Top 10 nástrojů AI pro produktové vedení

Jako produktový manažer pravděpodobně trávíte velkou část týdne revizemi roadmap, plánováním sprintů, synchronizací se zainteresovanými stranami a postmortálními analýzami.
Shromáždíte podklady z nástrojů pro zpětnou vazbu, dodávacích systémů, dokumentů a konverzací a poté sestavíte pohled, který můžete logicky zdůvodnit.
Tento tradiční proces produktového managementu je pomalý. Informace přicházejí v různých formátech, v různých časech a s různou mírou spolehlivosti.
Než si vytvoříte ucelený obraz, diskuse se často posune dál. AI tuto mezeru zkracuje.
Nástroje AI pomáhají vedoucím pracovníkům v oblasti produktů:
- Syntetizujte chaotickou zpětnou vazbu od zákazníků
- Detekujte vzorce dříve, než to umožňuje instinkt
- Rozhodnutí o plánu testování pod tlakem
- Snižte koordinační náklady v oblasti produktů, designu a inženýrství.
Níže uvádíme nejlepší nástroje AI pro produktové manažery spolu s jejich klíčovými funkcemi, omezeními a cenami, abychom vám pomohli učinit informované rozhodnutí.
Co byste měli hledat v nástrojích AI pro produktové vedení?
Hledejte nástroje s následujícími funkcemi AI pro produktové manažery:
- Projektové řízení založené na AI: Hledejte kontextovou AI, která rozumí úkolům, závislostem, kapacitám, překážkám a signálům dodání. Měla by odhalit rizika, kompromisy a zpoždění pro produktové týmy, než se projeví v revizích roadmapy.
- Silná syntéza zpětné vazby v měřítku: Zajistěte, aby nástroje mohly seskupovat kvalitativní a kvantitativní zpětnou vazbu od zákazníků, odhalovat opakující se témata a propojovat je s produktovými oblastmi nebo iniciativami, aniž by došlo ke ztrátě nuancí.
- Jasná souvislost mezi poznatky a realizací: Poznatky ztrácejí na hodnotě, pokud zůstávají pouze v výzkumných dokumentech nebo na dashboardu. Upřednostňujte nástroje, které usnadňují přeměnu rozhodnutí z produktových strategických schůzek na plány a úkoly.
- Nízké náklady na koordinaci mezi týmy: Produktové vedení zahrnuje design, inženýrství, GTM a výkonné zainteresované strany. Nástroje AI pro produktové manažery by měly omezit předávání úkolů, vyjasnit odpovědnosti a zajistit, aby všichni byli na stejné vlně.
- Souhrnná zpětná vazba od uživatelů: Hledejte nástroje AI, které dokážou získat analýzu zpětné vazby od zákazníků z více zdrojů – podpůrných ticketů, rozhovorů, průzkumů, analytických údajů a signálů z produktů – a sjednotit je do jediného spolehlivého přehledu.
⭐ Bonus: Ať už plánujete produktovou strategii nebo připravujete rychlou odpověď pro vedení, zde je více než 25 AI podnětů pro produktové manažery, které vám pomohou pracovat rychleji.
Přehled nejlepších nástrojů AI pro produktové vedení
Máte málo času? Zde je srovnání předních produktů AI pro produktové vedení.
|Nástroj
|Klíčové vlastnosti
|Nejvhodnější pro
|Ceny*
|ClickUp
|Úkoly, dokumenty, cíle, přehledy, shrnutí AI napříč prací
|Produktové týmy spojují realizaci, plánování a výsledky do jednoho operačního systému.
|Navždy zdarma; možnost přizpůsobení pro podniky
|Productboard
|Zpracování zpětné vazby, rámce pro stanovení priorit, vizuální plány, AI briefy
|Týmy, které nepřetržitě převádějí zpětnou vazbu od zákazníků do prioritních směrů
|Placené tarify začínají od 25 $/měsíc na uživatele.
|Aha!
|Mapování strategie do plánu, plánování závislostí, portály nápadů, návrh AI
|Vedoucí pracovníci vyjadřují strategii jako jasné, proveditelné plány
|Placené tarify začínají od 59 $/měsíc na uživatele.
|Notion AI
|Vyhledávání napříč nástroji, generování databází, souhrny, vytváření pracovních postupů
|Týmy, které umožňují vyhledávání produktového kontextu a rozhodnutí napříč pracovními toky
|Placené tarify začínají od 24 $/měsíc na uživatele.
|Coda AI
|Programovatelné dokumenty, živé tabulky, automatizace, AI napříč aplikacemi
|Produktové organizace vytvářející vlastní rozhodovací a plánovací systémy bez technického zázemí
|Zdarma; placené tarify začínají od 12 $/měsíc na uživatele.
|Jira Product Discovery
|Získávání nápadů, hodnocení dopadu, propojení s Jira, sémantické vyhledávání
|Týmy zakládají priority na skutečné poptávce zákazníků a propojení dodávek.
|Zdarma; placené tarify začínají od 10 $/měsíc na uživatele
|Lineární poznatky
|Analýza pracovního prostoru, pohledy na rozšiřování rozsahu, třídění AI, rychlý tok problémů
|Vedoucí produktového týmu sledují dodací vzorce a provozní odchylky.
|Zdarma; placené tarify začínají od 12 $/měsíc na uživatele.
