu: Definujte přístup ke znalostnímu centru a zdrojům dat, tj. briefingový agent nepotřebuje přístup k fakturačním údajům.
Pomocí ClickUp Docs také vytvořte centralizovanou znalostní bázi, která obsahuje vše, co agent potřebuje k provozu. Představte si ji jako mozek agenta. Měla by obsahovat vaše standardní provozní postupy, šablony pro komunikaci s klienty, pokyny k projektům, historická data a pravidla specifická pro danou doménu, která vaše agentura dodržuje.
🚀 Výhoda ClickUp: ClickUp pro kreativní agentury nabízí centralizovaný pracovní prostor, kde můžete na jednom místě zaznamenávat, spravovat a ukládat všechna data o projektech, komunikaci s klienty, aktivitách týmu, zpětné vazbě a postupu práce.
ClickUp vám umožňuje zaznamenávat údaje o klientech pomocí více než 20 vlastních polí a vizualizovat průběh projektu pomocí přizpůsobitelných widgetů pro faktury, upomínky plateb, speciální požadavky a další. V ClickUp Docs můžete také zaznamenávat nápady, zápisy z jednání a standardní operační postupy s přístupem pro spolupráci v reálném čase a pozvat externí zúčastněné strany, jako jsou klienti, aby přímo přispívali.
Super agenti ClickUp zachycují data z vašeho živého pracovního prostoru ClickUp, čímž vás zbavují rizika, že rozhodnutí agentů ovlivní nekonzistentní nebo zastaralá data.
Díky centralizaci všech vašich dat v ClickUp mohou Super Agents:
- Získejte přehled o projektech v reálném čase, aniž by někdo musel ručně vytvářet zprávy.
- Automaticky spouštějte pracovní postupy, když se změní stav úkolů, termíny nebo priority.
- Automatická aktualizace stavů napříč projekty v závislosti na postupu práce
- Označujte rizika, zpoždění nebo konflikty kapacity dříve, než ovlivní dodávku.
- Okamžitě směrujte zpětnou vazbu, schválení a požadavky klientů správnému členovi týmu.
📚 Další informace: Jak používat agenty založené na znalostech v AI
Krok 5: Navrhněte výzvy a akce
Vaše pokyny formují uvažování agenta. Objasňují roli agenta, jeho proces uvažování, akce, které se od něj očekávají, a formát jeho výstupu.
K jasné organizaci systémových výzev použijte značky markdown nebo XML:
- #Role: Definujte, kdo je agent
- #Cíl: Definujte, čeho je třeba dosáhnout.
- #Omezení: Nastavte omezení, abyste zabránili halucinacím nebo neoprávněným akcím, tj. podávejte zprávy pouze o úkolech označených jako dokončené, nikdy nesdílejte interní poznámky týmu s klienty.
- #Výstupní formát: Určete požadovaný formát, abyste zajistili předvídatelné a strukturované odpovědi, tj. schéma JSON nebo pevnou šablonu e-mailu, kterou agent vyplní.
- #Příklady: Poskytněte vzorové vstupy a očekávané výstupy, které budou řídit chování agenta, aby přesně věděl, co je správné.
- #Reasoning loop: Definujte posloupnost úvah, kterou agent provádí předtím, než začne jednat, tj. zkontroluje stav úkolu, ověří kritéria dokončení, vypracuje shrnutí, označí výjimky a poté odešle.
Takto vypadá dobře strukturovaný příkaz pro agenta pro hlášení stavu agentury:
#Role: Jste agentem pro podávání zpráv o stavu klientů pro agenturu zabývající se digitálním marketingem.
#Cíl: Každý pátek shromážděte všechny úkoly označené jako dokončené z aktuálního týdne, shrňte pokrok ve srovnání s časovým harmonogramem projektu a připravte návrh aktualizace stavu pro klienta.
#Omezení: Zahrňte pouze úkoly označené jako dokončené. Neodkazujte na interní diskuse týmu, interně označené překážky ani podrobnosti rozpočtu. Nezasílejte zprávu bez schválení vedoucím účtu.
#Výstupní formát: Napište návrh aktualizace stavu jako krátký e-mail. Uveďte: projekty aktualizované tento týden, procento dokončených milníků a priority na příští týden. #Rozhodovací smyčka: Zkontrolujte stav úkolů ve všech aktivních projektech, identifikujte dokončené úkoly, porovnejte je s milníky projektu, napište návrh shrnutí, označte vše, co není dokončeno, pro kontrolu vedoucím účtu a poté zařaďte do fronty k odeslání.
