Jak používat Devin AI pro vytváření aplikací

Vývoj aplikace je mnohem víc než jen psaní a odesílání kódu.
Tento proces zahrnuje porozumění repozitáři, vytvoření plánu, změnu správných souborů, spuštění testů, odladění chyb a otevření čistého PR, které může někdo skutečně zkontrolovat.
Právě tuto mezeru má Devin AI za úkol zaplnit.
Devin je navržen tak, aby převzal veškerou skutečnou inženýrskou práci od začátku do konce, od ticketů přes plánování a testování až po pull requesty, a to pomocí izolovaného vývojového prostředí a běžných vývojářských nástrojů.
V tomto blogu se dozvíte, jak pomocí Devin AI vytvářet aplikace, včetně vymezení rozsahu práce v režimu Ask, převedení tohoto rozsahu do relace agenta, kontroly jeho návrhů a získání PR, které můžete s důvěrou odeslat.
Co je Devin AI?
Devin AI je autonomní softwarový inženýr s umělou inteligencí vytvořený společností Cognition Labs. Na rozdíl od nástrojů pro doplňování kódu, které navrhují úryvky, Devin funguje jako plnohodnotný agent, který samostatně plánuje, píše, testuje a ladí kód, aby dokončil celé vývojové úkoly.
Devin navíc pracuje ve svém vlastním zabezpečeném prostředí typu sandbox, které je vybaveno shellovým rozhraním, editorem kódu a prohlížečem. To mu umožňuje provádět celé pracovní postupy od začátku do konce.
👀 Věděli jste? Nedávný průzkum Sonar State of Code Developer Survey odhalil překvapivou propast v tom, jak vývojáři zacházejí s kódem generovaným umělou inteligencí.
Zatímco 96 % vývojářů přiznává, že plně nedůvěřuje funkční správnosti kódu generovaného umělou inteligencí, pouze 48 % z nich uvádí, že jej vždy ověřuje nebo kontroluje předtím, než jej zařadí do kódové základny. Tato „ověřovací mezera“ znamená, že mnoho potenciálně nespolehlivého kódu může být dodáváno rychleji než kdykoli předtím, a to navzdory rozšířené skepsi ohledně výstupů umělé inteligence.
V čem je Devin AI nejlepší pro vývoj aplikací
Zde jsou příklady použití, kde Devin přináší největší přidanou hodnotu: ✨
- Full-stack prototypování: Stačí zadat pokyn a Devin vytvoří kostru celé aplikace, postará se o frontend, backend a nastavení databáze, takže nový projekt můžete spustit během několika minut.
- Migrace kódové základny: Může převzít nudnou práci s aktualizací závislostí, refaktoringem starého kódu podle moderních standardů nebo migrací celé aplikace do nového frameworku.
- Opravování chyb a ladění: Ukažte mu zprávu o chybě nebo problém a Devin dokáže problém vysledovat, napsat potřebný kód k jeho opravě a spustit testy, aby ověřil, že řešení funguje.
- Psaní testů a dokumentace: Umí generovat jednotkové testy, integrační testy a inline dokumentaci pro existující kód, čímž zlepšuje zdraví a udržovatelnost vaší kódové základny.
- Implementace opakujících se funkcí: Vyniká při vytváření standardních funkcí, jako jsou operace CRUD (vytváření, čtení, aktualizace, mazání), nové koncové body API a zpracování formulářů.
Ačkoli je Devin výkonným nástrojem, lidský dohled zůstává nezbytný. Pro rozhodnutí týkající se jemných nuancí uživatelského prostředí a složité architektury systému budete i nadále potřebovat odborné znalosti svého týmu. Devin se řídí pokyny, ale sám neprovádí strategické kompromisy.
Jak funguje Devin AI
Devin funguje na principu „agentové smyčky“. Přijme úkol a vytvoří podrobný plán.
Poté tyto kroky provede ve svém izolovaném prostředí a analyzuje výsledky, aby mohl rozhodnout o dalším postupu. Tento cyklus plánování a následného provedení mu umožňuje zvládat složité, vícestupňové vývojové práce.
K tomu, aby svou práci zvládl, používá Devin tři základní nástroje:
- Shell: Umí spouštět příkazy terminálu pro instalaci závislostí, provádění skriptů a správu svého prostředí.
- IDE: Obsahuje plně funkční editor kódu pro čtení, zápis a úpravy souborů ve vašem projektu.
- Prohlížeč: Může přistupovat k internetu, aby vyhledával dokumentaci, četl specifikace API a shromažďoval informace potřebné k dokončení úkolu.