|Figma + FigJam AI
|Prompt-to-wireframe, spolupráce v reálném čase, syntéza AI
|Týmy se sjednocují v nápadech a záměrech prostřednictvím vizuální spolupráce v reálném čase.
|Zdarma; placené plány jsou cenově přizpůsobené
|Amplitude AI
|Detekce anomálií, trychtýře, dotazy AI, přehrávání relací
|Produktové organizace sledují výsledky a dopad roadmapy na chování uživatelů.
|Zdarma; placené tarify začínají od 61 $/měsíc na uživatele
|Dovetail AI
|Zpracování výzkumu, detekce témat, syntéza AI, upozornění
|Týmy, které proměňují výzkum v nepřetržitý signál připravený k rozhodování
|Zdarma; placené tarify začínají od 20 $/měsíc na uživatele
Nejlepší nástroje AI pro produktové vedení
Neexistuje jediný AI stack, který by vyhovoval všem produktovým vedoucím. Níže uvedené nástroje podporují různé části procesu rozhodování o produktech – od objevování až po dodání.
1. ClickUp (nejlepší pro přeměnu realizace produktu na jediný operační systém)
Jako kompetentní produktový manažer s velkým pracovním zatížením se vždy potýkáte s neviditelnou zátěží v podobě přepínání kontextu, nesouladu a rozptýlení dat napříč silami.
Nemluvě o objemu práce v oblasti správy uživatelů, trhu, strategie, funkcí, zainteresovaných stran a výsledků uvedení na trh!
Seznamte se s ClickUp: prvním konvergovaným pracovním prostorem s umělou inteligencí na světě.
Co to znamená? 👇
Níže vám ukážeme, jak vám software pro správu produktů ClickUp usnadní život díky funkcím založeným na AI.
Proměňte roztříštěné informace v praktické poznatky
Den produktového manažera zahrnuje kontrolu zpětné vazby od uživatelů, analýzu trendů a sledování novinek u konkurence. Ruční třídění všech těchto informací je časově náročné a náchylné k chybám.
ClickUp Brain, kontextový AI asistent platformy, zjednodušuje tento proces tím, že shrnuje dlouhé texty, identifikuje vzorce a dokonce navrhuje další kroky pro složité úkoly.
📌 Příklad: Stovky ticketů zákaznické podpory zmiňují problémy po nedávné aktualizaci produktu. ClickUp Brain prohledá tickety, zvýrazní opakující se problémy a navrhne prioritní opravy.
Strukturovaná zpráva usnadňuje sdílení klíčových zjištění s týmem inženýrů.
ClickUp Brain také pomáhá upřesnit požadavky na funkce. Řekněme, že se zvažuje vylepšení nového produktu. Místo toho, abyste trávili hodiny prohlížením roztroušených poznámek a minulých diskusí, AI vygeneruje strukturovaný návrh prostřednictvím ClickUp Docs, který obsahuje problémy uživatelů, podpůrná data a potenciální řešení.
ClickUp Docs + Brain jako centralizované centrum pro všechny produktové dokumenty
ClickUp Docs poskytuje vašim produktovým manažerům jediné místo, kde mohou dokumentovat požadavky, zaznamenávat rozhodnutí z jednání, spolupracovat s týmy v reálném čase a propojovat každý nápad přímo s úkoly a jejich realizací.
V rámci aplikace Docs pomáhá ClickUp Brain vytvářet a aktualizovat dokumenty s využitím kontextu z úkolů, diskusí a minulých rozhodnutí. Vaše dokumentace tak zůstává aktuální bez dalšího úsilí.
⭐ Bonus: Jednou částí je vytvoření produktové dokumentace. Druhou, stejně důležitou částí je jejich převedení do praxe.
Jak to udělat v pracovním prostoru ClickUp? Vytvářejte úkoly ClickUp přímo z dokumentů, komentářů nebo výstupů AI. Tento krok zajistí, že požadavky, rozhodnutí a kritéria přijatelnosti přejdou přímo do fáze realizace.
V průběhu práce se aktualizace úkolů automaticky odrážejí v aktuálním stavu produktu.
Nechte AI agenty, aby za vás odvedli těžkou práci
AI agenti ClickUp jdou nad rámec pomoci na vyžádání. Pracují nepřetržitě ve vašem pracovním prostoru a sledují úkoly, časové osy, závislosti a vzorce aktivit v průběhu jejich vývoje.
Místo čekání na ruční kontroly mohou agenti AI:
- Označte rizika dodávky, když dojde k posunu závislostí nebo k nárůstu pracovní zátěže.
- Automatické shrnutí pokroku sprintu a překážek pro aktualizace zainteresovaných stran
- Spouštějte následné kroky nebo další kroky, když se práce zastaví.
Enterprise Search, který zahrnuje práci, znalosti a propojené nástroje
Jednou z nejsilnějších funkcí ClickUp Brain je Enterprise Search.
Umožňuje vyhledávání pomocí umělé inteligence v celém pracovním prostoru a připojených nástrojích, včetně:
- Úkoly, dokumenty, komentáře a přílohy v ClickUp
- Soubory z připojených aplikací, jako jsou Google Drive, GitHub, SharePoint a další
- Historické diskuse a rozhodnutí, která se obvykle ztrácejí v diskusních vláknech.
Místo spoléhání se na shodu klíčových slov Brain rozumí struktuře práce.