🚀 Výhoda ClickUp: ClickUp Brain vám umožňuje vytvářet superagenty, kteří provádějí celý váš pracovní postup pomocí přirozeného jazykového zadávání. Stačí popsat agenta, kterého chcete, a BrainGPT ho vygeneruje.
AI agenta však nevytvářejte izolovaně.
Nejprve použijte ClickUp Docs k vytvoření a vylepšení pokynů pro agenty. Zde můžete spolupracovat se svým týmem v reálném čase, abyste odhalili mezery, navrhli změny a sjednotili se na omezeních, a poté tyto finální pokyny zadáte do Brain, aby vytvořil agenta.
Krok 6: Trénujte a testujte AI agenta
Při integraci AI agentů do pracovního postupu vždy postupujte podle přístupu „plazit se, chodit, běhat“:
- Procházení: Začněte s agentem pro jeden účel pro úkoly s velkým objemem a nízkým rizikem, tj. zasílání týdenních e-mailů s aktualizací stavu nebo označování úkolů po termínu v účtech klientů.
- Walk: Zaveďte koordinaci mezi dvěma agenty v souvisejícím pracovním postupu, tj. agent pro sledování schvalování předává potvrzená schválení agentovi pro přidělování úkolů.
- Spuštění: Nasazení plně koordinovaného systému agentů, který zpracovává celý proces, tj. od přijetí nového klienta až po plně strukturovaný projekt s přidělenými členy týmu.
Sledujte, kde agent funguje podle pokynů, úkoly, kde vyžaduje podnět, spouštěče eskalace, míru dokončení a případy úplného selhání.
Použijte to jako základ při sledování výkonu agentů 👇
|Parametr k otestování
|Pass
|Selhání
|Přesnost výstupu
|Agent generuje správné výstupy z živých projektových dat.
|Agent doplňuje chybějící data pomocí předpokladů, místo aby je označoval.
|Dodržování omezení
|Agent nikdy nesdílí interní poznámky ve výstupech určených pro klienty.
|Agent načítá data z jiného klientského účtu kvůli nesrovnalosti v označení.
|Logika směrování
|Agent okamžitě eskaluje nejednoznačné požadavky klientů vedoucímu účtu.
|Agent se pokusí samostatně vyřešit požadavek, který nespadá do jeho působnosti.
|Konzistence formátu
|Výstup pokaždé odpovídá definované šabloně.
|Agent přeskočí povinná pole, pokud jsou zdrojová data částečně nedostupná.
|Řešení selhání
|Agent zaznamená chybu a informuje příslušnou osobu.
|Agent selže bez upozornění a úkol je nesprávně označen jako dokončený.
🚀 Výhoda ClickUp: Dashboardy ClickUp usnadňují vizualizaci výkonu agentů napříč klientskými účty. Vytvářejte vlastní widgety, které zobrazují klíčové metriky a upozorňují na nedostatky agentů.
Přidejte tyto AI karty a widgety, abyste mohli sledovat výsledky automatizace v reálném čase:
- Sloupcové/výsečové grafy: vizualizujte počet úkolů podle stavu, abyste zjistili, zda agenti úspěšně posouvají práci v rámci procesu.
- Výpočetní karty: měřte KPI, jako je celkový čas strávený v daném stavu, abyste mohli posoudit, zda agenti skutečně snižují zpoždění.
- AI Brain: položte otázky jako „které úkoly klientů jsou nejdéle v procesu schvalování?“ a získejte okamžité odpovědi bez ručního filtrování dat.
- AI StandUp: shrňte aktivity pracovního postupu za vybrané časové období, abyste mohli rychle zkontrolovat, co funguje a co ne.
Krok 7: Nasazení v týmech
Jakmile agent projde testováním, nasadíte jej v týmech, odděleních a klientských účtech. Seznamte klienty s používáním agentů:
- Objasněte, jak jsou jejich data používána, ukládána a kdo k nim má přístup.
- Dejte jim jasnou eskalační cestu, aby se v případě potřeby mohli obrátit na člověka.
- Dejte jim vědět, které interakce jsou zpracovávány agentem a které člověkem.
Interně zajistěte, aby váš tým rozuměl roli každého agenta a věděl, kdy zasáhnout. Naučte je korigovat chování agentů a v případě potřeby hlásit problémy nadřízeným.