Jak nastavit Devin AI
Než budete moci vytvořit svou první aplikaci, musíte provést tři kroky nastavení: vytvořit účet, připojit repozitář a nakonfigurovat pracovní prostor.
Ujistěte se, že máte účet GitHub, repozitář, se kterým budete pracovat (může být nový nebo stávající), a první úkol, který chcete řešit.
1. Zaregistrujte se a vyberte si tarif
Nejprve přejděte na web Devin, kde si vytvořte účet a dokončete proces registrace. Váš plán určí limity relací a dostupné funkce. Týmy mohou snadno začít s individuálními účty a postupně je rozšiřovat podle toho, jak roste jejich využití.
2. Propojte své úložiště GitHub
Dále propojíte svůj účet GitHub. Devin používá OAuth, standardní a bezpečný autorizační protokol, k žádosti o přístup k vašim repozitářům. To umožňuje nástroji číst váš kód, vytvářet nové větve a otevírat PR s kódem, který generuje. Pro vaše první experimenty je dobré začít s testovacím repozitářem nebo nekritickým projektem.
3. Nakonfigurujte svůj pracovní prostor
Nakonec nakonfigurujte nastavení pracovního prostoru. Zde můžete definovat proměnné prostředí, určit preferované frameworky a nastavit standardy kódování. Devin se snadno naučí specifické konvence vašeho projektu, zejména pokud uvedete kontext v úvodním příkazu nebo do svého repozitáře přidáte soubor README.md.
4. Spusťte svou první relaci Devin
Jakmile jsou repozitáře indexovány/začleněny:
- Vytvořte novou relaci a zadejte Devinovi úkol (oprava chyby, testování, refaktorizace, malá funkce).
- Požádejte Devin, aby nejprve navrhl plán, a poté jej proveďte.
- Zkontrolujte změny a požádejte Devin, aby otevřel PR, až bude připraven.
📮 ClickUp Insight: 12 % respondentů uvádí, že AI agenti jsou obtížně nastavitelní nebo propojitelní s jejich nástroji, a dalších 13 % uvádí, že je příliš mnoho kroků, aby bylo možné s agenty provádět jednoduché úkony. Data je nutné zadávat ručně, oprávnění je nutné předefinovat a každý pracovní postup závisí na řetězci integrací, které se mohou časem porouchat nebo posunout.
Dobrá zpráva? Nemusíte „propojovat“ superagenty ClickUp s vašimi úkoly, dokumenty, chaty nebo schůzkami. Jsou nativně zabudováni do vašeho pracovního prostoru a používají stejné objekty, oprávnění a pracovní postupy jako kterýkoli jiný lidský spolupracovník.
Protože integrace, řízení přístupu a kontext jsou ve výchozím nastavení zděděny z pracovního prostoru, mohou agenti okamžitě jednat napříč nástroji bez nutnosti vlastního propojení. Zapomeňte na konfiguraci agentů od nuly!
Jak vytvořit svou první aplikaci pomocí Devin AI
Vývoj s Devinem je kolaborativní proces, nikoli jednorázový příkaz. Počítejte s opakovanými iteracemi a dosáhnete nejlepších výsledků.
1. Napište efektivní výzvu
Kvalita vašeho zadání přímo ovlivňuje kvalitu výstupu Devin AI. Čím přesnější budou vaše pokyny, tím méně iterací budete potřebovat.
Použijte tento rámec pro výkonný příkaz:
- Buďte konkrétní ohledně výsledku: Místo „Vytvořte aplikaci“ zkuste „Vytvořte API pro správu úkolů s ověřováním uživatelů pomocí Node.js a PostgreSQL“.
- Zahrňte technická omezení: Určete programovací jazyk, framework, databázi nebo knihovny stylů, které chcete použít.
- Definujte kritéria přijatelnosti: Buďte konkrétní ohledně výsledků. Specifikujte koncové body, funkce uživatelského rozhraní, pokrytí testů a příkazy, které by měly být úspěšně spuštěny.
- Poskytněte kontext: Pokud máte existující kód, dokumentaci nebo širší projektový plán, přidejte na ně odkaz. Čím více kontextu, tím lépe.
2. Prohlédněte si plán Devin
Než Devin napíše jediný řádek kódu, vygeneruje podrobný plán. To je váš nejdůležitější kontrolní bod. Zkontrolujte plán, abyste se ujistili, že splňuje všechny vaše požadavky a že žádný z kroků není nesprávný.
Odhalení nedorozumění v této fázi vám ušetří hodiny revize kódu později. Můžete poskytnout zpětnou vazbu a požádat Devin AI, aby revidoval svůj plán předtím, než začne.