Místo prohledávání složek nebo dashboardů mohou produktoví lídři klást otázky v přirozeném jazyce, například:
- „Jaká rozhodnutí byla učiněna ohledně cen v minulém čtvrtletí?“
- „Které úkoly se vztahují k tomuto požadavku zákazníka?“
- „Kde jsme zdokumentovali konečné schválení této funkce?“
Sladění produktové strategie, priorit a dodávek v jednom systému
Šablona produktové strategie ClickUp pomáhá vedoucím produktů převést strategii na vysoké úrovni do proveditelného plánu funkcí se stanovenými prioritami. Poskytuje jasný přehled o tom, co se vytváří, proč je to důležité, kolik úsilí to vyžaduje a kdo je zodpovědný za dodání, takže strategie se po zahájení realizace nezmění.
Proč si tuto šablonu zamilujete
- Seskupte funkce podle náročnosti a stavu, abyste mohli rychle posoudit kompromisy, odhalit nadměrné závazky a učinit informovaná rozhodnutí o plánu během plánovacích revizí.
- Sledujte přidělené úkoly, vedoucí týmů, termíny zahájení a termíny dokončení v jednom přehledu, díky čemuž můžete snadno a na první pohled zkontrolovat odpovědnost a stav dodání.
- Organizujte práci podle kategorií funkcí, jako je použitelnost, růst, systémy nebo podnikání, abyste zajistili, že vývoj bude v souladu s širšími cíli produktu.
Nejlepší funkce ClickUp
- Spolupracujte s produktovými, designérskými a technickými týmy přímo v místě, kde se práce odehrává, pomocí ClickUp Chat. Konverzace zůstávají propojeny s úkoly, dokumenty a rozhodnutími.
- Vizualizujte nápady, toky uživatelů a koncepty funkcí během objevování a plánování. ClickUp Whiteboards pomáhá týmům sladit se před zahájením práce a poté převést nápady přímo do úkolů.
- Používejte různé modely AI v ClickUp Brain podle typu práce – dlouhé analýzy, rychlé návrhy nebo úkoly náročné na výzkum – aniž byste opustili pracovní prostor.
- Pomocí automatizací ClickUp můžete spouštět aktualizace stavu, přiřazovat vlastníky, přesouvat práci mezi fázemi nebo automaticky informovat zúčastněné strany o postupu práce na produktu.
- Šablona ClickUp pro vývoj nových produktů rozděluje vývoj produktu do jasných fází, propojuje strategii s realizací a usnadňuje sledování pokroku napříč týmy.
Omezení ClickUp
- Široká škála funkcí může být pro začínající uživatele ohromující.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 850 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Uživatel G2 říká:
ClickUp sdružuje všechny naše úkoly, dokumenty, cíle a sledování času do jednoho jednotného pracovního prostoru. Používáme jej od roku 2018 a je neuvěřitelně flexibilní pro správu interních pracovních postupů i projektů klientů. Přizpůsobitelné zobrazení (seznam, tabule, kalendář atd.) a podrobné možnosti automatizace nám každý týden ušetří hodiny práce. Navíc časté aktualizace funkcí ukazují, že se vážně snaží platformu vylepšovat.
ClickUp sdružuje všechny naše úkoly, dokumenty, cíle a sledování času do jednoho jednotného pracovního prostoru. Používáme jej od roku 2018 a je neuvěřitelně flexibilní pro správu interních pracovních postupů i projektů klientů. Přizpůsobitelné zobrazení (seznam, tabule, kalendář atd.) a podrobné možnosti automatizace nám každý týden ušetří hodiny práce. Navíc časté aktualizace funkcí ukazují, že se vážně snaží platformu vylepšovat.
⚡ Archiv šablon: Nejlepší bezplatné šablony pro správu produktů, které produktovým manažerům pomáhají šetřit čas
2. Productboard (nejlepší pro převádění průběžných podnětů zákazníků do prioritních směrů)
Productboard je platforma pro správu produktů, která podporuje celý životní cyklus produktu, od objevu až po dodání. Umožňuje vám plánovat iniciativy, vytvářet briefy a provádět analýzy konkurence pomocí asistenta AI, který rozumí vašim cílům a konkurenčnímu prostředí, ve kterém působíte.
Můžete například vizuálně zmapovat funkce, přetáhnout nápad na funkci do mřížky dopad-úsilí a ohodnotit jej pomocí rámců jako RICE nebo KANO, které vám pomohou stanovit priority nápadů na základě reálných příkladů hodnoty.
Inline výzvy vám umožňují vložit AI souhrny potřeb zákazníků nebo kontextu trhu přímo do vašich artefaktů. To snižuje nutnost přecházení mezi výzkumnými nástroji, dokumenty a plánovacími systémy a pomáhá týmům udržet kontext v blízkosti přijímaných rozhodnutí.
Nejlepší funkce Productboardu
- Využijte oprávnění a ovládací prvky založené na rolích, aby mezifunkční spolupráce probíhala bezpečně napříč různými nástroji a odděleními.
- Centralizujte veškerou zpětnou vazbu k produktům pomocí integrovaného softwaru pro zpětnou vazbu k produktům, abyste identifikovali problematické body, nově se objevující témata a požadavky na funkce.
- Vytvářejte vlastní zprávy, které přinášejí cenné poznatky pro ověřování nápadů a zlepšování zákaznické zkušenosti.
