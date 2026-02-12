Jak používat Devin AI pro vývoj startupů

Nástroje pro kódování AI slibují, že napíší celou vaši aplikaci, ale je tu háček: bez systému, který by sledoval, co vytvářejí, vyměníte jeden problém za druhý.
Tato příručka vás provede používáním Devin AI pro vývoj startupů a zároveň vám pomůže udržet vaše projekty organizované, váš tým sladěný a váš kód generovaný AI pod kontrolou.
Co je Devin AI?
Devin AI je autonomní softwarový inženýr AI vytvořený společností Cognition AI. Dokáže samostatně psát, ladit a nasazovat kód od začátku do konce. Nepovažujte jej za nástroj pro navrhování kódu, ale spíše za juniorního vývojáře ve vašem týmu, který má vlastní editor kódu, webový prohlížeč a příkazový řádek.
Tento AI agent dosáhl působivých výsledků v testu SWE-bench, kde vyřešil 13,86 % problémů. Tento test ověřuje schopnost AI řešit reálné problémy softwarového inženýrství z GitHubu. Tento výkon potvrzuje jeho důvěryhodnost jako schopného AI programátora.
Devin je určen pro technické týmy, zejména startupy s omezenými vývojářskými zdroji, které potřebují zrychlit vývoj a rychleji dodávat produkty.
Startupy jsou neustále pod tlakem, aby rychle vytvářely a iterovaly s malým týmem. To často vede k bolestivému výběru mezi vývojem nových funkcí a opravou chyb, což způsobuje hromadění technického dluhu, který zabírá 20–40 % času vývojářů. Devin AI vám pomůže rozšířit vaše technické kapacity bez najímání nových zaměstnanců a automatizuje opakující se úkoly kódování, aby se váš tým mohl soustředit na práci s vysokým dopadem.
Předávání úkolů umělé inteligenci však přináší novou výzvu: jak řídit práci? Bez správného systému řízení projektů můžete ztratit přehled o tom, co Devin vytváří, což vede k rozptýlení kontextu – týmy ztrácejí hodiny hledáním informací v nesouvislých aplikacích a platformách – a znemožňuje udržet přehlednost.
Řešení: Eliminujte rozptýlení kontextu a udržujte veškerý vývoj generovaný umělou inteligencí organizovaný, sledovaný a kontrolovaný v konvergovaném pracovním prostoru, jako je ClickUp.
📮ClickUp Insight: Přepínání mezi kontexty tiše snižuje produktivitu tvého týmu. Náš výzkum ukazuje, že 42 % přerušení práce pochází z přepínání mezi platformami, správy e-mailů a přeskakování mezi schůzkami. Co kdybys mohl tyto nákladné přerušení eliminovat?
ClickUp sjednocuje vaše pracovní postupy (a chat) pod jednou efektivní platformou. Spouštějte a spravujte své úkoly z chatu, dokumentů, tabulek a dalších míst, zatímco funkce založené na umělé inteligenci udržují kontext propojený, prohledávatelný a spravovatelný!
Co Devin AI může udělat pro startupové týmy
Startupy jsou v neustálém závodě s časem a omezený tým inženýrů může být velkou překážkou. Snažíte se vytvořit MVP, opravit chyby a zabránit přetížení backlogu, a to vše najednou. Toto napětí na zdroje zpomaluje uvedení produktu na trh a může vést k vyhoření vývojářů.
Devin AI vyniká v provádění dobře definovaných, opakovatelných úkolů, které by jinak zabíraly drahocenný čas vašich vývojářů. Funguje jako multiplikátor síly, který se stará o rutinní práci, aby se váš tým mohl soustředit na inovace.
Zde jsou hlavní způsoby, jak mohou startupy využít tohoto softwarového inženýra AI k získání konkurenční výhody: 🛠️
Vytvářejte a nasazujte MVP od začátku do konce
Uvedení minimálně životaschopného produktu (MVP) na trh je klíčové pro ověření myšlenky vašeho startupu, ale může to trvat měsíce vývojové práce. Toto zpoždění znamená, že utrácíte peníze a dáváte konkurentům šanci vás dohnat.
