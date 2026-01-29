Jak jsem pomocí ClickUp Chat a AI agentů ukončil komunikační přetížení pro našeho klienta

Každodenní chaos, neustálé pípání a přetížení komunikací. Pokud to zní jako realita vašeho týmu, věřte mi, že nejste jediní (zejména pokud pracujete na dálku!).
83 % znalostních pracovníků využívá pro týmovou komunikaci především e-mail a chat. Téměř 60 % jejich pracovního dne však ztrácejí přepínáním mezi těmito nástroji a hledáním informací.
Výzva: Zkrocení přetížení komunikací
Před několika měsíci přišel k mému týmu v IPM Software vzdálený klient s tím, co popsal jako „komunikační ohňostroj“.
Jmenuji se Uriel Asamoa a jsem projektovým manažerem ve společnosti IPM Software, kde se specializujeme na implementaci ClickUp pro distribuované týmy. Když se na nás tento klient poprvé obrátil, vypadala jeho každodenní komunikace takto:
- Slackové vlákna přetékající hlášeními o chybách
- Zprávy WhatsApp s žádostmi o SOP v kteroukoli hodinu (včetně 23:00 v noci)
- Nekonečné řetězce e-mailů, které jsou tak dlouhé, že „by mohly být knihami s kapitolami“
Důležité rozhodnutí, aktualizace a požadavky byly roztříštěny mezi různé nástroje. Manažeři neměli přehled o celé situaci. Členové týmu měli pocit, že se topí v záplavě oznámení. Jako projektový manažer jsem cítil, jak těžké bylo pro jejich vlastní projektové manažery pochopit, co se skutečně děje.
Řešení: Centralizace a automatizace interní komunikace
Místo přidání dalšího nástroje jsem doporučil opak: přesunout veškerou komunikaci na místo, kde již probíhala jejich práce – ClickUp.
V rámci webináře ClickUp Community jsem vysvětlil, jak jsem pomocí ClickUp Chat a Super Agents od základu přestavěl komunikační systém tohoto týmu.
Výsledek? Méně schůzek, méně otázek typu „Kde je ten odkaz?“ a nulový počet ztracených žádostí o podporu.
Dovolte mi, abych vám popsal, jak jsme to udělali!
Pracovní postup: Tři super agenti ClickUp AI zajišťují 90 % interní komunikace
Dnes tento tým začíná a končí svůj den v ClickUp Chat.
Pomohl jsem jim vytvořit tři jednoduché, ale výkonné superagenty v ClickUp, které nyní zpracovávají většinu interní komunikace:
- Agent pro denní připomenutí operací, který nahrazuje roztříštěné standup aktualizace
- Agent Internal Answers, který čerpá SOP a zásady přímo z wiki ClickUp.
- Agent podpory, který přeměňuje chatové zprávy na plně formulované úkoly podpory
Každý agent vychází z jednoduché myšlenky: pokud je práce již v ClickUp – projekty, dokumenty, SOP, úkoly – měla by tam být i komunikace o této práci.
To odráží můj názor na Work Sprawl: cena za přeskakování mezi nástroji není jen ztráta času a přetížení oznámeními, ale také ztráta kontextu a pomalejší rozhodování.
📮 ClickUp Insight: Představte si, že každý týden ztrácíte až 3 hodiny čekáním na rozhodnutí. To je realita pro 38 % zaměstnanců. 👀S ClickUpem můžete navrhnout pracovní postupy, které udržují věci v pohybu: automatická schvalování, směrování úkolů na základě rolí a sledování pokroku v reálném čase. Už žádné zbytečně promarněné hodiny přemýšlením, co bude dál, jen plynulý pokrok v každém kroku.
Agent 1: Denní rituál sladění, který se odehrává v ClickUp Chat
Výsledky průzkumu ClickUp o efektivitě schůzek ukazují, že znalostní pracovníci mohou strávit téměř 308 hodin týdně na schůzkách v organizaci se 100 zaměstnanci!