Omezení Productboardu
- Platforma může působit těžkopádně v komplexních prostředích s velkým množstvím zpětné vazby, což vede k náročnému učení v zavedených organizacích s velkým množstvím nevyřízených úkolů a dlouhodobými plány.
Ceny Productboard
- Základní informace: 25 $/měsíc
- Výhoda: 75 $/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Productboard
- G2: 4,3/5 (více než 250 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 150 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Productboardu?
Uživatel G2 říká:
Productboard nám pomáhá zefektivnit proces stanovování priorit produktů, což se mi líbí. Je velmi snadno použitelný a můj tým ho může implementovat bez rozsáhlého školení. Díky integraci s dalšími nástroji, jako jsou Slack a Jira, se ještě lépe začleňuje do našeho pracovního postupu. Navíc jsou velmi vstřícní a reagují na všechny dotazy, které máme v týmu podpory.
Productboard nám pomáhá zefektivnit proces stanovování priorit produktů, což se mi líbí. Je velmi snadno použitelný a můj tým ho může implementovat bez rozsáhlého školení. Díky integraci s dalšími nástroji, jako jsou Slack a Jira, se ještě lépe začleňuje do našeho pracovního postupu. Navíc jsou velmi vstřícní a reagují na všechny dotazy, které máme v týmu podpory.
📮 ClickUp Insight: Jak byste se cítili, kdyby všechny vaše otevřené záložky zmizely při selhání prohlížeče? 41 % respondentů našeho průzkumu přiznává, že většina z těchto záložek by ani nevadila.
To je únava z rozhodování v praxi: zavírání záložek vyžaduje příliš mnoho rozhodnutí a je to zdrcující. Takže je necháváme všechny otevřené, místo abychom si vybrali, které ponechat. 😅
Jako váš partner v oblasti ambientní AI ClickUp Brain přirozeně zachycuje veškerý kontext vaší práce. Pokud například pracujete na výzkumném úkolu týkajícího se modelů LangChain, Brain bude již připraven prohledat web ohledně daného tématu, vytvořit z něj úkol, přiřadit k němu správnou osobu a naplánovat schůzku pro úvodní diskusi.
3. Aha! (Nejlepší pro vyjádření strategie jako proveditelného plánu)
Chcete lépe pochopit, proč a kdy se vaše produktová cesta ubírá určitým směrem? Zvažte použití systému Aha!, který je postaven na principech produktového managementu a moderních trendech v této oblasti.
Každou novou funkci můžete propojit s cíli společnosti, čímž zajistíte, že celé fáze práce zůstanou zakotveny ve výsledcích. Sledujte složité závislosti napříč týmy vývoje softwaru pomocí Ganttových diagramů. Aha! také podporuje konkurenční analýzu a bohatou integraci, aby produktové a technické týmy zůstaly v souladu.
S pomocí Ideas můžete shromažďovat podněty od zákazníků a partnerů. Generativní AI můžete využít k vytvoření návrhu dokumentu s požadavky na produkt, poznámek k vydání nebo kritérií přijatelnosti na základě existujících údajů o funkcích.
Nejlepší funkce Aha!
- Vyberte si z více než 100 šablon pro správu produktů nebo pracujte na prázdném plátně, abyste mohli vymýšlet, ilustrovat a iterovat koncepty.
- Pomocí asistenta AI rychle získejte poznatky z každého rozhovoru; zdůrazněte postřehy a videoklipy, aby bylo snazší analyzovat vaše objevy.
- Použijte agilní metodiku podle svého výběru – Scrum, Kanban, Scaled Agile Framework® (SAFe®) nebo The Aha! Framework – pro vývoj produktů.
Aha! omezení
- Jeho omezené funkce třídění a filtrování tabulek často nutí týmy používat tabulky třetích stran pro základní analýzy.
Ceny Aha!
- Roadmapy: 59 $/měsíc na uživatele
- Objevování: 39 $/měsíc na uživatele
- Nápady: 39 $/měsíc na uživatele
- Tabule: 9 $/měsíc na uživatele
- Znalosti: 18 $/měsíc na uživatele
- Týmová práce: 9 $/měsíc na uživatele
- Vývoj: 9 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Aha!
- G2: 4,4/5 (více než 350 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 550 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Aha!?
Uživatel G2 říká:
Na Aha! se mi nejvíce líbí jeho flexibilita a možnost přizpůsobení tak, aby podporoval komplexní provozní modely velké organizace. Například jsme potřebovali navrhnout sofistikovanou hybridní integraci, která propojí naše strategické verze v Aha! s detailními opravnými verzemi našich technických týmů v Jira. Aha! nám poskytlo nástroje a konfigurovatelnost, abychom toho dosáhli.
Na Aha! se mi nejvíce líbí jeho flexibilita a možnost přizpůsobení tak, aby podporoval komplexní provozní modely velké organizace. Například jsme potřebovali navrhnout sofistikovanou hybridní integraci, která propojí naše strategické verze v Aha! s detailními opravnými verzemi našich technických týmů v Jira. Aha! nám poskytlo nástroje a konfigurovatelnost, abychom toho dosáhli.
👀 Věděli jste? Ganttův diagram, nejpoužívanější nástroj pro řízení projektů, má své kořeny na počátku 20. století. Je pojmenován po americkém strojním inženýrovi Henrym Laurence Ganttovi, který tento diagram vyvinul a popularizoval v letech 1910 až 1915 jako způsob vizuálního znázornění harmonogramů projektů, postupu časové osy a vztahů mezi úkoly.