3. Sledujte pokrok v rozhraní
Jakmile Devin AI začne pracovat, jeho rozhraní vám poskytne přehled o jeho procesu v reálném čase. Můžete vidět příkazy shellu, které spouští, kód, který píše v IDE, a webové stránky, které navštěvuje v prohlížeči.
Sledujte jeho průběh a buďte připraveni zasáhnout, pokud se zasekne ve smyčce nebo se vydá špatným směrem. Můžete ho pozastavit, poskytnout mu pokyny a poté ho nechat pokračovat s vašimi novými instrukcemi.
4. Zkontrolujte a sloučte požadavek na stažení
Když Devin AI dokončí úkol, vytvoří novou větev a otevře pull request na GitHubu se všemi změnami.
A nyní proveďte standardní kontrolu kódu. Zkontrolujte okrajové případy, ověřte, zda všechny testy proběhly úspěšně, a ručně zkontrolujte veškerý kód citlivý z hlediska bezpečnosti. Mezitím může Devin AI reagovat na zpětnou vazbu k žádosti o stažení a opakovat svou práci, dokud nebudete připraveni k sloučení.
Tipy pro dosažení lepších výsledků s Devin AI
Zde je několik poučení od týmů, které efektivně využívají Devin AI:
- Definujte výsledky v pozorovatelných kontrolách: Nahraďte nejasné cíle kritérii úspěchu/neúspěchu, jako jsou „testy prošly“, „koncový bod vrací 400 při neplatném datovém obsahu“, „žádné nové chyby lint“ nebo „latence p95 se zlepšila o 20 %“.
- Vždy zahrňte ověřovací smyčku: Dejte Devinovi přesné příkazy, které má spustit, a uveďte, jak má vypadat „úspěšný“ výstup, aby mohl ověřit svou práci.
- Před implementací si vyžádejte plán: Nechte si nejprve nastínit přístup, soubory, kterých se bude týkat, okrajové případy a rizika, abyste se ujistili, že včas odhalíte nesprávné předpoklady.
- Anchor Devin do stávajících vzorů ve vašem repozitáři: Nasměrujte jej na jeden podobný koncový bod/komponentu a řekněte „zrcadlit tuto strukturu“, abyste zabránili vzniku nových architektur nebo nekonzistentních stylů.
- Kontrola refaktorů: Určete „minimální proveditelnou změnu“ a povolte čištění pouze v případě, že je to nutné pro správnost.
- Omezte rozsah změn: Určete, co se nesmí změnit, například tvar veřejné API, schéma databáze, autentizační toky nebo nástroje pro vytváření, aby řešení zůstalo zaměřené a bezpečné.
📖 Číst více: Nejlepší techniky AI pro zlepšení kvality výstupu
Omezení používání Devin AI k vytváření aplikací
I Devin AI má svá omezení, která je třeba mít na paměti. Patří mezi ně:
❌ Složité architektonické rozhodnutí: Devin AI je vynikající vykonavatel, ale neprovede strategické kompromisy na vysoké úrovni týkající se návrhu vašeho systému. To je stále součástí vaší práce.
❌ Velmi nejednoznačné požadavky: Bez jasných kritérií přijatelnosti může Devin AI vytvořit řešení, které je technicky správné, ale z hlediska kontextu nevhodné pro vaše obchodní potřeby.
❌ Nové nebo nejmodernější frameworky: Znalosti Devin AI jsou rozsáhlé, ale ne nekonečné. Pokud pracujete s úplně novou nebo málo známou knihovnou, může mít potíže najít relevantní dokumentaci.
❌ Kód kritický z hlediska bezpečnosti: Kód související s ověřováním, autorizací a zpracováním dat by měl vždy ručně zkontrolovat odborný pracovník.
❌ Dlouhotrvající relace: U velmi rozsáhlých a složitých úkolů může Devin AI narazit na své kontextové limity nebo vyžadovat pečlivou správu relací, aby bylo možné práci dokončit.
Jak spravovat projekty Devin AI v ClickUp
Použití AI agenta, jako je Devin, přináší určitou míru chaosu, kterou jste dříve nezvažovali. Jedná se o takzvaný AI sprawl, kdy se práce agenta rozšiřuje napříč nástroji a záložkami, až se stane nákladnou, duplicitní a riskantní.
Jednoho dne se úkol objeví v uživatelském rozhraní Devin, rozhodnutí jsou pohřbena v chatu a skutečná pravda je skrytá v pull requestu GitHubu. Váš tým nakonec celý den přepíná mezi kontexty, jen aby zodpověděl základní otázky!