Devin dokáže na základě podrobného popisu aplikace vytvořit funkční prototyp od nuly, čímž výrazně zkracuje tento cyklus.
Pracovní postup je jednoduchý: Devin nastaví vývojové prostředí, napíše potřebný kód, spustí testy pro ověření funkčnosti a může dokonce nasadit aplikaci do produkčního prostředí. Díky tomu získáte skutečnou zpětnou vazbu od uživatelů během několika dní nebo týdnů, nikoli měsíců.
Zde je několik příkladů MVP, které Devin dokáže vytvořit:
- Webové aplikace: vstupní stránky, uživatelské panely a jednoduché aplikace CRUD (vytváření, čtení, aktualizace, mazání) využívající běžné frameworky.
- Integrace API: Nástroje pro připojení služeb třetích stran nebo vytváření interních datových potrubí
- Interní nástroje: Administrační panely pro správu uživatelů, reportovací dashboardy a skripty pro automatizaci interních procesů.
💡 Tip pro profesionály: Devin funguje nejlépe s jasnými a podrobnými specifikacemi. Nejasné pokyny vedou k nepředvídatelným výsledkům. Abyste tomu předešli, potřebujete systém pro definování a sledování požadavků. Získejte úplný přehled o tom, co Devin vytváří, vytvořením podrobných úkolů pro každou funkci v ClickUp.
Automatizujte opravy chyb a práci na backlogu.
Pro mnoho startupů je seznam nevyřešených chyb zdrojem neustálého stresu. Roste rychleji, než jej váš tým dokáže zmenšit, což vede k chybnému produktu a narůstajícím technickým dluhům. Vývojáři jsou nuceni volit mezi opravou starých problémů a vytvářením nových funkcí, které generují příjmy.
Devin dokáže autonomně třídit problémy z vašeho backlogu. Dokáže identifikovat příčinu chyby, napsat kód k její opravě a odeslat řešení jako pull request v GitHubu, aby ho váš tým mohl zkontrolovat.
To je ideální pro řešení běžných úkolů, jako jsou:
- Aktualizace závislostí: Aktualizace zastaralých balíčků a řešení případných problémů s kompatibilitou.
- Selhání testů: Diagnostikujte, proč test selhal, a implementujte opravu, aby vaše testovací sada opět prošla.
- Drobné chyby uživatelského rozhraní: Oprava stylových problémů, nefunkčních odkazů nebo problémů se zobrazením na různých zařízeních.
💡 Tip pro profesionály: I když Devin navrhne opravu, lidský inženýr by měl vždy zkontrolovat kód před jeho sloučením. Zefektivněte celý proces automatizací opakujících se kroků pomocí ClickUp Automations. Udržujte svůj pracovní postup plynulý a transparentní automatickým přiřazováním úkolů označených jako chyby Devinovi a aktualizováním stavů pomocí ClickUp Automations.
Zvládněte migrace a refaktoring kódu
Rozsáhlé změny kódové základny, jako jsou aktualizace frameworků nebo migrace API, jsou často zdlouhavé, časově náročné a riskantní. Pro malý startupový tým mohou tyto projekty na několik týdnů narušit produktový plán. Toto je další oblast, ve které může Devin poskytnout významnou podporu.
Můžete delegovat dobře definované úkoly refaktoringu na Devin, který se naučí vzorce vašeho kódového základu a aplikuje změny konzistentně v stovkách souborů. Tím se vaši seniorní vývojáři uvolní a mohou se soustředit na složitější architektonické výzvy.
Mezi běžné migrační úkoly pro Devin patří:
- Aktualizace jazyka nebo frameworku: Migrace kódové základny z Pythonu 2 na 3 nebo převod komponent třídy React na funkční komponenty.
- Migrace API: Aktualizace všech instancí zastaralého koncového bodu API v celé aplikaci.
- Prosazování stylu kódu: Konzistentní aplikace nových pravidel lintingu nebo standardů formátování na celou kodovou základnu.
💡 Tip pro profesionály: Získejte jasný přehled o postupu migrace a zajistěte, že při refaktoringu nic nepřehlédnete, a to sledováním každého kroku migrace pomocí vlastních polí ClickUp.