4. Notion AI (nejlepší pro zpřístupnění znalostí o produktech napříč pracovními toky)
Ačkoli je Notion všestranným digitálním pracovním prostorem, funguje jako živý slovník produktového managementu. Automatizuje syntézu uživatelského výzkumu, poznámek z jednání a dokumentů.
Můžete seskupit zpětnou vazbu do strukturovaných tabulek nebo popsat pracovní postup v přirozeném jazyce, čímž umožníte velkým jazykovým modelům vytvořit pro vás dashboard pro správu produktů.
Ptejte se v jednoduché angličtině a získejte odpovědi z celého pracovního prostoru Notion a podporovaných propojených aplikací, abyste mohli obnovit rozhodnutí a kontext, aniž byste museli hledat vlákna napříč nástroji.
Nejlepší funkce Notion AI
- Prohledávejte dlouhé přepisy rozhovorů se zákazníky nebo výzkumné zprávy z oboru a extrahujte konkrétní data, jako jsou problémy uživatelů nebo zmínky o konkurenci.
- Vytvářejte, ukládejte a organizujte dokumenty s požadavky na produkt (PRD), žádosti o komentáře (RFC) nebo technické specifikace v jediném pracovním prostoru.
- Vyzvěte nástroj, aby „identifikoval projekty, které jsou na základě posledních aktualizací ohroženy“, nebo „shrnul překážky ve všech iniciativách pro první čtvrtletí“.
Omezení Notion AI
- Pro nové uživatele může být křivka učení strmá kvůli rozsáhlým možnostem přizpůsobení.
Ceny Notion
- Zdarma
- Plus: 12 $/měsíc na člena
- Podnikání: 24 $/měsíc na člena
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Notion
- G2: 4,6/5 (více než 9 100 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 650 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Notion?
Uživatel G2 říká:
Notion je zdaleka nejlepší nástroj, který jsem použil k tomu, abych své projekty, nápady a úkoly přenesl do použitelného prostoru, aniž by mě to přetěžovalo nebo zahlcovalo. Databáze jsou neuvěřitelně robustní a použití zobrazení k získání praktických poznatků nebo rychlému vytvoření osobního dashboardu bylo neocenitelné. Nedávno jsem také začal zkoušet AI agenty, ale zatím jsou užiteční a jejich používání je opravdu vzrušující.
Notion je zdaleka nejlepší nástroj, který jsem použil k tomu, abych své projekty, nápady a úkoly přenesl do použitelného prostoru, aniž by mě to přetěžovalo nebo zahlcovalo. Databáze jsou neuvěřitelně robustní a použití zobrazení k získání praktických poznatků nebo rychlému vytvoření osobního dashboardu bylo neocenitelné. Nedávno jsem také začal zkoušet AI agenty, ale zatím jsou užiteční a jejich používání je opravdu vzrušující.
Jste novým produktovým manažerem? Hledáte tipy, jak napsat skvělý PRD? Toto video jsme vytvořili právě pro vás 👇
📚 Další informace: Jak napsat PRD (s příklady a šablonami)
5. Coda AI (nejlepší pro vytváření vlastních produktových systémů bez nutnosti technických znalostí)
Coda AI, komplexní pracovní prostor pro spolupráci, vám pomůže zjednodušit proces vývoje produktů.
Pro začátek může jeho AI analyzovat projektový tracker a generovat zprávy o stavu na úrovni vedení, upozorňovat na rizika a překážky, takže můžete využít AI k rychlejšímu vyhodnocení dat a realizaci AI kampaní pro uvedení produktů na trh, aniž byste museli čekat na týdenní aktualizace.
Dokáže dokonce vytáhnout praktická rozhodnutí z komentářů ve vašich dokumentech Google Docs, což vám umožní sladit se s vaším týmem, ať už pracujete živě nebo asynchronně.
Využijte potenciál svých dat díky znalostní asistenci založené na AI, která se připojuje k více než 600 integracím s oblíbenými nástroji, jako jsou Figma, Slack, Salesforce, Zoom a AWS.
Nejlepší funkce Coda AI
- Standardizujte rozhodnutí zachycením kontextu, odůvodnění, otevřených otázek a názoru týmu v jednom toku, s živými tabulkami, které zaznamenávají zpětnou vazbu a sledují, co je nevyřízené nebo vyřešené.
- Kvantifikujte priority udržováním živého seznamu iniciativ, přidělením pevného rozpočtu každému členovi týmu a převedením těchto přidělených prostředků do jediného seřazeného seznamu.
- Rozpoutejte dynamický dialog s AI asistentem, abyste mohli brainstormovat, psát obsah nebo klást otázky týkající se vašeho produktu.
Omezení Coda AI
- Jeho funkce ovládání sloupců a umístění polí jsou rigidní, což snižuje hustotu informací a vizuální přehlednost.
Ceny Coda AI
- Osobní: Zdarma
- Výhoda: 12 $/měsíc za Doc Maker
- Tým: 36 $/měsíc za Doc Maker
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Coda AI
- G2: 4,6/5 (více než 480 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (95+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Coda AI?