První věcí, kterou jsem řešil, bylo každodenní sladění. Chtěl jsem to udělat bez přidávání dalších schůzek a zároveň omezit množství nástrojů, které tým používal.
Protože když jsou vaše aktualizace z poloviny ve Slacku, z poloviny ve WhatsAppu a občas v e-mailu, není v nich žádná přehlednost. A co je horší? Nakonec aktualizace úplně vynecháte, protože se vám vše zdá neuspořádané.
Spolupracoval jsem s nimi, abych tento chaos nahradil jediným rituálem v rámci ClickUp Chat: Daily Ops Reminder Agent.
Každé ráno tento AI agent automaticky zveřejňuje krátkou, přátelskou výzvu ve speciálním kanálu ClickUp Chat a žádá všechny, aby sdíleli:
- Na čem včera pracovali
- Co plánují dnes udělat
- Jakékoli překážky, které jim stojí v cestě
Vzhledem k tomu, že vše je soustředěno v jediném vlákně ClickUp Chat, manažeři získávají okamžitý přehled o pokroku a překážkách, aniž by museli prohledávat více nástrojů.
💡 Tip pro profesionály: Nejrychlejší způsob, jak snížit komunikační přetížení, je přestat opakovat kontext. Protože každý kanál ClickUp Chat je přímo propojen s vašimi projekty, seznamy a úkoly, nepotřebujete Slack, abyste „mluvili o práci“ – protože už mluvíte uvnitř práce. Každá aktualizace zůstává propojena s tím, na co má vliv.
Můžete také převést jakoukoli zprávu na úkol ClickUp (se správným seznamem + vlastníkem) přímo z chatu, takže tým nemusí přecházet do Slacku, otevírat Jira nebo kopírovat a vkládat kontext do dalšího projektového nástroje.
Shrnutí standupů za pár sekund, bez schůzek
Zde ClickUp Brain, kontextový AI asistent ClickUp, skutečně mění pravidla hry.
Po příchodu odpovědí může ClickUp Brain shrnout celý vlákno do přehledného denního souhrnu, který manažeři přečtou za pár minut. Místo dvacetiminutové schůzky si prohlédnou strukturované shrnutí:
- Co se podařilo
- Co je v plánu
- Kde se věci zasekly
⚡️ Skutečný dopad: Jakmile jsme zavedli tento pracovní postup, schůzka vedení se zkrátila z přibližně dvaceti minut na asi tři, jednoduše proto, že vše, co potřebovali, již bylo v ClickUp.
Už žádné honění lidí, žádné honění aktualizací a žádná potřeba dvacetiminutových standupů.
Už žádné honění lidí, žádné honění aktualizací a žádná potřeba dvacetiminutových standupů.
Pro tým pracující na dálku, který již bojoval s únavou z neustálých oznámení, to samo o sobě znamenalo, že se každodenní práce stala lehčí.
Agent 2: Interní agent, který čte přímo z vaší wiki ClickUp
Druhý agent řeší univerzální problém, který vidím téměř při každé implementaci: opakující se otázky „Kde je…?“.
Stejně jako mnoho rostoucích týmů, i tato společnost se potýkala s opakovanými interními dotazy:
- „Kde je průvodce pro nové zaměstnance?“
- „Jaká je politika dovolených?“
- „Jak mám odeslat svůj pracovní výkaz?“
Odpovědi technicky existovaly, v interních dokumentech a SOP, ale nikdo je nechtěl hledat, když se musel věnovat své každodenní práci.
V aplikaci ClickUp Chat jsem tedy nastavil Internal Answers Agent, který čte přímo z firemní wiki ClickUp.
Nyní místo toho, aby někdo kontaktoval manažera, může kdokoli otevřít ClickUp Chat a položit otázku typu: „Jaká je naše politika dovolených?“ V pozadí agent vyhledá příslušné SOP a politiky v ClickUp Docs a odpoví jasným a stručným shrnutím politiky spolu s klíčovými podrobnostmi.