Podívejte se na toto video a zjistěte, jak vám AI agenti mohou pomoci škálovat vaše vývojové procesy:
Jak funguje Devin AI
Je snadné považovat nástroje pro kódování AI za „černou skříňku“, což může být znepokojující, když jim svěřujete svůj kód. Pochopení toho, jak Devin funguje, pomáhá demystifikovat proces a umožňuje vám efektivněji strukturovat úkoly. Na rozdíl od jednoduchých nástrojů pro dokončování kódu je Devin skutečným agentem AI s přístupem k vlastnímu sandboxovanému vývojovému prostředí.
To znamená, že nejen navrhuje kód, ale také na něm aktivně pracuje. Architektura má tři klíčové komponenty, které jí umožňují fungovat jako lidský vývojář.
- Plánování a uvažování: Před napsáním jakéhokoli kódu Devin rozdělí úkol na logickou posloupnost kroků. Poté vám vysvětlí svůj plán, dá vám možnost zkontrolovat jeho přístup a poskytnout zpětnou vazbu.
- Použití nástroje: Devin má vlastní sadu nástrojů, včetně editoru kódu pro psaní a úpravy souborů, terminálu pro spouštění příkazů a webového prohlížeče pro vyhledávání dokumentace. To mu umožňuje provádět složité úkoly, které vyžadují více než jen generování kódu.
- Správa verzí: AI agent se přímo integruje s GitHubem, aby vytvářel větve, potvrzoval změny a otevíral pull requesty. Řídí se standardními vývojovými postupy, takže jeho práci lze snadno kontrolovat a slučovat.
Devin funguje na modelu „human-in-the-loop“. Pracuje autonomně na úkolu, ale v kritických bodech se zastaví a počká na vaše schválení. Tím je zajištěno, že konečné slovo máte vždy vy. Postupem času se učí čtením vaší dokumentace a prozkoumáváním vaší kódové základny a přizpůsobuje se specifickým vzorcům a standardům vašeho týmu.
📚 Přečtěte si také: Jak vybrat platformy pro spolupráci na kódu
Jak začít s Devin AI
Integrace nového výkonného nástroje, jako je Devin, do pracovního postupu vašeho startupu může vypadat jako obrovský úkol. Možná se obáváte složitého nastavení, správy oprávnění nebo toho, že nástroj nebude dobře fungovat s vaším stávajícím stackem. Chaotický proces zavádění může vést ke ztrátě času a k tomu, že nástroj nikdo nebude používat.
Dobrou zprávou je, že začátek práce s Devinem je strukturovaný proces. Správné zapracování je základem pro efektivní vývoj s podporou AI.
Zaregistrujte se a vyberte si plán
Nejprve si musíte vytvořit účet na platformě Cognition AI. Plány Devin jsou obvykle založeny na objemu využití, přičemž jsou k dispozici různé úrovně v závislosti na tom, jak často jej plánujete používat. Model je založen na relacích, což znamená, že úkoly spotřebovávají určitý čas výpočtu.
Pro startup je rozumné začít s menším plánem. To vám umožní vyzkoušet různé pracovní postupy a porozumět vašim vzorcům používání, než se zavážete k většímu a dražšímu plánu.
Propojte GitHub a nástroje pro správu projektů
Jakmile máte účet, dalším krokem je propojení Devin s vaším vývojovým ekosystémem. Nejdůležitější je integrace s GitHubem. To zahrnuje instalaci aplikace Devin GitHub a udělení přístupu k repozitářům, na kterých chcete pracovat. Budete muset udělit oprávnění pro čtení/zápis, aby mohla vytvářet větve a otevírat pull requesty.
Devin můžete také propojit s dalšími nástroji pro plynulejší pracovní postupy.
- GitHub: Nainstalujte aplikaci, vyberte repozitáře, ke kterým má Devin přístup, a nakonfigurujte oprávnění větví, abyste ochránili své hlavní větve.
- Slack: Propojte svůj účet a dostávejte v reálném čase oznámení o pokroku Devinu a o tom, kdy jsou žádosti o stažení připraveny ke kontrole.