Uživatel G2 říká:
Na Codě se mi nejvíce líbí, jak kombinuje dokumenty, tabulky a pracovní postupy do jedné flexibilní platformy. Jako account manager oceňuji možnost centralizovat projektové plány, poznámky o klientech a sledování výkonu na jednom místě. Přizpůsobitelné šablony a automatizační funkce šetří spoustu času a možnost spolupráce v reálném čase zajišťuje, že všichni jsou v souladu a zodpovědní. Je to výkonný nástroj pro udržení organizace týmů a informovanosti klientů.
Na Codě se mi nejvíce líbí, jak kombinuje dokumenty, tabulky a pracovní postupy do jedné flexibilní platformy. Jako account manager oceňuji možnost centralizovat projektové plány, poznámky o klientech a sledování výkonu na jednom místě. Přizpůsobitelné šablony a automatizační funkce šetří spoustu času a možnost spolupráce v reálném čase zajišťuje, že všichni jsou v souladu a zodpovědní. Je to výkonný nástroj pro udržení organizace týmů a informovanosti klientů.
📚 Přečtěte si také: Jak aplikovat 7 principů produktového managementu
6. Jira Product Discovery (nejlepší pro stanovení priorit na základě skutečné poptávky zákazníků)
Jira Product Discovery (JDP) je nástroj pro stanovení priorit a plánování od společnosti Atlassian.
Umožňuje vám shromažďovat a organizovat příležitosti pro vaše produkty, zpětnou vazbu od uživatelů a požadavky na funkce na jednom místě, a poté prezentovat a řadit nápady podle jejich reálného dopadu.
Chcete vědět, kolik zákazníků přesně požádalo o konkrétní funkci? Zvýrazněte úryvky textu z hovorů se zákazníky (pomocí rozšíření Chrome nebo Slack) a propojte je přímo s nápadem.
Kromě toho můžete využít Atlassian Intelligence k vytváření návrhů popisů nápadů, uživatelských příběhů a poznámek o rizicích přímo v JPD pomocí jednoduchých pokynů. Jeho sémantické vyhledávání také prohledává platformu v běžném jazyce a odhaluje související práce v Jira a Confluence.
Nejlepší funkce Jira Product Discovery
- Propojte nápady s dodacími lístky v Jira a poskytněte svému vývojovému týmu kontext o tom, co je prioritní a proč.
- Nastavte si vlastní zobrazení (např. seznam, časová osa a matice), abyste mohli hodnotit nápady a sdílet plány přizpůsobené různým zainteresovaným stranám.
- Přidejte informace o produktech, poznatky o zákaznících a průzkumy odvětví přímo do pracovního prostoru, a to z aplikací třetích stran nebo pomocí rozšíření Chrome.
Omezení nástroje Jira Product Discovery
- Nepodporuje rychlé prohlížení nebo aktualizaci plánů a tabulek během schůzek nebo mimo kancelář.
Ceny Jira Product Discovery
- Zdarma
- Standard: 10 $/měsíc na uživatele
- Premium: 25 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Jira Product Discovery
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Jira Product Discovery?
Uživatel G2 říká:
JPD je integrován do celého ekosystému JIRA a nabízí intuitivní a příjemné uživatelské prostředí. Oceňuji také možnost vytvářet více zobrazení, což je skvělá funkce. Oceňuji také možnosti licencí a možnost umožnit zákazníkům JSM přístup k datům, což je pro nás pravděpodobně jedna z nejlepších věcí.
JPD je integrován do celého ekosystému JIRA a nabízí intuitivní a příjemné uživatelské prostředí. Oceňuji také možnost vytvářet více zobrazení, což je skvělá funkce. Oceňuji také možnosti licencí a možnost umožnit zákazníkům JSM přístup k datům, což je pro nás pravděpodobně jedna z nejlepších věcí.
👀 Věděli jste, že... Kanbanová tabule byla poprvé použita v továrnách Toyoty k signalizaci potřeby materiálů z jiného oddělení. Výsledkem bylo snížení plýtvání a zvýšení efektivity procesů.
Vizualizace pracovních procesů pomohla společnosti Toyota identifikovat potenciální problémy a úzká místa, která bylo možné vyřešit, aby se udrželo optimální tempo.
7. Linear (nejlepší pro rychlé odhalení odchylek v dodávkách a úzkých míst v realizaci)
Linear je určen pro rychle se rozvíjející produktové a technické týmy, které chtějí čistou vrstvu pro provádění a lehký provozní přehled bez těžkopádných procesů. Jeho vestavěné přehledy pomáhají vedoucím produktů sledovat stav dodávek prostřednictvím trendů cyklu, propustnosti, stárnutí práce a tvaru backlogu, takže můžete zachytit odchylky včas, než se stanou překvapením v roadmapě.
Nejlepší funkce Linear Insights
- Sledujte vzorce cyklu, blokovanou práci a problémy se stárnutím, abyste zjistili, kde dochází ke zpomalení provádění.
- Udržujte přehlednost díky strukturovanému směrování, vlastnictví a konzistentní kategorizaci.
- Rychle zachyťte práci, udržujte přehled o rozsahu a snižte režijní náklady na plánování a hlášení stavu.
Omezení lineárních poznatků
- Méně vhodný pro komplexní víceúrovňové plánování portfolia a roadmapping s vysokou mírou závislosti bez dalších nástrojů.
Ceny Linear Insights
- Osobní: Zdarma
- Základní: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 18 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Linear Insights
- G2: 4,5/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Linear Insights?