📚 Další informace: Nejlepší AI agenti pro produktivitu
🚀 Výhoda ClickUp: Nastavení oprávnění a sdílení v ClickUp vám umožňuje přesně kontrolovat, co každý člen týmu a klient může v pracovním prostoru vidět. Při škálování agentů napříč týmy a klientskými účty můžete:
- Pozvěte klienty jako hosty s kontrolovanou viditelností jejich vlastních projektových dat.
- Pomocí nastavení oznámení udržujte klienty v obraze
- Nastavte dashboardy pro klienty, které zobrazují pouze metriky, které jsou pro ně relevantní.
Nejlepší příklady použití AI agentů pro správu agentury
Některé způsoby integrace agentů do pracovních postupů vaší agentury 👇
Týdenní stav agenta
Agent týdenního stavu je zodpovědný za automatické sestavování a zasílání aktualizací stavu projektu klientům každý týden.
Příklad:
- Načte dokončené úkoly, splněné milníky a nadcházející termíny z vašeho nástroje pro správu projektů.
- Vyplňuje předem schválenou šablonu stavové zprávy živými údaji o projektu.
- Zprávu odešle příslušnému klientovi v naplánovaném čase, aniž by ji někdo z vašeho týmu musel připravovat.
- Označte projekty, u nichž je pokrok pozadu oproti harmonogramu, a před odesláním zprávy je přesměrujte na vedoucího účtu.
Agent pro onboardování klientů
V tomto případě použití AI agenta je agent zodpovědný za provedení celé sekvence onboardingu s minimálním zásahům.
Příklad:
- Generuje strukturu projektu a vyplňuje šablony úkolů na základě rozsahu práce.
- Přiřazuje členy týmu na základě aktuální kapacity a požadavků projektu.
- Automaticky odešle klientovi uvítací e-mail, vstupní formulář a časový plán projektu.
- Pokud odpověď klienta obsahuje chybějící informace nebo požadavky mimo rozsah, eskaluje se na vedoucího účtu.
Agent pro podávání zpráv
Agent pro reporting je zodpovědný za sestavování a dodávání zpráv o výkonu v rámci aktivních kampaní klientů.
Příklad:
- Načítá data kampaně z připojených marketingových nástrojů a dashboardů.
- Odesílá zprávu klientovi v naplánovaném čase bez ručního zásahu.
- Označuje kampaně s nízkým výkonem a předává je stratégovi k posouzení.
Sledování schvalování
Sledovač schvalování je zodpovědný za monitorování čekajících schválení ve všech aktivních projektech a automatické sledování.
Příklad:
- Sleduje všechny úkoly nebo výstupy čekající na schválení klientem nebo interně.
- Posílá automatické připomenutí příslušným zúčastněným stranám, když je schválení po termínu.
- Aktualizuje stav úkolu po potvrzení schválení a informuje přiděleného člena týmu.
- Pokud schválení zůstane nevyřízené déle, než je stanovená lhůta, eskaluje se na vedoucího účtu.
Kreativní agent
Kreativní agent je zodpovědný za podporu kreativního procesu tím, že vytváří první návrhy, moodboardy, reference a kreativní směry na základě zadání klienta.
Příklad:
- Získáte cíle, tón a požadavky na výstupy ze schváleného briefu klienta.
- Vytvoří první návrh kreativního směru nebo varianty textů, které tým může dále vylepšit.
- Označte kreativní mezery, kde brief neobsahuje dostatek detailů pro vytvoření kvalitního výstupu.
- Před odesláním klientovi předá návrh přidělenému vedoucímu kreativního týmu k posouzení.
Agent pro výkonnost kampaní
Agent výkonnosti kampaně je zodpovědný za sledování metrik živých kampaní a upozorňování týmu na změny ve výkonnosti.
Příklad:
- Sleduje klíčové ukazatele výkonnosti aktivních kampaní v reálném čase.
- Upozorní stratéga, když kampaň klesne pod definované prahové hodnoty výkonu.
- Načte historická data, aby kontextualizoval aktuální výkonnost ve srovnání s minulými kampaněmi.
- Vytvoří souhrn doporučení na základě výkonnostních trendů, který může vedoucí účtu zkontrolovat.
Fakturační agent
Fakturační agent je zodpovědný za automatizaci generování faktur, sledování plateb a sladění fakturace napříč aktivními klientskými účty.
Příklad:
- Extrahuje cenové podmínky a dodávky z podepsaných nabídek nebo e-mailových konverzací.
- Upozorní prodejní týmy a automaticky spustí generování faktur, jakmile je obchod v CRM označen jako uzavřený a vyhraný.
- Sleduje stav plateb na všech aktivních klientských účtech a zajišťuje sledování splatných faktur.