V této chvíli mnoho lidí přechází na ClickUp. Jako první konvergovaný AI pracovní prostor na světě vám ClickUp poskytuje jedno místo pro správu celého životního cyklu inženýrské práce řízené agenty, včetně specifikací, plánů provedení, úkolů, schvalování a auditní stopy. Podívejme se, jak na to:
Standardizujte všechny požadavky Devin pomocí jediného vstupního dokumentu
V první řadě je třeba standardizovat všechny požadavky pomocí ClickUp Docs. Jinými slovy, použijte jednu opakovatelnou šablonu Doc jako vstupní bránu pro každou operaci, kterou provádíte v Devin AI, aby se skutečná specifikace nikdy neztratila v chatovém vlákně nebo nebyla pohřbena v pull requestu GitHubu.
ClickUp Docs jsou strukturované, přehledné dokumenty, které můžete vytvářet pomocí stránek a podstránek. To znamená, že jeden projekt Devin může obsahovat vše od počátečního briefu až po okrajové případy a výzvy, aniž by se stal noční můrou pro scrollování. Dlouhé dokumenty můžete snadno procházet pomocí obsahu a skládacích sekcí a obsah můžete restrukturalizovat podle toho, jak se mění jeho rozsah.
To znamená, že vaše příjmy mohou být konzistentní a kontrolovatelné pokaždé, například:
- Jaká je přesná změna a jak vypadá hotový výsledek?
- V jakých repozitářových cestách by měl Devin pracovat a které soubory by měl zrcadlit pro vzory?
- Co se nesmí změnit, jako například tvar API, autentizační tok nebo schéma?
- Jaká jsou kritéria přijatelnosti a přesné příkazy pro ověření úspěchu?
- Jaké jsou známé okrajové případy, omezení výkonu a bezpečnostní poznámky?
A když se dokument promění v akci, stačí zvýraznit text a vytvořit z něj úkoly ClickUp, což je ideální pro přeměnu „otevřených otázek“ a „zpětné vazby k recenzím“ na vlastní pracovní úkoly.
Škálujte a řídte dodávku projektů pomocí ClickUp Super Agents
Když začnete používat Devin AI ve více týmech, problémem již nebude „Dodrželi jsme to?“, ale naopak provozní kontrola. To znamená udržovat práci agentů v souladu se standardy, prosazovat schvalování a prokazovat výsledky bez manuální kontroly.
K tomu (a k mnohem více) můžete využít ClickUp Super Agents. Jedná se o týmové kolegy poháněné umělou inteligencí, kteří mohou ve vašem pracovním prostoru provádět vícestupňové pracovní postupy, které přesahují rámec jednotlivých akcí založených na pravidlech. Jsou to v podstatě vaši vlastní kolegové s umělou inteligencí, kteří jsou aktivní 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
Použijte Super Agents k řešení složitějších operativních úkolů v Devin AI, jako například:
- Prosazujte kontroly kvality před spuštěním projektu Devin ověřením, zda vstupní dokument obsahuje kritéria přijatelnosti, omezení a ověřovací příkazy.
- Směřujte rizikové změny přes správné schvalovací procesy, aby bezpečnostní a platformové kontroly proběhly podle plánu.
- Vygenerujte auditovatelný „balíček recenzí“ pro každý požadavek na stažení z GitHubu, včetně informací o tom, co se změnilo, jak bylo testováno a co ještě vyžaduje schválení.
- Automaticky vytvářejte sledovatelnost, protože činnost Super Agentů lze zkontrolovat v protokolu Super Agents Audit Log pro účely řešení problémů a auditu.
Vytvářejte kódovací agenty pomocí Codegen od ClickUp
Pokud se vám líbí myšlenka Devin AI, ale nechcete, aby se inženýrská práce rozšiřovala na další produkt, použijte Codegen od ClickUp. Codegen od ClickUp je AI vývojářský týmový kolega, který plní úkoly, vytváří funkce, odpovídá na otázky týkající se kódu a vytváří pull requesty připravené k produkci.
Ještě lepší je tvar pracovního postupu. Na rozdíl od Devin AI, který sleduje cyklus ticket-to-plan-to-test-to-PR, Codegen funguje v ClickUp jinak.
Funguje jako autonomní agent AI, který dokáže:
- Přečtěte si popisy úkolů a celý kontext (včetně dokumentů, komentářů, příloh).
- Generujte vysoce kvalitní, produkčně připravený kód na základě pokynů v přirozeném jazyce nebo podrobností úkolu.
- Vytvářejte funkce, opravujte chyby nebo implementujte změny.