Uživatel G2 říká:
Linear působí neuvěřitelně rychle a pohotově, což usnadňuje udržet si při správě úkolů plynulý pracovní rytmus. Rozhraní je přehledné a minimalistické, aniž by bylo matoucí, a zkratky umožňují překvapivě plynulou navigaci. Velmi se mi také líbí, jak jsou problémy, projekty a plány propojeny tak, že vše zůstává ve vzájemné souvislosti, aniž by se přidávaly další vrstvy složitosti. Působí to dojmem, že je to vytvořeno pro rychlost a soustředění, což výrazně usnadňuje každodenní práci.
Linear působí neuvěřitelně rychle a pohotově, což usnadňuje udržet si při správě úkolů plynulý pracovní rytmus. Rozhraní je přehledné a minimalistické, aniž by bylo matoucí, a zkratky umožňují překvapivě plynulou navigaci. Velmi se mi také líbí, jak jsou problémy, projekty a plány propojeny tak, že vše zůstává ve vzájemné souvislosti, aniž by se přidávaly další vrstvy složitosti. Působí to dojmem, že je to vytvořeno pro rychlost a soustředění, což výrazně usnadňuje každodenní práci.
8. Figma + FigJam AI (nejlepší pro přenos nápadů do sdíleného porozumění v reálném čase)
Figma je online kolaborativní tabule, která vám umožňuje vytvářet wireframy a prototypy pro testování Proof of Concept (PoC). Umožňuje vám spolupracovat na návrzích v reálném čase, abyste mohli generovat nové iterace nebo podporovat strategické myšlení.
Vaši produktoví manažeři mohou během několika minut převést písemný podnět nebo dokument PRD do editovatelného drátového modelu, aby vizualizovali koncept během strategické schůzky. To je užitečné při zkoumání počátečních směrů produktu nebo při provádění různých typů testování softwaru.
Pokud pracujete s velkým množstvím neuspořádaných kvalitativních dat, Figma AI se stane syntetickým nástrojem. Například po brainstormingu nebo stažení výsledků uživatelského průzkumu s více než 100 poznámkami můžete požádat AI, aby je shrnula. AI poznámky roztřídí do témat a napíše souhrn na vysoké úrovni.
Jedním kliknutím můžete také přejít od surových dat k akčním tématům, čímž zajistíte, že se hlas zákazníků promítne do plánu.
Nejlepší funkce Figma
- Pozvěte lidi z jiných týmů nebo společností, aby bezplatně přispívali do vašich souborů po dobu 24 hodin bez nutnosti zakládání účtu.
- Snadno modelujte komplexní produktové plány jejich vizuálním znázorněním pomocí tabulek, Ganttových diagramů, matic a map toků.
- Shromažďujte poznatky z výzkumu, získejte podporu a hledejte nápady, to vše ve FigJam, abyste mohli generovat kódové úryvky CSS, iOS nebo Android připravené k produkci z vašeho návrhu.
Omezení nástroje Figma
- Platforma může mít potíže s výkonem u velkých, složitých souborů, přičemž se během navigace a úprav stává pomalou.
Ceny Figma
- Začátečník: Zdarma
- Profesionální Collab seat: 5 $/měsíc Dev seat: 15 $/měsíc Full seat: 20 $/měsíc
- Collab seat: 5 $/měsíc
- Dev seat: 15 $/měsíc
- Plná licence: 20 $/měsíc
- Organizace Collab seat: 5 $/měsíc Dev seat: 25 $/měsíc Full seat: 55 $/měsíc
- Collab seat: 5 $/měsíc
- Dev seat: 25 $/měsíc
- Plná licence: 55 $/měsíc
- Enterprise Collab seat: 5 $/měsíc Dev seat: 35 $/měsíc Full seat: 90 $/měsíc
- Collab seat: 5 $/měsíc
- Dev seat: 35 $/měsíc
- Plná licence: 90 $/měsíc
- Collab seat: 5 $/měsíc
- Dev seat: 15 $/měsíc
- Plná licence: 20 $/měsíc
- Collab seat: 5 $/měsíc
- Dev seat: 25 $/měsíc
- Plná licence: 55 $/měsíc
- Collab seat: 5 $/měsíc
- Dev seat: 35 $/měsíc
- Plná licence: 90 $/měsíc
Hodnocení a recenze Figma
- G2: 4,7/5 (více než 1 350 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 840 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Figma?
Uživatel G2 říká:
Na Figma oceňuji nejvíce její flexibilitu a možnost spolupráce v reálném čase. Spolupráce s mým týmem – ať už se jedná o designéry nebo vývojáře – v reálném čase skutečně změnila způsob, jakým pracujeme. Rozhraní je intuitivní, takže je snadné proměnit nápady v propracované návrhy. Komunitní pluginy navíc poskytují významnou přidanou hodnotu a nabízejí vše od ikon až po nástroje pro automatizaci úkolů.
Na Figma oceňuji nejvíce její flexibilitu a možnost spolupráce v reálném čase. Spolupráce s mým týmem – ať už se jedná o designéry nebo vývojáře – v reálném čase skutečně změnila způsob, jakým pracujeme. Rozhraní je intuitivní, takže je snadné proměnit nápady v propracované návrhy. Komunitní pluginy navíc poskytují významnou přidanou hodnotu a nabízejí vše od ikon až po nástroje pro automatizaci úkolů.