- V případě sporu ohledně fakturace nebo nesrovnalosti v cenách se záležitost eskaluje na vedoucího účtu.
📚 Další informace: Jak používat AI k automatizaci úkolů
Časté chyby při vytváření AI agentů
Zde je několik chyb, kterých byste se měli vyvarovat při vytváření AI agentů pro vaši agenturu:
|❌ Chyba
|✅ Co dělat místo toho
|Automatizace procesu, kterému zcela nerozumíte
|Zmapujte pracovní postup vizuálně nebo pomocí vývojového diagramu a zaznamenejte tok dat, odpovědnosti, neefektivnosti a úkoly, které mohou těžit z automatizace. Určete, kde je stále nutný ruční zásah.
|Vytváření na základě slabé znalostní báze
|Odstraňte duplicity, opravte nesrovnalosti a správně označte data, aby agent měl spolehlivé informace, na jejichž základě může uvažovat a vyhnout se halucinacím.
|Očekávání, že jeden agent zvládne vše
|Zúžte rozsah každého agenta na extrémní specifickost. Přesně definovaný agent, který vykonává jednu úlohu výjimečně dobře, bude vždy výkonnější než přetížený agent, který má na starosti více úkolů.
|Žádný mechanismus zpětné vazby nebo opravy
|Sbírejte pravidelně zpětnou vazbu od členů týmu a klientů, kteří mají přímou zkušenost s výstupy agentů.
|Nezapojujte tým do procesu návrhu
|Zapojte členy týmu do procesu navrhování agentů. Uspořádejte pracovní schůzku, na které vám představí své každodenní pracovní postupy a úkoly, na kterých se neustále zasekávají.
|Přehlížení bezpečnosti a správy
|Stanovte jasná pravidla, která definují, k čemu má každý agent přístup, jak se zachází s údaji klientů a které akce vyžadují před provedením výslovný souhlas člověka.
👀 Věděli jste, že... První AI agent, Shakey, byl vytvořen v 60. letech 20. století. Byl schopen vnímat své okolí a uvažovat o něm.
Shakey dokázal provádět úkoly, které vyžadovaly plánování, hledání trasy a přeskupování jednoduchých objektů. Časopis Life jej v roce 1970 označil za „první elektronickou osobu“.
Omezení současných agentů AI
Současní AI agenti vynikají v úzkých, strukturovaných úkolech. Skutečné pracovní postupy agentur jsou však komplexní a dynamické. Zde mohou AI agenti selhávat:
- Potíže s nejednoznačnými nebo vágními vstupy: Agenti nedokážou odhadnout záměr tak jako lidé, když brief neobsahuje jasné cíle – mají tendenci vytvářet si vlastní interpretace nebo předpoklady na základě jiných údajů o klientech.
- Nedeterministické chování: Stejný vstup nemusí vždy vést ke stejnému výstupu, tj. dvě identické žádosti o schválení mohou být směrovány odlišně, což činí agenty nespolehlivými pro pracovní postupy, kde je konzistence dodávek klientům nezbytná.
- Halucinace zůstávají reálným rizikem: Při práci s neúplnými daty nebo informacemi mimo hranice svých znalostí agenti prezentují nesprávné výstupy s takovým přesvědčením, že je obtížné je odhalit.
- Slabá dlouhodobá paměť: Navzdory pokrokům v kontextových oknech mají agenti potíže s uchováním kontextu při složitých vícestupňových úkolech, jako je správa dlouhodobé kampaně klienta s měnícími se požadavky.
- Nedostatek zdravého rozumu: Často postrádají základní zdravý rozum, což vede k technicky správným, ale logicky chybným nebo nepraktickým řešením.
- Vysoká latence a náklady: Provozování více agentů v komplexních pracovních postupech zvyšuje jak dobu odezvy, tak provozní náklady, což může při neopatrném řízení snížit zvýšení efektivity.
- Etické a kontrolní mezery: Agenti ze své podstaty nerozumí hranicím důvěrnosti, střetu zájmů ani tomu, kdy má rozhodnutí dostatečné důsledky, aby bylo nutné lidské přezkoumání.
👀 Věděli jste? Společnost Deloitte zaplatila částečnou náhradu za vládní zprávu v hodnotě 290 000 dolarů poté, co AI halucinace vytvořily smyšlené akademické odkazy a falešnou citaci federálního soudu. Nekontrolovaná AI nejenže způsobuje přepracování, ale může také vést k právní odpovědnosti a poškození reputace, které daleko převyšují náklady původní chyby.