- Řízení projektů: Propojte Devin se svým systémem pro sledování úkolů a usnadněte si přidělování úkolů.
Největším rizikem při přidávání nového nástroje je vytvoření dalšího informačního sila. Abyste tomu zabránili, centralizujte veškerou svou vývojovou práci – jak lidskou, tak generovanou AI – na jednom místě. Automaticky propojujte pull requesty a commity zpět s vašimi úkoly ClickUp pomocí integrace GitHub. Když Devin otevře PR, odpovídající úkol se okamžitě aktualizuje, čímž se eliminuje rozptýlení kontextu mezi vaším kódem a projektovým plánem.
📮ClickUp Insight: 88 % respondentů našeho průzkumu používá AI pro své osobní úkoly, ale více než 50 % se bojí ji používat v práci. Jaké jsou tři hlavní překážky? Nedostatečná integrace, nedostatek znalostí nebo obavy o bezpečnost. Ale co když je AI zabudována do vašeho pracovního prostoru a je již zabezpečená?
ClickUp Brain, vestavěný AI asistent ClickUp, to vše umožňuje. Rozumí pokynům v běžném jazyce, řeší všechny tři problémy spojené s přijetím AI a propojuje váš chat, úkoly, dokumenty a znalosti v rámci celého pracovního prostoru. Najděte odpovědi a informace jediným kliknutím!
Váš první úkol s Devin AI
Ponořit se do rozsáhlého projektu je recept na frustraci. Vaše první úloha s Devinem by měla být malá, dobře definovaná a s nízkým rizikem. To vám a vašemu týmu pomůže pochopit jeho pracovní postupy, možnosti a omezení, aniž by to narušilo váš sprint.
Mezi dobré první úkoly patří aktualizace jedné závislosti, přidání velmi jednoduché funkce nebo oprava dobře zdokumentované chyby. Cílem je učit se, ne hned řešit vaše největší technické výzvy.
Napište efektivní výzvu
Kvalita práce Devinu přímo souvisí s kvalitou vašich pokynů. Nejasné pokyny vedou ke ztrátě času a nepředvídatelným výsledkům. Skvělé pokyny poskytují Devinu vše, co potřebuje k úspěchu bez nejednoznačností.
Účinný prompt má čtyři klíčové části:
- Kontext: Stručně vysvětlete, co kódová základna dělá, a uveďte všechny relevantní základní informace.
- Úkol: Popište konkrétní akci, kterou chcete, aby Devin provedl, jasnými a jednoduchými slovy.
- Omezení: Uveďte všechny požadavky, standardy nebo omezení, které musí být dodrženy.
- Kritéria úspěchu: Přesně definujte, co znamená „hotovo“, abyste mohli ověřit výsledek.
Například místo vágního pokynu jako „Opravte chybu přihlášení“ by mnohem lepší pokyn byl: „Opravte chybu přihlášení, kdy se uživatelům po zadání správných přihlašovacích údajů zobrazí prázdná obrazovka. Problém je v souboru auth. js. Přidejte zpracování chyb a v případě selhání volání API zobrazte uživatelsky přívětivou zprávu.“
💡 Tip pro profesionály: Usnadněte všem správné přiřazování úkolů Devinovi tím, že vytvoříte a uložíte šablony výzev v ClickUp Docs a propojíte je přímo s úkoly.
Prohlédněte si plán a zdůvodnění Devina.
Než Devin začne kódovat, předloží vám svůj plán. To je klíčový kontrolní bod pro lidskou kontrolu. Je to vaše příležitost odhalit případná nedorozumění, než se promění v chybný kód.
Při kontrole plánu hledejte logické kroky, správnou identifikaci souborů a přístup, který odpovídá standardům vašeho týmu. Pokud vám něco nesedí, můžete poskytnout zpětnou vazbu a požádat Devin, aby svůj plán upravil. Trasa uvažování vysvětluje, proč přijímá určitá rozhodnutí, a poskytuje vám tak cenný vhled do jeho procesu.