⚡️ Skutečný dopad: Na základě rozhovorů s týmem odhadují, že tento agent sám snížil počet opakovaných interních dotazů o více než polovinu. To znamená méně přerušení pro manažery a mnohem méně „rychlých dotazů“, které narušují soustředěnou práci.
🔑 Pokud již máte wiki ClickUp nebo SOP hub, je tento vzor snadno replikovatelný:
- Centralizujte zásady, návody a informace o lidských zdrojích v ClickUp Docs.
- Použijte ClickUp Brain a Super Agents k zobrazení těchto informací přímo v chatu.
- Povzbuďte svůj tým, aby se nejprve obrátil na agenta, než se obrátí na konkrétní osobu.
Je to příklad z učebnice, jak pomocí kontextové umělé inteligence učinit stávající znalosti skutečně použitelnými.
📮 ClickUp Insight: Nedávno jsme zjistili, že asi 33 % znalostních pracovníků denně posílá zprávy 1 až 3 lidem, aby získali potřebné informace. Ale co kdybyste měli všechny informace zdokumentované a snadno dostupné? S ClickUp Brain po vašem boku se přepínání mezi kontexty stane minulostí. Stačí položit otázku přímo ze svého pracovního prostoru a ClickUp Brain vyhledá informace z vašeho pracovního prostoru a/nebo připojených aplikací třetích stran!
Agent 3: Proměna zpráv „web nefunguje“ v reálné žádosti o podporu
Třetí agent uzavírá smyčku mezi komunikací a akcí.
Než jsme provedli změny, žádosti o podporu přicházely ze všech stran:
- Naléhavá chyba by se objevila v kanálu Slack.
- Zpráva WhatsApp by byla odeslána nesprávné osobě.
- E-mail by byl třikrát přeposlán, než by se dostal ke správnému příjemci.
Není překvapením, že asi jedna z deseti žádostí v chaosu jednoduše zmizela.
Abych tento problém vyřešil, pomohl jsem týmu vytvořit Support Ticket Agent (agenta podpory) v rámci ClickUp Chat.
🔑 Takto to funguje:
- Člen týmu napíše do ClickUp Chatu například tuto zprávu:„Interní web nefunguje, může se na to někdo podívat?“ a připojí screenshot.
- Agent AI „čte“ zprávu jako člověk, rozumí, že popisuje problém – nejen otázku – a automaticky vytvoří ticket podpory v ClickUp.
- Agent napíše jasný popis, přidá odkaz na původní chatovou zprávu a zveřejní krátké potvrzení v diskuzi, aby autor zprávy věděl, že byla zaznamenána.
Z pohledu týmu pouze popisují problém v chatu. ClickUp AI za ně udělá těžkou práci a převede tuto zprávu do strukturované práce.
⚡️ Skutečný dopad: Po zavedení tohoto agenta se společnost dostala z pozice, kdy ztrácela přibližně jednu z deseti žádostí o podporu, na nulovou ztrátu. Vše nyní funguje tam, kde se pracuje – uvnitř ClickUp.
Pokud již sledujete chyby nebo požadavky v ClickUp Tasks, tento vzorec promění Chat v hlavní bránu pro strukturovanou práci namísto dalšího slepého komunikačního kanálu.
Proč tento přístup funguje: Komunikace probíhá přímo tam, kde se pracuje
Kouzlo nespočívá pouze v umělé inteligenci, ale také ve výběru ClickUp jako jediného místa pro práci i komunikaci.
Převedením konverzací do ClickUp Chat a jejich podporou agenty jsme tomuto týmu pomohli:
- Odstraňte pingy ze Slacku s žádostmi o dokumenty
- Skoncujte s nočními WhatsApp konverzacemi o naléhavých záležitostech
- Nahraďte roztříštěné denní aktualizace jediným chatovým vláknem s možností vyhledávání.