Nástroje pro vytváření a správu AI agentů pro agentury
Agenty můžete programovat od základů, používat automatizační platformy s minimem kódování nebo pracovat s nástroji, které vám umožní vytvářet agenty v lidském jazyce.
Pokud chcete rychle vytvářet a nasazovat AI agenty, zde jsou tři nástroje, které stojí za zvážení:
ClickUp
ClickUp je konvergovaný pracovní prostor s umělou inteligencí, který agenturám umožňuje spravovat projekty klientů, interní práci, komunikaci a znalosti na jednom místě.
A nejlepší na tom je ClickUp Brain, kontextový AI asistent platformy. Rozumí vaší práci a interakcím s klienty, takže vám ušetří neustálé přepínání mezi nástroji a tabulkami, abyste mohli dát dohromady informace mezi vašimi pracovními postupy.
Takto vám to usnadní život 🦸
Propojte celý svůj pracovní prostor
ClickUp AI Enterprise Search čerpá z vašich kompletních znalostí pracovního prostoru a na požádání zobrazuje relevantní odpovědi, poznatky a akce.
Ptejte se přirozeným jazykem na cokoli týkající se vaší agentury, časových harmonogramů klientů, stavu úkolů, projektových dokumentů nebo aktivit týmu. Provádí hloubkové vyhledávání v úkolech, dokumentech, komentářích a připojených externích aplikacích, jako jsou Google Drive a OneDrive, a vyhledává správný kontext, aniž byste ho museli hledat.
Přístup k několika modelům AI
ClickUp BrainGPT také poskytuje přístup k několika externím modelům umělé inteligence v rámci stejného rozhraní. Nemusíte přepínat mezi nástroji ani spravovat samostatná předplatná, abyste mohli experimentovat s různými výstupy modelů.
📌 Příklad: ChatGPT pro každodenní prováděcí práce. Claude pro dlouhodobé analýzy a syntézy. Gemini pro úkoly s velkým množstvím informací a křížovými odkazy.
Automatizace udržuje pracovní postupy agentury v chodu bez nutnosti ručního sledování.
Před nasazením plnohodnotných AI agentů potřebují agentury strukturované pracovní postupy. ClickUp Automations zvládá předvídatelné předávání úkolů, změny stavu a opakující se koordinační práce, které při ručním řízení zpomalují dodávky.
Tím vytvoříte spolehlivou operační základnu, na které mohou AI agenti později stavět.
📌 Příklad: Výsledek návrhu se přesune ze stavu „Probíhá“ do stavu „Kontrola klientem“. Automatizace ClickUp může okamžitě přiřadit account manažera, připojit formulář pro zpětnou vazbu od klienta, informovat kanál pro kontrolu a nastavit připomenutí, pokud nebude zpětná vazba doručena do 48 hodin. Nikdo si nemusí pamatovat další krok. Pracovní postup pokračuje sám.
Udržujte práci v chodu díky předáváním a kontrolám
Předávání úkolů zabírá nejvíce času v pracovních postupech agentury. Někdy zůstává úkol několik dní nepřidělený, recenzent není informován nebo se při změnách stavu ztratí kontext.
Super agenti ClickUp na tyto přechody reagují automaticky.
Takto vypadá příklad AI agenta:
- Když se úkol přesune do stavu „Připraveno ke kontrole“, agent přiřadí správného kontrolora na základě předem definovaných pravidel vlastnictví.
- Načte a připojí kontrolní seznam z norem vašeho týmu.
- Upozorní příslušný kanál, takže recenzent se o tom okamžitě dozví.
- Pokud úkol čeká na kontrolu déle, než je stanovená lhůta, agent jej označí, než ovlivní termín dodání.
Klíčové funkce ClickUp
- AI writer for work: Píše zprávy, e-maily, dokumentaci a popisy úkolů na základě kontextu vašeho pracovního prostoru bez nutnosti rozsáhlých pokynů.
- Konvergované AI pracovní prostředí: Propojuje úkoly, stavy, časové osy a vlastnictví, čímž agentům poskytuje úplný přehled a přístup k celému systému agentury.
- Nástroj pro tvorbu agentů bez kódování: Vytvářejte a nasazujte agenty bez psaní jediného řádku kódu pomocí pokynů v přirozeném jazyce.
- Integrace ClickUp: Propojuje se s více než 1000 nástroji, aby stáhlo data z vašeho stávajícího stacku do jednoho pracovního prostoru.
- Katalog super agentů: Předem připravené výzvy k přizpůsobení vlastních agentů pro správu projektů, správu úkolů, osobní a výkonnou produktivitu, plánování, zpravodajství a dokonce i psaní.