💡 Tip pro profesionály: Udržujte jasnou auditní stopu pro veškerou práci podporovanou AI tím, že budete dokumentovat revize plánů v komentářích úkolů ClickUp. Tím vytvoříte historický záznam veškeré zpětné vazby a schválení, který je neocenitelný pro kontrolu kvality a pozdější odladění.
Schvalujte žádosti o stažení
Jakmile Devin dokončí práci, otevře na GitHubu pull request obsahující změny kódu, všechny nové testy, které napsal, a dokumentaci. V této fázi přebírá kontrolu váš standardní proces kontroly kódu. Kód generovaný AI by měl být prověřován stejně pečlivě jako kód napsaný člověkem.
Během kontroly zkontrolujte:
- Kvalita kódu: Odpovídá kód stylovým pokynům a osvědčeným postupům vašeho týmu?
- Pokrytí testů: Přidal nebo aktualizoval Devin testy k ověření svých změn?
- Dokumentace: Je popis pull requestu jasný a jsou tam komentáře tam, kde je to potřeba?
Jakmile budete spokojeni, můžete PR schválit a sloučit. Právě v těchto případech se integrovaný systém vyplatí.
💡 Tip pro profesionály: Udržujte svou projektovou tabuli dokonale synchronizovanou bez manuálního úsilí tím, že automaticky aktualizujete stav úkolů na „Hotovo“, když sloučíte pull request pomocí integrace ClickUp GitHub.
Osvědčené postupy pro používání Devin AI ve vašem startupovém pracovním postupu
Pokud svému týmu poskytnete přístup k výkonnému nástroji AI bez návodu, může to vést k chaosu. Může se stát, že se do produkce dostane chybný kód nebo že vývojáři budou ztrácet čas opravováním chyb AI. Abyste tomu předešli, musíte stanovit jasné osvědčené postupy pro práci vašeho týmu s Devinem. ✨
- Začněte v malém: Začněte s nízkorizikovými, nekritickými úkoly, aby se váš tým naučil využívat silné stránky Devinu a psát efektivní příkazy.
- Definujte jasná kritéria přijatelnosti : Devin podává nejlepší výkon, když existují konkrétní, měřitelné požadavky na to, co znamená „hotovo“.
- Zachovejte lidský dohled: Nechte vždy lidského vývojáře zkontrolovat a schválit každý pull request před jeho sloučením.
- Používejte ochranu větví: Nakonfigurujte své repozitáře GitHub tak, aby vyžadovaly schválení chráněných větví, čímž zabráníte Devinu ve sloučení kódu přímo.
- Sledujte práci AI samostatně: Rozlišujte mezi úkoly přidělenými Devinovi a úkoly přidělenými lidským vývojářům pro lepší reporting a sledování rychlosti.
- Zaznamenávejte znalosti týmu: Udržujte svou technickou dokumentaci aktuální, aby se Devin mohl naučit specifické vzorce a standardy vašeho kódového základu.
- Nastavte ochranné bariéry: Jasně definujte, které části kódové základny může Devin upravovat a které jsou mimo jeho dosah.
Snadno filtrujte a vytvářejte zprávy, zajistěte schválení seniorním vývojářem u každého PR generovaného AI a uchovávejte veškerou technickou dokumentaci a šablony promptů na jednom místě díky operacionalizaci vašeho workflow v ClickUp.
💡 Tip pro profesionály: Vizualizujte pokrok svého týmu a porovnejte rychlost vývoje AI s rychlostí vývoje lidmi, abyste identifikovali úzká místa a příležitosti ke zlepšení pomocí ClickUp Dashboards.
📚 Přečtěte si také: Jak ClickUp využívá přizpůsobené panely pro přehled v reálném čase
Omezení používání Devin AI
Devin je sice výkonný nástroj, ale není to zázračný lék. Pochopení jeho omezení je klíčem k nastavení realistických očekávání a zamezení frustrace. Upřímné představení těchto omezení pomůže vašemu týmu efektivně využívat tento nástroj.
- Složité architektonické rozhodnutí: Devin je skvělý v následování existujících vzorů, ale nedokáže provádět rozhodnutí na vysoké úrovni ani navrhovat nový systém od základů.