- Vytvářejte a otevírejte pull requesty (PR) ve svém repozitáři Git.
- Odpovědi na otázky týkající se kódu
Integrujte s GitHubem pomocí ClickUp Integrations
Díky integraci ClickUp s GitHubem můžete propojit commity, větve a pull requesty přímo s úkolem ClickUp a sledovat tuto aktivitu přímo z úkolu. Podporuje také bohatý náhled odkazů, když někdo vloží odkaz GitHub do úkolu, chatu nebo dokumentu.
A aby se minimalizovalo tření při propojování, může váš tým odkazovat na ID úkolu ClickUp v zprávách o potvrzení, názvech větví nebo požadavcích na stažení pomocí formátů jako #{task_id} nebo CU-{task_id}, takže se aktivita zobrazí tam, kam patří, bez ručního kopírování a vkládání.
ClickUp navíc podporuje automatizace spouštěné GitHubem. Stručně řečeno, jakmile je kód propojen, můžete automaticky přesouvat stavy, upozorňovat recenzenty nebo spouštět další kroky na základě událostí GitHubu.
🚀 Výhoda ClickUp: ClickUp vám také nabízí AI desktopového pomocníka vytvořeného pro dnešní nefunkční pracovní postupy : ClickUp Brain MAX.
Místo procházení jednotlivých karet vám Brain MAX umožňuje prohledávat pracovní aplikace a web na jednom místě pomocí přirozených otázek, stejně jako byste se ptali kolegy. Obsahuje také funkci Talk-to-Text, takže můžete zachytit myšlenky za běhu a proměnit je v použitelnou práci, aniž byste museli zpomalovat kvůli psaní.
Několik účinných způsobů, jak jej týmy využívají každý den:
- Najděte nejnovější specifikace, rozhodnutí nebo aktualizace, aniž byste museli prohledávat vlákna.
- Načtěte správný soubor z připojených aplikací, jako je GitHub nebo Google Drive, když si pamatujete pouze klíčové slovo.
- Zeptejte se, kdo na čem pracuje, a pak přejděte přímo k příslušnému úkolu nebo dokumentu.
- Pomocí rozšíření pro Chrome můžete shrnout a reagovat na to, co čtete v prohlížeči, aniž byste museli přepínat mezi kontexty.
Dodávejte nejen kód, ale i pracovní postupy s ClickUp
Autonomní kódovací agenti se rychle stávají součástí procesu vývoje softwaru. Týmy, které se naučí s nimi dobře pracovat, budou dodávat produkty rychleji, iterovat s větší jistotou a poskytnou vývojářům více prostoru pro vysoce hodnotné, kreativní úkoly, v nichž vynikají lidé.
Ale existuje ještě větší výhoda než „rychlejší kód“. Je to jasnější řízení celého vývojového cyklu.
To a ještě mnohem více můžete dělat s ClickUp. Použijte Codegen od ClickUp, pokud potřebujete AI kódovacího agenta, který vám pomůže implementovat a dodávat práci. Spojte jej s ClickUp AI Agents a výkonnými integracemi ClickUp, abyste mohli propojit PR, problémy, dokumenty, schválení a kontrolní seznamy vydání na jednom místě.
✅ Začněte ještě dnes zdarma s ClickUp.
Často kladené otázky
Devin podporuje jazyky jako Python, JavaScript, TypeScript a Go, stejně jako populární frameworky jako React, Node.js, Django a Flask. Nejaktuálnější seznam najdete v oficiální dokumentaci Devinu, protože jeho schopnosti se neustále vyvíjejí.
Mezi alternativy k Devin AI patří ClickUp, který kombinuje agentické kódování s kontrolní vrstvou, kterou týmy obvykle potřebují ve velkém měřítku – Codegen může dokončovat úkoly, vytvářet funkce, odpovídat na otázky týkající se kódu a generovat pull requesty připravené k produkci uvnitř ClickUp, zatímco Super Agents přidávají řízené, vícestupňové pracovní postupy s oprávněními a auditovatelností. Další možnosti, které stojí za to si prohlédnout, zahrnují OpenHands (open-source cloudové kódovací agenty) a SWE-agent (open-source agent, který autonomně opravuje problémy v reálných repozitářích GitHub), plus lehčí agentické IDE trasy, v závislosti na tom, jak autonomní chcete, aby smyčka byla.
Ceny Devin AI mají tři úrovně: Core: Platba podle skutečného využití, od 20 $ Team: 500 $/měsíc Enterprise: Ceny na míru Nezapomeňte však ceny znovu ověřit na oficiálních stránkách, protože se mohou časem měnit.