Omezení ClickUp
- Rozsáhlá funkčnost a sada funkcí mohou být pro nové uživatele ohromující.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 11 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Poslechněte si zkušenosti uživatele, který sdílí své pozitivní zkušenosti na G2:
Flexibilita ClickUp je pro nás největší výhodou. Přizpůsobili jsme celý pracovní prostor našim pracovním postupům, místo abychom přizpůsobovali naše procesy tomuto nástroji. Používáme jej v odděleních zákaznické podpory, růstu, provozu, compliance, financí a technologií, a díky tomu, že máme vše na jednom místě, jsme získali silnou strukturu a přehlednost. Vlastní stavy, pole, automatizace a dashboardy nám pomáhají hladce provádět onboarding, compliance, integrace a interní sledování, přičemž jsme mnohem méně závislí na e-mailech a následných krocích.
Flexibilita ClickUp je pro nás největší výhodou. Přizpůsobili jsme celý pracovní prostor našim pracovním postupům, místo abychom přizpůsobovali naše procesy tomuto nástroji. Používáme jej v odděleních zákaznické podpory, růstu, provozu, compliance, financí a technologií, a díky tomu, že máme vše na jednom místě, jsme získali silnou strukturu a přehlednost. Vlastní stavy, pole, automatizace a dashboardy nám pomáhají hladce provádět onboarding, compliance, integrace a interní sledování, přičemž jsme mnohem méně závislí na e-mailech a následných krocích.
Příběh zákazníka: ClickUp X Bell Direct
😓 Problém: „Práce kolem práce“ bránila skutečné produktivitě
Provozní tým společnosti Bell Direct byl přetížený. Každý den zpracovával více než 800 e-mailů od klientů, z nichž každý vyžadoval ruční přečtení, třídění, kategorizaci a přesměrování správné osobě. Tato situace měla negativní dopad na efektivitu týmu, přehlednost a kvalitu služeb, i když společnost dosahovala pro klienty vynikajících výsledků.
✅ Řešení: Jednotné pracovní prostředí + AI agenti, kteří fungují jako členové týmu
Místo přidávání dalšího nesouvislého nástroje do svého portfolia si společnost Bell Direct vybrala ClickUp jako své centrální velitelské centrum. Konsolidovali vše od úkolů a dokumentů po procesy a znalosti do jednoho pracovního prostoru, kde měla AI plný kontext. Namísto spoléhání se na generické boty nebo šablony nasadili superagenta, kterého nazvali „Delegator“. Jedná se o autonomního týmového kolegu, který je vycvičen k třídění příchozí práce:
- Čte všechny e-maily přicházející do sdílené schránky.
- Klasifikuje naléhavost, klienta a téma pomocí vlastních polí založených na umělé inteligenci.
- Upřednostňuje a směruje každý úkol k správné osobě v reálném čase.
To vše bez manuálních zásahů lidských operátorů.
😄 Dopad: Měřitelné provozní zisky
- 20% zvýšení provozní efektivity, což znamená, že se stejnými zdroji lze vykonat více práce v kratším čase.
- Uvolnění kapacity odpovídající 2 zaměstnancům na plný úvazek, kteří jsou nyní k dispozici pro strategické úkoly s vysokou přidanou hodnotou.
- Více než 800 e-mailů od klientů denně tříděných v reálném čase
Super Agent nyní směruje práci tak, jak by to udělal člověk, ale s rychlostí a rozsahem stroje.
Vytvořte
Make je vizuální automatizační platforma vytvořená pro týmy, které potřebují větvenou logiku, komplexní transformace dat a vícestupňové pracovní postupy. Na rozdíl od lineárních nástrojů vám tento nástroj umožňuje vidět celý pracovní postup najednou na plátně, což usnadňuje pochopení toho, jak se data pohybují mezi systémy, když se pracovní postupy stávají složitějšími.
Nedávno také spustila Make AI Agents, což týmům umožňuje zabudovat automatizaci agentů přímo do jejich scénářů, což z ní činí solidní volbu pro agentury, které jsou připraveny jít nad rámec základní automatizace.
Vytvořte klíčové funkce
- Použijte vizuální nástroj pro tvorbu plátna s routery, iterátory a agregátory, které vám umožní rozdělit data do více cest a kombinovat výsledky z paralelních operací.
- Získejte integrované funkce pro transformaci dat, které umožňují přeformátovat data, analyzovat JSON a manipulovat s textem bez nutnosti použití externích nástrojů.