- Nejasné požadavky: Nejasné nebo neúplné pokyny povedou k nepředvídatelným a často nesprávným výsledkům.
- Řešení nových problémů: Devin funguje nejlépe u úkolů, které jsou podobné problémům, se kterými se již setkal. Má potíže s opravdu novými výzvami, které vyžadují kreativní a nekonvenční myšlení.
- Kód kritický z hlediska bezpečnosti: Úkoly související s autentizací, šifrováním nebo zpracováním citlivých dat byste neměli delegovat na AI.
- Křížové ladění systémů: Diagnostika problémů, které se týkají více mikroslužeb nebo komponent infrastruktury, je často příliš složitá na to, aby ji Devin zvládl sám.
- Omezení kontextového okna: U velmi rozsáhlých a složitých kódových základen nemusí být Devin schopen uchovat veškerý kontext potřebný k správnému provedení úkolu.
Tyto omezení činí silný proces řízení projektů ještě důležitějším. Potřebujete systém, který zajistí jasné definice úkolů, poskytne strukturované šablony a vynutí lidský dohled na každém klíčovém kontrolním bodě.
📚 Přečtěte si také: Jak používat Hugging Face pro nasazení AI
Alternativa k Devin AI pro vývoj startupů
Ačkoli je Devin vynikající v generování kódu, je to jen jeden z mnoha dílků skládačky. Startupy potřebují komplexní systém pro správu, sledování a koordinaci veškeré vývojové práce – ať už ji provádí člověk nebo AI.
Kombinace Devin, GitHub, Slack a samostatného nástroje pro správu projektů vede k přesně takovému rozrůstání nástrojů a AI – neplánovanému šíření nesouvislých AI nástrojů bez dohledu nebo strategie, což vede k plýtvání penězi a zdvojování úsilí – což zpomaluje týmy.
Centralizujte správu projektů, dokumenty a komunikaci na jednom místě pomocí ClickUp a tento problém vyřešte.
Konvergovaný AI pracovní prostor ClickUp – jediná bezpečná platforma, kde projekty, dokumenty, konverzace a kontextová AI inteligence hladce spolupracují – vše spojuje dohromady, přičemž ClickUp Brain poskytuje inteligenci v celém vašem pracovním prostoru.
- Vytváření úkolů pomocí umělé inteligence: Generujte podrobné popisy úkolů, podúkoly a kritéria přijatelnosti z jednoduchého zadání pomocí ClickUp Brain.
- Správa znalostí: Okamžitě najděte potřebný kontext pomocí vyhledávání ve všech dokumentech, úkolech a komentářích ClickUp pomocí ClickUp Brain.
- Pomoc s automatizací: Ušetřete čas nastavením složitých pravidel pro směrování a aktualizaci stavu pomocí přirozeného jazyka v ClickUp.
Umožněte i členům týmu bez technických znalostí provádět vývojové úkoly s hlubokým porozuměním projektu – Codegen Agent od ClickUp přináší funkce AI kódování přímo do vašeho centra pro správu projektů.
- Zákaznická podpora: Proměňte žádosti o podporu v reálné opravy tím, že agentům umožníte generovat změny kódu na základě nahlášených problémů.
- Produktoví manažeři: Přeměňte dokumenty s požadavky na produkt (PRD) na funkční prototypy, aniž byste museli čekat na inženýrské cykly.
- Inženýrství a kontrola kvality: Automatizujte vytváření testovacích sad přímo z požadavků, což vašemu týmu pomůže dodávat rychleji a s větší jistotou.
Zjistěte více o automatizaci vývojových pracovních postupů pomocí ClickUp:
Alternativy Devin AI pro startupové týmy
Devin je výkonný autonomní agent, ale není to jediný nástroj pro kódování AI na trhu. Správná volba pro váš startup závisí na tom, zda potřebujete nástroj, který pomáhá vašim vývojářům, nebo nástroj, na který můžete delegovat úkoly.