9. Amplitude AI (nejlepší pro sledování výsledků produktů zpět k chování uživatelů)
Chcete efektivní systém pro automatizaci detekce anomálií, generování hypotéz a návrh experimentů? Amplitude AI, platforma pro analýzu produktů založená na umělé inteligenci, stojí za pozornost.
Můžete klást otázky v běžném jazyce a Amplitude propojí vzorce napříč trychtýři, kohortami, relacemi a experimenty. Když se metrika změní, nástroj vám pomůže vysledovat konkrétní chování, toky nebo vydání.
To je obzvláště účinné během onboardingu a aktivace, kdy se malé změny rychle sčítají. Amplitude AI také překlenuje propast mezi tím, co uživatelé dělají, a tím, co říkají.
Session Replay, Guides a Surveys jsou interpretovány společně, takže kvantitativní poklesy a kvalitativní signály se navzájem posilují. Uvidíte nejen to, kde mají uživatelé potíže, ale také to, jak se tyto potíže projevují v reálných interakcích.
Nejlepší funkce Amplitude AI
- Rychle odhalte a reagujte na anomálie ve vašich příkladech KPI produktů pomocí oznámení a upozornění založených na strojovém učení.
- Syntetizujte kvalitativní zpětnou vazbu z podpůrných ticketů, průzkumů, recenzí, sociálních médií a skriptů hovorů do jedné vrstvy informací.
- Okamžitě uvidíte své skóre viditelnosti AI, zmínky konkurence a témata, poté můžete sledovat pokrok v čase a dokázat, že vaše úsilí přináší výsledky.
Omezení Amplitude AI
- Některé cenové plány omezují vizualizace na jednoroční období, což omezuje možnost přehledného zobrazení dlouhodobého výkonu a víceletých trendů.
Ceny Amplitude AI
- Začátečník: Zdarma
- Plus: 61 $/měsíc na uživatele
- Růst: Ceny na míru
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Amplitude AI
- G2: 4,5/5 (více než 2 600 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 60 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Amplitude AI?
Uživatel G2 říká:
Amplitude je spolehlivým zdrojem informací pro růstový marketing, protože optimalizujeme hybridní atribuci prvního/posledního kontaktu. Každé oddělení má přístup k analytickým údajům a může snadno vytvářet vlastní reporty. Můžeme také snadno provádět PLG experimenty a sledovat metriky. Amplitude používají všechna hlavní oddělení, včetně inženýrů a kreativních stratégů!
Amplitude je spolehlivým zdrojem informací pro růstový marketing, protože optimalizujeme hybridní atribuci prvního/posledního kontaktu. Každé oddělení má přístup k analytickým údajům a může snadno vytvářet vlastní reporty. Můžeme také snadno provádět PLG experimenty a sledovat metriky. Amplitude používají všechna hlavní oddělení, včetně inženýrů a kreativních stratégů!
10. Dovetail AI (nejlepší pro přeměnu výzkumu na průběžný podklad pro rozhodování)
Dovetail AI je platforma pro zákaznickou inteligenci, která centralizuje a analyzuje vaše zákaznická data, aby určila činnosti, které podporují využití a výnosy.
Můžete nakonfigurovat pravidla, aby Slack nebo Teams upozornily, když konkrétní segmenty zmíní definované problémy, a tak proměnit signály zákazníků v provozní vstupy.
Kontinuální zpětná vazba proudí kanály. Přicházející data z nástrojů podpory, obchodů s aplikacemi nebo NPS pipeline jsou klasifikována v reálném čase a vytvářejí živé trendy sentimentu podle témat.
Dovetail funguje také jako vyhledávač pro výzkumné dotazy. Můžete klást otázky typu „Co způsobuje pokles zájmu o onboardování?“ a získat souhrnné odpovědi ze všech historických studií, přičemž každé tvrzení je propojeno se svým zdrojem.
Nejlepší funkce Dovetail AI
- Ručně nahrajte nebo připojte své nástroje k automatickému importu hovorů, ticketů, průzkumů, rozhovorů a recenzí.
- Použijte AI k automatickému třídění surových dat do témat, identifikaci nových problémů a seskupování zpětné vazby.
- Použijte předdefinované výzvy nebo si vytvořte vlastní, abyste mohli rychle syntetizovat a strukturovat svá data, a to díky technologii Claude.
Omezení AI Dovetail
- Nenabízí hladký způsob, jak sjednotit kvalitativní a kvantitativní výzkum v jediném pracovním prostoru.
Ceny Dovetail AI
- Zdarma
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Dovetail AI
- G2: 4,5/5 (více než 160 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (95+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Dovetail AI?
Uživatel G2 říká:
Bez Dovetailu bych nebyl schopen provádět tolik uživatelských rozhovorů ani získávat tak efektivně použitelné poznatky jako nyní. Díky přístupu k úplnému přepisu, automatickým zvýrazněním a možnosti vše upravovat se mohu uvolnit a plně se soustředit na každý rozhovor. Dovetail používám několikrát týdně.
Bez Dovetailu bych nebyl schopen provádět tolik uživatelských rozhovorů ani získávat tak efektivně použitelné poznatky jako nyní. Díky přístupu k úplnému přepisu, automatickým zvýrazněním a možnosti vše upravovat se mohu uvolnit a plně se soustředit na každý rozhovor. Dovetail používám několikrát týdně.