- Propojte jakékoli REST API s modulem HTTP, pokud nejsou k dispozici předem připravené integrace, nad rámec více než 3 000 nativních konektorů.
- Sledujte všechny scénáře, stav provádění, míru chybovosti a spotřebu kreditů napříč klientskými účty na první pohled na dashboardu Make Grid.
- Získejte nativní podporu AI agentů a vložte kroky agentů přímo do stávajících pracovních postupů.
Vytvořte omezení
- Rozhraní založené na plátně má pro netechnické uživatele strmou křivku učení.
- Ceny založené na kreditech ztěžují předvídání nákladů; každá akce a spouštěč spotřebovává kredity, včetně těch, které se neprovedou.
Stanovení cen
- Zdarma
- Make Plan: 9 $/měsíc
- Společnost Enterprise
Vytvořte hodnocení
- G2: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Make?
Poslechněte si názor recenzenta G2:
Na Make se mi nejvíce líbí, jak jednoduché a intuitivní je vytváření automatizací. Obzvláště oceňuji, jak snadno se propojuje s nástroji jako Webflow a mnoha dalšími, což umožňuje automatizovat procesy bez nutnosti složitého kódování.
Na Make se mi nejvíce líbí, jak jednoduché a intuitivní je vytváření automatizací. Obzvláště oceňuji, jak snadno se propojuje s nástroji jako Webflow a mnoha dalšími, což umožňuje automatizovat procesy bez nutnosti složitého kódování.
Zapier
Zapier propojuje více než 8 000 aplikací prostřednictvím modelu spouštěčů a akcí, který mohou i technicky neznalé týmy nastavit během několika minut. Již řadu let je nepostradatelným nástrojem pro jednoduchou automatizaci napříč aplikacemi a díky přidání agentů Zapier nyní podporuje vícestupňové autonomní pracovní postupy, které mohou činit rozhodnutí a jednat napříč propojenými nástroji bez nutnosti ručního zadávání v každém kroku.
Klíčové funkce Zapier
- Vytvářejte vícestupňové Zaps s podmíněnými cestami, filtry a logickými větvemi bez psaní kódu.
- Agenti Zapier autonomně zpracovávají úkoly založené na rozhodování napříč propojenými aplikacemi, od kvalifikace potenciálních zákazníků až po směrování požadavků klientů.
- Více než 8 000 nativních integrací zahrnujících CRM, nástroje pro správu projektů, e-mailové platformy a další.
- Asistent Copilot AI pomáhá vytvářet, odstraňovat problémy a opakovat pracovní postupy pomocí jednoduchého jazyka.
- Filtry, cesty a formátovací kroky se nezapočítávají do využití úkolů, takže náklady na složité pracovní postupy jsou předvídatelnější.
Omezení Zapieru
- Ceny založené na úkolech se rychle mění pro agentury, které provádějí velké objemy pracovních postupů napříč několika klientskými účty.
- Náklady mohou neočekávaně vzrůst, když pracovní postupy dosáhnou v polovině měsíce limitu úkolů, což spustí účtování poplatků za překročení limitu úkolů.
Ceny Zapier
- Zdarma
- Profesionální: 19,99 $/měsíc
- Tým: 69 $/měsíc
- Podnik: Vlastní
Hodnocení Zapier
- G2: 4,5/5 (více než 1 800 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Zapieru?
Poslechněte si názor recenzenta G2:
Zapier zjednodušuje automatizaci i pro ty, kteří nemají technické znalosti. Umožnil mi propojit více platforem (jako TikTok Lead Ads, Meta Lead Forms a Google Sheets), takže naše správa potenciálních zákazníků se stala mnohem rychlejší a organizovanější. Jakmile jsou Zaps nastaveny, spolehlivě běží na pozadí a ušetří nám spoustu ruční práce.
Zapier zjednodušuje automatizaci i pro ty, kteří nemají technické znalosti. Umožnil mi propojit více platforem (jako TikTok Lead Ads, Meta Lead Forms a Google Sheets), takže naše správa potenciálních zákazníků se stala mnohem rychlejší a organizovanější. Jakmile jsou Zaps nastaveny, spolehlivě běží na pozadí a ušetří nám spoustu ruční práce.
Jaké etické otázky by agentury měly zvážit při nasazování AI agentů?
Agentury jsou odpovědné za přijetí proaktivního etického rámce, který neohrožuje integritu dat klientů ani důvěru, kterou si s nimi vybudovaly.