Zde je stručné srovnání některých oblíbených nástrojů pro kódování.
|Nástroj
|Nejvhodnější pro
|Klíčová schopnost
|Úvaha
|GitHub Copilot
|Doplňování kódu v editoru
|Návrhy v reálném čase během psaní
|Vyžaduje lidský faktor pro řízení celého vývoje
|Kurzor
|Úpravy kódu s prioritou AI
|Generování kódu na základě chatu v IDE
|Stále vyžaduje neustálý dohled vývojáře.
|Replit Agent
|Rychlé prototypy
|Vývojové prostředí založené na prohlížeči
|Omezeno na komplexní produkční aplikace
|Claude/ChatGPT
|Vysvětlení kódu a úryvky
|Konverzační pomoc s kódováním
|Žádná přímá integrace s vaší kódovou základnou
|Devin AI
|Autonomní dokončování úkolů
|Komplexní vývoj s výstupem PR
|Vyžaduje jasné a dobře definované úkoly.
Většina alternativ jsou asistenti kódu, kteří jsou navrženi tak, aby doplňovali pracovní postupy vývojářů, nikoli aby pracovali samostatně. Devin vyniká svou schopností samostatně zpracovávat celé úkoly. Bez ohledu na to, který nástroj si vyberete, budete stále potřebovat robustní platformu pro správu projektů, abyste mohli sledovat a koordinovat veškerou práci.
💡ClickUp Brain funguje jako váš partner pro kódování v rámci ClickUp.
Spravujte pracovní postupy při vývoji startupů pomocí ClickUp
Devin AI nabízí startupům výkonný nástroj pro znásobení jejich inženýrského výkonu, ale nejúčinnější je při použití pro dobře definované, opakovatelné kódovací úkoly s jasnými kritérii přijatelnosti. Lidský dohled není jen doporučením, je nezbytný. Kód generovaný umělou inteligencí vyžaduje stejnou úroveň přísnosti při kontrole jako kód napsaný člověkem. Začínáním s malými úkoly s nízkým rizikem může váš tým vybudovat schopnosti pro efektivní podněcování a kontrolu pracovních postupů. 🤩
Správa pracovního postupu s podporou AI vyžaduje přehlednost, koordinaci a jasné procesy. Vytvořte si základ pro správu projektů pro svůj startup využívající AI pomocí ClickUp. Začněte s ClickUp zdarma a sjednoťte veškerou svou vývojovou práci – lidskou i generovanou AI – do jednoho jednotného pracovního prostoru.
Často kladené otázky
Devin dokáže vytvořit funkční MVP pro webové aplikace, interní nástroje a integrace API, pokud dostane jasné specifikace. U složitých produktů s novými architekturami je však stále výhodné, aby se na plánování a dohledu podíleli lidští vývojáři.
Devin vyžaduje technický kontext, aby fungoval dobře, protože budete muset poskytovat jasné pokyny a rozumět požadavkům na stažení. Zakladatelé bez technických znalostí mohou Devin efektivně využívat ve spolupráci s technickým poradcem, který se postará o kontrolu a dohled nad kódem.
Devin ukazuje své uvažování a zastavuje se pro schválení v klíčových kontrolních bodech. Všechny žádosti o stažení by měly být před sloučením zkontrolovány. Měli byste naplánovat, aby seniorní vývojář zkontroloval výstup Devinu pro každý přidělený úkol.
Devin používá cenový model založený na relacích, kde úkoly spotřebovávají výpočetní čas, s různými úrovněmi plánů. Pro aktuální cenové podrobnosti, které odpovídají očekávanému využití vašeho startupu, byste se měli obrátit přímo na Cognition AI.
Devin zvyšuje kapacitu vývojářů tím, že zpracovává opakující se úkoly, ale nenahrazuje lidské vývojáře, kteří přijímají architektonická rozhodnutí a řeší složité problémy. Představte si Devin jako multiplikátor síly pro váš stávající tým.
Vyhněte se delegování kódu kritického z hlediska bezpečnosti, složitých architektonických rozhodnutí a nových problémů, které vyžadují kreativní řešení. Devin vyniká v dobře definovaných, opakovatelných úkolech s dokumentovanými vzory a jasnými kritérii přijatelnosti.