- Zaznamenejte každou žádost o podporu jako skutečný úkol
Postupem času jsem začal používat jednoduché motto, které popisuje to, co jsme vybudovali:
Když komunikace probíhá tam, kde se pracuje, týmy pracují rychleji, aniž by se o to snažily.
Když komunikace probíhá tam, kde se pracuje, týmy pracují rychleji, aniž by se o to snažily.
Přesně tento typ transformace rád realizuji, když týmy nepovažují ClickUp za „další aplikaci“, ale za jednotné velitelské centrum pro svou práci. Funkce jako ClickUp Chat, Docs a agenti podporovaní umělou inteligencí propojují interní komunikaci přímo s úkoly, automatizací a reportováním.
Pokud vás zajímá, jak jiné týmy využívají ClickUp AI a agenty k boji proti rozptýlení práce, podívejte se na příběhy o tom, jak konvergence AI řeší rozptýlení práce nebo jak vedoucí pracovníci přistupují ke změnám v oblasti AI pomocí ClickUp.
Rozlučte se s přetížením komunikací: Vyzkoušejte to ve svém vlastním pracovním prostoru
Co jsem si z toho odnesl? K odstranění komunikačních mezer nepotřebujete další nástroje. Stačí jen lepší prostředí.
Pomocí vzorců z této implementace můžete začít v malém a postupně rozšiřovat:
- Začněte s jedním rituálem sladění v ClickUp Chat Vytvořte denní standup nebo operační kanál Přidejte jednoduchého AI agenta, který zveřejňuje denní připomenutí a shrnuje odpovědi
- Vytvořte denní standup nebo operační kanál
- Přidejte jednoduchého AI agenta, který každý den zveřejňuje připomenutí a shrnuje odpovědi.
- Proměňte své stávající dokumenty v interní vyhledávač odpovědí Centralizujte standardní operační postupy, zásady a návody v ClickUp Docs Připojte agenta, který načítá odpovědi do chatu, místo aby nutil lidi hledat ručně
- Centralizujte standardní operační postupy, zásady a návody v ClickUp Docs.
- Připojte agenta, který načítá odpovědi do chatu, místo aby nutil lidi hledat ručně.
- Přesměrujte problémy přímo do úkolů ClickUp z chatu Rozhodněte, které typy zpráv by se měly stát tikety (chyby, incidenty, urgentní požadavky) Nechte agenta AI automaticky vytvářet úkoly, připojovat kontext a potvrzovat přijetí
- Rozhodněte, které typy zpráv by se měly stát tikety (chyby, incidenty, urgentní požadavky)
- Nechte agenta AI automaticky vytvářet úkoly, připojovat kontext a potvrzovat přijetí.
- Vytvořte denní standup nebo operační kanál
- Přidejte jednoduchého AI agenta, který každý den zveřejňuje připomenutí a shrnuje odpovědi.
- Centralizujte standardní operační postupy, zásady a návody v ClickUp Docs.
- Připojte agenta, který načítá odpovědi do chatu, místo aby nutil lidi hledat ručně.
- Rozhodněte, které typy zpráv by se měly stát tikety (chyby, incidenty, urgentní požadavky)
- Nechte agenta AI automaticky vytvářet úkoly, připojovat kontext a potvrzovat přijetí.
Jak budete tyto pracovní postupy zdokonalovat, začnete pozorovat stejnou změnu, jakou zaznamenal náš klient: méně nástrojů, méně chaosu a více času stráveného skutečnou prací.
Co potřebujete, abyste mohli začít? Zaregistrujte se a získejte bezplatný účet ClickUp! ✨
Uriel Asamoa je projektový manažer ve společnosti IPM Software, implementačním partnerovi ClickUp, který pomáhá týmům dosáhnout jasnosti, sladění a automatizace. Specializuje se na vytváření řešení ClickUp, která eliminují komunikační chaos, zefektivňují každodenní provoz a zvyšují produktivitu – bez přidávání dalších nástrojů.