Předtím, než začnete používat jakýkoli typ AI agentů, měli byste si být dobře vědomi následujících otázek:
|Etická otázka
|Co to znamená pro vaši agenturu?
|Ochrana osobních údajů a souhlas
|Klienti by měli výslovně souhlasit se zpracováním svých údajů agentem, zejména v komunikačních pracovních postupech.
|Zaujatost při rozhodování
|Před nasazením a po něm proveďte audity zaujatosti. Používejte rozmanité a reprezentativní trénovací datové sady, abyste zabránili agentům v přebírání historické zaujatosti, která upozaďuje určité klientské účty nebo nesprávně směruje požadavky.
|Odpovědnost
|Před nasazením definujte ustanovení o odpovědnosti ve smluvních podmínkách. Pokud agent způsobí nedodržení termínu, nesprávný výstup nebo finanční ztrátu, musí existovat jasný řetězec odpovědnosti.
|Zabezpečení dat
|Provozujte agenty v rámci bezpečnostních protokolů na podnikové úrovni s přísnými kontrolami přístupu, auditními stopami pro každou provedenou akci a jasnými zásadami uchovávání dat.
|Nadměrná automatizace
|Nenahrazujte lidský úsudek v pracovních postupech zaměřených na klienty, abyste dosáhli rychlejšího růstu. Klienti si všimnou, když zmizí osobní přístup, a žádný agent nedokáže nahradit vztahovou inteligenci, kterou má dobrý account manager.
Vytvořte superagenty pro pracovní postupy vaší agentury
Pracovní postupy vaší agentury se budou s rozšiřováním vaší činnosti dále vyvíjet. Potřebujete inteligentní agenty, kteří dokážou urychlit dodávky a udržet konzistentní rutinní operace i při rostoucích požadavcích klientů.
Fragmentované nástroje však vedou k fragmentovaným agentům. Pokud jsou vaše data, komunikace a projekty uloženy v oddělených systémech, agenti nemají k dispozici kontext, který potřebují k spolehlivému fungování.
Konvergovaný pracovní prostor AI ClickUp sdružuje vaše úkoly, dokumenty, časové osy a pracovní postupy klientů na jednom místě, čímž poskytuje superagentům plnou přehlednost potřebnou pro koordinaci práce, odhalování rizik a udržování plynulého chodu. Vytvořte jednou, nasadte napříč pracovními postupy a nechte svou agenturu fungovat s jasností a kontrolou, kterou ruční koordinace nemůže udržet v takovém měřítku.
Jste připraveni nasadit předem připravené agenty pro vaši agenturu? Zaregistrujte se na ClickUp zdarma ✅
Často kladené otázky
Existují nástroje pro tvorbu agentů typu drag-and-drop, které nevyžadují žádné technické znalosti. Agenty můžete také vytvářet v přirozeném jazyce, stačí jednoduše popsat agenta, kterého chcete, a nechat platformu, aby ho nakonfigurovala.
Správná volba nakonec závisí na tom, jak je nastavena vaše umělá inteligence a jaké jsou požadavky pracovních postupů vaší agentury. GPT-4 a Claude dobře zvládají úlohy vyžadující uvažování a jazykové znalosti, zatímco Gemini je vhodnější pro hluboké uvažování a úlohy vyžadující široké znalosti.
Schopnost agenta správně uvažovat a jednat závisí na kvalitě a relevanci jeho podkladových dat. Poskytněte mu čistá, označená a strukturovaná data, implementujte RAG, pokud je třeba data získávat z více zdrojů, a efektivně strukturovejte své pokyny s jasnými hranicemi, abyste omezili halucinace.
Špatně definované výzvy, slabé nebo nekonzistentní zdroje dat, absence zpětné vazby a příliš brzké odstranění lidského dohledu jsou nejčastějšími důvody, proč agenti v živém prostředí selhávají.
Ano. AI agenti používají krátkodobou a dlouhodobou paměť k zpracování kontextu. Krátkodobá paměť zpracovává kontext v rámci jedné relace, zatímco dlouhodobá paměť ukládá historická data napříč relacemi, obvykle prostřednictvím vektorové databáze.
Náklady závisí na modelu, objemu použití a platformě. Náklady na API pro modely jako GPT-4 jsou založeny na tokenech. Vysokofrekvenční a komplexní pracovní postupy mohou být bez monitorování velmi nákladné.
Ne. Agenti se starají o provádění a koordinaci. Strategie, vztahy s klienty, kreativní úsudek a odpovědnost stále vyžadují lidský faktor. Agenti jednoduše zrychlují a zefektivňují práci vašeho týmu.